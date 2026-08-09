След 18 месеца преговори! Сирия и Русия постигнаха споразумение за бъдещето на базите в Тартус и Хмеймим

Сирия и Русия сключиха меморандум за разбирателство за уреждане на бъдещето на руските бази в Тартус и Хмеймим след година и половина интензивни преговори, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии, пише БТА.

МВнР в Дамаск заяви, че сирийската държава ще поеме управлението на редица граждански съоръжения, включително летище „Хмеймим“ и търговската част на пристанището на Тартус, което да им позволи да бъдат постепенно интегрирани в цивилната администрация на страната. Военните съоръжения ще бъдат преустроени като съвместни центрове за обучение и квалификация съгласно новите договорености, като преходът ще бъде завършен в рамките на три месеца.

Руските военноморски съоръжения в Тартус и военно летище „Хмеймим“ отдавна са основните военни опорни точки на Москва в Средиземно море и Близкия изток.

Тяхното бъдеще е предмет на преговори с новото ръководство на Сирия, откакто бившият президент Башар Асад беше свален от власт през декември 2024 г.