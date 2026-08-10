Вратарят на Реал Мадрид: Моуриньо ще донесе нужната дисциплина

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа не скри огромното си вълнение от повторното събиране с Жозе Моуриньо.

Белгийският национал е категоричен, че тежката ръка на опитния мениджър е именно това, от което клубът има остра нужда в този момент.

Куртоа, който се завърна към тренировките предсрочно след травма от Световното първенство, изрази пълна подкрепа за португалеца.

"Моуриньо е взискателен треньор, който поставя дисциплината и отбора пред индивидуалния талант. За мен това са решаващи фактори за победата. Той е страхотен треньор и много достъпен човек. Той е прям, което аз ценя. Мисля, че това е правилната посока," заяви Куртоа в интервю за Real Madrid TV.

Историята между Куртоа и Моуриньо е изпълнена с успехи. Двамата бяха заедно в Челси през сезон 2014/15, година, в която белгиецът се завърна от изключително успешен тригодишен престой под наем в Атлетико Мадрид, за да замени легендарния Петър Чех като титулярен вратар на "сините".

Размишлявайки върху предишната им съвместна работа в Лондон, Куртоа си спомни с умиление.

"Бяхме заедно в Челси и спечелихме Висшата лига. Имам топли спомени от него и съм щастлив да играя отново под негово ръководство. Надяваме се да работим добре заедно и да имаме успешни години тук."

Отвъд мениджърските промени, Куртоа е изцяло фокусиран върху възстановяването си, след като получи травма по време на четвъртфиналния сблъсък на Белгия на Световното първенство срещу Испания.

Той бе принуден да напусне терена около 20 минути преди края, а отсъствието му се усети силно при последващото отпадане на Белгия от турнира. Решен да започне новия сезон по най-добрия начин, Куртоа взе решение да прекъсне ваканцията си и да се завърне във Валдебебас по-рано от своите съотборници от националния отбор.

"Върнах се малко по-рано, защото заради травмата исках да се уверя, че всичко е наред, като проведа индивидуални тренировки, преди да се присъединя към отбора. Днес вече направих вратарска тренировка и се чувствах много добре и щастлив, че отново тренирам," обясни той.

"Има доста нови играчи, познаваме някои от тях от мачове срещу тях, но Световното първенство приключи много късно тази година и не е лесно за треньора да интегрира всички постепенно," заключи Куртоа.