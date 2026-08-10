ПСЖ разтърси трансферния пазар с привличането на футболист на Реал Мадрид

Новата голяма трансферна цел пред ПСЖ е футболиста на Реал Мадрид Арда Гюлер. Френският гранд е изпратил впечатляваща оферта на стойност 115 милиона евро за 21-годишния турски национал, съобщават медиите в Турция и Испания.

Ръководството на Реал Мадрид обмисля предложението, но шансовете то да бъде прието не са много големи. В Мадрид гледат на Гюлер като на един от най-перспективните играчи и ключова фигура за бъдещето.

Турските медии допълват, че ако все пак се стигне до сделка, бившият клуб на Гюлер - Фенербахче, ще получи сериозна сума, тъй като "фенерите" притежават 20% от правата при следващ трансфер, което би им донесло точно 23 милиона евро.