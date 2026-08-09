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Ники Кънчев се раздели тихомълком с жената на живота си след 25 години любов

Ники Кънчев се раздели тихомълком с жената на живота си след 25 години любов

9 Август, 2026 13:14 7 037 42

  • ники кънчев-
  • раздяла-
  • любов-
  • връзка

Разлъката между популярния журналист и рекламната бизнес дама е факт от близо година, но двамата са успели да запазят дискретност

Ники Кънчев се раздели тихомълком с жената на живота си след 25 години любов - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълната от неочаквани раздели в българския шоубизнес продължава с пълна сила. След като наскоро актьорът Герасим Георгиев - Геро изненада феновете си с признанието, че е сложил край на 18-годишния си брак, стана ясно, че още едно знаково лице от екрана е поело по нов път. Легендарният водещ на "Стани богат" Ники Кънчев също се е разделил с дългогодишната си половинка Даниела след повече от четвърт век съвместен живот. Разлъката между популярния журналист и рекламната бизнес дама е факт от близо година, но двамата са успели да запазят дискретност и да избегнат медийния шум.

Краят на една 25-годишна любовна история

Връзката между Ники Кънчев и Даниела започва през далечната 2000 година, малко преди той да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица в телевизионния ефир. Любовта им пламва в коридорите на "Дарик радио", където Кънчев е водещ водещ глас, а тя работи като рекламен консултант. През годините двамата преминават през редица изпитания, включително голяма лична трагедия със загубата на едно от децата им през 2009 г. - събитие, което по думите на журналиста ги сплотява изключително силно, а Даниела остава неговата най-голяма опора.

Според близки до бившата двойка, причините за раздялата са изцяло естествени и не включват намесата на трети човек. Отношенията им просто са се изчерпали във времето. След като дъщеря им Мари-София е пораснала, двамата са взели цивилизованото решение да продължат живота си отделно, като миналото лято Даниела е напуснала семейното жилище.

Животът след раздялата: Запазено приятелство и нови хоризонти

Въпреки края на романтичните си отношения, Ники и Даниела показват зрялост и остават близки приятели. Истината за промяната в статуса им стана ясна покрай абитуриентския бал на дъщеря им тази пролет, където двамата се появиха отделно, но поддържаха отлична комуникация. Двамата се чуват редовно и дори планират съвместни пътувания в чужбина изцяло на приятелски начала. Даниела, която дълги години беше рекламен директор на "Дарик", днес управлява успешна собствена рекламна агенция и инвестира в недвижими имоти. Ники Кънчев изглежда видимо подмладен и щастлив, като продължава успешните си ангажименти в телевизионния ефир, пишат от HotArena.

Двамата доказват, че дори след 25 години заедно, една раздяла може да бъде проведена с взаимно уважение и без излишни скандали в публичното пространство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха голяма любов

    60 16 Отговор
    след 25 години му изцоцала парите и му била шута

    13:16 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Най-вероятно

    62 3 Отговор
    избора е между алкохола и нея. Ники е избрал истинската си любов.

    Коментиран от #8

    13:23 09.08.2026

  • 4 Тоа

    25 7 Отговор
    Е сатана.

    Коментиран от #41

    13:23 09.08.2026

  • 5 Бачо е баччо

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ...нещо си се ОБЪРКАЛ...

    13:24 09.08.2026

  • 6 Само клюки тук

    40 3 Отговор
    Какво ви засяга чуждия живот
    Явно, нямате ваш
    Я по яваш стига, вече времето за
    злобата си отива

    Коментиран от #10

    13:26 09.08.2026

  • 7 Ей, стига вече

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти не знаеш ли човече че
    Любовта има сто варианта
    Можеш да обичаш така и така но,
    Едничката обич е таланта да обичаш сега!

    Коментиран от #23

    13:31 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само питам

    35 24 Отговор

    До коментар #6 от "Само клюки тук":

    Румен Радев мами жена си и децата си!, Мислиш ли, че няма да измами и тебе, българино?

    13:32 09.08.2026

  • 11 А бе...

    17 26 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Луд! Кой още по луд ще такова жена на 60?

    Само някой, който е на 80, ако не го убие виаграта!

    Коментиран от #20

    13:35 09.08.2026

  • 12 Соваж бейби

    42 5 Отговор
    Това вече не го разбирам ,ама всеки знае себе си.От 5 години наблюдавам такива раздели са модна тенденция,познати и комшии с големи деца що за пример и егоизъм ?Оправдавам само случаи ако има домашно насилие или алкохолизъм .

    Коментиран от #30

    13:39 09.08.2026

  • 13 Така

    17 7 Отговор

    До коментар #9 от "Милф":

    Е. Само разни мароканци и подобни са толкова паднали, че вземат дърти смачкани бабички за да издържат на само тях, а целите им семейства в Мароко.
    Това е сделката.

    13:43 09.08.2026

  • 14 Надежда

    28 3 Отговор
    Всичко може да се случи в живота на човек и много неща придобиват различен смисъл и стойност с опита и времето. Оставете човека на мира - да му пожелаем да е намерил нещо ново, което да го радва.

    13:46 09.08.2026

  • 15 Реалист

    24 5 Отговор
    Има само три причини за развод , алкохолизъм, комар или трети човек. Всичко друго е "фенси " , модерно, ново т е глупости

    Коментиран от #42

    14:03 09.08.2026

  • 16 Ко речи?

    45 3 Отговор
    Ами и аз съм женен от 27 години. Със сигурност много неща между нас са се изчерпали, и дори секс вече не правим, но чак пък се разделяме... Все пак имаме деца и внуци, и приятели, с които споделяме весели моменти.

    14:05 09.08.2026

  • 17 Един

    23 1 Отговор
    Какво означава тихомълком?! Трябва ли пък да бие тъпана, като други (не)популярни индивиди?

    14:16 09.08.2026

  • 18 пфф

    4 7 Отговор
    цървули

    14:20 09.08.2026

  • 19 Кики Пънчев

    14 3 Отговор
    От оземпика така става, освен кила, сваляш и мъжественост и хоп - На Петрохан с младо петле.

    14:24 09.08.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "А бе...":

    А бе ти с тези "мисли" ,
    явно още си девствен ❗

    Коментиран от #25

    14:30 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Евгени от Алфапласт

    10 3 Отговор
    Идеалът за човек. Интелигентен, умен, красив. И много, много алкохолизиран... Т.е., истински модел за подражание. Не ли?

    14:32 09.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ей, стига вече":

    А ти не знаеш ли, че
    "козата си сака пръч"❗

    Коментиран от #34

    14:34 09.08.2026

  • 24 Майстора

    16 1 Отговор
    Шоубизнесът не търпи нормални семейства.Парите развалят хората със слаб морал.Примери много.

    14:58 09.08.2026

  • 25 Пише

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Се- деТствен!
    деТствен със, защото съм на 14 години.
    Дори баба ми не е на 60!

    15:09 09.08.2026

  • 26 Чичо

    21 2 Отговор
    Аз пък съм женен от 49 години. Не мога да кажа, че отношенията ни са отлични, но всичко си идва на мястото с компромиси от моя страна. А, и да ви кажа все още се плющим , като магарета !!!! Ха-ха-ха....

    Коментиран от #29

    15:17 09.08.2026

  • 27 влък

    4 5 Отговор
    Нали г-н Кънчев каза,че няма нищо подобно и не са се разделили с жена си?

    15:38 09.08.2026

  • 28 Бат Наско

    4 10 Отговор
    Отървал се е човека

    15:39 09.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 НИЩО МУ НЯМА

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    САМО ДА ПИТАМ
    ТОВА ЧЕ ГО ДАВАТ ПО ТЕЛЕ ВИЗИЯТА
    И ЧОВЕК СЛУЧАЙНО ВИДИ ЛИЦЕТО
    ТОВА ДОМАШНО НАСИЛИЕ Е...🤔

    15:50 09.08.2026

  • 31 ха ха Хо

    17 10 Отговор
    Ники Кънчев изглежда видимо подмладен и щастлив....а сте сложили снимка на сбръчканяк и киселяк.Той си е такъв де,но защо лъжете че е подмладен.

    Коментиран от #32

    16:18 09.08.2026

  • 32 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ

    20 4 Отговор

    До коментар #31 от "ха ха Хо":

    Интелигентна жена не може вечно да търпи и да се съобразява със силно изявен русофил-цесекар.
    Това явно е доста гадна комбинация.

    Коментиран от #33

    16:28 09.08.2026

  • 33 ха ха Хо

    14 4 Отговор

    До коментар #32 от "СВО 1 627 дни РЕЗИЛ":

    Така е, търпяла го е заради дъщеря им предполагам докато поотрасне.Лично на мен винаги ми е бил неприятен във всеки един аспект.

    16:48 09.08.2026

  • 34 неутрален

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А ПРЪЧА ИСКА ЗОБ

    17:43 09.08.2026

  • 35 Браво на жената

    13 2 Отговор
    То тоз не е за изтърпяване.

    17:47 09.08.2026

  • 36 Ирония

    5 1 Отговор
    Вероятно умря ОНЯ, който ги сдобряваше, хахаха ;-))

    18:14 09.08.2026

  • 37 Мнение

    10 2 Отговор
    Тя е успешна и й е омръзнало да го влачи този неудачник.

    18:16 09.08.2026

  • 38 МЪКА

    12 2 Отговор
    Заглавието може да е подвеждащо.

    25 години брак не е равно на 25 години любов.

    18:35 09.08.2026

  • 39 Цък

    6 2 Отговор
    Подмладен, що за майтап. Алкохола не прощава, подпухнал, лицето му е като от мачкан лак. Кой иска да живее с алкохолик. Народа е казал: и лудия бяга от пияния.

    21:50 09.08.2026

  • 40 Вай

    1 0 Отговор
    За му имам кахърите!!!

    22:20 09.08.2026

  • 41 Неясен Питроф

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоа":

    Колко хубава пропаганда се лее в т.н. колективен западен свят щом "причините за раздялата са изцяло естествени". Невидимият враг е в това , както казва Апостол Павел , че истинският конфликт на вярващия не е с хората („кръв и плът“) , а е на духовно ниво.

    22:54 09.08.2026

  • 42 пипни ме за мускула

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    Демек ти ще си този , който ще съдиш друг човек? Да не си Господ та да си безгрешен?

    23:08 09.08.2026