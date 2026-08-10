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Станаха ясни още подробности от скандала с предполагаемата любовница на Инфантино

Станаха ясни още подробности от скандала с предполагаемата любовница на Инфантино

10 Август, 2026 12:29 1 484 7

  • джани инфантино-
  • футбол-
  • любовница-
  • фифа

Тази сума по-специално включвала разходите за обучение по програма за магистър по бизнес администрация (MBA) в бизнес училище

Станаха ясни още подробности от скандала с предполагаемата любовница на Инфантино - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Предполагаема любовница на Джани Инфантино е получила от УЕФА над 175 000 евро като обезщетение след напускането ѝ от организацията през 2011 година, съобщава The Telegraph.

Тази сума по-специално включвала разходите за обучение по програма за магистър по бизнес администрация (MBA) в бизнес училище.

Освен това, по време на работата ѝ в УЕФА, заплатата на жената е нараснала с около 29 000 евро, когато е преместена от административна длъжност на ръководна в периода на връзката ѝ с Инфантино.

По-рано стана ясно, че УЕФА е изплатила на любовницата на Инфантино, който в момента е президент на ФИФА, шестцифрено обезщетение, когато Джани е заемал поста генерален секретар на организацията.

Във връзка с това УЕФА разглежда възможността да започне разследване относно дейността на Инфантино за всичките 16 години от работата му в организацията.

Скандалът избухна, след като преди две седмици изтекоха противоречивите планове на Инфантино и ФИФА за продажба на частични търговски права върху Световното първенство.

УЕФА, която включва някои от най-мощните футболни нации, заплаши да бойкотира турнири на ФИФА и публично изрази "загуба на доверие" в ръководството на Инфантино.


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  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 0 Отговор
    Футболна Мис гащи вика Бацо и благородно завижда😉

    Коментиран от #7

    12:34 10.08.2026

  • 2 Сила

    8 0 Отговор
    Само му липсва перуката ...Боби 2 !!!
    В световен мащаб обаче ....и не пие токова !!!

    12:35 10.08.2026

  • 3 Пешо

    2 0 Отговор
    Няяма мое, няма твое .. всичко е Бероеее....

    12:40 10.08.2026

  • 4 навсякъде се извършват кражби и умишлено

    3 0 Отговор
    се прикриват и премълчават , именно един ден да се използват като бухалка срещу крадеца

    12:53 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дайте да я видим

    3 0 Отговор
    Тази хубавица, за която Инфантино е похарчил толкова пари. Трябва да е нещо изключително.

    12:59 10.08.2026

  • 7 Според мен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Мис без Гащи е доста по напред с кинтите от г-ца Инфантинова.

    13:32 10.08.2026

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