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Илиан Илиев: Трудно мога да си обясня този срив за 8 минути при пет защитника

Илиан Илиев: Трудно мога да си обясня този срив за 8 минути при пет защитника

10 Август, 2026 07:00 1 524 9

  • илиан илиев-
  • футбол-
  • черно море-
  • лудогорец

Опитахме да се върнем в мача, имаше реакция, можеше и да изравним, но като не иска и не иска

Илиан Илиев: Трудно мога да си обясня този срив за 8 минути при пет защитника - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Черно море Илиан Илиев нямаше обяснение защо неговият отбор е започнал толкова слабо второто полувреме, което коства загубата с 2:3 от Лудогорец.

„Трудно мога да си обясня този срив за 8 минути. След такива резултати имаме несигурност, заради това започнахме с трима централни защитници. Успяхме да отбележим, но нямам обяснение за влизането ни във второто полувреме. При пет защитника, когато се отбраняваме не може да се обясни как се случи това. Не е нормално“, започна илиев.

„Опитахме да се върнем в мача, имаше реакция, можеше и да изравним, но като не иска и не иска. С изключение на тези 15 минути в началото на второто полувреме, имаше реакция след лошото начало на сезона. Трябва да си върнем самоувереността, този срив не е нормален. Грешките са част от играта. Мачът със Спартак – първи и втори гол, и сега тези 8 минути... Трябва да си изчистим главите, първенството е дълго. Знаехме, че ще е трудно през този сезон, много нови хора влязоха, а други си тръгнаха“, завърши Илиев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ОБЯСНЕНИЕТО Е

    12 0 Отговор
    В коефициентите

    07:32 10.08.2026

  • 2 Приятен ден!

    12 1 Отговор
    Продадоха мача...

    Коментиран от #5

    07:35 10.08.2026

  • 3 Време е

    6 0 Отговор
    да си ходиш, илянчо

    08:25 10.08.2026

  • 4 ДъртГларус

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    абе нали си вземаш редовно заплатата, ко ти пука, и в Б група ще си я получаваш

    08:41 10.08.2026

  • 5 Обяснението

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Приятен ден!":

    ...е efbet...Илиянее...

    08:53 10.08.2026

  • 6 Варна

    1 0 Отговор
    Без Дробаров, това е резултата Илианееее

    09:15 10.08.2026

  • 7 резултата показва реално

    0 1 Отговор
    хубав мач . с много голове . почти равен двубой . лек превес на Лудогорец . много важна е силата на играчите . а тук с малко техника се вижда доста игра . защитата не е най важна за един тим . тук загубата е пропорционална . при играта на приливи и отливи е показателно зрелищната игра на някоя звезда на отбора . и толкова . крайния резултат е логичен . и ако бяха по малко защитници щеше да е по лошо . и двата отбора са добри .

    Коментиран от #8

    09:38 10.08.2026

  • 8 НаблюдателЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "резултата показва реално":

    показва и няколко безполезни играчи в ЧМ, панайотов, алекс петков и още поне 2-ма ...

    Коментиран от #9

    10:31 10.08.2026

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    До коментар #8 от "НаблюдателЕН":

    набедения нападател Алекс Колев, колко гола отбеляза за четери мача? Отговорът е нула. Левски три дни банкет дадоха, когато се отърваха от него.

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