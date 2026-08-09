Тагарев за дрона: Има още една версия, която не трябва да изключваме

Министерството на отбраната и правителството се насочват изцяло към версията за украински дрон, който е бил обект на електронна война - на заглушаване, на манипулиране на GPS сигнали най-вероятно. И това наистина е най-вероятната версия. Има обаче още една версия. Само преди два дни за пореден път литовският министър на отбраната предупреди, че Русия подготвя операции под фалшив флаг, използвайки приземени украински дронове или части от тях, които впоследствие да бъдат използвани срещу обекти от критичната инфраструктура на балтийските страни. Тази версия е по-малко вероятна, но към момента не трябва да я изключваме. Това заяви е ефира на "Събуди се" бившият министър на отбраната Тодор Тагарев по отношение на дрона, който се взриви на българска територия.
"Този дрон с бойна част, макар и малка, пада и се взривява много близко до компресорни станции от газопровода, който е критично важен за захранването с газ не само на страните от ЕС, но и на Украйна през зимните условия", допълни Тагарев.
"Обясненията, които в момента идват от премиера, министъра на отбраната и началника на отбраната, са фокусирани около действията, които са възможни с наличните средства и способности, с които разполагаме. Тук обаче трябва да мислим малко по-широко. Например Андрей Гюров вчера в своя публикация по темата обясни, че възможностите ни да действаме с наличните сили са ограничени, но ние трябва да мислим за политики. Това, което ме притеснява, е, че не чухме абсолютно нищо по отношение на политиката за развитие на съответните способности - нито от премиера, нито от министъра на отбраната, нито от всички, които се включиха с изявления по тази тема", заяви той.
"Първо беше казано от министъра на отбраната, че след трите случая преди около две седмици с руски дронове в Румъния сме усилили възможностите за противодронова защита, като сме разположили допълнителни средства за наблюдение на въздушното пространство, зенитно-ракетни комплекси и авиация. Въпреки това ние не успяхме да реагираме по никакъв начин, което показва, че това, че разчитаме в България изцяло на съветска техника, особено на тези радари, не ни върши никаква работа спрямо съвременните заплахи за нашата сигурност, каквито са заплахите от дроновете. Ние нямаме и допълнителни средства, защото технически е напълно възможно да се определи дали в момента имаме манипулиране на GPS сигнала", каза още Тагарев.
По думите му най-вероятно не сме инвестирали в такива системи и не можем да реагираме в момента. Той заяви, че разчитаме на стара съветска техника или дори на по-нова техника, която обаче не е специализирана.
"Преди около година казах, че е само въпрос на време дрон да навлезе и в нашето въздушно пространство, така че със сигурност ще имаме и следващи случаи при продължаване на войната", смята Тагарев.
Той обясни и какви са разликите между дроновете от типа „Шахед“ и дроновете-примамки. "Тези ударни дронове от типа „Шахед“ са с метална конструкция, с доста по-мощни двигатели, със система за управление, навигация и насочване, както и с по-мощна бойна част. Примамките се правят максимално евтини, с максимално прост двигател и максимално просто управление, именно за да бъдат евтини. Те разполагат с определени технически средства, за да имитират по-голяма цел и да пренаситят системата за противодронова защита и противоракетна отбрана. При това насищане се използват скъпи ресурси за унищожаването на средства, които не представляват сериозна заплаха", посочи той.
"Това правителство ни изолира. Ние не участвахме в индустриалния форум в Анкара по време на срещата на върха на НАТО, където бяха обявени такива формати. Не участвахме в „Коалицията на желаещите“, не участваме и в други формати, в които няколко страни се събират, за да изградят по-ефективна защита. Не ми е ясно Радев на какво разчита. Той проведе разговори със Зеленски, като поиска технологии за защита от дронове, като в същото време каза: „Ние няма да ви помагаме.“ Една дискусия във формат „Консултативен съвет“ може да помогне на правителството да се ориентира. В момента то ми изглежда изцяло дезориентирано", каза още бившият министър на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 3.14К
Коментиран от #159
12:09 09.08.2026
3 Емигрант
Коментиран от #66
12:09 09.08.2026
4 Още му се ще
12:09 09.08.2026
5 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
12:09 09.08.2026
6 Вовата съм
Коментиран от #10, #45, #141
12:10 09.08.2026
7 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #33
12:10 09.08.2026
8 Азз
12:10 09.08.2026
9 Иванов
Коментиран от #16, #59, #105
12:11 09.08.2026
10 Азз
До коментар #6 от "Вовата съм":А тя го е отрязала много отдавна, бъди сигурен
12:11 09.08.2026
11 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
12:11 09.08.2026
12 социопат
Коментиран от #80
12:11 09.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сатана Z
12:12 09.08.2026
15 Бля - бля
12:12 09.08.2026
16 Азз
До коментар #9 от "Иванов":Украинка
12:12 09.08.2026
17 Съдията
12:12 09.08.2026
18 Овчар
12:12 09.08.2026
19 Наблюдател
12:13 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хохо Бохо
Коментиран от #26
12:13 09.08.2026
23 КГБ задействаха агентурата
12:14 09.08.2026
24 Има И Още Една !
Военен !
Специалист !
12:14 09.08.2026
25 маке
Коментиран от #30
12:14 09.08.2026
26 Азз
До коментар #22 от "Хохо Бохо":Че защо - той си е 100% украинец
12:14 09.08.2026
27 хвала
Коментиран от #29
12:16 09.08.2026
28 И Киев е Руски
12:18 09.08.2026
29 Азз
До коментар #27 от "хвала":" да се снишим докато ми е бурята "
12:18 09.08.2026
30 И когато и да го
До коментар #25 от "маке":очистиш,все ще е късно!
12:19 09.08.2026
31 🤣🤣🤣
12:19 09.08.2026
32 с тоя дрон
12:19 09.08.2026
33 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #7 от "Евгени от Алфапласт":Украинците не са украинци!
Коментиран от #61
12:20 09.08.2026
34 Целта на дрона
12:21 09.08.2026
35 Ами
Не разбирам само защо медиите продължават да им дават трибуна.
Коментиран от #37
12:22 09.08.2026
36 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
12:24 09.08.2026
37 Десен Баровец
До коментар #35 от "Ами":Кофти ли ти е че не ти я дават на тебе да ни кажеш как стоят наистина нещата 😁
Коментиран от #52, #55, #106
12:25 09.08.2026
38 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Значи всичко е Ок.
12:25 09.08.2026
39 Сусу Манарата
12:26 09.08.2026
40 Какви дълбоки мисли ръси
12:27 09.08.2026
41 Теб отдавна
12:29 09.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Маринов
12:31 09.08.2026
45 Верно ли бе
До коментар #6 от "Вовата съм":Жена му отдавна го е отрязала. Само да не вземе и мъжът му да го отреже , че тогава ще го закъса съвсем.
12:33 09.08.2026
46 Тагарев
12:34 09.08.2026
47 Кака Нашева
12:34 09.08.2026
48 Мале какви тъпаци коментират
Тотално утрепано племе!
Коментиран от #51
12:35 09.08.2026
49 Верно ли бе
До коментар #43 от "Мими Кучева🐕":Даже самият Путин го беше яхнал отгоре като Барон Мюнхаузен гюлето. Магарев лично го бил видял с очите си.
Коментиран от #71
12:35 09.08.2026
50 Простете му. Той е болен!
Военновъздушната инженерна академия „Н. Е. Жуковски“ в Москва (СССР),
където вероятно е билизнасилен, вседствие на което
е заразен с Перманентна Русофобия!
12:36 09.08.2026
51 Не бе
До коментар #48 от "Мале какви тъпаци коментират":тези са 3-4 сдуханяци, по цял ден дремат тука.
12:36 09.08.2026
52 Небинарен модерен ляв
До коментар #37 от "Десен Баровец":И та такива с дясня резба еее...беммм,еее разбира се след като си платят порядъчно .
12:36 09.08.2026
53 Ъъъ
Ами участвайте не другарю Тагарев.... Участвайте! Някой да ви е спрял? Хващате самолета до Полша, после влака до Киев и от там на "първа линия".... Участвайте! Що искате цялата държава да участва? Можете и индивидуално... 🤔
12:37 09.08.2026
54 Руските номера на КГБ ги знаем всички
Коментиран от #67, #124
12:38 09.08.2026
55 Гресиран козяк
До коментар #37 от "Десен Баровец":Гресирания ,къде скри дежурния палец ☝️,явно отлежава на тъмно и влажно в "избата " 😬😬😬!
12:40 09.08.2026
56 Фют
Много е секси 😁
12:41 09.08.2026
57 УДАРНЫЙ ДРОН
12:41 09.08.2026
58 ЗРИТЕЛ
12:42 09.08.2026
59 Евгений Онанегин
До коментар #9 от "Иванов":Твоята със сигурност!!!!!
12:42 09.08.2026
60 Мачо Пичо
12:42 09.08.2026
61 Русите
До коментар #33 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":Просто размазаха наркомана и нацистите в последните дни който избяга от бункера в а Сърбия … смляха ги по всички точки и правила , да не говорим за натовските офицери и мълчанието на роднините на Абвера …
Коментиран от #98, #114
12:42 09.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ТАГАРЕВ
12:44 09.08.2026
65 А бе, вестника ->>
12:44 09.08.2026
66 бай Дончо
До коментар #3 от "Емигрант":Браво бе... ти си като гадател... Ама трябва да има и такива като тагарев
12:44 09.08.2026
67 Съчувствам
До коментар #54 от "Руските номера на КГБ ги знаем всички":На всички гресирани мустакати евро герои …
12:45 09.08.2026
68 Байко
12:45 09.08.2026
69 az СВО Победа 81
12:45 09.08.2026
70 Тагарев,
КГБ ейските номера да извести на всеки източноевропейски гражданин.
Коментиран от #74
12:46 09.08.2026
71 Али
До коментар #49 от "Верно ли бе":Не е вярно. Тогова той яхаше на Башара.
12:46 09.08.2026
72 виктория
12:46 09.08.2026
73 Глупакоооо
12:48 09.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 селяк
12:50 09.08.2026
77 Този екземпляр
12:50 09.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Новият рашистки Месия
До коментар #12 от "социопат":Лъжат.. нали трябва да оплюваме Украйна!!
Коментиран от #88
12:54 09.08.2026
81 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
След всяко негово интервю и всяко негово появяване по телевизията, броят на русофилите в България нараства.
12:55 09.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Виж бре нещастнико
Коментиран от #95, #121
12:58 09.08.2026
84 българин
12:59 09.08.2026
85 Да питам само
12:59 09.08.2026
86 Ганю
Кажи си директно: дело на Путин е това.
Това може да измисли твоита т... глава
13:00 09.08.2026
87 Име
13:01 09.08.2026
88 Тоню
До коментар #80 от "Новият рашистки Месия":Не знам какво заболяване имаш МЕСИЯ,по ми прилича на деб.....а простотия
Коментиран от #91
13:02 09.08.2026
89 Да имаш да вземаш нищожество !
13:03 09.08.2026
90 На тоа
13:03 09.08.2026
91 Руски въшльовци
До коментар #88 от "Тоню":Примами и всички русороби да скочат на Украйна, че ни напада с дронове, преди двете им мозъчни клетки да направят връзка помежду си и да се сетят, че Украйна има такива дронове само и единствено защото Русия я нападна...
13:03 09.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 наркоукрайна
13:05 09.08.2026
94 тагаренко
13:07 09.08.2026
95 Випуск с 35 или с 32-ма е все тая
До коментар #83 от "Виж бре нещастнико":Никакъв ВУЗ не може да е. И кръжок по ръкоделие даже не може да е. 1/2 от детска градина примерно във Хиподрума, София. Но гълта пари колкото е 3 годишният бюджет на средно голяма община. ....Пари от нашите данъци!
Коментиран от #104
13:10 09.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 може ли да се вярва на такъв човек?
13:12 09.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Оня с коня
13:13 09.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Сороски боклук
Коментиран от #102
13:15 09.08.2026
102 Грешка Рублева
До коментар #101 от "Сороски боклук":Случката с дрона е идеален катализатор за брутални халюцинации във въображението на изветрелите копейки.
13:17 09.08.2026
103 Пак ли това ?
13:17 09.08.2026
104 Дъщерята медицина в София
До коментар #95 от "Випуск с 35 или с 32-ма е все тая":Беше приета и тея и предлагаха 186 000 евро стипендия и куп други натовски уйдурми че да се прехвърлила военна медицина. То не бяха покани за приятелство във фейса от разни шматки, то не беше пращане на снимки от лагери финансирани от НАТО... то не беше чудо
Коментиран от #108
13:18 09.08.2026
105 Шоп
До коментар #9 от "Иванов":Като станеш грозен пенсионер и циганка няма да ти пусне, пич!!!
13:20 09.08.2026
106 можеш да се гордееш,
До коментар #37 от "Десен Баровец":достоен десен баривец си - СБЪРКАН, неграмотен, незадовелен по никакъв начин, петроханец, невежа по обществени и икономически дела - точно това са те.
13:22 09.08.2026
107 Лондон
До коментар #1 от "Читател":Леш...пер не пускай постови с 4 5 фалшиви ника , като си толкова " умен " , нека те поканят в някое студио да чуем твоето мнение , но преди това се отбий в селската библиотека ,ще имаш нужда !!!
13:23 09.08.2026
108 186 000 евро стипендия
До коментар #104 от "Дъщерята медицина в София":Ама 20 годишен договор!
13:23 09.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Тагаренко
13:25 09.08.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Кой го назначи тоя
Коментиран от #126
13:27 09.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Хаха
13:29 09.08.2026
116 Военно почивно дело сайта
Коментиран от #122
13:31 09.08.2026
117 Хаха
До коментар #114 от "Лондон":Като са ти толкова мили укрите, марш на фронта евроатлантиче, Тагаренко още записва доброволци.
13:32 09.08.2026
118 Бай онзи
13:35 09.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Браво, братя българи!
13:40 09.08.2026
121 Морското Вапцаров във Варна
До коментар #83 от "Виж бре нещастнико":Защо се нарича "Вапцаров" бре атлантенца смоотани? Я се събудете и се огледайте къде сте
13:43 09.08.2026
122 Старият сайт имаше форум
До коментар #116 от "Военно почивно дело сайта":Където женичките и дъщеричките на патканите обсъждаха къде на далаверка с нашите пари са ходили на почивки, круйзове и екскурзии и кви са ги вършили но го спряха. Беше уникално интересен и направо като учебник за курвентиии
13:55 09.08.2026
123 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #125
13:59 09.08.2026
124 Кво знаеш
До коментар #54 от "Руските номера на КГБ ги знаем всички":Разкажи де?
14:00 09.08.2026
125 Не бе пуяк , пак не си разбрал
До коментар #123 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":Атлантик и нацист са едно и също нещо, както и ционист и нацист
14:01 09.08.2026
126 Хубав въпрос
До коментар #113 от "Кой го назначи тоя":Но както виждаме Рундю не го уволнява ! Нали?
14:04 09.08.2026
127 Доктор
14:08 09.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 ххххх
14:28 09.08.2026
130 хйк
14:29 09.08.2026
131 Петра
14:29 09.08.2026
132 Таегаренко
14:30 09.08.2026
133 Артилерист
14:36 09.08.2026
134 Дрончо Дронев
14:36 09.08.2026
135 СЪДИЯ
14:54 09.08.2026
136 ТОКМАКОВ
НО ЧЕТЕЙКИ ВСИЧКИ КОМЕНТАРИ ПО АДРЕС НА МАГАРЕВ, ВИЖДАМ ЧЕ ХОРАТА ГО УВАЖАВАТ МНОГО.
НЕ, ЧЕ НА ТОЗИ ИНДИВИД МНОГО МУ ПУКА. ПРЕДАТЕЛ НЕ СЕ СТАВА, ПРЕДАТЕЛ СЕ РАЖДАШ! НЕКА СИ
ДРЪНКА, ПЪК МОЖЕ И НЯКОЙ ЗАБЛУДЕН ДА МУ СЕ ВЪРЖЕ НА ТОЗИ РОДООТСТЪПНИК И БЪЛГАРОМРАЗЕЦ!
Коментиран от #139
15:06 09.08.2026
137 Укротрола е хванал скоротечен рак.
15:08 09.08.2026
138 Вой, жлъчка, секрети
Украйна вече преди, че орките ще използват украински дронове за провокации.
15:16 09.08.2026
139 Родоотстъпник си ти!
До коментар #136 от "ТОКМАКОВ":България подкрепя УКРАЙНА!
Фуражките подкрепяте Мордор.
Коментиран от #152, #158
15:18 09.08.2026
140 шаа
15:19 09.08.2026
141 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #6 от "Вовата съм":Това "правителство" са едни некадърници и лаладжии, нищо друго... Само се саботира от некадърност, слагачество пред фърчилото и АЛЧНОСТ!!!
Братушките няма току-тъй да изпуснат от ръцете си КУРИЦАТА.......В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
15:20 09.08.2026
142 Всички сме наясно,
15:23 09.08.2026
143 Янко
15:26 09.08.2026
144 Ха ха ха
15:36 09.08.2026
145 Мемфис
Кражбата, лъжата и измамата са генетично заложени в тези азиатски savages!
Коментиран от #147, #150
15:38 09.08.2026
146 Гост
15:39 09.08.2026
147 Гост
До коментар #145 от "Мемфис":Имаш ли доказателства? Да не си от четирихилядниците към посолството на САЩ?
15:41 09.08.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Тошо фашиста
15:47 09.08.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Мемфис
Като отворя сайта и ми се вмирисва таблета.
Коментиран от #153
15:49 09.08.2026
152 ОНЗИ
До коментар #139 от "Родоотстъпник си ти!":Суссс бре ,мннн .гаууу,що се отъждествяваш с България ,че и нервак го даваш ! Тайландски енергичен масаж с метални тръби пробвал ли си ?
15:52 09.08.2026
153 Курранага Сан
До коментар #151 от "Мемфис":Лап.Пай Умирисания ,за да се избавиш от вонята .
15:53 09.08.2026
154 Гост
Показвате го по медиите и му давате трибуна, все едно е панаирджийска мечка.
17:34 09.08.2026
155 Покрай туй дронче
То лакърдии, то бели фланелки без лого, то сериозни гробни физиономии пред камерите, сякаш са ни нападнали извънземните!
Сякаш за пръв път се води война около нас и сякаш никога съседните на войната държави не получават някой снаряд, бомба или ракета от воюващите!
А дрончето никой не знае кой го е пратил, спокойно могат да са и руснаците.
19:43 09.08.2026
156 Стоенчо
21:14 09.08.2026
157 Емил Стефанов
21:34 09.08.2026
158 Тъпаков
До коментар #139 от "Родоотстъпник си ти!":Не говори от твое име и да вменяваш, че е България, България не си само ти!
22:43 09.08.2026
159 Болшинството с психо
До коментар #2 от "3.14К":проблеми са такива като теб по форумите и социалните мрежи.
00:58 10.08.2026