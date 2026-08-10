Христо Янев: Спокойствието не ме храни, трябва да съм концентриран

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите след победата на неговия отбор с 3:0 над Септември в сблъсък от четвъртия кръг на efbet Лига.

"И през първото полувреме не играхме лошо. Имахме ситуации и отбелязахме гол. Имахме контрол върху събитията на терена. Започваме да влизаме в този цикъл от мачове и се надявам да повтаряме този тип игри, да създаваме положения и да бележим голове", коментира той.

"Ако искаме да вървим напред, трябва да побеждаваме. Спокойствието не ме храни, трябва да съм концентриран и да внимаваме какво правим, както и да сме смирени, защото ни предстои дълъг път. Мартино беше превантивно изваден от терена, не искахме да има усложнения. Надявам се всички да са добри и да се готвим за мача в четвъртък, който предстои", продължи специалистът.

"Искам да сме равнопоставени на терена. Не искам да се стига до ситуации като през миналия сезон, когато се съобразявахме с натрупване на картони и трябваше ротации. Този мач днес няма нищо общо с предстоящото в четвъртък. Знаем колко сериозен отбор е Макаби и ще подходим така за този двубой. За нас всеки мач в Европа трябва да покажем колко добър клуб сме с фенска маса по трибуните", каза Христо Янев.