Германски военен транспортен кораб, потънал през 1942 г., беше открит в Баренцово море

Германски военен транспортен кораб, потънал преди повече от 84 години, беше открит и идентифициран в Баренцово море. Става дума за кораба „Утландсхерн“ (Utlandshörn), използван от германския флот по време на Втората световна война.

Останките са намерени от специалисти от руски водолазен изследователски екип в рамките на експедиционния проект „Москитният флот на Победата. Север“, осъществяван с подкрепата на Руското географско дружество и ДОСААФ. Изследователите първо локализирали неизвестния обект, а при последващо спускане извършили видеозаснемане и успели да установят самоличността на кораба.

Ключът към идентификацията се оказала корабната камбана. Върху нея все още ясно се виждало първоначалното име на плавателния съд – „Картагена“ (Cartagena).

„Утландсхерн“ е построен през 1927 г. в Хамбург. Корабът е бил дълъг около 105 метра и е имал водоизместимост приблизително 4400 тона. Първоначално носел името „Картагена“, след това бил преименуван на „Голфо де Панама“, а през 1939 г. получил името „Утландсхерн“.

След началото на Втората световна война плавателният съд бил нает от германския военноморски флот и използван за транспортиране на военни товари и снабдяване на частите на Вермахта в Арктика.

Корабът потъва на 16 март 1942 г. При преход от Лиинахамари към Киркенес, придружаван от два патрулни кораба, той попада на съветска тежка морска мина при излизането от фиорда. Минното заграждение е било поставено от съветските катери МО-153 и МО-163 през зимата на 1941–1942 г.

Според изследователите откриването на „Утландсхерн“ има особена историческа стойност, тъй като потъването му е сред ранните успехи на съветските малки бойни катери в сраженията в Заполярния регион.

Екипът продължава да анализира подводните видеозаписи и архивните документи. Събраните материали се планира да бъдат използвани и за създаването на документален филм за историята на кораба.