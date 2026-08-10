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Почина Джансевер Далипова: Балканската звезда загуби битката с левкемията

Почина Джансевер Далипова: Балканската звезда загуби битката с левкемията

10 Август, 2026 09:18 1 689 3

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В последните месеци певицата периодично споделяше със своите почитатели подробности за лечението си

Почина Джансевер Далипова: Балканската звезда загуби битката с левкемията - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Почитателите на балканската и арабеск музика бяха разтърсени от новината за смъртта на Джансевер Далипова, известна на сцената като Cansever. Певицата е починала на 8 август на 59-годишна възраст в болница в германския град Есен след тежка битка с левкемията, съобщава 24sedam.rs.

Далипова беше диагностицирана с левкемия в края на 2025 г. и се лекуваше в Германия. През март тази година тя претърпя трансплантация на костен мозък, след която за кратко имаше надежда за подобрение. Впоследствие обаче заболяването се завърна и състоянието ѝ отново се влоши.

В последните месеци певицата периодично споделяше със своите почитатели подробности за лечението си. В една от последните си публикации тя разкри, че получава постоянни инфузии, антибиотици и медикаменти, страда от ниско кръвно налягане и висока температура, като призова феновете си да се молят за нея.

От Велес до голямата сцена

Джансевер Далипова е родена на 8 юли 1967 г. във Велес, днешна Северна Македония. Тя е най-малкото от седем деца и проявява интерес към музиката още от ранна възраст. Професионалната ѝ кариера започва през 1992 г. с албума „Kemano Başal E Romenge“.

Големият ѝ пробив идва в Турция, където става разпознаваемо име в арабеск и ромската музика. Сред песните, с които остава популярна, са „Kara Çadır“, „Ağla Gözbebeğim“, „Sen de Gittin“ и „Kime Bu İnat“.

Нейният характерен глас и съчетанието на ориенталски, ромски и балкански мотиви ѝ осигуряват публика не само в Турция, но и в Северна Македония, България и други страни от региона.

Животът на певицата е белязан и от сериозни изпитания. На 12-годишна възраст тя губи едното си око вследствие на инцидент, а през 1994 г. е диагностицирана и с анкилозиращ спондилит – хронично възпалително заболяване. Въпреки здравословните проблеми Далипова продължава музикалната си кариера в продължение на десетилетия.

След новината за смъртта ѝ социалните мрежи се изпълниха с послания от колеги и почитатели, които се сбогуват с един от отличителните гласове на ромската и балканската музикална сцена.


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