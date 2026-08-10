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Рашфорд няма да може да играе с номер 10 при завръщането си в Манчестър Юнайтед

Рашфорд няма да може да играе с номер 10 при завръщането си в Манчестър Юнайтед

10 Август, 2026 10:00 915 1

  • маркъс рашфорд-
  • манчестър юнайтед-
  • барселона-
  • футбол

Английският нападател се завърна на „Олд Трафорд“ след 18 месеца под наем и вече ще носи фланелката с №14

Рашфорд няма да може да играе с номер 10 при завръщането си в Манчестър Юнайтед - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Маркъс Рашфорд се завърна в Манчестър Юнайтед след 18 месеца под наем в Барселона и Астън Вила, но при завръщането си ще трябва да свикне с нов номер.

Фланелката с №10, която нападателят носеше в продължение на седем сезона, вече е притежание на Матюс Куня. Според Фабрицио Романо Рашфорд ще избере свободния №14 – същия номер, който носеше по време на престоя си в Барселона.

28-годишният футболист може да се завърне на терена още в сряда, когато Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Лийдс в Дъблин в приятелски двубой.

№14 има дълга история на „Олд Трафорд“. Сред футболистите, които са го носили, са Хавиер Ернандес и Джеси Лингард, но най-успешният му притежател остава Андрий Канчелскис. Украинецът е двукратен шампион на Англия с Юнайтед и завършва сезон 1994/95 като най-добрия реализатор на отбора с 15 гола във всички турнири.


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  • 1 Гонзо

    1 0 Отговор
    Канчелскис, украинец???
    Що за идиотщина?
    И тук ли политика???

    11:33 10.08.2026

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