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Одобрено от Пентагона! Ердоган спасява Украйна с ATACMS, HIMARS и хиляди снаряди
  Тема: Украйна

Одобрено от Пентагона! Ердоган спасява Украйна с ATACMS, HIMARS и хиляди снаряди

9 Август, 2026 13:23, обновена 9 Август, 2026 14:37 5 595 223

  • реджеп ердоган-
  • нато-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Уведомленията на Държавния департамент бяха публикувани в бюлетина на Конгреса от 6 август, а турски и украински медии съобщиха за тях на 8 август

Одобрено от Пентагона! Ердоган спасява Украйна с ATACMS, HIMARS и хиляди снаряди - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Турция възнамерява да предостави на Украйна голяма партида оръжие. Пратката ще включва по-специално верижни системи за залпов огън HIMARS и ракети за тях, включително тактическите ATACMS.

Това стана известно от уведомленията, които Държавният департамент на САЩ подаде до Конгреса, уточни Би Би Си.

Уведомленията на Държавния департамент бяха публикувани в бюлетина на Конгреса от 6 август, а турски и украински медии съобщиха за тях на 8 август.

В едно от уведомленията се говори за предоставянето на 12 установки M270. Това са HIMARS на верижно шаси, но и 2524 ракети към тях с касетни бойни глави и 47 000 203-милиметрови касетни артилерийски снаряди.

Във второто съобщение се съобщава за 70 ракети M39 ATACMS.

За препродажбата на американско оръжие от Турция е необходимо да се получи съгласието на Вашингтон.

И в двете уведомления се посочва: "Правителството на САЩ е готово да одобри тази доставка, като взема предвид съображения от политически, военен, икономически и правозащитен характер, както и изискванията за контрол над оръжията".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    146 67 Отговор
    Турция предоставя оръжие за крайна за да и бомбят корабите.

    Коментиран от #15, #191, #202

    13:26 09.08.2026

  • 2 Слава Украйна

    75 193 Отговор
    Героем Слава

    Нокаутираха Путин

    Коментиран от #13, #20, #24, #106

    13:27 09.08.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    142 64 Отговор
    Само един въпрос имам. УкЛайна познакомиться че няма достъп до Черно море. Как ли ще ги получи тези оръжия?

    Коментиран от #7, #61, #85, #197

    13:27 09.08.2026

  • 4 руската мечка

    55 157 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #17, #119, #223

    13:27 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мишел

    42 124 Отговор
    "Украинските балистични ракети влизат в бойна употреба още тази есен. Частната украинска компания разработчик Fire Point едновременно работи в няколко направления по своята ракетна програма - както по отношение на балистичните си ракети, така и по крилатите ракети "Фламинго", за които вече разработва турбореактивен двигател в сътрудничество с конструкторите на АИ-25.

    Коментиран от #12, #34, #77, #110

    13:28 09.08.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    107 34 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Украйна, ПРИЗНАВА че НЯМА ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ.

    Коментиран от #27, #31, #41

    13:28 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Питам

    169 28 Отговор
    За това ли турците искат да се страт руските удари по бандеровските пристанища , обявявайки мораториум за свободно корабоплаване в Черно море ? За да си пращат по лесно оръжията на бандеровците по море , а не по суша през България и Румъния? И още нещо. Путин спаси животът на Ердоган давайки му информация по време на опитът за военен преврат . Позицията на Ердоган доказва , че турците са неблагодарно племе .

    13:29 09.08.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    70 33 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Такова мечти. Знаеш ли колко четохме
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само.

    Коментиран от #19, #142

    13:29 09.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 3.14К

    134 25 Отговор
    Путин спаси Ердоган от преврата на гюленистите и за благодарност получава този подарък!

    Коментиран от #35

    13:31 09.08.2026

  • 15 Българин

    41 66 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Турците са глупави, ние сме умни.
    За това 500 години сме им били роби.

    Коментиран от #140

    13:32 09.08.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    82 25 Отговор

    До коментар #10 от "Смазан Гладен ТъпРусофил":

    Не знам руснаци да са се самоубивали при смърта на Сталин. Но в Германия, след Хитлер са били мнооооого

    13:32 09.08.2026

  • 17 Ти също

    10 15 Отговор

    До коментар #4 от "руската мечка":

    прочети коментар-13. Рано сутринта, айде.

    13:32 09.08.2026

  • 18 пешо

    30 30 Отговор
    пълни глупости ердо няма да тръгне срещу путин

    Коментиран от #83

    13:32 09.08.2026

  • 19 ПЪЛНИ Глупости

    24 25 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да и движухата на пиждин 4,5 години "Победи"

    Коментиран от #32, #125

    13:33 09.08.2026

  • 20 Три дневни СВО

    26 61 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Грузз 200 всичко

    Ба фронта ги тепат като мухи

    За една външна тоалетна умират по 500 Рушляка

    Коментиран от #37

    13:33 09.08.2026

  • 21 защо

    30 20 Отговор
    ЕК прави спешно проучване - на какво не са вдигани цените наскоро?
    Милиони ще трябват ей! Много милиони! Помагайте.

    13:33 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ганя Путинофила

    26 55 Отговор
    Нема да барате путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    Коментиран от #36

    13:34 09.08.2026

  • 24 Един Педофил

    26 53 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Унищожи Русия

    Коментиран от #45

    13:35 09.08.2026

  • 25 За всички, освен за Русия

    48 16 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    продължаването на войната е много изгодно.

    13:35 09.08.2026

  • 26 Тия двамата

    8 18 Отговор
    Имат още нужда от празни складове
    За нови оръжия
    Страшни са дяволи рогати, опашати

    13:35 09.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Скоро аскера пак ще дойде

    27 28 Отговор
    да усмири гламавото племе.

    13:35 09.08.2026

  • 29 Хасковски каунь

    42 10 Отговор
    Нашите кауни ще ги пренасят. Някой каунь може и фира да даде

    13:35 09.08.2026

  • 30 Турците са

    39 18 Отговор
    Ноклуци
    Навсякъде са еднакви

    13:37 09.08.2026

  • 31 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    20 11 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Къде признава?

    Коментиран от #78

    13:37 09.08.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 21 Отговор

    До коментар #19 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Кое е истина от Това което съм написал? Айде, докажи, че лъжа? Иначе, ще се получи нещо един път ядено

    Коментиран от #55, #182

    13:37 09.08.2026

  • 33 БУХАХАХА

    20 24 Отговор
    Ще се чуе в рашистан утре или в други ден къде са целите.

    13:37 09.08.2026

  • 34 ПЪЛНИ Глупости

    16 24 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Абсолютно е вярно, и ще му се накъдри косъма на пиждин !!

    13:38 09.08.2026

  • 35 да питам

    1 12 Отговор

    До коментар #14 от "3.14К":

    Кога и как бре?!

    13:39 09.08.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    32 18 Отговор

    До коментар #23 от "Ганя Путинофила":

    Да, хубавато е че Това става все по на запад и по към Киев и с Тая утилизация горят украински" дърва" в съотношение 1000-35

    Коментиран от #42

    13:40 09.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ердоган продаде руските кюнци С-400

    27 54 Отговор
    на Африка. Видя , че от тях не става и чеп за зеле!

    Коментиран от #200, #205

    13:40 09.08.2026

  • 39 име

    68 20 Отговор
    Целта по-скоро е Ердоган да остане без тези оръжия за да им е по-лесно на ционистите във война с Турция. Би било глупаво от негова страна, но като се има предвид че султана е правил и длуги глупости, като участие в ционисткия план за разрушаването на Сирия, вместо да помогне на Асад, щото след Асад следва султана, няма да се изненадам ако сглупи и сега.

    Коментиран от #44, #139

    13:41 09.08.2026

  • 40 Абе

    21 44 Отговор
    Всички изоставят Путлер вече погресивно защо ли? Май нещо скорошно усещат .

    Коментиран от #50, #64

    13:41 09.08.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 18 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Във Факти, сети редовно Факти.

    13:41 09.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Само питам

    31 19 Отговор
    А Турция с какви ръкети ще се пази???

    Коментиран от #51, #53

    13:42 09.08.2026

  • 44 идиот

    19 17 Отговор

    До коментар #39 от "име":

    Турция е член на НАТО.

    Коментиран от #49, #79

    13:42 09.08.2026

  • 45 напротив

    15 21 Отговор

    До коментар #24 от "Един Педофил":

    Педофила унищожи всичките си бази в аробските страни. Остана му само Израел, където ще е следваща вълна от ирански удари.

    Коментиран от #66

    13:42 09.08.2026

  • 46 гост

    17 12 Отговор
    До тук беше с дослука...ще има плюнки от Кремъл.

    13:42 09.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Уведомленията

    24 14 Отговор
    Са подадени до Конгреса но не са Удобрени.
    Четете лумпури

    13:43 09.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    29 18 Отговор

    До коментар #40 от "Абе":

    И кои го изостааиха? Китай? Индия, Сев. Корея?
    Аааа, Армения, да.
    Армения е както кпзват руснаците" Чемодан без ручки"

    Коментиран от #82

    13:44 09.08.2026

  • 51 Герги

    7 7 Отговор

    До коментар #43 от "Само питам":

    От кого..освен от Русия и Иран...да виждаш от някой друг..

    13:44 09.08.2026

  • 52 Пръснал е

    20 17 Отговор

    До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    На 3 милиона укри

    Коментиран от #70

    13:44 09.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хохльо

    23 14 Отговор
    И Турция се включи в програмата "до последният бандер"

    Коментиран от #62

    13:44 09.08.2026

  • 55 ПЪЛНИ Глупости

    13 4 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ей има за четене аз няма да ти преразказвам ! Питай и интелекта за нула време ще ти докаже че лъжеш!!

    Коментиран от #65

    13:45 09.08.2026

  • 56 бебето

    16 7 Отговор
    Волгата епедал.

    13:45 09.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 идиот

    12 6 Отговор

    До коментар #49 от "умничкото ми":

    Аха, колкото ги нападна при операцията в Сирия която свали асадчо.

    13:46 09.08.2026

  • 59 Оги

    34 10 Отговор
    Интересно ми е начина, по който ще им го предостави. Ще го натовари спокойно на кораби и ще си го разтоварят спокойно в Одеса и оттам на самоход та на фронта? А руснаците ще гледат на големите монитори и ще люпят семки. Или?

    Коментиран от #126, #132, #148

    13:46 09.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Политолок с чашка

    24 8 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Оръжията може по заобиколен път през Гърция, Албания, Сърбия или през Македония и Сърбия - Румъния или през още по-обиколен път през Унгария, после Румъния да бъдат доставени. А може и по-бързо, със самолети да стане. Проблемът за руснаците е много голям. Е, ясно е, че ще има и "отмъщение" в някаква форма и към Турция.

    Коментиран от #69, #71, #76

    13:46 09.08.2026

  • 62 Еми няма друг начин, нали всички

    17 8 Отговор

    До коментар #54 от "Хохльо":

    искат траен мир в региона. А това е единственият вариант за постигането му. С преговори се видя, че не става. Значи няма друг избор.

    13:47 09.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мдаа...

    15 19 Отговор

    До коментар #40 от "Абе":

    Даже Вучич разбра накъде духа вятърът.

    Коментиран от #75

    13:47 09.08.2026

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 15 Отговор

    До коментар #55 от "ПЪЛНИ Глупости":

    "Интеллекта " Ако се е усил от такива като тебе е ясен.
    Та с Коя от моите точки не си съгласен.

    13:47 09.08.2026

  • 66 Русия няма

    21 2 Отговор

    До коментар #45 от "напротив":

    база в Израел.

    13:47 09.08.2026

  • 67 гост

    16 17 Отговор

    До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    за теб спасение няма русофилска издънка такава,така ще си отидеш като овца без история.как може да си толкова заблуден...

    Коментиран от #73

    13:48 09.08.2026

  • 68 Удари русораста с лопатеЕто!

    13 13 Отговор
    Дорде мърда!

    13:49 09.08.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 12 Отговор

    До коментар #61 от "Политолок с чашка":

    Въпроса е "умнико " Я колко време се вози с кораби или с камиони. И става "на час по лъжичка" Без голямо влияние на фронта.

    Коментиран от #170

    13:50 09.08.2026

  • 70 А Русия какво да каже

    12 22 Отговор

    До коментар #52 от "Пръснал е":

    ако това е вярно. 15 милиона избити руснаци за няма и 5 години.

    Коментиран от #89

    13:50 09.08.2026

  • 71 Гошо

    14 11 Отговор

    До коментар #61 от "Политолок с чашка":

    може и да ги телепортират Зеленски всичко може на приказки де

    13:50 09.08.2026

  • 72 Уронг Търн

    15 13 Отговор
    Спасяване не бих го нарекъл но да си намери майстора в лицето на Русия би било по точно.

    Коментиран от #74

    13:51 09.08.2026

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 16 Отговор

    До коментар #67 от "гост":

    Посочи в какво не съм прав:Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само.

    Коментиран от #87

    13:51 09.08.2026

  • 74 Кривоверен алкаш

    8 11 Отговор

    До коментар #72 от "Уронг Търн":

    големи майстори са, нали ги гледаме в Украйна.

    13:52 09.08.2026

  • 75 Вучич

    16 16 Отговор

    До коментар #64 от "Мдаа...":

    отдавна се усети накъде отиват нещата и започна да доставя снаряди на Украйна преди повече от година.

    Коментиран от #124

    13:52 09.08.2026

  • 76 Хасковски каунь

    8 19 Отговор

    До коментар #61 от "Политолок с чашка":

    Решено е ! Български частни транспортни фирми ще ги пренасят. Мисля че имаше румънски и на още един УСА пудел

    13:53 09.08.2026

  • 77 МишелМентето

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Хи хи хи
    хунтата Ф киийюф има ток Ф изобилие и излишЪкЪ го продава на мамалигарите........

    13:53 09.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Турски поток

    22 8 Отговор
    ще пресъхне

    13:54 09.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ами

    14 29 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В грешка си. Асад падна,мадуро беше арестуван , Сърбия обръща посоката явно и Турция. Просто усещата вече вятъра на промяната. А Китай никога не е бил и няма да бъде на негова страна, а само се възползва от ситуцията и чака за целия Сибир. Индия подържа икономически взаимотношения, но след новите мита на САЩ ще спре. Реално оства само Кимчо и аятоласите който ще видим колко ще оцелят още.

    Коментиран от #86, #108

    13:57 09.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Спец

    21 11 Отговор
    За Османска политика чували ли сте? В момента Ердоган я пробва барабар с Фидан. Да ги светна! В крайна сметка винаги се е проваляла.

    13:58 09.08.2026

  • 85 И аз имам въпрос

    11 14 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Що се предполага , че разбираме руски ?
    Тук на друг език говорим.

    14:00 09.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 гост

    11 16 Отговор

    До коментар #73 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    само ще добавя,,,тридневната стана петгодишна нали така и всичко е по план...така казват от Кремъл...и ти вярваш че всичко е по план,ако вярваш,онова което написах преди,,, не 100 а 1000 процента се отнася за теб.

    Коментиран от #91

    14:00 09.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ТИТ

    9 11 Отговор
    Ще дочакаме атома,на там отиват нещата?

    Коментиран от #96, #206

    14:03 09.08.2026

  • 91 Алексович

    20 15 Отговор

    До коментар #87 от "гост":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    Коментиран от #97

    14:04 09.08.2026

  • 92 гост

    8 2 Отговор

    До коментар #89 от "Ха ХаХа":

    ти па си много Убав.

    14:05 09.08.2026

  • 93 Пиночет

    12 15 Отговор
    Кога товарим копейките?

    14:05 09.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Фалшива новина

    10 11 Отговор
    Отгоре до долу
    Вк Сабах от днес

    14:06 09.08.2026

  • 96 И защо ? Толкова ли е

    12 21 Отговор

    До коментар #90 от "ТИТ":

    безпомощна Русия, че да не може да превземе един нищо и никакъв Киев с конвенционална война. Използването на ЯО е сигурен признак на безсилие и отчаяние. Реакциите на САЩ и Китай ще бъдат смъртоносни за Русия.

    14:07 09.08.2026

  • 97 гост

    14 12 Отговор

    До коментар #91 от "Алексович":

    Защо пишеш така сякаш ти е изтекъл мозъка...Можеш да свършиш нещо за 3 дена и ще го правиш 5та година,за да умират стотици хиляди от двете страни...човек, не се излагай...

    Коментиран от #100

    14:07 09.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 байлар

    8 7 Отговор
    Ей затова иска Ердо мораториум на огина.

    14:09 09.08.2026

  • 100 Гпешка

    12 10 Отговор

    До коментар #97 от "гост":

    Тона е изказване на Арестович, който сега е в Щатите
    Питай него гномче

    Коментиран от #163

    14:09 09.08.2026

  • 101 Э-аборотное

    10 24 Отговор
    Руската трагедия няма край!
    Жалкостта на бг копейката е безкрайна.
    Без мобилизация на бг копейките Путлерлайна няма да мръдне и метър напред

    Коментиран от #102

    14:09 09.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 До Ком 11 Питам

    16 9 Отговор
    Тя баба Ванга го е казала на турчин вяра да нямаш . Ама едно се говори на практика друго става , едва ли толкова оръжия ще заминат към окрайната .

    Коментиран от #128

    14:12 09.08.2026

  • 104 Анкара настоява

    18 12 Отговор
    Варна и Бургас турски пристанища да станат и за пълен турски суверинитет на Черно море. Ей за тва настоява ! И пълната им стратегия няма да е лошо да публикувате също

    14:13 09.08.2026

  • 105 Всеки

    21 8 Отговор
    Всички военни запаси на "желаещите " приключиха , останаха само тези на Турция, а след това?

    Коментиран от #107, #114

    14:14 09.08.2026

  • 106 Тъпият си е тъп

    21 9 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Какви герои? Глупаци, обслужнащи израелски и англосаксонски интереси, жалко че се лее славянска кръв.

    14:15 09.08.2026

  • 107 Фалшива новина

    7 8 Отговор

    До коментар #105 от "Всеки":

    Отгоре до долу
    Вк Сабах от днес

    14:16 09.08.2026

  • 108 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 12 Отговор

    До коментар #82 от "Ами":

    Сирия и Венесуела бяха съюзници от типа на Румъния по време на първата Светлана война, с тях и без тях..
    Сърбия какъв съюзник е? Държава кои-то декларира от 20 г че иска в ЕС. Това че сърбите СА русофили- няма да се промени. А Турция не е съюзник на Русия. Тя е в НАТО, Ако не знаеш. Обаче Има свои интереси

    Коментиран от #130

    14:17 09.08.2026

  • 109 Гробар

    15 11 Отговор
    И как точно Реджеп, пуделът на Израел, ще достави оръжието? По море корабът ще бъде потопен, по въздух самолетът ще бъде свален. Чешат си езиците.

    14:19 09.08.2026

  • 110 Мишел

    17 10 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    псевдомишеле, цялата верига на Fire point беше посетена от Искандери , беше изтърбушена и ликвидирана.

    14:20 09.08.2026

  • 111 НИТО САШ,НИТО ЕРДОГАН СА СПОСОБНИ ДА

    25 12 Отговор
    СПАСЯТ ДЪРЖ."404"...УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    Коментиран от #135

    14:22 09.08.2026

  • 112 Zахарова

    11 16 Отговор

    До коментар #102 от "Това ли измисли":

    Без вас сми загубени! Пълна мобилизация на бг копейките

    14:26 09.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Абе

    10 19 Отговор

    До коментар #105 от "Всеки":

    То и според пропагандата на путлеристите отпреди 2 години Украйна свърши войниците, но те още се бият за всеки метър земя и орките на Путлер се радват наголеми победи като на превземане на село от 2 къщи.

    14:27 09.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 удри

    4 4 Отговор
    бай Постоле!

    14:31 09.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Как

    5 13 Отговор

    До коментар #4 от "руската мечка":

    По земя през България.

    14:32 09.08.2026

  • 120 Zахарова

    7 11 Отговор

    До коментар #102 от "Това ли измисли":

    Без вас сми загубени! Пълна мобилизация на бг копейките

    Коментиран от #151

    14:32 09.08.2026

  • 121 пръч с карабина

    12 21 Отговор
    Зеленски малко по малко си подрежда всички видове въоръжение! Путин знае че когато руските и украинските оръжия се изравнят 1 : 1, неговата кeлява армия няма да има никакви шансове срещу украинската, затуй се е разбързал и дава всичко от себе си! Сега ако някой Си поиска, ще му даде!

    Коментиран от #147

    14:34 09.08.2026

  • 122 Първанов

    7 4 Отговор

    До коментар #102 от "Това ли измисли":

    Розов се пише с В умнико.
    Ти артелчик ли беше? Как вървяха кражбите?

    14:35 09.08.2026

  • 123 анализатор

    8 10 Отговор
    путин няма да удари турски кораб.

    14:37 09.08.2026

  • 124 И на къде

    22 11 Отговор

    До коментар #75 от "Вучич":

    отиват нещата?!...Към капитулацията на укра и нато,на там отиват! Нищо не може да спаси укра,ни пари ни техника- обречени са,както и ние,но още не сме го разбрали! Както винаги...ще го разберем по най трудния начин!!!

    Коментиран от #129

    14:37 09.08.2026

  • 125 Е, тя Украйна нали

    17 8 Отговор

    До коментар #19 от "ПЪЛНИ Глупости":

    победи

    14:40 09.08.2026

  • 126 1945

    11 6 Отговор

    До коментар #59 от "Оги":

    По време на война оръжия никога не се доставят по вода или въздух. Само сухоземен маршрут

    14:42 09.08.2026

  • 127 Пламен

    11 6 Отговор
    Аре пак рашките да гърмят по турски кораб. :)

    Коментиран от #141

    14:43 09.08.2026

  • 128 Злоупотреба

    9 6 Отговор

    До коментар #103 от "До Ком 11 Питам":

    с името на баба Ванга,която е казала:" с Турция можем да имаме приятелски отношения,но с Гърция- само търговски!" Това е казала!!!

    14:43 09.08.2026

  • 129 Първанов

    2 4 Отговор

    До коментар #124 от "И на къде":

    Не се прави наТъпак ,то си е видно и без да се напъваш

    14:43 09.08.2026

  • 130 Да бе, да

    10 19 Отговор

    До коментар #108 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Затова армията на Путлер бранеше Асад 10 години, зашото той нямаше значение явно.
    Рсуската сфера на влияние се разпада и това е безспорен факт. Като погледнем малко назад в историята ще разберем какво следва и то скоро. СССР се разпадна точно така. Сега Украйна просто изпълнява ролята на съвременния "Афганистан" при предстоящия разпад на остатъка от предходния

    Коментиран от #207

    14:44 09.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Даа

    10 2 Отговор

    До коментар #59 от "Оги":

    Или през България и Румъния в Украйна.

    Коментиран от #177

    14:47 09.08.2026

  • 133 P-паткана се мъчи да седи на три стола

    8 6 Отговор
    ама и бомбата в АЕЦ Акую вече тиктака

    14:48 09.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Вярно е!😄

    7 10 Отговор

    До коментар #111 от "НИТО САШ,НИТО ЕРДОГАН СА СПОСОБНИ ДА":

    Освен това е Русия се случи чудо- Пуся порастна с 5 см. за един месец.
    Без токчетата!
    Няма майтап!

    Коментиран от #144

    14:51 09.08.2026

  • 136 Хаха

    19 6 Отговор
    И това няма да помогне на Украйна! Хора няма,всички синьожълти евроатлантици марш на фронта!

    Коментиран от #145, #149

    14:53 09.08.2026

  • 137 Иначе казано

    17 6 Отговор
    Шаш и проксито им укра загубиха войната си срещу Русия! Останалото са лъжи и пропагандни лупинги.

    14:53 09.08.2026

  • 138 КОЛЬО ПАРЪМА

    12 4 Отговор
    НИКОГА НЕ ВЯРВАЙ НА ТУРЧИН И ЦИГАНИН НАЙ ДОЛНАТА ИЗМЕТ СА

    Коментиран от #154

    14:57 09.08.2026

  • 139 Даа!

    13 3 Отговор

    До коментар #39 от "име":

    Ердо тръгва на такава сделка,за да падне забраната ,за доставка на Ф-35.Която доставка би поставила в положение шпагат,както византиеца,така и такетата,при един военен сблъсък.Не за първи път,играе подмолно,срещу Путин.Още със Байрактарите,който са сериозно оръжие.От там тръгна и наливането на БПЛА от всякаква модификация към Незалежная.Българина го е казал много грубо,но точно: Направи добро,яж г,мно! Ако не бяха службите на Путин,ГрУ и СВР,да го предупредят изпреварващо за подготвеният ПУЧ от военните,сега Ердо ,заедно с цялата му фамилия,да са минало,бешело време.Същият неблагодарник е другия- Пашинянчо, Путин буквално ,с военна намеса блокира арменския Мегдан и му спаси главата.

    Коментиран от #157

    14:58 09.08.2026

  • 140 Тъп та дрънка

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Робството не е пожелание, а брутален насилствен акт.
    Историята на евреите (както и др. народи) е белязана от няколко големи периода на робство, пленничество и чуждо потисничество, продължили векове наред.
    И искаш да ми кажеш, че евреите са - тъпи и смотани?!

    15:00 09.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Ха ха ха

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Забрави да пишеш Киев за 3 дня,,Берлин за 2 недели,Херсон наш навсегда,Малая Токмачка превзета 200+ пътии т.н. Движухата на баба Пуся е безаналогова.

    Коментиран от #155

    15:02 09.08.2026

  • 143 Укротрола е хванал скоротечен рак.

    5 6 Отговор
    Укротрола е хванал скоротечен рак.

    Коментиран от #166

    15:05 09.08.2026

  • 144 И КО СТАНА СЕГА

    8 5 Отговор

    До коментар #135 от "Вярно е!😄":

    ИЗЛИЗА ЧЕ ТУРЦИЯ ИМА ПОВЕЧЕ РАКЕТИ ОТ САЩ
    А КАК Е С ДОМАТИТЕ РУСКИТЕ ТУРИСТИ И ГАЗТА ПРЕЗ ТУРСКИ ПОТОК
    А ПО ПРИНЦИП И ГОСПОД НЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА ХАЗАРСКИТЕ МАН.....ГАЛЕ
    АМА ТЯ СИНЬОЖЪЛТАТА ТЕНДЖЕРА СЕ ХИЛИ И НА ПОКАЗАН ПРЪСТ

    Коментиран от #146

    15:05 09.08.2026

  • 145 Зрител

    2 3 Отговор

    До коментар #136 от "Хаха":

    Ти да не си на фронта ,че ги викаш?

    15:06 09.08.2026

  • 146 Тъжна картина

    6 10 Отговор

    До коментар #144 от "И КО СТАНА СЕГА":

    Кои са ман гале не е ясно,ясно е само ,че 5 та година и над милион и половина прерабатена вата,а още превземат Малая Токмачка други крупни стратегически бараки.

    Коментиран от #152

    15:10 09.08.2026

  • 147 АМИ КИТАЙ

    3 5 Отговор

    До коментар #121 от "пръч с карабина":

    Е КУПИЛ ЕДИН ТОН БОЯ ЗА РАКЕТИ И
    ВАПЦА КИТАЙСКИТЕ С КОРЕЙСКИ БАЙРЯЦИ
    АБЕ НЯКВА МЪР.....ША ЗАГРАЖДАЛИ РУСНАЦИТЕ НА СЕВЕРОЗАПАД В ХАРКОВСКА ОБЛАСТ
    ША ПЪЛНЯТ ПАК ЕКЕРИСАЖА

    15:11 09.08.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Не и небходимо

    5 10 Отговор

    До коментар #136 от "Хаха":

    В момента руската икономика е много по-уязвима от колкото беше тази за СССР в края на студената война, която тя загуби точно на икономическият фронт, а не на военния в Афганистан.Това ще се повтори отново. Кремълското компресирано джудже се провали във всичко. Украйна беше пожертвана от западните страни за да бъде ударен кремълския режим и той влезна дирено в капана. С него е свършено вече,но със себе си ще повлече и Русия.

    Коментиран от #156, #158, #169

    15:11 09.08.2026

  • 150 Янко

    8 5 Отговор
    Най важното е че са обещали защото скоро един турски кораб го гръмнаха пред Одеса

    Коментиран от #161

    15:11 09.08.2026

  • 151 Активни барци от дивана

    1 8 Отговор

    До коментар #120 от "Zахарова":

    Не отиват а чакат като 9 ти септември да дойдат ватенките и да им дадат власт наготово.

    15:13 09.08.2026

  • 152 АМ ЧИ МАЙ

    7 4 Отговор

    До коментар #146 от "Тъжна картина":

    САМО ТИ НЕ РАЗБРА
    ТЕЯ С МАЗНИТЕ ЛЪЖИ ЗА ПЕРЕМОГА
    ДЕБЕЛИТЕ КРАЖБИ
    И ПРОТЕГНАТАТА ПРОСЕШКА ПАНИЧКА
    А СЕГА СА СЕТИ КОИ

    Коментиран от #165

    15:14 09.08.2026

  • 153 жик так

    9 6 Отговор
    Бай Ердо май си рита здравната книжка .

    15:16 09.08.2026

  • 154 също и на

    3 4 Отговор

    До коментар #138 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    евреин.

    15:16 09.08.2026

  • 155 ИАЗ ИМА ОРЪЖИЕ ДА ПОМАГАМ

    5 6 Отговор

    До коментар #142 от "Ха ха ха":

    НА УЙРАЙНА. ТО Е В ГАЩИТЕ МИ НЕЕ ТЪНЪК АМА И НЕ Е И КЪС САААМО ЗА УКРАИНКИ Е...

    15:17 09.08.2026

  • 156 ТОЧНО ТАКА Е

    8 4 Отговор

    До коментар #149 от "Не и небходимо":

    И ПО НОВА ГО КАЗАХА
    И ТАГАРЕВ ПОТВЪРДИ
    ИЗСТРЕЛЯХА СИ ПОСЛЕДНИТЕ 26 РАКЕТИ ПО КИЕВ ЩОТО ИМ СВЪРШИХА ПЕРАЛНИТЕ НАЛ ТЪЙ
    АЙДЕ СКЪПА ТЕНДЖЕРАТА НАХЛЮПЕНА ДО УШИТЕ И ПИРИМОГААААА

    15:17 09.08.2026

  • 157 комсомольская правда!

    6 9 Отговор

    До коментар #139 от "Даа!":

    Абе пaпагал, сто пъти го повтаряш това заученото, и пак не става истина! Ето какво изрови изкуствения интелект : " Няма официално потвърждение, че руските служби са предупредили Реджеп Ердоган за опита за военен преврат през юли 2016 година. Твърденията за руско предупреждение идват предимно от медийни публикации и се основават на непотвърдени дипломатически източници.Произход на твърдениятаИрански и арабски медии: През юли 2016 г. иранската агенция Fars News Agency разпространява информация, позовавайки се на арабски източници, че руското военно разузнаване е засекло радиопрехвати от турската армия и е предупредило Анкара.Позиция на Кремъл: Руското правителство и говорителят на Путин, Дмитрий Песков, официално заявяват, че нямат такава информация и че Москва не е предупреждавала предварително турските власти.Реакция в Турция: Турски официални лица (включително тогавашният вицепремиер Мехмет Шимшек) обявяват, че нямат данни за получено предупреждение от страна на Русия.

    Коментиран от #160

    15:17 09.08.2026

  • 158 дрън дрън

    9 6 Отговор

    До коментар #149 от "Не и небходимо":

    Русия с 299 милиарда външен дълг който можа да плати дори само с активите които искат да и откраднат , А ЕС с 17 трилиона . Краварите пък с 37 трилиона заеми ..

    Коментиран от #164

    15:18 09.08.2026

  • 159 БАТЕ ЕРДО

    3 4 Отговор
    Е Пич.

    Духът на АНКЪРИДЖ
    За него не важи

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    15:18 09.08.2026

  • 160 ха ха ха ....

    10 6 Отговор

    До коментар #157 от "комсомольская правда!":

    И ти искаш официално потвърждение на такова нещо ??!!
    Бе то за това са разузнавателните служби , не ИИ !!
    Аман от разбирачи !

    Коментиран от #162

    15:20 09.08.2026

  • 161 Наско

    6 8 Отговор

    До коментар #150 от "Янко":

    Те за това дават за го върнат на орките за потопените кораби. Временно ще запълнят запасите докато е готова балистиката. Оня кремълски джуджак тотално оплете конците. Преди 5 години Украйна нямаше никакво оръжие и 70% от украинците симпатизираха на РФ ... Сега са най милитаризиранята държава в Европа и никой не харесва РФ.

    Коментиран от #174

    15:22 09.08.2026

  • 162 комсомольская правда!

    9 3 Отговор

    До коментар #160 от "ха ха ха ....":

    ама много извинявай, не знаяф че си от разузнавателните служби!

    Коментиран от #180

    15:22 09.08.2026

  • 163 Всичко казано от този руски

    4 6 Отговор

    До коментар #100 от "Гпешка":

    пропагандист е 95% лъжа. Не му вярвайте изобщо.

    15:25 09.08.2026

  • 164 Не е

    6 8 Отговор

    До коментар #158 от "дрън дрън":

    важен дълга,а БВП. То и един клошар няма и една стотинка дълг и никой никога няма да му даде заем, но той никога няма да е икономически добре въпреки това, че няма дългове. Западната икономика винаги е движена от задлъжнялостта това е начин на живот на личностно, а и национално ниво, но някои не могат да поумеят това и повтарят опорки. Руската е съизмерима с тази настрана като Южна Корея поне за сега догодина ще почне да се равнява на малките африкански страни дето нямат нищо нито територия нито ресурси некадърна руска работа какво да се прави.

    Коментиран от #188

    15:25 09.08.2026

  • 165 Ха ха ха

    6 8 Отговор

    До коментар #152 от "АМ ЧИ МАЙ":

    От Путин и компания по-големи крадци няма. Корупцията и в Украйна е заради тях.А крепостните в това време живеят в бараки с дървени нужници.

    15:28 09.08.2026

  • 166 Така предизвиквате съдбата и

    4 7 Отговор

    До коментар #143 от "Укротрола е хванал скоротечен рак.":

    ще се разболеете от това заболяване. Не си струва да се жертвате по такъв мъчителен начин заради Русия.

    15:28 09.08.2026

  • 167 милен

    3 8 Отговор
    Путин през окно!

    15:29 09.08.2026

  • 168 Мъка,мъка

    6 9 Отговор
    Путин е като плъх претиснат в ъгъла,вижда че е обречен но ще завлече със себе си милиони. Това е психологията на дребната милиционерска душица.

    15:32 09.08.2026

  • 169 ....

    7 12 Отговор

    До коментар #149 от "Не и небходимо":

    Русия никога е нямала икономика. Русия е така нареченото "икономическо джудже". Шепа хора продават газ и от приходите 1/2 се краде, другата 1/2 отива за производство на ракети и танкове. Ракетите и танковете биват изпратени и унищожени на фронта. С две думи едно нищо, пълна пародия.

    Коментиран от #181, #184

    15:35 09.08.2026

  • 170 милен

    7 7 Отговор

    До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Крим направо си е Украински!

    15:36 09.08.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    7 4 Отговор
    Кво става ,ся пак Перемога и Контранаступ ли ще има и да ги очакваме ли за поредния Димитровден?

    15:39 09.08.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Насакото Яката

    8 3 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    15:43 09.08.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 1945

    5 3 Отговор

    До коментар #132 от "Даа":

    това е най-удобния маршрут и той се използва от доста време

    Коментиран от #179, #183

    15:48 09.08.2026

  • 178 Град Козлодуй

    8 4 Отговор
    Какво стана с контраНЕнаступа и переНЕМОГА-та?!Нещо няма новини.

    Коментиран от #192

    15:49 09.08.2026

  • 179 стоян

    2 3 Отговор

    До коментар #177 от "1945":

    СиСи ,явно пак си под прикритие ,хайде да не те разсейвам,явно имаш отговорна мисия .

    15:57 09.08.2026

  • 180 ха ха ха ...

    5 3 Отговор

    До коментар #162 от "комсомольская правда!":

    А аз не знаех че си козяшки списвач , ..добре че ИИ ми каза ...

    15:58 09.08.2026

  • 181 Да бе

    5 3 Отговор

    До коментар #169 от "....":

    А ние се задъхваме от "икономика"

    15:59 09.08.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 хубаво приказваш

    11 3 Отговор

    До коментар #169 от "....":

    Ама МВФ класира Руската икономика на четвърто място . А немската , френската , английската потъват.
    Западняците нямат 5 Еврака да извадят от джоба си а теглят заеми вече че да пращат на потника .

    16:01 09.08.2026

  • 185 Всеки печели от тази война

    6 8 Отговор
    Само рундьо се е запънал като магаре и ще купува ръждясали мигове за да не отидат в Украйна..

    Коментиран от #186, #187

    16:01 09.08.2026

  • 186 ха ха ха ....

    8 2 Отговор

    До коментар #185 от "Всеки печели от тази война":

    какво стана с Ф-ките ? Фъркат ли ? Блоковете ли им объркаха , платките ли , парите ли ....

    16:03 09.08.2026

  • 187 Тити

    5 3 Отговор

    До коментар #185 от "Всеки печели от тази война":

    Ами явно Миговете са отишли в Осрайна ,щото руснаците за една седмица са свалили няколко броя .

    16:04 09.08.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Ура!

    8 6 Отговор
    Ура, Украйна е спасена! Пък нали уж обръщаше войната в своя полза...

    16:08 09.08.2026

  • 190 DW и ВВС

    6 6 Отговор
    Видишли новини за Турция от DW и BВC да знаеш че винаги е лъжа .

    16:12 09.08.2026

  • 191 Коментар

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Кобзон е готов с един милион билети за окупаторите готови да посетят концертите му.
    ВСУ ще му съдейства на 100%.

    16:12 09.08.2026

  • 192 Град Козлодуй

    2 6 Отговор

    До коментар #178 от "Град Козлодуй":

    От руснак войник не става, там е проблема.

    16:16 09.08.2026

  • 193 ,,,,

    8 2 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    16:19 09.08.2026

  • 194 жжжж

    8 1 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    16:20 09.08.2026

  • 195 розовото пони зеля

    7 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    16:21 09.08.2026

  • 196 уррраааа

    9 1 Отговор
    Ердоган ще спаси укрите ама на куково лято.

    16:23 09.08.2026

  • 197 Моряка

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За съжаление,през България.Радев свикна да се навежда.Един път като се наведеш на САЩ,цялото НАТО ще се изреди.Заедно със Зеленото.

    16:23 09.08.2026

  • 198 розовото пони зеля

    8 1 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    16:24 09.08.2026

  • 199 Прекрасна новина

    4 1 Отговор
    Радваме се Украйна е вече ще е спасена!

    Само не разбрахме от какво е спасена след като обърна хода на войната и побеждава?

    16:24 09.08.2026

  • 200 Ганчо

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ердоган продаде руските кюнци С-400":

    Не се тревожи кюнците са вИран.Не е толкова просто колкото мислиш че изглежда.А относно ракетите и снарядите кой има най голям интерес Турция остане без оръжие.

    16:27 09.08.2026

  • 201 Бесен - Язовец

    3 0 Отговор
    Абс. фейк

    16:31 09.08.2026

  • 202 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Но поне оръжията са и платени преди това от европейските данъкоплатци.

    16:32 09.08.2026

  • 203 Бесен - Язовец

    2 0 Отговор
    Абс. фейк турците нямат такова количество ракети те дори краварите нямат. Чичо Сорос ви занимава с мечти си!!!

    16:33 09.08.2026

  • 204 Жорко

    4 1 Отговор
    И какви?Все повече държави дават оръжие на Украйна,което ги прави автоматично в съмишленици и докога така,докато в Русия не решат да разклатят и то добре панаира в световен мащаб...

    16:36 09.08.2026

  • 205 Всъщност ги купи

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ердоган продаде руските кюнци С-400":

    защото са най- доброто ПВО, а ги продаде заради натиск от САЩ като условие да ги включат в самолетната програма.
    Четете, образовайте се.

    16:38 09.08.2026

  • 206 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "ТИТ":

    Надявам се със свръхмалка мощност.Подходящ случай, да си изстрелят залежалите от 70 години ядрени снаряди 152мм.

    16:57 09.08.2026

  • 207 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "Да бе, да":

    Офф, писна ми да ограмотявам негрпмотници, неблагодарна работа е.
    Русия се намеси в Сирия през 2015 за да бие ислямистите на чужда территория, кое-то и се случи.А после, Сирия само пари харчеше. А базите руските в Сирия си стоят, нали знаеш?

    17:07 09.08.2026

  • 208 Констатация

    0 2 Отговор
    Путинчо, абе дружбана ти Ердуганчу, дет го спаси при преврата, не съ спря да ти забива ножа в гърба..., от теб Чекист, кът от ла ... о Космонавт! -))))))

    17:30 09.08.2026

  • 209 факуса

    2 1 Отговор
    и как ще стигне осрайна,руснаците ще думнат кораба неколкото ракети дет са им обещали

    17:37 09.08.2026

  • 210 1234

    2 0 Отговор
    ердо праща кораба без ракети,путин го думка и парите са за ердо,осранците да си вадят ракетите от морето

    17:40 09.08.2026

  • 211 СоважБейби

    1 0 Отговор

    До коментар #183 от "Наско":

    Да ама си резнк!

    17:55 09.08.2026

  • 212 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Истината е една.Ако има здравомислещ Украинец милеещ за държавата си-за да остане на картата трябва Белия нос да висне на някоя бензиностанция и да се развее бялото знаме.Другото е лажем,мажем и капитулираме.А както е тръгнало май ще е последното до края на годината.

    18:02 09.08.2026

  • 213 Троянец

    4 0 Отговор
    Ще има да чакате Ердоган да се конфронтира с Путин.....това може да стане в мокрите сънища на еверошушлеците ни-ама само там!

    18:03 09.08.2026

  • 214 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Какво стана с контраНЕНАСТУПА и переНЕМОАТА? Преди три месеца всеки ден новини за "успехите" на бандерите а сега-мълчание!Какво става?Няма ли успехи на бойното поле от орките?

    18:07 09.08.2026

  • 215 Това

    2 1 Отговор
    е причината поради която Ердоган иска да не се бомбардират кораби в Черно море. Така спокойно ще може да прекарва оръжие към Украйна.

    Коментиран от #217

    18:12 09.08.2026

  • 216 Сарьожът

    2 1 Отговор
    Айдаа ,отиде пак зян автобус със турски пилоти в центъра на Истанбул скоро

    Коментиран от #221

    18:18 09.08.2026

  • 217 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #215 от "Това":

    Ердо го боли оная работа за Укрите.

    Коментиран от #218

    18:22 09.08.2026

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Троянец

    3 0 Отговор
    Не Ви ли е ясно еврошушляци,че силите диктуващи политиката в Източна Европа са две!Русия и Турция!Така е било-така и ще бъде!Франсета,Германета и Англета-не пеят в хора.Прочетете за битката при Чанаккале......загубите са пагубни.Дори и за Австралийци и Новозеландци.....Чърчил е на косъм от бесило защото е некадърник а Британия получава урок-за винаги! Не случайно армията на Турция е най-големия контингент на НАТО в неспособна и слаба Европа......

    18:34 09.08.2026

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Град Козлодуй

    5 0 Отговор
    Няма да се стигне до там.Ердоан не никак глупав и не се хваща на въдицата на ционисти и кравари.Един път през 2016 яде попарата надробена от краварите/уж съюзници/ и се справи не без помоща на Путин....така,че забравете фейка Турция срещу Русия.
    Тоя филм нма да го гледате!По-добре си пуснете:Как US стъпиха на Луната.....по реалистичен е макар и в студиата на "Парамаунт".....Хаха

    18:41 09.08.2026

  • 223 Ъ?!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "руската мечка":

    Това да не си ти, да фъргаш гь0беци пред ш0р0ш и баба урсузка?!!!

    20:55 09.08.2026

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