Този петък монумент Бузлуджа се трансформира в сцена от бъдещето (ВИДЕО)

От 14 до 16 август монумент Бузлуджа посреща шестото издание на OPEN BUZLUDZHA — под мотото „Усети бъдещето", с водещи имена на съвременната музикална сцена, DJ сетове до изгрев слънце, извънземно дефиле, артистични работилници за малки и големи и дигитално пътешествие в двойника на монумента.

Музика и светлина

Сред изпълнителите тази година са МОНА, РОБИ, ПРЕЯ и ТРИГАЙДА — които съчетават елементи на фолклор в съвременно, футуристично звучене, резониращо с Балкана и най-извънземната сцена, точно под българското НЛО. Самият монумент ще оживее чрез нов впечатляващ светлинен спектакъл, създаден от виртуозите на светлинното изкуство MP Studio. Шоуто „Concrete Dreams“ ще превърне бетона в сцена, на която се срещат реалността и сънят. След полунощ мапингът и музиката продължават с DJ сетове до сутринта, а новост в програмата е Sunrise Sessions, посрещащи изгрева.

Дигиталният двойник на Бузлуджа

За първи път посетителите ще могат да влязат във виртуален модел на монумента и да видят как е изглеждала сградата преди и как изглежда днес, да чуят разкази на хора, свързани с историята на сградата и да изберат бъдеще за монумента. Проектът, носител на награда за иновации, е дело на фондация „Проект Бузлуджа" и Tornado Studios.

Разговори с екипа

В три поредици от срещи екипът на Фондация „Проект Бузлуджа“ и международни експерти ще споделят своя опит, знания и истории. „Архитектурни срещи“ в петък, „Реставраторски срещи“ в събота и „Срещи с истории“ в неделя ще отворят дискусия за архитектура, опазване и разкази.

За цялото семейство

OPEN BUZLUDZHA предлага специална програма за малки и големи – от мозайки и макети на покривната конструкция от спагети до космически и творчески ателиета, детска архитектурна работилница и мисия за безопасен интернет. Към тях се присъединяват футуристично дефиле с костюми от бъдещето, пърформансът „Нонумент 1.0“, балфолк танци, интерактивен колаж и разходки из Балкана.

А как изглежда денят на Бузлуджа…

От 11 до 18 часа във всеки от трите фестивални дни – петък, събота и неделя – посетителите могат да се включат в 15 различни дневни активности, обединени във фестивална игра. Най-активните участници ще имат шанс да спечелят награди от специалната фестивална томбола.

Програмата е създадена като преживяване, откривателство и поглед към бъдещето – с творчески ателиета и работилници, дигиталния двойник на Бузлуджа, аудиогид и нова интерактивна карта. Към тях се присъединяват социални балфолк танци с музика на живо и разходки сред природата.

Освен активности за всеки интерес, фестивалът ще предложи и разнообразие от храна и напитки, подходящи за всеки вкус.

Изпращаме дните с музика и светлина…

Петък, 14 август

В 18:00 ч. FineApple Beats посреща залеза със Sunset Session, а в 20 ч. космическото дефиле тръгва към летящата чиния на Бузлуджа. Вечерта продължава с концертите на ТРИГАЙДА в 21:00 ч. и МОНА в 22:30 ч., докато фасадата на монумента оживява с новото 3D мапинг шоу. След полунощ електронната сцена поема Scarabei (Sake), последван от Pacho в 02:00 ч. и Julieta Intergalactica, която изпраща нощта чак до първите слънчеви лъчи.

Събота, 15 август

В 17:00 ч. Mr. Scott отваря Sunset Session, а в 20 ч. космическото дефиле събира отново най-смелите визии на пътя към летящата чиния. Сцената грейва в 21:00 ч. с 3D мапинг шоу и ПРЕЯ с нейния проект LAVA. В 22:30 ч. РОБИ качва настроението и емоцията. След полунощ The Foreigners отварят DJ сцената, в 02:00 ч. Bagerziev и Dimitar Petrov продължават със специален B2B сет, а Mr. X изпраща нощта в 05:00 ч. – точно навреме за изгрева над Стара планина.

Неделя, 16 август

В 18:00 ч. ще бъдат изтеглени печелившите участници във фестивалната игра, които ще получат специални награди. Фестивалът ще изпрати деня със Sunset Session от 17:00 до 21:00 ч. с Fey – музикален залез над Бузлуджа, с който заедно със слънцето ще изпратим и последните магични моменти от OPEN BUZLUDZHA 2026.

Фестивалът е покана за едно изключително събитие, което няма аналог и което събира красотата на природата, енергията на музиката, магията на светлината и откривателския дух в едно споделено преживяване, което носи смисъл и усещане за бъдеще.