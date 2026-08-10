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Ман Юнайтед и Арсенал в битка за белгийски национал

Ман Юнайтед и Арсенал в битка за белгийски национал

10 Август, 2026 13:29 601 0

  • манчестър юнайтед-
  • арсенал-
  • футбол-
  • клуб брюж-
  • хоакин сейс

Внимание към 21-годишния футболист има и от страна на Астън Вила и Нюкасъл, както и от португалските грандове Бенфика и Порто

Ман Юнайтед и Арсенал в битка за белгийски национал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед и Арсенал са сред няколкото клуба, които проявяват сериозен интерес към левия защитник на Клуб Брюж Хоакин Сейс. Внимание към 21-годишния футболист има и от страна на Астън Вила и Нюкасъл, както и от португалските грандове Бенфика и Порто.

Сейс е основен играч за Клуб Брюж и дори си спечели място в състава на Белгия за Световното първенство, като взе участие в четвъртфиналната загуба на страната си от бъдещия шампион Испания миналия месец.

Според „Сън“ Манчестър Юнайтед, Арсенал и Астън Вила вече са отправили официални запитвания за Сейс след обстойното му наблюдение от скаути.

Клуб Брюж обаче не бърза да се разделя със своя талант, тъй като договорът му е за още три години. Очаква се белгийският клуб да поиска 35 милиона евро (30 милиона паунда) за изгряващата си звезда.

Малко вероятно е тази сума да спре Юнайтед, който търси дългосрочно решение за позицията на ляв бек. Все още обаче не е ясно дали ръководството на клуба ще пристъпи към сделка още това лято, или ще изчака, тъй като има други трансферни приоритети.

Междувременно скаутите на Арсенал са предоставили на мениджъра Микел Артета подробен доклад за Сейс. Те смятат, че високият 178 сантиметра играч би паснал на тяхната система като стабилен в защита футболист, който същевременно допринася с креативност по фланга.

От Астън Вила пък вярват, че Сейс може да добави допълнително качество за Шампионската лига в състава им за предстоящия сезон. Носителите на Лига Европа, които се вече продадоха Люка Дин на Пари Сен Жермен, са особено впечатлени от техническите качества и физическите данни на белгиеца.

Нюкасъл също има интерес, но към момента изостава в надпреварата зад Манчестър Юнайтед, Арсенал и Вила.

Бенфика и Порто смятат, че могат да предложат перфектната платформа за по-нататъшното развитие на Сейс, но рискуват да бъдат надцакани от финансовата мощ на клубовете от Висшата лига.

До момента Сейс има 97 мача за Клуб Брюж и вече започна новия сезон с родния си клуб. Въпреки това развитие около бъдещето му може да настъпи бързо в следващите седмици.


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