Киев отвръща на удара! Украинските балистични ракети влизат във войната

Бойното използване на украински балистични ракети може да стане факт още тази есен. Това потвърди украинският президент Володимир Зеленски в интервю за "Украинска правда".

Той обясни, че частната украинска компания разработчик Fire Point едновременно работи в няколко направления по своята ракетна програма - както по отношение на балистичните си ракети, така и по крилатите ракети "Фламинго", за които вече разработва турбореактивен двигател в сътрудничество с конструкторите на АИ-25. Въпреки това за серийно производство на балистични ракети още е рано да се говори, тъй като отделни компоненти, макар и малко на брой, се доставят от други страни, посочи Зеленски.

Той обърна внимание, че няколкото западни компонента, които се използват в ракетите, водят до това, че увеличаването на производството зависи не само от възможностите на Украйна, но и от готовността на партньорите да осигурят доставките.

"Трябва да се вярва. Що се отнася до масовото производство на балистични, не мога да кажа, защото има неща, които не зависят от Украйна. Това е като с руските балистични ракети - те имат компоненти от други държави. Същото е и с нашите - не са много, но има някои елементи от други страни", коментира Зеленски.

Той отбеляза още, че за преминаване към серийно производство, ще са важни сключените договори, редовните плащания и стабилността на доставките. Именно комбинацията от тези фактори ще определи колко бързо Украйна ще може да увеличи производството на собствените си балистични ракети.

Паралелно с това Fire Point увеличава производството на крилати ракети "Фламинго", като в момента произвежда по три бройки дневно. Главният конструктор на компанията Денис Щилерман заяви, че по-нататъшното разширяване на производството зависи от прехода към собствен двигател - именно това, за което стана дума в началото на текста.

Компанията освен това очаква да намали цената на ракетата, след като локализира производството на ключови компоненти и така ще може да отговори на целия обем, който е поръчан от украинската държава.