Рашфорд няма да може да играе с номер 10 при завръщането си в Манчестър Юнайтед

Маркъс Рашфорд се завърна в Манчестър Юнайтед след 18 месеца под наем в Барселона и Астън Вила, но при завръщането си ще трябва да свикне с нов номер.

Фланелката с №10, която нападателят носеше в продължение на седем сезона, вече е притежание на Матюс Куня. Според Фабрицио Романо Рашфорд ще избере свободния №14 – същия номер, който носеше по време на престоя си в Барселона.

28-годишният футболист може да се завърне на терена още в сряда, когато Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Лийдс в Дъблин в приятелски двубой.

№14 има дълга история на „Олд Трафорд“. Сред футболистите, които са го носили, са Хавиер Ернандес и Джеси Лингард, но най-успешният му притежател остава Андрий Канчелскис. Украинецът е двукратен шампион на Англия с Юнайтед и завършва сезон 1994/95 като най-добрия реализатор на отбора с 15 гола във всички турнири.