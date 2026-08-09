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Последният любовник на Ивана е намерен заклан в Истанбул

Последният любовник на Ивана е намерен заклан в Истанбул

9 Август, 2026 18:16 6 427 56

  • ивана-
  • орхан-
  • любовник-
  • истанбул-
  • заклан

Двамата са били за последно заедно в средата на юли, след което бизнесмена заминава за Турция по бизнес дела

Последният любовник на Ивана е намерен заклан в Истанбул - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивана преживява един от най-трудните моменти в живота си. Мъжът до популярната фолк певица – турския бизнесмен Орхан, когото тя нарича Орхи, е намерен заклан на 30 юли в апартамента си Истанбул, научи „Уикенд” от близки на звездата. Турската полиция разследва убийството на 60-годишния баровец, който търгува със злато и диаманти.

Съмненията са, че той е убит от свой делови партньор. Все още няма задържан за зверската екзекуция, а певицата е пътувала до мегаполиса преди дни. По време на полета певицата не е спирала да плаче. Тя е с изключен телефон от дни наред.

Ивана има връзка с турчина от около 4 години, като отношенията им се пазят в абсолютна тайна. Преди години в свое интервю тя загатна, че има човек до себе си, който е чужденец, но след това настояваше, че е сама и като че ли мъжете се плащат от нея. В действителност през цялото време изпълнителката на „Шампанско и сълзи” е имала отношения с Орхан, като връзката им е била толкова сериозна, че дори са обмисляли брак. Допълнителни обстоятелства в личния живот на бизнесмена, който преди това е имал брак с рускиня и деца от нея, очевидно са карали Ивана да бъде максимално дискретна за любовта им. Не е известно и дали са били сгодени.

Според нейни колеги, двамата се запознават в турския курорт Бодрум, където през 2022 г. популярната певица отива на почивка с дъщеря си Теодора и своя приятелка. Орхан има голям магазин за бижута в баровския комплекс, където певицата влиза като клиент. Тя приема възникналата симпатия между двамата просто като летен флирт, но отношенията им се задълбочават. Дотолкова, че Орхан пътува почти всяка седмица до България, за да е с нея и дори според слуховете купува голям апартамент на името на певицата в престижен столичен комплекс на бул. „България”, където двамата да се усамотяват.
Звездата на фолка му гостува няколко пъти в Истанбул и Бодрум, но ясно обяснява, че не би живяла в Турция, тъй като има кариера в България. Това обаче явно не пречи на връзката им. Орхан редовно обсипва половинката си със скъпи подаръци и според запознати инвестира както в последните ѝ песни и клипове, така и в предстоящия ѝ грандиозен концерт в зала „Арена София”, насрочен за 17 октомври. Той дори е уговарял гостуването на известни турски музиканти за шоуто на певицата, което ще е под съпровода на „Ку-Ку Бенд”.

Двамата са били за последно заедно в средата на юли, след което бизнесмена заминава за Турция по бизнес дела. За да се стигне до черния 30 юли, когато е намерен с прерязано гърло в апартамента си. Основната версия е, че баровеца е заклан по поръчка на делови партньор, с когото имал търкания в последната година. Турчинът все още не е погребан, тъй като следствието продължава. Сред разпитаните е и Ивана.

Зверското убийство на половинката ѝ е пореден удар за изпълнителката на „Шампанско и сълзи”, след загубата на баща ѝ. Припомняме, че таткото на певицата – известния музикант Тодор Калудов, почина през май 2021 г. след усложнения от коронавирус. Изпълнителката бе много привързана към него и признаваше, че месеци наред не е успяла да се примири със загубата му, пише hotarena.net.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    71 10 Отговор
    Бог да го прости човека ...а Ивана уважавах но вече ми изпадна в очите, продавала е сех услуги срещу пари и ценности като злато

    Коментиран от #3, #34

    18:19 09.08.2026

  • 2 ама само зaклaн

    23 11 Отговор
    или е правен и друго?

    18:19 09.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Николова , София

    17 22 Отговор
    Не искам да съм лош пророк ...но жените водолей за съжаление носят нещастия на мъжете . Не го пиша ей така за вятър..!

    Коментиран от #41

    18:22 09.08.2026

  • 5 Като в песента

    23 5 Отговор
    ...ШАМПАНСКОСЪЛЗИ...

    18:22 09.08.2026

  • 6 Голям

    64 6 Отговор
    бизнесмен , колкото и тя певица ! Кръчмарска певачка !

    18:28 09.08.2026

  • 7 Шампанско

    39 3 Отговор
    и пари !

    18:29 09.08.2026

  • 8 Пустиня(к)

    43 5 Отговор
    Таа го е изела! Глей ква канибалска морда има.

    Коментиран от #9

    18:29 09.08.2026

  • 9 така си е

    40 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пустиня(к)":

    Светнал е лампата праз нощта , видел е снимката и от ужас се е самоубил ...

    18:32 09.08.2026

  • 10 Василеску

    25 2 Отговор
    Златото дотам води.

    18:34 09.08.2026

  • 11 ПЕВСЧКИТЕ И ПЕВСЧИТЕ

    21 3 Отговор
    НОСЯТ СААМО СМЪРТ ИНЕЩАСТИЯ....

    18:38 09.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 баста на чалгата

    53 4 Отговор
    А чалгарките твърдят,че не са труженички....

    Коментиран от #15, #18, #19, #20, #21

    18:41 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дядо дръмпир

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мими Кучева🐕":

    Намекваш за п.еврото ,ли?

    18:50 09.08.2026

  • 17 Име

    19 6 Отговор
    Видно от изражение и дрезгав глас, тази е обладана и който се е съвъкуплявал с нея е съгрешавал против собственото си тяло, защото всички грехове са извън тялото, само прелюбодейството в тялото казва апостола-Павел, Савел или Шаул.

    Коментиран от #30

    18:51 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сиса брокерката

    31 3 Отговор

    До коментар #14 от "баста на чалгата":

    Те само са се "усамотявали" с резльото. Не пише да са се...т.аковали. Може да са чели книги. Или да са играели шах...

    18:54 09.08.2026

  • 22 Цвете

    18 11 Отговор
    МНОГО ГРУБО ЗВУЧИ ЛЮБОВНИК.ТОВА Е БИЛ ПРИЯТЕЛЯТ Й И НАИСТИНА Е ТЪЖНО. ПИШЕТЕ КОРЕКТНО .

    Коментиран от #56

    18:56 09.08.2026

  • 23 Берлин

    23 4 Отговор
    Уау, ще рева до сутринта , особено за тоя и тая, чалгарите,наркомани.

    19:01 09.08.2026

  • 24 Гост

    42 3 Отговор
    Жените много обичат "бизнесмени" и мутри. Любими са им, особено чалгариките....

    19:01 09.08.2026

  • 25 ШЕФА

    31 4 Отговор
    На турската подлога и парцал Иванка и пресъхна кранчето.

    19:03 09.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Варна

    34 4 Отговор
    Тая била турска изтривалка,бок.ук жалък.

    19:04 09.08.2026

  • 28 отлетял късмет

    21 3 Отговор
    Заключиха касичката и изхвърлиха ключа.

    19:04 09.08.2026

  • 29 И колко ли съпруги е имал Орхи

    53 2 Отговор
    Как пък нито една не се влюби в зарзаватчия бре 😀

    19:08 09.08.2026

  • 30 Име

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "Име":

    С вас не съгрешават!

    19:12 09.08.2026

  • 31 Роза

    15 9 Отговор
    Съжалявам за човека,но който се занимава с бизнес,злато и много пари,винаги има риск да бъде убит,това е суровата истина.А на Ивана и съчувствам,понякога в живота става така,че след едно нещастие следва друго и е много трудно да се съвземеш!

    19:13 09.08.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    19 1 Отговор
    КАКВОТО Е ТЪРСИЛ СИ ГО Е ...................... НАМЕРИЛ ТОЗИ БИЗНЕСМЕН С ..................... ТАЗИ "К" НАРЕЧЕНА "ИВАНА" .................... ФАКТ !

    19:14 09.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 недостъпна за ума

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Чалгаропитеците нямат граници нито спирачки

    19:16 09.08.2026

  • 35 ВЙРВАЛ Е ДРАГА И ТОЙ

    8 0 Отговор
    НЯМА ЧУЖДЕНЕЦ ТУКА КОЙТО ДА НЕ Е В СХЕМАТА

    19:17 09.08.2026

  • 36 Българин

    14 4 Отговор
    Човека като изтрезнял и е разбрал, на кой е бил любовник, сам си е теглил ножа!

    19:24 09.08.2026

  • 37 Сигурно е бил математик

    15 2 Отговор
    Или оперен певец.

    19:29 09.08.2026

  • 38 Разбирам, че

    27 0 Отговор
    Загубила спонсора си.

    Коментиран от #51

    19:31 09.08.2026

  • 39 Ваня Калудова (57), Айтос

    15 0 Отговор
    Свободна съм.

    19:32 09.08.2026

  • 40 дедо

    20 0 Отговор
    Тази вече става само за бостанско плашило !

    19:37 09.08.2026

  • 41 Да, така е

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Николова , София":

    Ама пък, какъв вятар правят водолейките....

    Коментиран от #43

    19:38 09.08.2026

  • 42 Анонимен

    9 5 Отговор
    Съболезнования! Бог да прости човека!

    19:41 09.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Колко

    10 0 Отговор
    да си издухан и пропаднал да си го слагаш с тези диваци от това изродско племе. Сега следващия дано да е от Йемен.

    21:00 09.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Чак толкова ли е бил закъсал

    14 0 Отговор
    Че е стигнал до тази едра бабичка за секс

    21:11 09.08.2026

  • 48 ех тез пусти пари

    14 1 Отговор
    па как една певачка не се хвана с шофьор или строител? как няма да плаче шаврантията сега трябва да си търси нов спонсор а тя е вече износена и малко ще я вземат

    21:28 09.08.2026

  • 49 ВЪХ

    8 0 Отговор
    Тази азиатка ли е ??

    21:28 09.08.2026

  • 50 Равносметката

    6 0 Отговор
    Един турчин по-малко.

    21:42 09.08.2026

  • 51 доста добър сюжет ще стане

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Разбирам, че":

    за турска сапунка

    Коментиран от #54

    21:58 09.08.2026

  • 52 Може тая Ивана да го е заклала

    7 0 Отговор
    Прилича точно на психопат

    22:12 09.08.2026

  • 53 Вай

    7 0 Отговор
    Ми Ален Делон умря,Белмондо също.Вал Килмър,Брандо!!!Останаха само УМНО КРАСИВИТЕ,ДА КОМЕНТИРАТ!!!

    22:28 09.08.2026

  • 54 ......па

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "доста добър сюжет ще стане":

    Е как не, една от съпругите му рускиня, любовницата му българска кръчмарска певачка и още 2/3 турски съпруги които е криел/всички го крънкат за пари,бижута и къщи/нелоялни делови партньори ...направо си е сапунка от 3000 епизода.

    23:16 09.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Китка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Цвете":

    Ми коректно (не политкоректно) са писали... най-после.

    02:43 10.08.2026