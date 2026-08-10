Гей напусна Евертън и избра Саудитска Арабия

Идриса Гана Гей официално продължава кариерата си в Саудитска Арабия. 36-годишният полузащитник подписа като свободен агент с новака в Саудитската професионална лига Ал-Дирия, след като напусна Евертън.
Сенегалецът прекара общо седем години в английския клуб в два периода. Той първо пристигна на „Гудисън Парк“ през 2016 г. от Астън Вила, а след престой в Пари Сен Жермен се завърна в Евертън през 2022 г.
При втория си престой Гей записа 128 мача, като се превърна в един от най-важните играчи на тима. През сезон 2024/25 той беше футболистът с най-много спечелени и опитани единоборства в петте водещи европейски първенства.
Ал-Дирия вече привлече и Шансел Мбемба, а клубът води преговори и за звездата на Ал-Хилал Малком.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #2
09:04 10.08.2026
2 Директора👨✈️
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":Дори не отваряте статиите, папагали. Фамилията му е Гей, човека не е обратен!
Коментиран от #3, #4
09:09 10.08.2026
3 Конфуций
До коментар #2 от "Директора👨✈️":В този смисъл не е обратен, но веднъж беше ударил умишлено свой съотборник. И разбира се съдията го изгони с директен червен картон
09:22 10.08.2026
4 Статията
До коментар #2 от "Директора👨✈️":е с провакативно заглавие , за да има интерес .
09:45 10.08.2026
5 гнусни същества
10:01 10.08.2026