Одобрено от Пентагона! Ердоган спасява Украйна с ATACMS, HIMARS и хиляди снаряди

Турция възнамерява да предостави на Украйна голяма партида оръжие. Пратката ще включва по-специално верижни системи за залпов огън HIMARS и ракети за тях, включително тактическите ATACMS.
Това стана известно от уведомленията, които Държавният департамент на САЩ подаде до Конгреса, уточни Би Би Си.
Уведомленията на Държавния департамент бяха публикувани в бюлетина на Конгреса от 6 август, а турски и украински медии съобщиха за тях на 8 август.
В едно от уведомленията се говори за предоставянето на 12 установки M270. Това са HIMARS на верижно шаси, но и 2524 ракети към тях с касетни бойни глави и 47 000 203-милиметрови касетни артилерийски снаряди.
Във второто съобщение се съобщава за 70 ракети M39 ATACMS.
За препродажбата на американско оръжие от Турция е необходимо да се получи съгласието на Вашингтон.
И в двете уведомления се посочва: "Правителството на САЩ е готово да одобри тази доставка, като взема предвид съображения от политически, военен, икономически и правозащитен характер, както и изискванията за контрол над оръжията".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #15, #191, #202
13:26 09.08.2026
2 Слава Украйна
Нокаутираха Путин
Коментиран от #13, #20, #24, #106
13:27 09.08.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #7, #61, #85, #197
13:27 09.08.2026
4 руската мечка
Коментиран от #17, #119, #223
13:27 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мишел
Коментиран от #12, #34, #77, #110
13:28 09.08.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Украйна, ПРИЗНАВА че НЯМА ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ.
Коментиран от #27, #31, #41
13:28 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Питам
13:29 09.08.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Мишел":Такова мечти. Знаеш ли колко четохме
Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само.
Коментиран от #19, #142
13:29 09.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 3.14К
Коментиран от #35
13:31 09.08.2026
15 Българин
До коментар #1 от "Анонимен":Турците са глупави, ние сме умни.
За това 500 години сме им били роби.
Коментиран от #140
13:32 09.08.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Смазан Гладен ТъпРусофил":Не знам руснаци да са се самоубивали при смърта на Сталин. Но в Германия, след Хитлер са били мнооооого
13:32 09.08.2026
17 Ти също
До коментар #4 от "руската мечка":прочети коментар-13. Рано сутринта, айде.
13:32 09.08.2026
18 пешо
Коментиран от #83
13:32 09.08.2026
19 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да и движухата на пиждин 4,5 години "Победи"
Коментиран от #32, #125
13:33 09.08.2026
20 Три дневни СВО
До коментар #2 от "Слава Украйна":Грузз 200 всичко
Ба фронта ги тепат като мухи
За една външна тоалетна умират по 500 Рушляка
Коментиран от #37
13:33 09.08.2026
21 защо
Милиони ще трябват ей! Много милиони! Помагайте.
13:33 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
Коментиран от #36
13:34 09.08.2026
24 Един Педофил
До коментар #2 от "Слава Украйна":Унищожи Русия
Коментиран от #45
13:35 09.08.2026
25 За всички, освен за Русия
До коментар #8 от "оня с коня":продължаването на войната е много изгодно.
13:35 09.08.2026
26 Тия двамата
За нови оръжия
Страшни са дяволи рогати, опашати
13:35 09.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Скоро аскера пак ще дойде
13:35 09.08.2026
29 Хасковски каунь
13:35 09.08.2026
30 Турците са
Навсякъде са еднакви
13:37 09.08.2026
31 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Къде признава?
Коментиран от #78
13:37 09.08.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "ПЪЛНИ Глупости":Кое е истина от Това което съм написал? Айде, докажи, че лъжа? Иначе, ще се получи нещо един път ядено
Коментиран от #55, #182
13:37 09.08.2026
33 БУХАХАХА
13:37 09.08.2026
34 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #6 от "Мишел":Абсолютно е вярно, и ще му се накъдри косъма на пиждин !!
13:38 09.08.2026
35 да питам
До коментар #14 от "3.14К":Кога и как бре?!
13:39 09.08.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Ганя Путинофила":Да, хубавато е че Това става все по на запад и по към Киев и с Тая утилизация горят украински" дърва" в съотношение 1000-35
Коментиран от #42
13:40 09.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ердоган продаде руските кюнци С-400
Коментиран от #200, #205
13:40 09.08.2026
39 име
Коментиран от #44, #139
13:41 09.08.2026
40 Абе
Коментиран от #50, #64
13:41 09.08.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Във Факти, сети редовно Факти.
13:41 09.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Само питам
Коментиран от #51, #53
13:42 09.08.2026
44 идиот
До коментар #39 от "име":Турция е член на НАТО.
Коментиран от #49, #79
13:42 09.08.2026
45 напротив
До коментар #24 от "Един Педофил":Педофила унищожи всичките си бази в аробските страни. Остана му само Израел, където ще е следваща вълна от ирански удари.
Коментиран от #66
13:42 09.08.2026
46 гост
13:42 09.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Уведомленията
Четете лумпури
13:43 09.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Абе":И кои го изостааиха? Китай? Индия, Сев. Корея?
Аааа, Армения, да.
Армения е както кпзват руснаците" Чемодан без ручки"
Коментиран от #82
13:44 09.08.2026
51 Герги
До коментар #43 от "Само питам":От кого..освен от Русия и Иран...да виждаш от някой друг..
13:44 09.08.2026
52 Пръснал е
До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":На 3 милиона укри
Коментиран от #70
13:44 09.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хохльо
Коментиран от #62
13:44 09.08.2026
55 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ей има за четене аз няма да ти преразказвам ! Питай и интелекта за нула време ще ти докаже че лъжеш!!
Коментиран от #65
13:45 09.08.2026
56 бебето
13:45 09.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 идиот
До коментар #49 от "умничкото ми":Аха, колкото ги нападна при операцията в Сирия която свали асадчо.
13:46 09.08.2026
59 Оги
Коментиран от #126, #132, #148
13:46 09.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Политолок с чашка
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Оръжията може по заобиколен път през Гърция, Албания, Сърбия или през Македония и Сърбия - Румъния или през още по-обиколен път през Унгария, после Румъния да бъдат доставени. А може и по-бързо, със самолети да стане. Проблемът за руснаците е много голям. Е, ясно е, че ще има и "отмъщение" в някаква форма и към Турция.
Коментиран от #69, #71, #76
13:46 09.08.2026
62 Еми няма друг начин, нали всички
До коментар #54 от "Хохльо":искат траен мир в региона. А това е единственият вариант за постигането му. С преговори се видя, че не става. Значи няма друг избор.
13:47 09.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Мдаа...
До коментар #40 от "Абе":Даже Вучич разбра накъде духа вятърът.
Коментиран от #75
13:47 09.08.2026
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "ПЪЛНИ Глупости":"Интеллекта " Ако се е усил от такива като тебе е ясен.
Та с Коя от моите точки не си съгласен.
13:47 09.08.2026
66 Русия няма
До коментар #45 от "напротив":база в Израел.
13:47 09.08.2026
67 гост
До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":за теб спасение няма русофилска издънка такава,така ще си отидеш като овца без история.как може да си толкова заблуден...
Коментиран от #73
13:48 09.08.2026
68 Удари русораста с лопатеЕто!
13:49 09.08.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #61 от "Политолок с чашка":Въпроса е "умнико " Я колко време се вози с кораби или с камиони. И става "на час по лъжичка" Без голямо влияние на фронта.
Коментиран от #170
13:50 09.08.2026
70 А Русия какво да каже
До коментар #52 от "Пръснал е":ако това е вярно. 15 милиона избити руснаци за няма и 5 години.
Коментиран от #89
13:50 09.08.2026
71 Гошо
До коментар #61 от "Политолок с чашка":може и да ги телепортират Зеленски всичко може на приказки де
13:50 09.08.2026
72 Уронг Търн
Коментиран от #74
13:51 09.08.2026
73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #67 от "гост":Посочи в какво не съм прав:Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само.
Коментиран от #87
13:51 09.08.2026
74 Кривоверен алкаш
До коментар #72 от "Уронг Търн":големи майстори са, нали ги гледаме в Украйна.
13:52 09.08.2026
75 Вучич
До коментар #64 от "Мдаа...":отдавна се усети накъде отиват нещата и започна да доставя снаряди на Украйна преди повече от година.
Коментиран от #124
13:52 09.08.2026
76 Хасковски каунь
До коментар #61 от "Политолок с чашка":Решено е ! Български частни транспортни фирми ще ги пренасят. Мисля че имаше румънски и на още един УСА пудел
13:53 09.08.2026
77 МишелМентето
До коментар #6 от "Мишел":Хи хи хи
хунтата Ф киийюф има ток Ф изобилие и излишЪкЪ го продава на мамалигарите........
13:53 09.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Турски поток
13:54 09.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Ами
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":В грешка си. Асад падна,мадуро беше арестуван , Сърбия обръща посоката явно и Турция. Просто усещата вече вятъра на промяната. А Китай никога не е бил и няма да бъде на негова страна, а само се възползва от ситуцията и чака за целия Сибир. Индия подържа икономически взаимотношения, но след новите мита на САЩ ще спре. Реално оства само Кимчо и аятоласите който ще видим колко ще оцелят още.
Коментиран от #86, #108
13:57 09.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Спец
13:58 09.08.2026
85 И аз имам въпрос
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Що се предполага , че разбираме руски ?
Тук на друг език говорим.
14:00 09.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 гост
До коментар #73 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":само ще добавя,,,тридневната стана петгодишна нали така и всичко е по план...така казват от Кремъл...и ти вярваш че всичко е по план,ако вярваш,онова което написах преди,,, не 100 а 1000 процента се отнася за теб.
Коментиран от #91
14:00 09.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ТИТ
Коментиран от #96, #206
14:03 09.08.2026
91 Алексович
До коментар #87 от "гост":Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
Коментиран от #97
14:04 09.08.2026
92 гост
До коментар #89 от "Ха ХаХа":ти па си много Убав.
14:05 09.08.2026
93 Пиночет
14:05 09.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Фалшива новина
Вк Сабах от днес
14:06 09.08.2026
96 И защо ? Толкова ли е
До коментар #90 от "ТИТ":безпомощна Русия, че да не може да превземе един нищо и никакъв Киев с конвенционална война. Използването на ЯО е сигурен признак на безсилие и отчаяние. Реакциите на САЩ и Китай ще бъдат смъртоносни за Русия.
14:07 09.08.2026
97 гост
До коментар #91 от "Алексович":Защо пишеш така сякаш ти е изтекъл мозъка...Можеш да свършиш нещо за 3 дена и ще го правиш 5та година,за да умират стотици хиляди от двете страни...човек, не се излагай...
Коментиран от #100
14:07 09.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 байлар
14:09 09.08.2026
100 Гпешка
До коментар #97 от "гост":Тона е изказване на Арестович, който сега е в Щатите
Питай него гномче
Коментиран от #163
14:09 09.08.2026
101 Э-аборотное
Жалкостта на бг копейката е безкрайна.
Без мобилизация на бг копейките Путлерлайна няма да мръдне и метър напред
Коментиран от #102
14:09 09.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 До Ком 11 Питам
Коментиран от #128
14:12 09.08.2026
104 Анкара настоява
14:13 09.08.2026
105 Всеки
Коментиран от #107, #114
14:14 09.08.2026
106 Тъпият си е тъп
До коментар #2 от "Слава Украйна":Какви герои? Глупаци, обслужнащи израелски и англосаксонски интереси, жалко че се лее славянска кръв.
14:15 09.08.2026
107 Фалшива новина
До коментар #105 от "Всеки":Отгоре до долу
Вк Сабах от днес
14:16 09.08.2026
108 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #82 от "Ами":Сирия и Венесуела бяха съюзници от типа на Румъния по време на първата Светлана война, с тях и без тях..
Сърбия какъв съюзник е? Държава кои-то декларира от 20 г че иска в ЕС. Това че сърбите СА русофили- няма да се промени. А Турция не е съюзник на Русия. Тя е в НАТО, Ако не знаеш. Обаче Има свои интереси
Коментиран от #130
14:17 09.08.2026
109 Гробар
14:19 09.08.2026
110 Мишел
До коментар #6 от "Мишел":псевдомишеле, цялата верига на Fire point беше посетена от Искандери , беше изтърбушена и ликвидирана.
14:20 09.08.2026
111 НИТО САШ,НИТО ЕРДОГАН СА СПОСОБНИ ДА
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
Коментиран от #135
14:22 09.08.2026
112 Zахарова
До коментар #102 от "Това ли измисли":Без вас сми загубени! Пълна мобилизация на бг копейките
14:26 09.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Абе
До коментар #105 от "Всеки":То и според пропагандата на путлеристите отпреди 2 години Украйна свърши войниците, но те още се бият за всеки метър земя и орките на Путлер се радват наголеми победи като на превземане на село от 2 къщи.
14:27 09.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 удри
14:31 09.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Как
До коментар #4 от "руската мечка":По земя през България.
14:32 09.08.2026
120 Zахарова
До коментар #102 от "Това ли измисли":Без вас сми загубени! Пълна мобилизация на бг копейките
Коментиран от #151
14:32 09.08.2026
121 пръч с карабина
Коментиран от #147
14:34 09.08.2026
122 Първанов
До коментар #102 от "Това ли измисли":Розов се пише с В умнико.
Ти артелчик ли беше? Как вървяха кражбите?
14:35 09.08.2026
123 анализатор
14:37 09.08.2026
124 И на къде
До коментар #75 от "Вучич":отиват нещата?!...Към капитулацията на укра и нато,на там отиват! Нищо не може да спаси укра,ни пари ни техника- обречени са,както и ние,но още не сме го разбрали! Както винаги...ще го разберем по най трудния начин!!!
Коментиран от #129
14:37 09.08.2026
125 Е, тя Украйна нали
До коментар #19 от "ПЪЛНИ Глупости":победи
14:40 09.08.2026
126 1945
До коментар #59 от "Оги":По време на война оръжия никога не се доставят по вода или въздух. Само сухоземен маршрут
14:42 09.08.2026
127 Пламен
Коментиран от #141
14:43 09.08.2026
128 Злоупотреба
До коментар #103 от "До Ком 11 Питам":с името на баба Ванга,която е казала:" с Турция можем да имаме приятелски отношения,но с Гърция- само търговски!" Това е казала!!!
14:43 09.08.2026
129 Първанов
До коментар #124 от "И на къде":Не се прави наТъпак ,то си е видно и без да се напъваш
14:43 09.08.2026
130 Да бе, да
До коментар #108 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Затова армията на Путлер бранеше Асад 10 години, зашото той нямаше значение явно.
Рсуската сфера на влияние се разпада и това е безспорен факт. Като погледнем малко назад в историята ще разберем какво следва и то скоро. СССР се разпадна точно така. Сега Украйна просто изпълнява ролята на съвременния "Афганистан" при предстоящия разпад на остатъка от предходния
Коментиран от #207
14:44 09.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Даа
До коментар #59 от "Оги":Или през България и Румъния в Украйна.
Коментиран от #177
14:47 09.08.2026
133 P-паткана се мъчи да седи на три стола
14:48 09.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Вярно е!😄
До коментар #111 от "НИТО САШ,НИТО ЕРДОГАН СА СПОСОБНИ ДА":Освен това е Русия се случи чудо- Пуся порастна с 5 см. за един месец.
Без токчетата!
Няма майтап!
Коментиран от #144
14:51 09.08.2026
136 Хаха
Коментиран от #145, #149
14:53 09.08.2026
137 Иначе казано
14:53 09.08.2026
138 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #154
14:57 09.08.2026
139 Даа!
До коментар #39 от "име":Ердо тръгва на такава сделка,за да падне забраната ,за доставка на Ф-35.Която доставка би поставила в положение шпагат,както византиеца,така и такетата,при един военен сблъсък.Не за първи път,играе подмолно,срещу Путин.Още със Байрактарите,който са сериозно оръжие.От там тръгна и наливането на БПЛА от всякаква модификация към Незалежная.Българина го е казал много грубо,но точно: Направи добро,яж г,мно! Ако не бяха службите на Путин,ГрУ и СВР,да го предупредят изпреварващо за подготвеният ПУЧ от военните,сега Ердо ,заедно с цялата му фамилия,да са минало,бешело време.Същият неблагодарник е другия- Пашинянчо, Путин буквално ,с военна намеса блокира арменския Мегдан и му спаси главата.
Коментиран от #157
14:58 09.08.2026
140 Тъп та дрънка
До коментар #15 от "Българин":Робството не е пожелание, а брутален насилствен акт.
Историята на евреите (както и др. народи) е белязана от няколко големи периода на робство, пленничество и чуждо потисничество, продължили векове наред.
И искаш да ми кажеш, че евреите са - тъпи и смотани?!
15:00 09.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Ха ха ха
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Забрави да пишеш Киев за 3 дня,,Берлин за 2 недели,Херсон наш навсегда,Малая Токмачка превзета 200+ пътии т.н. Движухата на баба Пуся е безаналогова.
Коментиран от #155
15:02 09.08.2026
143 Укротрола е хванал скоротечен рак.
Коментиран от #166
15:05 09.08.2026
144 И КО СТАНА СЕГА
До коментар #135 от "Вярно е!😄":ИЗЛИЗА ЧЕ ТУРЦИЯ ИМА ПОВЕЧЕ РАКЕТИ ОТ САЩ
А КАК Е С ДОМАТИТЕ РУСКИТЕ ТУРИСТИ И ГАЗТА ПРЕЗ ТУРСКИ ПОТОК
А ПО ПРИНЦИП И ГОСПОД НЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА ХАЗАРСКИТЕ МАН.....ГАЛЕ
АМА ТЯ СИНЬОЖЪЛТАТА ТЕНДЖЕРА СЕ ХИЛИ И НА ПОКАЗАН ПРЪСТ
Коментиран от #146
15:05 09.08.2026
145 Зрител
До коментар #136 от "Хаха":Ти да не си на фронта ,че ги викаш?
15:06 09.08.2026
146 Тъжна картина
До коментар #144 от "И КО СТАНА СЕГА":Кои са ман гале не е ясно,ясно е само ,че 5 та година и над милион и половина прерабатена вата,а още превземат Малая Токмачка други крупни стратегически бараки.
Коментиран от #152
15:10 09.08.2026
147 АМИ КИТАЙ
До коментар #121 от "пръч с карабина":Е КУПИЛ ЕДИН ТОН БОЯ ЗА РАКЕТИ И
ВАПЦА КИТАЙСКИТЕ С КОРЕЙСКИ БАЙРЯЦИ
АБЕ НЯКВА МЪР.....ША ЗАГРАЖДАЛИ РУСНАЦИТЕ НА СЕВЕРОЗАПАД В ХАРКОВСКА ОБЛАСТ
ША ПЪЛНЯТ ПАК ЕКЕРИСАЖА
15:11 09.08.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Не и небходимо
До коментар #136 от "Хаха":В момента руската икономика е много по-уязвима от колкото беше тази за СССР в края на студената война, която тя загуби точно на икономическият фронт, а не на военния в Афганистан.Това ще се повтори отново. Кремълското компресирано джудже се провали във всичко. Украйна беше пожертвана от западните страни за да бъде ударен кремълския режим и той влезна дирено в капана. С него е свършено вече,но със себе си ще повлече и Русия.
Коментиран от #156, #158, #169
15:11 09.08.2026
150 Янко
Коментиран от #161
15:11 09.08.2026
151 Активни барци от дивана
До коментар #120 от "Zахарова":Не отиват а чакат като 9 ти септември да дойдат ватенките и да им дадат власт наготово.
15:13 09.08.2026
152 АМ ЧИ МАЙ
До коментар #146 от "Тъжна картина":САМО ТИ НЕ РАЗБРА
ТЕЯ С МАЗНИТЕ ЛЪЖИ ЗА ПЕРЕМОГА
ДЕБЕЛИТЕ КРАЖБИ
И ПРОТЕГНАТАТА ПРОСЕШКА ПАНИЧКА
А СЕГА СА СЕТИ КОИ
Коментиран от #165
15:14 09.08.2026
153 жик так
15:16 09.08.2026
154 също и на
До коментар #138 от "КОЛЬО ПАРЪМА":евреин.
15:16 09.08.2026
155 ИАЗ ИМА ОРЪЖИЕ ДА ПОМАГАМ
До коментар #142 от "Ха ха ха":НА УЙРАЙНА. ТО Е В ГАЩИТЕ МИ НЕЕ ТЪНЪК АМА И НЕ Е И КЪС САААМО ЗА УКРАИНКИ Е...
15:17 09.08.2026
156 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #149 от "Не и небходимо":И ПО НОВА ГО КАЗАХА
И ТАГАРЕВ ПОТВЪРДИ
ИЗСТРЕЛЯХА СИ ПОСЛЕДНИТЕ 26 РАКЕТИ ПО КИЕВ ЩОТО ИМ СВЪРШИХА ПЕРАЛНИТЕ НАЛ ТЪЙ
АЙДЕ СКЪПА ТЕНДЖЕРАТА НАХЛЮПЕНА ДО УШИТЕ И ПИРИМОГААААА
15:17 09.08.2026
157 комсомольская правда!
До коментар #139 от "Даа!":Абе пaпагал, сто пъти го повтаряш това заученото, и пак не става истина! Ето какво изрови изкуствения интелект : " Няма официално потвърждение, че руските служби са предупредили Реджеп Ердоган за опита за военен преврат през юли 2016 година. Твърденията за руско предупреждение идват предимно от медийни публикации и се основават на непотвърдени дипломатически източници.Произход на твърдениятаИрански и арабски медии: През юли 2016 г. иранската агенция Fars News Agency разпространява информация, позовавайки се на арабски източници, че руското военно разузнаване е засекло радиопрехвати от турската армия и е предупредило Анкара.Позиция на Кремъл: Руското правителство и говорителят на Путин, Дмитрий Песков, официално заявяват, че нямат такава информация и че Москва не е предупреждавала предварително турските власти.Реакция в Турция: Турски официални лица (включително тогавашният вицепремиер Мехмет Шимшек) обявяват, че нямат данни за получено предупреждение от страна на Русия.
Коментиран от #160
15:17 09.08.2026
158 дрън дрън
До коментар #149 от "Не и небходимо":Русия с 299 милиарда външен дълг който можа да плати дори само с активите които искат да и откраднат , А ЕС с 17 трилиона . Краварите пък с 37 трилиона заеми ..
Коментиран от #164
15:18 09.08.2026
159 БАТЕ ЕРДО
Духът на АНКЪРИДЖ
За него не важи
Хаха хахахахаха хахахахаха
15:18 09.08.2026
160 ха ха ха ....
До коментар #157 от "комсомольская правда!":И ти искаш официално потвърждение на такова нещо ??!!
Бе то за това са разузнавателните служби , не ИИ !!
Аман от разбирачи !
Коментиран от #162
15:20 09.08.2026
161 Наско
До коментар #150 от "Янко":Те за това дават за го върнат на орките за потопените кораби. Временно ще запълнят запасите докато е готова балистиката. Оня кремълски джуджак тотално оплете конците. Преди 5 години Украйна нямаше никакво оръжие и 70% от украинците симпатизираха на РФ ... Сега са най милитаризиранята държава в Европа и никой не харесва РФ.
Коментиран от #174
15:22 09.08.2026
162 комсомольская правда!
До коментар #160 от "ха ха ха ....":ама много извинявай, не знаяф че си от разузнавателните служби!
Коментиран от #180
15:22 09.08.2026
163 Всичко казано от този руски
До коментар #100 от "Гпешка":пропагандист е 95% лъжа. Не му вярвайте изобщо.
15:25 09.08.2026
164 Не е
До коментар #158 от "дрън дрън":важен дълга,а БВП. То и един клошар няма и една стотинка дълг и никой никога няма да му даде заем, но той никога няма да е икономически добре въпреки това, че няма дългове. Западната икономика винаги е движена от задлъжнялостта това е начин на живот на личностно, а и национално ниво, но някои не могат да поумеят това и повтарят опорки. Руската е съизмерима с тази настрана като Южна Корея поне за сега догодина ще почне да се равнява на малките африкански страни дето нямат нищо нито територия нито ресурси некадърна руска работа какво да се прави.
Коментиран от #188
15:25 09.08.2026
165 Ха ха ха
До коментар #152 от "АМ ЧИ МАЙ":От Путин и компания по-големи крадци няма. Корупцията и в Украйна е заради тях.А крепостните в това време живеят в бараки с дървени нужници.
15:28 09.08.2026
166 Така предизвиквате съдбата и
До коментар #143 от "Укротрола е хванал скоротечен рак.":ще се разболеете от това заболяване. Не си струва да се жертвате по такъв мъчителен начин заради Русия.
15:28 09.08.2026
167 милен
15:29 09.08.2026
168 Мъка,мъка
15:32 09.08.2026
169 ....
До коментар #149 от "Не и небходимо":Русия никога е нямала икономика. Русия е така нареченото "икономическо джудже". Шепа хора продават газ и от приходите 1/2 се краде, другата 1/2 отива за производство на ракети и танкове. Ракетите и танковете биват изпратени и унищожени на фронта. С две думи едно нищо, пълна пародия.
Коментиран от #181, #184
15:35 09.08.2026
170 милен
До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Крим направо си е Украински!
15:36 09.08.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
15:39 09.08.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Насакото Яката
15:43 09.08.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 1945
До коментар #132 от "Даа":това е най-удобния маршрут и той се използва от доста време
Коментиран от #179, #183
15:48 09.08.2026
178 Град Козлодуй
Коментиран от #192
15:49 09.08.2026
179 стоян
До коментар #177 от "1945":СиСи ,явно пак си под прикритие ,хайде да не те разсейвам,явно имаш отговорна мисия .
15:57 09.08.2026
180 ха ха ха ...
До коментар #162 от "комсомольская правда!":А аз не знаех че си козяшки списвач , ..добре че ИИ ми каза ...
15:58 09.08.2026
181 Да бе
До коментар #169 от "....":А ние се задъхваме от "икономика"
15:59 09.08.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 хубаво приказваш
До коментар #169 от "....":Ама МВФ класира Руската икономика на четвърто място . А немската , френската , английската потъват.
Западняците нямат 5 Еврака да извадят от джоба си а теглят заеми вече че да пращат на потника .
16:01 09.08.2026
185 Всеки печели от тази война
Коментиран от #186, #187
16:01 09.08.2026
186 ха ха ха ....
До коментар #185 от "Всеки печели от тази война":какво стана с Ф-ките ? Фъркат ли ? Блоковете ли им объркаха , платките ли , парите ли ....
16:03 09.08.2026
187 Тити
До коментар #185 от "Всеки печели от тази война":Ами явно Миговете са отишли в Осрайна ,щото руснаците за една седмица са свалили няколко броя .
16:04 09.08.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Ура!
16:08 09.08.2026
190 DW и ВВС
16:12 09.08.2026
191 Коментар
До коментар #1 от "Анонимен":Кобзон е готов с един милион билети за окупаторите готови да посетят концертите му.
ВСУ ще му съдейства на 100%.
16:12 09.08.2026
192 Град Козлодуй
До коментар #178 от "Град Козлодуй":От руснак войник не става, там е проблема.
16:16 09.08.2026
193 ,,,,
16:19 09.08.2026
194 жжжж
16:20 09.08.2026
195 розовото пони зеля
16:21 09.08.2026
196 уррраааа
16:23 09.08.2026
197 Моряка
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За съжаление,през България.Радев свикна да се навежда.Един път като се наведеш на САЩ,цялото НАТО ще се изреди.Заедно със Зеленото.
16:23 09.08.2026
198 розовото пони зеля
16:24 09.08.2026
199 Прекрасна новина
Само не разбрахме от какво е спасена след като обърна хода на войната и побеждава?
16:24 09.08.2026
200 Ганчо
До коментар #38 от "Ердоган продаде руските кюнци С-400":Не се тревожи кюнците са вИран.Не е толкова просто колкото мислиш че изглежда.А относно ракетите и снарядите кой има най голям интерес Турция остане без оръжие.
16:27 09.08.2026
201 Бесен - Язовец
16:31 09.08.2026
202 Така е
До коментар #1 от "Анонимен":Но поне оръжията са и платени преди това от европейските данъкоплатци.
16:32 09.08.2026
203 Бесен - Язовец
16:33 09.08.2026
204 Жорко
16:36 09.08.2026
205 Всъщност ги купи
До коментар #38 от "Ердоган продаде руските кюнци С-400":защото са най- доброто ПВО, а ги продаде заради натиск от САЩ като условие да ги включат в самолетната програма.
Четете, образовайте се.
16:38 09.08.2026
206 Моряка
До коментар #90 от "ТИТ":Надявам се със свръхмалка мощност.Подходящ случай, да си изстрелят залежалите от 70 години ядрени снаряди 152мм.
16:57 09.08.2026
207 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #130 от "Да бе, да":Офф, писна ми да ограмотявам негрпмотници, неблагодарна работа е.
Русия се намеси в Сирия през 2015 за да бие ислямистите на чужда территория, кое-то и се случи.А после, Сирия само пари харчеше. А базите руските в Сирия си стоят, нали знаеш?
17:07 09.08.2026
208 Констатация
17:30 09.08.2026
209 факуса
17:37 09.08.2026
210 1234
17:40 09.08.2026
211 СоважБейби
До коментар #183 от "Наско":Да ама си резнк!
17:55 09.08.2026
212 Град Козлодуй
18:02 09.08.2026
213 Троянец
18:03 09.08.2026
214 Град Козлодуй
18:07 09.08.2026
215 Това
Коментиран от #217
18:12 09.08.2026
216 Сарьожът
Коментиран от #221
18:18 09.08.2026
217 Град Козлодуй
До коментар #215 от "Това":Ердо го боли оная работа за Укрите.
Коментиран от #218
18:22 09.08.2026
218 Този коментар е премахнат от модератор.
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 Троянец
18:34 09.08.2026
221 Този коментар е премахнат от модератор.
222 Град Козлодуй
Тоя филм нма да го гледате!По-добре си пуснете:Как US стъпиха на Луната.....по реалистичен е макар и в студиата на "Парамаунт".....Хаха
18:41 09.08.2026
223 Ъ?!!!
До коментар #4 от "руската мечка":Това да не си ти, да фъргаш гь0беци пред ш0р0ш и баба урсузка?!!!
20:55 09.08.2026