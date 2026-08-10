Новини
Спорт »
Бг футбол »
ПСЖ разтърси трансферния пазар с привличането на футболист на Реал Мадрид

ПСЖ разтърси трансферния пазар с привличането на футболист на Реал Мадрид

10 Август, 2026 11:01 2 080 1

  • псж-
  • реал мадрид-
  • арда гюлер-
  • футбол

Френският гранд е изпратил впечатляваща оферта на стойност 115 милиона евро за 21-годишния турски национал, съобщават медиите в Турция и Испания

ПСЖ разтърси трансферния пазар с привличането на футболист на Реал Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новата голяма трансферна цел пред ПСЖ е футболиста на Реал Мадрид Арда Гюлер. Френският гранд е изпратил впечатляваща оферта на стойност 115 милиона евро за 21-годишния турски национал, съобщават медиите в Турция и Испания.

Ръководството на Реал Мадрид обмисля предложението, но шансовете то да бъде прието не са много големи. В Мадрид гледат на Гюлер като на един от най-перспективните играчи и ключова фигура за бъдещето.

Турските медии допълват, че ако все пак се стигне до сделка, бившият клуб на Гюлер - Фенербахче, ще получи сериозна сума, тъй като "фенерите" притежават 20% от правата при следващ трансфер, което би им донесло точно 23 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорти до коленцата

    2 0 Отговор
    Бързо се разбира, че е разтърсена единствено празната кратуна на напушената фенка на фалиралия сепаратистки балон Фарса, Павела

    11:49 10.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове