Ники Кънчев се раздели тихомълком с жената на живота си след 25 години любов

Вълната от неочаквани раздели в българския шоубизнес продължава с пълна сила. След като наскоро актьорът Герасим Георгиев - Геро изненада феновете си с признанието, че е сложил край на 18-годишния си брак, стана ясно, че още едно знаково лице от екрана е поело по нов път. Легендарният водещ на "Стани богат" Ники Кънчев също се е разделил с дългогодишната си половинка Даниела след повече от четвърт век съвместен живот. Разлъката между популярния журналист и рекламната бизнес дама е факт от близо година, но двамата са успели да запазят дискретност и да избегнат медийния шум.

Краят на една 25-годишна любовна история

Връзката между Ники Кънчев и Даниела започва през далечната 2000 година, малко преди той да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица в телевизионния ефир. Любовта им пламва в коридорите на "Дарик радио", където Кънчев е водещ водещ глас, а тя работи като рекламен консултант. През годините двамата преминават през редица изпитания, включително голяма лична трагедия със загубата на едно от децата им през 2009 г. - събитие, което по думите на журналиста ги сплотява изключително силно, а Даниела остава неговата най-голяма опора.

Според близки до бившата двойка, причините за раздялата са изцяло естествени и не включват намесата на трети човек. Отношенията им просто са се изчерпали във времето. След като дъщеря им Мари-София е пораснала, двамата са взели цивилизованото решение да продължат живота си отделно, като миналото лято Даниела е напуснала семейното жилище.

Животът след раздялата: Запазено приятелство и нови хоризонти

Въпреки края на романтичните си отношения, Ники и Даниела показват зрялост и остават близки приятели. Истината за промяната в статуса им стана ясна покрай абитуриентския бал на дъщеря им тази пролет, където двамата се появиха отделно, но поддържаха отлична комуникация. Двамата се чуват редовно и дори планират съвместни пътувания в чужбина изцяло на приятелски начала. Даниела, която дълги години беше рекламен директор на "Дарик", днес управлява успешна собствена рекламна агенция и инвестира в недвижими имоти. Ники Кънчев изглежда видимо подмладен и щастлив, като продължава успешните си ангажименти в телевизионния ефир, пишат от HotArena.

Двамата доказват, че дори след 25 години заедно, една раздяла може да бъде проведена с взаимно уважение и без излишни скандали в публичното пространство.