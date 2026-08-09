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Москва порази немски завод и енергийни обекти
  Тема: Украйна

Москва порази немски завод и енергийни обекти

9 Август, 2026 18:15, обновена 9 Август, 2026 19:38 8 994 109

  • украйна-
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  • удари-
  • щети-
  • пострадали

Ад под небето: Русия с масирани удари в Украйна

Москва порази немски завод и енергийни обекти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Житомирска област на Украйна руските сили атакуваха мащабно промишлено предприятие със 100% германски инвестиции, съобщава информационното пространство Ground News.

Става въпрос за изцяло цивилния завод за автомобилни компоненти „Кромберг и Шуберт“ (Kromberg & Schubert), в който работят около 3500 души. В резултат на нанесените сериозни щети по производствените мощности ръководството бе принудено напълно да преустанови дейността на предприятието, оставяйки хиляди служители без работа.

Удар по енергийната сигурност: Атакувана е „Укрнафта“

Русия продължава целенасочения си натиск върху украинския газов и петролен сектор седмици преди началото на есенно-зимния период. Изпълнителният директор на държавната компания майка „Нафтогаз“ потвърди пред „Украинска правда“, че производствени съоръжения и сондажна площадка на най-големия производител на петрол в страната „Укрнафта“ са попаднали под силен обстрел от десетки дронове камикадзе. Оборудването е извън строя, а работните процеси са замразени. През последните дни са поразени и седем бензиностанции на компанията в Днепропетровска, Запорожка и Николаевска област.

Трагедия в Запорожието и атака срещу деца в Одеска област

Поредната тактика на т.нар. „двоен удар“ (double-tap strike) доведе до нова трагедия сред спасителните служби. В Запорожка област, по време на ликвидиране на последствията от предишна атака, последващ руски удар уби на място огнебореца Александър Продан и рани тежко други двама негови колеги от Държавната служба за извънредни ситуации, предава украинската агенция УНН.

Същата брутална тактика е приложена и в Одеска област. При последващ дневен обстрел, мощна взривна вълна е повредила автобус, пълен с 12 децата. За щастие, разминало се е без тежки наранявания, като само едно дете е с леки драскотини от счупените стъкла.

ВСУ с детайли за нощния отпор над Одеса: Свалени са 72% от дроновете

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изясниха мащабите на бруталната нощна комбинирана атака, насочена основно срещу Одеска област. Според изявление на говорителя на Командването на Военновъздушните сили Юрий Игнат, цитирано от „Украинска правда“, Русия е изстреляла общо 11 ракети (включително балистични Искандер-М, Оникс и Х-31П) и близо 100 дрона от различен тип.

Противовъздушната отбрана на Украйна е успяла да неутрализира точно 72% от безпилотните апарати. По отношение на ракетния залп, украинските разчети са прихванали една ракета, а 4 от 11-те ракети не са достигнали целите си и са паднали в безлюдни зони благодарение на активните мерки за радиоелектронна борба (РЕБ). Въпреки това, попадения от останалите снаряди са регистрирани на 9 различни локации в Одеса и региона, увреждайки жилищни сгради и оставяйки най-малко 8 души ранени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    87 24 Отговор
    Дядя Вова мъй с табой ...лошите момчета правят каквото поискат !

    Коментиран от #16, #93

    18:24 09.08.2026

  • 2 рашняците ударили завод

    27 142 Отговор
    А Украйна смля Белгород и Курск и днес!

    Коментиран от #4, #5, #10, #12, #36, #47

    18:24 09.08.2026

  • 3 Шулц

    23 85 Отговор
    Сега вече настъпиха котето!

    Коментиран от #14, #53, #56

    18:25 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Също

    115 12 Отговор
    И завода за фламинго

    Коментиран от #66

    18:26 09.08.2026

  • 7 Абе побеждават

    115 7 Отговор
    Мащабни разрушения има в цяла Украйна след нощния руски обстрел, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

    Коментиран от #98

    18:27 09.08.2026

  • 8 Мира ботокса мисирката от новаТВ

    122 12 Отговор
    Укрите яко квичат. То 50 дневната офанзива направо ги разката.

    18:27 09.08.2026

  • 9 Абе Ганчо некъпан

    20 137 Отговор
    Дотам ли се докараха клетите раши от безпомощност? Да удрят склад на Световната здравна организация с медикаменти ...Няма край рашисткия позор -
    град Днепър руски удар изпепели ключов хуманитарен склад на Световната здравна организация (СЗО). Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус алармира в социалната мрежа X, че обектът е съхранявал жизненоважни медицински консумативи за болниците на първа линия. Благодарение на бързата намеса на служителите, непосредствено преди атаката са успели да евакуират 130 от общо 300 палета с медикаменти. За щастие, при този удар няма пострадали, но загубите за хуманитарната мисия са огромни.

    Коментиран от #18, #19, #22, #26, #38, #43, #48, #78, #90, #96

    18:29 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Отговорът

    107 15 Отговор
    До последния укронацист, няма да има мир за злите нацисти

    18:29 09.08.2026

  • 12 Смляла е дръжки

    83 8 Отговор

    До коментар #2 от "рашняците ударили завод":

    Дрон срещу ракета. А дронове има и по Украйна. Ама нищо- трябва да се подържа духа. А трябваше само да не влизат в противниковият съюз НАТО.

    18:30 09.08.2026

  • 13 Сарьожът

    57 9 Отговор
    За неосведомените - дроновете ги свалят камикадзета на Як-52 и Ми-8 със минигънове и карабини ,и много от тези не оцеляват дълго на тази служба ,Гераня не прощава !

    18:30 09.08.2026

  • 14 УКРАИНСКА ТЕНДЖЕРА

    66 7 Отговор

    До коментар #3 от "Шулц":

    ПЕРЕМОГАТА Е ЗАД ЪГЪЛА НА КРЪГОВОТО

    18:30 09.08.2026

  • 15 хаха 🤣

    16 70 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и автомобилни заводи, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    18:30 09.08.2026

  • 16 хаха 🤣

    14 66 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    Коментиран от #24, #29, #87

    18:31 09.08.2026

  • 17 Смотаняху

    81 6 Отговор
    Укрнафта като спре укрите ще преминат на дърва и въглища както е било през 18 в.

    18:31 09.08.2026

  • 18 ВТИЯ СКЛАДОВЕ ДЪРЖАХА

    61 4 Отговор

    До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":

    иКОНТЕЙНЕРИТЕ СЪС ОГРООООМНИТЕ СКАКАЛЦИ ПУСКАНИ НАЛЯВО И НАДЯСНО

    18:32 09.08.2026

  • 19 Що бе

    86 8 Отговор

    До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":

    Складовете на куриерската фирма да не са по- военни та украинците ги запалиха?

    18:32 09.08.2026

  • 20 Копейки

    16 67 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #30, #71

    18:32 09.08.2026

  • 21 шаа

    81 11 Отговор
    време е руснаците да прекратят със загрявката и да почнат да действат както навремето действаха срещу крадратните мустачки

    Коментиран от #28

    18:32 09.08.2026

  • 22 Отговорът

    87 8 Отговор

    До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":

    То Склад на СЗО ама с дронове, има лекарства колкото има катерички в бисквити "Катеричка"... бай х@й

    18:33 09.08.2026

  • 23 Нямат край

    12 67 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #31, #35

    18:33 09.08.2026

  • 24 Мозъка на операцията

    78 8 Отговор

    До коментар #16 от "хаха 🤣":

    И как се прави бе, знайко? Нито Израел постигнаха нещо нито САЩ.Даже и като обединиха силите са една кръгла нула както и ти

    18:33 09.08.2026

  • 25 Цвете

    8 42 Отговор
    ТОЗИ ИЗВРАТЕНЯК ЩЕ СИ НАМЕРИ МАЙСТОРА.ДО КОГА МИСЛИ, ЧЕ НИКОЙ НЯМА ДА РЕАГИРА ЛИ? ЩЕ Е ПЪЛЕН ОТШЕЛНИК СКОРО ВРЕМЕ.

    18:33 09.08.2026

  • 26 И КЪВ КАЛИБЪР

    65 6 Отговор

    До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":

    СА БИЛИ МЕДИКАМЕНТИТЕ ЩОТО СЪС СИГУРНОСТ СА ВАКСИНИ ЗА КОВИД
    НАЛ ТЪЙ

    18:33 09.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 1945

    7 63 Отговор

    До коментар #21 от "шаа":

    те руснаците толкова си могат. Не могат да водят съвременна война, нямат стратегия, нямат подготвена армия.

    18:34 09.08.2026

  • 29 Помак

    25 3 Отговор

    До коментар #16 от "хаха 🤣":

    Кокошката печена или жива има разлика ?

    Коментиран от #46

    18:35 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Амчи уж ,,нямат край"...?!

    42 5 Отговор

    До коментар #23 от "Нямат край":

    Пък ви смляха завода на кайма...?!?!

    18:35 09.08.2026

  • 32 Има още да ядат калая

    67 5 Отговор
    Тия украинци не разбраха че всяко изостряне от тяхна страна води до ответен удар от същия тип.

    18:35 09.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Eблю

    10 5 Отговор
    Аз не се притеснявам. А ти притесняваш ли се че някой може да продyхва аyспyха на жена ти докато трoлиш по форумите, или си свикнал?

    18:37 09.08.2026

  • 35 Да бе

    23 4 Отговор

    До коментар #23 от "Нямат край":

    И така ги е срам като ударят..... Твойто безсилие има ли край?

    18:37 09.08.2026

  • 36 СПОКО СЪС... ,,СМИЛАНЕТО"...!

    50 4 Отговор

    До коментар #2 от "рашняците ударили завод":

    Още от сега Твоят Зелко взе да реве,че пристигат хиляди севернокорейски войници...!
    Така,че ,,смилането" ще почне и от другата страна ...!

    18:38 09.08.2026

  • 37 Лаборант

    17 3 Отговор
    Беинса Дуно...Казано е: „Камък на камък няма да остане“. Това е вярно, не само в буквален смисъл, но и в преносен. Всички схващания на хората за живота, всичко, което историята е записала от памтивека и досега, ще бъде пометено, ще бъде издухано от вятъра, както прахът се издухва от улиците...

    18:39 09.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ......-

    56 3 Отговор
    Хладилната база на черните транспантолози отиде в небитието.Вкл и доста изрязани органи готови за присаждане на еврокръвосмешенците.

    18:40 09.08.2026

  • 40 Къпан Ганчо

    18 1 Отговор
    Абе ти си доста наивен.Да не кажа пpост.

    18:40 09.08.2026

  • 41 Град Козлодуй

    7 53 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #49

    18:41 09.08.2026

  • 42 Лаборант

    11 4 Отговор
    Беинса Дуно...Казано е: „Камък на камък няма да остане“. Това е вярно, не само в буквален смисъл, но и в преносен. Всички схващания на хората за живота, всичко, което историята е записала от памтивека и досега, ще бъде пометено, ще бъде издухано от вятъра, както прахът се издухва....

    18:41 09.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами

    51 5 Отговор
    Разчистването продължава, а окраина се оказа рискова инвестиция.
    Дет се вика ... който е инвестирал там е изгорял :)

    18:41 09.08.2026

  • 45 Град Козлодуй.

    28 6 Отговор
    Бийй да те уважават!

    Коментиран от #59

    18:42 09.08.2026

  • 46 хаха 🤣

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Помак":

    жива 🤣 има мозък колкото да върви и да яде🤣

    18:42 09.08.2026

  • 47 Ох, оправи ми настроението

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "рашняците ударили завод":

    че съвсем се бях оклюмал и мислих да си посегна на живота.

    (Обективен журналист)

    18:42 09.08.2026

  • 48 Бай Иван

    45 7 Отговор

    До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":

    Приятел ти наясно ли си как се крие военна индустрия? Зад болници училища театри а операторите къде са? Всички ударени жилищни сгради има оператори на дронове. Режима отговаря с аналогични удари по училища и жилищни сгради в Русия от злоба че губи войната , но там загинаха невинни деца и цивилни.

    18:42 09.08.2026

  • 49 Варна

    12 6 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй":

    Разбрала свинята от кладенчева вода....

    Коментиран от #70

    18:43 09.08.2026

  • 50 нннн

    51 5 Отговор
    От статиите рука разбирам, че Русия удря само цивилни обекти и жилища, а Украйна само военни обекти. Дали е така?

    Коментиран от #67

    18:43 09.08.2026

  • 51 Град Козлодуй

    30 6 Отговор
    Путин най после се събуди! Аман Заман!

    18:43 09.08.2026

  • 52 Да питам само

    41 5 Отговор
    Колко фрица са дали фира?

    18:45 09.08.2026

  • 53 Котето Мерц

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шулц":

    Дано само с насъпване да се размина, че както останах по без гащи...

    18:46 09.08.2026

  • 54 Ъъъ

    52 5 Отговор
    "В Житомирска област на Украйна руските сили атакуваха мащабно промишлено предприятие със 100% германски инвестиции...."

    Хахаха... 🤣
    Какво променят тези "100% германски инвестиции"? М? Променят ли факта, че това предприятие със "100% германски инвестиции" е в зона с активни бойни действия, а пък и Путин и Мерц не са първи дружки? Или само защото е със "100% германски инвестиции", не трябва да бъде унищожено? Нещо не разбирам идеята на подчертаването на инвестициите.... 🤣

    18:47 09.08.2026

  • 55 Адолф Гитлер, фюрер

    9 42 Отговор
    Мацква си проси втори Сталинград и ще го палучи, както го палучиха над 30млн манголяк👆

    Коментиран от #103

    18:47 09.08.2026

  • 56 Котето Мерц

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Шулц":

    Дано само с насъпване да се размина, че както останах по без гащи...

    18:47 09.08.2026

  • 57 Укротрола има разсейки от рака.

    17 4 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    Коментиран от #74

    18:48 09.08.2026

  • 58 дядото

    45 5 Отговор
    немски завод,но на територията на бившия ссср.много бой ще ядат швабите.

    18:48 09.08.2026

  • 59 Съвсем не.

    8 49 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй.":

    Точно обратното. Не само че никой не я уважава, а нещо много по-сериозна - Русия стана за посмешище пред всички. Основен обект на подигравки и унижения. Много тъжна гледка, но нищо не може да се направи, вече е факт.

    Коментиран от #68

    18:50 09.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Русия

    26 5 Отговор
    Бой по фашиста и евролиберала до смъ....

    18:50 09.08.2026

  • 62 стоян георгиев

    33 5 Отговор
    Бой по укрите докато им дойде акъла!

    Коментиран от #64

    18:51 09.08.2026

  • 63 Ммммм

    26 6 Отговор
    Малко е. Бой до последния усранец

    18:55 09.08.2026

  • 64 Ами

    38 5 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Това няма как да стане. Дори окраинец го е казал :
    "Човек може да стане окраинец, но окраинец не може да стане човек".

    18:56 09.08.2026

  • 65 Нито един ранен

    26 1 Отговор
    служител ?

    18:56 09.08.2026

  • 66 Грешите.

    5 25 Отговор

    До коментар #6 от "Също":

    Беше поразен завода за Орешник, а не Фламинго. Това беше преди 3 месеца.

    18:58 09.08.2026

  • 67 Чат-пат

    2 25 Отговор

    До коментар #50 от "нннн":

    Фръкне някой генерал към Кобзон.

    Коментиран от #88

    19:01 09.08.2026

  • 68 КРАТКО

    1 7 Отговор

    До коментар #59 от "Съвсем не.":

    ГЛАВАТА
    ТЕНДЖЕРАТА
    И НАХЛЮПВАШ ДО УШИТЕ

    19:02 09.08.2026

  • 69 От гледна точка та загубите, да.

    7 35 Отговор

    До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":

    Загубите на Русия са в пъти по-големи. Ако Русия е поразила примерно 10 завода в Украйна. ВСУ са унищожили над 30 руски завода и 30 рафинерии. Финансовите загуби на Русия са несъизмеримо по-големи.

    19:02 09.08.2026

  • 70 Град Козлодуй

    5 26 Отговор

    До коментар #49 от "Варна":

    Така е приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.

    19:03 09.08.2026

  • 71 Добре тъ пейке

    13 5 Отговор

    До коментар #20 от "Копейки":

    Ти троли и показвай колко е отчаян фашизма от Русия и ич да не ти пука, че изглеждаш жалко. Тъ пейка си все пак.

    19:04 09.08.2026

  • 72 Зеленияяяя

    29 2 Отговор
    А ми се връзват на вицовете че ще правя завод за патриоти, не че руснаците не ни пръснаха и заводчето за фламингото дето още не сме го научили да лети!

    Коментиран от #95

    19:05 09.08.2026

  • 73 От сайта ФЛАГМАН има и снимки

    8 26 Отговор
    Бащата на "примамката" от пловдивското убийство - русофил, любител на коспиративни теориии и още...

    Николай Генчев има цветущ речник, а публикациите във фейсбука му са меко казано странни.
    Всички в обществото се питат в какви точно семейства са възпитани децата-убийци от Пловдив, за да извършат подобно чудовищно деяние. Отговор на този въпрос даде фейсбук групата „За справедливост", която разпространи публичните постове на бащата на момичето, послужило за примамка. Бащата се оказа отявлен русофил, запален любител на конспиративни истории и очевиден почитател на чашката. Тези разкрития бързо опровергаха политическите спекулации, че родителите са симпатизанти на либералните формации.
    В профила му изпъкват редовни гаври с украинските бежанци и срещу Украйна , надежда руски пълчища да превземат България и успелите граждани и работещи да бъдат подтиснати, расистки колажи срещу мигрантите и бленуване по тоталитарното минало. Ежедневието на това семейство явно преминава между наздравици на масата и гневно псуване срещу развития свят в социалните мрежи. Подобна токсична атмосфера у дома неизбежно формира ценностите на подрастващите и ги учи, че омразата към различните е нещо съвсем нормално. В крайна сметка ксенофобските приказки на масата раждат реален садизъм и безчувственост на улицата.
    Коментарите под разкритията показват ясна и почти единодушна диагноза за случилото се. Мнозина подчертават, че никакви учебни часове не могат да разбият убежденията, кова

    Коментиран от #77, #85

    19:07 09.08.2026

  • 74 Така предизвикваш съдбата и

    4 8 Отговор

    До коментар #57 от "Укротрола има разсейки от рака.":

    самият ти ще се разболееш от такова заболяване. Не си струва заради една Русия да рискуваш толкова много и да се жертваш. Няма смисъл.

    Коментиран от #84

    19:07 09.08.2026

  • 75 Янко

    28 4 Отговор
    И като го ударили този хуманитарен склад като са започнали едни детонации че акъла да ти се вземе.

    19:09 09.08.2026

  • 76 Якоби Тразенко

    26 4 Отговор
    Завод добре, но по-важно е ВСУ състав да бъде масово елиминиран и унищожени оператори на дронове - без жал и милост - цел номер едо трябва да е личния състав на ВСУ, точка!

    19:10 09.08.2026

  • 77 То е ясно

    6 29 Отговор

    До коментар #73 от "От сайта ФЛАГМАН има и снимки":

    Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!

    Коментиран от #82

    19:11 09.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Русия

    27 2 Отговор
    спазва санкциите на ЕС! Закрива европейски заводи на своя територия!

    19:23 09.08.2026

  • 80 Топчията

    20 2 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    19:25 09.08.2026

  • 81 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 2 Отговор
    Множество вторични взривове в хуманитарния склад на СЗО

    19:29 09.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Хе хе...

    23 2 Отговор
    "ключов хуманитарен склад на Световната здравна организация (СЗО)" ??!?
    Ха ха ха ха ха ха!
    Аха ха ха ха!
    Ох, не мога повече! Е нЕма такъв цирк!!!
    Ха ха ха ха!

    19:32 09.08.2026

  • 84 Джок Съдбата

    6 0 Отговор

    До коментар #74 от "Така предизвикваш съдбата и":

    Ти със съдбата не се занимавай ,кукло ,тя си знае работата !

    19:33 09.08.2026

  • 85 ПсихоЛог

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "От сайта ФЛАГМАН има и снимки":

    Що ти като си любител на пассивнатта анна.аллна ЛЮБОВ ,за много изтънчен и възвишен ли се имаш ?

    19:36 09.08.2026

  • 86 То е ясно

    3 19 Отговор

    До коментар #82 от "Тольо Цайса с Брадъта":

    Аз си цъкам от роуминга на хотела на Сейшелите а ти съдрана копейка денонощно тук с 12-16 ника ,без радост ,без почивки ,без смислен живот ,само вегетиране като улично пce😅 ,но нямаш и акъл да осъзнаеш безмисленотл си вегетиране и сам отървеш от ужасния ад😂🥵🤧

    Коментиран от #89, #91

    19:37 09.08.2026

  • 87 Баце,

    21 0 Отговор

    До коментар #16 от "хаха 🤣":

    Човече, наистина съм съгласен с теб!
    Изглежда обаче Путин е почнал да се събужда напоследък и руснаците най после взеха да запрягат.

    19:39 09.08.2026

  • 88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    19 1 Отговор

    До коментар #67 от "Чат-пат":

    Ся последно репатрираха ли в Сащ кратуната 🎃 на Линдзито Греъма или и без нея го кремираха ?Щото на снимките ковчега беше затворен ...

    19:41 09.08.2026

  • 89 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    9 1 Отговор

    До коментар #86 от "То е ясно":

    Лили ,явно се познаваме от един масов гаенг баенг ?

    19:47 09.08.2026

  • 90 Блажени са вярващите

    22 3 Отговор

    До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":

    Трябва да си много пр.Ост за да вярваш на укронацистите преписани в нашите русофобските медии! Истината е, че за разлика от фашистите руснаците поразяват само военни обекти и летовищате на натовците! Факт е , че поразените обекти под прикритието на СЗО и автоболен бознес са произвеждали компоненти за ракети!!!!

    20:03 09.08.2026

  • 91 Аха хахаха аха

    13 1 Отговор

    До коментар #86 от "То е ясно":

    "Аз си цъкам от роуминга на хотела на Сейшелите", значи си отишъл на Сейшелите за да цъкаш във Факти?

    20:04 09.08.2026

  • 92 Инна

    9 1 Отговор
    В нощта на 9 август Одеса и околностите ѝ бяха ударени от един от най-големите въздушни удари в последно време. Според съобщенията, в атаката са участвали приблизително две дузини ракетни системи „Искандер“, въпреки че точният брой на използваните оръжия не е уточнен. В допълнение към системите „Искандер-М“ са използвани и балистични ракети „Оникс“, хибридни дронове-ракети „Бандерол“ и ракети „Геран“.

    Една от целите на удара е бил пътният мост „Маяки“, който е служил като основен сухопътен път, свързващ централната част на Одеска област с южните райони, включително Измаилския, Болградския, Белгород-Днестровския район и Дунавския регион. След като мостът в Затока е повреден, пътят „Маяки“ остава единствената пряка артерия в страната, която не изисква преминаване на границите на други държави.

    Украинските военновъздушни сили заявиха, че в нощта на 9 август Русия е нанесла масиран комбиниран въздушен удар по Одеса. Използвани са балистични ракети „Искандер-М“, свръхзвукови ракети „Оникс“ и противорадарни ракети Х-31П. Освен това, 202 атакуващи безпилотни летателни апарата (безпилотни летателни апарати) от различни модели (конвенционални и реактивни дронове „Гераниум“ и „Гербера“, както и дронове-симулатори на цели „Пародия“) бяха изстреляни по цели в Украйна.

    Украинските въоръжени сили потвърдиха попадения на ракети и атакуващи безпилотни летателни апарати в 22 области, както и „отломки от дронове“ в шест области.

    „През нощта на 9 август високоточ

    Коментиран от #94

    20:22 09.08.2026

  • 93 Антирашист 2367

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Фашистите ,вярно правят каквото искат докато не ги " поставят на място. " !

    20:30 09.08.2026

  • 94 Инна

    7 1 Отговор

    До коментар #92 от "Инна":

    „През нощта на 9 август високоточно насочвано оръжие порази: складове за гориво и смазочни материали и военно оборудване, както и претоварен комплекс на пристанището в Одеса; складове за гориво и смазочни материали и военно оборудване в пристанището Черноморск; и резервоари за гориво, предназначени за украинските въоръжени сили, в градовете Беляри и Новие Беляри“, съобщи пресслужбата на руското Министерство на отбраната.

    20:30 09.08.2026

  • 95 Инна

    9 1 Отговор

    До коментар #72 от "Зеленияяяя":

    Удари засегнаха и Харков и Житомир. В Житомир е повредена немската компания Kromberg Schubert, специализирана в производството на компоненти за европейската автомобилна индустрия и обслужваща военно-промишления комплекс в Украйна. Както отбеляза военният кореспондент Александър Коц, Kromberg Schubert в Украйна произвежда бордови електрически системи, окабеляване, пластмасови компоненти и електроника – всичко това е необходимо за сглобяването на военни дронове.

    Украинският президент Володимир Зеленски вече се оплака от нощния удар срещу Одеса. Той потвърди, че енергийните съоръжения и пристанищната инфраструктура са повредени в черноморския град. Той добави, че Русия е изстреляла 61 ракети тази седмица, включително 56 балистични ракети. Украинската армия вече не е в състояние да прихваща тези балистични ракети поради недостиг на снаряди за противовъздушна отбрана.

    Военният кореспондент Александър Коц отбеляза, че съдейки по „ферментацията“ в украинските социални медии, врагът не е очаквал толкова силна реакция на ударите по руски петролни рафинерии и пазари. Русия наистина нанася симетрични, а на места и асиметрични щети. Освен това, тя напълно блокира черноморските пристанища на Украйна, докато руските войски продължават да напредват в Северния военен окръг, освобождавайки населени места.

    20:32 09.08.2026

  • 96 Гост 75

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":

    За какви медикаменти говориш за отровите които ваксинираха ли или Тиа другите които те разболяват вместо да те лекуват или тия който са правени в биологични лаборатории смешни сте бе нацисти мизерни

    20:49 09.08.2026

  • 97 Гост 75

    5 0 Отговор
    За какви медикаменти говориш за отровите които ваксинираха ли или Тиа другите които те разболяват вместо да те лекуват или тия който са правени в биологични лаборатории смешни сте бе нацисти мизерни

    20:51 09.08.2026

  • 98 стоян

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Абе побеждават":

    До 7 ком - другаре не се радвайте утре ще има ответка от украинците по рузки заводи за цивилно производство

    20:57 09.08.2026

  • 99 В тази фашистка територия , всичко

    9 1 Отговор
    Трябва да се изравни със земята и да се построи на чисто без фашистите

    20:58 09.08.2026

  • 100 Урките празнуват ли празнуват

    9 1 Отговор
    Ненормалния зелен наркоман пак ще реве и проси

    21:02 09.08.2026

  • 101 Инна

    12 1 Отговор
    Kromberg Schubert е основен немски доставчик на автомобилни компоненти, специализиран в бордови електрически системи, кабелни системи и пластмасови части за автомобилната и свързаните с нея индустрии.
    Съдейки по профила на компанията – бордови електрически системи, окабеляване, пластмасови компоненти и електроника – тя разполага с цялото необходимо оборудване за производство, сглобяване и конфигуриране на компоненти за дронове.

    Накрая, още през пролетта, Мерц призова немската автомобилна индустрия да премине към военновременна организация на производството – точно както в Германия през 30-те години на миналия век. Така самият г-н канцлер предвиди въздушните удари по своите автомобилни заводи, като ясно ги определи като легитимни военни цели.

    21:27 09.08.2026

  • 102 Станко

    7 1 Отговор
    Така е да би мирно стояли не би чудо видял и. Лошо нещо са това фашистите и трябва да се унищожават навсякъде по всякакъв начин алелуя братя

    22:07 09.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Антивойна

    1 10 Отговор
    Комунистическата змия преди да умре хвърля много отрова......догодина русия нет......

    22:26 09.08.2026

  • 105 ВВП

    4 0 Отговор
    Трепане за окропи ,френски и немски подали.. Казах.

    23:41 09.08.2026

  • 106 ВВП

    5 0 Отговор
    Само млатене за окраинската измет.

    23:44 09.08.2026

  • 107 ВВП

    5 0 Отговор
    Окропитеците натискат списъка на западните оръжия ..Първи ,ТЕ ще бъдат ликвидирани..До последния окроп.Това е желанието на ,, партньори,,и сие .

    23:45 09.08.2026

  • 108 Владимир Путин

    2 0 Отговор
    Първата работа на Иран ,първите им цели в израел бяха компаниите Рафаел и Елбит ,както и ИАИ концернът . Също така разбомбиха и секретния им изследователски център в центъра на центъра на Тел-Авив
    Защо ние не правим това с недодържавата до нас - не знам !

    00:34 10.08.2026

  • 109 автомобилни компоненти ли

    2 0 Отговор
    Я малко за "Кромберг и Шуберт" от самите тях-"Всички видове кабели и линии, инсталирани във военния сектор, трябва да отговарят на химическите, топлинните и механичните изисквания според най-високите стандарти. Освен специалните кабелни конструкции, в тази индустрия са необходими иновации и перфектна техническа реализация. Продуктите на Kromberg Schubert се произвеждат за използване във военните технологии с най-високо качество и се възползват от нашия богат опит в разработването на кабели.
    Нашите сертифицирани производствени процеси и акредитираната лаборатория KROlab помагат да се постигнат високи стандарти за качество".

    02:15 10.08.2026

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