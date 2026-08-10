Вижте останките от дрона, паднал край Кардам СНИМКИ

В Министерството на външните работи се провежда среща между министър Велислава Петрова и послaника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Поводът е падналият дрон край Кардам, предаде БНТ.
Заради него премиерът Румен Радев свика извънредно Съвета по сигурността към МС в събота. След заседанието Радев обяви, че малко след 8.00 часа в събота дронът е нахлул в българското въздушно пространство. Безпилотния апарат се взриви на метри от българо-румънската граница, в близост до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции и на двете държави.
По данни на Министерството на отбраната най-вероятно се касае за украински дрон-примамка „Майя”. След първоначалния анализ стана ясно, че няма причина да се смята, че инцидентът е бил преднамерен. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси.
Вчера президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това - какъв е дронът и каква е била неговата роля? Междувременно Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване на случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
13:10 10.08.2026
2 Тунджа 200
13:10 10.08.2026
3 Надписите са типично руски
Коментиран от #12, #14
13:11 10.08.2026
4 Казанлък
13:12 10.08.2026
5 Има етикет
Коментиран от #9
13:17 10.08.2026
6 миче кви са тез снимки неясни
дрончето се слага на маса
ясно да се види
13:18 10.08.2026
7 чавовата дъска
13:19 10.08.2026
8 Я пък тоя
Ще ви подскажа - Путин е виновен.
13:19 10.08.2026
9 тиквата съм
До коментар #5 от "Има етикет":Че дрона е бил на мен
да наблюдава моите стада
дали пасат и дали ще дадат добра вълна за следващия бюджет
13:20 10.08.2026
10 ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ БЕ
13:20 10.08.2026
11 Кочо
13:21 10.08.2026
12 Я пък тоя
До коментар #3 от "Надписите са типично руски":Не пиши, излагаш се!
Украинците признаха, че е техен, а ти.... Моля другарки, те пишат с английски букви.
13:22 10.08.2026
13 Олеся Илашчук - ЧУК - ЧУК
13:26 10.08.2026
14 Да дааа, "английски букви" ...
До коментар #3 от "Надписите са типично руски":измислени от св. Нестор Мики Маус
13:33 10.08.2026
15 Дронът е пратен от фашистите
13:34 10.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Един ляв
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И един къс.
13:39 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Малката муха
13:41 10.08.2026
20 Иван
13:53 10.08.2026
21 ПОНЕЖЕ
14:26 10.08.2026