Последният любовник на Ивана е намерен заклан в Истанбул

Ивана преживява един от най-трудните моменти в живота си. Мъжът до популярната фолк певица – турския бизнесмен Орхан, когото тя нарича Орхи, е намерен заклан на 30 юли в апартамента си Истанбул, научи „Уикенд” от близки на звездата. Турската полиция разследва убийството на 60-годишния баровец, който търгува със злато и диаманти.
Съмненията са, че той е убит от свой делови партньор. Все още няма задържан за зверската екзекуция, а певицата е пътувала до мегаполиса преди дни. По време на полета певицата не е спирала да плаче. Тя е с изключен телефон от дни наред.
Ивана има връзка с турчина от около 4 години, като отношенията им се пазят в абсолютна тайна. Преди години в свое интервю тя загатна, че има човек до себе си, който е чужденец, но след това настояваше, че е сама и като че ли мъжете се плащат от нея. В действителност през цялото време изпълнителката на „Шампанско и сълзи” е имала отношения с Орхан, като връзката им е била толкова сериозна, че дори са обмисляли брак. Допълнителни обстоятелства в личния живот на бизнесмена, който преди това е имал брак с рускиня и деца от нея, очевидно са карали Ивана да бъде максимално дискретна за любовта им. Не е известно и дали са били сгодени.
Според нейни колеги, двамата се запознават в турския курорт Бодрум, където през 2022 г. популярната певица отива на почивка с дъщеря си Теодора и своя приятелка. Орхан има голям магазин за бижута в баровския комплекс, където певицата влиза като клиент. Тя приема възникналата симпатия между двамата просто като летен флирт, но отношенията им се задълбочават. Дотолкова, че Орхан пътува почти всяка седмица до България, за да е с нея и дори според слуховете купува голям апартамент на името на певицата в престижен столичен комплекс на бул. „България”, където двамата да се усамотяват.
Звездата на фолка му гостува няколко пъти в Истанбул и Бодрум, но ясно обяснява, че не би живяла в Турция, тъй като има кариера в България. Това обаче явно не пречи на връзката им. Орхан редовно обсипва половинката си със скъпи подаръци и според запознати инвестира както в последните ѝ песни и клипове, така и в предстоящия ѝ грандиозен концерт в зала „Арена София”, насрочен за 17 октомври. Той дори е уговарял гостуването на известни турски музиканти за шоуто на певицата, което ще е под съпровода на „Ку-Ку Бенд”.
Двамата са били за последно заедно в средата на юли, след което бизнесмена заминава за Турция по бизнес дела. За да се стигне до черния 30 юли, когато е намерен с прерязано гърло в апартамента си. Основната версия е, че баровеца е заклан по поръчка на делови партньор, с когото имал търкания в последната година. Турчинът все още не е погребан, тъй като следствието продължава. Сред разпитаните е и Ивана.
Зверското убийство на половинката ѝ е пореден удар за изпълнителката на „Шампанско и сълзи”, след загубата на баща ѝ. Припомняме, че таткото на певицата – известния музикант Тодор Калудов, почина през май 2021 г. след усложнения от коронавирус. Изпълнителката бе много привързана към него и признаваше, че месеци наред не е успяла да се примири със загубата му, пише hotarena.net.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #3, #34
18:19 09.08.2026
2 ама само зaклaн
18:19 09.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Николова , София
Коментиран от #41
18:22 09.08.2026
5 Като в песента
18:22 09.08.2026
6 Голям
18:28 09.08.2026
7 Шампанско
18:29 09.08.2026
8 Пустиня(к)
Коментиран от #9
18:29 09.08.2026
9 така си е
До коментар #8 от "Пустиня(к)":Светнал е лампата праз нощта , видел е снимката и от ужас се е самоубил ...
18:32 09.08.2026
10 Василеску
18:34 09.08.2026
11 ПЕВСЧКИТЕ И ПЕВСЧИТЕ
18:38 09.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 баста на чалгата
Коментиран от #15, #18, #19, #20, #21
18:41 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 дядо дръмпир
До коментар #12 от "Мими Кучева🐕":Намекваш за п.еврото ,ли?
18:50 09.08.2026
17 Име
Коментиран от #30
18:51 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сиса брокерката
До коментар #14 от "баста на чалгата":Те само са се "усамотявали" с резльото. Не пише да са се...т.аковали. Може да са чели книги. Или да са играели шах...
18:54 09.08.2026
22 Цвете
Коментиран от #56
18:56 09.08.2026
23 Берлин
19:01 09.08.2026
24 Гост
19:01 09.08.2026
25 ШЕФА
19:03 09.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Варна
19:04 09.08.2026
28 отлетял късмет
19:04 09.08.2026
29 И колко ли съпруги е имал Орхи
19:08 09.08.2026
30 Име
До коментар #17 от "Име":С вас не съгрешават!
19:12 09.08.2026
31 Роза
19:13 09.08.2026
32 ЕДГАР КЕЙСИ
19:14 09.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 недостъпна за ума
До коментар #1 от "Яшар":Чалгаропитеците нямат граници нито спирачки
19:16 09.08.2026
35 ВЙРВАЛ Е ДРАГА И ТОЙ
19:17 09.08.2026
36 Българин
19:24 09.08.2026
37 Сигурно е бил математик
19:29 09.08.2026
38 Разбирам, че
Коментиран от #51
19:31 09.08.2026
39 Ваня Калудова (57), Айтос
19:32 09.08.2026
40 дедо
19:37 09.08.2026
41 Да, така е
До коментар #4 от "Николова , София":Ама пък, какъв вятар правят водолейките....
Коментиран от #43
19:38 09.08.2026
42 Анонимен
19:41 09.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Колко
21:00 09.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Чак толкова ли е бил закъсал
21:11 09.08.2026
48 ех тез пусти пари
21:28 09.08.2026
49 ВЪХ
21:28 09.08.2026
50 Равносметката
21:42 09.08.2026
51 доста добър сюжет ще стане
До коментар #38 от "Разбирам, че":за турска сапунка
Коментиран от #54
21:58 09.08.2026
52 Може тая Ивана да го е заклала
22:12 09.08.2026
53 Вай
22:28 09.08.2026
54 ......па
До коментар #51 от "доста добър сюжет ще стане":Е как не, една от съпругите му рускиня, любовницата му българска кръчмарска певачка и още 2/3 турски съпруги които е криел/всички го крънкат за пари,бижута и къщи/нелоялни делови партньори ...направо си е сапунка от 3000 епизода.
23:16 09.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Китка
До коментар #22 от "Цвете":Ми коректно (не политкоректно) са писали... най-после.
02:43 10.08.2026