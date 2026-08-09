Москва порази немски завод и енергийни обекти

В Житомирска област на Украйна руските сили атакуваха мащабно промишлено предприятие със 100% германски инвестиции, съобщава информационното пространство Ground News.

Става въпрос за изцяло цивилния завод за автомобилни компоненти „Кромберг и Шуберт“ (Kromberg & Schubert), в който работят около 3500 души. В резултат на нанесените сериозни щети по производствените мощности ръководството бе принудено напълно да преустанови дейността на предприятието, оставяйки хиляди служители без работа.

Удар по енергийната сигурност: Атакувана е „Укрнафта“

Русия продължава целенасочения си натиск върху украинския газов и петролен сектор седмици преди началото на есенно-зимния период. Изпълнителният директор на държавната компания майка „Нафтогаз“ потвърди пред „Украинска правда“, че производствени съоръжения и сондажна площадка на най-големия производител на петрол в страната „Укрнафта“ са попаднали под силен обстрел от десетки дронове камикадзе. Оборудването е извън строя, а работните процеси са замразени. През последните дни са поразени и седем бензиностанции на компанията в Днепропетровска, Запорожка и Николаевска област.

Трагедия в Запорожието и атака срещу деца в Одеска област

Поредната тактика на т.нар. „двоен удар“ (double-tap strike) доведе до нова трагедия сред спасителните служби. В Запорожка област, по време на ликвидиране на последствията от предишна атака, последващ руски удар уби на място огнебореца Александър Продан и рани тежко други двама негови колеги от Държавната служба за извънредни ситуации, предава украинската агенция УНН.

Същата брутална тактика е приложена и в Одеска област. При последващ дневен обстрел, мощна взривна вълна е повредила автобус, пълен с 12 децата. За щастие, разминало се е без тежки наранявания, като само едно дете е с леки драскотини от счупените стъкла.

ВСУ с детайли за нощния отпор над Одеса: Свалени са 72% от дроновете

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изясниха мащабите на бруталната нощна комбинирана атака, насочена основно срещу Одеска област. Според изявление на говорителя на Командването на Военновъздушните сили Юрий Игнат, цитирано от „Украинска правда“, Русия е изстреляла общо 11 ракети (включително балистични Искандер-М, Оникс и Х-31П) и близо 100 дрона от различен тип.

Противовъздушната отбрана на Украйна е успяла да неутрализира точно 72% от безпилотните апарати. По отношение на ракетния залп, украинските разчети са прихванали една ракета, а 4 от 11-те ракети не са достигнали целите си и са паднали в безлюдни зони благодарение на активните мерки за радиоелектронна борба (РЕБ). Въпреки това, попадения от останалите снаряди са регистрирани на 9 различни локации в Одеса и региона, увреждайки жилищни сгради и оставяйки най-малко 8 души ранени.