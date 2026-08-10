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Бешикташ със супер оферта към Душан Влахович

Бешикташ със супер оферта към Душан Влахович

10 Август, 2026 07:28 949 0

  • душан влахович-
  • футбол-
  • бешикташ-
  • атлетико мадрид

„Супер орлите“ са предложили на голаджията четиригодишен договор със заплата от 10 000 000 евро на сезон

Бешикташ със супер оферта към Душан Влахович - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Душан Влахович все още търси нов отбор, а пред нападателя се появи огромна оферта от Бешикташ, който иска да го види в своите редици. През деня се появи информация, че сръбският играч може да подсили Атлетико Мадрид, но скоро след това излезе нова информация относно бъдещия му клуб. Както първоначално съобщи „Гадзета дело Спорт“, Бешикташ е разговарял с бащата на Влахович, Милош, като е отправил наистина внушителна оферта за сръбския нападател.

„Супер орлите“ са предложили на голаджията четиригодишен договор със заплата от 10 000 000 евро на сезон. В допълнение, ако подпише, той ще получи още 10 000 000 евро.

Твърди се, че Влахович не е отговорил на тази оферта, а на Босфора се надяват на положителен отговор. Припомняме, че Влахович е получавал 12 000 000 евро заплата през последния си сезон с Ювентус. Сега той е поискал подобно възнаграждение, което по всичко личи, че ще получи. Италианският вестник също така посочва, че тепърва предстоят разговори за бонусите, така че Влахович със сигурност ще достигне желаната сума.

Освен това, Винченцо Италиано е начело на Бешикташ. Италианският специалист и сръбският нападател са работили много успешно във Фиорентина и той е бил отговорен за развитието на кариерата му.


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