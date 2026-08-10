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Неймар пред трансфер в Интер Маями

Неймар пред трансфер в Интер Маями

10 Август, 2026 07:59 894 1

  • неймар-
  • интер маями-
  • футбол

Очаква се той да напусне настоящия си клуб Сантос, за да се събере отново с Лионел Меси и Луис Суарес в Маями

Неймар пред трансфер в Интер Маями - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилската звезда Неймар ще се присъедини към американския Интер Маями в началото на следващата година, разкри бившият му съотборник в националния отбор Фелипе Мело.

В интервю за портала „Голс до Бразилейрао“ Мело, който поддържа близки отношения с нападателя, сподели, че в обкръжението на Неймар вече се обсъжда бъдещият му трансфер. Очаква се той да напусне настоящия си клуб Сантос, за да се събере отново с Лионел Меси и Луис Суарес в Маями.

Легендарното трио игра заедно в Барселона между 2014 и 2017 година, като за този период отбеляза впечатляващите 363 гола. Повторното им събиране в Мейджър Лийг Сокър би било една от най-големите новини в света на футбола.

Неймар, който е на 34 години, се завърна в родния си Сантос през януари 2025 г. след труден престой в саудитския Ал Хилал, белязан от контузии. Преди това той защитаваше цветовете и на Пари Сен Жермен.


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