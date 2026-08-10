Станаха ясни още подробности от скандала с предполагаемата любовница на Инфантино

Предполагаема любовница на Джани Инфантино е получила от УЕФА над 175 000 евро като обезщетение след напускането ѝ от организацията през 2011 година, съобщава The Telegraph.
Тази сума по-специално включвала разходите за обучение по програма за магистър по бизнес администрация (MBA) в бизнес училище.
Освен това, по време на работата ѝ в УЕФА, заплатата на жената е нараснала с около 29 000 евро, когато е преместена от административна длъжност на ръководна в периода на връзката ѝ с Инфантино.
По-рано стана ясно, че УЕФА е изплатила на любовницата на Инфантино, който в момента е президент на ФИФА, шестцифрено обезщетение, когато Джани е заемал поста генерален секретар на организацията.
Във връзка с това УЕФА разглежда възможността да започне разследване относно дейността на Инфантино за всичките 16 години от работата му в организацията.
Скандалът избухна, след като преди две седмици изтекоха противоречивите планове на Инфантино и ФИФА за продажба на частични търговски права върху Световното първенство.
УЕФА, която включва някои от най-мощните футболни нации, заплаши да бойкотира турнири на ФИФА и публично изрази "загуба на доверие" в ръководството на Инфантино.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #7
12:34 10.08.2026
2 Сила
В световен мащаб обаче ....и не пие токова !!!
12:35 10.08.2026
3 Пешо
12:40 10.08.2026
4 навсякъде се извършват кражби и умишлено
12:53 10.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дайте да я видим
12:59 10.08.2026
7 Според мен
До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Мис без Гащи е доста по напред с кинтите от г-ца Инфантинова.
13:32 10.08.2026