Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гей напусна Евертън и избра Саудитска Арабия

Гей напусна Евертън и избра Саудитска Арабия

10 Август, 2026 08:59 922 5

  • идриса гана гей-
  • футбол-
  • саудитска арабия-
  • саудитската професионална лига-
  • ал-дирия-
  • евертън

36-годишният сенегалец подписа като свободен агент с новака Ал-Дирия, след като прекара общо седем години в Евертън

Гей напусна Евертън и избра Саудитска Арабия - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Идриса Гана Гей официално продължава кариерата си в Саудитска Арабия. 36-годишният полузащитник подписа като свободен агент с новака в Саудитската професионална лига Ал-Дирия, след като напусна Евертън.

Сенегалецът прекара общо седем години в английския клуб в два периода. Той първо пристигна на „Гудисън Парк“ през 2016 г. от Астън Вила, а след престой в Пари Сен Жермен се завърна в Евертън през 2022 г.

При втория си престой Гей записа 128 мача, като се превърна в един от най-важните играчи на тима. През сезон 2024/25 той беше футболистът с най-много спечелени и опитани единоборства в петте водещи европейски първенства.

Ал-Дирия вече привлече и Шансел Мбемба, а клубът води преговори и за звездата на Ал-Хилал Малком.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    3 0 Отговор
    там ще го приемат като свои

    Коментиран от #2

    09:04 10.08.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    Дори не отваряте статиите, папагали. Фамилията му е Гей, човека не е обратен!

    Коментиран от #3, #4

    09:09 10.08.2026

  • 3 Конфуций

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    В този смисъл не е обратен, но веднъж беше ударил умишлено свой съотборник. И разбира се съдията го изгони с директен червен картон

    09:22 10.08.2026

  • 4 Статията

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    е с провакативно заглавие , за да има интерес .

    09:45 10.08.2026

  • 5 гнусни същества

    0 0 Отговор
    те па щото арабите много обичат пе-да-ли-те направо се е натресъл на пачи яйца

    10:01 10.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове