Неймар пред трансфер в Интер Маями

Бразилската звезда Неймар ще се присъедини към американския Интер Маями в началото на следващата година, разкри бившият му съотборник в националния отбор Фелипе Мело.

В интервю за портала „Голс до Бразилейрао“ Мело, който поддържа близки отношения с нападателя, сподели, че в обкръжението на Неймар вече се обсъжда бъдещият му трансфер. Очаква се той да напусне настоящия си клуб Сантос, за да се събере отново с Лионел Меси и Луис Суарес в Маями.

Легендарното трио игра заедно в Барселона между 2014 и 2017 година, като за този период отбеляза впечатляващите 363 гола. Повторното им събиране в Мейджър Лийг Сокър би било една от най-големите новини в света на футбола.

Неймар, който е на 34 години, се завърна в родния си Сантос през януари 2025 г. след труден престой в саудитския Ал Хилал, белязан от контузии. Преди това той защитаваше цветовете и на Пари Сен Жермен.