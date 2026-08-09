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Турция иска към новосъздадения отбранителен пакт с Пакистан и Саудитска Арабия да се присъединят и други държави

Турция иска към новосъздадения отбранителен пакт с Пакистан и Саудитска Арабия да се присъединят и други държави

9 Август, 2026 11:23 983 12

  • турция-
  • пакистан-
  • саудитска арабия-
  • реджеп ердоган-
  • хакан фидан

Хакан Фидан посочи, че Турция поддържа добри отношения с повечето страни в региона, но според него е необходима официална институционална рамка, която да гарантира трайна стабилност

Турция иска към новосъздадения отбранителен пакт с Пакистан и Саудитска Арабия да се присъединят и други държави - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция иска към новосъздадения отбранителен пакт с Пакистан и Саудитска Арабия да се присъединят и други държави, заяви турският външен министър Хакан Фидан, като посочи, че това е част от визията на президента Реджеп Тайип Ердоган, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Според визията на нашия президент не бива да се ограничаваме само до три държави. Трябва да разширим сътрудничеството и при необходимост да обединим всички страни под този общ формат", каза Фидан пред Анадолската агенция (АА).

По думите на турския външен министър няколко държави вече са проявили интерес към присъединяване. Той изрази очакване в по-дългосрочен план към споразумението за отбрана да се включи и Египет, след като бъдат разрешени "няколко технически въпроса".

Фидан посочи, че Турция поддържа добри отношения с повечето страни в региона, но според него е необходима официална институционална рамка, която да гарантира трайна стабилност. "Намесата на външни велики сили в региона не решава проблемите, а ги задълбочава, при това на много висока цена", заяви той.

Пакистан, който разполага с ядрено оръжие, регионалната сила Саудитска Арабия и членуващата в НАТО Турция подписаха в петък тристранно споразумение за взаимна отбрана в саудитския град Мека на фона на нарастващото напрежение в Персийския залив.

Съгласно споразумението въоръжено нападение срещу една от трите държави ще се смята за нападение срещу всички тях. Фидан сравни този принцип с член 5 от Северноатлантическия договор, който предвижда взаимна помощ при въоръжено нападение срещу страна членка на НАТО.

В зависимост от характера на заплахата участниците в пакта ще могат да поискат различни форми на подкрепа, включително разузнавателна информация, логистична помощ, боеприпаси и военни подразделения. Споразумението предвижда също провеждането на съвместни военни учения и обучения, както и задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    😀😀ТръНп 🤠 го няма на масата❗

    Коментиран от #4

    11:24 09.08.2026

  • 2 Овчар

    11 1 Отговор
    Преведено означава че мюсюлманския свят не иска повече да бъде мачкан от вампири които нямат бомби и са в неизгодна позиция..!

    11:28 09.08.2026

  • 3 Д-р Ментал

    12 0 Отговор
    Турция вижда, че на НАТО не може да се разчита, Тръмп е нестабилен и непостоянен. Търсят алтернатива, не чакат…

    11:29 09.08.2026

  • 4 Няма го

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Щото всички в региона разбраха, че САЩ са там само за бела. Иначе чеп за зеле не става от тях, и не може да се разчита за нищо.
    То затова и се създава този съюз между държави от региона- никой вече не брои щатите за фактор.

    11:30 09.08.2026

  • 5 Бай Пешо

    10 2 Отговор
    турция бърза да се подсигури, защото при разпад на НАТО и взаимоотношенията с ЕС, икономиката и ще рухне за месеци.., а страната минава под риск за цялост - всичките и съседи са опарени в миналото и чакат възмездие, плюс милионите кюрди с бленуваната мечта за Кюрдистан

    Коментиран от #9

    11:32 09.08.2026

  • 6 Факт

    5 0 Отговор
    Трите болонки на сащ,правят съюз,ако не са под крилото на щатите ще изчезнат от картата на света

    11:42 09.08.2026

  • 7 Всичко по Писанието

    2 1 Отговор
    И пресъхнаха водите на великата лека Ефрат, за да се приготви пътя за народите, които идват от изток да воюват с еврейския Месия, за да бъдат превърнати в пепел.

    Коментиран от #11

    11:53 09.08.2026

  • 8 Чума

    0 0 Отговор
    Щом Тръмп създава алтернативно ООН, а Урсулата Коалиция на желаещите, защо бай Фидан да не използва вдигнатата топка и обяви собствен отбранително - завоевателен пакт!? И спрете да ме лъжете, че дронът е примамка! Ако бе примамка, щеше да е направен така, че да е напълно забележим, а не да прелети през половината НАТО и никой не разбрал! Как ще примами още по калпавата руска ПВО, след като тя няма да го забележи!? Всякакви съчинение ми се поднасят тук!!!

    11:57 09.08.2026

  • 9 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Пешо":

    Бай Пешо,бай Пешо хората се разрастват,а не да се боят от нещо. ЕС вместо да изкарат очи,изписаха вежди . Не случайно Ердоган им каза,ако няма да ни приемете,кажете го ,а ние да знаем на къде да се обърнем.

    11:58 09.08.2026

  • 10 Може и нас

    1 0 Отговор
    "доброзорлем" да ни обединят с Турция. Ние сме като ремарке. Който ни закачи, ни влачи, на където му се иска.

    12:00 09.08.2026

  • 11 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Всичко по Писанието":

    Обединението е изключително на ислямска основа.

    12:02 09.08.2026

  • 12 Абе

    0 0 Отговор
    Като член на НАТО Турция няма право да участва в други военни съюзи, но такава е природата на двуличниците.

    12:06 09.08.2026

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