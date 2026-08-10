"Психолог: Руски неофашизъм трови децата ни"

Убийството в Пловдив постави отново въпроса за агресията сред младите, влиянието на социалните мрежи и радикализацията на тийнейджърите. В студиото на "Денят започва" по БНТ психологът Иван Игов и Зорница Трифонова от Асоциация „Родители“ коментираха случая, който потресе България.
Иван Игов, психолог: „Преди около 30 години имаше подобен случай. Моята практика вече е почти 40. В Южния парк група скинари, момчета на подобна възраст, убиха една бездомна циганка и тогава всъщност аз се занимавах директно с този случай. Тези момчета бяха маргинализирани. И обясненията идваха от това, че те са радикализирани заради групата, в която са попаднали. Тук обаче изведнъж се оказа случай с деца, които са от успешни семейства, от добри училища, интелигентни и в същото време извършват нещо изключително брутално. Тук имаме една група последователи на един руски неофашист, Марцинкевич се казва, който преди 20 години създаде първо едно движение „Фактор 18“, от първите букви на Адолф Хитлер в реда в азбуката, който след това го нарече – „Окупай педофилия“. Тоест той е създал целия този модел какво точно те трябва да направят и, повярвайте, тези момчета, момичета са го изпълнили едно към едно. Мога само да спомена, че стратегията, която той предлага в социалните мрежи, е следната: подмамване на жертвата, след това лов, след това самосъд и гавра. Така че тогава, когато осъзнах това – всъщност, че те са една група, която следва един "световноизвестен" неофашист – между другото, той се самоубива, някой казва, че е убит през 2020 година, и беше превърнат в герой в социалните мрежи именно от тези групи. И тогава всъщност подредих пъзела. Тогава вече, защото преди това наистина се съмнявах в опита си като психолог, защото не можех да си обясня защо всичко това се случва."
Този руски неофашизъм толкова бързо влезе в България и наистина трови децата ни - подчерта Игов.
По думите му отговорността за средата, в която растат децата, е обща – на семейството, училището и обществото.
„Тези деца не израстват единствено и само в семейството или в училищната среда. Те израстват в обществото такова, каквото ние го създаваме.“
Игов определя като ключов фактор за случващото се влиянието на радикални онлайн групи и процеса на дигитална радикализация.
„Когато попаднеш в подобна група, това ти дава идеологическо оправдание за садизма, който те са извършили. Те се преживяват като морална полиция.“
Според психолога тревожен сигнал е и начинът, по който подобни групи продължават да получават подкрепа в социалните мрежи.
„Радикализацията на базата на псевдоидеология, особено фашистка, е изключително силна и не бива по никакъв начин да я подминаваме.“
За ролята на родителите и доверието между тях и децата говори Зорница Трифонова от Асоциация „Родители“.
Зорница Трифонова, Асоциация „Родители“: „Понякога приятелството се бърка с това, че родителят не е достатъчно стабилен и сигурен като опора за детето. Важно е доверието и то да се гради от много ранна възраст и да се променя спрямо порастването на детето. Родителят трябва да остане важен и значим за детето и да проявява искрен интерес към неговите нужди и емоции.“
Според нея забраните сами по себе си не са достатъчни.
„Границите са важни, защото децата имат нужда от сигурност, от това да бъдат приемани, уважавани и зачитани - такива каквито са, с промените, в които минават. Понякога, когато не откриват тази подкрепа в семейството или училището, те я намират в подобни групи.“
Трифонова подчертава, че родителите трябва да помагат на децата си да се ориентират в онлайн средата, а не само да ограничават достъпа им до нея.
„На децата им е необходимо критично мислене и разбиране на социално-емоционалните умения – кого следват, какво споделят, как оценяват информацията и как разбират мястото, на което попадат.“
И двамата събеседници са категорични, че за подобни случаи не трябва да се правят прибързани заключения, преди да има установени факти.
Иван Игов, психолог: „Не можем ние, без разследване, да раздаваме правосъдие и да се превръщаме в палачи. Никой не е престъпник, преди това да бъде доказано. Това най-вече важи за децата ни.“
Според Игов училището също има ключова роля за превенцията на радикализацията.
„Когато от едната страна има силна неофашистка идеология, а от другата страна имаме училище, в което липсва достатъчно възпитание и гражданска подготовка, децата могат да приемат тези идеи като чиста монета, вместо да ги съпоставят с това, което възрастните са ги научили.“
В края на разговора Зорница Трифонова призова за повече подкрепа и внимание към младите хора.
Зорница Трифонова, Асоциация „Родители“: „Всички като общество трябва да сме загрижени за децата и да се опитваме да ги поставяме в условия, които ги учат на различен начин на общуване, на култура, с необходимото образование, знания и подкрепа за живота, който им предстои.“
Случаят отново поставя въпроса доколко институциите, училището, семейството и обществото разпознават навреме сигналите за радикализация и как могат да предотвратят превръщането на онлайн влиянието в реално насилие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
Коментиран от #48, #73, #82, #101
10:03 10.08.2026
2 ЕЙ ТОВА СЕ
Коментиран от #94, #192
10:03 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фори
Коментиран от #87, #175
10:04 10.08.2026
5 Мдаа!🤔
10:05 10.08.2026
6 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА
Коментиран от #127
10:05 10.08.2026
7 Сталин
10:05 10.08.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #53, #56, #58, #182
10:05 10.08.2026
9 Мда
10:05 10.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Киро
10:06 10.08.2026
13 Айде и на тоя
10:06 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ххххххххххх
10:08 10.08.2026
17 ТОЗИ ПсИХО....
10:08 10.08.2026
18 байлар
10:09 10.08.2026
19 007 лиценз ту кил
До коментар #15 от "Ех ,Игов...!":Фамилията не случано е Игов.
Коментиран от #22
10:09 10.08.2026
20 Мдаа!🤔
Коментиран от #54
10:09 10.08.2026
21 И какво си правил ...
Ясно!
Преди си възхвалявал руснаците,сега обърна палачинката,угодничейки на новите властимащи...
10:10 10.08.2026
22 Абе
До коментар #19 от "007 лиценз ту кил":На тоа дедо му се е казвал Иго.
10:10 10.08.2026
23 дрът плъх
трови децата ни
с измислици прикривайки бъркотията и проблемите
обвинявайки чужди сили като Русия
10:11 10.08.2026
24 така е . но не са мои . расли са сред
10:11 10.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Абе
10:13 10.08.2026
27 Стеф
Да се готвят Тагарев, Шаламанов, папионката , крадла и т. н.
10:13 10.08.2026
28 оня с коня
10:13 10.08.2026
29 Отвратен
10:14 10.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И защо?!
Въпросът ми е реторичен...!
Коментиран от #42
10:15 10.08.2026
32 Боко
Смешник
10:16 10.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Стеф
10:16 10.08.2026
35 А бе
10:16 10.08.2026
36 Забелязал съм, всички психиатри
Коментиран от #176
10:16 10.08.2026
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....И МНОГО ЧЕСТО ТИПОВЕ КАТО ТОЗИ ПСИХОЛОГ СА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ
....НЯМА ЛЕСЕН ХЛЯБ , АМА ГИ СЪНУВАМ ЖЕРТВИТЕ ИМ
Коментиран от #71
10:16 10.08.2026
38 На Пепета пак Путин е виновен
Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!
10:16 10.08.2026
39 ХАЙДЕ ДЕ
И за това извращение пак ли Путин и Радев са виновни?
10:17 10.08.2026
40 Само питам
10:17 10.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Защо
До коментар #31 от "И защо?!":…изобщо съществува бнт?
Защо всички плащаме за тази порно-пародия?
Коментиран от #186
10:18 10.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Соросоиди психопати
10:18 10.08.2026
46 Жорко
До коментар #30 от "Манчо":Манчо прегледай се!
10:19 10.08.2026
47 Дика
10:19 10.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Кина
Коментиран от #63
10:19 10.08.2026
50 БРАВО!
До коментар #33 от "До клиниката":Много ти е забавен коментара. Още се смея.
10:19 10.08.2026
51 kоkорчо 💋🍌
нещо като "безсимпотен вирус" и "непорочно зачатие" ли ?
10:20 10.08.2026
52 1488
това е ужасно за педофилите-атлантици
Коментиран от #60
10:20 10.08.2026
53 Хахахаха
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Дали? А ти чете ли критериите за фашистка държава?
10:20 10.08.2026
54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Мдаа!🤔":Да, ама НЕ❗
Шесторните убийства е Петрохан и в Нови Искър набързо бяха обявени за педо-филски, но са си извършени от поне двама ПРОФЕСИОНАЛНИ КИЛЪРИ от високо ниво❗
Коментиран от #61
10:20 10.08.2026
55 цаполис
10:20 10.08.2026
56 Хахахаха
До коментар #8 от "Последния Софиянец":За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ
10:20 10.08.2026
57 окупай
10:20 10.08.2026
58 Хахахаха
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Прочети критериите и кажи на кои рашата не отговаря за фашистка държава?
10:21 10.08.2026
59 kоkорчо 💋🍌
чакамр тагарев и попкремова да се изходят
10:22 10.08.2026
60 1488
До коментар #52 от "1488":скоро ще се надишаш с Циклон-В унтер менш
10:22 10.08.2026
61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А такива хора не се занимават с дребни поръчки❗
10:22 10.08.2026
62 маке
Коментиран от #66
10:22 10.08.2026
63 бубарайку
До коментар #49 от "Кина":ти ма
10:23 10.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ежко
10:24 10.08.2026
66 шо е маке
До коментар #62 от "маке":се е шиптарска женка
10:24 10.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Соросоиди психопати
10:24 10.08.2026
69 Когато Тиквата ти Не Е !
всичко е !
Възможво !
Какъв е Примера ?
На Държавата !
Същия !
После някакъв Си !
Ще ми Изтъква Претенции !
10:24 10.08.2026
70 СЛАВА НА 🇷🇺 РУСИЯ !!!!
Коментиран от #79, #115
10:24 10.08.2026
71 сънуваш
До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":коравй 🍆
10:25 10.08.2026
72 Соросоиди психопати
10:25 10.08.2026
73 Въпросът е
До коментар #1 от "Чорбара":Фашизъмът си е чисто западен, руските заблудени последователи, които са били въвлечени в това са по-затворите от 10 години, а кво правим с нашите младежи?
10:25 10.08.2026
74 в хамукара ти
До коментар #64 от "Малък с голям човек🥒":нали
10:25 10.08.2026
75 Съгласен
Единственото решение е да ги товариме на конски вагони и към Матушката им.
Коментиран от #83
10:25 10.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Соросоиди психопати
10:25 10.08.2026
78 Хайо
Коментиран от #147
10:26 10.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Димо
10:27 10.08.2026
81 ха ха ха
10:28 10.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 мдаа
До коментар #75 от "Съгласен":Фашизмът не е измислен от Русия, с който тя води война. Руската неонацистка групировка, за която говори психолога, е разбита, а лидерът й е осъден на дълги години затвор, но в затвора останалите затворници са прочели смъртната му присъда. В Русия нацизмът не само не се толерира, но и се наказва особено жестоко, поради което наблягането на "руски неофашизъм" е повече от некоретно и има за цел да внуши неистини.
Коментиран от #92
10:29 10.08.2026
84 По голям Психолог:
Коментиран от #118
10:30 10.08.2026
85 Неутрален
10:30 10.08.2026
86 АлАхли
10:30 10.08.2026
87 Каза Хулигана !
До коментар #4 от "Фори":Който Теророизира !
Цал Народ !
10:31 10.08.2026
88 смях в залата
10:31 10.08.2026
89 НПО-тата мухлйо
10:31 10.08.2026
90 Тодор
10:32 10.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Мнее
До коментар #83 от "мдаа":Прочети Дугин.Там ще видиш руския нацизъм в действие.Той е идеолог и приятел на Путин
10:32 10.08.2026
93 Тези малки боклуци
10:33 10.08.2026
94 Европеец
До коментар #2 от "ЕЙ ТОВА СЕ":Заглавието много шокиращо...... Но твърдението на тоя" психолог" много малоумно и налудно... Вероятно е взел добри пари да говори тия глупости.....
10:33 10.08.2026
95 Рахман
10:33 10.08.2026
96 Ти да видиш...
10:35 10.08.2026
97 Хаха
Голяма част от основните му съратници и лидери по местни структури в Русия получиха дълги присъди за тежки престъпления, включително за убийства и екстремизъм, разкрити след смъртта му. Във фалшив профил или разпуснати: Организираните му руски структури бяха официално разбити и преследвани от властите още през 2014–2021 г.
И сега внимание:
Руски доброволчески корпус (РДК / RVC): Това е формирование от руски граждани, което е подчинено на Главното управление на разузнаването (ГУР) на Украйна. Основателят и командир на РДК, Денис Капустин (Никитин / White Rex), е бил близък съратник и познат на Марцинкевич.
В ранните етапи на конфликта (след 2014 г.) избягали руски неонацисти и десни радикали от обкръжението на Тесак се присъединиха към доброволчески батальони като „Азов“, споделяйки подобни идеологически виждания.
Това психолога умишлено или "да" го пропуска....
Коментиран от #114
10:35 10.08.2026
98 Тото
ПОРЕДНИЯ БОКЛУК РЪСЕЩ ТЪПЖТИИ.
10:36 10.08.2026
99 Цък
10:36 10.08.2026
100 простете му
10:36 10.08.2026
101 Ненормалник
До коментар #1 от "Чорбара":А и не мога да разбера защо все друг ни е виновен.
10:37 10.08.2026
102 Хаха
10:37 10.08.2026
103 Зеления
Според авера на Игов - /Мирчев/ пък Путин преплава Черно море със станция за радиоелектронна борба на гърба и заглуши украинския дрон да се взриви в България.
Аз съм сигурен, че ако розовите петроханци кандидатстват в конкурс за роман на най-нелепа фантастика ще вземат винаги призовите места.
10:38 10.08.2026
104 Ако Имаше ! Глави !
Като Няма !
Остава пердаха !
10:38 10.08.2026
105 Точно МОН
Коментиран от #142, #148
10:38 10.08.2026
106 Демократ
10:41 10.08.2026
107 за три дни
10:42 10.08.2026
108 ШЕФА
Коментиран от #109, #111, #151
10:43 10.08.2026
109 питане
До коментар #108 от "ШЕФА":Може ли някой русофил да ми даде смислен отговор, защо обича русия повече от България?
Коментиран от #113, #120, #125
10:44 10.08.2026
110 ШЕФА
10:48 10.08.2026
111 Ти сигурно познаваш Русия
До коментар #108 от "ШЕФА":От старите съветски филми? Нямало било фашизъм, да бе.
10:51 10.08.2026
112 рок фен
Да бяха с тениски на Любе или на Шаман, а тe Sepultura, Powerwolf, Slayer и ... Mayhem.
Нищо против първите три, но последната е доста известна със самоубийството на вокалиста Пер Ингве Олин през 1991 г. и убийството на китариста Аарсет от бившия член на групата Варг Викернес (Бурзум), забележете прободен 23 пъти с нож. А този Варг е един от основните подпалвачи на църкви, че даже прави снимки на горяща църква за корицита на следващия си албум.
"Между 1992 и 1996 г. в Норвегия са извършени над 50 палежа на християнски храмове. Повечето от тях са средновековни дървени църкви (tzv. stavkirke), които имат огромна историческа и културна стойност за страната. Първият знаков случай е изгарянето на дървената църква във Фантофт през юни 1992 г."
И контра-пример от омразната Русия и отношението на метъл-обществото.
Чёрный кофе в песента "Владимирская Русь":
"Деревянные церкви стоят
Это жизнь без конца и без края"
Говорете ми, говорете ми за "руска следа". Това само изостря любопитството ми да науча истината, което става за минути, ако знаеш какво да търсиш.
10:51 10.08.2026
113 ЦСКА Москва
До коментар #109 от "питане":Може разбира се,но ти нямаш достатъчна мозъчна дейност за да разбереш ! Продължавай да пишеш Русия с малка буква и така ще се издигнеш в очите на слепите,ПАНИМАЕШ ?
Коментиран от #116
10:52 10.08.2026
114 ГаГа
До коментар #97 от "Хаха":Значи щом в Украйна има нацисти, в Русия няма? Много умно, няма що.
Коментиран от #129
10:53 10.08.2026
115 Мъдрец
До коментар #70 от "СЛАВА НА 🇷🇺 РУСИЯ !!!!":Поредният заблуден българин,кланящ се на убийците на украинските деца. Не е ли ясно на всички, че Путин използва контра дезинформацията измислена от дядо му Дзержински ,като начин да упражнява тотална диктатура върху обикновените хора в Русия . Има и българи ,които му вярват.
Коментиран от #123
10:55 10.08.2026
116 питане
До коментар #113 от "ЦСКА Москва":Дай отговор, пък да видим, дали ще разбера или не. Но по-скоро нямаш адекватен отговор. Кажи защо обичаш русия(няма по-малки букви от тези, за съжаление), повече от България?
Рунска ли си, къв си?
10:56 10.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 ру БЛАТА
До коментар #84 от "По голям Психолог:":Даже и да е така държавата им е шест пъти поне по-малка така че опасността от руZ наци рашиzма е 6 пъти по-голяма 📈🤩🤡
10:57 10.08.2026
119 теляк
10:57 10.08.2026
120 Навремето
До коментар #109 от "питане":Така се възхищаваха и на мутрите ,робско племе
10:57 10.08.2026
121 Педо фили
10:58 10.08.2026
122 Българин
10:59 10.08.2026
123 Абе виж първо
До коментар #115 от "Мъдрец":Къде има фашизъм! Защо Полша се отказва от укра? Понеже там въздигат фашистки лидери за национални герои. Бандера, Шухевич и други. А ТЕ СА ДОКАЗАНИ ФАШИСТИ. А ЕС и сащ помагат на фашистки режим! Това не е безобидно.
10:59 10.08.2026
124 питане
Как беше лафа, "просто се интелектуално застраховани"!
Коментиран от #128
11:06 10.08.2026
125 Отговор
До коментар #109 от "питане":Защото мога.
Коментиран от #130
11:06 10.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Анонимен
До коментар #6 от "ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА":ДО ФАКТИ ОТ 1 ДО ТУК НАПИСАНОТО КАК Е И ТЕЗИ СА НАВЪН
11:07 10.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 питане
До коментар #125 от "Отговор":Хахаха, браво свръх интелигентен отговор от 14 годишен! Поздравления!
11:09 10.08.2026
131 питане
До коментар #128 от "Да те светна":Да с език да отдава ти се добре!
11:11 10.08.2026
132 в петрохан децата добре са били
11:11 10.08.2026
133 Снежанка Димитрова
Първо имаме полиция,която се занимава с такива идеологии в нета,второ грубата намеса на НПО-тата в образованието, блокира учителите да вземат мерки, родителите също не смеят да вземат мерки поради редица закони ограничаващи тяхната дейност. От както станахме либерални, провалихме ценосттната система, уважение към родители, възрастни и учители. Медиите ни са пълни с филми за насилие.. Социалните мрежи са пълни с идиотщини,които не се цензорират. В обществото се толерират арогантност,връзки и пари. Възпитанието,образованието и културата са за смотаняците.
Тези малки садистчета трябва да получат сурови наказания, и да започне сериозна работа по респектирането на фашизоидните организации. Да се информира обществото за тяхната дейност.
Освободете училището от НПО-тата, и дайте възможност то да стане пак консервативна образователна институция, където знанието е безценно. Да се създадат учебно възпитателни институции,където да работят психолози, и други специалисти с деца попаднали под влиянието на такива фашизоидни организации.
11:11 10.08.2026
134 Този е пълен боклук! Урсулска измет!
Коментиран от #135
11:12 10.08.2026
135 Да бе да
До коментар #134 от "Този е пълен боклук! Урсулска измет!":Русия винаги е била фашистка държава с имперски амбиции, а джуджи се помилси за Петър I.
11:13 10.08.2026
136 психар
11:14 10.08.2026
137 Посткомунисти бранят путлеристи
Според психолога тревожен сигнал е и начинът, по който подобни групи продължават да получават подкрепа в социалните мрежи
-;-
Абе то бащите им са си фашисти, те са се ухванали за децата им.
Не виждате ли проверените другарки и другари как настървено вардят Путлер и путлеризъма!
Коментиран от #164
11:14 10.08.2026
138 мозъчен недоимък
Много сме силни, ама винаги след събитията !
Това е резултат от безхаберие и свободия на всички нива в държавата!
Демокрацията не е за прости хора !
11:17 10.08.2026
139 Перо
11:19 10.08.2026
140 Соросоиди психопати
Психопати на възраст 7 8 години по-голями от изродите от Пловдив. Те тровят токсични са.
11:19 10.08.2026
141 Бесен либерализъм!
Права на децата без задължения и отговорности произвеждат социални инвалиди - социопати и самоубийци!
Такива като тези двамата първо унищожиха авторитета на училището с помощта на родителите, сега унищожават авторитета на семейството и родителството...
Най-малкото е жалко, че се опитват да припишат собствения си провал в експеримента с живота на децата ни на руския неонацизъм. Дали пловдивските садистчета знаят руски език и следват руски ютубъри?
Или следват други примери, вдъхновени от български телепредавания, явно поощряващи практиката на лова на педофили и саморазправата?
Липсата на справедливост, унищожаването на правовата държава и ред, унищожаването на човешката нормалност и размножаването по всякакъв начин на ненормалното унищожават човешкото общество и възпроизвеждат джунгла, правото на силата и глутницата.
В известен смисъл и пловдивските садисти да жертви на такива стожери на глупостта и системата на несправедливост ковто представляват тези двамата.
И да, за провала ни като общество е виновен Путин, да не забравяме този факт!
Коментиран от #165
11:21 10.08.2026
142 И като капак дори МОН закупи
До коментар #105 от "Точно МОН":и разпространи безплатно в училищата тази НПО помия: Училище за ловци на педофили на Ален Симеонов !
11:22 10.08.2026
143 Русия
11:22 10.08.2026
144 Гай Турий
11:24 10.08.2026
145 НЕ е Психолог
11:30 10.08.2026
146 Един
11:31 10.08.2026
147 Вината и е
До коментар #78 от "Хайо":Че те ни пратиха ТАМ.
11:32 10.08.2026
148 И пак евреин ей
До коментар #105 от "Точно МОН":Тоя ...Ален Симеонов
11:32 10.08.2026
149 Исторически парк
11:36 10.08.2026
150 Ивелин Михайлов
Коментиран от #184
11:37 10.08.2026
151 абе,
До коментар #108 от "ШЕФА":Прочетете първо кой и с какво се е занимавал Максим Марцинкевич после коментирайте.Добре,че е пукнал в затвора 2020 г.Много идеализирани представи имате за Русия тя не е това което е била в СССР.Влезте в руските социални мрежи, събудете се за действителността там.Всичко копират от запада и подрастващите са същите бездушни безпардонници като у нас и на запад.Снимат всички простотии които правят и ги качват в мрежите,подиграват се с възрастните хора над 60/70 годишните хора,дори им налитат на бой.Всичко това го има качено в инстаграм,тик ток и подобни мрежи.И да има подържници на мустакатия австриец там колкото и да не ви се вярва.И руснаците не са толерантни дори към бившите си републики,нито към тези сега които са във федерацията им.
11:39 10.08.2026
152 Абе психар!
11:40 10.08.2026
153 Софиянец
11:40 10.08.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Програмист
11:42 10.08.2026
156 пак да ви кажа
11:43 10.08.2026
157 Ивелин Михайлов
11:43 10.08.2026
158 Германец
11:44 10.08.2026
159 кумчо ВЪЛЧО
Облъчвани сме денонощно от западни филми с насилие и смърт . От западна пропаганда на всякакви особняци , луди , кукувици , но нещо ако е лошо , значи задължително е руско ли ?
11:46 10.08.2026
160 Йордан
Коментиран от #162
11:46 10.08.2026
161 Слоностозъбест Абракадабър
Аман от безумна промивка на мозъци и пропаганда !
11:50 10.08.2026
162 баба ЯГа - дядо ЯГ
До коментар #160 от "Йордан":ПАНТЕРА и СЕПУЛТУРА !
11:51 10.08.2026
163 Все още помня
11:52 10.08.2026
164 Лесно е
До коментар #137 от "Посткомунисти бранят путлеристи":Когато четеш, задаваш ли си въпроси? А когато пишеш?
Иначе е много просто - не намериш ли причината за проблема, няма и да го решиш!
Тия двамата са част от проблема, но не виждат корените му, не предлагат решение, а само изместват фокуса в идеологически удобната им посока, осигурявайки си личен комфорт.
Залогът е твърде голям - животът на децата ни. Не ми се иска да съм на мястото на родителите на малолетните убийци. Нито на мястото на жертвата и семейството й.
11:56 10.08.2026
165 Путин не е
До коментар #141 от "Бесен либерализъм!":Но горбачов е!
12:04 10.08.2026
166 Аз съм от ссср
12:06 10.08.2026
167 Питам
Коментиран от #174
12:09 10.08.2026
168 Гого
12:10 10.08.2026
169 това магаре плаче за психодиспансера
12:13 10.08.2026
170 Мишел
12:14 10.08.2026
171 стоян георгиев
12:16 10.08.2026
172 Биби
12:19 10.08.2026
173 Дядо ви Камен
Много приказки, РУСКИ неофашисти, родителите, училището, ала бала портокала... А цялата история е повече от ясна и се съдържа във фразата: "КОГАТО ДЪРЖАВАТА Е НА КОЛЕНЕ, НАРОДЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАВИ!" Свидетели сме на по-скоро неудачните опити за изправяне, но най-чувствителната част от народа, пубертетите, нямат достатъчно опит за да намерят верния път. С времето ще го натрупат. И ще насочат агресията си към истинските виновници за катастрофата на майка България!
12:24 10.08.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Бъфало Бил
До коментар #4 от "Фори":Смени си ника! Ще ти подхожда "Фори боклука"! Хайл!
12:26 10.08.2026
176 Наблюдател
До коментар #36 от "Забелязал съм, всички психиатри":И аз имам такива наблюдения!
12:30 10.08.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Дзак
12:31 10.08.2026
179 Шести
12:31 10.08.2026
180 Григор
Само не разбрах, господинът психолог ли е или психопат. Все ми се струва, че е второто и доктор Гълъбова бързо трябва да изпрати санитарите си да го приберат. Защо ли?
Да говориш за неофашизъм в страна, която е дала над 20 милиона жертви и където неистово мразят фашизма е свещена глупост. Трябва съвсем да не си добре с главата!
Коментиран от #183
12:34 10.08.2026
181 ежко
12:35 10.08.2026
182 !!!?
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Русия е фашизъм !
За справка: виж Историята й - две трети от съществуването си води войни, основно грабителски, и една трета подготовка за войни.
Така за осем века от един Московски Улус, не по голям от Калиниградския анклав, достига размерите на една империя на Злото простираща се на 1/6 от сушата на Земята...и продължава да ламти за още територия !
!!!?
12:40 10.08.2026
183 !!!?
До коментар #180 от "Григор":То и комунистите мразеха фашистите, но се оказаха същите !
За справка: прочети книгата на Д-р Жельо Желев ФАШИЗМЪТ !
!!!?
Коментиран от #191
12:45 10.08.2026
184 Историк
До коментар #150 от "Ивелин Михайлов":И Медведев и Медведев!
12:46 10.08.2026
185 Бай онзи
12:49 10.08.2026
186 Бай онзи
До коментар #42 от "Защо":Вижте как е декорирано студиото( с какви цветове) и ще разберете защо плащаме?
12:55 10.08.2026
187 Тупак
Коментиран от #189
12:58 10.08.2026
188 Гориил
13:00 10.08.2026
189 Орк
До коментар #187 от "Тупак":Европа демократична???? Ха ха ха!!!!
13:29 10.08.2026
190 Ковача
14:18 10.08.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Тук има нещо недоразследвано!
До коментар #2 от "ЕЙ ТОВА СЕ":Доколкото знам, освен разхождащи се по основната алея или тичащи, които използват наклона на Джендем тепе, другите по храстите са или наркомани или от занаята, след като ги изпъди полицията от алеята на локалното платно срещу гарата защото се оплакаха живеещите, че стават неволни свидетели на разиграващите се сцени на най-старата професия. Да ми разправя някой психолог или психопат без значение за някакъв си руски неофашизъм ми се струва доста неуместно. Там си е публичен дом под звездите, иначе какво би търсил там убитият? В тази обстановка пък да се говори за педофилия пък съвсем е не на място. Младежите пък със сигурност здраво са се пообъркали , търсейки педофили в публичен дом, където се практикува най-старта професия. Крайно неуместно е.
16:03 10.08.2026
193 дядо дръмпир
16:32 10.08.2026