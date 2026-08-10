Гей напусна Евертън и избра Саудитска Арабия

Идриса Гана Гей официално продължава кариерата си в Саудитска Арабия. 36-годишният полузащитник подписа като свободен агент с новака в Саудитската професионална лига Ал-Дирия, след като напусна Евертън.

Сенегалецът прекара общо седем години в английския клуб в два периода. Той първо пристигна на „Гудисън Парк“ през 2016 г. от Астън Вила, а след престой в Пари Сен Жермен се завърна в Евертън през 2022 г.

При втория си престой Гей записа 128 мача, като се превърна в един от най-важните играчи на тима. През сезон 2024/25 той беше футболистът с най-много спечелени и опитани единоборства в петте водещи европейски първенства.

Ал-Дирия вече привлече и Шансел Мбемба, а клубът води преговори и за звездата на Ал-Хилал Малком.