Гришо тренира със специален чорап

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и екипът му вече са в Синсинати, където след дни започва турнирът “Мастърс 1000”. Точно в Охайо през 2017 г. Димитров спечели единствената си титла от тази категория, след като стана шампион и на финалите на АТП в Лондон, завърши сезона като №3 в световната ранглиста.

Сега Григор е 137-и в класацията, но в знак на уважение организаторите в Синсинати му дадоха покана за основната схема.

Димитров трябваше да участва на турнира в мексиканския курорт Лос Кабос, където бе с приятелката си Ейса Гонсалес. Жребият определи негов съперник да бъде Мойс Куаме от Франция, но малко преди началото Григор се отказа. Причината - поредната контузия.

На тренировка нашият тенисист е почувствал, че нещо с единия му крак не е наред.

По тази причина не игра няколко дни, а прегледът установи бурсит - възпаление на околоставните торбички, което причинява болка при движение, пише "24 часа".

Лекарите препоръчаха почивка и възстановяване. Явно нещата се развиват положително, тъй като в Синсинати Григор вече игра със специален чорап.

С него са треньорът Джейми Делгадо, кондиционният специалист Ютака Накамура и нов човек - Кандис Гойер. Тя е спортен физиотерапевт в академията на Патрик Муратоглу, който преди години бе треньор на Димитров и даже дойде в София за мачовете за купа “Дейвис”.

Подновените тренировки вероятно ще покажат дали Григор се чувства достатъчно добре, за да участва на турнира в Синсинати.

Все още няма яснота за US Open. Откритото на САЩ в Ню Йорк е последен за сезона турнир от “Големият шлем”.

Засега Димитров влиза в квалификациите, има и някакъв шанс да получи уайлд кард за основната схема, както стана на “Уимбълдън”.

При жените в квалификациите е правещата страхотен сезон Елизара Янева.