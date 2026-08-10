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Евгений Дайнов след убийството в Пловдив: Шестима хулигани ме ритаха в главата, защото съм “хипи”, но ме оставиха жив!

Евгений Дайнов след убийството в Пловдив: Шестима хулигани ме ритаха в главата, защото съм “хипи”, но ме оставиха жив!

10 Август, 2026 14:18 3 336 84

  • евгений дайнов-
  • насилие-
  • побой-
  • полиция-
  • нацисти

Не беше много приятно. Оставиха ме жив, де. Може би трябва да съм им благодарен, написа преподавателят

Евгений Дайнов след убийството в Пловдив: Шестима хулигани ме ритаха в главата, защото съм “хипи”, но ме оставиха жив! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив провокира общественика и музикант Евгений Дайнов да сподели горчив личен спомен за преживяно групово насилие в миналото. В профила си в социалните мрежи той направи паралел между агресията над него в младежките му години и фаталния край на мъжа в града под тепетата.

Насилието над мъжа в Пловдив, за което са обвинени петима непълнолетни младежи, е отключило спомените на Дайнов за инцидент с подобен профил на извършителите. Той разказва как преди години е попаднал в ръцете на група младежи и е бил ритан в главата единствено заради начина, по който изглеждал.

Преди ужасно много време групичка от 6 футболни хулиганчета ме риташе в главата, задето съм бил „хипи“. Не беше много приятно. Оставиха ме жив, де. Може би трябва да съм им благодарен“, написа Дайнов в профила си.

Приликите между двете истории се крият в груповото насилие и в търсенето на конкретен повод жертвата да бъде превърната в мишена. Докато музикантът е бил нападнат заради външния си вид и етикетирането му като „хипи", по време на съдебните заседания за случая в Пловдив стана ясно, че обвиняемите младежи са се изживявали като „ловци на педофили". Те са възприемали 37-годишния мъж именно през тази призма, подлагайки го на продължителен побой и унижения, които впоследствие доведоха до смъртта му.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    79 28 Отговор
    ЯВНО ОТ БОЯ НЕ СИ УРЕД С ГЛАВАТА! ПУУУ

    14:22 10.08.2026

  • 2 Дур

    83 7 Отговор
    Но господина не си признава, че сега и през последните 36 години няма държава и държавност, че се разделихме на класи, че сега е див феодализъм, беззаконие и средновековно мракобесие.

    Коментиран от #12

    14:23 10.08.2026

  • 3 Овчар

    64 12 Отговор
    Двуличен кенеф..!

    Коментиран от #79

    14:26 10.08.2026

  • 4 Янко

    54 6 Отговор
    Много ми е интересно как ловците на педофили лъжат жертвите си след като тази която в чата си е писала с Георги изглежда на пълен пожар от най древната професия дори и да е на 15 години.Няма начин да не му е показала на видео какво може да прави

    Коментиран от #7, #13

    14:27 10.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    50 23 Отговор
    Малко са те ритали.

    Коментиран от #77

    14:27 10.08.2026

  • 6 Софиянец

    57 19 Отговор
    Жалко! България щеше да е едно по-добро място без това дбилно пиянде!

    Коментиран от #78

    14:27 10.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 38 Отговор

    До коментар #4 от "Янко":

    А той дошъл в Пловдив с 30 евро.Явно е искал да ги измами децата.

    Коментиран от #15, #30, #66

    14:29 10.08.2026

  • 8 По стар обичай

    52 11 Отговор
    Тоя ще се изкара активен борец срещу фашизма!

    14:32 10.08.2026

  • 9 Ти за това

    47 9 Отговор
    ли си изплискал легена? Щото си ритан у главата

    14:33 10.08.2026

  • 10 Тва е ясно Дайнов

    56 10 Отговор
    Отдавна ти личи че си ритан в главата. Ама да оправдаваш олигофринията си с това не ти прави чест пич. А може в Миндя и кон да те е сритал като се замисля

    14:33 10.08.2026

  • 11 Не защото си хипи, а защото си

    41 10 Отговор
    долен евраст

    Коментиран от #75

    14:35 10.08.2026

  • 12 Манол от Чуричене

    9 32 Отговор

    До коментар #2 от "Дур":

    С две думи искаш да кажеш, че сега в България имаме обикновен руски фашизъм/путинизъм/.

    Коментиран от #14, #21

    14:36 10.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дур

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Манол от Чуричене":

    Има фашизъм, да.

    14:38 10.08.2026

  • 15 Янко

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Толкова е тарифата бе батко

    14:39 10.08.2026

  • 16 Сега вече

    17 0 Отговор
    много неща стават ясни

    Коментиран от #18

    14:39 10.08.2026

  • 17 Хахахаха

    28 6 Отговор
    Всъщност, България е една пропаднала държава, но няма как да го видите, защото живеете в нея и всичко ви се вижда нормално. Живейте малко извън нея и се върнете и ще видите всъщност колко е ненормално всичко. А га ньо, който се мисли за най-великия всъщност отглежда зверове, малки зверове. Бъдещето на България не е светло.

    Коментиран от #27

    14:39 10.08.2026

  • 18 така е

    19 7 Отговор

    До коментар #16 от "Сега вече":

    Останал е жив, но с множество увреждания от ударите в главата.

    14:41 10.08.2026

  • 19 Хахахаха

    22 6 Отговор
    Всъщност, най-хубавото нещо, което можеш да направиш в България, е да избягаш от нея.

    Коментиран от #25

    14:41 10.08.2026

  • 20 А "общественика - музикант"

    16 6 Отговор
    Евгений Дайнов къв го дири в НБУ ? А?

    Коментиран от #71

    14:42 10.08.2026

  • 21 тц тц

    41 9 Отговор

    До коментар #12 от "Манол от Чуричене":

    Четири десетилетия докато бяхме с руснаците такива работи нямаше, появиха се едва когато станахме атлантици. Абе важното е, че имаме банани.

    Коментиран от #29, #47, #81

    14:43 10.08.2026

  • 22 пресолена

    7 5 Отговор
    тия от пловдив просто трябваше да отидат на петрохан .и така двете групи щяха да са удовлетворени..?!.Бог да прости!

    14:43 10.08.2026

  • 23 АААААА ЗНАЧИ ИМА ОБЯСНЕНИЕ.....

    16 2 Отговор
    ........ЩО НЕ СИ ДОБРЕ С ГЛАВАТА............

    Коментиран от #82

    14:45 10.08.2026

  • 24 Напил се като кирка

    10 7 Отговор
    и се е въргалял по Тепетата а после казал на тате че шестима хулигани са го ритали в главата...

    14:46 10.08.2026

  • 25 Сила

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Абсолютно си прав ....по добре късно , отколкото никога !!!
    И един ден в БГ то ще останат само циганите и милиционерите ....!!!

    Коментиран от #31

    14:47 10.08.2026

  • 26 Хахахаха

    15 2 Отговор
    Даже четенето на коментарите ви дава представа, колко е пропаднала България от към нормалността!

    14:48 10.08.2026

  • 27 Любопитен

    18 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Къде предлагаш да отидем? В Швеция където само за година за извършени 120 поръчкови убийства от малолетни? Или може би в Дания, чиято столица се управлява от банди? Най добре си мисля, че е в САЩ - ежедневни масови убийства и наркоман до наркомана:)

    Коментиран от #33, #37

    14:48 10.08.2026

  • 28 Никой

    15 1 Отговор
    Българското племе отдавна заеВа християнските ценности . В по голямата си част тук живеят озлобени скотове, кътащи омраза , завист , непукизъм .

    14:48 10.08.2026

  • 29 Бай Иван

    13 5 Отговор

    До коментар #21 от "тц тц":

    Да бананите бяха най важни за всички простаци в панелките и техните родители по селата.
    Бананиииии

    Коментиран от #65

    14:50 10.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И тогава

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    вместо
    роднина,милиционер
    ще бъде циганин,милиционер.

    Коментиран от #54

    14:54 10.08.2026

  • 32 ГОСПОДИН ДАЙНОВ

    6 3 Отговор
    ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ СЪМ ВИ СПИРАЛ КАТО ПОЛИЦАЙ И СМЕСИ ГОВОРИЛИ ЩЕ ВИ ПОМОЛЯ ДАЙТЕ ИМ АДРЕСА ЩЕЛЕЖАТ В БОЛНИЦАТА МИНИМУМ 1година

    Коментиран от #34

    14:54 10.08.2026

  • 33 Ервил

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Любопитен":

    САЩ е държава полу континент, навсякъде в САЩ не стават убийства толкова много и такива зверства от малолетни изпълнители. В САЩ в много щати се изпълнява смъртно наказание, дават се присъди от 100 до 300 години. България по население е колкото един среден град в САЩ, толкова убийства почти всеки ден, измами развилнели се престъпност и престъпници, не преследвани от никой, такава "държава" няма никъде другаде на тоя свят.

    14:57 10.08.2026

  • 34 Хахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "ГОСПОДИН ДАЙНОВ":

    Явно е твой тип...... господинът
    Много перверзно

    14:57 10.08.2026

  • 35 Стеф

    11 4 Отговор
    Кога е бил "хипи" този ох.юв?
    Може би, като редовен аспирант в Института по история на БКП към ЦК на БКП?!?

    14:58 10.08.2026

  • 36 !!!?

    6 10 Отговор
    Садистите от "младежкия хълм" в Пловдив - Копейкинюгенд !!!?

    14:59 10.08.2026

  • 37 Хахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #27 от "Любопитен":

    Незнам с каква пропаганда ви замътват главите, но в тези държави живеят най-щастливите хора. Може би трябва да ги посетите и поживеете там? Само да напиша! В Норвегия и Швеция - 19 загинали по пътищата от катастрофи за миналата година на милион население! В България 71 загинали на милион! Предпоследна в Европа, преди Сърбия със 75 на милион! Как ви се вижда, нормално?

    Коментиран от #46, #51

    14:59 10.08.2026

  • 38 Дайнов теб и шейсе хулигани да те ритат

    4 3 Отговор
    в главата, пак ше останеш жив, такова кивотно, черен гологан като теб ни са губи.😁❤️🇧🇬

    15:01 10.08.2026

  • 39 Психолог

    13 2 Отговор
    Вижте сега,това наистина са деца.Те са кат о група кучета който нападат бабичка или дете.За тях трябва тояга.

    15:01 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фют

    3 0 Отговор
    Стилът има значение...

    15:06 10.08.2026

  • 42 алахулю фишер

    6 0 Отговор
    Ицо Пенев нямаше късмет - пребиха го до колелото на "Бгомил" и след туй издъхна , Няма българска пролет , само баламанга.

    15:10 10.08.2026

  • 43 е сега

    6 2 Отговор
    всичко е ясно. Директно от извора, не е алкохолът, шутовете на футболни хулигани са причината за тежките психически отклонения на евгений. С високоградусовите напитки женята само притъпява болките и заглушава гласовете щуращи се в тимберицата му.

    15:11 10.08.2026

  • 44 Левски

    6 5 Отговор
    Трябвало е повече да те ритат, иди....т .

    Коментиран от #83

    15:13 10.08.2026

  • 45 !!!?

    9 1 Отговор
    Абе къде са моралните стожери на "българщината" Слави и неговия пинчер Тошко, а й Копейкин игнорира темата за садистичните силоваци от Пловдив...!?

    Коментиран от #70

    15:14 10.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Статистик

    2 20 Отговор

    До коментар #21 от "тц тц":

    Когато 4 десетилетия бяхме под съветски ботуш - ставаха около 150-250 умишлени убийства годишно.
    Сега са ок.60 на година.
    В средата и края на 80-те години (1985–1989 г.) броят на регистрираните кражби в НРБ се движи устойчиво между 10 000 и 15 000 случая на година, като в пиковите години на икономическата криза (1988–1989 г.) те нарастват лавинообразно.
    През 2024 г. в цяла България са регистрирани точно 3 217 домови кражби. За 2025 г. числото пада с още 12% до 2 870 кражби за цялата година.
    Това, че не го пишеше в "Работническо дело", не значи, че нямаше престъпност.

    Коментиран от #52, #55, #56, #59, #72

    15:18 10.08.2026

  • 48 да попитам ли Евгений Дайнов

    2 2 Отговор
    след ритниците който уж е поел как се чуствал след любовния акт дали е посетил проктолог или с тази част на тялото е свикнал

    15:18 10.08.2026

  • 49 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Абе жив си,ама не си добре с главата.По-голям помияр от теб едва ли има!

    15:18 10.08.2026

  • 50 Ами объркали са се

    1 0 Отговор
    Хулиганите.

    15:19 10.08.2026

  • 51 хахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    Чети и ридай:)
    Деца като поръчкови убийци: Какво става в Швеция
    6 Март, 2025 09:06
    Официалната статистика сочи, че през миналата година 120 деца под 15 години са извършили или са участвали в извършването на убийства. Само за две години броят им се е увеличил четири пъти.
    Автор: Гунар Кьоне

    Коментиран от #57

    15:19 10.08.2026

  • 52 верно ли ти вероятно си играл с

    11 0 Отговор

    До коментар #47 от "Статистик":

    камиончета пред вас - нормално е да си иди№@от завършен това се дължи на 30 год демокрация -само да попитам В средата и края на 80-те години (1985–1989 г.) броят на регистрираните кражби в НРБ се движи устойчиво аз поне не си спомням някой да заключваше врата на къща не съм виждал наркомани на по улиците като зомбита също не съм виждал прайдове но нейсе както казах си завършен идо!@@№от платен от някое нпо

    15:22 10.08.2026

  • 53 az СВО Победа 81

    8 0 Отговор
    Бог се е смилил над теб, да се мъчиш и да продължаваш да се излагаш!

    Да беше отишъл доброволец, да спасяваш евроатлантизЪма на Източния фронт!

    Ама и ти само плямпаш и си алчен за грантове!

    15:24 10.08.2026

  • 54 Милиционерите

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "И тогава":

    не са толкова прости…. И те ще избягат

    15:27 10.08.2026

  • 55 да довърша за такива платени бок

    9 1 Отговор

    До коментар #47 от "Статистик":

    лу@ци като теб през така наречената 1985 дори нямаше пияници по паркове и градини като сега и защо ли имаше изтрезвителите- но не клиники по метадон както сега миризливпедератсотнпо

    15:27 10.08.2026

  • 56 Любопитен

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "Статистик":

    И като се събуди вибратора ти беше заседнал:)
    За периода 1980 г. - 1988 г. са извършени общо 34 умишлени убийства, като 18 от виновните са получили смъртни присъди. Броя кражби тогава е бил 2 320 годишно, като са разкривани средно по 70% от тях. За 2025 година са регистрирани 2870 случая при разкрити 3%!!!

    15:28 10.08.2026

  • 57 Хахахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "хахаха":

    Аз няма какво да ридая. В България не само децата са проблема! Във всяка една сфера е проблема. Отношението на хората е все едно между чакали! Озлобени всички и тази злоба се пренася на децата. Всъщност е много да ти обяснявам, няма как да разберете, като живеете в тази среда. За вас е нормална според вас. Факта е, че нямате уважение един към друг, и така научавате децата си, в злоба и омраза. А тези, които не са научили децата си така, то след това обществото ги научава в злоба и омраза. Защото децата се учат в началото от родителите, след това се учат от обществото, което е около тях. Когато то не е добро, то родителите какво могат да направят?

    15:32 10.08.2026

  • 58 Коко

    3 1 Отговор
    Нещо не разбрах, Енталагента ДАЙнов съжалява , че не са го убили - за да стане герой, или съжалява , че са го оставили жив?
    Щото целокупният Български народ съжалява , и то много , за второто!
    И забрави да каже, че футболните хулигани са говорели на руски, а единият е приличал страшно много на младият Путин!

    15:37 10.08.2026

  • 59 Въпросче

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "Статистик":

    След като не го е пишело ти как разбра броя им по Живково време - боб ли хвърляше или звездите ти проговориха?
    Ако беше живял по времето на социализма нямаше да говориш такива небивалици, спокойния живот тогава няма нищо общо със сегашния!

    Коментиран от #68

    15:38 10.08.2026

  • 60 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Дайнов, колкото си политик, толкова си и музикант. Ама защо си се правил и на хипи?

    15:41 10.08.2026

  • 61 Ханку Брат

    2 1 Отговор
    Жалко. Били са аматьори. Не са свършили работата добре.

    Коментиран от #84

    15:46 10.08.2026

  • 62 Не си единствен

    2 0 Отговор
    Аз също съм обект на системен тормоз от кодини. Разликата е че аз смятам че вината за всичко лошо което става е на либералната демокрадция.

    15:49 10.08.2026

  • 63 Смърф

    0 0 Отговор
    Кво Хипи бе ?!?
    Биха те щото си на левия бряг .

    15:52 10.08.2026

  • 64 Петима са задължени и обвинени

    1 0 Отговор
    Но петима са на свобода , въпреки че са от бандата и по някакъв начин имат вина. Защо не са извикали полиция. Те също трябва да понесат отговорност.

    15:52 10.08.2026

  • 65 Ако напиша какви

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бай Иван":

    стоки нямаше тогава освен бананите и какви стоки има сега каквито тогава не бяхме и чували веднага ще ме изтрият.

    15:55 10.08.2026

  • 66 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    За пореден път те питам. Къде видя деца в тази история? Това са изпечени гамени и убийци. Виж видеото, кво са правили. Това деца ли са?

    15:58 10.08.2026

  • 67 Горски

    1 0 Отговор
    Аз не знам как да ги наричаме по друг начин тези изчадия .Сигурно сме много груби към тях,трябва по нежно отношение ,за не ги обидим.Това не са деца това са завършени убийци подготвени за за живота много добре.Аферим на родителите им,които са заченали,създали и отгледали тези боклуци нещастни.

    16:05 10.08.2026

  • 68 Заблуждаваш се,

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Въпросче":

    навремето при соца в гари и автогари имаше табла - Опасни джебчийки. Със снимките и имената им отдолу. Хората им запомняха лицата и казваха в милицията - ето тази ме окраде. Сега няма такива табла, явно джебчийството е изчезнало. За големите престъпления обаче се мълчеше, нямаше независими медии, социални мрежи - носеха се само слухове от мястото на престъплението видял, недовидял.

    Коментиран от #73

    16:06 10.08.2026

  • 69 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Знае се, децата могат да стана всякакви. В “Иди и виж” имаше сцена, където героят видя накрая малкия Хитлер, едно детенце. Има деца отгледани от животни, те не стават хора, има десетгодишни в Африка, които ги правят войници и убиват. Как са станали такива тези подрастващи под носа на майките и бащите си? Те също можеха да станат хора, но не са. Попили са цялата отрова на света и родителите, учителите дори не са обърнали внимание. Приключили са с човешкото завинаги.

    16:07 10.08.2026

  • 70 Някой

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "!!!?":

    Копейкин се съсредоточил върху Олеся :).

    16:09 10.08.2026

  • 71 Сорос

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "А "общественика - музикант"":

    кадър е! Къде другаде да е?

    16:11 10.08.2026

  • 72 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Статистик":

    Да знаеш, много лъжеш! Не ти минават номерата, троле! По соца всички деца, младежи и народ, бяха обгрижени и защитени! Имаше някои случаи, но се брояха на двата пръста на едната ръка! Сега е ежедневие и то по неколко на ден и не спират!

    16:15 10.08.2026

  • 73 Ха-ха-ха, ТО пък

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Заблуждаваш се,":

    сега га че ли има независими медии :)))) С Ала-Балино ко станА? Отраяха и тия управляващи нещо! А от "независимите" медии - ни звук, ни стон! :)))

    16:17 10.08.2026

  • 74 Някой вярва ли му

    0 0 Отговор
    червено отроче , някой да го докосне.

    Веднага ще ги пратят в тухларната при =шоколадчетата :

    16:23 10.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Алексбг

    1 0 Отговор
    Ти не си у ред ,копейке без да са те били.

    16:26 10.08.2026

  • 77 Алексбг

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ти си ритнат по рождение ,копейке жалка !

    16:27 10.08.2026

  • 78 Алексбг

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Софиянец":

    Червен никаквец....на малкият пръст не можеш ,да стъпиш,на Евгени Дайнов.

    16:29 10.08.2026

  • 79 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Да всички копейке са двулични кенефи,а русофилите са за пребиване !

    16:30 10.08.2026

  • 80 Деций

    0 1 Отговор
    Всички педофили трябва да свършат по този начин, колкото по скоро, толкова по добре!

    16:31 10.08.2026

  • 81 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "тц тц":

    Лъжеш нещастно комунистче ! При Тошо имаше много убийства и престъпност, но не се пишеше за тия неща тогава.Червенире,криеха своите ,оплескани задници.

    16:33 10.08.2026

  • 82 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "АААААА ЗНАЧИ ИМА ОБЯСНЕНИЕ.....":

    Дайнов, е много добре с главата,ама то копейке явно не си .

    16:34 10.08.2026

  • 83 Алексбг

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Левски":

    А теб червена илюзийо...не е трябвало да те има !

    16:36 10.08.2026

  • 84 Алексбг

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ханку Брат":

    Е с теб копейке ще я свършим !

    16:38 10.08.2026

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