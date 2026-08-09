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Киев отвръща на удара! Украинските балистични ракети влизат във войната
  Тема: Украйна

Киев отвръща на удара! Украинските балистични ракети влизат във войната

9 Август, 2026 16:23 3 860 185

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Зеленски обърна внимание, че няколкото западни компонента, които се използват в ракетите, водят до това, че увеличаването на производството зависи не само от възможностите на Украйна, но и от готовността на партньорите да осигурят доставките

Киев отвръща на удара! Украинските балистични ракети влизат във войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бойното използване на украински балистични ракети може да стане факт още тази есен. Това потвърди украинският президент Володимир Зеленски в интервю за "Украинска правда".

Той обясни, че частната украинска компания разработчик Fire Point едновременно работи в няколко направления по своята ракетна програма - както по отношение на балистичните си ракети, така и по крилатите ракети "Фламинго", за които вече разработва турбореактивен двигател в сътрудничество с конструкторите на АИ-25. Въпреки това за серийно производство на балистични ракети още е рано да се говори, тъй като отделни компоненти, макар и малко на брой, се доставят от други страни, посочи Зеленски.

Той обърна внимание, че няколкото западни компонента, които се използват в ракетите, водят до това, че увеличаването на производството зависи не само от възможностите на Украйна, но и от готовността на партньорите да осигурят доставките.

"Трябва да се вярва. Що се отнася до масовото производство на балистични, не мога да кажа, защото има неща, които не зависят от Украйна. Това е като с руските балистични ракети - те имат компоненти от други държави. Същото е и с нашите - не са много, но има някои елементи от други страни", коментира Зеленски.

Той отбеляза още, че за преминаване към серийно производство, ще са важни сключените договори, редовните плащания и стабилността на доставките. Именно комбинацията от тези фактори ще определи колко бързо Украйна ще може да увеличи производството на собствените си балистични ракети.

Паралелно с това Fire Point увеличава производството на крилати ракети "Фламинго", като в момента произвежда по три бройки дневно. Главният конструктор на компанията Денис Щилерман заяви, че по-нататъшното разширяване на производството зависи от прехода към собствен двигател - именно това, за което стана дума в началото на текста.

Компанията освен това очаква да намали цената на ракетата, след като локализира производството на ключови компоненти и така ще може да отговори на целия обем, който е поръчан от украинската държава.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чако

    104 20 Отговор
    "може да стане факт още тази есен" ама може и да не стане

    Коментиран от #42, #116

    16:25 09.08.2026

  • 2 Мирчака от БКП-ДБ с.Крушари

    99 20 Отговор
    днес колко пъти превзе Москва с петте си малоумни шекеларчета тука?

    16:25 09.08.2026

  • 3 Мишел

    27 85 Отговор
    Московските бомбоубежища могат да поберат само 10% от населението на града.

    Коментиран от #91, #105, #157

    16:25 09.08.2026

  • 4 Сатана Z

    104 25 Отговор
    Членски - Зеленски е много нищожен да плаши Русия ,щото ответния шамар ще му отнесе главата еврейска.

    16:25 09.08.2026

  • 5 розовото пони зеля

    90 20 Отговор
    И 2те ракети ли ще влизат във войната или само едната.

    Коментиран от #44

    16:26 09.08.2026

  • 6 Смъртна фашизцма,нацизмаи

    65 13 Отговор
    ционизЪма !!!

    Коментиран от #137

    16:26 09.08.2026

  • 7 Руснак без крак

    24 68 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    Коментиран от #9, #55, #119

    16:26 09.08.2026

  • 8 Влизат в украйна

    37 13 Отговор
    Нов внос и постоянно само Рики ракети.

    16:27 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хихи

    71 19 Отговор
    зеленият шмъркач пак е ровил в тавата с фалшивото брашно...

    16:28 09.08.2026

  • 11 Отец Дионисий

    28 70 Отговор
    Удрий Зеленски, удри.
    Се пукат душите черни душмански руски !!!
    Амин....

    Коментиран от #33

    16:28 09.08.2026

  • 12 пешо

    79 19 Отговор
    не ли ви омръзна да ни го натяквате тоя наркоман

    16:28 09.08.2026

  • 13 БУНКЕРА!

    20 65 Отговор
    Целете бункера на кремълският запартък!

    16:29 09.08.2026

  • 14 СЮЛЕЙМАН

    35 24 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #34, #142

    16:29 09.08.2026

  • 15 СЮЛЕЙМАН

    36 18 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:29 09.08.2026

  • 16 Отец Дионисий

    21 43 Отговор
    Господ да благослови Фламингото !!!

    Коментиран от #26

    16:29 09.08.2026

  • 17 СЮЛЕЙМАН

    19 17 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #32

    16:29 09.08.2026

  • 18 СЮЛЕЙМАН

    26 18 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:29 09.08.2026

  • 19 Ха-ха

    18 36 Отговор
    Русийката няма никакъв късмет. Със сигурност.!

    16:30 09.08.2026

  • 20 Режисьор

    44 11 Отговор
    Определено търсената прилика със Star Wars е намерена. Първо "Нова надежда", сега "Киев отвръща на удара"... Значи скоро ще има и "Завръщането на бежанците от хотелите". Дано не продължат с прикуълите, че и там са притеснителни заглавията...

    16:30 09.08.2026

  • 21 бай ви зелка

    37 11 Отговор
    но и от готовността на партньорите наивни да осигурят още заеми
    да ни напълнят чекмеджетата

    16:31 09.08.2026

  • 22 Ехее😂

    17 39 Отговор
    жалко за копейките, а така се надяваха Украйна да остане без ракети. 😂

    16:31 09.08.2026

  • 23 Ами, дай да видим

    44 10 Отговор
    Какво ще излезе от това. Ако наистина са им останали места, където да ги произвеждат, ще бъде интересно да наблюдаваме реакцията на опонента. Лошото е, че след това може и да не остане Украйна,а и ветровете като духнат към Европа...

    16:32 09.08.2026

  • 24 Котка

    49 13 Отговор
    Зеленски какво баламосва публиката. Та нали онзи ден имаше фойерверки точно с тези производители. Хайде, холан.

    16:32 09.08.2026

  • 25 БУНКЕРА!

    17 35 Отговор
    Целете бункера на кремълският запартък!

    Коментиран от #31, #53

    16:32 09.08.2026

  • 26 Чако

    21 10 Отговор

    До коментар #16 от "Отец Дионисий":

    Ти поп ли си или ползваш чуждо име?

    Коментиран от #35, #123

    16:32 09.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 О, Морес

    19 13 Отговор
    Страдате от "брюкселски бяс".Няма проблеми ! Четете редовно коментарите във сайта "Факти".Гарантирано излекуване ! Е,комуто не помогне е безнадежден случай !

    16:32 09.08.2026

  • 29 Град Козлодуй

    10 21 Отговор
    Намериха ли крачето на чайката?

    Коментиран от #38

    16:32 09.08.2026

  • 30 Ами хайде де...!

    14 29 Отговор
    За сега това ,,Фламинго,само го виждаме на презентации и анимации...!
    Ха дано есента,както казва Зеленски,го видим в реални бойни действия...?!

    Коментиран от #88

    16:33 09.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха-ха

    23 15 Отговор

    До коментар #17 от "СЮЛЕЙМАН":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #97

    16:34 09.08.2026

  • 33 Аве попе

    18 12 Отговор

    До коментар #11 от "Отец Дионисий":

    Оня горе гледа и ще те накаже ша ти резне килимявката

    Коментиран от #152

    16:34 09.08.2026

  • 34 Ха-ха

    18 7 Отговор

    До коментар #14 от "СЮЛЕЙМАН":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    16:34 09.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Виолета Колева

    18 11 Отговор
    Стига със тези малоумни и безсмислени коментари. Като не можете да кажете нещо умно и смислено просто замълчете.

    16:35 09.08.2026

  • 37 И ние от космодрума

    15 10 Отговор
    Във Враждебна ще изстрелваме балистични ракети в ниска орбита по Киев

    16:35 09.08.2026

  • 38 Чако

    9 6 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй":

    Баш па ти!!! Дето за един сладолед ..... а беше на 17!!!

    16:35 09.08.2026

  • 39 Отец Дионисий

    19 33 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #40

    16:35 09.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Димяща ушанка

    14 20 Отговор
    Утре влизам в Киев !

    16:36 09.08.2026

  • 42 Шилерман

    14 23 Отговор

    До коментар #1 от "Чако":

    Ще стане.Щом еврейн се е хванал за тази работа.
    Еврейна Ленин разруши РИ, иде ред на другия евреин Зеленски да прати РФ при СССР.

    Коментиран от #155

    16:37 09.08.2026

  • 43 Художника с мустачките

    25 16 Отговор
    Ние също се надявахме на Фау 1 и Фау 2,но руснаците станаха до Берлин.

    Коментиран от #61, #70

    16:37 09.08.2026

  • 44 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    14 17 Отговор

    До коментар #5 от "розовото пони зеля":

    Зеля не е от нашата розова групичка. Нашият ръководител е другаря Путин 😘

    16:38 09.08.2026

  • 45 Отец Дионисий

    18 20 Отговор
    Га Господ е създавал руснака, взел е квот е останало от мaймyнaта !!! Амин 😁

    Коментиран от #51, #68

    16:38 09.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сатана Z

    6 10 Отговор
    За голямо съжаление собственикът на Нюз БГ Красен Кралев е още между живите.

    16:39 09.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Никакви компоненти

    20 10 Отговор
    Не са нужни че балистична ракета да направиш. Една мексиканска чушка в дирника на Зелника и е готов.

    16:39 09.08.2026

  • 50 Москалия трябва да бъде разрушена...

    13 22 Отговор
    Ще гори и цвърчи скапаната Москалия!!

    16:39 09.08.2026

  • 51 Чако

    14 7 Отговор

    До коментар #45 от "Отец Дионисий":

    Тежко падение е твоето!

    16:39 09.08.2026

  • 52 Удри Зелчо!

    12 20 Отговор
    Много меко се отнасяше досега с блатните фашисти.

    16:39 09.08.2026

  • 53 Преди време руснаците се смееха,

    15 23 Отговор

    До коментар #25 от "БУНКЕРА!":

    че американската военна гордост от 10 самолетоносача била за 10 ракети с ЯО. и затова напълно безсмислена. По безсмислени и скъпи са бункерите на Путин за които американците са казали, че ги знаят всичките както и къде се намира карлика всеки момент. За джуджо една подземна ядрена бомбичка над бункера ще го зарови там за вечни времена заедно с Кабаева, децата и личната охрана без изходи на 1км под земята. На тъмно, студено, облъчени с радиация, без комуникации (електромагнитният импулс унищожава всички електрически и електронни уреди) ще си мечтае за проветривата килия в Хага заобиколен от тия обезверели главорези забавляващи се като за последно със семейството му. Това е най-големият му кошмар.
    Още преди 20г. американците имаха такива бомби, дори имаше анимация как действат. Идват от орбита и се забиват в земята с 6км/с на около 50м. след което нещо в нея се взривява и бомбата потъва на още 50м. и следва ядрения взрив. Навън почти не излиза радиация, взривът е подземен, а земетресението което предизвиква разрушава и най-здравия бункер и зарива всички входове и изходи към него.

    Коментиран от #57, #62

    16:40 09.08.2026

  • 54 Трол на Мирчев

    10 6 Отговор
    Искам си надницата

    16:40 09.08.2026

  • 55 Снаден със сап крак на руснак

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "Руснак без крак":

    Давай Водков и в перьод

    16:40 09.08.2026

  • 56 У0400 Ямбол е градът

    6 12 Отговор
    Имали руски тролове. Нещо не са активни. Явно главният трол копейката още не е раздал еврото.

    16:41 09.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Отец Дионисий

    4 18 Отговор
    Много пъти съм се чудил кои са ми по-неприятни - укрите или русите !!! В крайна сметка реших, че и двете са един дол гнили дренки. Нека се избиват, Господ ще познае своите. Амин.

    16:42 09.08.2026

  • 59 Бункерът на Пурлрр

    10 11 Отговор
    става уязвим?😄

    16:43 09.08.2026

  • 60 Е нема верно

    13 9 Отговор
    По просто нещо от киевската хурка

    Коментиран от #64

    16:43 09.08.2026

  • 61 ВСВ е между Съюзниците

    15 18 Отговор

    До коментар #43 от "Художника с мустачките":

    (Великобритания, САЩ и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония) а не само между Германия и Русия както лъжат руснаците. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Финландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    16:44 09.08.2026

  • 62 Не само

    10 15 Отговор

    До коментар #53 от "Преди време руснаците се смееха,":

    Местоположение на всички бункери и дупки на цялата кремълска пасмина са на масата на Буданов и сие.

    16:45 09.08.2026

  • 63 Хааххх

    5 6 Отговор
    "Украиннски” уинк уинк

    16:45 09.08.2026

  • 64 Друсано русначе

    8 12 Отговор

    До коментар #60 от "Е нема верно":

    Руската хурка е най-друсана !!!
    Казвам го от личен опит 😁

    Коментиран от #74

    16:45 09.08.2026

  • 65 Ясно разбрахме..

    19 8 Отговор
    Тая нощ пак Киев ще гори и ще се чуват врясъци

    16:46 09.08.2026

  • 66 az СВО Победа 81

    21 14 Отговор
    Who is mister Putin?
    27 години, които промениха Русия и света.

    На 9 август 1999 г. Борис Елцин назначава Владимир Путин за изпълняващ длъжността министър-председател на РФ.

    Днес може да се каже със сигурност, че този подпис на химикалката се превръща в най-съдбоносния в историята на съвременна Русия и довежда на власт този, който успява да възроди страната от пепелта и да прекрои еднополюсния свят.

    През 1999 г. Русия беше банкрутирала, задлъжняла към МВФ, Кавказ беше в пламъци, а армията ѝ е парализирана. Путин започна с налагането на мир в Чечения и елиминирането на терористи. Фразата „ще ги давим в кенефа“ дава ясно да се разбере: властта в Русия се завръща. До средата на 2000 -та Русия изплати външния си дълг предсрочно, а златните и валутните ѝ резерви се увеличиха от 12 милиарда долара до рекордните 630 милиарда долара. Териториалната цялост, на пръв поглед изглеждаща загубена, беше не е просто възстановена: през 2014 г. Крим се завърна в родния бряг, а през 2022 г. започна съединението с Донбас и с Новорусия. „Събирачът на руските земи“ не е просто метафора, а стана политическа реалност.

    От суровинна придатък, Русия се трансформира в една от петте най-големи световни икономики по паритет на покупателната способност, заемайки първо място в Европа. Селскостопанският сектор се превърна в движеща сила: през 1999 г. Русия внасяше зърно, днес Русия е износител номер едно в света на пшеница.

    Коментиран от #71

    16:47 09.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ха ха

    11 17 Отговор

    До коментар #45 от "Отец Дионисий":

    Не обаждай маймуните те имат инстинкт за самосъхранение, а вмирисаната ушанка няма.Тя става само за Груз 200

    16:48 09.08.2026

  • 69 Керчо

    7 3 Отговор
    Трънки и бъзънки, ......

    16:48 09.08.2026

  • 70 Отец Дионисий

    7 14 Отговор

    До коментар #43 от "Художника с мустачките":

    "..но руснаците станаха до Берлин.."

    Днес рушняка стигна още по-далеч, стигна Руския Мир !!! Амин 😁

    16:48 09.08.2026

  • 71 az СВО Победа 81

    18 9 Отговор

    До коментар #66 от "az СВО Победа 81":

    Нивото на бедност падна до 9,8%, а реалните доходи се увеличиха с 5,4% през 2023 г. Продължителността на живота се увеличи от 65 на 73,5 години. Кримският мост, магистрала Таврида и газопроводите „Силата на Сибир“ свързаха огромната страна.

    Светът престана да бъде еднополюсен. Мюнхенската реч на Путин през 2007 г. се превърна в отправната точка за създаването на новия световен ред:

    „Еднополюсният свят е свят на един господар. Това е погубващо.“

    СВО показа, че ерата на западната хегемония е приключила. БРИКС се разширява, делът на разплащанията в национални валути чупи рекорди, а световното мнозинство вижда в Москва гарант за собственото си съществуване, развитие и благополучие.

    Преди двадесет и пет години светът не знаеше кой е г-н Путин.

    Днес знае: той е лидерът, който спря разпадането на Русия, обедини страната и застави всички да се съобразяват с интересите й.

    Коментиран от #75, #78

    16:48 09.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Квартал 95

    14 5 Отговор
    Зеленото и мисирките пак са във вихъра си. Сутрините са им мрачни и тежки, а следобед вече всичко е "цветя и рози"..

    16:49 09.08.2026

  • 74 Абе

    11 4 Отговор

    До коментар #64 от "Друсано русначе":

    Имаше ли Гюров глава или нямаше?

    Коментиран от #151

    16:49 09.08.2026

  • 75 Карлуково/Старшата сестра

    8 11 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 81":

    Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.

    16:51 09.08.2026

  • 76 Сравнете ги!

    18 8 Отговор
    Комунистическа КНДР не резчита на просия, а самостоятелно произвежда десетина вида балистични ракети - от тактически с обхват от 300 км., до междуконтинентални с обхват над 13 000 км. Капиталистическа Украйна не произвежда и един вид балистична ракета, основно се занимава с просия.

    16:51 09.08.2026

  • 77 Факт

    12 6 Отговор
    Киев се не спря но ще изчезне от картата с все запад помнете Амин

    16:53 09.08.2026

  • 78 Владимир Путин, президент

    9 16 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 81":

    "..той е лидерът, който спря разпадането на Русия.."

    Не го спрях, само задържах за малко !!!
    Сегодня Русия се разпада с пълна сила.
    Амин

    16:53 09.08.2026

  • 79 Да не сте слънчасали бре

    17 7 Отговор
    Руснаците помляха Украйна а вие пишете дивотии

    Коментиран от #102

    16:54 09.08.2026

  • 80 Българин

    5 13 Отговор
    Тежки 4,5 години за руският добитък.Много тежки.

    16:54 09.08.2026

  • 81 Укротрола има скоротечен рак.

    6 5 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    16:56 09.08.2026

  • 82 Хи хи

    13 7 Отговор
    Ако урките почнат да ползват свои балистични ракети, Русия ще добави ядрени глави към своите балистични ракети. Както знаем, Япония е капитулирала след 2 глави, а Русия има 6000. След колко ли глави ще капитулира украйна ??

    Коментиран от #85

    16:57 09.08.2026

  • 83 Украйнската

    15 4 Отговор
    марионетната армия от зомбита почити е ликвидирана. Домбас е превзет

    16:59 09.08.2026

  • 84 Сравнете ги

    10 7 Отговор
    Комунистическа КНДР разполага с широк спектър от балистични ракети – от такива с малък обсег до междуконтинентални. Балистични ракети с малък обсег - „Хвасон-5“ – до 300 километра, „Хвасон-6“ – до 500 километра, KN-24 – до 410 километра, балистични ракети със среден обсег -„Мусудан“ – до 700 километра; „Хвасон-7“ – до 800 километра; KN-23 – до 700 километра, - междуконтинентални балистични ракети - „Хвасон-14“ – до 8000 километра; „Хвасон-15“ – до 13 000 километра. Украйна не произвежда и един вид, дори не сглобява балистични ракети.

    Коментиран от #95

    17:00 09.08.2026

  • 85 ЯО не може да се употреби

    8 8 Отговор

    До коментар #82 от "Хи хи":

    срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?

    17:02 09.08.2026

  • 86 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    9 5 Отговор
    Вие сте напълно изперкали в редакцията на този сайт.

    Коментиран от #92

    17:07 09.08.2026

  • 87 az СВО Победа 81

    14 7 Отговор
    Срокът от 40 дни, обявен от наркофюрера на 25.06.2026г. и за който смяташе да победи Русия, да я принуди да капитулира, и да я застави да седне да преговаря изтече на 04.08.2026г.!

    Нищо от това не се случи, напротив случи се поредния провал на Киев и кураторите му от Европа.... 🤣🤣🤣

    Сега ще слушаме за новите заявки, за новите планове и .... за новите провали! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #89, #98

    17:07 09.08.2026

  • 88 Наско

    5 10 Отговор

    До коментар #30 от "Ами хайде де...!":

    Бъркаш се Фламинго изгори доста обекти в РФ. Очаква се FP 7 ,FP 9 .Те ще са първите украински балистики. Още две компании също разработват. След месец два ще им стане тежко на РФ , ще усетят какво е да те бомбят с балистика.

    Коментиран от #103

    17:09 09.08.2026

  • 89 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 7 Отговор

    До коментар #87 от "az СВО Победа 81":

    Клепар,кой ден се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за отговора!

    17:09 09.08.2026

  • 90 Росомаха

    6 4 Отговор
    Тате може да ми купи колело наесен, ама друг път.

    17:10 09.08.2026

  • 91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    А метрото в Москва может да побере цяла България.

    Коментиран от #104, #107

    17:10 09.08.2026

  • 92 От Редакцията

    4 2 Отговор

    До коментар #86 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Но това по никъв начин не ти пречи да продължаваш си фъргаш грессссс в мириззззлифффката, нали ? 😁😁👍

    17:10 09.08.2026

  • 93 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    9 6 Отговор
    Нека да ви кажа какво ще стане след 10 години.

    Украйна няма да съществува. САЩ ще си измият ръцете и ще кажат, че те никога не са знаели за наци-бандеровската хунта в Киев.

    Следващите 50 години Холивуд ще бълва филми, където ще се подиграват с укрите,
    ще ги представят прости и злобни.
    Ще се направят филми продължение на "Индиана Джоунс" с внука на Индиана,
    който ще се базика с укрите така, както се подиграваха с германските нацита.

    Това е бъдещето, колкото по-скоро го разберете, по-добре за вас.

    Коментиран от #96

    17:11 09.08.2026

  • 94 Удри русораста с лопатЕто

    6 2 Отговор
    Ватенките превзеха западната част на Мала Токмачка.

    17:12 09.08.2026

  • 95 Затова севернокорейският

    9 5 Отговор

    До коментар #84 от "Сравнете ги":

    народ гладува вече близо 70г. За да може една династия да прави каквото си поиска. РФ отива лека-полека към такъв режим. Путин си мечтае да живее 150г. с трансплантация на изхабените му органи. Не случайно дъщеря му се занимава "научно" с проблемите при стареенето. Иска да дочака някой достоен син (от Кабаева) или внук да заеме мястото му.

    17:12 09.08.2026

  • 96 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор

    До коментар #93 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    След 10 години не само Русия, ами и жив рушняк няма да има !!! Заклевам се 👆😁

    Коментиран от #99, #100

    17:13 09.08.2026

  • 97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 7 Отговор

    До коментар #32 от "Ха-ха":

    Как може да си помислиш , че с това огнево превъсходство в оръдия, самолети, реактивни системи, загубите на Русия са повече?!? ;

    Коментиран от #101

    17:13 09.08.2026

  • 98 Хомосексуален ли си?

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "az СВО Победа 81":

    Ще ти помогнем.

    17:14 09.08.2026

  • 99 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    2 6 Отговор

    До коментар #96 от "Владимир Путин, президент":

    Това същото го твърди един мой пациент от стая 234.
    Иначе е кротък но по време на горещините става нервен.

    17:14 09.08.2026

  • 100 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор

    До коментар #96 от "Владимир Путин, президент":

    В меката си дупка ли, хахаха

    17:14 09.08.2026

  • 101 Миролюб Войнов, историк

    6 4 Отговор

    До коментар #97 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Втората Световна загубите на рушняците надхвърлиха 30млн !!! Днес са още повече 👆😁

    Коментиран от #113, #120

    17:16 09.08.2026

  • 102 Зрител

    5 5 Отговор

    До коментар #79 от "Да не сте слънчасали бре":

    Вярно ли? Кога беше парадът в Киев пропуснал съм го. Последно гледах едно джудже строило 2 реда моряци в някакъв заден двор с една картинка на подводница отзад. Но това беше деня на виликия флот на федерацията май.

    17:16 09.08.2026

  • 103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 5 Отговор

    До коментар #88 от "Наско":

    Мечтател, ха-ха хах, къде ви копат

    Коментиран от #114

    17:18 09.08.2026

  • 104 Червен кхмер

    8 3 Отговор

    До коментар #91 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да те питам Пак ли смърди това мръсно, опикано , претъпкано метро пълно с просяци и бомжи ???
    Не е важно обема, а качеството.Там в Рашка липсва.Живял съм в Москва

    Коментиран от #124

    17:20 09.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    2 6 Отговор
    Толкова сте слънчасали от редакцията и впиянчените дърти русофоби, че се радвате на снимката на уволнената министър-председателка на Украйна.
    Много сте пpоcти, това не е обида.

    17:20 09.08.2026

  • 107 Да, может

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    но ако се ползват и тунелите за влаковете. Дълго е 535км. По спирките ще е за по-заможните, а народа в тунелите. На линеен метър по 20 души са точно 10 700 000 души.

    Коментиран от #115

    17:21 09.08.2026

  • 108 А50

    6 5 Отговор
    Беше унищажена възможността да произвеждат такива ракети в 404. Плюс това от изстреляните до сега те биват над 90% сваляни от руснаците. Украйнците могат дазабравят и за доставките по морските си портове, но щом зеленски казва значи всичко ще е така

    17:21 09.08.2026

  • 109 ужас

    6 4 Отговор
    Тагарев тотално се орезили по отношение на дрончето , което кацна до Кардам. Тагарев, тагарев, колко мъка има на тоя свят. На всичкото отгоре някой те е обявил за професор и резила става пълен.

    17:24 09.08.2026

  • 110 Хахахахаха

    6 4 Отговор
    Ххх, прочетете коментарите на обикновените укри, които му се подиграват беше казал, че трябва да ги имат в началото на пролетта, после каза лятото, а сега есента хахаха, относно на този който прави ракетите самите укри му се подиграват, че до скоро е продавал и правил игри, а изведнъж му дават милиони за ракети, пълна пародия, тея Фламинго от 100 изстреляни 98 са свалени и това го казват укрите хахахах, пълна пародия

    17:24 09.08.2026

  • 111 Помни

    9 6 Отговор
    И сетне Украйна сама воювала срещу Русия. Сама , ама друг път . Цялото НАТО воюва срещу Русия на територията на Украйна.

    Коментиран от #117, #128

    17:25 09.08.2026

  • 112 Гост

    3 3 Отговор
    Жителите на Кардамските села настръхнаха.

    17:26 09.08.2026

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 6 Отговор

    До коментар #101 от "Миролюб Войнов, историк":

    Абе жълтопаветен ,вие Кога ще научите или не Ви смогва мозъчето ,че от 27 млн жертви на СССР, близо 16 млн са цивилните жертви на СССР.Това са съветските граждани избити от съюзника на Царство България- Хитлеристка Германия,в лагерите на смърта и при брйните действия .Нацистите не са жалили никого- избитите руснаци ,белоруси ,украинци сам много повече от всички избити евреи.
    Но не брой цивилните жертви към загиналите войници

    Коментиран от #121

    17:26 09.08.2026

  • 114 Наско

    4 5 Отговор

    До коментар #103 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Може да съм мечтател но като гледам само с дронове как изгориха НПЗ тата и ягодките , ще е интересно като подкарат с ракетите.
    РФ се оказа пълен фейк,безаналогови оръжия уж а, 5 години драпат из Донбас с 1,5 милиона жертви.

    Коментиран от #118

    17:28 09.08.2026

  • 115 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #107 от "Да, может":

    А в Киеве как? Заможние где?
    А аз си спя в леглото бе укр. Хахахв

    17:28 09.08.2026

  • 116 Пампаец

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Чако":

    Именно за да не стане , Русия трябва да затегне окончателно не само морската , но и сухопътната блокада на бандеровска Украйна. И да не се съгласява вече на никакви мораториуми , съглашения , или примирия! Бой по бандерите , до пълната им капитулация . След което публичен съд и справедливи наказания за неонацистите превърнали територията на Украйна в неонацистко свърталище.

    17:29 09.08.2026

  • 117 Въпросче

    3 4 Отговор

    До коментар #111 от "Помни":

    Колко натовски дивизии воюват да ни кажеш явно си запознат.

    17:29 09.08.2026

  • 118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 6 Отговор

    До коментар #114 от "Наско":

    Ти вярваш на Факти и Дойче Зеле?!? Имам само един въпрос към бордюртте:
    Защо Уклайна напира да подписка за мир, след като побеждава и може да подпише по късно пълна капитулация на Русия и разделяет и на Малки държави, плюс не само да си върне земите " заграбени" От руснаците, но и да си время Курска, Белгородска и Ростовская области? Защо?
    А отговора е простичък.
    Защото лъже, че побеждава
    А

    Коментиран от #156, #160

    17:31 09.08.2026

  • 119 Знаещ

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Руснак без крак":

    То нищо няма да остане от Киев . Какъв е смисълът тогава руснакът да влиза в това неонацистко бунище ?

    17:31 09.08.2026

  • 120 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 5 Отговор

    До коментар #101 от "Миролюб Войнов, историк":

    Това са общите загуби на Русия за последните 400 г.
    Южна Осетия 2008-67 загинали
    Втора чеченска - 6 000
    Първа чеченска - 55 00.
    Афганска война 15 000
    Съветско - японската война 1945г- 12 000
    Великая отечественна война- 26 млн загинали,военни + цивилни избити от нацистите по градове и села и в концентрационни лагери на смърта.
    Съветско - финландска война( Зимната война30.11.1939-12 март 1940) 1939-1940- 72 ,000 .
    Халхин - Гол (боевете с японците на территорията на днешна Монголия11май1939-16 септември1939) - 9700 Загинали.
    Съветско - полската война 1919-1921г-100 000.
    Гражданската война1918-1921 - общи загуби,- 10,5 млн человека.
    Первата световна война -3,2 млн человека.
    Руско - японска война1905г. 47000 загинали.
    Руско - турецка война 1877г - 15 000 убити, 80 000 умрели от болести.
    Кримска война1856 -57- 143 000 загинали, 89000 ,починали от болести.
    Руско турецката война 1826 г - загинали - 10 000,починали от болести 110 000.
    Отечественная война 1812г - 210 000 загинали
    Руско - шведска война 1808г - 6000 загинали.
    Руско - турецка - 1806г - загинали 24 000, умрели от болезней 72 000
    Наполеоновските войни на третата коалиция - 25 000
    Руско -шведската война 1788г - 6 000 ..
    Руско турецка 1787г - 55 000 загинали.
    Седемгодишната война - 138 000.
    Руско - шведска 1741г - 10500 убити.
    Северната война - 75 000 .
    Руско - шведската 1656г - 14 000

    Коментиран от #125

    17:32 09.08.2026

  • 121 Майор Деянов, на всеки километър

    5 4 Отговор

    До коментар #113 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Най-добрия руснак е мъртвия руснак !!!
    Запомни го 👈😁

    Коментиран от #126, #179

    17:32 09.08.2026

  • 122 Ами

    3 7 Отговор
    Преди време ни беше ни обяснено, че Русия набавя
    компоненти за своите ракети от перални машини.
    Защо тогава и окраинците не си набавят компоненти за ракетите от перални машини?
    Между другото къде е завода за производство на окраински ракети?
    Да не е до завода дето сглобяваше дронове :)

    17:33 09.08.2026

  • 123 Знае

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Чако":

    Този не е никакъв поп , а е най долнопробен ционистки равин .

    17:34 09.08.2026

  • 124 мдам

    0 5 Отговор

    До коментар #104 от "Червен кхмер":

    ся в Максуда повече ти харесва ..

    17:35 09.08.2026

  • 125 Руснак без крак...

    6 3 Отговор

    До коментар #120 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...Крим е руски завинаги..."

    И кат е руски завинаги да не би рушняка да стана по-красив, богат и можещ, а на бензиностанциите да се появи бензинь? Все същите про3ди тапи сте. Цял Свят ви се смее 😄😄😄

    17:35 09.08.2026

  • 126 Майор Деянов, на всеки километъР

    5 6 Отговор

    До коментар #121 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Най-добрия БЕНДАРАК е мъртвия БАНДЕРОВЕЦ ! !!!
    Запомни го 👈😁

    17:36 09.08.2026

  • 127 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Сега гледай как ще се изселват от Масква в деревня да се радват на пусин мир.

    17:36 09.08.2026

  • 128 НАТО ги поддържа,

    5 0 Отговор

    До коментар #111 от "Помни":

    но на час по лъжичка. Зеленски обиколи света да се моли за оръжия, а в началото на войната имаше само 20 000 армия, липса на натовски оръжия - всичко старо и съветско. Сега силите се изравниха, но руснаците нападат, а украинците са в глуха отбрана т.е. стрелят само когато ги нападат. Все пак Украйна е 4 пъти по-малка по население. Жертвите са 1:4 украинци/руснаци. Ето какво е помощ, ленд-лиза на САЩ и Канада. Разгледай го добре и вникни в количествата на оръжията.

    Коментиран от #129

    17:40 09.08.2026

  • 129 Продължение

    7 2 Отговор

    До коментар #128 от "НАТО ги поддържа,":

    до края на септември 1945 г. СССР получил само от САЩ:
    Самолети – 14 795; Радарни установки – 2 626; Танкове – 7 056; Джипове – 51 503; Камиони – 375 883; Мотоциклети – 35 170; Трактори – 8 071; Оръдия – 8 218; Картечници – 131 633; Взривни вещества – 345 633 тона; Строително оборудване - на стойност 10 910 000 $; Железопътни вагони – 11 155; Локомотиви - 1981; Товарни кораби - 90; Кораби за борба с подводници - 140; Торпедни катери – 197; Фрегати – 28; Подводници – 105; Корабни двигатели – 7 784; Продоволствия ( консерви ) – 4 478 000 тона; Машиностроително оборудване – на стойност 1 078 965 000 $; Стомана – 2,3 милиона тона ( това количество стомана е достатъчно за изработването на 70 000 танка Т-34 ); Цветни метали – 802 000 тона; Нефтопродукти – 2 670 000 тона; Химически вещества – 842 000 тона; Памучно-хартиени изделия – 106 893 000 кв. ярда. Кожи – 49 860 тона; Автомобилни шини(джанти) – 3 786 000; Полеви телефони – 245 000 ( телефони всичко - 423 000 ); Армейски ботуши – 15 417 000 чифта; войнишки копчета с петолъчка - 257 723 498 бройки. СССР получил от ленд-лиза 622,1 хиляди тона железопътни релси ( 56 % от собственото си производство ) 1900 локомотива ( 2,4 пъти повече, отколкото СССР е произвел през годините на войната ) и 11075 вагона ( повече от 10,2 пъти ). Именно ленд-лиза станал основата на цялата логистика на Червената Армия.

    Коментиран от #138, #141

    17:41 09.08.2026

  • 130 Повече от 80 години минаха от ВСВ

    5 4 Отговор
    В Москва, Ленинград и цялата европейска част на Русия отново падат ракети,бомби и дронове. Че и зад Урал.Взривяват руски офицери и генерали в Москва.

    Коментиран от #136, #143

    17:41 09.08.2026

  • 131 Майор Деянов, на всеки километъР

    4 5 Отговор
    Най-добрия БЕНДАРАК е мъртвия БАНДЕРОВЕЦ ! !!!
    Запомни го 👈😁

    17:41 09.08.2026

  • 132 поет с гитара

    4 5 Отговор
    НЕКА РУСКАТА ЕСЕН ЗАПОЧНЕ.........СЕГА! СЪС ПРОЛИВЕН ДЪЖД ОТ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ, С ПЕСЕНТА НА ЛИНЕЙКИ И ВОЙ НА КOПЕЙКИ, А СЕПТЕМВРИ ЩЕ БЪДЕ МАЙ!

    17:42 09.08.2026

  • 133 Канафката

    3 4 Отговор
    Супер! Най накрая Путин ще ви сложи чертата.

    Коментиран от #135

    17:42 09.08.2026

  • 134 КИЕВ Е РУСКИ !

    4 5 Отговор
    НЯМА УКРАЙНА , ИМА ДРУГО ИМЕ ,КОЕТО ОЩЕ НЕ Е ОБЯВЕНО !

    Коментиран от #149

    17:43 09.08.2026

  • 135 Кой Путин?

    0 3 Отговор

    До коментар #133 от "Канафката":

    Номер 1,2 или 3.

    17:43 09.08.2026

  • 136 Друсано русначе

    4 3 Отговор

    До коментар #130 от "Повече от 80 години минаха от ВСВ":

    Орисията на рушняка, е цял живот да бъде насипван по канчето !!! Запомнете най-сетне 😁

    17:44 09.08.2026

  • 137 Аннирашист2276

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Смъртна фашизцма,нацизмаи":

    Фашизмът е в просиа тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    17:45 09.08.2026

  • 138 Мълчан гъ

    7 2 Отговор

    До коментар #129 от "Продължение":

    Рузвелт сега си скубе косите че е спасил Русия!

    Коментиран от #144

    17:45 09.08.2026

  • 139 БРИТАНЦИТЕ ПАК СА ОБЕЩАВАЛИ

    5 4 Отговор
    Неизпълними неща на зеления шнорхел.

    17:47 09.08.2026

  • 140 володимир зеленски, смешник

    3 5 Отговор
    След като ударя няколко бели защитни линии и преминавам в офанзива с ракети и космически кораби!

    17:48 09.08.2026

  • 141 Продължение

    7 3 Отговор

    До коментар #129 от "Продължение":

    В официалната съветска пропаганда се твърдеше, че помощта от ленд-лиза е била само 4% от изразходваните оръжия. Това не е вярно защото ако прочетете поста ми() ще видите трактори, огромни количества стомана, бензин, храни, взривни вещества, кожи, ботуши, копчета, локомотиви, ЖП релси, вагони, джанти за автомобили, радиостанции, радари, телефони и доста други неща които руснаците не смятат за оръжия. Вникнете в огромните количества на доставките, напр. 375 000 камиона. Да разтълкуваме само тия близо 4,5млн. тона консерви - това са 17 милиарда консерви с месо, по 1700 на войник за 10 милионна армия практически изхранени за цялата война. Да сравним с това което НАТО даде досега на Украйна.

    Коментиран от #146

    17:49 09.08.2026

  • 142 Антирашист 2278

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "СЮЛЕЙМАН":

    Няма такива писания,измислиците са по рашистки модел. А фашизмът сега е в просия !

    17:51 09.08.2026

  • 143 От 1991-година

    2 2 Отговор

    До коментар #130 от "Повече от 80 години минаха от ВСВ":

    Съдба на предатели на СССР.

    Коментиран от #147

    17:55 09.08.2026

  • 144 Не е само той,

    6 2 Отговор

    До коментар #138 от "Мълчан гъ":

    1. Гладоморът в Руската империя (1891–1892 г.)
    2. Гладът в Съветска Русия (1921–1923 г.)
    3. Втора световна война – Програмата „Ленд-лиз“ (1941–1945 г.)
    4. Хуманитарна помощ за Руската федерация (1991–1992 г.) - ножки Буша.

    Коментиран от #159

    17:55 09.08.2026

  • 145 Помни

    5 5 Отговор
    Воюва натовска техника , боеприпаси и въоръжения, натовски технологии и натовски пари . Украинските руснаците ги унищожиха още първата , 2022 година . С парите на държавите членки на НАТО се плащат заплатите на военните и цивилната администрация. Плащат се новите оръжия и боеприпаси. Плащат се заплатите на наемниците . По над 5000 евро на месец . А броят им в момента е над 16000 . Ежедневно на запад се появява информация за катастрофирали, затрупани от лавини , паднали в пропасти натовски военни ... В Украйна воюват и натовски съветници , специалисти , отпускари...А санитарните натовски самолети ежедневно карат от Украйна към Жешув ранени и убити натовци.

    17:55 09.08.2026

  • 146 От 1991-година

    4 2 Отговор

    До коментар #141 от "Продължение":

    Няма СССР. Спри бутане на мъртви.

    Коментиран от #158

    17:58 09.08.2026

  • 147 Като става дума за демокрация,

    7 2 Отговор

    До коментар #143 от "От 1991-година":

    ето кратката демократична история на североизточната азиатска кочина : Когато умрял Ленин се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание, където му сцепили главата с чук. Съвсем скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, но и той се оказал предател и е разстрелян от Ежов. Ежов също се оказал предател и е разстрелян от Берия. След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял. Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал. Изненадващо се оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов. Станало ясно , че Хрушчов също е волунтарист, авантюрист и враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия. След смъртта на Брежнев станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил. Дошъл енергичният Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа и той сега ще оправи всичко. В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа! Още е жив защото нямало кой да го поръча. Очакваме обявяването на Путин за враг на народ

    Коментиран от #148, #154, #163

    17:58 09.08.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Руснаци вече не мозинство

    4 1 Отговор

    До коментар #134 от "КИЕВ Е РУСКИ !":

    Защо Москва не е руска? Значи и Киев бъде за всички?

    18:03 09.08.2026

  • 150 Мишел

    4 6 Отговор
    Преди седмица Русия удари и унищожи с ракети и дронове цялата верига на Fire point в Украйна - от конструкторските бюра и офисите, през цеховете и заводите... до складовете и пусковите инсталации. Изкореняваш удар.

    18:03 09.08.2026

  • 151 Бялата Златка

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "Абе":

    Андрей Гюров е голям сладур
    ❤️ ❤️ ❤️

    18:04 09.08.2026

  • 152 Антирашист 2279

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Аве попе":

    Този от горе първо трябва да се занимае с неговия служител фашист и в просия !

    18:05 09.08.2026

  • 153 Сарьожът

    3 6 Отговор
    Бре бре , по три британски ракети дневно " произвеждали " от британската фирма ....
    ПроизвеждаХа , по-точно корабите не плуват ,влаковете нямат локомотиви , остава по въздух до Лвов,и с камиони .
    Тъй че този пост разказва за близкото минало , а ,и заводите за производство и обслужване на авиационни двигатели ги няма отдавна .

    18:09 09.08.2026

  • 154 Браво!

    5 2 Отговор

    До коментар #147 от "Като става дума за демокрация,":

    В освен това - СССР беше предаден от КГБ които беше лоялно към врагове на държава и съветски хора. И дори дали само КГБ СССР беше най-главния предател на СССР.

    Коментиран от #162

    18:09 09.08.2026

  • 155 Зелената еуглена преди

    3 8 Отговор

    До коментар #42 от "Шилерман":

    да се заеме с разрушаването на РФ, трябва да помисли за спасяването на собствената си кожа, щото със сигурност няма да му бъде позволено още дълго време да се наслаждава на власта си... А признаци за това вече се очертават все по-отчетливо, съдейки по отношението на повечето "желаещи" да помагат... Сащисаните му отрязаха спатиите, скоро това ще сторят и останалите...

    Коментиран от #165

    18:12 09.08.2026

  • 156 Антирашист 2278

    4 2 Отговор

    До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За разлика от фашистка просия. Украйна няма такива мераци ! Не усещаш ли параноята във въпроса си ? Това за завземане на руски територии трябва сега да са го измислили родните ви водачи !

    18:12 09.08.2026

  • 157 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    псевдомишеле, напразно си се загрижил . В Москва досега няма нито един удар с украинска ракета или дрон. Московчаните не са търсили скривалища. Затова пък в Киев ежедневно се крият в метрото, направо абонамент.

    Коментиран от #167

    18:12 09.08.2026

  • 158 Дългът по ленд-лиз

    3 2 Отговор

    До коментар #146 от "От 1991-година":

    още не е изплатен въпреки, че американците са опростили почти всико от него. Не се заплащат здравите бойни машини, а се връщат на САЩ. Не се плащат също оръжията, боеприпасите, храни, облекла, горива, стомана, взривни вещества и др. които са унищожени или изразходвани във войната. Плаща се само това, което е годно и остава в СССР.

    Коментиран от #161, #164, #176

    18:16 09.08.2026

  • 159 В ОСВЕН ТОВА

    4 2 Отговор

    До коментар #144 от "Не е само той,":

    Хисторически няма добър живот за обикновени хора на територия на Царска Русия или СССР или Путинска Русия - това територия за измамини и объркани хора - заложници на стопани на минерални.

    18:16 09.08.2026

  • 160 Наско

    5 3 Отговор

    До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Украйна отдавна иска мир. РФ започна войната , а Путин понеже се изложи не може да я спре без да обяви победа. А победа за него значи унищожаване на Украйна като независима държава. Единственото което могат да направят украинците срещу пъти по-силен враг е да се съпротивляват по най-ефективен начин. Успяват вече 5 години и дори само този факт е забележителен. Това беше държава без ракети,без голям флот и без сериозно подготвена армия. Изправиха се пред професионалните главорези на Путин и удържаха срещу прехваления му спецназ,самолети,танкове и ракети. Дори само за това заслужават респект.

    Коментиран от #172, #173

    18:17 09.08.2026

  • 161 Продължение

    5 1 Отговор

    До коментар #158 от "Дългът по ленд-лиз":

    Според обобщения доклад на комисията за държавни поръчки на СССР в САЩ.
    По време на войната не са извършвани плащания по ленд-лизинг. През 1947 г. САЩ оценяват дълга на СССР за доставки на 2,6 милиарда долара, но година по-късно сумата е намалена до 1,3 милиарда долара. Предвиждаше се изплащането да се извърши в рамките на 30 години с начисляване от 2,3% годишно. И.В. Сталин отхвърли тези сметки, като каза, че "СССР е изплатил изцяло с кръв дълговете си по Lend-Lease". Като оправдание за своята гледна точка СССР цитира прецедента на отписване на дългове за доставки по Lend-Lease към други страни. Освен това И.В. Сталин съвсем разумно не искаше да даде средствата на една опустошена от войната страна на потенциален враг в Третата световна война.
    Споразумение за процедурата за изплащане на дълговете е сключено едва през 1972 г. СССР се ангажира да плати 722 милиона долара до 2001 г. Но след прехвърлянето на 48 милиона долара плащанията отново спряха поради приемането от Съединените щати на дискриминационната поправка на Джаксън-Веник.
    Отново този въпрос беше повдигнат през 1990 г. на среща на президентите на СССР и САЩ. Беше определена нова сума - 674 милиона долара - и крайна дата на падеж 2030 г. След разпадането на СССР задълженията по този дълг преминаха към Русия.

    18:17 09.08.2026

  • 162 Антирашист 2268

    2 0 Отговор

    До коментар #154 от "Браво!":

    Като ще връщате сталинските методи ,кой ще сложите за шеф на смерш!

    Коментиран от #166

    18:19 09.08.2026

  • 163 О, Морес

    3 4 Отговор

    До коментар #147 от "Като става дума за демокрация,":

    Всички тези свинщини за Европа ги прави една женица.По команда и покровителство.Една- единствена !

    Коментиран от #174

    18:19 09.08.2026

  • 164 От 1991-година

    1 1 Отговор

    До коментар #158 от "Дългът по ленд-лиз":

    Американци искат като израилитянци -унищожи като възможно повече чужди хора и хора от друго вероисповедане. Зато Тръмп не арестувал Путин на Аласка и не дава Томохавки на Зеленски. Самоубивайтес, Амин.

    18:22 09.08.2026

  • 165 Зрител

    3 1 Отговор

    До коментар #155 от "Зелената еуглена преди":

    И на Путин не му се радват много,за това си седи заключен в бункера. На колко хора прецака бизнесите и живота с глупостите си да става като Петър Велики. А е просто един дребен,злобен милиционер.

    18:23 09.08.2026

  • 166 Сталински методи вече работи

    1 0 Отговор

    До коментар #162 от "Антирашист 2268":

    Обаче само срещу мислящи обикновени руснаци.

    18:26 09.08.2026

  • 167 Жан

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "Мишел":

    Чак пък да няма, Московския НПЗ горя доста добре,няколко луксозни сгради в центъра също пострадаха. И това е уж най защитения град с 4 обръча пво. А още не е полетяла балистиката.

    Коментиран от #169, #170

    18:34 09.08.2026

  • 168 Измамен руснак

    0 0 Отговор
    На кого трябва плати за кокошки крака от г-н Буш? Трябва плати само за себе си или още за всичко семейство и дори за почиващи родни? Ако промени гражданство, тогава няма дълг?

    18:37 09.08.2026

  • 169 От 1991-година всичко е споразумение

    1 0 Отговор

    До коментар #167 от "Жан":

    Никога и Томохавки не полетя. И Путин не бъде арестуван. Всички капиталисти другари-братушки. Воюват и умират обикновени хора.

    18:41 09.08.2026

  • 170 ТЯ УКРОБАЛИСТИКАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #167 от "Жан":

    ВЕЧЕ КАЦНА
    ИМАШЕ ГОЛЯМА ЗАРЯ ПО ТОЯ ПОВОД
    НАЛИ ЗНАЕШ НАХЛЮПВАЙ ТЕНДЖЕРАТА

    18:42 09.08.2026

  • 171 Геноцид на руснаци

    0 1 Отговор
    Всички други освобождени от плащане дълг за САЩ.

    18:43 09.08.2026

  • 172 Леко леко

    2 1 Отговор

    До коментар #160 от "Наско":

    Какво удържат бе? Цялото НАТО работи за тях. Или мпого бързо забравята за воплите на Зеленски когато някоя доставка се забави. Ако не беше НАТО да са вдигнали белия байрак още на 3тия ден- както каза МАРК МИЛИ. А какво уважение заслужава нация дала кръвта си за чужди интереси?

    18:44 09.08.2026

  • 173 АМА ВЕРНО ЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #160 от "Наско":

    АМИ ГЛАВАТА НА ЗАПАД И НАДОЛУ
    ДРУГОТО НА ИЗТОК И НАГОРЕ

    18:44 09.08.2026

  • 174 Хубава жена

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "О, Морес":

    И малък тестостерон.

    18:46 09.08.2026

  • 175 Имам съветско възпитание

    0 0 Отговор
    Колко дължен за Ленд-Лиз на г-н Тръмп? От други войни на Русия колко ? От война на Израел също?

    18:53 09.08.2026

  • 176 От 1991-година

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "Дългът по ленд-лиз":

    СССР беше предаден от КГБ, задължи плащане от всички бивши сотрудники, негови семейства и негови приятели.

    Коментиран от #177

    19:02 09.08.2026

  • 177 От 1991-година

    0 0 Отговор

    До коментар #176 от "От 1991-година":

    Не могаш? Ни вече работи на ЦРУ? А виновати руски пенсионери и хора с увреждане, разбрах.

    19:04 09.08.2026

  • 178 От 1991-година

    0 1 Отговор
    Кличко казах че виновни всички руснаци. Кличко украинец и немец и американец едномоментно и говори за всички хора на света?

    19:09 09.08.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Мюмюн

    0 0 Отговор
    ъхъ. и после не се чудете какво ви пада на главите. вече с жетрви.

    19:43 09.08.2026

  • 183 де го чукаш, де се пука...

    1 1 Отговор
    Естествено, че след 5 годинини ежедневен обстрел украинците няма как да се надяват на някяква толерантност или преосмисляне от страна на Русия и това което им остава е доколкото могат да отвръщат по същия начин. Пък каквото сабя покаже, така или иначе няма вече никакво значение какво ще понесат в отговор, защото всичките бъдещи действия са без съображения за тяхното мнение, а така или иначе те са подложени на масов терор без значение дали ще отговорят на атаките или не. При всички случаи ще бъдат грубо тероризирани. Няма какво да губят, освен да отвръщат на удара с удар.

    Коментиран от #185

    20:11 09.08.2026

  • 184 любопитен

    1 0 Отговор
    Какво стана с 40 дневната перемога на Зельо?

    20:12 09.08.2026

  • 185 абе льольо

    1 0 Отговор

    До коментар #183 от "де го чукаш, де се пука...":

    "след 5 годинини ежедневен обстрел украинците няма как да се надяват на някяква толерантност...". А 8 години бомбандиране на Донецк как ти звучи?

    20:14 09.08.2026

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