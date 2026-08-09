Киев отвръща на удара! Украинските балистични ракети влизат във войната

Бойното използване на украински балистични ракети може да стане факт още тази есен. Това потвърди украинският президент Володимир Зеленски в интервю за "Украинска правда".
Той обясни, че частната украинска компания разработчик Fire Point едновременно работи в няколко направления по своята ракетна програма - както по отношение на балистичните си ракети, така и по крилатите ракети "Фламинго", за които вече разработва турбореактивен двигател в сътрудничество с конструкторите на АИ-25. Въпреки това за серийно производство на балистични ракети още е рано да се говори, тъй като отделни компоненти, макар и малко на брой, се доставят от други страни, посочи Зеленски.
Той обърна внимание, че няколкото западни компонента, които се използват в ракетите, водят до това, че увеличаването на производството зависи не само от възможностите на Украйна, но и от готовността на партньорите да осигурят доставките.
"Трябва да се вярва. Що се отнася до масовото производство на балистични, не мога да кажа, защото има неща, които не зависят от Украйна. Това е като с руските балистични ракети - те имат компоненти от други държави. Същото е и с нашите - не са много, но има някои елементи от други страни", коментира Зеленски.
Той отбеляза още, че за преминаване към серийно производство, ще са важни сключените договори, редовните плащания и стабилността на доставките. Именно комбинацията от тези фактори ще определи колко бързо Украйна ще може да увеличи производството на собствените си балистични ракети.
Паралелно с това Fire Point увеличава производството на крилати ракети "Фламинго", като в момента произвежда по три бройки дневно. Главният конструктор на компанията Денис Щилерман заяви, че по-нататъшното разширяване на производството зависи от прехода към собствен двигател - именно това, за което стана дума в началото на текста.
Компанията освен това очаква да намали цената на ракетата, след като локализира производството на ключови компоненти и така ще може да отговори на целия обем, който е поръчан от украинската държава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чако
Коментиран от #42, #116
16:25 09.08.2026
2 Мирчака от БКП-ДБ с.Крушари
16:25 09.08.2026
3 Мишел
Коментиран от #91, #105, #157
16:25 09.08.2026
4 Сатана Z
16:25 09.08.2026
5 розовото пони зеля
Коментиран от #44
16:26 09.08.2026
6 Смъртна фашизцма,нацизмаи
Коментиран от #137
16:26 09.08.2026
7 Руснак без крак
Коментиран от #9, #55, #119
16:26 09.08.2026
8 Влизат в украйна
16:27 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хихи
16:28 09.08.2026
11 Отец Дионисий
Се пукат душите черни душмански руски !!!
Амин....
Коментиран от #33
16:28 09.08.2026
12 пешо
16:28 09.08.2026
13 БУНКЕРА!
16:29 09.08.2026
14 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #34, #142
16:29 09.08.2026
15 СЮЛЕЙМАН
16:29 09.08.2026
16 Отец Дионисий
Коментиран от #26
16:29 09.08.2026
17 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #32
16:29 09.08.2026
18 СЮЛЕЙМАН
16:29 09.08.2026
19 Ха-ха
16:30 09.08.2026
20 Режисьор
16:30 09.08.2026
21 бай ви зелка
да ни напълнят чекмеджетата
16:31 09.08.2026
22 Ехее😂
16:31 09.08.2026
23 Ами, дай да видим
16:32 09.08.2026
24 Котка
16:32 09.08.2026
25 БУНКЕРА!
Коментиран от #31, #53
16:32 09.08.2026
26 Чако
До коментар #16 от "Отец Дионисий":Ти поп ли си или ползваш чуждо име?
Коментиран от #35, #123
16:32 09.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 О, Морес
16:32 09.08.2026
29 Град Козлодуй
Коментиран от #38
16:32 09.08.2026
30 Ами хайде де...!
Ха дано есента,както казва Зеленски,го видим в реални бойни действия...?!
Коментиран от #88
16:33 09.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ха-ха
До коментар #17 от "СЮЛЕЙМАН":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #97
16:34 09.08.2026
33 Аве попе
До коментар #11 от "Отец Дионисий":Оня горе гледа и ще те накаже ша ти резне килимявката
Коментиран от #152
16:34 09.08.2026
34 Ха-ха
До коментар #14 от "СЮЛЕЙМАН":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
16:34 09.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Виолета Колева
16:35 09.08.2026
37 И ние от космодрума
16:35 09.08.2026
38 Чако
До коментар #29 от "Град Козлодуй":Баш па ти!!! Дето за един сладолед ..... а беше на 17!!!
16:35 09.08.2026
39 Отец Дионисий
Коментиран от #40
16:35 09.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Димяща ушанка
16:36 09.08.2026
42 Шилерман
До коментар #1 от "Чако":Ще стане.Щом еврейн се е хванал за тази работа.
Еврейна Ленин разруши РИ, иде ред на другия евреин Зеленски да прати РФ при СССР.
Коментиран от #155
16:37 09.08.2026
43 Художника с мустачките
Коментиран от #61, #70
16:37 09.08.2026
44 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #5 от "розовото пони зеля":Зеля не е от нашата розова групичка. Нашият ръководител е другаря Путин 😘
16:38 09.08.2026
45 Отец Дионисий
Коментиран от #51, #68
16:38 09.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Сатана Z
16:39 09.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Никакви компоненти
16:39 09.08.2026
50 Москалия трябва да бъде разрушена...
16:39 09.08.2026
51 Чако
До коментар #45 от "Отец Дионисий":Тежко падение е твоето!
16:39 09.08.2026
52 Удри Зелчо!
16:39 09.08.2026
53 Преди време руснаците се смееха,
До коментар #25 от "БУНКЕРА!":че американската военна гордост от 10 самолетоносача била за 10 ракети с ЯО. и затова напълно безсмислена. По безсмислени и скъпи са бункерите на Путин за които американците са казали, че ги знаят всичките както и къде се намира карлика всеки момент. За джуджо една подземна ядрена бомбичка над бункера ще го зарови там за вечни времена заедно с Кабаева, децата и личната охрана без изходи на 1км под земята. На тъмно, студено, облъчени с радиация, без комуникации (електромагнитният импулс унищожава всички електрически и електронни уреди) ще си мечтае за проветривата килия в Хага заобиколен от тия обезверели главорези забавляващи се като за последно със семейството му. Това е най-големият му кошмар.
Още преди 20г. американците имаха такива бомби, дори имаше анимация как действат. Идват от орбита и се забиват в земята с 6км/с на около 50м. след което нещо в нея се взривява и бомбата потъва на още 50м. и следва ядрения взрив. Навън почти не излиза радиация, взривът е подземен, а земетресението което предизвиква разрушава и най-здравия бункер и зарива всички входове и изходи към него.
Коментиран от #57, #62
16:40 09.08.2026
54 Трол на Мирчев
16:40 09.08.2026
55 Снаден със сап крак на руснак
До коментар #7 от "Руснак без крак":Давай Водков и в перьод
16:40 09.08.2026
56 У0400 Ямбол е градът
16:41 09.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Отец Дионисий
16:42 09.08.2026
59 Бункерът на Пурлрр
16:43 09.08.2026
60 Е нема верно
Коментиран от #64
16:43 09.08.2026
61 ВСВ е между Съюзниците
До коментар #43 от "Художника с мустачките":(Великобритания, САЩ и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония) а не само между Германия и Русия както лъжат руснаците. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Финландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
16:44 09.08.2026
62 Не само
До коментар #53 от "Преди време руснаците се смееха,":Местоположение на всички бункери и дупки на цялата кремълска пасмина са на масата на Буданов и сие.
16:45 09.08.2026
63 Хааххх
16:45 09.08.2026
64 Друсано русначе
До коментар #60 от "Е нема верно":Руската хурка е най-друсана !!!
Казвам го от личен опит 😁
Коментиран от #74
16:45 09.08.2026
65 Ясно разбрахме..
16:46 09.08.2026
66 az СВО Победа 81
27 години, които промениха Русия и света.
На 9 август 1999 г. Борис Елцин назначава Владимир Путин за изпълняващ длъжността министър-председател на РФ.
Днес може да се каже със сигурност, че този подпис на химикалката се превръща в най-съдбоносния в историята на съвременна Русия и довежда на власт този, който успява да възроди страната от пепелта и да прекрои еднополюсния свят.
През 1999 г. Русия беше банкрутирала, задлъжняла към МВФ, Кавказ беше в пламъци, а армията ѝ е парализирана. Путин започна с налагането на мир в Чечения и елиминирането на терористи. Фразата „ще ги давим в кенефа“ дава ясно да се разбере: властта в Русия се завръща. До средата на 2000 -та Русия изплати външния си дълг предсрочно, а златните и валутните ѝ резерви се увеличиха от 12 милиарда долара до рекордните 630 милиарда долара. Териториалната цялост, на пръв поглед изглеждаща загубена, беше не е просто възстановена: през 2014 г. Крим се завърна в родния бряг, а през 2022 г. започна съединението с Донбас и с Новорусия. „Събирачът на руските земи“ не е просто метафора, а стана политическа реалност.
От суровинна придатък, Русия се трансформира в една от петте най-големи световни икономики по паритет на покупателната способност, заемайки първо място в Европа. Селскостопанският сектор се превърна в движеща сила: през 1999 г. Русия внасяше зърно, днес Русия е износител номер едно в света на пшеница.
Коментиран от #71
16:47 09.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ха ха
До коментар #45 от "Отец Дионисий":Не обаждай маймуните те имат инстинкт за самосъхранение, а вмирисаната ушанка няма.Тя става само за Груз 200
16:48 09.08.2026
69 Керчо
16:48 09.08.2026
70 Отец Дионисий
До коментар #43 от "Художника с мустачките":"..но руснаците станаха до Берлин.."
Днес рушняка стигна още по-далеч, стигна Руския Мир !!! Амин 😁
16:48 09.08.2026
71 az СВО Победа 81
До коментар #66 от "az СВО Победа 81":Нивото на бедност падна до 9,8%, а реалните доходи се увеличиха с 5,4% през 2023 г. Продължителността на живота се увеличи от 65 на 73,5 години. Кримският мост, магистрала Таврида и газопроводите „Силата на Сибир“ свързаха огромната страна.
Светът престана да бъде еднополюсен. Мюнхенската реч на Путин през 2007 г. се превърна в отправната точка за създаването на новия световен ред:
„Еднополюсният свят е свят на един господар. Това е погубващо.“
СВО показа, че ерата на западната хегемония е приключила. БРИКС се разширява, делът на разплащанията в национални валути чупи рекорди, а световното мнозинство вижда в Москва гарант за собственото си съществуване, развитие и благополучие.
Преди двадесет и пет години светът не знаеше кой е г-н Путин.
Днес знае: той е лидерът, който спря разпадането на Русия, обедини страната и застави всички да се съобразяват с интересите й.
Коментиран от #75, #78
16:48 09.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Квартал 95
16:49 09.08.2026
74 Абе
До коментар #64 от "Друсано русначе":Имаше ли Гюров глава или нямаше?
Коментиран от #151
16:49 09.08.2026
75 Карлуково/Старшата сестра
До коментар #71 от "az СВО Победа 81":Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.
16:51 09.08.2026
76 Сравнете ги!
16:51 09.08.2026
77 Факт
16:53 09.08.2026
78 Владимир Путин, президент
До коментар #71 от "az СВО Победа 81":"..той е лидерът, който спря разпадането на Русия.."
Не го спрях, само задържах за малко !!!
Сегодня Русия се разпада с пълна сила.
Амин
16:53 09.08.2026
79 Да не сте слънчасали бре
Коментиран от #102
16:54 09.08.2026
80 Българин
16:54 09.08.2026
81 Укротрола има скоротечен рак.
16:56 09.08.2026
82 Хи хи
Коментиран от #85
16:57 09.08.2026
83 Украйнската
16:59 09.08.2026
84 Сравнете ги
Коментиран от #95
17:00 09.08.2026
85 ЯО не може да се употреби
До коментар #82 от "Хи хи":срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?
17:02 09.08.2026
86 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Коментиран от #92
17:07 09.08.2026
87 az СВО Победа 81
Нищо от това не се случи, напротив случи се поредния провал на Киев и кураторите му от Европа.... 🤣🤣🤣
Сега ще слушаме за новите заявки, за новите планове и .... за новите провали! 🤣🤣🤣
Коментиран от #89, #98
17:07 09.08.2026
88 Наско
До коментар #30 от "Ами хайде де...!":Бъркаш се Фламинго изгори доста обекти в РФ. Очаква се FP 7 ,FP 9 .Те ще са първите украински балистики. Още две компании също разработват. След месец два ще им стане тежко на РФ , ще усетят какво е да те бомбят с балистика.
Коментиран от #103
17:09 09.08.2026
89 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #87 от "az СВО Победа 81":Клепар,кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
17:09 09.08.2026
90 Росомаха
17:10 09.08.2026
91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Мишел":А метрото в Москва может да побере цяла България.
Коментиран от #104, #107
17:10 09.08.2026
92 От Редакцията
До коментар #86 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Но това по никъв начин не ти пречи да продължаваш си фъргаш грессссс в мириззззлифффката, нали ? 😁😁👍
17:10 09.08.2026
93 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Украйна няма да съществува. САЩ ще си измият ръцете и ще кажат, че те никога не са знаели за наци-бандеровската хунта в Киев.
Следващите 50 години Холивуд ще бълва филми, където ще се подиграват с укрите,
ще ги представят прости и злобни.
Ще се направят филми продължение на "Индиана Джоунс" с внука на Индиана,
който ще се базика с укрите така, както се подиграваха с германските нацита.
Това е бъдещето, колкото по-скоро го разберете, по-добре за вас.
Коментиран от #96
17:11 09.08.2026
94 Удри русораста с лопатЕто
17:12 09.08.2026
95 Затова севернокорейският
До коментар #84 от "Сравнете ги":народ гладува вече близо 70г. За да може една династия да прави каквото си поиска. РФ отива лека-полека към такъв режим. Путин си мечтае да живее 150г. с трансплантация на изхабените му органи. Не случайно дъщеря му се занимава "научно" с проблемите при стареенето. Иска да дочака някой достоен син (от Кабаева) или внук да заеме мястото му.
17:12 09.08.2026
96 Владимир Путин, президент
До коментар #93 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":След 10 години не само Русия, ами и жив рушняк няма да има !!! Заклевам се 👆😁
Коментиран от #99, #100
17:13 09.08.2026
97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Ха-ха":Как може да си помислиш , че с това огнево превъсходство в оръдия, самолети, реактивни системи, загубите на Русия са повече?!? ;
Коментиран от #101
17:13 09.08.2026
98 Хомосексуален ли си?
До коментар #87 от "az СВО Победа 81":Ще ти помогнем.
17:14 09.08.2026
99 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #96 от "Владимир Путин, президент":Това същото го твърди един мой пациент от стая 234.
Иначе е кротък но по време на горещините става нервен.
17:14 09.08.2026
100 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #96 от "Владимир Путин, президент":В меката си дупка ли, хахаха
17:14 09.08.2026
101 Миролюб Войнов, историк
До коментар #97 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Втората Световна загубите на рушняците надхвърлиха 30млн !!! Днес са още повече 👆😁
Коментиран от #113, #120
17:16 09.08.2026
102 Зрител
До коментар #79 от "Да не сте слънчасали бре":Вярно ли? Кога беше парадът в Киев пропуснал съм го. Последно гледах едно джудже строило 2 реда моряци в някакъв заден двор с една картинка на подводница отзад. Но това беше деня на виликия флот на федерацията май.
17:16 09.08.2026
103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #88 от "Наско":Мечтател, ха-ха хах, къде ви копат
Коментиран от #114
17:18 09.08.2026
104 Червен кхмер
До коментар #91 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да те питам Пак ли смърди това мръсно, опикано , претъпкано метро пълно с просяци и бомжи ???
Не е важно обема, а качеството.Там в Рашка липсва.Живял съм в Москва
Коментиран от #124
17:20 09.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Много сте пpоcти, това не е обида.
17:20 09.08.2026
107 Да, может
До коментар #91 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":но ако се ползват и тунелите за влаковете. Дълго е 535км. По спирките ще е за по-заможните, а народа в тунелите. На линеен метър по 20 души са точно 10 700 000 души.
Коментиран от #115
17:21 09.08.2026
108 А50
17:21 09.08.2026
109 ужас
17:24 09.08.2026
110 Хахахахаха
17:24 09.08.2026
111 Помни
Коментиран от #117, #128
17:25 09.08.2026
112 Гост
17:26 09.08.2026
113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #101 от "Миролюб Войнов, историк":Абе жълтопаветен ,вие Кога ще научите или не Ви смогва мозъчето ,че от 27 млн жертви на СССР, близо 16 млн са цивилните жертви на СССР.Това са съветските граждани избити от съюзника на Царство България- Хитлеристка Германия,в лагерите на смърта и при брйните действия .Нацистите не са жалили никого- избитите руснаци ,белоруси ,украинци сам много повече от всички избити евреи.
Но не брой цивилните жертви към загиналите войници
Коментиран от #121
17:26 09.08.2026
114 Наско
До коментар #103 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Може да съм мечтател но като гледам само с дронове как изгориха НПЗ тата и ягодките , ще е интересно като подкарат с ракетите.
РФ се оказа пълен фейк,безаналогови оръжия уж а, 5 години драпат из Донбас с 1,5 милиона жертви.
Коментиран от #118
17:28 09.08.2026
115 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #107 от "Да, может":А в Киеве как? Заможние где?
А аз си спя в леглото бе укр. Хахахв
17:28 09.08.2026
116 Пампаец
До коментар #1 от "Чако":Именно за да не стане , Русия трябва да затегне окончателно не само морската , но и сухопътната блокада на бандеровска Украйна. И да не се съгласява вече на никакви мораториуми , съглашения , или примирия! Бой по бандерите , до пълната им капитулация . След което публичен съд и справедливи наказания за неонацистите превърнали територията на Украйна в неонацистко свърталище.
17:29 09.08.2026
117 Въпросче
До коментар #111 от "Помни":Колко натовски дивизии воюват да ни кажеш явно си запознат.
17:29 09.08.2026
118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #114 от "Наско":Ти вярваш на Факти и Дойче Зеле?!? Имам само един въпрос към бордюртте:
Защо Уклайна напира да подписка за мир, след като побеждава и може да подпише по късно пълна капитулация на Русия и разделяет и на Малки държави, плюс не само да си върне земите " заграбени" От руснаците, но и да си время Курска, Белгородска и Ростовская области? Защо?
А отговора е простичък.
Защото лъже, че побеждава
А
Коментиран от #156, #160
17:31 09.08.2026
119 Знаещ
До коментар #7 от "Руснак без крак":То нищо няма да остане от Киев . Какъв е смисълът тогава руснакът да влиза в това неонацистко бунище ?
17:31 09.08.2026
120 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #101 от "Миролюб Войнов, историк":Това са общите загуби на Русия за последните 400 г.
Южна Осетия 2008-67 загинали
Втора чеченска - 6 000
Първа чеченска - 55 00.
Афганска война 15 000
Съветско - японската война 1945г- 12 000
Великая отечественна война- 26 млн загинали,военни + цивилни избити от нацистите по градове и села и в концентрационни лагери на смърта.
Съветско - финландска война( Зимната война30.11.1939-12 март 1940) 1939-1940- 72 ,000 .
Халхин - Гол (боевете с японците на территорията на днешна Монголия11май1939-16 септември1939) - 9700 Загинали.
Съветско - полската война 1919-1921г-100 000.
Гражданската война1918-1921 - общи загуби,- 10,5 млн человека.
Первата световна война -3,2 млн человека.
Руско - японска война1905г. 47000 загинали.
Руско - турецка война 1877г - 15 000 убити, 80 000 умрели от болести.
Кримска война1856 -57- 143 000 загинали, 89000 ,починали от болести.
Руско турецката война 1826 г - загинали - 10 000,починали от болести 110 000.
Отечественная война 1812г - 210 000 загинали
Руско - шведска война 1808г - 6000 загинали.
Руско - турецка - 1806г - загинали 24 000, умрели от болезней 72 000
Наполеоновските войни на третата коалиция - 25 000
Руско -шведската война 1788г - 6 000 ..
Руско турецка 1787г - 55 000 загинали.
Седемгодишната война - 138 000.
Руско - шведска 1741г - 10500 убити.
Северната война - 75 000 .
Руско - шведската 1656г - 14 000
Коментиран от #125
17:32 09.08.2026
121 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #113 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Най-добрия руснак е мъртвия руснак !!!
Запомни го 👈😁
Коментиран от #126, #179
17:32 09.08.2026
122 Ами
компоненти за своите ракети от перални машини.
Защо тогава и окраинците не си набавят компоненти за ракетите от перални машини?
Между другото къде е завода за производство на окраински ракети?
Да не е до завода дето сглобяваше дронове :)
17:33 09.08.2026
123 Знае
До коментар #26 от "Чако":Този не е никакъв поп , а е най долнопробен ционистки равин .
17:34 09.08.2026
124 мдам
До коментар #104 от "Червен кхмер":ся в Максуда повече ти харесва ..
17:35 09.08.2026
125 Руснак без крак...
До коментар #120 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...Крим е руски завинаги..."
И кат е руски завинаги да не би рушняка да стана по-красив, богат и можещ, а на бензиностанциите да се появи бензинь? Все същите про3ди тапи сте. Цял Свят ви се смее 😄😄😄
17:35 09.08.2026
126 Майор Деянов, на всеки километъР
До коментар #121 от "Майор Деянов, на всеки километър":Най-добрия БЕНДАРАК е мъртвия БАНДЕРОВЕЦ ! !!!
Запомни го 👈😁
17:36 09.08.2026
127 Ха ха ха
17:36 09.08.2026
128 НАТО ги поддържа,
До коментар #111 от "Помни":но на час по лъжичка. Зеленски обиколи света да се моли за оръжия, а в началото на войната имаше само 20 000 армия, липса на натовски оръжия - всичко старо и съветско. Сега силите се изравниха, но руснаците нападат, а украинците са в глуха отбрана т.е. стрелят само когато ги нападат. Все пак Украйна е 4 пъти по-малка по население. Жертвите са 1:4 украинци/руснаци. Ето какво е помощ, ленд-лиза на САЩ и Канада. Разгледай го добре и вникни в количествата на оръжията.
Коментиран от #129
17:40 09.08.2026
129 Продължение
До коментар #128 от "НАТО ги поддържа,":до края на септември 1945 г. СССР получил само от САЩ:
Самолети – 14 795; Радарни установки – 2 626; Танкове – 7 056; Джипове – 51 503; Камиони – 375 883; Мотоциклети – 35 170; Трактори – 8 071; Оръдия – 8 218; Картечници – 131 633; Взривни вещества – 345 633 тона; Строително оборудване - на стойност 10 910 000 $; Железопътни вагони – 11 155; Локомотиви - 1981; Товарни кораби - 90; Кораби за борба с подводници - 140; Торпедни катери – 197; Фрегати – 28; Подводници – 105; Корабни двигатели – 7 784; Продоволствия ( консерви ) – 4 478 000 тона; Машиностроително оборудване – на стойност 1 078 965 000 $; Стомана – 2,3 милиона тона ( това количество стомана е достатъчно за изработването на 70 000 танка Т-34 ); Цветни метали – 802 000 тона; Нефтопродукти – 2 670 000 тона; Химически вещества – 842 000 тона; Памучно-хартиени изделия – 106 893 000 кв. ярда. Кожи – 49 860 тона; Автомобилни шини(джанти) – 3 786 000; Полеви телефони – 245 000 ( телефони всичко - 423 000 ); Армейски ботуши – 15 417 000 чифта; войнишки копчета с петолъчка - 257 723 498 бройки. СССР получил от ленд-лиза 622,1 хиляди тона железопътни релси ( 56 % от собственото си производство ) 1900 локомотива ( 2,4 пъти повече, отколкото СССР е произвел през годините на войната ) и 11075 вагона ( повече от 10,2 пъти ). Именно ленд-лиза станал основата на цялата логистика на Червената Армия.
Коментиран от #138, #141
17:41 09.08.2026
130 Повече от 80 години минаха от ВСВ
Коментиран от #136, #143
17:41 09.08.2026
131 Майор Деянов, на всеки километъР
Запомни го 👈😁
17:41 09.08.2026
132 поет с гитара
17:42 09.08.2026
133 Канафката
Коментиран от #135
17:42 09.08.2026
134 КИЕВ Е РУСКИ !
Коментиран от #149
17:43 09.08.2026
135 Кой Путин?
До коментар #133 от "Канафката":Номер 1,2 или 3.
17:43 09.08.2026
136 Друсано русначе
До коментар #130 от "Повече от 80 години минаха от ВСВ":Орисията на рушняка, е цял живот да бъде насипван по канчето !!! Запомнете най-сетне 😁
17:44 09.08.2026
137 Аннирашист2276
До коментар #6 от "Смъртна фашизцма,нацизмаи":Фашизмът е в просиа тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
17:45 09.08.2026
138 Мълчан гъ
До коментар #129 от "Продължение":Рузвелт сега си скубе косите че е спасил Русия!
Коментиран от #144
17:45 09.08.2026
139 БРИТАНЦИТЕ ПАК СА ОБЕЩАВАЛИ
17:47 09.08.2026
140 володимир зеленски, смешник
17:48 09.08.2026
141 Продължение
До коментар #129 от "Продължение":В официалната съветска пропаганда се твърдеше, че помощта от ленд-лиза е била само 4% от изразходваните оръжия. Това не е вярно защото ако прочетете поста ми() ще видите трактори, огромни количества стомана, бензин, храни, взривни вещества, кожи, ботуши, копчета, локомотиви, ЖП релси, вагони, джанти за автомобили, радиостанции, радари, телефони и доста други неща които руснаците не смятат за оръжия. Вникнете в огромните количества на доставките, напр. 375 000 камиона. Да разтълкуваме само тия близо 4,5млн. тона консерви - това са 17 милиарда консерви с месо, по 1700 на войник за 10 милионна армия практически изхранени за цялата война. Да сравним с това което НАТО даде досега на Украйна.
Коментиран от #146
17:49 09.08.2026
142 Антирашист 2278
До коментар #14 от "СЮЛЕЙМАН":Няма такива писания,измислиците са по рашистки модел. А фашизмът сега е в просия !
17:51 09.08.2026
143 От 1991-година
До коментар #130 от "Повече от 80 години минаха от ВСВ":Съдба на предатели на СССР.
Коментиран от #147
17:55 09.08.2026
144 Не е само той,
До коментар #138 от "Мълчан гъ":1. Гладоморът в Руската империя (1891–1892 г.)
2. Гладът в Съветска Русия (1921–1923 г.)
3. Втора световна война – Програмата „Ленд-лиз“ (1941–1945 г.)
4. Хуманитарна помощ за Руската федерация (1991–1992 г.) - ножки Буша.
Коментиран от #159
17:55 09.08.2026
145 Помни
17:55 09.08.2026
146 От 1991-година
До коментар #141 от "Продължение":Няма СССР. Спри бутане на мъртви.
Коментиран от #158
17:58 09.08.2026
147 Като става дума за демокрация,
До коментар #143 от "От 1991-година":ето кратката демократична история на североизточната азиатска кочина : Когато умрял Ленин се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание, където му сцепили главата с чук. Съвсем скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, но и той се оказал предател и е разстрелян от Ежов. Ежов също се оказал предател и е разстрелян от Берия. След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял. Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал. Изненадващо се оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов. Станало ясно , че Хрушчов също е волунтарист, авантюрист и враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия. След смъртта на Брежнев станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил. Дошъл енергичният Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа и той сега ще оправи всичко. В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа! Още е жив защото нямало кой да го поръча. Очакваме обявяването на Путин за враг на народ
Коментиран от #148, #154, #163
17:58 09.08.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Руснаци вече не мозинство
До коментар #134 от "КИЕВ Е РУСКИ !":Защо Москва не е руска? Значи и Киев бъде за всички?
18:03 09.08.2026
150 Мишел
18:03 09.08.2026
151 Бялата Златка
До коментар #74 от "Абе":Андрей Гюров е голям сладур
❤️ ❤️ ❤️
18:04 09.08.2026
152 Антирашист 2279
До коментар #33 от "Аве попе":Този от горе първо трябва да се занимае с неговия служител фашист и в просия !
18:05 09.08.2026
153 Сарьожът
ПроизвеждаХа , по-точно корабите не плуват ,влаковете нямат локомотиви , остава по въздух до Лвов,и с камиони .
Тъй че този пост разказва за близкото минало , а ,и заводите за производство и обслужване на авиационни двигатели ги няма отдавна .
18:09 09.08.2026
154 Браво!
До коментар #147 от "Като става дума за демокрация,":В освен това - СССР беше предаден от КГБ които беше лоялно към врагове на държава и съветски хора. И дори дали само КГБ СССР беше най-главния предател на СССР.
Коментиран от #162
18:09 09.08.2026
155 Зелената еуглена преди
До коментар #42 от "Шилерман":да се заеме с разрушаването на РФ, трябва да помисли за спасяването на собствената си кожа, щото със сигурност няма да му бъде позволено още дълго време да се наслаждава на власта си... А признаци за това вече се очертават все по-отчетливо, съдейки по отношението на повечето "желаещи" да помагат... Сащисаните му отрязаха спатиите, скоро това ще сторят и останалите...
Коментиран от #165
18:12 09.08.2026
156 Антирашист 2278
До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За разлика от фашистка просия. Украйна няма такива мераци ! Не усещаш ли параноята във въпроса си ? Това за завземане на руски територии трябва сега да са го измислили родните ви водачи !
18:12 09.08.2026
157 Мишел
До коментар #3 от "Мишел":псевдомишеле, напразно си се загрижил . В Москва досега няма нито един удар с украинска ракета или дрон. Московчаните не са търсили скривалища. Затова пък в Киев ежедневно се крият в метрото, направо абонамент.
Коментиран от #167
18:12 09.08.2026
158 Дългът по ленд-лиз
До коментар #146 от "От 1991-година":още не е изплатен въпреки, че американците са опростили почти всико от него. Не се заплащат здравите бойни машини, а се връщат на САЩ. Не се плащат също оръжията, боеприпасите, храни, облекла, горива, стомана, взривни вещества и др. които са унищожени или изразходвани във войната. Плаща се само това, което е годно и остава в СССР.
Коментиран от #161, #164, #176
18:16 09.08.2026
159 В ОСВЕН ТОВА
До коментар #144 от "Не е само той,":Хисторически няма добър живот за обикновени хора на територия на Царска Русия или СССР или Путинска Русия - това територия за измамини и объркани хора - заложници на стопани на минерални.
18:16 09.08.2026
160 Наско
До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Украйна отдавна иска мир. РФ започна войната , а Путин понеже се изложи не може да я спре без да обяви победа. А победа за него значи унищожаване на Украйна като независима държава. Единственото което могат да направят украинците срещу пъти по-силен враг е да се съпротивляват по най-ефективен начин. Успяват вече 5 години и дори само този факт е забележителен. Това беше държава без ракети,без голям флот и без сериозно подготвена армия. Изправиха се пред професионалните главорези на Путин и удържаха срещу прехваления му спецназ,самолети,танкове и ракети. Дори само за това заслужават респект.
Коментиран от #172, #173
18:17 09.08.2026
161 Продължение
До коментар #158 от "Дългът по ленд-лиз":Според обобщения доклад на комисията за държавни поръчки на СССР в САЩ.
По време на войната не са извършвани плащания по ленд-лизинг. През 1947 г. САЩ оценяват дълга на СССР за доставки на 2,6 милиарда долара, но година по-късно сумата е намалена до 1,3 милиарда долара. Предвиждаше се изплащането да се извърши в рамките на 30 години с начисляване от 2,3% годишно. И.В. Сталин отхвърли тези сметки, като каза, че "СССР е изплатил изцяло с кръв дълговете си по Lend-Lease". Като оправдание за своята гледна точка СССР цитира прецедента на отписване на дългове за доставки по Lend-Lease към други страни. Освен това И.В. Сталин съвсем разумно не искаше да даде средствата на една опустошена от войната страна на потенциален враг в Третата световна война.
Споразумение за процедурата за изплащане на дълговете е сключено едва през 1972 г. СССР се ангажира да плати 722 милиона долара до 2001 г. Но след прехвърлянето на 48 милиона долара плащанията отново спряха поради приемането от Съединените щати на дискриминационната поправка на Джаксън-Веник.
Отново този въпрос беше повдигнат през 1990 г. на среща на президентите на СССР и САЩ. Беше определена нова сума - 674 милиона долара - и крайна дата на падеж 2030 г. След разпадането на СССР задълженията по този дълг преминаха към Русия.
18:17 09.08.2026
162 Антирашист 2268
До коментар #154 от "Браво!":Като ще връщате сталинските методи ,кой ще сложите за шеф на смерш!
Коментиран от #166
18:19 09.08.2026
163 О, Морес
До коментар #147 от "Като става дума за демокрация,":Всички тези свинщини за Европа ги прави една женица.По команда и покровителство.Една- единствена !
Коментиран от #174
18:19 09.08.2026
164 От 1991-година
До коментар #158 от "Дългът по ленд-лиз":Американци искат като израилитянци -унищожи като възможно повече чужди хора и хора от друго вероисповедане. Зато Тръмп не арестувал Путин на Аласка и не дава Томохавки на Зеленски. Самоубивайтес, Амин.
18:22 09.08.2026
165 Зрител
До коментар #155 от "Зелената еуглена преди":И на Путин не му се радват много,за това си седи заключен в бункера. На колко хора прецака бизнесите и живота с глупостите си да става като Петър Велики. А е просто един дребен,злобен милиционер.
18:23 09.08.2026
166 Сталински методи вече работи
До коментар #162 от "Антирашист 2268":Обаче само срещу мислящи обикновени руснаци.
18:26 09.08.2026
167 Жан
До коментар #157 от "Мишел":Чак пък да няма, Московския НПЗ горя доста добре,няколко луксозни сгради в центъра също пострадаха. И това е уж най защитения град с 4 обръча пво. А още не е полетяла балистиката.
Коментиран от #169, #170
18:34 09.08.2026
168 Измамен руснак
18:37 09.08.2026
169 От 1991-година всичко е споразумение
До коментар #167 от "Жан":Никога и Томохавки не полетя. И Путин не бъде арестуван. Всички капиталисти другари-братушки. Воюват и умират обикновени хора.
18:41 09.08.2026
170 ТЯ УКРОБАЛИСТИКАТА
До коментар #167 от "Жан":ВЕЧЕ КАЦНА
ИМАШЕ ГОЛЯМА ЗАРЯ ПО ТОЯ ПОВОД
НАЛИ ЗНАЕШ НАХЛЮПВАЙ ТЕНДЖЕРАТА
18:42 09.08.2026
171 Геноцид на руснаци
18:43 09.08.2026
172 Леко леко
До коментар #160 от "Наско":Какво удържат бе? Цялото НАТО работи за тях. Или мпого бързо забравята за воплите на Зеленски когато някоя доставка се забави. Ако не беше НАТО да са вдигнали белия байрак още на 3тия ден- както каза МАРК МИЛИ. А какво уважение заслужава нация дала кръвта си за чужди интереси?
18:44 09.08.2026
173 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #160 от "Наско":АМИ ГЛАВАТА НА ЗАПАД И НАДОЛУ
ДРУГОТО НА ИЗТОК И НАГОРЕ
18:44 09.08.2026
174 Хубава жена
До коментар #163 от "О, Морес":И малък тестостерон.
18:46 09.08.2026
175 Имам съветско възпитание
18:53 09.08.2026
176 От 1991-година
До коментар #158 от "Дългът по ленд-лиз":СССР беше предаден от КГБ, задължи плащане от всички бивши сотрудники, негови семейства и негови приятели.
Коментиран от #177
19:02 09.08.2026
177 От 1991-година
До коментар #176 от "От 1991-година":Не могаш? Ни вече работи на ЦРУ? А виновати руски пенсионери и хора с увреждане, разбрах.
19:04 09.08.2026
178 От 1991-година
19:09 09.08.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Мюмюн
19:43 09.08.2026
183 де го чукаш, де се пука...
Коментиран от #185
20:11 09.08.2026
184 любопитен
20:12 09.08.2026
185 абе льольо
До коментар #183 от "де го чукаш, де се пука...":"след 5 годинини ежедневен обстрел украинците няма как да се надяват на някяква толерантност...". А 8 години бомбандиране на Донецк как ти звучи?
20:14 09.08.2026