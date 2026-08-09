Ричард Алибегов: В заведение с таратор за 10 евро - няма свободни места

„Не е вярно, че всички, които са стигнали до Българското Черноморие, казват, че е скъпо. Това не е така. На Българското Черноморие има всякакви цени и това го повтаряме вече трети-четвърти месец. Както има таратор за 10 евро - на едно място в петзвезден хотел, в най-скъпото заведение в курортен град, в това заведение няма места вечер без резервация, а в най-скъпия хотел, в който се намира заведението, през юли и август не може да намерите стая“.
Това коментира в „Тази неделя“ Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията.
„На тези клиенти, които ходят на това място, това не им пречи. Пет метра вляво има таратор за 3,50, за 2,50, има и за 4 евро. За всеки вкус. Можете да избирате къде да седнете. Това е така и в Италия, и в Гърция, и в Испания“, посочи той.
„От 4000 хиляди заведения по родното Черноморие има 50–60 касови бележки в интернет. Има сайтове, направени единствено за това — как еврото в България зле е повлияло. Тук сега имаме противници на еврото, които се опитват да внушат, че това е заради еврото. Изкарват се политически битки на терена на българския туризъм, когато няма нищо общо“, коментира Алибегов.
„Естествено, че е голям проблем. Основният проблем е, че цените в Гърция също се повишиха. Но темпът в България много често едва ли не е двойно по-висок. И най-вече за прости неща — кафе, вода“, посочи Димитър Попов, председател на Българската асоциация по устойчив туризъм.
„Дълги години посрещам туристи и скиори в Банско - 15 години карат, всяка година отсядат в един и същ хотел, и тази година казаха: „Айде, стига толкова, догодина - Австрия“. Защото не са само храненето, лифт картата, заведенията по пистите. В Италия е по-евтино. И в италиански ски курорт е по-евтино, отколкото да ядеш в ресторант в Банско. В Гърция също има увеличение. Но там увеличението е 10%. Гръцката салата беше 7–8 евро, сега е 10 евро. И тогава няма да ходим всяка вечер на таверна. На таверна ще ходим през вечер“, коментира той.
„Но тук този скок в цените - не само на морето, а и в София, няма начин да няма отражение“, смята Попов.
"В Гърция има две неща, които получаваш, а нашето море можеше да ги получи, но вече не ги получава. Това е предвидимост на най-важното качество, т.е. свободно паркомясто — къде си паркираш колата пред ресторанта - първото нещо. И второто нещо — плажът. Тези 8 квадратни метра няма ли да ги искам в хотелската база? Нямаме ги. Като почнем да си мерим свободната плажна ивица и паркоместата с Гърция, тогава ще кажем да гледаме кръчмите и колко струва тараторът", посочи той.
По думите на Алибегов сезонът е същият като миналата година, като на места има и слаб ръст.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ммммм
16:39 09.08.2026
2 Да, да
Коментиран от #175, #181
16:40 09.08.2026
3 Красавец""""
В заведение където миналата година по това време беше почти невъзможно да седнеш без резервация.
Вчера две трети от масите бяха празни а отвън " викач" те подканва да влезеш
Коментиран от #20
16:40 09.08.2026
4 АлибеКа
16:40 09.08.2026
5 Аз съм мазохист
Коментиран от #107
16:40 09.08.2026
6 лицето
16:41 09.08.2026
7 Евгени от Алфапласт
16:42 09.08.2026
8 Хаха
16:42 09.08.2026
9 Кой още не знае че
16:42 09.08.2026
10 Ивайло Мирчев
16:43 09.08.2026
11 Хаха
16:43 09.08.2026
12 Гост
Коментиран от #44
16:44 09.08.2026
13 На слънчака
Коментиран от #17
16:45 09.08.2026
14 Сето Кайба
16:46 09.08.2026
15 Ако ще и таратора да стане 2 лв...
Коментиран от #133
16:47 09.08.2026
16 Сатана Z
16:49 09.08.2026
17 Грешка
До коментар #13 от "На слънчака":Не 10 а 20 евро.това платих днес
Коментиран от #68
16:49 09.08.2026
18 Требич
16:49 09.08.2026
19 Баба Вуна
Коментиран от #27, #176
16:50 09.08.2026
20 Даааа
До коментар #3 от "Красавец""""":Ако викача е тоя от снимката и седналите ще избягат
16:50 09.08.2026
21 От 4000 хиляди писарки
16:52 09.08.2026
22 Лост
Коментиран от #53
16:52 09.08.2026
23 Моля една кофа
Плащам в брой.
16:52 09.08.2026
24 Териер
16:53 09.08.2026
25 НИЩО МУ НЯМА
СА С МИСЛЕНЕТО И ОЧАКВАНИЯТА
ОТ ВРЕМЕТО НА ОНЗИ СМЕШНИЦИ
ОТ ОРКЕСТЪРА БЕЗ ИМЕ
ВЖ.ЕПИЗОДА С ПРИСТИГАНЕТО
ИМ НА МОРЕТО И НАКРАЯ
В КРЪЧМАТА НА...МИТАШКИ...😀
Коментиран от #73
16:53 09.08.2026
26 Лост 16
16:54 09.08.2026
27 Алибегов
До коментар #19 от "Баба Вуна":Ми ти не плащаш заплати. А и за почивката ми на Малдивите и новата ми гъзарска кола откъде пари??? Да не говорим, че и на едни хора в Банкя трябва да се отчитам...
Коментиран от #36
16:54 09.08.2026
28 Али Бабаа
16:57 09.08.2026
29 Има ни пак
16:58 09.08.2026
30 Янко
16:59 09.08.2026
31 Укротрола има скоротечен рак.
16:59 09.08.2026
32 ТОЗИ МУШМОРОК
17:00 09.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 За туристите
17:01 09.08.2026
35 Ник
17:02 09.08.2026
36 Баба Вуна
До коментар #27 от "Алибегов":Яж си го таратора от 10 евро.
17:02 09.08.2026
37 Българин
Коментиран от #70, #157
17:02 09.08.2026
38 Дишай дълбоко
17:02 09.08.2026
39 Васил
17:03 09.08.2026
40 МиZeрници
17:03 09.08.2026
41 Ами
заведенията които продават таратор за десет евро :)
17:03 09.08.2026
42 Без отлагане!
17:04 09.08.2026
43 Квадрат 13
17:05 09.08.2026
44 Ами
До коментар #12 от "Гост":оди пеш,здравословно е
17:07 09.08.2026
45 НЯМА
17:08 09.08.2026
46 Дзак
17:10 09.08.2026
47 анонимен
17:10 09.08.2026
48 Тарзан
Коментиран от #61, #79
17:12 09.08.2026
49 Aз бях на черноморието-скъпо е
17:12 09.08.2026
50 Подстрижи се и се изкъпи
17:13 09.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Скъпо
17:13 09.08.2026
53 Анонимен
До коментар #22 от "Лост":Непременно ще опитаме!
17:16 09.08.2026
54 туристо одлете хахахаха
17:16 09.08.2026
55 Геро-пенсионеро
17:16 09.08.2026
56 Гост
Значи нямате нужда от субсидии. Даже трябва НАП да ви поодруса за свръх оборота.
17:17 09.08.2026
57 Али Бегов
Коментиран от #86
17:17 09.08.2026
58 бай али
17:18 09.08.2026
59 От десет години
17:19 09.08.2026
60 Коста
17:19 09.08.2026
61 Гост
До коментар #48 от "Тарзан":Какъв Тарзан е това немито Маугли, бе?
17:20 09.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 алибегай с ланците и синджирите
17:21 09.08.2026
64 Теслатъ
Коментиран от #77
17:21 09.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 На тези клиенти
Коментиран от #82
17:21 09.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Богатия
Коментиран от #97
17:23 09.08.2026
70 Пилотът Гошу
До коментар #37 от "Българин":Глупости … 18-20 стотинки. Тройка кебапчета беше под лев, той таратор за над лев бил поръчвал…
Коментиран от #102
17:23 09.08.2026
71 Тоя ми идва само са го псувам
17:23 09.08.2026
72 тоя мазен селянин
17:24 09.08.2026
73 Да ама и тогава
До коментар #25 от "НИЩО МУ НЯМА":...на оркестъра им пробутаха...ЕВРО...,,певицата" де,,пееща" с чужд глас...
17:24 09.08.2026
74 Берлин
17:24 09.08.2026
75 си пън
17:24 09.08.2026
76 Дзак
17:25 09.08.2026
77 и с доста
До коментар #64 от "Теслатъ":по цивилизовано местно население от ганчоландия...
17:25 09.08.2026
78 Кво говори тоя бре
17:27 09.08.2026
79 Хаха
До коментар #48 от "Тарзан":За кафе и кроасан е нормално да платиш 3,5 евро в Италия,но за две няма да стигнат.Една пица е 8-10 евро.
Коментиран от #105
17:27 09.08.2026
80 А50
17:29 09.08.2026
81 Крум
17:29 09.08.2026
82 За който не си е страдал Парите !
До коментар #66 от "На тези клиенти":Тези пари !
Не струват !
То Бива Бива !
Ама хайде По - С Мярка !
17:29 09.08.2026
83 Ами Да Продължава !
И Да не Се Оплаква !
17:30 09.08.2026
84 Докато
17:30 09.08.2026
85 Бай Този
17:30 09.08.2026
86 В Гърция
До коментар #57 от "Али Бегов":Ако някой си позволи заплата под 920 евро да дава моментално по бързата процедура отнася 2 год. затвор. Първият път е условна, при втори случай отнася и двете.
17:31 09.08.2026
87 Тоз тратор не се прави за да се продава!
17:32 09.08.2026
88 А50
17:34 09.08.2026
89 Чорбара
17:35 09.08.2026
90 Али-то да не се занимава с мазни тигани
17:38 09.08.2026
91 смрадт
17:39 09.08.2026
92 Щом като
17:39 09.08.2026
93 Чупката!
Коментиран от #171
17:39 09.08.2026
94 А таратора
17:40 09.08.2026
95 Проблема е ме не плащат реалните данъци
17:40 09.08.2026
96 Ма верно ли се е гаджосал със Сачева?
Коментиран от #100, #101, #153
17:42 09.08.2026
97 Алибегов
До коментар #69 от "Богатия":По принцип, 100 евро се смята по-лесно. Или 1000. Зависи с каква кола идва клиентът. Ако е трошка - 100, ако е "беенве"- 1000. Така е справедливо.
17:43 09.08.2026
98 Ако Иска И !
За Всеки Влак !
Си Има пътници !
Българския Народ !
Не Е Длъжен !
Да Му Прави рекламата !
това си е Ангажимент !
На Всеки Бизнес !
Ако Има Такова Желание !
17:43 09.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Анонимен
До коментар #96 от "Ма верно ли се е гаджосал със Сачева?":ДО ФАКТИ ЗАЩО АЗ ПОСТОЯННО ПИША КЪМ ВАС А МЕН ТРИЕТЕ И БАМВАТЕ А НЕ ТИЗИ ПРОСТОТИИ ГНУСОТИИ АГРЕСИИ ОМРАЗА ТЕЗИ СА НАВЪН ФАКТИ БГ А ВИЕ И ДАВАТЕ ИЗЯВА В
Коментиран от #106
17:44 09.08.2026
101 Лорда
До коментар #96 от "Ма верно ли се е гаджосал със Сачева?":То герберките си падат по циганите. Ето и тарторът им, и той тъмнокафяв.
17:45 09.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 какъв е този
17:47 09.08.2026
104 Аре бегай ве Алибегов
Коментиран от #118
17:47 09.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Промяна
До коментар #5 от "Аз съм мазохист":ДО 5 НАШЕТО ЧЕРНОМОРИЕ Е ПРЕКРАСНО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ МОРЕТО Е ЧИСТО ПЯСЪК СЪЩО ПРЕПЪЛНЕНО Е А КОЙТО ПИШЕ ГНУСОТИИ ТУК Е ЗАЩОТО ПРОСТО НЯМА СРЕДСТВА СНОЩИ БЕШЕ ПАПИ ХАНС НА АДМИРАЛ ХОТЕЛ А ВИЕ СИ ПИШЕТЕ ГНУСОТИИИТЕ ТУК ХАХАХАХА
17:48 09.08.2026
108 ФУСТАТА НА АЛИ
17:49 09.08.2026
109 ТЪМНАТА МУ МАЙКА ГО КРЪСТИЛА РИЧАРД
17:49 09.08.2026
110 В заведение с таратор за 10 евро - няма
17:49 09.08.2026
111 ХиХи
17:49 09.08.2026
112 журналистите НАП спите
17:50 09.08.2026
113 Анонимен
До коментар #106 от "Евгени от Алфапласт":И се разхождате навън човек да не ви среща
Коментиран от #119
17:50 09.08.2026
114 НЯКОЙ ДА МУ КАЖЕ НА ТОЗИ
17:50 09.08.2026
115 Винкел
17:51 09.08.2026
116 Това го пише в учебниците по икономика
Затова заведенията и хотелите имат звезди за категорията си
17:51 09.08.2026
117 -ТАРАТОРА Е ВОДА БЕ ТЪПАК -
17:52 09.08.2026
118 Анонимен
До коментар #104 от "Аре бегай ве Алибегов":Богопомазан бедняк си с простотиите си работи имай върви на морето а не пиши тук
17:52 09.08.2026
119 Евгени от Алфапласт
До коментар #113 от "Анонимен":Нещо не ти схващам тънката мисла. Идвай в статията за баце ти, бандита, да те кодоша.🤣
17:53 09.08.2026
120 И ТОЗИ ЧАКА БАЛАМУРНИЦИТЕ
17:53 09.08.2026
121 Али
17:54 09.08.2026
122 готованец
за една евро краставица от Менделеев и сухо мляко от украйната Ви ми твърдиш,че 20 ЛЕВА и добре!!!
има ли поне малко акъл под нечистоплътната ти фризура?
17:55 09.08.2026
123 То от таратор до тсратор има разлика в
17:56 09.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Оня с коня
17:57 09.08.2026
126 Механик
Вечер по главната има навалица и това което се купува обикновено е сладолед или царевица. Плодове от зарзаватчиите също. Има много заведения, които направо са ударили кепенците. Изобщо не са отваряни тоя сезон, а вероятно и предния. Даже е жалко да се гледа това, защото все пак някой пари е похарчил да направи тази кръчма.
Коментиран от #129
17:57 09.08.2026
127 Пет звезди Вида Спорт
17:58 09.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Алтънчо
До коментар #126 от "Механик":Охооо ми то тъй не две седмици ,ми месец ши искарам,мерси за съвета ,бате ,златен си
18:00 09.08.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Тити
18:01 09.08.2026
132 Пет звезди Вида Спорт
18:01 09.08.2026
133 Моарейн
До коментар #15 от "Ако ще и таратора да стане 2 лв...":Абсолютно! Въпрос на самоуважение е човек да стои колкото може по-далеч от заведенията на мазнокосия.
18:04 09.08.2026
134 от коя пещера
18:06 09.08.2026
135 Митя
18:07 09.08.2026
136 Хектор
18:11 09.08.2026
137 проблема е
18:11 09.08.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Дразни хората нарочно
18:13 09.08.2026
140 Много лъжеш
Коментиран от #144
18:15 09.08.2026
141 хората
Коментиран от #159
18:15 09.08.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Счетоводител
18:20 09.08.2026
144 Кмета на Симитли
До коментар #140 от "Много лъжеш":Да познаваш случайно гербер, който да не е лъжец и крадец? Няма такъв!
18:22 09.08.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Вашият бранш не сте у ред бре
18:24 09.08.2026
147 стоян георгиев
18:25 09.08.2026
148 Този
18:25 09.08.2026
149 Дядо ви Камен
18:27 09.08.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Дудов
18:29 09.08.2026
152 Явно
18:30 09.08.2026
153 Пази боже
До коментар #96 от "Ма верно ли се е гаджосал със Сачева?":...Нещо като митрофанова.
18:31 09.08.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Анонимен
18:33 09.08.2026
156 Кой дава право на
18:34 09.08.2026
157 Бъфало Бил
До коментар #37 от "Българин":Ето това е мисленето на недоучилия новобогаташ (на фр. "парвеню")!
18:34 09.08.2026
158 мхмх
всичко е схема на Пеевски да овладее и притиска бизнеса.
най лесно е да изгони чуждия бизнес и да изкупи готовата инфраструктура.
дпс...
18:35 09.08.2026
159 ще го мразят
До коментар #141 от "хората":щом лъже и краде
18:39 09.08.2026
160 Миро
18:41 09.08.2026
161 Бях в Банско за джазфеста
Появата на Била преди няколко години ги вкара в пътя. Винаги има алтернатива да си вземеш нещо от топлата витрина, прясно хлебче и студена бира.
18:42 09.08.2026
162 Миро
Коментиран от #183
18:43 09.08.2026
163 Цвете
18:44 09.08.2026
164 Име
18:46 09.08.2026
165 Ха-ха
18:48 09.08.2026
166 Бесен - Язовец
18:49 09.08.2026
167 Защо
Което не значи, че и в Монако няма.
Каква е тази обсесия по манджата?
Ние пък вечеряхме на брега на Дунава за 39.90
18:52 09.08.2026
168 турист
18:52 09.08.2026
169 ШЕФА
18:52 09.08.2026
170 Варна
18:53 09.08.2026
171 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #93 от "Чупката!":Да предупредя! След отпадането на "Шенген" гърците са се овълчили страшно! Забравете за безплатната сянка само срещу консумация...Най-евтината "дрънкулка" от улицата е минимум 2 Евро! В ресторантите те цакат със сметката, която ти се показва за момент само на келнерския таблет, а за хартиена разпечатка се правят на глухи!
19:02 09.08.2026
172 Абе
19:03 09.08.2026
173 Начо
19:05 09.08.2026
174 Опа
19:15 09.08.2026
175 Фактите може и
До коментар #2 от "Да, да":Да са верни - слад като само производителите на фентанил, които хванаха имали готова стока за повече от 300 милиона!!!, даваш ли си сметка още колко българи изкарват милиони в страната и по света от търговия с наркотици, точене на кредитни карти, ало измами, проституция, банкови измами, обикновени кражби и още и още… Как иначе, при почти никакво производство, в страната е пълно с безумно скъпи коли, къщи и цели имения, яхти и певци, които взимат по 50 бона хонорар, за да пеят на сватба?… Че един таратор ще ги уплаши такива! С България се печелят десетки милиарди от престъпления, а немъчените пари лесно се нарчат!
19:16 09.08.2026
176 Водата
До коментар #19 от "Баба Вуна":С която разреждат тараторчето е най-скъпа
19:35 09.08.2026
177 Единство
19:55 09.08.2026
178 тогава
20:22 09.08.2026
179 Гаргамел
20:45 09.08.2026
180 Деций
20:55 09.08.2026
181 Факт
До коментар #2 от "Да, да":Миналата есен,каравана в Обзор,цаца 5 лв.,това лято 5 евро.Проблема е че,не е само цацата.Всичко което беше в лева сега е в евро.Имам борса за храни,цените,даже са по ниски от миналата година,как,аджеба се вдигнаха толкова разходите за няколко месеца,на заведенията и магазините…
23:55 09.08.2026
182 ричи алибегай
01:33 10.08.2026
183 И как е
До коментар #162 от "Миро":Като се върнеш във времената на ранният социализъм ?
02:25 10.08.2026