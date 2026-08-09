Москва порази немски завод и енергийни обекти

В Житомирска област на Украйна руските сили атакуваха мащабно промишлено предприятие със 100% германски инвестиции, съобщава информационното пространство Ground News.
Става въпрос за изцяло цивилния завод за автомобилни компоненти „Кромберг и Шуберт“ (Kromberg & Schubert), в който работят около 3500 души. В резултат на нанесените сериозни щети по производствените мощности ръководството бе принудено напълно да преустанови дейността на предприятието, оставяйки хиляди служители без работа.
Удар по енергийната сигурност: Атакувана е „Укрнафта“
Русия продължава целенасочения си натиск върху украинския газов и петролен сектор седмици преди началото на есенно-зимния период. Изпълнителният директор на държавната компания майка „Нафтогаз“ потвърди пред „Украинска правда“, че производствени съоръжения и сондажна площадка на най-големия производител на петрол в страната „Укрнафта“ са попаднали под силен обстрел от десетки дронове камикадзе. Оборудването е извън строя, а работните процеси са замразени. През последните дни са поразени и седем бензиностанции на компанията в Днепропетровска, Запорожка и Николаевска област.
Трагедия в Запорожието и атака срещу деца в Одеска област
Поредната тактика на т.нар. „двоен удар“ (double-tap strike) доведе до нова трагедия сред спасителните служби. В Запорожка област, по време на ликвидиране на последствията от предишна атака, последващ руски удар уби на място огнебореца Александър Продан и рани тежко други двама негови колеги от Държавната служба за извънредни ситуации, предава украинската агенция УНН.
Същата брутална тактика е приложена и в Одеска област. При последващ дневен обстрел, мощна взривна вълна е повредила автобус, пълен с 12 децата. За щастие, разминало се е без тежки наранявания, като само едно дете е с леки драскотини от счупените стъкла.
ВСУ с детайли за нощния отпор над Одеса: Свалени са 72% от дроновете
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изясниха мащабите на бруталната нощна комбинирана атака, насочена основно срещу Одеска област. Според изявление на говорителя на Командването на Военновъздушните сили Юрий Игнат, цитирано от „Украинска правда“, Русия е изстреляла общо 11 ракети (включително балистични Искандер-М, Оникс и Х-31П) и близо 100 дрона от различен тип.
Противовъздушната отбрана на Украйна е успяла да неутрализира точно 72% от безпилотните апарати. По отношение на ракетния залп, украинските разчети са прихванали една ракета, а 4 от 11-те ракети не са достигнали целите си и са паднали в безлюдни зони благодарение на активните мерки за радиоелектронна борба (РЕБ). Въпреки това, попадения от останалите снаряди са регистрирани на 9 различни локации в Одеса и региона, увреждайки жилищни сгради и оставяйки най-малко 8 души ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #16, #93
18:24 09.08.2026
2 рашняците ударили завод
Коментиран от #4, #5, #10, #12, #36, #47
18:24 09.08.2026
3 Шулц
Коментиран от #14, #53, #56
18:25 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Също
Коментиран от #66
18:26 09.08.2026
7 Абе побеждават
Коментиран от #98
18:27 09.08.2026
8 Мира ботокса мисирката от новаТВ
18:27 09.08.2026
9 Абе Ганчо некъпан
град Днепър руски удар изпепели ключов хуманитарен склад на Световната здравна организация (СЗО). Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус алармира в социалната мрежа X, че обектът е съхранявал жизненоважни медицински консумативи за болниците на първа линия. Благодарение на бързата намеса на служителите, непосредствено преди атаката са успели да евакуират 130 от общо 300 палета с медикаменти. За щастие, при този удар няма пострадали, но загубите за хуманитарната мисия са огромни.
Коментиран от #18, #19, #22, #26, #38, #43, #48, #78, #90, #96
18:29 09.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Отговорът
18:29 09.08.2026
12 Смляла е дръжки
До коментар #2 от "рашняците ударили завод":Дрон срещу ракета. А дронове има и по Украйна. Ама нищо- трябва да се подържа духа. А трябваше само да не влизат в противниковият съюз НАТО.
18:30 09.08.2026
13 Сарьожът
18:30 09.08.2026
14 УКРАИНСКА ТЕНДЖЕРА
До коментар #3 от "Шулц":ПЕРЕМОГАТА Е ЗАД ЪГЪЛА НА КРЪГОВОТО
18:30 09.08.2026
15 хаха 🤣
18:30 09.08.2026
16 хаха 🤣
До коментар #1 от "Помак":дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣
Коментиран от #24, #29, #87
18:31 09.08.2026
17 Смотаняху
18:31 09.08.2026
18 ВТИЯ СКЛАДОВЕ ДЪРЖАХА
До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":иКОНТЕЙНЕРИТЕ СЪС ОГРООООМНИТЕ СКАКАЛЦИ ПУСКАНИ НАЛЯВО И НАДЯСНО
18:32 09.08.2026
19 Що бе
До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":Складовете на куриерската фирма да не са по- военни та украинците ги запалиха?
18:32 09.08.2026
20 Копейки
Коментиран от #30, #71
18:32 09.08.2026
21 шаа
Коментиран от #28
18:32 09.08.2026
22 Отговорът
До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":То Склад на СЗО ама с дронове, има лекарства колкото има катерички в бисквити "Катеричка"... бай х@й
18:33 09.08.2026
23 Нямат край
Коментиран от #31, #35
18:33 09.08.2026
24 Мозъка на операцията
До коментар #16 от "хаха 🤣":И как се прави бе, знайко? Нито Израел постигнаха нещо нито САЩ.Даже и като обединиха силите са една кръгла нула както и ти
18:33 09.08.2026
25 Цвете
18:33 09.08.2026
26 И КЪВ КАЛИБЪР
До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":СА БИЛИ МЕДИКАМЕНТИТЕ ЩОТО СЪС СИГУРНОСТ СА ВАКСИНИ ЗА КОВИД
НАЛ ТЪЙ
18:33 09.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 1945
До коментар #21 от "шаа":те руснаците толкова си могат. Не могат да водят съвременна война, нямат стратегия, нямат подготвена армия.
18:34 09.08.2026
29 Помак
До коментар #16 от "хаха 🤣":Кокошката печена или жива има разлика ?
Коментиран от #46
18:35 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Амчи уж ,,нямат край"...?!
До коментар #23 от "Нямат край":Пък ви смляха завода на кайма...?!?!
18:35 09.08.2026
32 Има още да ядат калая
18:35 09.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Eблю
18:37 09.08.2026
35 Да бе
До коментар #23 от "Нямат край":И така ги е срам като ударят..... Твойто безсилие има ли край?
18:37 09.08.2026
36 СПОКО СЪС... ,,СМИЛАНЕТО"...!
До коментар #2 от "рашняците ударили завод":Още от сега Твоят Зелко взе да реве,че пристигат хиляди севернокорейски войници...!
Така,че ,,смилането" ще почне и от другата страна ...!
18:38 09.08.2026
37 Лаборант
18:39 09.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ......-
18:40 09.08.2026
40 Къпан Ганчо
18:40 09.08.2026
41 Град Козлодуй
Коментиран от #49
18:41 09.08.2026
42 Лаборант
18:41 09.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ами
Дет се вика ... който е инвестирал там е изгорял :)
18:41 09.08.2026
45 Град Козлодуй.
Коментиран от #59
18:42 09.08.2026
46 хаха 🤣
До коментар #29 от "Помак":жива 🤣 има мозък колкото да върви и да яде🤣
18:42 09.08.2026
47 Ох, оправи ми настроението
До коментар #2 от "рашняците ударили завод":че съвсем се бях оклюмал и мислих да си посегна на живота.
(Обективен журналист)
18:42 09.08.2026
48 Бай Иван
До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":Приятел ти наясно ли си как се крие военна индустрия? Зад болници училища театри а операторите къде са? Всички ударени жилищни сгради има оператори на дронове. Режима отговаря с аналогични удари по училища и жилищни сгради в Русия от злоба че губи войната , но там загинаха невинни деца и цивилни.
18:42 09.08.2026
49 Варна
До коментар #41 от "Град Козлодуй":Разбрала свинята от кладенчева вода....
Коментиран от #70
18:43 09.08.2026
50 нннн
Коментиран от #67
18:43 09.08.2026
51 Град Козлодуй
18:43 09.08.2026
52 Да питам само
18:45 09.08.2026
53 Котето Мерц
До коментар #3 от "Шулц":Дано само с насъпване да се размина, че както останах по без гащи...
18:46 09.08.2026
54 Ъъъ
Хахаха... 🤣
Какво променят тези "100% германски инвестиции"? М? Променят ли факта, че това предприятие със "100% германски инвестиции" е в зона с активни бойни действия, а пък и Путин и Мерц не са първи дружки? Или само защото е със "100% германски инвестиции", не трябва да бъде унищожено? Нещо не разбирам идеята на подчертаването на инвестициите.... 🤣
18:47 09.08.2026
55 Адолф Гитлер, фюрер
Коментиран от #103
18:47 09.08.2026
56 Котето Мерц
До коментар #3 от "Шулц":Дано само с насъпване да се размина, че както останах по без гащи...
18:47 09.08.2026
57 Укротрола има разсейки от рака.
Коментиран от #74
18:48 09.08.2026
58 дядото
18:48 09.08.2026
59 Съвсем не.
До коментар #45 от "Град Козлодуй.":Точно обратното. Не само че никой не я уважава, а нещо много по-сериозна - Русия стана за посмешище пред всички. Основен обект на подигравки и унижения. Много тъжна гледка, но нищо не може да се направи, вече е факт.
Коментиран от #68
18:50 09.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Русия
18:50 09.08.2026
62 стоян георгиев
Коментиран от #64
18:51 09.08.2026
63 Ммммм
18:55 09.08.2026
64 Ами
До коментар #62 от "стоян георгиев":Това няма как да стане. Дори окраинец го е казал :
"Човек може да стане окраинец, но окраинец не може да стане човек".
18:56 09.08.2026
65 Нито един ранен
18:56 09.08.2026
66 Грешите.
До коментар #6 от "Също":Беше поразен завода за Орешник, а не Фламинго. Това беше преди 3 месеца.
18:58 09.08.2026
67 Чат-пат
До коментар #50 от "нннн":Фръкне някой генерал към Кобзон.
Коментиран от #88
19:01 09.08.2026
68 КРАТКО
До коментар #59 от "Съвсем не.":ГЛАВАТА
ТЕНДЖЕРАТА
И НАХЛЮПВАШ ДО УШИТЕ
19:02 09.08.2026
69 От гледна точка та загубите, да.
До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":Загубите на Русия са в пъти по-големи. Ако Русия е поразила примерно 10 завода в Украйна. ВСУ са унищожили над 30 руски завода и 30 рафинерии. Финансовите загуби на Русия са несъизмеримо по-големи.
19:02 09.08.2026
70 Град Козлодуй
До коментар #49 от "Варна":Така е приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.
19:03 09.08.2026
71 Добре тъ пейке
До коментар #20 от "Копейки":Ти троли и показвай колко е отчаян фашизма от Русия и ич да не ти пука, че изглеждаш жалко. Тъ пейка си все пак.
19:04 09.08.2026
72 Зеленияяяя
Коментиран от #95
19:05 09.08.2026
73 От сайта ФЛАГМАН има и снимки
Николай Генчев има цветущ речник, а публикациите във фейсбука му са меко казано странни.
Всички в обществото се питат в какви точно семейства са възпитани децата-убийци от Пловдив, за да извършат подобно чудовищно деяние. Отговор на този въпрос даде фейсбук групата „За справедливост", която разпространи публичните постове на бащата на момичето, послужило за примамка. Бащата се оказа отявлен русофил, запален любител на конспиративни истории и очевиден почитател на чашката. Тези разкрития бързо опровергаха политическите спекулации, че родителите са симпатизанти на либералните формации.
В профила му изпъкват редовни гаври с украинските бежанци и срещу Украйна , надежда руски пълчища да превземат България и успелите граждани и работещи да бъдат подтиснати, расистки колажи срещу мигрантите и бленуване по тоталитарното минало. Ежедневието на това семейство явно преминава между наздравици на масата и гневно псуване срещу развития свят в социалните мрежи. Подобна токсична атмосфера у дома неизбежно формира ценностите на подрастващите и ги учи, че омразата към различните е нещо съвсем нормално. В крайна сметка ксенофобските приказки на масата раждат реален садизъм и безчувственост на улицата.
Коментарите под разкритията показват ясна и почти единодушна диагноза за случилото се. Мнозина подчертават, че никакви учебни часове не могат да разбият убежденията, кова
Коментиран от #77, #85
19:07 09.08.2026
74 Така предизвикваш съдбата и
До коментар #57 от "Укротрола има разсейки от рака.":самият ти ще се разболееш от такова заболяване. Не си струва заради една Русия да рискуваш толкова много и да се жертваш. Няма смисъл.
Коментиран от #84
19:07 09.08.2026
75 Янко
19:09 09.08.2026
76 Якоби Тразенко
19:10 09.08.2026
77 То е ясно
До коментар #73 от "От сайта ФЛАГМАН има и снимки":Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!
Коментиран от #82
19:11 09.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Русия
19:23 09.08.2026
80 Топчията
19:25 09.08.2026
81 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:29 09.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха!
Аха ха ха ха!
Ох, не мога повече! Е нЕма такъв цирк!!!
Ха ха ха ха!
19:32 09.08.2026
84 Джок Съдбата
До коментар #74 от "Така предизвикваш съдбата и":Ти със съдбата не се занимавай ,кукло ,тя си знае работата !
19:33 09.08.2026
85 ПсихоЛог
До коментар #73 от "От сайта ФЛАГМАН има и снимки":Що ти като си любител на пассивнатта анна.аллна ЛЮБОВ ,за много изтънчен и възвишен ли се имаш ?
19:36 09.08.2026
86 То е ясно
До коментар #82 от "Тольо Цайса с Брадъта":Аз си цъкам от роуминга на хотела на Сейшелите а ти съдрана копейка денонощно тук с 12-16 ника ,без радост ,без почивки ,без смислен живот ,само вегетиране като улично пce😅 ,но нямаш и акъл да осъзнаеш безмисленотл си вегетиране и сам отървеш от ужасния ад😂🥵🤧
Коментиран от #89, #91
19:37 09.08.2026
87 Баце,
До коментар #16 от "хаха 🤣":Човече, наистина съм съгласен с теб!
Изглежда обаче Путин е почнал да се събужда напоследък и руснаците най после взеха да запрягат.
19:39 09.08.2026
88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #67 от "Чат-пат":Ся последно репатрираха ли в Сащ кратуната 🎃 на Линдзито Греъма или и без нея го кремираха ?Щото на снимките ковчега беше затворен ...
19:41 09.08.2026
89 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #86 от "То е ясно":Лили ,явно се познаваме от един масов гаенг баенг ?
19:47 09.08.2026
90 Блажени са вярващите
До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":Трябва да си много пр.Ост за да вярваш на укронацистите преписани в нашите русофобските медии! Истината е, че за разлика от фашистите руснаците поразяват само военни обекти и летовищате на натовците! Факт е , че поразените обекти под прикритието на СЗО и автоболен бознес са произвеждали компоненти за ракети!!!!
20:03 09.08.2026
91 Аха хахаха аха
До коментар #86 от "То е ясно":"Аз си цъкам от роуминга на хотела на Сейшелите", значи си отишъл на Сейшелите за да цъкаш във Факти?
20:04 09.08.2026
92 Инна
Една от целите на удара е бил пътният мост „Маяки“, който е служил като основен сухопътен път, свързващ централната част на Одеска област с южните райони, включително Измаилския, Болградския, Белгород-Днестровския район и Дунавския регион. След като мостът в Затока е повреден, пътят „Маяки“ остава единствената пряка артерия в страната, която не изисква преминаване на границите на други държави.
Украинските военновъздушни сили заявиха, че в нощта на 9 август Русия е нанесла масиран комбиниран въздушен удар по Одеса. Използвани са балистични ракети „Искандер-М“, свръхзвукови ракети „Оникс“ и противорадарни ракети Х-31П. Освен това, 202 атакуващи безпилотни летателни апарата (безпилотни летателни апарати) от различни модели (конвенционални и реактивни дронове „Гераниум“ и „Гербера“, както и дронове-симулатори на цели „Пародия“) бяха изстреляни по цели в Украйна.
Украинските въоръжени сили потвърдиха попадения на ракети и атакуващи безпилотни летателни апарати в 22 области, както и „отломки от дронове“ в шест области.
„През нощта на 9 август високоточ
Коментиран от #94
20:22 09.08.2026
93 Антирашист 2367
До коментар #1 от "Помак":Фашистите ,вярно правят каквото искат докато не ги " поставят на място. " !
20:30 09.08.2026
94 Инна
До коментар #92 от "Инна":„През нощта на 9 август високоточно насочвано оръжие порази: складове за гориво и смазочни материали и военно оборудване, както и претоварен комплекс на пристанището в Одеса; складове за гориво и смазочни материали и военно оборудване в пристанището Черноморск; и резервоари за гориво, предназначени за украинските въоръжени сили, в градовете Беляри и Новие Беляри“, съобщи пресслужбата на руското Министерство на отбраната.
20:30 09.08.2026
95 Инна
До коментар #72 от "Зеленияяяя":Удари засегнаха и Харков и Житомир. В Житомир е повредена немската компания Kromberg Schubert, специализирана в производството на компоненти за европейската автомобилна индустрия и обслужваща военно-промишления комплекс в Украйна. Както отбеляза военният кореспондент Александър Коц, Kromberg Schubert в Украйна произвежда бордови електрически системи, окабеляване, пластмасови компоненти и електроника – всичко това е необходимо за сглобяването на военни дронове.
Украинският президент Володимир Зеленски вече се оплака от нощния удар срещу Одеса. Той потвърди, че енергийните съоръжения и пристанищната инфраструктура са повредени в черноморския град. Той добави, че Русия е изстреляла 61 ракети тази седмица, включително 56 балистични ракети. Украинската армия вече не е в състояние да прихваща тези балистични ракети поради недостиг на снаряди за противовъздушна отбрана.
Военният кореспондент Александър Коц отбеляза, че съдейки по „ферментацията“ в украинските социални медии, врагът не е очаквал толкова силна реакция на ударите по руски петролни рафинерии и пазари. Русия наистина нанася симетрични, а на места и асиметрични щети. Освен това, тя напълно блокира черноморските пристанища на Украйна, докато руските войски продължават да напредват в Северния военен окръг, освобождавайки населени места.
20:32 09.08.2026
96 Гост 75
До коментар #9 от "Абе Ганчо некъпан":За какви медикаменти говориш за отровите които ваксинираха ли или Тиа другите които те разболяват вместо да те лекуват или тия който са правени в биологични лаборатории смешни сте бе нацисти мизерни
20:49 09.08.2026
97 Гост 75
20:51 09.08.2026
98 стоян
До коментар #7 от "Абе побеждават":До 7 ком - другаре не се радвайте утре ще има ответка от украинците по рузки заводи за цивилно производство
20:57 09.08.2026
99 В тази фашистка територия , всичко
20:58 09.08.2026
100 Урките празнуват ли празнуват
21:02 09.08.2026
101 Инна
Съдейки по профила на компанията – бордови електрически системи, окабеляване, пластмасови компоненти и електроника – тя разполага с цялото необходимо оборудване за производство, сглобяване и конфигуриране на компоненти за дронове.
Накрая, още през пролетта, Мерц призова немската автомобилна индустрия да премине към военновременна организация на производството – точно както в Германия през 30-те години на миналия век. Така самият г-н канцлер предвиди въздушните удари по своите автомобилни заводи, като ясно ги определи като легитимни военни цели.
21:27 09.08.2026
102 Станко
22:07 09.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Антивойна
22:26 09.08.2026
105 ВВП
23:41 09.08.2026
106 ВВП
23:44 09.08.2026
107 ВВП
23:45 09.08.2026
108 Владимир Путин
Защо ние не правим това с недодържавата до нас - не знам !
00:34 10.08.2026
109 автомобилни компоненти ли
Нашите сертифицирани производствени процеси и акредитираната лаборатория KROlab помагат да се постигнат високи стандарти за качество".
02:15 10.08.2026