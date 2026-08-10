Христо Янев: Спокойствието не ме храни, трябва да съм концентриран

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите след победата на неговия отбор с 3:0 над Септември в сблъсък от четвъртия кръг на efbet Лига.
"И през първото полувреме не играхме лошо. Имахме ситуации и отбелязахме гол. Имахме контрол върху събитията на терена. Започваме да влизаме в този цикъл от мачове и се надявам да повтаряме този тип игри, да създаваме положения и да бележим голове", коментира той.
"Ако искаме да вървим напред, трябва да побеждаваме. Спокойствието не ме храни, трябва да съм концентриран и да внимаваме какво правим, както и да сме смирени, защото ни предстои дълъг път. Мартино беше превантивно изваден от терена, не искахме да има усложнения. Надявам се всички да са добри и да се готвим за мача в четвъртък, който предстои", продължи специалистът.
"Искам да сме равнопоставени на терена. Не искам да се стига до ситуации като през миналия сезон, когато се съобразявахме с натрупване на картони и трябваше ротации. Този мач днес няма нищо общо с предстоящото в четвъртък. Знаем колко сериозен отбор е Макаби и ще подходим така за този двубой. За нас всеки мач в Европа трябва да покажем колко добър клуб сме с фенска маса по трибуните", каза Христо Янев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #2
06:49 10.08.2026
2 Ами
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Янев е стойностен човек не само ,защото е добър треньор ,който още когато ЦСКАбеше в Б група спечели с тях без нито един чужденец в състава купата на България и сега отново дигна ЦСКА и взе пак купата,а и защото има и писателски талант ,преди време го даваха в едно предаване по тази тема по тв.Затова не падайте на умственото ниво на кюстендилци или други нарицателни и не коментирайте бездарно без нужното ниво на познание или поне талант теми ,които не ви се отдават:)
Коментиран от #3, #5
07:27 10.08.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "Ами":Сага сте Литекс, цска го няма, ФАЛИРА, другия месец ще си спомните.
Коментиран от #6
07:56 10.08.2026
4 Шизофен 1914
Доктора ми каза да забравя страха от ЦСКА ама той не ме напуска години вече
08:23 10.08.2026
5 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Ами":Не съм пропуснал да напиша, че е свестен човек! Но довери се на психологическата ми експертиза! Човекът има нещо неразрешено с Азът си!
08:26 10.08.2026
6 Хамрун
До коментар #3 от "Левски 1914":Защо толкова много се притесняваш от ЦСКА, нали е фалирал.
Ако е истина би трябвало да си спокоен.
Явно много страх си насъбрал от ЦСКА с годините и кошмара не те оставя на спокойствие.
Коментиран от #7
08:26 10.08.2026
7 Мура из папура
До коментар #6 от "Хамрун":Защото е редно да се казвате Микренска Фортуна!
Коментиран от #8
08:36 10.08.2026
8 Хамрун
До коментар #7 от "Мура из папура":ССФК Левски (1914 – 1934)
СК Левски (1934 – 1944)
ПФД ПСК-Левски (1944 – 1949)
ДСО Динамо (1949 – 1957)
ФД Левски (1957 – 1969)
ДФС Левски-Спартак (1969 – 1985)
ФК Витоша (1985 – 1989)
ФК Левски-Спартак (1989 – 1990)
ФК Левски (1990 – 1992)
ФК Левски 1914 (1992 – 1998)
ПФК Левски (1998 –; 2006 –)
ФК Лавчис (2007- 2016)
ДПСНАП Левски (2017 – 2025)
“Бостанджи ефенди” (2026-
Вие как е редно да се казвате след толкова смяна на имената?
Само петните името на Апостола
Коментиран от #9
08:43 10.08.2026
9 Левски 1914
До коментар #8 от "Хамрун":И вие сте си сменяли името няколко пъти ,но сега сте Литекс, който играе с лиценза на Етрополе.
09:47 10.08.2026
10 Любител на футбола
14:57 10.08.2026
11 Стан
16:05 10.08.2026