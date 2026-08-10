Интер с нова оферта за французин от Ал-Итихад

Интер Милано е заинтересован да привлече нападателя на Ал-Итихад Муса Диаби, съобщи Sky Sport Italia. Италианският клуб подготвя подобрена оферта за 27-годишния французин. Сделката може да надхвърли 20 милиона евро. Като част от сделката Ал-Итихад ще придобие 24-годишния албански халф Кристиан Аслани.
Диаби отбеляза четири гола и направи шест асистенции в 31 мача през сезон 2025/26.
Договорът му е до 30 юни 2029 г., а той играе за саудитския клуб от юли 2024 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АААААУУУУУ
Коментиран от #2
13:38 10.08.2026
2 От снимката
До коментар #1 от "АААААУУУУУ":ясно си личи, че е потомък на Краля Слънце
13:44 10.08.2026