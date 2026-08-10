АЕК Атина проговаря за звездата на Левски

Гръцкият шампион АЕК Атина води преговори за привличането на звездата на Левски Акрам Бурас. Това потвърди един от агентите на алжиреца Несим Дриди. Любопитно е, че "двуглавите орли" може да се изправят срещу "сините" в плейофа за влизане в Шампионска лига, ако българският първенец отстрани Кайрат.

"Не мисля, че Акрам Бурас ще остане в Левски за още един сезон. Водим преговори с гръцкия шампион АЕК Атина относно възможността за трансфер. Става въпрос за негова продажба през летния прозорец", каза Дриди пред maghreb-foot.com. Несим Дриди работи заедно с Билал Бари, като двамата представляват интересите на алжирската перла на Левски.

В момента Акрам Бурас лекува контузия на лявото бедро. Той получи травмата при успеха с 3:0 над Септември София, като реализира първото попадение в срещата.

По потвърдена информация на Gong.bg много сериозен интерес към 24-годишния халф има и Олимпиакос.

Левски привлече Акрам Бурас през миналото лято от МС Алжер. "Сините" активираха откупната клауза в договора му на стойност 300 000 евро, като алжирският клуб ще получи и 25% при негов следващ трансфер.

Полузащитникът веднага се превърна в ключова фигура в състава на Левски. Той има 37 мача със синия екип, в които е вкарал 5 гола и е направил 4 асистенции.