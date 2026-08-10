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Гришо тренира със специален чорап

Гришо тренира със специален чорап

10 Август, 2026 12:59 781 4

  • григор димитров-
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  • тенис на корт-
  • спорт

Сега Григор е 137-и в класацията, но в знак на уважение организаторите в Синсинати му дадоха покана за основната схема

Гришо тренира със специален чорап - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и екипът му вече са в Синсинати, където след дни започва турнирът “Мастърс 1000”. Точно в Охайо през 2017 г. Димитров спечели единствената си титла от тази категория, след като стана шампион и на финалите на АТП в Лондон, завърши сезона като №3 в световната ранглиста.

Сега Григор е 137-и в класацията, но в знак на уважение организаторите в Синсинати му дадоха покана за основната схема.

Димитров трябваше да участва на турнира в мексиканския курорт Лос Кабос, където бе с приятелката си Ейса Гонсалес. Жребият определи негов съперник да бъде Мойс Куаме от Франция, но малко преди началото Григор се отказа. Причината - поредната контузия.

На тренировка нашият тенисист е почувствал, че нещо с единия му крак не е наред.

По тази причина не игра няколко дни, а прегледът установи бурсит - възпаление на околоставните торбички, което причинява болка при движение, пише "24 часа".

Лекарите препоръчаха почивка и възстановяване. Явно нещата се развиват положително, тъй като в Синсинати Григор вече игра със специален чорап.

С него са треньорът Джейми Делгадо, кондиционният специалист Ютака Накамура и нов човек - Кандис Гойер. Тя е спортен физиотерапевт в академията на Патрик Муратоглу, който преди години бе треньор на Димитров и даже дойде в София за мачовете за купа “Дейвис”.

Подновените тренировки вероятно ще покажат дали Григор се чувства достатъчно добре, за да участва на турнира в Синсинати.

Все още няма яснота за US Open. Откритото на САЩ в Ню Йорк е последен за сезона турнир от “Големият шлем”.

Засега Димитров влиза в квалификациите, има и някакъв шанс да получи уайлд кард за основната схема, както стана на “Уимбълдън”.

При жените в квалификациите е правещата страхотен сезон Елизара Янева.


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  • 1 Радев

    1 2 Отговор
    Аз съм този чорап 😏

    13:04 10.08.2026

  • 2 Да се прибира

    3 0 Отговор
    в Монако и да си почива, че вече почнаха да го пускат от съжаление. Ако ще и специален скафандър да си сложи, се тая.

    13:26 10.08.2026

  • 3 Специалист

    2 0 Отговор
    Това момче Гришо е вече достатъчно богат що не си гледа старините.По добре да роди и отгледат с........ поне едно дете.От това ще има повече полза от колкото да се излага

    14:45 10.08.2026

  • 4 Гуньо Простиа

    1 0 Отговор
    Аз тренирам по потник. Специален, на дупки

    15:02 10.08.2026

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