Кадри от последните моменти на певеца Лиъм Пейн бяха разпространени в мрежата

Нови снимки, записи от охранителни камери и полицейски документи хвърлят допълнителна светлина върху последните часове на британския певец Лиъм Пейн преди смъртта му в Буенос Айрес на 16 октомври 2024 г.
Според материали от аржентинското разследване, до които са получили достъп британски медии, бившият член на One Direction е заснет да се движи из хотел CasaSur Palermo, да разговаря със служители и да прекарва време с две жени в лобито. Публикувани са и кадри от предната вечер, на които 31-годишният музикант се вижда край хотела.
Документите съдържат хиляди снимки, свидетелски показания и други материали, събирани в хода на разследването. Част от тях показват Лиъм Пейн в компанията на две жени, които според полицейските документи са били секс работнички. Съобщава се още, че певецът е изпратил снимка на едната от тях сутринта преди смъртта си.
Liam Payne Death Investigation's New Photos Reveal Singer Met Sex Workers, Used Cocaine #LiamPayne #LiamPaynePhotos #CelebrityNews https://t.co/wvMbdcEKHi— ABP LIVE (@abplive) August 10, 2026
Лиъм Пейн загина, след като падна от балкона на стаята си на третия етаж на хотел CasaSur Palermo. Съдебномедицинската експертиза установи, че смъртта му е причинена от множество травми и вътрешни и външни кръвоизливи вследствие на падането. Експертите не откриха данни за физическа намеса на друг човек или за умишлено самонараняване.
В първите дни след трагедията се появиха медийни твърдения, че в организма му са открити т.нар. „розов кокаин“, крек и други вещества. Окончателната информация от аржентинската прокуратура обаче е по-конкретна: токсикологичните изследвания са установили следи от алкохол, кокаин и предписан антидепресант. Затова по-ранните публикации за конкретни смеси от кетамин, MDMA и метамфетамин не бива да се представят като окончателно потвърдени резултати.
Liam Payne Hotel Pics#news #celebritynews #liampayne#gossip #dailynews https://t.co/aFeNnPfRol pic.twitter.com/HNkFzQiOPB— PhoneJones The Unpopular Halloween Girl (@PhoneJones) August 10, 2026
Не е потвърдена официално и версията, че Лиъм Пейн е опитвал да избяга от хотелската си стая през балкона. Съдебните експерти посочват, че той вероятно не е бил в пълно съзнание непосредствено преди падането и не е заел инстинктивна защитна позиция. Това подкрепя заключението, че състоянието му е било сериозно нарушено, но не доказва конкретен сценарий за случилото се в последните секунди.
След смъртта на певеца аржентинските власти повдигнаха обвинения срещу петима души. Сред тях бяха приятелят му Рохелио „Роджър“ Норес, управителят на хотела Хилда Мартин и служителят Естебан Граси, както и Брайън Пайс и Есекиел Перейра, обвинени във връзка с доставяне на наркотици.
През февруари 2025 г. апелативен съд свали обвиненията срещу Рохелио Норес, Хилда Мартин и Естебан Граси поради недостатъчно доказателства. Обвиненията срещу Брайън Пайс и Есекиел Перейра останаха в сила, като двамата са обвинени, че са доставяли кокаин на певеца.
Лиъм Пейн беше погребан на 20 ноември 2024 г. в църквата „Сейнт Мери“ в Амършам, Англия. На частната церемония присъстваха бившите му колеги от One Direction Хари Стайлс, Зейн Малик, Луис Томлинсън и Найл Хоран, както и близки приятели и членове на семейството му.
Британският певец придоби световна слава през 2010 г., когато заедно с Хари Стайлс, Зейн Малик, Луис Томлинсън и Найл Хоран бе включен в групата One Direction по време на британското издание на „The X Factor“. Бой бандата се превръща в една от най-успешните поп формации на своето поколение, преди да прекрати активната си дейност през 2016 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милена драгийска лгбт
14:36 10.08.2026
2 Ганю
Коментиран от #3
14:42 10.08.2026
3 Сила
До коментар #2 от "Ганю":Ма плачи си за лева и Тошо бе , кой те кара да ревеш за некви наркомани ...!?!
14:45 10.08.2026
4 Милена драгийска пържения мозък
14:46 10.08.2026
5 Бети кахъро
Коментиран от #6
14:49 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анита хайлайфа
14:59 10.08.2026
8 БГ ПУЯК
15:13 10.08.2026