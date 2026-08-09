Ники Кънчев се раздели тихомълком с жената на живота си след 25 години любов

Вълната от неочаквани раздели в българския шоубизнес продължава с пълна сила. След като наскоро актьорът Герасим Георгиев - Геро изненада феновете си с признанието, че е сложил край на 18-годишния си брак, стана ясно, че още едно знаково лице от екрана е поело по нов път. Легендарният водещ на "Стани богат" Ники Кънчев също се е разделил с дългогодишната си половинка Даниела след повече от четвърт век съвместен живот. Разлъката между популярния журналист и рекламната бизнес дама е факт от близо година, но двамата са успели да запазят дискретност и да избегнат медийния шум.
Краят на една 25-годишна любовна история
Връзката между Ники Кънчев и Даниела започва през далечната 2000 година, малко преди той да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица в телевизионния ефир. Любовта им пламва в коридорите на "Дарик радио", където Кънчев е водещ водещ глас, а тя работи като рекламен консултант. През годините двамата преминават през редица изпитания, включително голяма лична трагедия със загубата на едно от децата им през 2009 г. - събитие, което по думите на журналиста ги сплотява изключително силно, а Даниела остава неговата най-голяма опора.
Според близки до бившата двойка, причините за раздялата са изцяло естествени и не включват намесата на трети човек. Отношенията им просто са се изчерпали във времето. След като дъщеря им Мари-София е пораснала, двамата са взели цивилизованото решение да продължат живота си отделно, като миналото лято Даниела е напуснала семейното жилище.
Животът след раздялата: Запазено приятелство и нови хоризонти
Въпреки края на романтичните си отношения, Ники и Даниела показват зрялост и остават близки приятели. Истината за промяната в статуса им стана ясна покрай абитуриентския бал на дъщеря им тази пролет, където двамата се появиха отделно, но поддържаха отлична комуникация. Двамата се чуват редовно и дори планират съвместни пътувания в чужбина изцяло на приятелски начала. Даниела, която дълги години беше рекламен директор на "Дарик", днес управлява успешна собствена рекламна агенция и инвестира в недвижими имоти. Ники Кънчев изглежда видимо подмладен и щастлив, като продължава успешните си ангажименти в телевизионния ефир, пишат от HotArena.
Двамата доказват, че дори след 25 години заедно, една раздяла може да бъде проведена с взаимно уважение и без излишни скандали в публичното пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха голяма любов
13:16 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Най-вероятно
Коментиран от #8
13:23 09.08.2026
4 Тоа
Коментиран от #41
13:23 09.08.2026
5 Бачо е баччо
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":...нещо си се ОБЪРКАЛ...
13:24 09.08.2026
6 Само клюки тук
Явно, нямате ваш
Я по яваш стига, вече времето за
злобата си отива
Коментиран от #10
13:26 09.08.2026
7 Ей, стига вече
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти не знаеш ли човече че
Любовта има сто варианта
Можеш да обичаш така и така но,
Едничката обич е таланта да обичаш сега!
Коментиран от #23
13:31 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Само питам
До коментар #6 от "Само клюки тук":Румен Радев мами жена си и децата си!, Мислиш ли, че няма да измами и тебе, българино?
13:32 09.08.2026
11 А бе...
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Луд! Кой още по луд ще такова жена на 60?
Само някой, който е на 80, ако не го убие виаграта!
Коментиран от #20
13:35 09.08.2026
12 Соваж бейби
Коментиран от #30
13:39 09.08.2026
13 Така
До коментар #9 от "Милф":Е. Само разни мароканци и подобни са толкова паднали, че вземат дърти смачкани бабички за да издържат на само тях, а целите им семейства в Мароко.
Това е сделката.
13:43 09.08.2026
14 Надежда
13:46 09.08.2026
15 Реалист
Коментиран от #42
14:03 09.08.2026
16 Ко речи?
14:05 09.08.2026
17 Един
14:16 09.08.2026
18 пфф
14:20 09.08.2026
19 Кики Пънчев
14:24 09.08.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "А бе...":А бе ти с тези "мисли" ,
явно още си девствен ❗
Коментиран от #25
14:30 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Евгени от Алфапласт
14:32 09.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Ей, стига вече":А ти не знаеш ли, че
"козата си сака пръч"❗
Коментиран от #34
14:34 09.08.2026
24 Майстора
14:58 09.08.2026
25 Пише
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Се- деТствен!
деТствен със, защото съм на 14 години.
Дори баба ми не е на 60!
15:09 09.08.2026
26 Чичо
Коментиран от #29
15:17 09.08.2026
27 влък
15:38 09.08.2026
28 Бат Наско
15:39 09.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #12 от "Соваж бейби":САМО ДА ПИТАМ
ТОВА ЧЕ ГО ДАВАТ ПО ТЕЛЕ ВИЗИЯТА
И ЧОВЕК СЛУЧАЙНО ВИДИ ЛИЦЕТО
ТОВА ДОМАШНО НАСИЛИЕ Е...🤔
15:50 09.08.2026
31 ха ха Хо
Коментиран от #32
16:18 09.08.2026
32 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ
До коментар #31 от "ха ха Хо":Интелигентна жена не може вечно да търпи и да се съобразява със силно изявен русофил-цесекар.
Това явно е доста гадна комбинация.
Коментиран от #33
16:28 09.08.2026
33 ха ха Хо
До коментар #32 от "СВО 1 627 дни РЕЗИЛ":Така е, търпяла го е заради дъщеря им предполагам докато поотрасне.Лично на мен винаги ми е бил неприятен във всеки един аспект.
16:48 09.08.2026
34 неутрален
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А ПРЪЧА ИСКА ЗОБ
17:43 09.08.2026
35 Браво на жената
17:47 09.08.2026
36 Ирония
18:14 09.08.2026
37 Мнение
18:16 09.08.2026
38 МЪКА
25 години брак не е равно на 25 години любов.
18:35 09.08.2026
39 Цък
21:50 09.08.2026
40 Вай
22:20 09.08.2026
41 Неясен Питроф
До коментар #4 от "Тоа":Колко хубава пропаганда се лее в т.н. колективен западен свят щом "причините за раздялата са изцяло естествени". Невидимият враг е в това , както казва Апостол Павел , че истинският конфликт на вярващия не е с хората („кръв и плът“) , а е на духовно ниво.
22:54 09.08.2026
42 пипни ме за мускула
До коментар #15 от "Реалист":Демек ти ще си този , който ще съдиш друг човек? Да не си Господ та да си безгрешен?
23:08 09.08.2026