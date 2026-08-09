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Тагарев за дрона: Има още една версия, която не трябва да изключваме

Тагарев за дрона: Има още една версия, която не трябва да изключваме

9 Август, 2026 12:06 3 048 159

  • тодор тагарев-
  • дрон-
  • взрив-
  • кардам

Този дрон с бойна част, макар и малка, пада и се взривява много близко до компресорни станции от газопровода, който е критично важен за захранването с газ не само на страните от ЕС, но и на Украйна през зимните условия

Тагарев за дрона: Има още една версия, която не трябва да изключваме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната и правителството се насочват изцяло към версията за украински дрон, който е бил обект на електронна война - на заглушаване, на манипулиране на GPS сигнали най-вероятно. И това наистина е най-вероятната версия. Има обаче още една версия. Само преди два дни за пореден път литовският министър на отбраната предупреди, че Русия подготвя операции под фалшив флаг, използвайки приземени украински дронове или части от тях, които впоследствие да бъдат използвани срещу обекти от критичната инфраструктура на балтийските страни. Тази версия е по-малко вероятна, но към момента не трябва да я изключваме. Това заяви е ефира на "Събуди се" бившият министър на отбраната Тодор Тагарев по отношение на дрона, който се взриви на българска територия.

"Този дрон с бойна част, макар и малка, пада и се взривява много близко до компресорни станции от газопровода, който е критично важен за захранването с газ не само на страните от ЕС, но и на Украйна през зимните условия", допълни Тагарев.

"Обясненията, които в момента идват от премиера, министъра на отбраната и началника на отбраната, са фокусирани около действията, които са възможни с наличните средства и способности, с които разполагаме. Тук обаче трябва да мислим малко по-широко. Например Андрей Гюров вчера в своя публикация по темата обясни, че възможностите ни да действаме с наличните сили са ограничени, но ние трябва да мислим за политики. Това, което ме притеснява, е, че не чухме абсолютно нищо по отношение на политиката за развитие на съответните способности - нито от премиера, нито от министъра на отбраната, нито от всички, които се включиха с изявления по тази тема", заяви той.

"Първо беше казано от министъра на отбраната, че след трите случая преди около две седмици с руски дронове в Румъния сме усилили възможностите за противодронова защита, като сме разположили допълнителни средства за наблюдение на въздушното пространство, зенитно-ракетни комплекси и авиация. Въпреки това ние не успяхме да реагираме по никакъв начин, което показва, че това, че разчитаме в България изцяло на съветска техника, особено на тези радари, не ни върши никаква работа спрямо съвременните заплахи за нашата сигурност, каквито са заплахите от дроновете. Ние нямаме и допълнителни средства, защото технически е напълно възможно да се определи дали в момента имаме манипулиране на GPS сигнала", каза още Тагарев.

По думите му най-вероятно не сме инвестирали в такива системи и не можем да реагираме в момента. Той заяви, че разчитаме на стара съветска техника или дори на по-нова техника, която обаче не е специализирана.

"Преди около година казах, че е само въпрос на време дрон да навлезе и в нашето въздушно пространство, така че със сигурност ще имаме и следващи случаи при продължаване на войната", смята Тагарев.

Той обясни и какви са разликите между дроновете от типа „Шахед“ и дроновете-примамки. "Тези ударни дронове от типа „Шахед“ са с метална конструкция, с доста по-мощни двигатели, със система за управление, навигация и насочване, както и с по-мощна бойна част. Примамките се правят максимално евтини, с максимално прост двигател и максимално просто управление, именно за да бъдат евтини. Те разполагат с определени технически средства, за да имитират по-голяма цел и да пренаситят системата за противодронова защита и противоракетна отбрана. При това насищане се използват скъпи ресурси за унищожаването на средства, които не представляват сериозна заплаха", посочи той.

"Това правителство ни изолира. Ние не участвахме в индустриалния форум в Анкара по време на срещата на върха на НАТО, където бяха обявени такива формати. Не участвахме в „Коалицията на желаещите“, не участваме и в други формати, в които няколко страни се събират, за да изградят по-ефективна защита. Не ми е ясно Радев на какво разчита. Той проведе разговори със Зеленски, като поиска технологии за защита от дронове, като в същото време каза: „Ние няма да ви помагаме.“ Една дискусия във формат „Консултативен съвет“ може да помогне на правителството да се ориентира. В момента то ми изглежда изцяло дезориентирано", каза още бившият министър на отбраната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 3.14К

    227 12 Отговор
    Тоя психопат до кога ще е на свобода?

    Коментиран от #159

    12:09 09.08.2026

  • 3 Емигрант

    208 9 Отговор
    Това чучело от какъв зор ни го показвате???

    Коментиран от #66

    12:09 09.08.2026

  • 4 Още му се ще

    157 9 Отговор
    да не го забравят

    12:09 09.08.2026

  • 5 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    132 8 Отговор
    Щял да бяга.

    12:09 09.08.2026

  • 6 Вовата съм

    158 7 Отговор
    Е тоя верно не е наред с главата. Или е назобен до полуда или си е сбъркан по рождение.... сигурно и жена му като го отреже и съзира конспирация на Путин

    Коментиран от #10, #45, #141

    12:10 09.08.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    162 5 Отговор
    Е, не можешв ли някой българин да поканите?!? Този е украинец!

    Коментиран от #33

    12:10 09.08.2026

  • 8 Азз

    109 3 Отговор
    Под вола теле търси

    12:10 09.08.2026

  • 9 Иванов

    128 5 Отговор
    Винаги съм се чудим, коя жена може да пусне на подобен екземпляр?

    Коментиран от #16, #59, #105

    12:11 09.08.2026

  • 10 Азз

    95 4 Отговор

    До коментар #6 от "Вовата съм":

    А тя го е отрязала много отдавна, бъди сигурен

    12:11 09.08.2026

  • 11 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    111 8 Отговор
    И този ще го излекуват.

    12:11 09.08.2026

  • 12 социопат

    129 6 Отговор
    Тагарев за дрона: Има още една версия, която не трябва да изключваме-и тя е тагаренкович е провокатора!

    Коментиран от #80

    12:11 09.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    109 5 Отговор
    Ако имахме Зако за чуждестранните агенти на влияние в България,този тип Тагаренко щеше да бъде на първо място

    12:12 09.08.2026

  • 15 Бля - бля

    63 4 Отговор
    Ярина.

    12:12 09.08.2026

  • 16 Азз

    45 2 Отговор

    До коментар #9 от "Иванов":

    Украинка

    12:12 09.08.2026

  • 17 Съдията

    109 4 Отговор
    Бегай с парче от дрона при Зеленски за автограф! Как въобще им давате трибуна на такива откровени психопати?!😂

    12:12 09.08.2026

  • 18 Овчар

    109 4 Отговор
    Този на снимката и Соломон Паси трябва да обяснят на обществото защо нямаме горива на достъпни цени както е примерно в Турция..? Кой е виновен за това че България няма армия..? Защо се източват природните ресурси на държавата почти безплатно..?

    12:12 09.08.2026

  • 19 Наблюдател

    73 4 Отговор
    Защо му се дава трибуна на този "експортьор на храна"?

    12:13 09.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хохо Бохо

    93 4 Отговор
    Украинската долна мръ ша па се изказа. Този трябва да бъде съден за държавна измяна

    Коментиран от #26

    12:13 09.08.2026

  • 23 КГБ задействаха агентурата

    34 14 Отговор
    Тоя е руски шпионин,навремето завърши военна академия на КГБ жуковски в москва

    12:14 09.08.2026

  • 24 Има И Още Една !

    67 4 Отговор
    Че Ти Не си Никакъв !

    Военен !

    Специалист !

    12:14 09.08.2026

  • 25 маке

    77 4 Отговор
    За този каквото и нарицателно да кажеш, все е вярно

    Коментиран от #30

    12:14 09.08.2026

  • 26 Азз

    57 4 Отговор

    До коментар #22 от "Хохо Бохо":

    Че защо - той си е 100% украинец

    12:14 09.08.2026

  • 27 хвала

    48 3 Отговор
    Дронът бил примамка за ПВО, но не сме захапали въдицата и сме спестили една ПВО ракета С300.

    Коментиран от #29

    12:16 09.08.2026

  • 28 И Киев е Руски

    28 3 Отговор
    ТагареФ е осиновено часове не му обръщайте Фнимание

    12:18 09.08.2026

  • 29 Азз

    16 1 Отговор

    До коментар #27 от "хвала":

    " да се снишим докато ми е бурята "

    12:18 09.08.2026

  • 30 И когато и да го

    32 4 Отговор

    До коментар #25 от "маке":

    очистиш,все ще е късно!

    12:19 09.08.2026

  • 31 🤣🤣🤣

    14 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    12:19 09.08.2026

  • 32 с тоя дрон

    19 1 Отговор
    бая кражба се прикрива

    12:19 09.08.2026

  • 33 Надъхан капейчо 🤩🤡

    5 17 Отговор

    До коментар #7 от "Евгени от Алфапласт":

    Украинците не са украинци!

    Коментиран от #61

    12:20 09.08.2026

  • 34 Целта на дрона

    50 3 Отговор
    Е била д-то на този укропромотер. А онези са фашита, доказано на практика. Утрепаха с танкове, БТР-и, ГРАД-ове, снаряди... над 14 000 цивилни покраинци, просто защото не им признаха властта на хунтата. А те я взеха с военен преврат. И тези масови и организирани убийства хунтата направи от 2014-та до началото на 2022-ра г. А след като Русия реши да ги спре, целият "демократичен запад" изрева и започна да помага на фашистите. Значи, те всичките одобряват геноцида на хунтата и искат да си продължи така "демократично "?

    12:21 09.08.2026

  • 35 Ами

    50 1 Отговор
    Тия продължават да си дрънкат простотиите.
    Не разбирам само защо медиите продължават да им дават трибуна.

    Коментиран от #37

    12:22 09.08.2026

  • 36 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    32 0 Отговор
    Нацизма и бандеризма са описани за вашето здраве.

    12:24 09.08.2026

  • 37 Десен Баровец

    4 19 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Кофти ли ти е че не ти я дават на тебе да ни кажеш как стоят наистина нещата 😁

    Коментиран от #52, #55, #106

    12:25 09.08.2026

  • 38 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    4 26 Отговор
    Отново Изтрещяха.

    Значи всичко е Ок.

    12:25 09.08.2026

  • 39 Сусу Манарата

    48 1 Отговор
    Нищо не трябва да се изключва, Тагарев, даже и факта, че болната ти глава е пълна с бръмбари. Изказването ти наподобява онова "майсторе, ако няма сирене да купя ли алва."

    12:26 09.08.2026

  • 40 Какви дълбоки мисли ръси

    29 1 Отговор
    Съветският възпитаник тагаренко нека се успокои !

    12:27 09.08.2026

  • 41 Теб отдавна

    21 0 Отговор
    съм те изключил и се радвам, че не съм сам.

    12:29 09.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Маринов

    35 1 Отговор
    Полека лека и Тагарев ще изплюе камъчето. Трябват ни нови системи за контрол на въздушно пространство и нови системи за противодействие. Такъв инцидент активира темата. Започват да се търсят пари за придобиване на системи и техника. Моята версия е, че потенцислните продавачи на такива системи и оръжие са направили това смешно изстрелване от румънския бряг или от Дунава за да започне тази полемика и всичко това. И се активират платените задгранични агенти като Тагарев и други. Ще видите как нещата ще се развият точно така: активиране прекрояване на бюджета, искане на пари от ЕК, при условията на Урсула, разбира се.

    12:31 09.08.2026

  • 45 Верно ли бе

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вовата съм":

    Жена му отдавна го е отрязала. Само да не вземе и мъжът му да го отреже , че тогава ще го закъса съвсем.

    12:33 09.08.2026

  • 46 Тагарев

    3 7 Отговор
    е мноооооого умен.............

    12:34 09.08.2026

  • 47 Кака Нашева

    27 2 Отговор
    Какъв в случая се явява този скръбен и сдухан старец на снимката ?

    12:34 09.08.2026

  • 48 Мале какви тъпаци коментират

    16 2 Отговор
    не е истина!
    Тотално утрепано племе!

    Коментиран от #51

    12:35 09.08.2026

  • 49 Верно ли бе

    26 1 Отговор

    До коментар #43 от "Мими Кучева🐕":

    Даже самият Путин го беше яхнал отгоре като Барон Мюнхаузен гюлето. Магарев лично го бил видял с очите си.

    Коментиран от #71

    12:35 09.08.2026

  • 50 Простете му. Той е болен!

    28 1 Отговор
    През 1989 год. Тодор ТъПарев завършва
    Военновъздушната инженерна академия „Н. Е. Жуковски“ в Москва (СССР),
    където вероятно е билизнасилен, вседствие на което
    е заразен с Перманентна Русофобия!

    12:36 09.08.2026

  • 51 Не бе

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мале какви тъпаци коментират":

    тези са 3-4 сдуханяци, по цял ден дремат тука.

    12:36 09.08.2026

  • 52 Небинарен модерен ляв

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Десен Баровец":

    И та такива с дясня резба еее...беммм,еее разбира се след като си платят порядъчно .

    12:36 09.08.2026

  • 53 Ъъъ

    39 0 Отговор
    "Не участвахме в „Коалицията на желаещите“

    Ами участвайте не другарю Тагарев.... Участвайте! Някой да ви е спрял? Хващате самолета до Полша, после влака до Киев и от там на "първа линия".... Участвайте! Що искате цялата държава да участва? Можете и индивидуално... 🤔

    12:37 09.08.2026

  • 54 Руските номера на КГБ ги знаем всички

    2 22 Отговор
    Само нашите русодебили не ги знаят.

    Коментиран от #67, #124

    12:38 09.08.2026

  • 55 Гресиран козяк

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Десен Баровец":

    Гресирания ,къде скри дежурния палец ☝️,явно отлежава на тъмно и влажно в "избата " 😬😬😬!

    12:40 09.08.2026

  • 56 Фют

    3 1 Отговор
    ...и Гюров да знае, че за втори път препрочитам Камасутра, мога и да потретя.
    Много е секси 😁

    12:41 09.08.2026

  • 57 УДАРНЫЙ ДРОН

    4 2 Отговор
    АЭЦ-ХОРОШАЯ ЦЕЛЬ, БОЛЬШАЯ....

    12:41 09.08.2026

  • 58 ЗРИТЕЛ

    11 1 Отговор
    Изглежда само ти имаш тази версия

    12:42 09.08.2026

  • 59 Евгений Онанегин

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Иванов":

    Твоята със сигурност!!!!!

    12:42 09.08.2026

  • 60 Мачо Пичо

    16 2 Отговор
    Е Магарев знае всичко, лично Путин е пуснал дрона

    12:42 09.08.2026

  • 61 Русите

    20 1 Отговор

    До коментар #33 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    Просто размазаха наркомана и нацистите в последните дни който избяга от бункера в а Сърбия … смляха ги по всички точки и правила , да не говорим за натовските офицери и мълчанието на роднините на Абвера …

    Коментиран от #98, #114

    12:42 09.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ТАГАРЕВ

    19 1 Отговор
    Бегай да защитаваш кииф. В България си НЕНУЖЕН.

    12:44 09.08.2026

  • 65 А бе, вестника ->>

    13 1 Отговор
    Не ви ли гнус бе хора?

    12:44 09.08.2026

  • 66 бай Дончо

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    Браво бе... ти си като гадател... Ама трябва да има и такива като тагарев

    12:44 09.08.2026

  • 67 Съчувствам

    9 0 Отговор

    До коментар #54 от "Руските номера на КГБ ги знаем всички":

    На всички гресирани мустакати евро герои …

    12:45 09.08.2026

  • 68 Байко

    3 11 Отговор
    Когато спре агресията и варварството на Русия тогава ще спрат случайно прелитащите дронове

    12:45 09.08.2026

  • 69 az СВО Победа 81

    22 1 Отговор
    Тагаренко, твойте ни обстрелват, а ти се чудиш каква версия да измислиш, за да ги оправдаеш!

    12:45 09.08.2026

  • 70 Тагарев,

    3 13 Отговор
    както винаги, удря в десетката!

    КГБ ейските номера да извести на всеки източноевропейски гражданин.

    Коментиран от #74

    12:46 09.08.2026

  • 71 Али

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Верно ли бе":

    Не е вярно. Тогова той яхаше на Башара.

    12:46 09.08.2026

  • 72 виктория

    11 1 Отговор
    магаренко и той да се изака!!

    12:46 09.08.2026

  • 73 Глупакоооо

    15 1 Отговор
    по отношение на политиката за развитие на съответните способности първото и основно нещо е хора да има а такива олигофрени в България готови за НАТО да умират очевидно няма !

    12:48 09.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 селяк

    11 1 Отговор
    НАТО какво ще каже по въпроса? Нали ни вардеа

    12:50 09.08.2026

  • 77 Този екземпляр

    9 1 Отговор
    Защо кара Съби Събев да го чака още.

    12:50 09.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Новият рашистки Месия

    1 11 Отговор

    До коментар #12 от "социопат":

    Лъжат.. нали трябва да оплюваме Украйна!!

    Коментиран от #88

    12:54 09.08.2026

  • 81 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    14 2 Отговор
    Наистина поддържам версията, че Тагарев е руски таен агент.

    След всяко негово интервю и всяко негово появяване по телевизията, броят на русофилите в България нараства.

    12:55 09.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Виж бре нещастнико

    16 1 Отговор
    Ей само днес. Морското Вапцаров във Варна целият випуск е от 32 заблудени олигофрена от които реално 11 нямат дори нищо общо с армия а с медицина и т.н . Пишат ги 35 ама са 32 ! Йотова чупи стойки, но истината е че това е брутален пример че хората в НАТО-вска армия не искат да служат. Кое точно не ти е ясно? А?

    Коментиран от #95, #121

    12:58 09.08.2026

  • 84 българин

    10 1 Отговор
    Ако беше руска ракета тя щеше да бъде насочена срещу Тагарев.

    12:59 09.08.2026

  • 85 Да питам само

    21 0 Отговор
    Укропитакантропът Тагаренко защо не е заедно с нискочелия толбухински БКП укротолуп на фронта да превземат Москва?

    12:59 09.08.2026

  • 86 Ганю

    12 1 Отговор
    Ей,ТагареФ! Предателю драг- не бъди толкова скоромен и благ.
    Кажи си директно: дело на Путин е това.
    Това може да измисли твоита т... глава

    13:00 09.08.2026

  • 87 Име

    14 1 Отговор
    Тагаренко пак се изказва неподготвен. Дрона е на укрите ...

    13:01 09.08.2026

  • 88 Тоню

    10 1 Отговор

    До коментар #80 от "Новият рашистки Месия":

    Не знам какво заболяване имаш МЕСИЯ,по ми прилича на деб.....а простотия

    Коментиран от #91

    13:02 09.08.2026

  • 89 Да имаш да вземаш нищожество !

    17 1 Отговор
    В така наречени "индустриални форуми" за заводи за барути и смърт България не трябва никакво участие да взема независимо от това дали някое евро можем да спечелим. Тази индустрия нито е структуро определяща за България, нито пък носи реални ползи за хората. Изчезни и се скрий в дупката от която изпълзя.

    13:03 09.08.2026

  • 90 На тоа

    10 1 Отговор
    По рождение ли му е сбъркан жипиес сигнала или впоследствие?

    13:03 09.08.2026

  • 91 Руски въшльовци

    4 18 Отговор

    До коментар #88 от "Тоню":

    Примами и всички русороби да скочат на Украйна, че ни напада с дронове, преди двете им мозъчни клетки да направят връзка помежду си и да се сетят, че Украйна има такива дронове само и единствено защото Русия я нападна...

    13:03 09.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 наркоукрайна

    15 0 Отговор
    На Тагаренко му се привиждат украинските наркотици, които му дава зеленски

    13:05 09.08.2026

  • 94 тагаренко

    12 0 Отговор
    мама, обувай жълто-синия памперс и бегом при зеления господар!

    13:07 09.08.2026

  • 95 Випуск с 35 или с 32-ма е все тая

    8 0 Отговор

    До коментар #83 от "Виж бре нещастнико":

    Никакъв ВУЗ не може да е. И кръжок по ръкоделие даже не може да е. 1/2 от детска градина примерно във Хиподрума, София. Но гълта пари колкото е 3 годишният бюджет на средно голяма община. ....Пари от нашите данъци!

    Коментиран от #104

    13:10 09.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 може ли да се вярва на такъв човек?

    11 0 Отговор
    Преди козируваше на съветите, а сега на НАТО и Зеленски

    13:12 09.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Оня с коня

    2 6 Отговор
    Ма как намирате на Тагарев като Бик на червено:)А сте само 23,7% от БГ- народа,ама сте отворили една уста като на Хипопотам ,така и не възприемате че с Лай ще стопирате Кервана?!

    13:13 09.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Сороски боклук

    12 2 Отговор
    Тодаре, украинския дрон, какво търси на май... ти п...ката там

    Коментиран от #102

    13:15 09.08.2026

  • 102 Грешка Рублева

    0 10 Отговор

    До коментар #101 от "Сороски боклук":

    Случката с дрона е идеален катализатор за брутални халюцинации във въображението на изветрелите копейки.

    13:17 09.08.2026

  • 103 Пак ли това ?

    13 0 Отговор
    Бившия служител на украинското МО какво друго да каже?? Той просто си е малоумен.

    13:17 09.08.2026

  • 104 Дъщерята медицина в София

    9 0 Отговор

    До коментар #95 от "Випуск с 35 или с 32-ма е все тая":

    Беше приета и тея и предлагаха 186 000 евро стипендия и куп други натовски уйдурми че да се прехвърлила военна медицина. То не бяха покани за приятелство във фейса от разни шматки, то не беше пращане на снимки от лагери финансирани от НАТО... то не беше чудо

    Коментиран от #108

    13:18 09.08.2026

  • 105 Шоп

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иванов":

    Като станеш грозен пенсионер и циганка няма да ти пусне, пич!!!

    13:20 09.08.2026

  • 106 можеш да се гордееш,

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Десен Баровец":

    достоен десен баривец си - СБЪРКАН, неграмотен, незадовелен по никакъв начин, петроханец, невежа по обществени и икономически дела - точно това са те.

    13:22 09.08.2026

  • 107 Лондон

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Леш...пер не пускай постови с 4 5 фалшиви ника , като си толкова " умен " , нека те поканят в някое студио да чуем твоето мнение , но преди това се отбий в селската библиотека ,ще имаш нужда !!!

    13:23 09.08.2026

  • 108 186 000 евро стипендия

    6 1 Отговор

    До коментар #104 от "Дъщерята медицина в София":

    Ама 20 годишен договор!

    13:23 09.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Тагаренко

    10 2 Отговор
    работи като украинско НПО.За каквото са му платили,това разказва.

    13:25 09.08.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Кой го назначи тоя

    12 1 Отговор
    На хранилка във Военна Академия да питам, и защо още не е уволнен?

    Коментиран от #126

    13:27 09.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Хаха

    11 1 Отговор
    Само общи евроатлантически приказки от Тагаренко.

    13:29 09.08.2026

  • 116 Военно почивно дело сайта

    7 1 Отговор
    Ей тва им е НАТО-то ! В х.Орбита офисчето .... ако ме разбирате

    Коментиран от #122

    13:31 09.08.2026

  • 117 Хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #114 от "Лондон":

    Като са ти толкова мили укрите, марш на фронта евроатлантиче, Тагаренко още записва доброволци.

    13:32 09.08.2026

  • 118 Бай онзи

    12 1 Отговор
    Нали тоя продажник дари цялата зенитна защита на Украйна,а сега реве за адекватно въоръжение.В пандиза, бързо!

    13:35 09.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Браво, братя българи!

    10 4 Отговор
    Има надежда за нас! Изчетох форума и узнах как едно такова същество може да ни обедини на 100%.

    13:40 09.08.2026

  • 121 Морското Вапцаров във Варна

    9 2 Отговор

    До коментар #83 от "Виж бре нещастнико":

    Защо се нарича "Вапцаров" бре атлантенца смоотани? Я се събудете и се огледайте къде сте

    13:43 09.08.2026

  • 122 Старият сайт имаше форум

    3 0 Отговор

    До коментар #116 от "Военно почивно дело сайта":

    Където женичките и дъщеричките на патканите обсъждаха къде на далаверка с нашите пари са ходили на почивки, круйзове и екскурзии и кви са ги вършили но го спряха. Беше уникално интересен и направо като учебник за курвентиии

    13:55 09.08.2026

  • 123 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    3 5 Отговор
    комунист и фашист са едно и също нещо

    Коментиран от #125

    13:59 09.08.2026

  • 124 Кво знаеш

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Руските номера на КГБ ги знаем всички":

    Разкажи де?

    14:00 09.08.2026

  • 125 Не бе пуяк , пак не си разбрал

    10 1 Отговор

    До коментар #123 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":

    Атлантик и нацист са едно и също нещо, както и ционист и нацист

    14:01 09.08.2026

  • 126 Хубав въпрос

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "Кой го назначи тоя":

    Но както виждаме Рундю не го уволнява ! Нали?

    14:04 09.08.2026

  • 127 Доктор

    5 2 Отговор
    Малоумен помияр.

    14:08 09.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 ххххх

    6 1 Отговор
    Има и друга версия – този на снимката е американски шпионин на цру!

    14:28 09.08.2026

  • 130 хйк

    6 3 Отговор
    тагаренку, цру б-о-к-л-у-к, сега си безработен, хващай шмайзера и марш на фронта за любимата ти теористична уСССССССССССССССССССССССрайна!

    14:29 09.08.2026

  • 131 Петра

    5 1 Отговор
    100% от нормалните българи биха го затрили с една ръка,не с двете!Велик предател!

    14:29 09.08.2026

  • 132 Таегаренко

    8 3 Отговор
    е абсолютен тъпанар!!! УКРО фашист , бандеровец!!! Литовският пудел на отбраната бил казал - Джаф джаф! Психясал жълтопаветен кретен! Взимай мешката и върви да се биеш за любимата си Украйна! Руснаците ще те сготвят на 15 -тата минута!!!

    14:30 09.08.2026

  • 133 Артилерист

    5 1 Отговор
    Ама той вече се бил изходил, че дронът край Кардам е руски, пък аз да го пропусна. А бе наивник с наивник, колко пъти да ти се казва, че агента си е агент завинаги, щото иначе вербовчиците ще го изобличат и ще стане за смях на децата...

    14:36 09.08.2026

  • 134 Дрончо Дронев

    0 3 Отговор
    У редакцията на Радио Ялта се получи кърваво писмо.Тъжителят пита : Отплеснах се от петийо етаж на съпритежателски дом полага ли ми се или ми има право...Отг. Домът не е съпритежателски а кооперативен Етажа не е пети а четвърти тъжителя брои Партера за етаж което не отговаря на истината ..Партера сутерен ли е мецанина втория етаж що ли??

    14:36 09.08.2026

  • 135 СЪДИЯ

    4 2 Отговор
    ТОВА НЕДОРОЗУМЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕНО ЗА ВОЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ СТРАНАТА НИ. ОТ ТАКИВА СМЕ ЗА СМЯХ ПРЕД СВЕТЪ,

    14:54 09.08.2026

  • 136 ТОКМАКОВ

    5 3 Отговор
    АЗ НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ НИЩО ЗА ДА НЕ МЕ ТЪРНАТ МИСИРКИТЕ.
    НО ЧЕТЕЙКИ ВСИЧКИ КОМЕНТАРИ ПО АДРЕС НА МАГАРЕВ, ВИЖДАМ ЧЕ ХОРАТА ГО УВАЖАВАТ МНОГО.
    НЕ, ЧЕ НА ТОЗИ ИНДИВИД МНОГО МУ ПУКА. ПРЕДАТЕЛ НЕ СЕ СТАВА, ПРЕДАТЕЛ СЕ РАЖДАШ! НЕКА СИ
    ДРЪНКА, ПЪК МОЖЕ И НЯКОЙ ЗАБЛУДЕН ДА МУ СЕ ВЪРЖЕ НА ТОЗИ РОДООТСТЪПНИК И БЪЛГАРОМРАЗЕЦ!

    Коментиран от #139

    15:06 09.08.2026

  • 137 Укротрола е хванал скоротечен рак.

    2 2 Отговор
    Укротрола е хванал скоротечен рак.

    15:08 09.08.2026

  • 138 Вой, жлъчка, секрети

    3 4 Отговор
    и злоба от русоробската част на форума - значи Тагарев в прав!

    Украйна вече преди, че орките ще използват украински дронове за провокации.

    15:16 09.08.2026

  • 139 Родоотстъпник си ти!

    3 5 Отговор

    До коментар #136 от "ТОКМАКОВ":

    България подкрепя УКРАЙНА!

    Фуражките подкрепяте Мордор.

    Коментиран от #152, #158

    15:18 09.08.2026

  • 140 шаа

    2 3 Отговор
    има синдром на хашимото, синдром на аспергер, синдром на раздразненото черво, ... сега добавяме и синдром на тагаренко

    15:19 09.08.2026

  • 141 ПРИПОМНЯНЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вовата съм":

    Това "правителство" са едни некадърници и лаладжии, нищо друго... Само се саботира от некадърност, слагачество пред фърчилото и АЛЧНОСТ!!!
    Братушките няма току-тъй да изпуснат от ръцете си КУРИЦАТА.......В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    15:20 09.08.2026

  • 142 Всички сме наясно,

    4 2 Отговор
    само Радню и шапкарите му използват дрончето да разпалят рашистка пропаганда в България и троловете им са активизирани по медиите, форумите и т.н.

    15:23 09.08.2026

  • 143 Янко

    4 3 Отговор
    Има и още една версия за дрона който е минал през ушите на тагаренко без да го усети понеже там не е честен

    15:26 09.08.2026

  • 144 Ха ха ха

    6 3 Отговор
    Отвратителен украински фашист, който беше сложен за военен министър на България.

    15:36 09.08.2026

  • 145 Мемфис

    3 5 Отговор
    Трябва да с много глyпав или русофил, за да мислиш, че дрона не е руски!
    Кражбата, лъжата и измамата са генетично заложени в тези азиатски savages!

    Коментиран от #147, #150

    15:38 09.08.2026

  • 146 Гост

    6 1 Отговор
    Защо никой не попита Тагаренко,с какви доказателства разполага? От агенция "една жена каза"?

    15:39 09.08.2026

  • 147 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #145 от "Мемфис":

    Имаш ли доказателства? Да не си от четирихилядниците към посолството на САЩ?

    15:41 09.08.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Тошо фашиста

    6 1 Отговор
    Жалък ненормалник и лъжец

    15:47 09.08.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Мемфис

    1 4 Отговор
    Този сайт ВОНИ на проруски гАзолизци!
    Като отворя сайта и ми се вмирисва таблета.

    Коментиран от #153

    15:49 09.08.2026

  • 152 ОНЗИ

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "Родоотстъпник си ти!":

    Суссс бре ,мннн .гаууу,що се отъждествяваш с България ,че и нервак го даваш ! Тайландски енергичен масаж с метални тръби пробвал ли си ?

    15:52 09.08.2026

  • 153 Курранага Сан

    2 0 Отговор

    До коментар #151 от "Мемфис":

    Лап.Пай Умирисания ,за да се избавиш от вонята .

    15:53 09.08.2026

  • 154 Гост

    1 1 Отговор
    Спешно му дайте по-силни хапчета, че тези не му действат вече.
    Показвате го по медиите и му давате трибуна, все едно е панаирджийска мечка.

    17:34 09.08.2026

  • 155 Покрай туй дронче

    1 1 Отговор
    всички русофилки се възпалиха и се надпреварват коя е по русофилка!
    То лакърдии, то бели фланелки без лого, то сериозни гробни физиономии пред камерите, сякаш са ни нападнали извънземните!
    Сякаш за пръв път се води война около нас и сякаш никога съседните на войната държави не получават някой снаряд, бомба или ракета от воюващите!
    А дрончето никой не знае кой го е пратил, спокойно могат да са и руснаците.

    19:43 09.08.2026

  • 156 Стоенчо

    2 0 Отговор
    Ако другият път падне руски дрон над България, да считаме, че е пуснат от Украйна, така ли?! Моля ви, факти, не го пускайте тоя повече!

    21:14 09.08.2026

  • 157 Емил Стефанов

    1 0 Отговор
    Нищо чудно че пет века са ни клатили разни чалми заради Долна и продажна ИЗМЕТ като тагарев и компания...

    21:34 09.08.2026

  • 158 Тъпаков

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Родоотстъпник си ти!":

    Не говори от твое име и да вменяваш, че е България, България не си само ти!

    22:43 09.08.2026

  • 159 Болшинството с психо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "3.14К":

    проблеми са такива като теб по форумите и социалните мрежи.

    00:58 10.08.2026

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