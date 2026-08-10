Астън Вила с шокиращ интерес към звезда на Реал Мадрид

Астън Вила обмисля изненадващ ход за нападателя на Реал Мадрид Ендрик, като клубът може да предложи на бразилеца възможност да продължи развитието си под наем във Висшата лига, съобщава “talkSPORT”.

20-годишният футболист прекара втората половина на миналия сезон под наем в Лион, където записа 8 гола и 8 асистенции в 21 мача. След завръщането си в Мадрид той попадна и в състава на Бразилия за Световното първенство, записвайки четири участия.

Астън Вила търси подсилване на атаката преди завръщането си в Шампионската лига. В момента Унай Емери разполага с Оли Уоткинс, Тами Ейбрахам и 17-годишния Брайън Маджо, който впечатлява в предсезонната подготовка с четири гола.

Интерес към Ендрик има и от Рома, което може да доведе до сериозна битка за подписа му преди затварянето на трансферния прозорец.

Вила вече привлече четирима нови футболисти това лято, сред които рекордната покупка Йохан Манзамби от Фрайбург. Клубът продаде и Морган Роджърс на Челси за рекордните за британски футбол 117 милиона паунда.

Бирмингамци продължават да работят по трансферите си и са близо и до привличането на левия бек Матео Руджери от Атлетико Мадрид.