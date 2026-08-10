Спортът по ТВ в понеделник (10 август)

09.00 Снукър: Чайна оупън, първи кръг Евроспорт 1
12.30Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - първи ден Евроспорт 1
15.30 Снукър: Чайна оупън, първи кръг Евроспорт 1
19.00 Ботев (Вр) – Славия Диема спорт
19.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3
21.00 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - първи ден Евроспорт 1, БНТ 3
21.15 Ботев (Пд) – Спартак Диема спорт
22.00 Плимут – Екзитър Диема спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА