Спортът по ТВ в понеделник (10 август)

След 18 месеца преговори! Сирия и Русия постигнаха споразумение за бъдещето на базите в Тартус и Хмеймим

Сирия и Русия сключиха меморандум за разбирателство за уреждане на бъдещето на руските бази в Тартус и Хмеймим след година и половина интензивни пр ...