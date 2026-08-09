Турция иска към новосъздадения отбранителен пакт с Пакистан и Саудитска Арабия да се присъединят и други държави, заяви турският външен министър Хакан Фидан, като посочи, че това е част от визията на президента Реджеп Тайип Ердоган, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Според визията на нашия президент не бива да се ограничаваме само до три държави. Трябва да разширим сътрудничеството и при необходимост да обединим всички страни под този общ формат", каза Фидан пред Анадолската агенция (АА).
По думите на турския външен министър няколко държави вече са проявили интерес към присъединяване. Той изрази очакване в по-дългосрочен план към споразумението за отбрана да се включи и Египет, след като бъдат разрешени "няколко технически въпроса".
Фидан посочи, че Турция поддържа добри отношения с повечето страни в региона, но според него е необходима официална институционална рамка, която да гарантира трайна стабилност. "Намесата на външни велики сили в региона не решава проблемите, а ги задълбочава, при това на много висока цена", заяви той.
Пакистан, който разполага с ядрено оръжие, регионалната сила Саудитска Арабия и членуващата в НАТО Турция подписаха в петък тристранно споразумение за взаимна отбрана в саудитския град Мека на фона на нарастващото напрежение в Персийския залив.
Съгласно споразумението въоръжено нападение срещу една от трите държави ще се смята за нападение срещу всички тях. Фидан сравни този принцип с член 5 от Северноатлантическия договор, който предвижда взаимна помощ при въоръжено нападение срещу страна членка на НАТО.
В зависимост от характера на заплахата участниците в пакта ще могат да поискат различни форми на подкрепа, включително разузнавателна информация, логистична помощ, боеприпаси и военни подразделения. Споразумението предвижда също провеждането на съвместни военни учения и обучения, както и задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #4
11:24 09.08.2026
2 Овчар
11:28 09.08.2026
3 Д-р Ментал
11:29 09.08.2026
4 Няма го
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Щото всички в региона разбраха, че САЩ са там само за бела. Иначе чеп за зеле не става от тях, и не може да се разчита за нищо.
То затова и се създава този съюз между държави от региона- никой вече не брои щатите за фактор.
11:30 09.08.2026
5 Бай Пешо
Коментиран от #9
11:32 09.08.2026
6 Факт
11:42 09.08.2026
7 Всичко по Писанието
Коментиран от #11
11:53 09.08.2026
8 Чума
11:57 09.08.2026
9 Даа
До коментар #5 от "Бай Пешо":Бай Пешо,бай Пешо хората се разрастват,а не да се боят от нещо. ЕС вместо да изкарат очи,изписаха вежди . Не случайно Ердоган им каза,ако няма да ни приемете,кажете го ,а ние да знаем на къде да се обърнем.
11:58 09.08.2026
10 Може и нас
12:00 09.08.2026
11 Така е
До коментар #7 от "Всичко по Писанието":Обединението е изключително на ислямска основа.
12:02 09.08.2026
12 Абе
12:06 09.08.2026