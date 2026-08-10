Милан засилва защитник под наем в Лион

Милан се е съгласил да изпрати Закари Атекаме под наем в Олимпик Лион, твърди RMC Sport. В споразумението няма опция за постоянно преотстъпване.

По-рано в италиански медии вече се появиха предположения, че Атекаме е един от футболистите, на които в Милан няма да разчитат под ръководството на новия старши треньор Рубен Аморим.

Отборът от Лига 1 ще покрие пълната заплата на 21-годишния Закари Атекаме по време на периода му под наем, а след това той ще се завърне на "Сан Сиро" през лятото на 2027-а.

Швейцарският младежки национал беше закупен от Йънг Бойс само преди година за 10 милиона евро, но не успя да направи солидно впечатление с екипа на „росонерите“. Той записа участие в 29 мача, като вкара 2 гола и направи 2 асистенции.