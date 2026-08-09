След 18 месеца преговори! Сирия и Русия постигнаха споразумение за бъдещето на базите в Тартус и Хмеймим

Сирия и Русия сключиха меморандум за разбирателство за уреждане на бъдещето на руските бази в Тартус и Хмеймим след година и половина интензивни преговори, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии, пише БТА.
МВнР в Дамаск заяви, че сирийската държава ще поеме управлението на редица граждански съоръжения, включително летище „Хмеймим“ и търговската част на пристанището на Тартус, което да им позволи да бъдат постепенно интегрирани в цивилната администрация на страната. Военните съоръжения ще бъдат преустроени като съвместни центрове за обучение и квалификация съгласно новите договорености, като преходът ще бъде завършен в рамките на три месеца.
Руските военноморски съоръжения в Тартус и военно летище „Хмеймим“ отдавна са основните военни опорни точки на Москва в Средиземно море и Близкия изток.
Тяхното бъдеще е предмет на преговори с новото ръководство на Сирия, откакто бившият президент Башар Асад беше свален от власт през декември 2024 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #3, #9, #19
17:46 09.08.2026
2 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #18, #23
17:48 09.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 договорено
т.е. понякога ще ползват руски инструктори , а останалите съоръжения ще преминат към гражданско управление от сирийската власт. Руснаците са се изтеглили закривайки базите си.
Коментиран от #21
17:49 09.08.2026
5 сополиво сoрocне
17:50 09.08.2026
6 Ама недейте така
17:50 09.08.2026
7 Миеолюбива Русия
Коментиран от #13
17:50 09.08.2026
8 Ами
Египет, Либия и Алжир и предложиха далеч по-добри оферти.
17:54 09.08.2026
9 Новината на часа
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Окринец убил Поли сънародник край слънчев бряг и се опитал да избяга.
17:54 09.08.2026
10 В Тартус от поне година
Коментиран от #14
17:56 09.08.2026
11 Да се закрива
17:59 09.08.2026
12 Пример за увъртяно
18:05 09.08.2026
13 пази ги
До коментар #7 от "Миеолюбива Русия":От 1000 краварски бази на миролюбивите кравари, които са запалили най-много миролюбиви военни конфликти в името на демокрацията: над 500 военни конфликта от 1776г насам според проучване на Tufts Military Intervention Project. На второ място по миролюбивост са островните poдocмecители с брой държави подложени на тяхната военна миролюбивост - 187 от 197 страни-членки на ООН.
Коментиран от #17
18:05 09.08.2026
14 Ами
До коментар #10 от "В Тартус от поне година":Догаваряли са се за прекратяване на договора.
Русия има договор със Сирия за базите които иска да напусне.
Макар и с намален състав там все още има руски персонал.
Експерти твърдят, че след като Русия напусне окончателно Сирия
почти е сигурно че ще има пряк конфликт между Турция и Израел.
Коментиран от #16, #20
18:07 09.08.2026
15 Мурзик
18:09 09.08.2026
16 Не ми се струва
До коментар #14 от "Ами":Че в Израел са чак толкова глупави...ма знаеш ли.
Коментиран от #24
18:10 09.08.2026
17 Намекваш
До коментар #13 от "пази ги":че САЩ искат да нападат Русия!
18:13 09.08.2026
18 Хаха
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":Явно знаеш усещането..
18:15 09.08.2026
19 От там ли си?
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":напиши си истинския ник и разкажи как е положението..
18:17 09.08.2026
20 Не четеш ли?
До коментар #14 от "Ами":Руските военноморски съоръжения в Тартус и военно летище „Хмеймим“ се закриват. Ушанките отдавна си евакуираха безаналоговите багажи. Сирийците могат да предложат работа на някой руснак, знаещ арабски, но не повече.
Коментиран от #26
18:19 09.08.2026
21 Нарочно е написано мъгливо
До коментар #4 от "договорено":за да си го разяснявате както намерите за добре.
А защо ли!?:)
Ако беше точно както ни го обясняваш, нямаше да ползват мъглата, а щяха да го напишат.
18:24 09.08.2026
22 Аз съм веган
18:33 09.08.2026
23 Тихо,ве...!
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":Каишков,не се научи да мълчиш пред началството...!
Коментиран от #30
18:33 09.08.2026
24 Ами
До коментар #16 от "Не ми се струва":Казвам какво съм прочел.
А тези които са го написли със сигурност знаят по-вече от теб.
Коментиран от #32
18:34 09.08.2026
25 УКРАИНСКА ТЕНДЖЕРА
ПОМНЯ КАК СА РАДВАХ
ТОЙ И МОСТА ГО НЯМА ВЕЧЕ
ДАЖЕ ИМАМ СНИМКА ОТ ВЗРИВА
18:37 09.08.2026
26 функционално неграмотен козяк
До коментар #20 от "Не четеш ли?":Прустройват се военните съоръжения в пристанището на Тартус и летище Хмеймим, а не че базите се закриват.
18:39 09.08.2026
27 Укротрола има разсейки от рака.
18:49 09.08.2026
28 Най добре
18:50 09.08.2026
29 Прави са американците!
18:56 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Явно
19:58 09.08.2026
32 Те в мрежата пишат Петкан, Драган
До коментар #24 от "Ами":Дори и ти пишеш. Можеш да напишеш всичко и всеки не толкова умен да му повярва. Аз ти казвам, че ако Израел искаше да влезе в директен сблъсък с Турция до сега да го беше направил. Нали не си мислиш, че една дузина пазачи в някаква база го спират? Друго ги спира, айде потърси да видим дали някой е написал нещо, че да го прочетеш. То само с четене не Став, въпреки, че е необходимо условие😉
22:47 09.08.2026