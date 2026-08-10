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Спортът по ТВ в понеделник (10 август)

Спортът по ТВ в понеделник (10 август)

10 Август, 2026 06:17 1 151 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (10 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Чайна оупън, първи кръг Евроспорт 1

12.30Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - първи ден Евроспорт 1

15.30 Снукър: Чайна оупън, първи кръг Евроспорт 1

19.00 Ботев (Вр) – Славия Диема спорт

19.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3

21.00 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - първи ден Евроспорт 1, БНТ 3

21.15 Ботев (Пд) – Спартак Диема спорт

22.00 Плимут – Екзитър Диема спорт 2

01.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1


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