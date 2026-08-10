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Кадри от последните моменти на певеца Лиъм Пейн бяха разпространени в мрежата

Кадри от последните моменти на певеца Лиъм Пейн бяха разпространени в мрежата

10 Август, 2026 14:31 1 774 8

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Изпълнителят загуби живота си при падане от хотелска стая през 2024 г.

Кадри от последните моменти на певеца Лиъм Пейн бяха разпространени в мрежата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нови снимки, записи от охранителни камери и полицейски документи хвърлят допълнителна светлина върху последните часове на британския певец Лиъм Пейн преди смъртта му в Буенос Айрес на 16 октомври 2024 г.

Според материали от аржентинското разследване, до които са получили достъп британски медии, бившият член на One Direction е заснет да се движи из хотел CasaSur Palermo, да разговаря със служители и да прекарва време с две жени в лобито. Публикувани са и кадри от предната вечер, на които 31-годишният музикант се вижда край хотела.

Документите съдържат хиляди снимки, свидетелски показания и други материали, събирани в хода на разследването. Част от тях показват Лиъм Пейн в компанията на две жени, които според полицейските документи са били секс работнички. Съобщава се още, че певецът е изпратил снимка на едната от тях сутринта преди смъртта си.

Лиъм Пейн загина, след като падна от балкона на стаята си на третия етаж на хотел CasaSur Palermo. Съдебномедицинската експертиза установи, че смъртта му е причинена от множество травми и вътрешни и външни кръвоизливи вследствие на падането. Експертите не откриха данни за физическа намеса на друг човек или за умишлено самонараняване.

В първите дни след трагедията се появиха медийни твърдения, че в организма му са открити т.нар. „розов кокаин“, крек и други вещества. Окончателната информация от аржентинската прокуратура обаче е по-конкретна: токсикологичните изследвания са установили следи от алкохол, кокаин и предписан антидепресант. Затова по-ранните публикации за конкретни смеси от кетамин, MDMA и метамфетамин не бива да се представят като окончателно потвърдени резултати.

Не е потвърдена официално и версията, че Лиъм Пейн е опитвал да избяга от хотелската си стая през балкона. Съдебните експерти посочват, че той вероятно не е бил в пълно съзнание непосредствено преди падането и не е заел инстинктивна защитна позиция. Това подкрепя заключението, че състоянието му е било сериозно нарушено, но не доказва конкретен сценарий за случилото се в последните секунди.

След смъртта на певеца аржентинските власти повдигнаха обвинения срещу петима души. Сред тях бяха приятелят му Рохелио „Роджър“ Норес, управителят на хотела Хилда Мартин и служителят Естебан Граси, както и Брайън Пайс и Есекиел Перейра, обвинени във връзка с доставяне на наркотици.

През февруари 2025 г. апелативен съд свали обвиненията срещу Рохелио Норес, Хилда Мартин и Естебан Граси поради недостатъчно доказателства. Обвиненията срещу Брайън Пайс и Есекиел Перейра останаха в сила, като двамата са обвинени, че са доставяли кокаин на певеца.

Лиъм Пейн беше погребан на 20 ноември 2024 г. в църквата „Сейнт Мери“ в Амършам, Англия. На частната церемония присъстваха бившите му колеги от One Direction Хари Стайлс, Зейн Малик, Луис Томлинсън и Найл Хоран, както и близки приятели и членове на семейството му.

Британският певец придоби световна слава през 2010 г., когато заедно с Хари Стайлс, Зейн Малик, Луис Томлинсън и Найл Хоран бе включен в групата One Direction по време на британското издание на „The X Factor“. Бой бандата се превръща в една от най-успешните поп формации на своето поколение, преди да прекрати активната си дейност през 2016 г.


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