Евгений Дайнов след убийството в Пловдив: Шестима хулигани ме ритаха в главата, защото съм “хипи”, но ме оставиха жив!

Жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив провокира общественика и музикант Евгений Дайнов да сподели горчив личен спомен за преживяно групово насилие в миналото. В профила си в социалните мрежи той направи паралел между агресията над него в младежките му години и фаталния край на мъжа в града под тепетата.
Насилието над мъжа в Пловдив, за което са обвинени петима непълнолетни младежи, е отключило спомените на Дайнов за инцидент с подобен профил на извършителите. Той разказва как преди години е попаднал в ръцете на група младежи и е бил ритан в главата единствено заради начина, по който изглеждал.
„Преди ужасно много време групичка от 6 футболни хулиганчета ме риташе в главата, задето съм бил „хипи“. Не беше много приятно. Оставиха ме жив, де. Може би трябва да съм им благодарен“, написа Дайнов в профила си.
Приликите между двете истории се крият в груповото насилие и в търсенето на конкретен повод жертвата да бъде превърната в мишена. Докато музикантът е бил нападнат заради външния си вид и етикетирането му като „хипи", по време на съдебните заседания за случая в Пловдив стана ясно, че обвиняемите младежи са се изживявали като „ловци на педофили". Те са възприемали 37-годишния мъж именно през тази призма, подлагайки го на продължителен побой и унижения, които впоследствие доведоха до смъртта му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
14:22 10.08.2026
2 Дур
Коментиран от #12
14:23 10.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #79
14:26 10.08.2026
4 Янко
Коментиран от #7, #13
14:27 10.08.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #77
14:27 10.08.2026
6 Софиянец
Коментиран от #78
14:27 10.08.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Янко":А той дошъл в Пловдив с 30 евро.Явно е искал да ги измами децата.
Коментиран от #15, #30, #66
14:29 10.08.2026
8 По стар обичай
14:32 10.08.2026
9 Ти за това
14:33 10.08.2026
10 Тва е ясно Дайнов
14:33 10.08.2026
11 Не защото си хипи, а защото си
Коментиран от #75
14:35 10.08.2026
12 Манол от Чуричене
До коментар #2 от "Дур":С две думи искаш да кажеш, че сега в България имаме обикновен руски фашизъм/путинизъм/.
Коментиран от #14, #21
14:36 10.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дур
До коментар #12 от "Манол от Чуричене":Има фашизъм, да.
14:38 10.08.2026
15 Янко
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Толкова е тарифата бе батко
14:39 10.08.2026
16 Сега вече
Коментиран от #18
14:39 10.08.2026
17 Хахахаха
Коментиран от #27
14:39 10.08.2026
18 така е
До коментар #16 от "Сега вече":Останал е жив, но с множество увреждания от ударите в главата.
14:41 10.08.2026
19 Хахахаха
Коментиран от #25
14:41 10.08.2026
20 А "общественика - музикант"
Коментиран от #71
14:42 10.08.2026
21 тц тц
До коментар #12 от "Манол от Чуричене":Четири десетилетия докато бяхме с руснаците такива работи нямаше, появиха се едва когато станахме атлантици. Абе важното е, че имаме банани.
Коментиран от #29, #47, #81
14:43 10.08.2026
22 пресолена
14:43 10.08.2026
23 АААААА ЗНАЧИ ИМА ОБЯСНЕНИЕ.....
Коментиран от #82
14:45 10.08.2026
24 Напил се като кирка
14:46 10.08.2026
25 Сила
До коментар #19 от "Хахахаха":Абсолютно си прав ....по добре късно , отколкото никога !!!
И един ден в БГ то ще останат само циганите и милиционерите ....!!!
Коментиран от #31
14:47 10.08.2026
26 Хахахаха
14:48 10.08.2026
27 Любопитен
До коментар #17 от "Хахахаха":Къде предлагаш да отидем? В Швеция където само за година за извършени 120 поръчкови убийства от малолетни? Или може би в Дания, чиято столица се управлява от банди? Най добре си мисля, че е в САЩ - ежедневни масови убийства и наркоман до наркомана:)
Коментиран от #33, #37
14:48 10.08.2026
28 Никой
14:48 10.08.2026
29 Бай Иван
До коментар #21 от "тц тц":Да бананите бяха най важни за всички простаци в панелките и техните родители по селата.
Бананиииии
Коментиран от #65
14:50 10.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И тогава
До коментар #25 от "Сила":вместо
роднина,милиционер
ще бъде циганин,милиционер.
Коментиран от #54
14:54 10.08.2026
32 ГОСПОДИН ДАЙНОВ
Коментиран от #34
14:54 10.08.2026
33 Ервил
До коментар #27 от "Любопитен":САЩ е държава полу континент, навсякъде в САЩ не стават убийства толкова много и такива зверства от малолетни изпълнители. В САЩ в много щати се изпълнява смъртно наказание, дават се присъди от 100 до 300 години. България по население е колкото един среден град в САЩ, толкова убийства почти всеки ден, измами развилнели се престъпност и престъпници, не преследвани от никой, такава "държава" няма никъде другаде на тоя свят.
14:57 10.08.2026
34 Хахаха
До коментар #32 от "ГОСПОДИН ДАЙНОВ":Явно е твой тип...... господинът
Много перверзно
14:57 10.08.2026
35 Стеф
Може би, като редовен аспирант в Института по история на БКП към ЦК на БКП?!?
14:58 10.08.2026
36 !!!?
14:59 10.08.2026
37 Хахахаха
До коментар #27 от "Любопитен":Незнам с каква пропаганда ви замътват главите, но в тези държави живеят най-щастливите хора. Може би трябва да ги посетите и поживеете там? Само да напиша! В Норвегия и Швеция - 19 загинали по пътищата от катастрофи за миналата година на милион население! В България 71 загинали на милион! Предпоследна в Европа, преди Сърбия със 75 на милион! Как ви се вижда, нормално?
Коментиран от #46, #51
14:59 10.08.2026
38 Дайнов теб и шейсе хулигани да те ритат
15:01 10.08.2026
39 Психолог
15:01 10.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Фют
15:06 10.08.2026
42 алахулю фишер
15:10 10.08.2026
43 е сега
15:11 10.08.2026
44 Левски
Коментиран от #83
15:13 10.08.2026
45 !!!?
Коментиран от #70
15:14 10.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Статистик
До коментар #21 от "тц тц":Когато 4 десетилетия бяхме под съветски ботуш - ставаха около 150-250 умишлени убийства годишно.
Сега са ок.60 на година.
В средата и края на 80-те години (1985–1989 г.) броят на регистрираните кражби в НРБ се движи устойчиво между 10 000 и 15 000 случая на година, като в пиковите години на икономическата криза (1988–1989 г.) те нарастват лавинообразно.
През 2024 г. в цяла България са регистрирани точно 3 217 домови кражби. За 2025 г. числото пада с още 12% до 2 870 кражби за цялата година.
Това, че не го пишеше в "Работническо дело", не значи, че нямаше престъпност.
Коментиран от #52, #55, #56, #59, #72
15:18 10.08.2026
48 да попитам ли Евгений Дайнов
15:18 10.08.2026
49 Бай той Толстой
15:18 10.08.2026
50 Ами объркали са се
15:19 10.08.2026
51 хахаха
До коментар #37 от "Хахахаха":Чети и ридай:)
Деца като поръчкови убийци: Какво става в Швеция
6 Март, 2025 09:06
Официалната статистика сочи, че през миналата година 120 деца под 15 години са извършили или са участвали в извършването на убийства. Само за две години броят им се е увеличил четири пъти.
Автор: Гунар Кьоне
Коментиран от #57
15:19 10.08.2026
52 верно ли ти вероятно си играл с
До коментар #47 от "Статистик":камиончета пред вас - нормално е да си иди№@от завършен това се дължи на 30 год демокрация -само да попитам В средата и края на 80-те години (1985–1989 г.) броят на регистрираните кражби в НРБ се движи устойчиво аз поне не си спомням някой да заключваше врата на къща не съм виждал наркомани на по улиците като зомбита също не съм виждал прайдове но нейсе както казах си завършен идо!@@№от платен от някое нпо
15:22 10.08.2026
53 az СВО Победа 81
Да беше отишъл доброволец, да спасяваш евроатлантизЪма на Източния фронт!
Ама и ти само плямпаш и си алчен за грантове!
15:24 10.08.2026
54 Милиционерите
До коментар #31 от "И тогава":не са толкова прости…. И те ще избягат
15:27 10.08.2026
55 да довърша за такива платени бок
До коментар #47 от "Статистик":лу@ци като теб през така наречената 1985 дори нямаше пияници по паркове и градини като сега и защо ли имаше изтрезвителите- но не клиники по метадон както сега миризливпедератсотнпо
15:27 10.08.2026
56 Любопитен
До коментар #47 от "Статистик":И като се събуди вибратора ти беше заседнал:)
За периода 1980 г. - 1988 г. са извършени общо 34 умишлени убийства, като 18 от виновните са получили смъртни присъди. Броя кражби тогава е бил 2 320 годишно, като са разкривани средно по 70% от тях. За 2025 година са регистрирани 2870 случая при разкрити 3%!!!
15:28 10.08.2026
57 Хахахаха
До коментар #51 от "хахаха":Аз няма какво да ридая. В България не само децата са проблема! Във всяка една сфера е проблема. Отношението на хората е все едно между чакали! Озлобени всички и тази злоба се пренася на децата. Всъщност е много да ти обяснявам, няма как да разберете, като живеете в тази среда. За вас е нормална според вас. Факта е, че нямате уважение един към друг, и така научавате децата си, в злоба и омраза. А тези, които не са научили децата си така, то след това обществото ги научава в злоба и омраза. Защото децата се учат в началото от родителите, след това се учат от обществото, което е около тях. Когато то не е добро, то родителите какво могат да направят?
15:32 10.08.2026
58 Коко
Щото целокупният Български народ съжалява , и то много , за второто!
И забрави да каже, че футболните хулигани са говорели на руски, а единият е приличал страшно много на младият Путин!
15:37 10.08.2026
59 Въпросче
До коментар #47 от "Статистик":След като не го е пишело ти как разбра броя им по Живково време - боб ли хвърляше или звездите ти проговориха?
Ако беше живял по времето на социализма нямаше да говориш такива небивалици, спокойния живот тогава няма нищо общо със сегашния!
Коментиран от #68
15:38 10.08.2026
60 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
15:41 10.08.2026
61 Ханку Брат
Коментиран от #84
15:46 10.08.2026
62 Не си единствен
15:49 10.08.2026
63 Смърф
Биха те щото си на левия бряг .
15:52 10.08.2026
64 Петима са задължени и обвинени
15:52 10.08.2026
65 Ако напиша какви
До коментар #29 от "Бай Иван":стоки нямаше тогава освен бананите и какви стоки има сега каквито тогава не бяхме и чували веднага ще ме изтрият.
15:55 10.08.2026
66 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Последния Софиянец":За пореден път те питам. Къде видя деца в тази история? Това са изпечени гамени и убийци. Виж видеото, кво са правили. Това деца ли са?
15:58 10.08.2026
67 Горски
16:05 10.08.2026
68 Заблуждаваш се,
До коментар #59 от "Въпросче":навремето при соца в гари и автогари имаше табла - Опасни джебчийки. Със снимките и имената им отдолу. Хората им запомняха лицата и казваха в милицията - ето тази ме окраде. Сега няма такива табла, явно джебчийството е изчезнало. За големите престъпления обаче се мълчеше, нямаше независими медии, социални мрежи - носеха се само слухове от мястото на престъплението видял, недовидял.
Коментиран от #73
16:06 10.08.2026
69 Наблюдател
16:07 10.08.2026
70 Някой
До коментар #45 от "!!!?":Копейкин се съсредоточил върху Олеся :).
16:09 10.08.2026
71 Сорос
До коментар #20 от "А "общественика - музикант"":кадър е! Къде другаде да е?
16:11 10.08.2026
72 Ама
До коментар #47 от "Статистик":Да знаеш, много лъжеш! Не ти минават номерата, троле! По соца всички деца, младежи и народ, бяха обгрижени и защитени! Имаше някои случаи, но се брояха на двата пръста на едната ръка! Сега е ежедневие и то по неколко на ден и не спират!
16:15 10.08.2026
73 Ха-ха-ха, ТО пък
До коментар #68 от "Заблуждаваш се,":сега га че ли има независими медии :)))) С Ала-Балино ко станА? Отраяха и тия управляващи нещо! А от "независимите" медии - ни звук, ни стон! :)))
16:17 10.08.2026
74 Някой вярва ли му
Веднага ще ги пратят в тухларната при =шоколадчетата :
16:23 10.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Алексбг
16:26 10.08.2026
77 Алексбг
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ти си ритнат по рождение ,копейке жалка !
16:27 10.08.2026
78 Алексбг
До коментар #6 от "Софиянец":Червен никаквец....на малкият пръст не можеш ,да стъпиш,на Евгени Дайнов.
16:29 10.08.2026
79 Алексбг
До коментар #3 от "Овчар":Да всички копейке са двулични кенефи,а русофилите са за пребиване !
16:30 10.08.2026
80 Деций
16:31 10.08.2026
81 Алексбг
До коментар #21 от "тц тц":Лъжеш нещастно комунистче ! При Тошо имаше много убийства и престъпност, но не се пишеше за тия неща тогава.Червенире,криеха своите ,оплескани задници.
16:33 10.08.2026
82 Алексбг
До коментар #23 от "АААААА ЗНАЧИ ИМА ОБЯСНЕНИЕ.....":Дайнов, е много добре с главата,ама то копейке явно не си .
16:34 10.08.2026
83 Алексбг
До коментар #44 от "Левски":А теб червена илюзийо...не е трябвало да те има !
16:36 10.08.2026
84 Алексбг
До коментар #61 от "Ханку Брат":Е с теб копейке ще я свършим !
16:38 10.08.2026