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Христо Янев: Спокойствието не ме храни, трябва да съм концентриран

Христо Янев: Спокойствието не ме храни, трябва да съм концентриран

10 Август, 2026 06:45 990 11

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • цска

Този мач днес няма нищо общо с предстоящото в четвъртък

Христо Янев: Спокойствието не ме храни, трябва да съм концентриран - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите след победата на неговия отбор с 3:0 над Септември в сблъсък от четвъртия кръг на efbet Лига.

"И през първото полувреме не играхме лошо. Имахме ситуации и отбелязахме гол. Имахме контрол върху събитията на терена. Започваме да влизаме в този цикъл от мачове и се надявам да повтаряме този тип игри, да създаваме положения и да бележим голове", коментира той.

"Ако искаме да вървим напред, трябва да побеждаваме. Спокойствието не ме храни, трябва да съм концентриран и да внимаваме какво правим, както и да сме смирени, защото ни предстои дълъг път. Мартино беше превантивно изваден от терена, не искахме да има усложнения. Надявам се всички да са добри и да се готвим за мача в четвъртък, който предстои", продължи специалистът.

"Искам да сме равнопоставени на терена. Не искам да се стига до ситуации като през миналия сезон, когато се съобразявахме с натрупване на картони и трябваше ротации. Този мач днес няма нищо общо с предстоящото в четвъртък. Знаем колко сериозен отбор е Макаби и ще подходим така за този двубой. За нас всеки мач в Европа трябва да покажем колко добър клуб сме с фенска маса по трибуните", каза Христо Янев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    3 5 Отговор
    Този не е лошо момче, но има някакво личностно разтройство! Сериозен съм! Четете му интервютата и наблюдавайте, че винаги нещо за себе си говори без да има смисъл! Спокойствието не го хранело, нямало да се промени, винаги щял да бъде еди къв си! Все едно някой го е карал да се променя! Ей тъй ни в клин ни в ръкав си ги плещи!

    Коментиран от #2

    06:49 10.08.2026

  • 2 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Янев е стойностен човек не само ,защото е добър треньор ,който още когато ЦСКАбеше в Б група спечели с тях без нито един чужденец в състава купата на България и сега отново дигна ЦСКА и взе пак купата,а и защото има и писателски талант ,преди време го даваха в едно предаване по тази тема по тв.Затова не падайте на умственото ниво на кюстендилци или други нарицателни и не коментирайте бездарно без нужното ниво на познание или поне талант теми ,които не ви се отдават:)

    Коментиран от #3, #5

    07:27 10.08.2026

  • 3 Левски 1914

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Сага сте Литекс, цска го няма, ФАЛИРА, другия месец ще си спомните.

    Коментиран от #6

    07:56 10.08.2026

  • 4 Шизофен 1914

    6 3 Отговор
    Моля ви не публикувайте статии за ЦСКА не се чувствам добре онова нещо отвътре ме кара да рецитирам рецитирам всякакви стихотворения.
    Доктора ми каза да забравя страха от ЦСКА ама той не ме напуска години вече

    08:23 10.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Не съм пропуснал да напиша, че е свестен човек! Но довери се на психологическата ми експертиза! Човекът има нещо неразрешено с Азът си!

    08:26 10.08.2026

  • 6 Хамрун

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Левски 1914":

    Защо толкова много се притесняваш от ЦСКА, нали е фалирал.
    Ако е истина би трябвало да си спокоен.
    Явно много страх си насъбрал от ЦСКА с годините и кошмара не те оставя на спокойствие.

    Коментиран от #7

    08:26 10.08.2026

  • 7 Мура из папура

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хамрун":

    Защото е редно да се казвате Микренска Фортуна!

    Коментиран от #8

    08:36 10.08.2026

  • 8 Хамрун

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мура из папура":

    ССФК Левски (1914 – 1934)
    СК Левски (1934 – 1944)
    ПФД ПСК-Левски (1944 – 1949)
    ДСО Динамо (1949 – 1957)
    ФД Левски (1957 – 1969)
    ДФС Левски-Спартак (1969 – 1985)
    ФК Витоша (1985 – 1989)
    ФК Левски-Спартак (1989 – 1990)
    ФК Левски (1990 – 1992)
    ФК Левски 1914 (1992 – 1998)
    ПФК Левски (1998 –; 2006 –)
    ФК Лавчис (2007- 2016)
    ДПСНАП Левски (2017 – 2025)
    “Бостанджи ефенди” (2026-

    Вие как е редно да се казвате след толкова смяна на имената?
    Само петните името на Апостола

    Коментиран от #9

    08:43 10.08.2026

  • 9 Левски 1914

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хамрун":

    И вие сте си сменяли името няколко пъти ,но сега сте Литекс, който играе с лиценза на Етрополе.

    09:47 10.08.2026

  • 10 Любител на футбола

    1 0 Отговор
    Ице няма как да си спокоен в тази професия , тя е на приливи и отливи а на около гъмжи от змии които чакат неуспехите ти . Пожелавам ти успехи !

    14:57 10.08.2026

  • 11 Стан

    0 0 Отговор
    Само ЦСКА.Христо Янев-ГИГАНТА.Давай Ицо САМО ТАКА.

    16:05 10.08.2026

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