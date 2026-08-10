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Вижте останките от дрона, паднал край Кардам СНИМКИ

Вижте останките от дрона, паднал край Кардам СНИМКИ

10 Август, 2026 13:07 2 181 21

  • кардам-
  • дрон-
  • украински дрон-
  • българия-
  • украйна-
  • руска агресия

След първоначалния анализ стана ясно, че няма причина да се смята, че инцидентът е бил преднамерен

Вижте останките от дрона, паднал край Кардам СНИМКИ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Министерството на външните работи се провежда среща между министър Велислава Петрова и послaника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Поводът е падналият дрон край Кардам, предаде БНТ.

Заради него премиерът Румен Радев свика извънредно Съвета по сигурността към МС в събота. След заседанието Радев обяви, че малко след 8.00 часа в събота дронът е нахлул в българското въздушно пространство. Безпилотния апарат се взриви на метри от българо-румънската граница, в близост до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции и на двете държави.

Вижте останките от дрона, паднал край Кардам СНИМКИ
Снимка: БНТ

По данни на Министерството на отбраната най-вероятно се касае за украински дрон-примамка „Майя”. След първоначалния анализ стана ясно, че няма причина да се смята, че инцидентът е бил преднамерен. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси.

Вижте останките от дрона, паднал край Кардам СНИМКИ
Снимка: БНТ

Вчера президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това - какъв е дронът и каква е била неговата роля? Междувременно Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване на случая.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Над Девня са заснети два дрона

    Коментиран от #17

    13:10 10.08.2026

  • 2 Тунджа 200

    10 0 Отговор
    М, пералня.

    13:10 10.08.2026

  • 3 Надписите са типично руски

    8 33 Отговор
    Украинците използват английски букви.

    Коментиран от #12, #14

    13:11 10.08.2026

  • 4 Казанлък

    5 28 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише: "уиЗапутин"!

    13:12 10.08.2026

  • 5 Има етикет

    25 1 Отговор
    Че дрона е бил на БНТ

    Коментиран от #9

    13:17 10.08.2026

  • 6 миче кви са тез снимки неясни

    15 0 Отговор
    те са за разследващите

    дрончето се слага на маса
    ясно да се види

    13:18 10.08.2026

  • 7 чавовата дъска

    0 4 Отговор
    щво изтроп ка

    13:19 10.08.2026

  • 8 Я пък тоя

    28 0 Отговор
    Няма причина да е преднамерено, моля ви, украинците въобще не са виновни, те го пратили към Москва, а как е стигнал БГ утре ще разберем.
    Ще ви подскажа - Путин е виновен.

    13:19 10.08.2026

  • 9 тиквата съм

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Има етикет":

    Че дрона е бил на мен
    да наблюдава моите стада
    дали пасат и дали ще дадат добра вълна за следващия бюджет

    13:20 10.08.2026

  • 10 ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ БЕ

    14 3 Отговор
    ЯСНО СЕ ВИЖДА, ЧЕ ДРОНЪТ Е БЪЛГАРСКИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

    13:20 10.08.2026

  • 11 Кочо

    3 4 Отговор
    Ами! Дрон като дрон! Колко съм ги намирал такива по поляните! Даже за вторични не стават! Фърчила!

    13:21 10.08.2026

  • 12 Я пък тоя

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Надписите са типично руски":

    Не пиши, излагаш се!
    Украинците признаха, че е техен, а ти.... Моля другарки, те пишат с английски букви.

    13:22 10.08.2026

  • 13 Олеся Илашчук - ЧУК - ЧУК

    12 1 Отговор
    Дрона трябваше да се насочи към София - жълтите павета !

    13:26 10.08.2026

  • 14 Да дааа, "английски букви" ...

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Надписите са типично руски":

    измислени от св. Нестор Мики Маус

    13:33 10.08.2026

  • 15 Дронът е пратен от фашистите

    9 0 Отговор
    Фашистка Украйна е пратила дрона за да взривява руски енергоизточници на българска територия!

    13:34 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Един ляв

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И един къс.

    13:39 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Малката муха

    10 1 Отговор
    Не ми се мисли, какво ще стане, когато укро+питеците почнат да пускат техните балистични ракети - ще летят коя на къдет си иска. Но трябва да им се признае - дронът-примамка успешно примами всички ба/\ами ;)

    13:41 10.08.2026

  • 20 Иван

    7 0 Отговор
    Тия останки изглеждат някак си демократични и прогресивни ... украински ще да е

    13:53 10.08.2026

  • 21 ПОНЕЖЕ

    0 1 Отговор
    Останките от дрона са "приятелски",предлагам да ни одържат по една заплата за "приятелите" фашисти.

    14:26 10.08.2026

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