Евгений Дайнов след убийството в Пловдив: Шестима хулигани ме ритаха в главата, защото съм “хипи”, но ме оставиха жив!

Жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив провокира общественика и музикант Евгений Дайнов да сподели горчив личен спомен за преживяно групово насилие в миналото. В профила си в социалните мрежи той направи паралел между агресията над него в младежките му години и фаталния край на мъжа в града под тепетата.

Насилието над мъжа в Пловдив, за което са обвинени петима непълнолетни младежи, е отключило спомените на Дайнов за инцидент с подобен профил на извършителите. Той разказва как преди години е попаднал в ръцете на група младежи и е бил ритан в главата единствено заради начина, по който изглеждал.

„Преди ужасно много време групичка от 6 футболни хулиганчета ме риташе в главата, задето съм бил „хипи“. Не беше много приятно. Оставиха ме жив, де. Може би трябва да съм им благодарен“, написа Дайнов в профила си.

Приликите между двете истории се крият в груповото насилие и в търсенето на конкретен повод жертвата да бъде превърната в мишена. Докато музикантът е бил нападнат заради външния си вид и етикетирането му като „хипи", по време на съдебните заседания за случая в Пловдив стана ясно, че обвиняемите младежи са се изживявали като „ловци на педофили". Те са възприемали 37-годишния мъж именно през тази призма, подлагайки го на продължителен побой и унижения, които впоследствие доведоха до смъртта му.