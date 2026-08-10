Японци пристигат за преговори с Локо Пд по покана на Крушарски

Локомотив Пловдив обяви, че представител на японска компания ще пристигне в София за обсъждане на евентуално партньорство със “смърфовете”. Визитата е по покана на собственика на клуба Христо Крушарски, а представителят ще изгледа на живо домакинството на Локо срещу Дунав в неделя.

Ето какво пишат пловдивчани:

По покана на Христо Крушарски в София ще пристигне представител на японска компания за обсъждане на бъдещи възможности за евентуално партньорство. Той ще бъде в България в периода 13-17 август.

По време на визитата си японският представител ще посети стадиона и клубната база на ПФК Локомотив Пловдив, както и базите в Самоков и Говедарци.

Той ще изгледа на живо и предстоящото домакинство на Локомотив срещу Дунав (Русе) в неделя (16 август) от 21:15 часа.