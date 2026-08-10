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Психолог: Руски неофашизъм трови децата ни

Психолог: Руски неофашизъм трови децата ни

10 Август, 2026 09:56 2 890 193

  • убийство-
  • пловдив-
  • иван игов

Според психолога тревожен сигнал е и начинът, по който подобни групи продължават да получават подкрепа в социалните мрежи

Психолог: Руски неофашизъм трови децата ни - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Убийството в Пловдив постави отново въпроса за агресията сред младите, влиянието на социалните мрежи и радикализацията на тийнейджърите. В студиото на "Денят започва" по БНТ психологът Иван Игов и Зорница Трифонова от Асоциация „Родители“ коментираха случая, който потресе България.

Иван Игов, психолог: „Преди около 30 години имаше подобен случай. Моята практика вече е почти 40. В Южния парк група скинари, момчета на подобна възраст, убиха една бездомна циганка и тогава всъщност аз се занимавах директно с този случай. Тези момчета бяха маргинализирани. И обясненията идваха от това, че те са радикализирани заради групата, в която са попаднали. Тук обаче изведнъж се оказа случай с деца, които са от успешни семейства, от добри училища, интелигентни и в същото време извършват нещо изключително брутално. Тук имаме една група последователи на един руски неофашист, Марцинкевич се казва, който преди 20 години създаде първо едно движение „Фактор 18“, от първите букви на Адолф Хитлер в реда в азбуката, който след това го нарече – „Окупай педофилия“. Тоест той е създал целия този модел какво точно те трябва да направят и, повярвайте, тези момчета, момичета са го изпълнили едно към едно. Мога само да спомена, че стратегията, която той предлага в социалните мрежи, е следната: подмамване на жертвата, след това лов, след това самосъд и гавра. Така че тогава, когато осъзнах това – всъщност, че те са една група, която следва един "световноизвестен" неофашист – между другото, той се самоубива, някой казва, че е убит през 2020 година, и беше превърнат в герой в социалните мрежи именно от тези групи. И тогава всъщност подредих пъзела. Тогава вече, защото преди това наистина се съмнявах в опита си като психолог, защото не можех да си обясня защо всичко това се случва."

Този руски неофашизъм толкова бързо влезе в България и наистина трови децата ни - подчерта Игов.

По думите му отговорността за средата, в която растат децата, е обща – на семейството, училището и обществото.

„Тези деца не израстват единствено и само в семейството или в училищната среда. Те израстват в обществото такова, каквото ние го създаваме.“

Игов определя като ключов фактор за случващото се влиянието на радикални онлайн групи и процеса на дигитална радикализация.

„Когато попаднеш в подобна група, това ти дава идеологическо оправдание за садизма, който те са извършили. Те се преживяват като морална полиция.“

Според психолога тревожен сигнал е и начинът, по който подобни групи продължават да получават подкрепа в социалните мрежи.

„Радикализацията на базата на псевдоидеология, особено фашистка, е изключително силна и не бива по никакъв начин да я подминаваме.“

За ролята на родителите и доверието между тях и децата говори Зорница Трифонова от Асоциация „Родители“.

Зорница Трифонова, Асоциация „Родители“: „Понякога приятелството се бърка с това, че родителят не е достатъчно стабилен и сигурен като опора за детето. Важно е доверието и то да се гради от много ранна възраст и да се променя спрямо порастването на детето. Родителят трябва да остане важен и значим за детето и да проявява искрен интерес към неговите нужди и емоции.“

Според нея забраните сами по себе си не са достатъчни.

„Границите са важни, защото децата имат нужда от сигурност, от това да бъдат приемани, уважавани и зачитани - такива каквито са, с промените, в които минават. Понякога, когато не откриват тази подкрепа в семейството или училището, те я намират в подобни групи.“

Трифонова подчертава, че родителите трябва да помагат на децата си да се ориентират в онлайн средата, а не само да ограничават достъпа им до нея.

„На децата им е необходимо критично мислене и разбиране на социално-емоционалните умения – кого следват, какво споделят, как оценяват информацията и как разбират мястото, на което попадат.“

И двамата събеседници са категорични, че за подобни случаи не трябва да се правят прибързани заключения, преди да има установени факти.

Иван Игов, психолог: „Не можем ние, без разследване, да раздаваме правосъдие и да се превръщаме в палачи. Никой не е престъпник, преди това да бъде доказано. Това най-вече важи за децата ни.“

Според Игов училището също има ключова роля за превенцията на радикализацията.

„Когато от едната страна има силна неофашистка идеология, а от другата страна имаме училище, в което липсва достатъчно възпитание и гражданска подготовка, децата могат да приемат тези идеи като чиста монета, вместо да ги съпоставят с това, което възрастните са ги научили.“

В края на разговора Зорница Трифонова призова за повече подкрепа и внимание към младите хора.

Зорница Трифонова, Асоциация „Родители“: „Всички като общество трябва да сме загрижени за децата и да се опитваме да ги поставяме в условия, които ги учат на различен начин на общуване, на култура, с необходимото образование, знания и подкрепа за живота, който им предстои.“

Случаят отново поставя въпроса доколко институциите, училището, семейството и обществото разпознават навреме сигналите за радикализация и как могат да предотвратят превръщането на онлайн влиянието в реално насилие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    194 18 Отговор
    Нема да го псувам ,но заслужава.

    Коментиран от #48, #73, #82, #101

    10:03 10.08.2026

  • 2 ЕЙ ТОВА СЕ

    212 18 Отговор
    ИЗКУКУРИГАЛ ПСИХОЛОГ.

    Коментиран от #94, #192

    10:03 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фори

    29 169 Отговор
    Възраждане са руска партия и те са виновнии.Те насаждат нео руско-нациска идеология. И се държат като хулигани!

    Коментиран от #87, #175

    10:04 10.08.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    153 16 Отговор
    И този психопат е от шайката педофили на иван костов! Кой уби шестте педофила на Петрохан? Там е заровено кучето.

    10:05 10.08.2026

  • 6 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА

    203 17 Отговор
    НА НЯКОИ ИД ЬОТИ РУСИЯ ИМ Е ВИНОВНА И ЧЕ СА ЖИВИ

    Коментиран от #127

    10:05 10.08.2026

  • 7 Сталин

    162 10 Отговор
    Смешни сте вече и жалки.

    10:05 10.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    162 21 Отговор
    Русия и фашизъм са несъвместими неща.

    Коментиран от #53, #56, #58, #182

    10:05 10.08.2026

  • 9 Мда

    168 13 Отговор
    въпросния психолог май има нужда от психиатър да го прегледа?!

    10:05 10.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Киро

    82 10 Отговор
    глупости...

    10:06 10.08.2026

  • 13 Айде и на тоя

    158 12 Отговор
    Пишман психиатър Русия му виновна....Ейййй де ви намират бе отрепки долни

    10:06 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ххххххххххх

    12 28 Отговор
    Педофила не заслужава милост.

    10:08 10.08.2026

  • 17 ТОЗИ ПсИХО....

    96 7 Отговор
    ИМА ПСИХОПАТИЧНИ ПРИСТЪПИ И ПОВЕДЕНИЕ..........ПО ОЧИТЕ МУ ЛИЧИ

    10:08 10.08.2026

  • 18 байлар

    89 6 Отговор
    Предплатен ПРИМИТИВ.

    10:09 10.08.2026

  • 19 007 лиценз ту кил

    56 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ех ,Игов...!":

    Фамилията не случано е Игов.

    Коментиран от #22

    10:09 10.08.2026

  • 20 Мдаа!🤔

    41 8 Отговор
    И този психопат е от шайката педофили на иван костов! Кой уби шестте педофила на Петрохан? Там е заровено кучето.

    Коментиран от #54

    10:09 10.08.2026

  • 21 И какво си правил ...

    85 5 Отговор
    ...през тази твоя...,, близо 40 годишна практика"...?!
    Ясно!
    Преди си възхвалявал руснаците,сега обърна палачинката,угодничейки на новите властимащи...

    10:10 10.08.2026

  • 22 Абе

    47 4 Отговор

    До коментар #19 от "007 лиценз ту кил":

    На тоа дедо му се е казвал Иго.

    10:10 10.08.2026

  • 23 дрът плъх

    72 4 Отговор
    кат тоз човечец
    трови децата ни
    с измислици прикривайки бъркотията и проблемите
    обвинявайки чужди сили като Русия

    10:11 10.08.2026

  • 24 така е . но не са мои . расли са сред

    37 3 Отговор
    други . такава им е средата . нарича се оглупяване и затъпяване . а като ги осъдят ще се види кой е виновен и колко . вече лъснаха лъжи за боя на хълма . някой гледа да прикрива . първо бяха 10 на един . сега 4 убийци . ако беха утрепали жена му дали щеше да ги дечосва още . или ако бяха заклали сина му . явно търси някаква изява . а дали се е справил . съдята как би го огледал . в РФ има подобни случки . хитлер е имал батальон с малки хора . в африка картела има армия с малки с калашници на наркотици . и тея явно са дроги .

    10:11 10.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе

    68 4 Отговор
    Чиче, една права лопата в простата кратуна ще ти намести чакрите.

    10:13 10.08.2026

  • 27 Стеф

    82 3 Отговор
    Айде, поредният идиот!
    Да се готвят Тагарев, Шаламанов, папионката , крадла и т. н.

    10:13 10.08.2026

  • 28 оня с коня

    65 4 Отговор
    Факти, пълните си сайта с глупости!!!

    10:13 10.08.2026

  • 29 Отвратен

    83 2 Отговор
    Падение за БНТ да дава трибуна на такива аматйори психолози които пропагандират лъжи.Да го питат тоя никаквец последните 37 години под чие влияние се намира България?Влиянието е на САЩ и всичко руско се премахва даже наскоро се опитаха да посегнат и на 3 март защото е свързан с Русия.

    10:14 10.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И защо?!

    61 2 Отговор
    Се канят такива екземпляри,в студиото на "Денят започва" по БНТ...?!
    Въпросът ми е реторичен...!

    Коментиран от #42

    10:15 10.08.2026

  • 32 Боко

    57 2 Отговор
    Тоя повече ми мяза на потребител в психиатрия 🤪👌 “ знаят” кой е Марцинкевич и дрангалевич 🤮 това поколение е толкова тъпо , че името не може да си напише, а пишман психара за някаква дребна лична изгода включи(като всички и навсякъде ) Путин в уравнението😁
    Смешник

    10:16 10.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Стеф

    54 2 Отговор
    А Путин има ли някакво участи

    10:16 10.08.2026

  • 35 А бе

    49 2 Отговор
    Тоя пък антифашист от къде го изкопахте...?🤣

    10:16 10.08.2026

  • 36 Забелязал съм, всички психиатри

    44 5 Отговор
    са куку-руку!

    Коментиран от #176

    10:16 10.08.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 5 Отговор
    ПРАВЯ СОЦИЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ЕДНИ ХОРА В САЩ
    ....И МНОГО ЧЕСТО ТИПОВЕ КАТО ТОЗИ ПСИХОЛОГ СА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ
    ....НЯМА ЛЕСЕН ХЛЯБ , АМА ГИ СЪНУВАМ ЖЕРТВИТЕ ИМ

    Коментиран от #71

    10:16 10.08.2026

  • 38 На Пепета пак Путин е виновен

    44 3 Отговор
    За сетен път се доказва, че....
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    10:16 10.08.2026

  • 39 ХАЙДЕ ДЕ

    49 2 Отговор
    На кривата ракета космоса и пречел,та и на този.
    И за това извращение пак ли Путин и Радев са виновни?

    10:17 10.08.2026

  • 40 Само питам

    55 3 Отговор
    Това нещо психолог ли е , или психопат ?

    10:17 10.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Защо

    43 2 Отговор

    До коментар #31 от "И защо?!":

    …изобщо съществува бнт?
    Защо всички плащаме за тази порно-пародия?

    Коментиран от #186

    10:18 10.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Соросоиди психопати

    44 3 Отговор
    Спрете да се гаврите с паметта на човека гадни нпо соросоиди.

    10:18 10.08.2026

  • 46 Жорко

    23 2 Отговор

    До коментар #30 от "Манчо":

    Манчо прегледай се!

    10:19 10.08.2026

  • 47 Дика

    34 1 Отговор
    Ами да не са свършили местата в затворите, да влизат в дрънголника, чукат камъни и ринат с лопатата по цял ден ще забравят за всякакъв фашизъм.

    10:19 10.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кина

    31 3 Отговор
    Кой е този кенеф...?

    Коментиран от #63

    10:19 10.08.2026

  • 50 БРАВО!

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "До клиниката":

    Много ти е забавен коментара. Още се смея.

    10:19 10.08.2026

  • 51 kоkорчо 💋🍌

    30 2 Отговор
    какво е туй животну "руски неонацист" ?
    нещо като "безсимпотен вирус" и "непорочно зачатие" ли ?

    10:20 10.08.2026

  • 52 1488

    16 8 Отговор
    не знаех че били и неонацисти децата утрепали пидофиля гнусен

    това е ужасно за педофилите-атлантици

    Коментиран от #60

    10:20 10.08.2026

  • 53 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Дали? А ти чете ли критериите за фашистка държава?

    10:20 10.08.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа!🤔":

    Да, ама НЕ❗
    Шесторните убийства е Петрохан и в Нови Искър набързо бяха обявени за педо-филски, но са си извършени от поне двама ПРОФЕСИОНАЛНИ КИЛЪРИ от високо ниво❗

    Коментиран от #61

    10:20 10.08.2026

  • 55 цаполис

    44 3 Отговор
    Лъжец. Дърт некадърник и лъжец. И натоя гнусен палячо му се привидяха руснаци. На снимката има Хитлериско знаме с пречупен кръст, но на тази говореща маймуна руснаци са му казали да вижда. Жълтопаветните грантояди лъжет колкото могат, лукави и нахални. И си мислят че като лъжат и че ще променят нешо? Колкото повече лъжете слуги на лукавия, толкова ще става по зле работата. Слава на Господ Иисус Христос напразно се напъвате да лъжете. Края ви е ясен и не е много далеч.

    10:20 10.08.2026

  • 56 Хахахаха

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ

    10:20 10.08.2026

  • 57 окупай

    6 6 Отговор
    русосифилистай!

    10:20 10.08.2026

  • 58 Хахахаха

    4 31 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Прочети критериите и кажи на кои рашата не отговаря за фашистка държава?

    10:21 10.08.2026

  • 59 kоkорчо 💋🍌

    31 3 Отговор
    путин пак виновен
    чакамр тагарев и попкремова да се изходят

    10:22 10.08.2026

  • 60 1488

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "1488":

    скоро ще се надишаш с Циклон-В унтер менш

    10:22 10.08.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А такива хора не се занимават с дребни поръчки❗

    10:22 10.08.2026

  • 62 маке

    26 4 Отговор
    Само жалко сайтче като това дава ,,ефирно" време за такива като този на потния снимката

    Коментиран от #66

    10:22 10.08.2026

  • 63 бубарайку

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Кина":

    ти ма

    10:23 10.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ежко

    28 1 Отговор
    Щом е неофашизъм, то значи е руски. Ха,ха.....Я да видим кой си татуира пречупени кръстове?

    10:24 10.08.2026

  • 66 шо е маке

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "маке":

    се е шиптарска женка

    10:24 10.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Соросоиди психопати

    18 2 Отговор
    Спрете да се гаврите с паметта на човека гадни НПО соросоиди.

    10:24 10.08.2026

  • 69 Когато Тиквата ти Не Е !

    8 2 Отговор
    На мястото Си !

    всичко е !

    Възможво !

    Какъв е Примера ?

    На Държавата !

    Същия !

    После някакъв Си !

    Ще ми Изтъква Претенции !

    10:24 10.08.2026

  • 70 СЛАВА НА 🇷🇺 РУСИЯ !!!!

    19 6 Отговор
    УСПЕХ 🇷🇺 Г-Н ПУТИН СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ ОТ ЗАПАДА УКРАИНСКИ ФАШИЗЪМ ( от 2014г) ! СЛЕД ТОВА Г-Н ПУТИН,ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ НА МЕДИИТЕ БЪЛВАШИ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В ЕС !!!! УСПЕХ 👍

    Коментиран от #79, #115

    10:24 10.08.2026

  • 71 сънуваш

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    коравй 🍆

    10:25 10.08.2026

  • 72 Соросоиди психопати

    16 2 Отговор
    Спрете да се гаврите с паметта на човека гадни НПО соросоиди.

    10:25 10.08.2026

  • 73 Въпросът е

    23 5 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    Фашизъмът си е чисто западен, руските заблудени последователи, които са били въвлечени в това са по-затворите от 10 години, а кво правим с нашите младежи?

    10:25 10.08.2026

  • 74 в хамукара ти

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Малък с голям човек🥒":

    нали

    10:25 10.08.2026

  • 75 Съгласен

    13 34 Отговор
    РуZия е токсична страна.Тя вече е отровила мозъците на всички ганьовски копейки.Сега си мечтаят за някой несменяем Костя, визов режим и конц.лагери тип Белене.И най важното понеже са си генетични мизерници издънки на комунисти ,пак си мечтаят както през 44г.да ограбят от умните и можещи българи.
    Единственото решение е да ги товариме на конски вагони и към Матушката им.

    Коментиран от #83

    10:25 10.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Соросоиди психопати

    15 5 Отговор
    Спрете да се гаврите с паметта на човека гадни НПО соросоиди.

    10:25 10.08.2026

  • 78 Хайо

    35 4 Отговор
    Каква вина има Русия ,че извратихте младежта с европейски идиотщини ? Нормален ли си ти който говориш тези глупости ? Ходил ли си в Русия да видиш да ли го има това нещо което твърдиш ? От къде ги каните такива хора които самите не знаят хора ли са или са ....

    Коментиран от #147

    10:26 10.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Димо

    9 22 Отговор
    Последователи на руските нацисти- шетат из България-такива са и ултрасите от стадионите и политици като израждане -нищо чудно като цялата руска държава се управлява от подобни заедно с цялата им пропаганда, поддържана с руски пари.

    10:27 10.08.2026

  • 81 ха ха ха

    21 5 Отговор
    друго си е укробандеровските европейски ценности

    10:28 10.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 мдаа

    28 3 Отговор

    До коментар #75 от "Съгласен":

    Фашизмът не е измислен от Русия, с който тя води война. Руската неонацистка групировка, за която говори психолога, е разбита, а лидерът й е осъден на дълги години затвор, но в затвора останалите затворници са прочели смъртната му присъда. В Русия нацизмът не само не се толерира, но и се наказва особено жестоко, поради което наблягането на "руски неофашизъм" е повече от некоретно и има за цел да внуши неистини.

    Коментиран от #92

    10:29 10.08.2026

  • 84 По голям Психолог:

    24 7 Отговор
    Украинският неофашизъм трови децата ни

    Коментиран от #118

    10:30 10.08.2026

  • 85 Неутрален

    21 3 Отговор
    Не - психолог, а ПСИХОПАТ е този!

    10:30 10.08.2026

  • 86 АлАхли

    4 0 Отговор
    Буахахахахахахахаха

    10:30 10.08.2026

  • 87 Каза Хулигана !

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фори":

    Който Теророизира !

    Цал Народ !

    10:31 10.08.2026

  • 88 смях в залата

    9 1 Отговор
    Деца убийци от традиционни християнски семейства .

    10:31 10.08.2026

  • 89 НПО-тата мухлйо

    18 2 Отговор
    Те тровят децата ни

    10:31 10.08.2026

  • 90 Тодор

    19 3 Отговор
    Зъзмутен съм от коментара на психолога Игов. Психолог на хартия, но не разбиращ психиката на младите.

    10:32 10.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мнее

    8 17 Отговор

    До коментар #83 от "мдаа":

    Прочети Дугин.Там ще видиш руския нацизъм в действие.Той е идеолог и приятел на Путин

    10:32 10.08.2026

  • 93 Тези малки боклуци

    19 0 Отговор
    са престъпници ! Не умувай кретен

    10:33 10.08.2026

  • 94 Европеец

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕЙ ТОВА СЕ":

    Заглавието много шокиращо...... Но твърдението на тоя" психолог" много малоумно и налудно... Вероятно е взел добри пари да говори тия глупости.....

    10:33 10.08.2026

  • 95 Рахман

    22 2 Отговор
    Това се казва българска Наглост. Понеже се напълни с нагли , арогантни и безчувствени поколеншя младежи и тотално просташки български зрели хора, родители то Путин ви е виновен.

    10:33 10.08.2026

  • 96 Ти да видиш...

    11 2 Отговор
    Достоевски има едно изключително произведение за индивиди, като този "психолог"!

    10:35 10.08.2026

  • 97 Хаха

    19 1 Отговор
    Тоя Тесак го убиват в руски затвор още през 2021 г.
    Голяма част от основните му съратници и лидери по местни структури в Русия получиха дълги присъди за тежки престъпления, включително за убийства и екстремизъм, разкрити след смъртта му. Във фалшив профил или разпуснати: Организираните му руски структури бяха официално разбити и преследвани от властите още през 2014–2021 г.
    И сега внимание:
    Руски доброволчески корпус (РДК / RVC): Това е формирование от руски граждани, което е подчинено на Главното управление на разузнаването (ГУР) на Украйна. Основателят и командир на РДК, Денис Капустин (Никитин / White Rex), е бил близък съратник и познат на Марцинкевич.
    В ранните етапи на конфликта (след 2014 г.) избягали руски неонацисти и десни радикали от обкръжението на Тесак се присъединиха към доброволчески батальони като „Азов“, споделяйки подобни идеологически виждания.
    Това психолога умишлено или "да" го пропуска....

    Коментиран от #114

    10:35 10.08.2026

  • 98 Тото

    15 2 Отговор
    Тоя психолог е за ПСИХИАТЪР.
    ПОРЕДНИЯ БОКЛУК РЪСЕЩ ТЪПЖТИИ.

    10:36 10.08.2026

  • 99 Цък

    11 4 Отговор
    Този нагаждач явно визира Навални- изповядвал краен национализъм и станал символ на демокрацията в Русия за Запада.

    10:36 10.08.2026

  • 100 простете му

    15 5 Отговор
    Болен е "човека" .... д-р Гълъбова прибирайте го спешно!!!

    10:36 10.08.2026

  • 101 Ненормалник

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    А и не мога да разбера защо все друг ни е виновен.

    10:37 10.08.2026

  • 102 Хаха

    17 4 Отговор
    Точно обратното е, европейския неофашизъм в желанието си за реванш ще ни вкара във война.

    10:37 10.08.2026

  • 103 Зеления

    15 5 Отговор
    Мдам, ето "гениалния" Игов как веднага разбра причината - намеса на Кремъл, руски фашизъм и т.н..
    Според авера на Игов - /Мирчев/ пък Путин преплава Черно море със станция за радиоелектронна борба на гърба и заглуши украинския дрон да се взриви в България.
    Аз съм сигурен, че ако розовите петроханци кандидатстват в конкурс за роман на най-нелепа фантастика ще вземат винаги призовите места.

    10:38 10.08.2026

  • 104 Ако Имаше ! Глави !

    6 1 Отговор
    Щяха да Се разберат !

    Като Няма !

    Остава пердаха !

    10:38 10.08.2026

  • 105 Точно МОН

    21 2 Отговор
    създава радикализацията. И НПО-тата които бяха допуснати до училища, вузове, че даже и в детските градини. НПО-та които финансират и издават примерно подобни тъпотии като тази помия : Училище за ловци на педофили - Ален Симеонов

    Коментиран от #142, #148

    10:38 10.08.2026

  • 106 Демократ

    5 23 Отговор
    Руснаците са нация от кре тени. Уж някакъв день пабедъ честват а всите неофашаги русняци Нация от сбъ ркани млоу мници

    10:41 10.08.2026

  • 107 за три дни

    3 14 Отговор
    За три дни три случая на нацизм - Банско, Радомир, Пловдив. Това говори повече от достатъчно. Запада ви е виновен, европейската общност ви е виновна. На българина все космите му пречат.

    10:42 10.08.2026

  • 108 ШЕФА

    19 5 Отговор
    Народе,вижте и чуйте този жалък плъх какви Соро... нелепици приказва ! Хем неофашизъм,хем пък руски ? Сменете му хапчетата и го давайте 24/7 по телевизията,може един иди.т да му се върже на тъпотиите , и така ще вдигнете рейтингите хаха

    Коментиран от #109, #111, #151

    10:43 10.08.2026

  • 109 питане

    9 13 Отговор

    До коментар #108 от "ШЕФА":

    Може ли някой русофил да ми даде смислен отговор, защо обича русия повече от България?

    Коментиран от #113, #120, #125

    10:44 10.08.2026

  • 110 ШЕФА

    13 9 Отговор
    Според думите на този из.од руснаците са виновни че според плана Ран Ъп България трябва да отглежда не въпитани,неуки, и прости наркоманчета за да могат да не учат и работят,а само да служат като работници и пушечно месо на краварите и ционистите !

    10:48 10.08.2026

  • 111 Ти сигурно познаваш Русия

    7 6 Отговор

    До коментар #108 от "ШЕФА":

    От старите съветски филми? Нямало било фашизъм, да бе.

    10:51 10.08.2026

  • 112 рок фен

    10 2 Отговор
    Нали им видяхме тениските, само руски групи слушат?

    Да бяха с тениски на Любе или на Шаман, а тe Sepultura, Powerwolf, Slayer и ... Mayhem.
    Нищо против първите три, но последната е доста известна със самоубийството на вокалиста Пер Ингве Олин през 1991 г. и убийството на китариста Аарсет от бившия член на групата Варг Викернес (Бурзум), забележете прободен 23 пъти с нож. А този Варг е един от основните подпалвачи на църкви, че даже прави снимки на горяща църква за корицита на следващия си албум.
    "Между 1992 и 1996 г. в Норвегия са извършени над 50 палежа на християнски храмове. Повечето от тях са средновековни дървени църкви (tzv. stavkirke), които имат огромна историческа и културна стойност за страната. Първият знаков случай е изгарянето на дървената църква във Фантофт през юни 1992 г."

    И контра-пример от омразната Русия и отношението на метъл-обществото.
    Чёрный кофе в песента "Владимирская Русь":
    "Деревянные церкви стоят
    Это жизнь без конца и без края"

    Говорете ми, говорете ми за "руска следа". Това само изостря любопитството ми да науча истината, което става за минути, ако знаеш какво да търсиш.

    10:51 10.08.2026

  • 113 ЦСКА Москва

    10 2 Отговор

    До коментар #109 от "питане":

    Може разбира се,но ти нямаш достатъчна мозъчна дейност за да разбереш ! Продължавай да пишеш Русия с малка буква и така ще се издигнеш в очите на слепите,ПАНИМАЕШ ?

    Коментиран от #116

    10:52 10.08.2026

  • 114 ГаГа

    3 8 Отговор

    До коментар #97 от "Хаха":

    Значи щом в Украйна има нацисти, в Русия няма? Много умно, няма що.

    Коментиран от #129

    10:53 10.08.2026

  • 115 Мъдрец

    6 9 Отговор

    До коментар #70 от "СЛАВА НА 🇷🇺 РУСИЯ !!!!":

    Поредният заблуден българин,кланящ се на убийците на украинските деца. Не е ли ясно на всички, че Путин използва контра дезинформацията измислена от дядо му Дзержински ,като начин да упражнява тотална диктатура върху обикновените хора в Русия . Има и българи ,които му вярват.

    Коментиран от #123

    10:55 10.08.2026

  • 116 питане

    1 9 Отговор

    До коментар #113 от "ЦСКА Москва":

    Дай отговор, пък да видим, дали ще разбера или не. Но по-скоро нямаш адекватен отговор. Кажи защо обичаш русия(няма по-малки букви от тези, за съжаление), повече от България?
    Рунска ли си, къв си?

    10:56 10.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 ру БЛАТА

    1 9 Отговор

    До коментар #84 от "По голям Психолог:":

    Даже и да е така държавата им е шест пъти поне по-малка така че опасността от руZ наци рашиzма е 6 пъти по-голяма 📈🤩🤡

    10:57 10.08.2026

  • 119 теляк

    8 0 Отговор
    тоА откри как се ползва топлата вода, но забрави да се изкъпе със сапун произведен от денков и компания! а, бре, я кажи за бандеровския фашизъм? той къде е в твоите бливотини?

    10:57 10.08.2026

  • 120 Навремето

    8 1 Отговор

    До коментар #109 от "питане":

    Така се възхищаваха и на мутрите ,робско племе

    10:57 10.08.2026

  • 121 Педо фили

    1 5 Отговор
    ли ще съдят децата?! Май че,да!

    10:58 10.08.2026

  • 122 Българин

    3 14 Отговор
    Русия е най-нацистката държава в модерните времена. Българите масово отказват да видят тази очевидна истина, за което ще плащаме висока цена със собственият си живот.

    10:59 10.08.2026

  • 123 Абе виж първо

    14 0 Отговор

    До коментар #115 от "Мъдрец":

    Къде има фашизъм! Защо Полша се отказва от укра? Понеже там въздигат фашистки лидери за национални герои. Бандера, Шухевич и други. А ТЕ СА ДОКАЗАНИ ФАШИСТИ. А ЕС и сащ помагат на фашистки режим! Това не е безобидно.

    10:59 10.08.2026

  • 124 питане

    1 8 Отговор
    Дам, така си и мислех. Нямате адекватен отговор защо обичате повече русия от България!
    Как беше лафа, "просто се интелектуално застраховани"!

    Коментиран от #128

    11:06 10.08.2026

  • 125 Отговор

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "питане":

    Защото мога.

    Коментиран от #130

    11:06 10.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА":

    ДО ФАКТИ ОТ 1 ДО ТУК НАПИСАНОТО КАК Е И ТЕЗИ СА НАВЪН

    11:07 10.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 питане

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "Отговор":

    Хахаха, браво свръх интелигентен отговор от 14 годишен! Поздравления!

    11:09 10.08.2026

  • 131 питане

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Да те светна":

    Да с език да отдава ти се добре!

    11:11 10.08.2026

  • 132 в петрохан децата добре са били

    6 1 Отговор
    лагери , гмурканета , пещери , а за неонацизам не се споменава . хомо дейности , милиони евро . педофилия . будиски ритуални танци и молитви . по скоро кат ватиканските педофилствания на кардиналите и свещениците в италия дето ги хванаха . било забранено да насилват малките кандидат свещеници . но там католик традициите са такива . много от старите кардинали помнят и тях как са ги напъвали . у нас го има в певците, а също и в разни клубове .

    11:11 10.08.2026

  • 133 Снежанка Димитрова

    6 1 Отговор
    Не съм съвсем съгласна с мнението на тези психолози.
    Първо имаме полиция,която се занимава с такива идеологии в нета,второ грубата намеса на НПО-тата в образованието, блокира учителите да вземат мерки, родителите също не смеят да вземат мерки поради редица закони ограничаващи тяхната дейност. От както станахме либерални, провалихме ценосттната система, уважение към родители, възрастни и учители. Медиите ни са пълни с филми за насилие.. Социалните мрежи са пълни с идиотщини,които не се цензорират. В обществото се толерират арогантност,връзки и пари. Възпитанието,образованието и културата са за смотаняците.
    Тези малки садистчета трябва да получат сурови наказания, и да започне сериозна работа по респектирането на фашизоидните организации. Да се информира обществото за тяхната дейност.
    Освободете училището от НПО-тата, и дайте възможност то да стане пак консервативна образователна институция, където знанието е безценно. Да се създадат учебно възпитателни институции,където да работят психолози, и други специалисти с деца попаднали под влиянието на такива фашизоидни организации.

    11:11 10.08.2026

  • 134 Този е пълен боклук! Урсулска измет!

    11 2 Отговор
    Русия победи фашизма и след 80 години пак ще го победи! Видя се къде да бандеровците и леговищата на фашистите ..в Украйна. Фашистки са ес , нато и Украйна !

    Коментиран от #135

    11:12 10.08.2026

  • 135 Да бе да

    2 11 Отговор

    До коментар #134 от "Този е пълен боклук! Урсулска измет!":

    Русия винаги е била фашистка държава с имперски амбиции, а джуджи се помилси за Петър I.

    11:13 10.08.2026

  • 136 психар

    11 1 Отговор
    тия убийци от филибето, ако знаят и една дума на руски, ще се прекръстя на виракоча! ти, бре като влезеш в тоалетната рашки ли виждаш? а в леглото, а в магазина, а по улиците? личи че си продукт на кирцата, гнома и ам гъл!

    11:14 10.08.2026

  • 137 Посткомунисти бранят путлеристи

    1 7 Отговор
    Психолог: Руски неофашизъм трови децата ни

    Според психолога тревожен сигнал е и начинът, по който подобни групи продължават да получават подкрепа в социалните мрежи
    -;-
    Абе то бащите им са си фашисти, те са се ухванали за децата им.
    Не виждате ли проверените другарки и другари как настървено вардят Путлер и путлеризъма!

    Коментиран от #164

    11:14 10.08.2026

  • 138 мозъчен недоимък

    7 1 Отговор
    И кога го забеляза това бре, "учен"? Преди това спа ли?
    Много сме силни, ама винаги след събитията !
    Това е резултат от безхаберие и свободия на всички нива в държавата!
    Демокрацията не е за прости хора !

    11:17 10.08.2026

  • 139 Перо

    12 1 Отговор
    Ами тоя Игов от 30 г. се явява като морален стожер на младите. Преподава и в училищата европейските ценности, не е ли съучастник във възпитанието на учениците? Прочел е скоро една статия за въпросния руснак, който отдавна е покойник и го приши към селските унтерменши, които той възпитава. Едва ли има друга страна в света като Русия, където хората от деца са възпитавани против фашистката идеология и цялата страна е осеяна с паметници, учебници по история, музеи, медии, култура, описващи борбата на Русия с фашизма! Зомбирането и промиването на мозъци в “ценностите” на мутренската демокрация се финансира от чичко Шорош и подобна измет, която плаща за придобиването на такова мислене и действие на БГ пубери! Заразата е обхванала образованието, медиите, държавната администрация и културата! За това американците са въвели закон за чуждестранните агенти, финансирани от вън, от 1936 г.

    11:19 10.08.2026

  • 140 Соросоиди психопати

    8 1 Отговор
    НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО НПО
    Психопати на възраст 7 8 години по-голями от изродите от Пловдив. Те тровят токсични са.

    11:19 10.08.2026

  • 141 Бесен либерализъм!

    10 2 Отговор
    Подкрепата и приемането на децата такива, каквито са, води до садизъм!
    Права на децата без задължения и отговорности произвеждат социални инвалиди - социопати и самоубийци!
    Такива като тези двамата първо унищожиха авторитета на училището с помощта на родителите, сега унищожават авторитета на семейството и родителството...
    Най-малкото е жалко, че се опитват да припишат собствения си провал в експеримента с живота на децата ни на руския неонацизъм. Дали пловдивските садистчета знаят руски език и следват руски ютубъри?
    Или следват други примери, вдъхновени от български телепредавания, явно поощряващи практиката на лова на педофили и саморазправата?
    Липсата на справедливост, унищожаването на правовата държава и ред, унищожаването на човешката нормалност и размножаването по всякакъв начин на ненормалното унищожават човешкото общество и възпроизвеждат джунгла, правото на силата и глутницата.
    В известен смисъл и пловдивските садисти да жертви на такива стожери на глупостта и системата на несправедливост ковто представляват тези двамата.
    И да, за провала ни като общество е виновен Путин, да не забравяме този факт!

    Коментиран от #165

    11:21 10.08.2026

  • 142 И като капак дори МОН закупи

    8 1 Отговор

    До коментар #105 от "Точно МОН":

    и разпространи безплатно в училищата тази НПО помия: Училище за ловци на педофили на Ален Симеонов !

    11:22 10.08.2026

  • 143 Русия

    2 1 Отговор
    Искам да съм като Итля, но успешен!

    11:22 10.08.2026

  • 144 Гай Турий

    12 1 Отговор
    Такава идеологическа простотия скоро не бях чел, направо недочел след първия ред. Не Путин и руснаците са ни виновни за бездарния строй който ни навлякоха брадатите демократи и евреоталантици. Там е причина: Бжежински, Сорос, ЦРУ и МИ-6 и техните идеологически инструменти и мекератана у нас под път и над път! НПО десетки платени антибългарски. Училището не работи, родители нехайстват в доволство и нихилизъм, в материален хедонизъм. Децата не ги интерусуват как растат, как се възпитават и държат извън дома. Властите обезличени, нито МВР и служби, нито правосъдие и т.н., но добре оплатени и огушени да плондерство и неспукан балон.

    11:24 10.08.2026

  • 145 НЕ е Психолог

    9 1 Отговор
    А Психар !

    11:30 10.08.2026

  • 146 Един

    3 6 Отговор
    Прав е, а държавата блее. Даже така им харесва на руските еничари на ръководни постове.

    11:31 10.08.2026

  • 147 Вината и е

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Хайо":

    Че те ни пратиха ТАМ.

    11:32 10.08.2026

  • 148 И пак евреин ей

    6 1 Отговор

    До коментар #105 от "Точно МОН":

    Тоя ...Ален Симеонов

    11:32 10.08.2026

  • 149 Исторически парк

    8 1 Отговор
    По бай тошево време нямаше такива работи значи неофашистка америка трови децата ни!

    11:36 10.08.2026

  • 150 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Знаех си, че Путин е виновен за убийството в Пловдив 😏

    Коментиран от #184

    11:37 10.08.2026

  • 151 абе,

    2 3 Отговор

    До коментар #108 от "ШЕФА":

    Прочетете първо кой и с какво се е занимавал Максим Марцинкевич после коментирайте.Добре,че е пукнал в затвора 2020 г.Много идеализирани представи имате за Русия тя не е това което е била в СССР.Влезте в руските социални мрежи, събудете се за действителността там.Всичко копират от запада и подрастващите са същите бездушни безпардонници като у нас и на запад.Снимат всички простотии които правят и ги качват в мрежите,подиграват се с възрастните хора над 60/70 годишните хора,дори им налитат на бой.Всичко това го има качено в инстаграм,тик ток и подобни мрежи.И да има подържници на мустакатия австриец там колкото и да не ви се вярва.И руснаците не са толерантни дори към бившите си републики,нито към тези сега които са във федерацията им.

    11:39 10.08.2026

  • 152 Абе психар!

    7 1 Отговор
    Фланелките им с чудовища и зомбита ли бяха и какво пишеше на тях - Сепултура, Пантера и Менхей ли там,....че не мога да се сетя точно? Или бяха с петолъчки и пишеше Филип Киркоров, Олег Газманов и група Любе?

    11:40 10.08.2026

  • 153 Софиянец

    6 1 Отговор
    Аз предлагам, освен ловци на педофили да направим движение ловци на сороси и да ги примамваме като в Пловдив и после да ги правим на мармалад 😉

    11:40 10.08.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Програмист

    11 1 Отговор
    Те сами си казаха, че идеята им е от дошла от американско тв предаване за ловци на педофили и от подобен епизод в саут парк,където принуждаваха педофилите да се самоубиват

    11:42 10.08.2026

  • 156 пак да ви кажа

    3 1 Отговор
    да ви с.ра на тъпата пропаганда

    11:43 10.08.2026

  • 157 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Тоя сороски психолог има нужда от психиатър!

    11:43 10.08.2026

  • 158 Германец

    1 3 Отговор
    Цялата ви педофилска държавица тръгна да защитава педофилите🤣😂 ми нормално то всеки втори булгарак търси малолетни в нета🤣😂

    11:44 10.08.2026

  • 159 кумчо ВЪЛЧО

    4 1 Отговор
    Само психолог , който е и ПСИХОПАТ може да каже така глупост , намесвайки и Русия в това !
    Облъчвани сме денонощно от западни филми с насилие и смърт . От западна пропаганда на всякакви особняци , луди , кукувици , но нещо ако е лошо , значи задължително е руско ли ?

    11:46 10.08.2026

  • 160 Йордан

    5 0 Отговор
    Тениските им на американски дет метъл групи ама иначе Русия е виновна 🤣😂

    Коментиран от #162

    11:46 10.08.2026

  • 161 Слоностозъбест Абракадабър

    6 0 Отговор
    Вижте американски филми с военна , бойна , екшън тематика ! Там винаги добрите американци са нападнати от зли ...........руснаци , китайци , араби и всевъзможни други врагове !
    Аман от безумна промивка на мозъци и пропаганда !

    11:50 10.08.2026

  • 162 баба ЯГа - дядо ЯГ

    0 1 Отговор

    До коментар #160 от "Йордан":

    ПАНТЕРА и СЕПУЛТУРА !

    11:51 10.08.2026

  • 163 Все още помня

    6 0 Отговор
    Абе все пак още помня като извадиха плъховете от подземията на АзОвстал...целите бяха нашарени със свастики и черепи.

    11:52 10.08.2026

  • 164 Лесно е

    3 0 Отговор

    До коментар #137 от "Посткомунисти бранят путлеристи":

    Когато четеш, задаваш ли си въпроси? А когато пишеш?
    Иначе е много просто - не намериш ли причината за проблема, няма и да го решиш!
    Тия двамата са част от проблема, но не виждат корените му, не предлагат решение, а само изместват фокуса в идеологически удобната им посока, осигурявайки си личен комфорт.
    Залогът е твърде голям - животът на децата ни. Не ми се иска да съм на мястото на родителите на малолетните убийци. Нито на мястото на жертвата и семейството й.

    11:56 10.08.2026

  • 165 Путин не е

    2 0 Отговор

    До коментар #141 от "Бесен либерализъм!":

    Но горбачов е!

    12:04 10.08.2026

  • 166 Аз съм от ссср

    4 2 Отговор
    Психолога е за психиатър, от къде ги намирате тези отрепки не знам?Жалко за България ако са много.

    12:06 10.08.2026

  • 167 Питам

    8 3 Отговор
    Има ли още някой който да тварди, че в България нямало фашизъм и Народният съд бил изтрепал цветът на нацията ни ? Е , ми изтрепали са такива фашисти като Игов , които както е тръгнало , ще изкарат , че Адолф Хитлер и съратниците му сред които е бил Степан Бандера е руснак !!! Ама Бандера е бил държан известно време в нацистки концлагер . Ами той Хитлер в определен момент е издавал заповед и за арестуването дори на Херман Гьоринг и се е отказвал от Рудолф Хес !!! А Бандера е държан в концлагер не при останалите концлагеристи , а при хотелски условия ! Ама Бандера се бил борил само срещу СССР. Хайде бе ! Създадените от Бандера СС формирования като СС дивизия Галичина , са потушаване варварски Варшавското въстание през 1944 година и са преследвали , и убивали френските партизани МАКИ на френска територия!!! Били са надзиратели в хитлеристките концлагери не само на съветска , но и на полска територия ! И това ли не знаете? Така , че всеки помагащ пропагандно , финансово и материално днес на бандеровският режим в Украйна е неофашист ! И нека сетне да не се чудят родните неофашисти като им потърсят сметка за деянията и да питат . Ама защо с нас хранят прасетата ?

    Коментиран от #174

    12:09 10.08.2026

  • 168 Гого

    5 1 Отговор
    От къде ги намирате тия ненормалници бе ?

    12:10 10.08.2026

  • 169 това магаре плаче за психодиспансера

    5 1 Отговор
    и за усмирителна риза , заради такива луди като този психолог децата растат объркани и агресивни

    12:13 10.08.2026

  • 170 Мишел

    6 0 Отговор
    Руският неофашизъм е дървено желязо.

    12:14 10.08.2026

  • 171 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Какъв дърт боклук! Отврат!

    12:16 10.08.2026

  • 172 Биби

    1 4 Отговор
    Сички савецки животни са от един и същи вид и пол

    12:19 10.08.2026

  • 173 Дядо ви Камен

    4 1 Отговор
    И нека дрънченето започне СЕГА!
    Много приказки, РУСКИ неофашисти, родителите, училището, ала бала портокала... А цялата история е повече от ясна и се съдържа във фразата: "КОГАТО ДЪРЖАВАТА Е НА КОЛЕНЕ, НАРОДЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАВИ!" Свидетели сме на по-скоро неудачните опити за изправяне, но най-чувствителната част от народа, пубертетите, нямат достатъчно опит за да намерят верния път. С времето ще го натрупат. И ще насочат агресията си към истинските виновници за катастрофата на майка България!

    12:24 10.08.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Бъфало Бил

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фори":

    Смени си ника! Ще ти подхожда "Фори боклука"! Хайл!

    12:26 10.08.2026

  • 176 Наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Забелязал съм, всички психиатри":

    И аз имам такива наблюдения!

    12:30 10.08.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Дзак

    5 0 Отговор
    Аз пък мисля,че "моделът" може да се копира от всяка група насилници. Най-трудно се доказва липса на вина. Важно е да се спомене, че се прие закон, допускащ анонимни сигнали и липса на отговорност за лъжесвидетелстване!

    12:31 10.08.2026

  • 179 Шести

    4 0 Отговор
    Този психолог му трябва психиатър, обладан е от не чисти сили

    12:31 10.08.2026

  • 180 Григор

    5 1 Отговор
    "Психолог: Руски неофашизъм трови децата ни"
    Само не разбрах, господинът психолог ли е или психопат. Все ми се струва, че е второто и доктор Гълъбова бързо трябва да изпрати санитарите си да го приберат. Защо ли?
    Да говориш за неофашизъм в страна, която е дала над 20 милиона жертви и където неистово мразят фашизма е свещена глупост. Трябва съвсем да не си добре с главата!

    Коментиран от #183

    12:34 10.08.2026

  • 181 ежко

    4 2 Отговор
    1. Максим Марцинкевич („Тесак“) е арестуван многократно. През 2014 г. е осъден за подбуждане на омраза и вражда, а по-късно през 2017 и 2018 г. получава по-тежки присъди за разбойничество, хулиганство и участие в престъпно движение („Реструкт“). През септември 2020 г. той е открит мъртъв в килията си в следствения изолатор в Челябинск. Официалната версия на руските власти е самоубийство, но семейството и адвокатите му твърдят, че е бил изтезаван и убит, тъй като по тялото са намерени следи от мъчения, а той самият по-рано е писал бележки, че няма намерение да се самоубива.Руската крайнодясна сцена се разцепва дълбоко след 2014 г. (Анексирането на Крим и войната в Донбас). Значителна част от руските неонацисти и членове на „Реструкт“ се обръщат срещу режима на Путин, избягват в Украйна и се присъединяват към украински националистически батальони (като полк „Азов“) или по-късно формират Руския доброволчески корпус (РДК), борещ се срещу Русия.

    12:35 10.08.2026

  • 182 !!!?

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Русия е фашизъм !
    За справка: виж Историята й - две трети от съществуването си води войни, основно грабителски, и една трета подготовка за войни.
    Така за осем века от един Московски Улус, не по голям от Калиниградския анклав, достига размерите на една империя на Злото простираща се на 1/6 от сушата на Земята...и продължава да ламти за още територия !

    !!!?

    12:40 10.08.2026

  • 183 !!!?

    2 5 Отговор

    До коментар #180 от "Григор":

    То и комунистите мразеха фашистите, но се оказаха същите !

    За справка: прочети книгата на Д-р Жельо Желев ФАШИЗМЪТ !

    !!!?

    Коментиран от #191

    12:45 10.08.2026

  • 184 Историк

    1 3 Отговор

    До коментар #150 от "Ивелин Михайлов":

    И Медведев и Медведев!

    12:46 10.08.2026

  • 185 Бай онзи

    4 2 Отговор
    Ако го бяха запалили,ще ги наречете ли немски нацисти???Всичко дойде с ,,демокрацията".

    12:49 10.08.2026

  • 186 Бай онзи

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Защо":

    Вижте как е декорирано студиото( с какви цветове) и ще разберете защо плащаме?

    12:55 10.08.2026

  • 187 Тупак

    3 7 Отговор
    Кремълската пропаганда нарича нацист Зеленски, който е евреин, и нарича демократична Европа фашистка. Нацистът вика дръжте нациста.

    Коментиран от #189

    12:58 10.08.2026

  • 188 Гориил

    6 1 Отговор
    Това противоречи на снизхождението и състраданието на Русия, която се съгласи на мирно и безкръвно обединение на Германия. Москва призна Германия за сфера на интереси на Запада и има право да изисква Западът да поддържа паритет и да не се намесва в жизненоважните интереси и националната сигурност на Русия. Днес в Украйна има повече руснаци, отколкото германци в Източна Германия.

    13:00 10.08.2026

  • 189 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #187 от "Тупак":

    Европа демократична???? Ха ха ха!!!!

    13:29 10.08.2026

  • 190 Ковача

    3 0 Отговор
    "От глупав,по-глупав",Иван Игов.Браво,Джим Кери.Успя не само да пръднеш в кофата,с тази мо3ъчна п ръдня,предизвика мо3ъчната си ди ария...Не знам кой,какво,къде трови,но ти очевидно си се натровил с гъби.Или просто си и един идйий0т.

    14:18 10.08.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Тук има нещо недоразследвано!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕЙ ТОВА СЕ":

    Доколкото знам, освен разхождащи се по основната алея или тичащи, които използват наклона на Джендем тепе, другите по храстите са или наркомани или от занаята, след като ги изпъди полицията от алеята на локалното платно срещу гарата защото се оплакаха живеещите, че стават неволни свидетели на разиграващите се сцени на най-старата професия. Да ми разправя някой психолог или психопат без значение за някакъв си руски неофашизъм ми се струва доста неуместно. Там си е публичен дом под звездите, иначе какво би търсил там убитият? В тази обстановка пък да се говори за педофилия пък съвсем е не на място. Младежите пък със сигурност здраво са се пообъркали , търсейки педофили в публичен дом, където се практикува най-старта професия. Крайно неуместно е.

    16:03 10.08.2026

  • 193 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Не знам тези "Психолози" возят ли се в метро и излизат ли на улицата....През времето на бай тодор дядо спеше на отворени врати през лятото ,а като излизахме оставяше ключа под керемидата до вратника....до 83г в софия като играехме оставях ключа под черджето...новото време навлезе около 83г и почнаха да крадат,после почнаха някой възвръщенци от щатите и да гърмят и дойде 89г...дойде демокрадцията ,дойдоха коси с различни цветове , хора маскирани като зомбита обикалят метрото ,а меелиционерите люпят семки...Хората търпят ,но на някой дядка ще му дойде в повече и току виж направил неща дето...ще кажете този е откачил....Не може бандаюношеска от крадци и уурви да я изкарват "Деца" ловци на педофили.в неделя видях момиче и момче от тези пантери...те могат да се опитат да ограбят жена или някой мъж...едва се сдържах да не им оголя ...съните артерии.....пс.меелиционери влезте си в ролята ,щото ако аз вляза и за вас лошо ,а за другите........тези дето ходят почти без гащи и с фанелки пантери....бая манатарки ми се виждат....

    16:32 10.08.2026

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