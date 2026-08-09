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Ричард Алибегов: В заведение с таратор за 10 евро - няма свободни места

Ричард Алибегов: В заведение с таратор за 10 евро - няма свободни места

9 Август, 2026 16:36 4 864 183

  • ричард алибегов-
  • цени-
  • черноморие

На Българското Черноморие има всякакви цени и това го повтаряме вече трети-четвърти месец

Ричард Алибегов: В заведение с таратор за 10 евро - няма свободни места - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Не е вярно, че всички, които са стигнали до Българското Черноморие, казват, че е скъпо. Това не е така. На Българското Черноморие има всякакви цени и това го повтаряме вече трети-четвърти месец. Както има таратор за 10 евро - на едно място в петзвезден хотел, в най-скъпото заведение в курортен град, в това заведение няма места вечер без резервация, а в най-скъпия хотел, в който се намира заведението, през юли и август не може да намерите стая“.

Това коментира в „Тази неделя“ Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията.

„На тези клиенти, които ходят на това място, това не им пречи. Пет метра вляво има таратор за 3,50, за 2,50, има и за 4 евро. За всеки вкус. Можете да избирате къде да седнете. Това е така и в Италия, и в Гърция, и в Испания“, посочи той.

„От 4000 хиляди заведения по родното Черноморие има 50–60 касови бележки в интернет. Има сайтове, направени единствено за това — как еврото в България зле е повлияло. Тук сега имаме противници на еврото, които се опитват да внушат, че това е заради еврото. Изкарват се политически битки на терена на българския туризъм, когато няма нищо общо“, коментира Алибегов.

„Естествено, че е голям проблем. Основният проблем е, че цените в Гърция също се повишиха. Но темпът в България много често едва ли не е двойно по-висок. И най-вече за прости неща — кафе, вода“, посочи Димитър Попов, председател на Българската асоциация по устойчив туризъм.

„Дълги години посрещам туристи и скиори в Банско - 15 години карат, всяка година отсядат в един и същ хотел, и тази година казаха: „Айде, стига толкова, догодина - Австрия“. Защото не са само храненето, лифт картата, заведенията по пистите. В Италия е по-евтино. И в италиански ски курорт е по-евтино, отколкото да ядеш в ресторант в Банско. В Гърция също има увеличение. Но там увеличението е 10%. Гръцката салата беше 7–8 евро, сега е 10 евро. И тогава няма да ходим всяка вечер на таверна. На таверна ще ходим през вечер“, коментира той.

„Но тук този скок в цените - не само на морето, а и в София, няма начин да няма отражение“, смята Попов.

"В Гърция има две неща, които получаваш, а нашето море можеше да ги получи, но вече не ги получава. Това е предвидимост на най-важното качество, т.е. свободно паркомясто — къде си паркираш колата пред ресторанта - първото нещо. И второто нещо — плажът. Тези 8 квадратни метра няма ли да ги искам в хотелската база? Нямаме ги. Като почнем да си мерим свободната плажна ивица и паркоместата с Гърция, тогава ще кажем да гледаме кръчмите и колко струва тараторът", посочи той.

По думите на Алибегов сезонът е същият като миналата година, като на места има и слаб ръст.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ммммм

    171 3 Отговор
    Ходи се прибрах боклук лъжлив

    16:39 09.08.2026

  • 2 Да, да

    203 3 Отговор
    Мечти на алчен "ресторантьор". Фактите са други, нали ФАКТИ?

    Коментиран от #175, #181

    16:40 09.08.2026

  • 3 Красавец""""

    203 3 Отговор
    Снощи излязох на разходка с внучетата.
    В заведение където миналата година по това време беше почти невъзможно да седнеш без резервация.
    Вчера две трети от масите бяха празни а отвън " викач" те подканва да влезеш

    Коментиран от #20

    16:40 09.08.2026

  • 4 АлибеКа

    160 4 Отговор
    май е зобал с фентаннилче

    16:40 09.08.2026

  • 5 Аз съм мазохист

    106 6 Отговор
    и за това ходя на нашето лайноморие.

    Коментиран от #107

    16:40 09.08.2026

  • 6 лицето

    196 3 Отговор
    Абе как може тоя мазен маймуняк да е лицето на българското хотелиерство и ресторантьорство .Аз като го видя само ме е гнус да ям ,туристите сигурно отменят резервациите.

    16:41 09.08.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    121 3 Отговор
    Мазен, нещо ми убягват снимките и клиповете в подкрепа на това, което казваш.🤣 Сигурно гербесъшката Крава ти ги снася тия глупотевини.😂

    16:42 09.08.2026

  • 8 Хаха

    135 3 Отговор
    Като охладнеете още малко без клиенти, друга песен ще запееш?

    16:42 09.08.2026

  • 9 Кой още не знае че

    136 1 Отговор
    В България заведения и хотели са за пране на пари

    16:42 09.08.2026

  • 10 Ивайло Мирчев

    90 6 Отговор
    Леврото е виновно ,както и скапаните ресторантьори

    16:43 09.08.2026

  • 11 Хаха

    101 4 Отговор
    Като огладнеете още малко без клиенти, друга песен ще запееш?

    16:43 09.08.2026

  • 12 Гост

    141 2 Отговор
    Затова супермаркетите по морето са пълни,а Алибегов?

    Коментиран от #44

    16:44 09.08.2026

  • 13 На слънчака

    115 4 Отговор
    С такси за 5 км. Плащаш 10 евро.така е в клуба на глупаците

    Коментиран от #17

    16:45 09.08.2026

  • 14 Сето Кайба

    87 3 Отговор
    Любовникът на Сачева.

    16:46 09.08.2026

  • 15 Ако ще и таратора да стане 2 лв...

    117 2 Отговор
    Видя ли Алибега,в тоз ресторант,веднагически се отказвам от посещение...!

    Коментиран от #133

    16:47 09.08.2026

  • 16 Сатана Z

    90 20 Отговор
    Ричи все повече ми заприличва на фюрера Зеленски с тая брада и некъпана глава сякаш един юуй ги е правил двамата.

    16:49 09.08.2026

  • 17 Грешка

    70 2 Отговор

    До коментар #13 от "На слънчака":

    Не 10 а 20 евро.това платих днес

    Коментиран от #68

    16:49 09.08.2026

  • 18 Требич

    71 3 Отговор
    Само чалгари ганчовци ходят по заведения 🙂

    16:49 09.08.2026

  • 19 Баба Вуна

    92 1 Отговор
    От една краставица и кофичка кисело мляко,излизат два таратора,значи съм 18 евро напред.От 1евро за материал,10 евро оборот,това колко процента печалба е моля?

    Коментиран от #27, #176

    16:50 09.08.2026

  • 20 Даааа

    86 2 Отговор

    До коментар #3 от "Красавец""""":

    Ако викача е тоя от снимката и седналите ще избягат

    16:50 09.08.2026

  • 21 От 4000 хиляди писарки

    17 2 Отговор
    де ще са най грамотните

    16:52 09.08.2026

  • 22 Лост

    51 3 Отговор
    А трябва ли да си прибирам чинията за вкъщи при положение,че струвала 3 евро?

    Коментиран от #53

    16:52 09.08.2026

  • 23 Моля една кофа

    51 1 Отговор
    таратор за кравата на Ричи.
    Плащам в брой.

    16:52 09.08.2026

  • 24 Териер

    72 1 Отговор
    На този ,горещо препоръчвам да отиде да се прегледа!Бълва само глупости!

    16:53 09.08.2026

  • 25 НИЩО МУ НЯМА

    15 35 Отговор
    СЪВРЕМЕННИТЕ БУЛГАРТУРИСТИ
    СА С МИСЛЕНЕТО И ОЧАКВАНИЯТА
    ОТ ВРЕМЕТО НА ОНЗИ СМЕШНИЦИ
    ОТ ОРКЕСТЪРА БЕЗ ИМЕ
    ВЖ.ЕПИЗОДА С ПРИСТИГАНЕТО
    ИМ НА МОРЕТО И НАКРАЯ
    В КРЪЧМАТА НА...МИТАШКИ...😀

    Коментиран от #73

    16:53 09.08.2026

  • 26 Лост 16

    58 7 Отговор
    Затова ли Мунчо им държи 9% ДДС, ковида отдавна мина ?

    16:54 09.08.2026

  • 27 Алибегов

    65 6 Отговор

    До коментар #19 от "Баба Вуна":

    Ми ти не плащаш заплати. А и за почивката ми на Малдивите и новата ми гъзарска кола откъде пари??? Да не говорим, че и на едни хора в Банкя трябва да се отчитам...

    Коментиран от #36

    16:54 09.08.2026

  • 28 Али Бабаа

    75 2 Отговор
    Аз тук в Белгия ям супи за две евро я се гръмни с твоя таратор

    16:57 09.08.2026

  • 29 Има ни пак

    64 2 Отговор
    Тоя на снимката прилича на не изтрезнял чеченец.

    16:58 09.08.2026

  • 30 Янко

    55 9 Отговор
    Само минавайки през България навремето англичанина е казал че толкова п.рост народ не е виждал.Прав е бил

    16:59 09.08.2026

  • 31 Укротрола има скоротечен рак.

    16 3 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    16:59 09.08.2026

  • 32 ТОЗИ МУШМОРОК

    47 2 Отговор
    ИМА ЛИ ОГЛЕДАЛО У ДОМА. ОРАНГУТАН ИНАЧЕ МУ ЛАЕ УСТАТА.

    17:00 09.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 За туристите

    68 1 Отговор
    Вие не знаете, НО и малкото туристи от тази година, няма да се върнат другата година. Опариха се незнаещи туристи, не бяха чули как държавата е изпуснала инфлацията. Другата година няма да се върнат много от таз годишнините.

    17:01 09.08.2026

  • 35 Ник

    58 3 Отговор
    Ами какво ревеш тогава постоянно, че сте зле, като по тяои думи няма места в заведенията?

    17:02 09.08.2026

  • 36 Баба Вуна

    59 1 Отговор

    До коментар #27 от "Алибегов":

    Яж си го таратора от 10 евро.

    17:02 09.08.2026

  • 37 Българин

    5 61 Отговор
    Много ясно! На всремето в “Балкантурист” един таратор беше 1,27. С една инженерска заплата стигаше за 150 таратора. Сега няма нормален инженер да взема под 3000. Така че 15, 20 че и 30 евро за таратор си р нормална цена. Ако искате вечеря в подобно заведение, следва да си правите резервация седмици предварително.

    Коментиран от #70, #157

    17:02 09.08.2026

  • 38 Дишай дълбоко

    45 3 Отговор
    Щом викаш сте цъфнали може спокойно с още данъци да ви нажулят

    17:02 09.08.2026

  • 39 Васил

    62 1 Отговор
    Нашият туризъм вече никой не може да го спаси останалите страни имат ръст с около 15-20% а у нас е отрицателен чужденците вече ги няма защото за тях е по изгодно да отидат в Испания Италия Гърция или Турция. Какво ще правят у нас ще гледат бетона мазута и кафявите петна нашите хотелиери разчитат на заблудени да дойдат ама вече и те са на изчезване.

    17:03 09.08.2026

  • 40 МиZeрници

    16 2 Отговор
    Ганчю ходи само каде е скъпо ,той е тарикат ,другите цени са за персонала

    17:03 09.08.2026

  • 41 Ами

    45 2 Отговор
    Айде както му дойде времето да видим колко данъци ще платят
    заведенията които продават таратор за десет евро :)

    17:03 09.08.2026

  • 42 Без отлагане!

    55 1 Отговор
    Ами вдигайте им данъците като са толкова печеливши. От един таратор за 10 евро, поне 8 евро е чистата печалба.

    17:04 09.08.2026

  • 43 Квадрат 13

    54 1 Отговор
    Този алчен и лъжлив индивид е изключително вреден за българския туризъм. Защо ли е празно българското Черноморие и преобладаващата част от българите почиват в Гърция и Tyрция. Има наличие на картел на ресторантьорите и този тип има голям принос за ненормалните цени в заведенията в нашите курорти. Изключително ниско ниво на услугите обаче печалби над 1000%. И ако може без асоциации и председатели на заведения. Особенно като този небългарски председател - таратор за 10 евро. Ни срам ни съвест.

    17:05 09.08.2026

  • 44 Ами

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    оди пеш,здравословно е

    17:07 09.08.2026

  • 45 НЯМА

    45 1 Отговор
    Не свободни места, а няма туристи.

    17:08 09.08.2026

  • 46 Дзак

    15 2 Отговор
    На море - само пържена риба!

    17:10 09.08.2026

  • 47 анонимен

    41 2 Отговор
    А какво ще кажеш за неплащането на данъци от заведенията ,установено от НАП.

    17:10 09.08.2026

  • 48 Тарзан

    43 2 Отговор
    Пълни глупости на Тарзан! Миналата седмица около 31.07. бях в Италия. До летището на Бергамо има Мол. 2 кафета Или + топъл кроасан 3.5 евро. Закъснях ме и взехме 2 пици- 8 евро.

    Коментиран от #61, #79

    17:12 09.08.2026

  • 49 Aз бях на черноморието-скъпо е

    64 1 Отговор
    Престанете да давате трибуна на тоя алчен простакАлибегов

    17:12 09.08.2026

  • 50 Подстрижи се и се изкъпи

    38 2 Отговор
    Тараторът струва не повече от 0,80лв. финална цена. И тази цена е с 60% печалба.

    17:13 09.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Скъпо

    39 1 Отговор
    но за сметка на това некачествено

    17:13 09.08.2026

  • 53 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Лост":

    Непременно ще опитаме!

    17:16 09.08.2026

  • 54 туристо одлете хахахаха

    48 1 Отговор
    Вече и якия алкохолен туризъм почва да залязва а тея алибековци дълги години се държаха за него, догодина още по малко туристи ще са, че за таратор по 10 евра ще предпочетат да си го ядат на по 5 и надоло евра в Испания, Гърция, Турция, Италия, Франция то по 10 евро навсякъде могат да го ядат, при нашите условия и обслужване и 2 евро са му много, пълни ти били заведенията ама туристите с 10%-20% по малко а догодина с още толкова, че изгорелите със таратора и скъпите чадъри няма да дойдат вече, изгонихте питомното сега гонете дивото.

    17:16 09.08.2026

  • 55 Геро-пенсионеро

    42 3 Отговор
    За тези пари си правя една 5-литрова тенджера с таратор у дома,която ще си я хапвам до насита поне 5-6 пъти ,като и порцията е два пъти по-голяма по грамаж...

    17:16 09.08.2026

  • 56 Гост

    54 1 Отговор
    Чудесно!
    Значи нямате нужда от субсидии. Даже трябва НАП да ви поодруса за свръх оборота.

    17:17 09.08.2026

  • 57 Али Бегов

    18 3 Отговор
    Брутната месечна минимална работна заплата в Гърция е 920 евро (на база 14 плащания годишно), въведена на 1 април 2026 г. GSEE (Гръцка конфедерация на труда) критикува този определен от правителството процент като недостатъчен срещу инфлацията, като вместо това настоява за по-високи базови нива и възстановяване на колективните трудови договори.

    Коментиран от #86

    17:17 09.08.2026

  • 58 бай али

    39 3 Отговор
    али бегай! ти яж таратор за 10 евро! на мен ми излиза 2-3 евро! Май ната ви измамници!

    17:18 09.08.2026

  • 59 От десет години

    39 2 Отговор
    ходя само в Италия, евтино и най-вече вкусно и качествено.

    17:19 09.08.2026

  • 60 Коста

    19 2 Отговор
    Малко са 10 евро за таратор! Да ги направят 20 евро за 1 тон таратор!

    17:19 09.08.2026

  • 61 Гост

    33 1 Отговор

    До коментар #48 от "Тарзан":

    Какъв Тарзан е това немито Маугли, бе?

    17:20 09.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 алибегай с ланците и синджирите

    25 1 Отговор
    спокойно може да направим 20 евро тараторя!

    17:21 09.08.2026

  • 64 Теслатъ

    31 2 Отговор
    Догодина чуждите туристи ще са още по-малко, защото не са много западните туристи на соц. помощи, които знаят, че Бг е въвела Еврото, а по-информираните от тях не са предполагали, че цените ще скочат толкова драстично. По принцип, когато си тръгваха, купуваха здраво цигари и алкохол от Дюти Фрито, стек цигари им излизаха 30 евро, а бутилка уиски или водка (Балантайн, Джони, Смирноф...) 15-на евро, така избиваха половината си разходи. Догодина те няма да се върнат и ще предпочетат други дестинации за същите цени, но с качественно обслужване и качественна храна, без присъствие на пеперудки, сводници и наркопласьори....

    Коментиран от #77

    17:21 09.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 На тези клиенти

    35 4 Отговор
    които ходят в заведения като на тоя Алибегов, ще кажа само че не са у ред

    Коментиран от #82

    17:21 09.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Богатия

    28 4 Отговор
    Че то почти без пари тоя таратор бре - 10€ в клуба на богатите пари ли са? Аз очаквах поне 30-40€ да струва, а то некви си мижави 10€.

    Коментиран от #97

    17:23 09.08.2026

  • 70 Пилотът Гошу

    26 2 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Глупости … 18-20 стотинки. Тройка кебапчета беше под лев, той таратор за над лев бил поръчвал…

    Коментиран от #102

    17:23 09.08.2026

  • 71 Тоя ми идва само са го псувам

    29 1 Отговор
    Но това е лицето на българския туризъм. Звезда Мишлен другия път.

    17:23 09.08.2026

  • 72 тоя мазен селянин

    28 1 Отговор
    няма ли най накрая да се изкъпи бе??

    17:24 09.08.2026

  • 73 Да ама и тогава

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "НИЩО МУ НЯМА":

    ...на оркестъра им пробутаха...ЕВРО...,,певицата" де,,пееща" с чужд глас...

    17:24 09.08.2026

  • 74 Берлин

    19 1 Отговор
    Ричард?,господи какви родители има тоя,на тази урла някакво име не трябва.

    17:24 09.08.2026

  • 75 си пън

    21 1 Отговор
    ричибегов,що тогаз все ревеш бе

    17:24 09.08.2026

  • 76 Дзак

    9 3 Отговор
    Във всеки ресторант е важно единствено качеството. Цената е според клиентите.

    17:25 09.08.2026

  • 77 и с доста

    7 2 Отговор

    До коментар #64 от "Теслатъ":

    по цивилизовано местно население от ганчоландия...

    17:25 09.08.2026

  • 78 Кво говори тоя бре

    18 2 Отговор
    Масово таратора го правят във стари перални Рига и му блъскат винервайс и гума от акация. Събират краставиците останали от недоядени салати от предишният ден и така може и некой домат да откриете даже

    17:27 09.08.2026

  • 79 Хаха

    1 7 Отговор

    До коментар #48 от "Тарзан":

    За кафе и кроасан е нормално да платиш 3,5 евро в Италия,но за две няма да стигнат.Една пица е 8-10 евро.

    Коментиран от #105

    17:27 09.08.2026

  • 80 А50

    21 0 Отговор
    Ресторантьорите са на принципа ден година храни, но като останат без клиенти ревът и искат помощи. Епа нека фалирват аз ще намеря как да се изхранвам и забавлявам , и без тях. Да не забрави как се е пенявил и пак да почне да хленчи по телевизията

    17:29 09.08.2026

  • 81 Крум

    24 0 Отговор
    Догодина ще хлопнат кепенците много от тия хотели....Ричард явно е на друга планета...

    17:29 09.08.2026

  • 82 За който не си е страдал Парите !

    12 0 Отговор

    До коментар #66 от "На тези клиенти":

    Тези пари !

    Не струват !

    То Бива Бива !

    Ама хайде По - С Мярка !

    17:29 09.08.2026

  • 83 Ами Да Продължава !

    9 0 Отговор
    ---------------------- ! -------------- !

    И Да не Се Оплаква !

    17:30 09.08.2026

  • 84 Докато

    18 0 Отговор
    този е "лицето" на ресторантьорството и хотелиерството в България, няма да има развитие в положителна посока в този сектор! Стига мутри, бе бате!

    17:30 09.08.2026

  • 85 Бай Този

    22 1 Отговор
    Това помаки откак взе да ръпка оня громпъл,Сачевата,голям меринджей стана.

    17:30 09.08.2026

  • 86 В Гърция

    20 0 Отговор

    До коментар #57 от "Али Бегов":

    Ако някой си позволи заплата под 920 евро да дава моментално по бързата процедура отнася 2 год. затвор. Първият път е условна, при втори случай отнася и двете.

    17:31 09.08.2026

  • 87 Тоз тратор не се прави за да се продава!

    22 0 Отговор
    А за да се види, че има от скъпия. Лицето Али.едикоиси.Баба дали е виждал в ресторанти с повечко звезди на яката, заможните клиенти да преяждат с траториус? Обикновено наблягат на омари, хайвер, редки пастети и етцетера... Бедните лапат тартор, шот вътре е икономията: вода, краств, вода, латекс под формата на мляко. Как формират 10-20 евро за чирпак? С наглост, ей така. Ма НЪЦ! Когато ни се дояде неистово сами си го забъркваме за 50 стишки. Щот и ние знаем древната рецепта, Не е само този готвач от снимкята по-горе.

    17:32 09.08.2026

  • 88 А50

    13 1 Отговор
    За Италия мога да кажа, че цените по заведенията са много изравнени, дори съм се изненадвал приятно. А и дума неможе да става за сравнение с италианските храни, като цените са съизмерими с наще

    17:34 09.08.2026

  • 89 Чорбара

    19 0 Отговор
    Воняща отврат.

    17:35 09.08.2026

  • 90 Али-то да не се занимава с мазни тигани

    18 0 Отговор
    , ами да се снима в киното. Има голем потенциел у филми в които некви облечени оскъдно в кожи зверски, ловят с фъргане на камънье и дръве мамути и птицечовки секъкви. Голем ловец е този ресторантьор! От мене да го знаете - Чарли Чаплата!

    17:38 09.08.2026

  • 91 смрадт

    13 0 Отговор
    не4истоплътник

    17:39 09.08.2026

  • 92 Щом като

    4 5 Отговор
    няма места у зведенията, значи са ниски цените. Това е толкоз просто и логично и означава че има още мегдан за вдигане на цените. Така че може и да не ми е симпатичен, обаче прав е човека - просто пазарна икономика.

    17:39 09.08.2026

  • 93 Чупката!

    20 0 Отговор
    А, бе примат. Няма да стъпна на лайноморието. Гърция, Турция. Друго отношение и цени.

    Коментиран от #171

    17:39 09.08.2026

  • 94 А таратора

    16 0 Отговор
    с краставици ли е?

    17:40 09.08.2026

  • 95 Проблема е ме не плащат реалните данъци

    8 1 Отговор
    10€ е таратора, но да не върви и с дрога и проститутки? Затова се пълни. Истина е че нашите плажове масово са с по хубав пясък, плитки и приятно топла водата. Това е рядкост в Гърция Турция и Хърватия

    17:40 09.08.2026

  • 96 Ма верно ли се е гаджосал със Сачева?

    20 1 Отговор
    Тези требва да ползуват противозачатъчни задължително! Ше родат нещо страшно! коги се омешат гени от тенджера и гербова марка са получава Птеродактил с обратна захапка. Ма АХТУНГ моля ви са!

    Коментиран от #100, #101, #153

    17:42 09.08.2026

  • 97 Алибегов

    9 1 Отговор

    До коментар #69 от "Богатия":

    По принцип, 100 евро се смята по-лесно. Или 1000. Зависи с каква кола идва клиентът. Ако е трошка - 100, ако е "беенве"- 1000. Така е справедливо.

    17:43 09.08.2026

  • 98 Ако Иска И !

    6 0 Отговор
    200 евро да Го Направи !

    За Всеки Влак !

    Си Има пътници !

    Българския Народ !

    Не Е Длъжен !

    Да Му Прави рекламата !

    това си е Ангажимент !

    На Всеки Бизнес !

    Ако Има Такова Желание !

    17:43 09.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #96 от "Ма верно ли се е гаджосал със Сачева?":

    ДО ФАКТИ ЗАЩО АЗ ПОСТОЯННО ПИША КЪМ ВАС А МЕН ТРИЕТЕ И БАМВАТЕ А НЕ ТИЗИ ПРОСТОТИИ ГНУСОТИИ АГРЕСИИ ОМРАЗА ТЕЗИ СА НАВЪН ФАКТИ БГ А ВИЕ И ДАВАТЕ ИЗЯВА В

    Коментиран от #106

    17:44 09.08.2026

  • 101 Лорда

    11 2 Отговор

    До коментар #96 от "Ма верно ли се е гаджосал със Сачева?":

    То герберките си падат по циганите. Ето и тарторът им, и той тъмнокафяв.

    17:45 09.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 какъв е този

    9 0 Отговор
    първобитен човек къде му е каменната бухалка и препаската от мамутска кожа да не е някой министер или дупетат?

    17:47 09.08.2026

  • 104 Аре бегай ве Алибегов

    19 3 Отговор
    Тия дето дават по 10Е за таратор са Бокопомазани мааазни гербераcи, които над 20 години окрадоха народа, чрез всякакви обществени поръчки и пyнтимари, както сам се изразява най-крадливия герберас БашБаш тyлупа!

    Коментиран от #118

    17:47 09.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Промяна

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "Аз съм мазохист":

    ДО 5 НАШЕТО ЧЕРНОМОРИЕ Е ПРЕКРАСНО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ МОРЕТО Е ЧИСТО ПЯСЪК СЪЩО ПРЕПЪЛНЕНО Е А КОЙТО ПИШЕ ГНУСОТИИ ТУК Е ЗАЩОТО ПРОСТО НЯМА СРЕДСТВА СНОЩИ БЕШЕ ПАПИ ХАНС НА АДМИРАЛ ХОТЕЛ А ВИЕ СИ ПИШЕТЕ ГНУСОТИИИТЕ ТУК ХАХАХАХА

    17:48 09.08.2026

  • 108 ФУСТАТА НА АЛИ

    8 1 Отговор
    БЕГОВ УРИНИРВАМ !

    17:49 09.08.2026

  • 109 ТЪМНАТА МУ МАЙКА ГО КРЪСТИЛА РИЧАРД

    17 0 Отговор
    Добре че не е Гучи.

    17:49 09.08.2026

  • 110 В заведение с таратор за 10 евро - няма

    7 2 Отговор
    това определено говори за финансовата грамотност на българина, клоняща към нула :)

    17:49 09.08.2026

  • 111 ХиХи

    18 2 Отговор
    Начи требва да им се сложат двойни данъци на тараторчовците тогава

    17:49 09.08.2026

  • 112 журналистите НАП спите

    11 1 Отговор
    Тичайте и гледайе как хора коио не плаша данъци хапрат за по 200 евро на човек на ядене.

    17:50 09.08.2026

  • 113 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #106 от "Евгени от Алфапласт":

    И се разхождате навън човек да не ви среща

    Коментиран от #119

    17:50 09.08.2026

  • 114 НЯКОЙ ДА МУ КАЖЕ НА ТОЗИ

    11 1 Отговор
    Че като е тъп и гледа лошо настава по-умен.

    17:50 09.08.2026

  • 115 Винкел

    14 0 Отговор
    Отвратително маймуноподобно създание!

    17:51 09.08.2026

  • 116 Това го пише в учебниците по икономика

    2 5 Отговор
    Може да направиш 1000 евро от 20 човека по 50 евро или от 100 човека по 10 евро
    Затова заведенията и хотелите имат звезди за категорията си

    17:51 09.08.2026

  • 117 -ТАРАТОРА Е ВОДА БЕ ТЪПАК -

    20 1 Отговор
    МУТРО ГАДНА !

    17:52 09.08.2026

  • 118 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #104 от "Аре бегай ве Алибегов":

    Богопомазан бедняк си с простотиите си работи имай върви на морето а не пиши тук

    17:52 09.08.2026

  • 119 Евгени от Алфапласт

    1 3 Отговор

    До коментар #113 от "Анонимен":

    Нещо не ти схващам тънката мисла. Идвай в статията за баце ти, бандита, да те кодоша.🤣

    17:53 09.08.2026

  • 120 И ТОЗИ ЧАКА БАЛАМУРНИЦИТЕ

    16 0 Отговор
    Неграмотни консуматори да плащат по 10 евро за таратор. Дайте му мишелина.

    17:53 09.08.2026

  • 121 Али

    16 0 Отговор
    избегах,като видех таратор 10 евро!

    17:54 09.08.2026

  • 122 готованец

    15 0 Отговор
    ми какви помощи искаш при кризи тогава козел брадясал?
    за една евро краставица от Менделеев и сухо мляко от украйната Ви ми твърдиш,че 20 ЛЕВА и добре!!!
    има ли поне малко акъл под нечистоплътната ти фризура?

    17:55 09.08.2026

  • 123 То от таратор до тсратор има разлика в

    10 0 Отговор
    Гъстотата количеството краставица орехи копър и най вече дали е студен

    17:56 09.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Оня с коня

    4 5 Отговор
    Врът се разни където не им е мястото,после реват тука че им съдрали Кожухчето...Ама пръждосвайте се от БГ бе - тя НЕ ВИ ЩЕ!

    17:57 09.08.2026

  • 126 Механик

    15 0 Отговор
    Ми нищо подобно. За другите места не знам, но съм в Поморие вече втора седмица и виждам как са нещата. Заведенията са празни. Максимум по 1-2 маси са заети и то вечер. В Лидъл, Т-маркет и др. подобни е пълно с хора, които купуват храна и напитки. В хотелчето дето сме постоянно се пържи, пече и вари нещо в някое апартаментче. Постоянно мирише на готвено.
    Вечер по главната има навалица и това което се купува обикновено е сладолед или царевица. Плодове от зарзаватчиите също. Има много заведения, които направо са ударили кепенците. Изобщо не са отваряни тоя сезон, а вероятно и предния. Даже е жалко да се гледа това, защото все пак някой пари е похарчил да направи тази кръчма.

    Коментиран от #129

    17:57 09.08.2026

  • 127 Пет звезди Вида Спорт

    2 0 Отговор
    ...и никой не говори за шкембе чорбата....

    17:58 09.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Алтънчо

    4 0 Отговор

    До коментар #126 от "Механик":

    Охооо ми то тъй не две седмици ,ми месец ши искарам,мерси за съвета ,бате ,златен си

    18:00 09.08.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Тити

    4 0 Отговор
    Явно има останали мазохисти който още ходят на черни море пардон кафяво. Туризъм има в Испания Италия че 7 даже Турция ръка има дива алчност искат задава три месеца да станат милионери а останалите 9 почивка как ще ни стигнат Китайците.

    18:01 09.08.2026

  • 132 Пет звезди Вида Спорт

    3 1 Отговор
    Бих похарчил някво евро за ...духан таратор , устно духан от жив човек ,а не ИИ или рУбот

    18:01 09.08.2026

  • 133 Моарейн

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ако ще и таратора да стане 2 лв...":

    Абсолютно! Въпрос на самоуважение е човек да стои колкото може по-далеч от заведенията на мазнокосия.

    18:04 09.08.2026

  • 134 от коя пещера

    13 0 Отговор
    изпълзя тоя бе?????

    18:06 09.08.2026

  • 135 Митя

    9 0 Отговор
    Сигурно е с водка вместо вода?

    18:07 09.08.2026

  • 136 Хектор

    6 2 Отговор
    Тоя Ричард като му махнеш косата как прилича на Зеленски, и двамата са кенефи.

    18:11 09.08.2026

  • 137 проблема е

    8 0 Отговор
    че някоя мутра хвана и кафето по морето и традиционните кафенета изчезнаха, а той нацвъка кафеавтомати навсякъде.

    18:11 09.08.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Дразни хората нарочно

    12 0 Отговор
    Мечтае да му запалят заведенията, да си вземе застраховката после да сложи пачките на краката и да се отдаде на любимият си балет

    18:13 09.08.2026

  • 140 Много лъжеш

    15 2 Отговор
    Ричи, в Гърция 5 еврака салата 400 грама и не стига патронче мастика 200 мл, че поръчвам второ, мръвчоците или шишчетата са между 7 и 10 евро масово, но големи порции. По повечето кръчми нещата са между 4,5 до 10 евро и големи порции, а в БГ е ужаст. В Гърция обикновените заведения са с по 40-50 маси.

    Коментиран от #144

    18:15 09.08.2026

  • 141 хората

    10 1 Отговор
    го мразят тоя!!!

    Коментиран от #159

    18:15 09.08.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Счетоводител

    7 0 Отговор
    В Созопол в средата на сезона има 10-15 заведения които са пълни и в резервация, останалите са с по 2-3-5 маси заети, другите празни. Иначе скъпо и то необосновано, липса на паркоместа и даване на касови бележки. Доброто впечатление са узбеките и киргизите, които са неимоверно вежливи и учтиви и внасят свежа нотка в обслужването. Цените вече високи, влезе еврото, това е последното алиби на алчните печелбари, от тук нататък ако искат клиенти тук в България - качество и цена, иначе Турция и Гърция чакат нашето евро. И вече и една Румъния предлага по добро обслужване и цени в сравнение с нас. Говоря за реномирано заведение с много качествена храна.

    18:20 09.08.2026

  • 144 Кмета на Симитли

    6 3 Отговор

    До коментар #140 от "Много лъжеш":

    Да познаваш случайно гербер, който да не е лъжец и крадец? Няма такъв!

    18:22 09.08.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Вашият бранш не сте у ред бре

    13 0 Отговор
    Ако верно има 4000 хиляди заведения по родното Черноморие.....

    18:24 09.08.2026

  • 147 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    Черна сапунерка!

    18:25 09.08.2026

  • 148 Този

    9 0 Отговор
    от каква националност се явява?

    18:25 09.08.2026

  • 149 Дядо ви Камен

    14 0 Отговор
    Стига тези плоски кръчмарски реклами! 10 евро за гола вòда и малко краставица си е обида и за купувача и за продавача! Дори и 3.50 (7 лв!) е истинско безобеазие! Все пак всички знаем какво е това "таратор"!

    18:27 09.08.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Дудов

    8 0 Отговор
    Нека да фалират докато не се научат че качеството което предлагат обикновено въобще не съответства на цената а още по-малко на количеството.Ще ходим на почивка в чужбина както много други умни хора а нашите курорти нека се пълнят с украинци и пияндурници от Англиа

    18:29 09.08.2026

  • 152 Явно

    7 1 Отговор
    тоя мисли другите за абдали. Прихванал е синдрома завалията от гербаджийската си изгора........

    18:30 09.08.2026

  • 153 Пази боже

    4 5 Отговор

    До коментар #96 от "Ма верно ли се е гаджосал със Сачева?":

    ...Нещо като митрофанова.

    18:31 09.08.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Анонимен

    5 1 Отговор
    Вдигахте цените за да печелите повече

    18:33 09.08.2026

  • 156 Кой дава право на

    7 0 Отговор
    този пите. кан. троп да се намесва в политиката , вместо да си гледа тенджерите и тиганите в мърлявите кухни. Утре такива като него ще ги видим депутати и ще се чудим защо политиката ни е на ниво " шеф готвач"

    18:34 09.08.2026

  • 157 Бъфало Бил

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Ето това е мисленето на недоучилия новобогаташ (на фр. "парвеню")!

    18:34 09.08.2026

  • 158 мхмх

    2 1 Отговор
    щом ресторантите могат защо хранителните магазини не могат ?
    всичко е схема на Пеевски да овладее и притиска бизнеса.
    най лесно е да изгони чуждия бизнес и да изкупи готовата инфраструктура.
    дпс...

    18:35 09.08.2026

  • 159 ще го мразят

    4 0 Отговор

    До коментар #141 от "хората":

    щом лъже и краде

    18:39 09.08.2026

  • 160 Миро

    12 0 Отговор
    Пич .....почивах в Римини това лято ! Стая за трима със закуска в Гранд Хотел Римини 5 звезди /за твоя сведение / струва 199 евро !!! С частен парк и частен плаж за който не плащаш нищо !!! Отвори тяхното меню на най-скъпият им тематичен ресторант и тогава говори !!! Прочети и кои звезди са почивали там , почиват и продължават да идват там !!! Смешни сте !!!

    18:41 09.08.2026

  • 161 Бях в Банско за джазфеста

    5 0 Отговор
    Баш на главната си е скъпичко. На 50 метра встрани цените са нормални. Кебапче за 1.20 евро, порцийка манджичка за 4-5. Обслужването е куцо, ама там манталитетът си е такъв. Много забравят. Иначе пък са усмихнати и услужливи.

    Появата на Била преди няколко години ги вкара в пътя. Винаги има алтернатива да си вземеш нещо от топлата витрина, прясно хлебче и студена бира.

    18:42 09.08.2026

  • 162 Миро

    8 0 Отговор
    Пич .....почивах в Римини това лято ! Стая за трима със закуска в Гранд Хотел Римини 5 звезди /за твоя сведение / струва 199 евро !!! С частен парк и частен плаж за който не плащаш нищо !!! Отвори тяхното меню на най-скъпият им тематичен ресторант и тогава говори !!! Прочети и кои звезди са почивали там , почиват и продължават да идват там !!! Смешни сте !!!

    Коментиран от #183

    18:43 09.08.2026

  • 163 Цвете

    9 0 Отговор
    АБЕ ДРЪТЛЬО, ТАРАТОР ОТ КАКВО СЕ ПРАВИ? 3,50 ЕВРО СА БЛИЗО 7 ЛЕВА, ТОВА КАКВО Е? ВОДА И КРАСТАВИЦА ??????? ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕГАТИВЕН ЧОВЕК СИ.ЗАСРАМИ СЕ.

    18:44 09.08.2026

  • 164 Име

    9 0 Отговор
    Някак нечистоплътен този човек! Миришещ на цигарки и алкохол!

    18:46 09.08.2026

  • 165 Ха-ха

    7 1 Отговор
    Вдигнете таратора на 15 евро!!!

    18:48 09.08.2026

  • 166 Бесен - Язовец

    4 3 Отговор
    Честит ви сороски капитализъм, не е като през лошия социализма за 5лв вечеря за 4 в ресторант с аперетива. Високи цени ниски заплати туй е западната демокрация.

    18:49 09.08.2026

  • 167 Защо

    4 1 Отговор
    Каква е тази политика в медиите да показвате някакви скъпи кръчми? 5 цента ли получавате. Ще се съсипите ли, ако посочите хубавите места? Защото има.
    Което не значи, че и в Монако няма.
    Каква е тази обсесия по манджата?
    Ние пък вечеряхме на брега на Дунава за 39.90

    18:52 09.08.2026

  • 168 турист

    12 0 Отговор
    Крайно време да имате 20% ддс ,а не 9 % както е сега .Тутманици .

    18:52 09.08.2026

  • 169 ШЕФА

    12 0 Отговор
    Ричи Алимаймунов,ама мнооого си жалък и смешен Бе !

    18:52 09.08.2026

  • 170 Варна

    12 0 Отговор
    Ами да ти е сладко майму.о измислена.

    18:53 09.08.2026

  • 171 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "Чупката!":

    Да предупредя! След отпадането на "Шенген" гърците са се овълчили страшно! Забравете за безплатната сянка само срещу консумация...Най-евтината "дрънкулка" от улицата е минимум 2 Евро! В ресторантите те цакат със сметката, която ти се показва за момент само на келнерския таблет, а за хартиена разпечатка се правят на глухи!

    19:02 09.08.2026

  • 172 Абе

    9 0 Отговор
    Като са пълни заведенията защо ревете да в намалят ДДС-то?!

    19:03 09.08.2026

  • 173 Начо

    7 0 Отговор
    Цените са такива защото има кой да ги плаща

    19:05 09.08.2026

  • 174 Опа

    7 1 Отговор
    С въвеждане на еврото цените по магазините и супермаркетите нито са поскъпнали, нито са поевтинели, как-то обещаха ПБ, обаче заведенията навсякъде са станали скъпи и некачествени. Отиваш в ресторанта и ядеш сготвени полуфабрикати за два пъти по-скъпо. Престанахме да ходим на ресторанти, защото нищо не могат да ни предложат. По-рано ни предлагаха неща, които не готвим вкъщи, а сега.... Прокиснал таратор от вчера, защото заведенията са препълнени...

    19:15 09.08.2026

  • 175 Фактите може и

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да, да":

    Да са верни - слад като само производителите на фентанил, които хванаха имали готова стока за повече от 300 милиона!!!, даваш ли си сметка още колко българи изкарват милиони в страната и по света от търговия с наркотици, точене на кредитни карти, ало измами, проституция, банкови измами, обикновени кражби и още и още… Как иначе, при почти никакво производство, в страната е пълно с безумно скъпи коли, къщи и цели имения, яхти и певци, които взимат по 50 бона хонорар, за да пеят на сватба?… Че един таратор ще ги уплаши такива! С България се печелят десетки милиарди от престъпления, а немъчените пари лесно се нарчат!

    19:16 09.08.2026

  • 176 Водата

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Баба Вуна":

    С която разреждат тараторчето е най-скъпа

    19:35 09.08.2026

  • 177 Единство

    4 0 Отговор
    Алибегов има много работа за теб по строителните обекти

    19:55 09.08.2026

  • 178 тогава

    4 0 Отговор
    тогава да ви вдигнат данъците с още с 20 процент бре мазен

    20:22 09.08.2026

  • 179 Гаргамел

    1 0 Отговор
    Шабла,фара.при Пешо-200 гр./колкото шепа/ 9 е.Килограм сафрид на борса 4 е.Килограм в 1 на плажа 45-50 е

    20:45 09.08.2026

  • 180 Деций

    1 0 Отговор
    Щом като е така,не виждам повод да поставяте темата,и очаквам да платите големи данъци!На прав път сте, догодина още толкова вдигнете цените,иа да ме забравите да разширите,че да могат да се съберат всички,да няма правостоящи!

    20:55 09.08.2026

  • 181 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да, да":

    Миналата есен,каравана в Обзор,цаца 5 лв.,това лято 5 евро.Проблема е че,не е само цацата.Всичко което беше в лева сега е в евро.Имам борса за храни,цените,даже са по ниски от миналата година,как,аджеба се вдигнаха толкова разходите за няколко месеца,на заведенията и магазините…

    23:55 09.08.2026

  • 182 ричи алибегай

    1 0 Отговор
    ще ви направя тараторя 100 евро и ще плащате!!!!

    01:33 10.08.2026

  • 183 И как е

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "Миро":

    Като се върнеш във времената на ранният социализъм ?

    02:25 10.08.2026

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