Илиан Илиев: Трудно мога да си обясня този срив за 8 минути при пет защитника

Треньорът на Черно море Илиан Илиев нямаше обяснение защо неговият отбор е започнал толкова слабо второто полувреме, което коства загубата с 2:3 от Лудогорец.

„Трудно мога да си обясня този срив за 8 минути. След такива резултати имаме несигурност, заради това започнахме с трима централни защитници. Успяхме да отбележим, но нямам обяснение за влизането ни във второто полувреме. При пет защитника, когато се отбраняваме не може да се обясни как се случи това. Не е нормално“, започна илиев.

„Опитахме да се върнем в мача, имаше реакция, можеше и да изравним, но като не иска и не иска. С изключение на тези 15 минути в началото на второто полувреме, имаше реакция след лошото начало на сезона. Трябва да си върнем самоувереността, този срив не е нормален. Грешките са част от играта. Мачът със Спартак – първи и втори гол, и сега тези 8 минути... Трябва да си изчистим главите, първенството е дълго. Знаехме, че ще е трудно през този сезон, много нови хора влязоха, а други си тръгнаха“, завърши Илиев.