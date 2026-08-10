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Интер с нова оферта за французин от Ал-Итихад

Интер с нова оферта за французин от Ал-Итихад

10 Август, 2026 13:15 556 2

  • ал-итихад-
  • муса диаби-
  • футбол

Диаби отбеляза четири гола и направи шест асистенции в 31 мача през сезон 2025/26

Интер с нова оферта за французин от Ал-Итихад - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер Милано е заинтересован да привлече нападателя на Ал-Итихад Муса Диаби, съобщи Sky Sport Italia. Италианският клуб подготвя подобрена оферта за 27-годишния французин. Сделката може да надхвърли 20 милиона евро. Като част от сделката Ал-Итихад ще придобие 24-годишния албански халф Кристиан Аслани.

Диаби отбеляза четири гола и направи шест асистенции в 31 мача през сезон 2025/26.

Договорът му е до 30 юни 2029 г., а той играе за саудитския клуб от юли 2024 г.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АААААУУУУУ

    1 0 Отговор
    МУСА ДИАБИ-ЧУДНО ФРЕНСКО ИМЕ

    Коментиран от #2

    13:38 10.08.2026

  • 2 От снимката

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "АААААУУУУУ":

    ясно си личи, че е потомък на Краля Слънце

    13:44 10.08.2026

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