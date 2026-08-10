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Олеся Илашчук в МВнР: Украйна не е насочвала умишлено дронове към България

Олеся Илашчук в МВнР: Украйна не е насочвала умишлено дронове към България

10 Август, 2026 13:09 1 501 88

  • олеся илашчук-
  • велислава петрова-
  • дронове-
  • мвнр

Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави

Олеся Илашчук в МВнР: Украйна не е насочвала умишлено дронове към България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща днес в МВнР с посланика на Украйна Олеся Илашчук в България във връзка с навлизането на дрон в българското въздушно пространство в района на Кардам. Първоначалният анализ показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“, използван от украинските въоръжени сили.

По време на разговора министър Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо, съобщиха от МВнР.

Българската страна поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министър Петрова заяви, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави.

От своя страна посланикът изрази дълбока загриженост във връзка със случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая.

Във връзка с навлизането на дрона България поддържа контакт и с румънската страна. Министър Велислава Петрова е информирала и външните министри на държавите членки на Европейския съюз за инцидента и за предприетите от страната ни действия. Предстои и обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда.

България ще продължи последователно да защитава своя суверенитет и сигурността на българските граждани. Страната ни остава последователна и в позицията си, че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    80 7 Отговор
    Съвпадение ли е че Олеся Иласчук я нямаше в България?

    13:11 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тунджа 200

    59 2 Отговор
    Абе като ти плесна един по челото и ти кажа, че не е умишлено?

    13:11 10.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    70 3 Отговор
    УКРОПосланИЧКАТА отглежда У.БИ.ЕЦ❗

    13:12 10.08.2026

  • 5 ФАКТ

    71 4 Отговор
    ЛЪЖКИНЯ ЗЕЛЕНА

    13:12 10.08.2026

  • 6 Ооо...нее...!

    67 2 Отговор
    Що ми беше да погледна снимката...?!
    Цяла вечер ще сънувам кошмари...🙄😨😟🫢!

    Коментиран от #68

    13:12 10.08.2026

  • 7 Стенли

    32 2 Отговор
    Може и така да е , но не можем да бъдем напълно сигурни 🤔😕🤨

    13:13 10.08.2026

  • 8 Дън Бай

    27 1 Отговор
    Чук-чук, кой е тук?

    13:14 10.08.2026

  • 9 Кобра

    55 1 Отговор
    Плюйте си в пазвата против уроки!

    13:14 10.08.2026

  • 10 Я пък тоя

    44 3 Отговор
    А външния ни министър помоли ли се на Олеся Илашчук?
    Моля ви, не правете повече така! Много ви моля!

    13:15 10.08.2026

  • 11 стенограма

    56 2 Отговор
    Какво могат да обсъждат сексоложка и специалистка по инфекциозни заболявания, ами пи.. въшки например и могат ли те да се пренасят с дрон, за да избегнат санитарния контрол на граница с Украйна?

    13:15 10.08.2026

  • 12 официално

    52 4 Отговор
    Украйна не е насочвала умишлено дронове към България

    кво се праят и тук на неразбрали

    Москва не вярва на сълзи
    особено бандеровски

    13:15 10.08.2026

  • 13 Рускиня или украинка

    25 4 Отговор
    където и да ги видиш по света, веднага ще ги познаеш.

    13:16 10.08.2026

  • 14 Ами канете се и си говорете до утре...!

    26 20 Отговор
    Аз пък вярвам на позицията на Ивайло Мирчев,че това е просто руска провокация и трябва незабавно да се задейства ,,Член 5" на НАТО...!
    Същото го потвърди и наскоро излезлият от нелегалност-Тодор Тагарев...

    Коментиран от #50

    13:16 10.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 джо

    8 4 Отговор
    убавица... бррр!

    13:17 10.08.2026

  • 17 Руските номера на КГБ ги знаем всички

    6 47 Отговор
    Само русодебилите не ги знаят.

    Коментиран от #54

    13:17 10.08.2026

  • 18 Иван

    21 2 Отговор
    Насочвам абсолютно умишлено моя “дрон” към Олеся!

    Коментиран от #56

    13:19 10.08.2026

  • 19 Бит русораст

    4 25 Отговор
    Другари русорасти ще се бием ли са дрона или пак ще бягаме в шумата като истински русорасти -партизани?

    13:19 10.08.2026

  • 20 Няма логика украинците да ни бомбардират

    5 35 Отговор
    при положение, че 1/3 от оръжието с което воюват идва от България!

    Коментиран от #26, #69

    13:20 10.08.2026

  • 21 Тва извънземно

    35 1 Отговор
    От каква порода е ?

    13:20 10.08.2026

  • 22 Трол

    3 19 Отговор
    Много е сладка.

    13:20 10.08.2026

  • 23 Хмм

    35 1 Отговор
    тези за тъпи ли ни смятат, прелита си дрончето с боен заряд през цяла Северна Добруджа стотици километри, няколко часа и никой не го засякъл, минава на българска територия и на самата граница се взривява

    Коментиран от #30, #72

    13:21 10.08.2026

  • 24 няма значение

    40 0 Отговор
    дали Украйна е насочвала дрон към България, единственото, което има значение е, че дронът се взриви тук. В цял свят и непредумишленото престъпление е престъпление и се наказва от закона. Защо за Украйна да е по-различно?

    13:22 10.08.2026

  • 25 Шопа

    25 1 Отговор
    Тази от снимката съм я виждал на магистралата..

    Коментиран от #35

    13:23 10.08.2026

  • 26 има логика

    30 1 Отговор

    До коментар #20 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":

    да вкарат НАТО във войната на своя страна. Това им е логиката.

    13:23 10.08.2026

  • 27 Говорить Москва

    24 1 Отговор
    Русия ще продължи войната в Украйна, докато не постигне поставените цели

    13:25 10.08.2026

  • 28 С ПБ -напред другари

    11 2 Отговор
    Другари да поискаме помощ от братска Русия.
    Дружба навеки,другари!

    13:25 10.08.2026

  • 29 Фройд

    27 1 Отговор
    Тая да се маха ! И свалете парцала .

    13:27 10.08.2026

  • 30 Дудов

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хмм":

    Да, за тъпи.Много сънародници са такива

    13:27 10.08.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 3 Отговор
    Абе утре, ако един Искандер падне над София ПутЕн каже, че не е нарочно-
    каква ще е реакцията на МВнР🤔❓

    13:27 10.08.2026

  • 32 Иванов

    27 1 Отговор
    Олесия от труженичка на морето стана посланик

    13:28 10.08.2026

  • 33 Дрона е бил насочен към Компресорната

    23 0 Отговор
    Станция и по една случайност се взривява на един км. встрани.

    13:28 10.08.2026

  • 34 Ама за производството

    23 1 Отговор
    на фентанил в България не я питаха нали ?

    Коментиран от #46

    13:28 10.08.2026

  • 35 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Шопа":

    И ти ли си по дудуците?

    Коментиран от #62

    13:30 10.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Е ба4ев

    17 1 Отговор
    Тая само за a нални ръгачки и групов сеkc става

    13:30 10.08.2026

  • 38 нннн

    16 0 Отговор
    Съвети по специалността си дава ли? А нагледни уроци по сексология?

    13:31 10.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ако си мислите че Зеленски, СБУ, ВСУ

    21 0 Отговор
    ще ви кажат, Да искаме да ви взривим Компресорната Станция ама не успяхме.

    Коментиран от #59

    13:31 10.08.2026

  • 41 добре де

    19 0 Отговор
    Украйна не отрича, че взривилото се дронче си е нейно. Отрича да е било насочено към България. Възниква въпросът, на който Украйна не дава отговор - щом дронът не е бил насочен към България, коя е била целта му?

    13:36 10.08.2026

  • 42 Чамовото

    9 3 Отговор
    недоразумение имитира дейност. Оставка радки, чамки, муни, кутки, гугутки тутурутки

    13:36 10.08.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    19 0 Отговор
    ВЕрваме ти!

    Както ти вЕрваме, че синът ти не е убиец, че нямзш нищо общо с Баба Алино и че Киев "печели" войната!

    ВЕрва ме ти! 🤣🤣🤣🤣🤣

    13:41 10.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 оня с коня

    13 0 Отговор
    Тая ми прилича на траверса.

    13:45 10.08.2026

  • 46 Оня нарко боса дето го заловиха

    16 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ама за производството":

    в Бугас го пуснаха след 6 часа да си отиде в Украйна. Доказано е че няколко пъти срещи е имал с консула на Украйна в х. ПРИМОРЕЦ Бургас. Екстрадиран бил представете си. Другият пък от Баба Алино както е тръгнало и почетен гражданин на Варна тези нищожества от ДБ-ПП ще го направят. Целият Административен съд Варна се оказа че е пробит от украинската мафия. Сега ще излязат и данни за терените около язовир Кърджали. И там се оказа че украинската мафия яко строи на държавни земи .

    13:45 10.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 миме

    8 1 Отговор
    явно олесята яко е илаСчукала чамовата

    13:47 10.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Са, като е

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами канете се и си говорете до утре...!":

    ДОКАЗАНА укроинска провокация, ТРЯБВА ДА СЕ задейства чл. 5!

    13:52 10.08.2026

  • 51 интересна среща

    14 0 Отговор
    е била - сексоложка се среща с микробиоложка. Надявам се резултат да не е положителен за хламидия или други полово предавани заболявания.

    13:52 10.08.2026

  • 52 Митко Овчарчето

    16 1 Отговор
    Правете сметка колко е ефикасно ПВО-то на НАТЮту още повече,че в Констанца имат база.Да прелети 1/3 от Румъния и да се самовзриви в Българско......Гледам цяла сутрин "експерти" дето не са виждали дрон как обясняват,че бил малък,бил летял под радарите и какви ли не умнотии.А ако беше ракета?!Тогава ни щяха да я видят,ни щяха да я чуят.Пада отгоре и край!Тишина!

    13:52 10.08.2026

  • 53 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Еврошушльопъците се ошашавиха от безпомощноста си и искрено вярват,че членя петия ще ги пази.

    13:56 10.08.2026

  • 54 Еми леж на тая кълка ...!

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Руските номера на КГБ ги знаем всички":

    Пък през това време Укрите ще те бомбят с дрончета,докато ти дойде акъла в сорисоидната промита тиква...!

    13:58 10.08.2026

  • 55 вече

    10 0 Отговор
    час и половина пълно информационно затъмнение какво се случва в Белица и има ли пострадали хора. Такова нещо досега не е било.

    Коментиран от #58

    13:59 10.08.2026

  • 56 Саде да те предупредя!

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    ,,Дронът" ти като наближи Олеся и виждайки я отблизо,директно ще ти...,,падне"...🙄😨😟🫢!

    14:02 10.08.2026

  • 57 Пламен

    2 15 Отговор
    Естествено че Украйна не е насочвала дрон към България.
    Тази война я започна русия. Всички последствия са заради русия.

    Коментиран от #61

    14:04 10.08.2026

  • 58 И там е намесен украински дрон...!

    10 1 Отговор

    До коментар #55 от "вече":

    Тия укри,докато не предизвикат трета-световна-няма да се спрат с техните провокации...!

    Коментиран от #70

    14:05 10.08.2026

  • 59 Е чак пък?!

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ако си мислите че Зеленски, СБУ, ВСУ":

    Такива наивници-не сме!

    14:08 10.08.2026

  • 60 Град Козлодуй

    7 3 Отговор
    Кой ме вика?Кой ще ме изчука?Аз съм Олесия от Украйна и съм тука!

    Коментиран от #63, #80

    14:09 10.08.2026

  • 61 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Пламен":

    Мале колко си объл.

    14:10 10.08.2026

  • 62 Шопа

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    По дудуците си ти.Имаш опит с оня некъпания АлиБебегов

    14:25 10.08.2026

  • 63 Марко Ташачев

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Град Козлодуй":

    Тая само като им видиш очичките ти става ясно,че екато украински дрон в креата.Само ръчна и задна.

    14:35 10.08.2026

  • 64 Изгонете урко фашистката без право на

    5 1 Отговор
    Връщане. Урките са всички нагли и лъжливи като тази

    14:37 10.08.2026

  • 65 Мда-даааааа

    2 1 Отговор
    Олеее, и ся ила тук за чук-чук.

    14:37 10.08.2026

  • 66 Българин

    2 3 Отговор
    За сега Украйна наистина не е насочвала дробове към България, но ско не обслужваме украинските интереси, те ще унищожат енергетиката и туризма ни за три дни! За това Радев ще изпълнява всички искания на зеленски, за да ни осигури мир! Друг избор нямаме!

    Коментиран от #71

    14:40 10.08.2026

  • 67 питам укробандерката

    5 1 Отговор
    Защо украйна нападна България с дрон и го взриви в държавата ни?

    14:59 10.08.2026

  • 68 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ооо...нее...!":

    Абсолютно!
    Тая с тоя поглед мяса на вещица?!

    ВСИЧКИ РАЗБРАХА, ЧЕ ЗАПАДЪТ ВЪЗРОДИ НАЦИЗМА В ЛИЦЕТО НА БАНДЕРОВЦИТЕ, ЗА ОТРИЦАТЕЛНО ВРЕМЕ ,САМО БГ ЖЪЛТОПАВЕТНИЯТ ТРОЛЕТАРИАТ СИ МИСЛИ, ЧЕ ДА АТАКУВАШ СВОИТЕ ПРОРУСКИ НАСТРОЕНИ СЪНАРОДНИЦИ БИЛО ДЕМОКРАЦИЯ!!!

    ТАЯ МОМЕНТАЛНО ДА Я ПРАЩАТ В БГ ЗАТВОР НА ПУК НА ЗЕЛЕНОТО ЧУЧЕЛО, ЩОТО ПОДОБНИ УКРО-АНКЛАВИ КАТО ТОЯ В БАБА-АЛИНО КРАЙ ВАРНА, СА МЕКО КАЗАНО СЕРИОЗНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!

    ЕЕЙ КОГА ЛИ НАЙ-СЕТНЕ ЩЕ ДОЙДЕ ПРОБЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО, ЗА ДА ЗАПОЧНЕ ПОЧИСТВАНЕТО НА ПРЕСТЪПНИЯТ ЧУЖДОПОКЛОНЕН БИО МАТРИЯЛ, ДЕТО БЕШЕ НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НИ (ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ КАЛИНКИ)?!

    15:24 10.08.2026

  • 69 Днес Костадинов

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":

    разсекрети инфо, че двама укри са заловени пролетта, в опит да взривят Балкански поток. Случаят не е разгласен и делото е засекретено. Гръмналият дрон е на 100 м. от компресорна станция на север. Турците също ги хванаха в опит да взривят Турски поток. Та така-тероризъм в действие.

    15:24 10.08.2026

  • 70 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #58 от "И там е намесен украински дрон...!":

    58 защо не кажеш това лично на Путин Украйна се защитава нападната е от Путин 58

    15:25 10.08.2026

  • 71 Ще ни

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Българин":

    думкат всички от вси страни. Така сме си постлали.

    Коментиран от #76

    15:27 10.08.2026

  • 72 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хмм":

    23 ама като пишеш тъпотия си тук какъв си Путин убива а Украйна се защитава 23 тъпотията

    Коментиран от #74

    15:27 10.08.2026

  • 73 Българин

    3 0 Отговор
    За всичко това е виновна само Украйна.Олеся - персона нон грата да бъде обявена,не да се оправдава.

    15:29 10.08.2026

  • 74 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Анонимен":

    Анонимен е бившата Промяна.Тоя гербер си сменя никовете като чорапите-веднъж на 4 години.

    15:32 10.08.2026

  • 75 Иванчо I-ви

    1 0 Отговор
    Този вампир да изчезва от България.

    15:32 10.08.2026

  • 76 А с дядя

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ще ни":

    Лукашенко засега не смеят да се заиграват, въпреки, че НАТО не го пази.

    15:33 10.08.2026

  • 77 зеленясала

    1 1 Отговор
    Украински дрон баш когато техният посланик не е в България!
    Не били " го насочили УМИШЛЕНО"!
    Наглост!
    Това е украинската отплата за помощта на България!
    Поканват подминала журналистите- пак неуважение!
    Само един тагар ги зашити публично! Защо ли?
    Дори другарите Мирчев, Атанасов,Минчев мълчат.

    Коментиран от #78, #82

    15:35 10.08.2026

  • 78 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "зеленясала":

    За каква помощ говориш?Ако е за зимните ръкавици дето Боко Тиквоча им ги изпрати през лятото-не дрон ще пратя а цяло ято щъркели с гранати.

    15:39 10.08.2026

  • 79 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Продавам каски.За Безмер и Кардам с намаление.

    15:41 10.08.2026

  • 80 Испанеца

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Град Козлодуй":

    Няма по-е б ливо от окраинка и по-нахално и нагло същество от окра-инец.

    15:48 10.08.2026

  • 81 Казуар

    0 1 Отговор
    Няма никаква логика украинците да насочват дронове към България и други страни от ЕС. Този дрон е бил без защитена връзка и може да бъде заглушен или с овладяно управление от противника. А тука пишат хора подобни на побойниците от Пловдив.

    Коментиран от #83

    16:03 10.08.2026

  • 82 Чукча

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "зеленясала":

    Абе дъждобрн.Това е нейно превъзходоебателство Олесия Пакчукчук бе.Да не мислиш,че ще пита теб кога да ходи на полов ден в Осрайна и дали да говори с мисисирките?

    16:04 10.08.2026

  • 83 Последния Софинец

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Казуар":

    Ти да не си му набарал черната кутия.Как еврошушлековия ти мозък го проумя.

    Коментиран от #84

    16:06 10.08.2026

  • 84 Казуар

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Последния Софинец":

    Няма черна кутия, техническите му данни са известни, от нисък клас е и няма защитена връзка. А ти вероятно нямаш хал хабер от нещата и пишеш глупости.

    Коментиран от #86

    16:16 10.08.2026

  • 85 Горски

    1 0 Отговор
    Не е бил толков безучастен към съдбата си. Абсурдна ситуация. Явно 30 години промивка от Сороските ционистки медии свършиха това, което дори и Османското робство не постигна. Тоталното обезличаване на българина, превръщането му във фекална маса, организъм, който просто се движи без посока и осъзнаване на околната среда. Това, че от както тече поредната война на Ротшидлите срещу Русия и Азия, нямат правителства, ограбиха ги с еврото, изпразниха хазната, подариха малкото останали оръжия и боеприпаси, настаниха военна техника на граждански летища, позволиха нива на пропаганда и русофобия непознати и на гестаповските копои, набутаха държавата в заеми.

    16:22 10.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Последния Софияянец

    1 0 Отговор
    Еврошушляков разбирач.Я виж ти.

    16:32 10.08.2026

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