Одобрено от Пентагона! Ердоган спасява Украйна с ATACMS, HIMARS и хиляди снаряди

Турция възнамерява да предостави на Украйна голяма партида оръжие. Пратката ще включва по-специално верижни системи за залпов огън HIMARS и ракети за тях, включително тактическите ATACMS.

Това стана известно от уведомленията, които Държавният департамент на САЩ подаде до Конгреса, уточни Би Би Си.

Уведомленията на Държавния департамент бяха публикувани в бюлетина на Конгреса от 6 август, а турски и украински медии съобщиха за тях на 8 август.

В едно от уведомленията се говори за предоставянето на 12 установки M270. Това са HIMARS на верижно шаси, но и 2524 ракети към тях с касетни бойни глави и 47 000 203-милиметрови касетни артилерийски снаряди.

Във второто съобщение се съобщава за 70 ракети M39 ATACMS.

За препродажбата на американско оръжие от Турция е необходимо да се получи съгласието на Вашингтон.

И в двете уведомления се посочва: "Правителството на САЩ е готово да одобри тази доставка, като взема предвид съображения от политически, военен, икономически и правозащитен характер, както и изискванията за контрол над оръжията".