Олеся Илашчук в МВнР: Украйна не е насочвала умишлено дронове към България

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща днес в МВнР с посланика на Украйна Олеся Илашчук в България във връзка с навлизането на дрон в българското въздушно пространство в района на Кардам. Първоначалният анализ показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“, използван от украинските въоръжени сили.
По време на разговора министър Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо, съобщиха от МВнР.
Българската страна поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министър Петрова заяви, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави.
От своя страна посланикът изрази дълбока загриженост във връзка със случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая.
Във връзка с навлизането на дрона България поддържа контакт и с румънската страна. Министър Велислава Петрова е информирала и външните министри на държавите членки на Европейския съюз за инцидента и за предприетите от страната ни действия. Предстои и обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда.
България ще продължи последователно да защитава своя суверенитет и сигурността на българските граждани. Страната ни остава последователна и в позицията си, че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:11 10.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тунджа 200
13:11 10.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:12 10.08.2026
5 ФАКТ
13:12 10.08.2026
6 Ооо...нее...!
Цяла вечер ще сънувам кошмари...🙄😨😟🫢!
Коментиран от #68
13:12 10.08.2026
7 Стенли
13:13 10.08.2026
8 Дън Бай
13:14 10.08.2026
9 Кобра
13:14 10.08.2026
10 Я пък тоя
Моля ви, не правете повече така! Много ви моля!
13:15 10.08.2026
11 стенограма
13:15 10.08.2026
12 официално
кво се праят и тук на неразбрали
Москва не вярва на сълзи
особено бандеровски
13:15 10.08.2026
13 Рускиня или украинка
13:16 10.08.2026
14 Ами канете се и си говорете до утре...!
Същото го потвърди и наскоро излезлият от нелегалност-Тодор Тагарев...
Коментиран от #50
13:16 10.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 джо
13:17 10.08.2026
17 Руските номера на КГБ ги знаем всички
Коментиран от #54
13:17 10.08.2026
18 Иван
Коментиран от #56
13:19 10.08.2026
19 Бит русораст
13:19 10.08.2026
20 Няма логика украинците да ни бомбардират
Коментиран от #26, #69
13:20 10.08.2026
21 Тва извънземно
13:20 10.08.2026
22 Трол
13:20 10.08.2026
23 Хмм
Коментиран от #30, #72
13:21 10.08.2026
24 няма значение
13:22 10.08.2026
25 Шопа
Коментиран от #35
13:23 10.08.2026
26 има логика
До коментар #20 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":да вкарат НАТО във войната на своя страна. Това им е логиката.
13:23 10.08.2026
27 Говорить Москва
13:25 10.08.2026
28 С ПБ -напред другари
Дружба навеки,другари!
13:25 10.08.2026
29 Фройд
13:27 10.08.2026
30 Дудов
До коментар #23 от "Хмм":Да, за тъпи.Много сънародници са такива
13:27 10.08.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
каква ще е реакцията на МВнР🤔❓
13:27 10.08.2026
32 Иванов
13:28 10.08.2026
33 Дрона е бил насочен към Компресорната
13:28 10.08.2026
34 Ама за производството
Коментиран от #46
13:28 10.08.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Шопа":И ти ли си по дудуците?
Коментиран от #62
13:30 10.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Е ба4ев
13:30 10.08.2026
38 нннн
13:31 10.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ако си мислите че Зеленски, СБУ, ВСУ
Коментиран от #59
13:31 10.08.2026
41 добре де
13:36 10.08.2026
42 Чамовото
13:36 10.08.2026
43 az СВО Победа 81
Както ти вЕрваме, че синът ти не е убиец, че нямзш нищо общо с Баба Алино и че Киев "печели" войната!
ВЕрва ме ти! 🤣🤣🤣🤣🤣
13:41 10.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 оня с коня
13:45 10.08.2026
46 Оня нарко боса дето го заловиха
До коментар #34 от "Ама за производството":в Бугас го пуснаха след 6 часа да си отиде в Украйна. Доказано е че няколко пъти срещи е имал с консула на Украйна в х. ПРИМОРЕЦ Бургас. Екстрадиран бил представете си. Другият пък от Баба Алино както е тръгнало и почетен гражданин на Варна тези нищожества от ДБ-ПП ще го направят. Целият Административен съд Варна се оказа че е пробит от украинската мафия. Сега ще излязат и данни за терените около язовир Кърджали. И там се оказа че украинската мафия яко строи на държавни земи .
13:45 10.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 миме
13:47 10.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Са, като е
До коментар #14 от "Ами канете се и си говорете до утре...!":ДОКАЗАНА укроинска провокация, ТРЯБВА ДА СЕ задейства чл. 5!
13:52 10.08.2026
51 интересна среща
13:52 10.08.2026
52 Митко Овчарчето
13:52 10.08.2026
53 Последния Софиянец
13:56 10.08.2026
54 Еми леж на тая кълка ...!
До коментар #17 от "Руските номера на КГБ ги знаем всички":Пък през това време Укрите ще те бомбят с дрончета,докато ти дойде акъла в сорисоидната промита тиква...!
13:58 10.08.2026
55 вече
Коментиран от #58
13:59 10.08.2026
56 Саде да те предупредя!
До коментар #18 от "Иван":,,Дронът" ти като наближи Олеся и виждайки я отблизо,директно ще ти...,,падне"...🙄😨😟🫢!
14:02 10.08.2026
57 Пламен
Тази война я започна русия. Всички последствия са заради русия.
Коментиран от #61
14:04 10.08.2026
58 И там е намесен украински дрон...!
До коментар #55 от "вече":Тия укри,докато не предизвикат трета-световна-няма да се спрат с техните провокации...!
Коментиран от #70
14:05 10.08.2026
59 Е чак пък?!
До коментар #40 от "Ако си мислите че Зеленски, СБУ, ВСУ":Такива наивници-не сме!
14:08 10.08.2026
60 Град Козлодуй
Коментиран от #63, #80
14:09 10.08.2026
61 Последния Софиянец
До коментар #57 от "Пламен":Мале колко си объл.
14:10 10.08.2026
62 Шопа
До коментар #35 от "Последния Софиянец":По дудуците си ти.Имаш опит с оня некъпания АлиБебегов
14:25 10.08.2026
63 Марко Ташачев
До коментар #60 от "Град Козлодуй":Тая само като им видиш очичките ти става ясно,че екато украински дрон в креата.Само ръчна и задна.
14:35 10.08.2026
64 Изгонете урко фашистката без право на
14:37 10.08.2026
65 Мда-даааааа
14:37 10.08.2026
66 Българин
Коментиран от #71
14:40 10.08.2026
67 питам укробандерката
14:59 10.08.2026
68 Мнение
До коментар #6 от "Ооо...нее...!":Абсолютно!
Тая с тоя поглед мяса на вещица?!
ВСИЧКИ РАЗБРАХА, ЧЕ ЗАПАДЪТ ВЪЗРОДИ НАЦИЗМА В ЛИЦЕТО НА БАНДЕРОВЦИТЕ, ЗА ОТРИЦАТЕЛНО ВРЕМЕ ,САМО БГ ЖЪЛТОПАВЕТНИЯТ ТРОЛЕТАРИАТ СИ МИСЛИ, ЧЕ ДА АТАКУВАШ СВОИТЕ ПРОРУСКИ НАСТРОЕНИ СЪНАРОДНИЦИ БИЛО ДЕМОКРАЦИЯ!!!
ТАЯ МОМЕНТАЛНО ДА Я ПРАЩАТ В БГ ЗАТВОР НА ПУК НА ЗЕЛЕНОТО ЧУЧЕЛО, ЩОТО ПОДОБНИ УКРО-АНКЛАВИ КАТО ТОЯ В БАБА-АЛИНО КРАЙ ВАРНА, СА МЕКО КАЗАНО СЕРИОЗНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!
ЕЕЙ КОГА ЛИ НАЙ-СЕТНЕ ЩЕ ДОЙДЕ ПРОБЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО, ЗА ДА ЗАПОЧНЕ ПОЧИСТВАНЕТО НА ПРЕСТЪПНИЯТ ЧУЖДОПОКЛОНЕН БИО МАТРИЯЛ, ДЕТО БЕШЕ НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НИ (ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ КАЛИНКИ)?!
15:24 10.08.2026
69 Днес Костадинов
До коментар #20 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":разсекрети инфо, че двама укри са заловени пролетта, в опит да взривят Балкански поток. Случаят не е разгласен и делото е засекретено. Гръмналият дрон е на 100 м. от компресорна станция на север. Турците също ги хванаха в опит да взривят Турски поток. Та така-тероризъм в действие.
15:24 10.08.2026
70 Анонимен
До коментар #58 от "И там е намесен украински дрон...!":58 защо не кажеш това лично на Путин Украйна се защитава нападната е от Путин 58
15:25 10.08.2026
71 Ще ни
До коментар #66 от "Българин":думкат всички от вси страни. Така сме си постлали.
Коментиран от #76
15:27 10.08.2026
72 Анонимен
До коментар #23 от "Хмм":23 ама като пишеш тъпотия си тук какъв си Путин убива а Украйна се защитава 23 тъпотията
Коментиран от #74
15:27 10.08.2026
73 Българин
15:29 10.08.2026
74 Хмм
До коментар #72 от "Анонимен":Анонимен е бившата Промяна.Тоя гербер си сменя никовете като чорапите-веднъж на 4 години.
15:32 10.08.2026
75 Иванчо I-ви
15:32 10.08.2026
76 А с дядя
До коментар #71 от "Ще ни":Лукашенко засега не смеят да се заиграват, въпреки, че НАТО не го пази.
15:33 10.08.2026
77 зеленясала
Не били " го насочили УМИШЛЕНО"!
Наглост!
Това е украинската отплата за помощта на България!
Поканват подминала журналистите- пак неуважение!
Само един тагар ги зашити публично! Защо ли?
Дори другарите Мирчев, Атанасов,Минчев мълчат.
Коментиран от #78, #82
15:35 10.08.2026
78 Хахаха
До коментар #77 от "зеленясала":За каква помощ говориш?Ако е за зимните ръкавици дето Боко Тиквоча им ги изпрати през лятото-не дрон ще пратя а цяло ято щъркели с гранати.
15:39 10.08.2026
79 Последния Софиянец
15:41 10.08.2026
80 Испанеца
До коментар #60 от "Град Козлодуй":Няма по-е б ливо от окраинка и по-нахално и нагло същество от окра-инец.
15:48 10.08.2026
81 Казуар
Коментиран от #83
16:03 10.08.2026
82 Чукча
До коментар #77 от "зеленясала":Абе дъждобрн.Това е нейно превъзходоебателство Олесия Пакчукчук бе.Да не мислиш,че ще пита теб кога да ходи на полов ден в Осрайна и дали да говори с мисисирките?
16:04 10.08.2026
83 Последния Софинец
До коментар #81 от "Казуар":Ти да не си му набарал черната кутия.Как еврошушлековия ти мозък го проумя.
Коментиран от #84
16:06 10.08.2026
84 Казуар
До коментар #83 от "Последния Софинец":Няма черна кутия, техническите му данни са известни, от нисък клас е и няма защитена връзка. А ти вероятно нямаш хал хабер от нещата и пишеш глупости.
Коментиран от #86
16:16 10.08.2026
85 Горски
16:22 10.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Последния Софияянец
16:32 10.08.2026