Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Астън Вила с шокиращ интерес към звезда на Реал Мадрид

Астън Вила с шокиращ интерес към звезда на Реал Мадрид

10 Август, 2026 09:29 1 042 0

  • реал мадрид-
  • ендрик-
  • астън вила-
  • футбол

Бирмингамци обмислят да вземат бразилския талант под наем, а Рома също следи ситуацията

Астън Вила с шокиращ интерес към звезда на Реал Мадрид - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Астън Вила обмисля изненадващ ход за нападателя на Реал Мадрид Ендрик, като клубът може да предложи на бразилеца възможност да продължи развитието си под наем във Висшата лига, съобщава “talkSPORT”.

20-годишният футболист прекара втората половина на миналия сезон под наем в Лион, където записа 8 гола и 8 асистенции в 21 мача. След завръщането си в Мадрид той попадна и в състава на Бразилия за Световното първенство, записвайки четири участия.

Астън Вила търси подсилване на атаката преди завръщането си в Шампионската лига. В момента Унай Емери разполага с Оли Уоткинс, Тами Ейбрахам и 17-годишния Брайън Маджо, който впечатлява в предсезонната подготовка с четири гола.

Интерес към Ендрик има и от Рома, което може да доведе до сериозна битка за подписа му преди затварянето на трансферния прозорец.

Вила вече привлече четирима нови футболисти това лято, сред които рекордната покупка Йохан Манзамби от Фрайбург. Клубът продаде и Морган Роджърс на Челси за рекордните за британски футбол 117 милиона паунда.

Бирмингамци продължават да работят по трансферите си и са близо и до привличането на левия бек Матео Руджери от Атлетико Мадрид.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове