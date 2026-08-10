Новини
Спорт »
Бг футбол »
АЕК Атина проговаря за звездата на Левски

АЕК Атина проговаря за звездата на Левски

10 Август, 2026 10:32 927 0

  • левски-
  • акрам бурас-
  • аек атина-
  • футбол

Не мисля, че Акрам Бурас ще остане в Левски за още един сезон

АЕК Атина проговаря за звездата на Левски - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Гръцкият шампион АЕК Атина води преговори за привличането на звездата на Левски Акрам Бурас. Това потвърди един от агентите на алжиреца Несим Дриди. Любопитно е, че "двуглавите орли" може да се изправят срещу "сините" в плейофа за влизане в Шампионска лига, ако българският първенец отстрани Кайрат.

"Не мисля, че Акрам Бурас ще остане в Левски за още един сезон. Водим преговори с гръцкия шампион АЕК Атина относно възможността за трансфер. Става въпрос за негова продажба през летния прозорец", каза Дриди пред maghreb-foot.com. Несим Дриди работи заедно с Билал Бари, като двамата представляват интересите на алжирската перла на Левски.

В момента Акрам Бурас лекува контузия на лявото бедро. Той получи травмата при успеха с 3:0 над Септември София, като реализира първото попадение в срещата.

По потвърдена информация на Gong.bg много сериозен интерес към 24-годишния халф има и Олимпиакос.

Левски привлече Акрам Бурас през миналото лято от МС Алжер. "Сините" активираха откупната клауза в договора му на стойност 300 000 евро, като алжирският клуб ще получи и 25% при негов следващ трансфер.

Полузащитникът веднага се превърна в ключова фигура в състава на Левски. Той има 37 мача със синия екип, в които е вкарал 5 гола и е направил 4 асистенции.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове