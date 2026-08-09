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След 18 месеца преговори! Сирия и Русия постигнаха споразумение за бъдещето на базите в Тартус и Хмеймим
  Тема: Сирия

След 18 месеца преговори! Сирия и Русия постигнаха споразумение за бъдещето на базите в Тартус и Хмеймим

9 Август, 2026 17:43 4 162 32

  • русия-
  • сирия-
  • хмеймим-
  • башар асад-
  • ахмед аш шараа-
  • тартус

Руските военноморски съоръжения в Тартус и военно летище „Хмеймим“ отдавна са основните военни опорни точки на Москва в Средиземно море и Близкия изток

След 18 месеца преговори! Сирия и Русия постигнаха споразумение за бъдещето на базите в Тартус и Хмеймим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сирия и Русия сключиха меморандум за разбирателство за уреждане на бъдещето на руските бази в Тартус и Хмеймим след година и половина интензивни преговори, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии, пише БТА.

МВнР в Дамаск заяви, че сирийската държава ще поеме управлението на редица граждански съоръжения, включително летище „Хмеймим“ и търговската част на пристанището на Тартус, което да им позволи да бъдат постепенно интегрирани в цивилната администрация на страната. Военните съоръжения ще бъдат преустроени като съвместни центрове за обучение и квалификация съгласно новите договорености, като преходът ще бъде завършен в рамките на три месеца.

Руските военноморски съоръжения в Тартус и военно летище „Хмеймим“ отдавна са основните военни опорни точки на Москва в Средиземно море и Близкия изток.

Тяхното бъдеще е предмет на преговори с новото ръководство на Сирия, откакто бившият президент Башар Асад беше свален от власт през декември 2024 г.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    14 32 Отговор
    Русия преговаря над 24 месеца със Столипиново !!! До две години отваря магазин Берьозка 👈😄

    Коментиран от #3, #9, #19

    17:46 09.08.2026

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    24 33 Отговор
    Рушняка го изритаха като бита собака и от Сирия !!! Движуха однако 👆

    Коментиран от #18, #23

    17:48 09.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 договорено

    14 20 Отговор
    ----- Военните съоръжения ще бъдат преустроени като съвместни центрове за обучение и квалификация---------
    т.е. понякога ще ползват руски инструктори , а останалите съоръжения ще преминат към гражданско управление от сирийската власт. Руснаците са се изтеглили закривайки базите си.

    Коментиран от #21

    17:49 09.08.2026

  • 5 сополиво сoрocне

    24 10 Отговор
    Ама на нас Галя ни каза, че новия сирийски главорез е изгонил руснаците още преди 2г!

    17:50 09.08.2026

  • 6 Ама недейте така

    12 19 Отговор
    Сега ще довтаса Зорница и ще почне да обяснява как базите са си руски и действат защото братът на Асад бил завършил в Русия и говорел перфектен руски🤣🤣🤣

    17:50 09.08.2026

  • 7 Миеолюбива Русия

    13 22 Отговор
    защо са и тези бази?От кой ги пазят!

    Коментиран от #13

    17:50 09.08.2026

  • 8 Ами

    19 10 Отговор
    Русия отдавна иска да закрие базите си в Сирия.
    Египет, Либия и Алжир и предложиха далеч по-добри оферти.

    17:54 09.08.2026

  • 9 Новината на часа

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Окринец убил Поли сънародник край слънчев бряг и се опитал да избяга.

    17:54 09.08.2026

  • 10 В Тартус от поне година

    7 8 Отговор
    Са закотвени гемиите на турският ВМФ. За какво изобщо са се договаряли? В Хмеймим има само една шепа пазачи.

    Коментиран от #14

    17:56 09.08.2026

  • 11 Да се закрива

    10 16 Отговор
    самата гРозия

    17:59 09.08.2026

  • 12 Пример за увъртяно

    12 2 Отговор
    нищоказване!

    18:05 09.08.2026

  • 13 пази ги

    18 6 Отговор

    До коментар #7 от "Миеолюбива Русия":

    От 1000 краварски бази на миролюбивите кравари, които са запалили най-много миролюбиви военни конфликти в името на демокрацията: над 500 военни конфликта от 1776г насам според проучване на Tufts Military Intervention Project. На второ място по миролюбивост са островните poдocмecители с брой държави подложени на тяхната военна миролюбивост - 187 от 197 страни-членки на ООН.

    Коментиран от #17

    18:05 09.08.2026

  • 14 Ами

    15 6 Отговор

    До коментар #10 от "В Тартус от поне година":

    Догаваряли са се за прекратяване на договора.
    Русия има договор със Сирия за базите които иска да напусне.
    Макар и с намален състав там все още има руски персонал.
    Експерти твърдят, че след като Русия напусне окончателно Сирия
    почти е сигурно че ще има пряк конфликт между Турция и Израел.

    Коментиран от #16, #20

    18:07 09.08.2026

  • 15 Мурзик

    8 4 Отговор
    След 18 месеца преговори страните се договориха да има преговори.

    18:09 09.08.2026

  • 16 Не ми се струва

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Че в Израел са чак толкова глупави...ма знаеш ли.

    Коментиран от #24

    18:10 09.08.2026

  • 17 Намекваш

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "пази ги":

    че САЩ искат да нападат Русия!

    18:13 09.08.2026

  • 18 Хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Явно знаеш усещането..

    18:15 09.08.2026

  • 19 От там ли си?

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    напиши си истинския ник и разкажи как е положението..

    18:17 09.08.2026

  • 20 Не четеш ли?

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Руските военноморски съоръжения в Тартус и военно летище „Хмеймим“ се закриват. Ушанките отдавна си евакуираха безаналоговите багажи. Сирийците могат да предложат работа на някой руснак, знаещ арабски, но не повече.

    Коментиран от #26

    18:19 09.08.2026

  • 21 Нарочно е написано мъгливо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "договорено":

    за да си го разяснявате както намерите за добре.
    А защо ли!?:)

    Ако беше точно както ни го обясняваш, нямаше да ползват мъглата, а щяха да го напишат.

    18:24 09.08.2026

  • 22 Аз съм веган

    4 4 Отговор
    Чебурашките ги гонят отвсякъде.

    18:33 09.08.2026

  • 23 Тихо,ве...!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Каишков,не се научи да мълчиш пред началството...!

    Коментиран от #30

    18:33 09.08.2026

  • 24 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не ми се струва":

    Казвам какво съм прочел.
    А тези които са го написли със сигурност знаят по-вече от теб.

    Коментиран от #32

    18:34 09.08.2026

  • 25 УКРАИНСКА ТЕНДЖЕРА

    5 2 Отговор
    АМ ЧИ НАЛИ РУСНАЦИТЕ ГИ ИЗРИТАХА ОТ СИРИЯ
    ПОМНЯ КАК СА РАДВАХ
    ТОЙ И МОСТА ГО НЯМА ВЕЧЕ
    ДАЖЕ ИМАМ СНИМКА ОТ ВЗРИВА

    18:37 09.08.2026

  • 26 функционално неграмотен козяк

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Не четеш ли?":

    Прустройват се военните съоръжения в пристанището на Тартус и летище Хмеймим, а не че базите се закриват.

    18:39 09.08.2026

  • 27 Укротрола има разсейки от рака.

    1 3 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    18:49 09.08.2026

  • 28 Най добре

    4 1 Отговор
    Да ги махат от там,че само проблеми създават.

    18:50 09.08.2026

  • 29 Прави са американците!

    2 1 Отговор
    Те нямат никакво доверие на новия главатар на Сирия, който е бивш терорист от Ислямска държава...

    18:56 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Явно

    4 1 Отговор
    Надеждите на Путлер да присъстват руски войски в Сирия окончателно се изпариха.

    19:58 09.08.2026

  • 32 Те в мрежата пишат Петкан, Драган

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Дори и ти пишеш. Можеш да напишеш всичко и всеки не толкова умен да му повярва. Аз ти казвам, че ако Израел искаше да влезе в директен сблъсък с Турция до сега да го беше направил. Нали не си мислиш, че една дузина пазачи в някаква база го спират? Друго ги спира, айде потърси да видим дали някой е написал нещо, че да го прочетеш. То само с четене не Став, въпреки, че е необходимо условие😉

    22:47 09.08.2026

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