Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
„Следата Тесак“ след бруталното убийство на Георги в Пловдив… Адвокат Гънчо Гънчев пред ФАКТИ

„Следата Тесак“ след бруталното убийство на Георги в Пловдив… Адвокат Гънчо Гънчев пред ФАКТИ

10 Август, 2026 09:01 6 486 117

  • младежи-
  • пловдив-
  • убийство-
  • георги-
  • лов на педофили-
  • тесак-
  • гънчо гънчев

Случаен жест или знак за много по-дълбока онлайн радикализация?, пита юристът

„Следата Тесак“ след бруталното убийство на Георги в Пловдив… Адвокат Гънчо Гънчев пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След бруталното убийство на Георги в Пловдив въпросите около случая вече надхвърлят конкретното престъпление. Публикувани снимки, необичаен жест с прегънат палец, символика и начинът, по който жертвата е била примамена чрез интернет, повдигат въпроса дали зад действията на младежите не стои модел на поведение, възприет от онлайн среди. Има ли сходства с практики, свързвани с руския неонацист Максим Марцинкевич – Тесак. Това само хипотеза ли е… Пред ФАКТИ говори адвокат Гънчо Гънчев.

– Адв. Гънчев, младежи убиват брутално мъж в Пловдив, защото се смятат за ловци на педофили. Как гледате на снимките, които се появиха след убийството?
– Първоначално, както вероятно много хора, възприех жестовете на част от присъстващите като обикновен „палец нагоре“. Когато обаче разгледахме увеличените изображения, се вижда нещо различно – палецът при някои от тях е характерно прегънат. И тук възникна въпросът дали това е случайност. При последваща проверка се оказа, че изключително сходен жест е свързван с Максим Марцинкевич, известен като Тесак. В руското интернет пространство той е познат като негов характерен или „фирмен“ жест. Това само по себе си не доказва абсолютно нищо за принадлежността на хората от снимката. Но когато го поставим до останалите обстоятелства, вече имаме основание поне да зададем въпроса.

– Какво всъщност означава този жест?
– Историята му е любопитна. Според разказите за самия Марцинкевич той не можел нормално да изправя палеца си заради стара травма на сухожилие. Така неговият „палец нагоре“ придобил характерната пречупена форма. Впоследствие негови последователи започнали съзнателно да го имитират и жестът постепенно се превърнал в разпознаваема препратка към Тесак. Тук трябва да сме много точни: няма надеждно основание да твърдим, че жестът представлява глава на орел, макар визуално действително да може да наподобява птичи профил. По-интересното е дали няколко души на една и съща снимка правят една и съща необичайна форма с палеца. Ако това се установи и върху техни по-стари фотографии, вече трудно бихме говорили за случайност.

– Кой е Тесак и защо тази връзка е толкова важна?
– Максим Марцинкевич е една от най-известните фигури на руската неонацистка сцена. Свързван е с „Формат 18“, „Реструкт“ и най-вече с проекта „Оккупай-педофиляй“. И точно тук започват притеснителните паралели. При този модел чрез интернет се установява контакт с набелязан човек. Използва се профил, представящ се за непълнолетен. Организира се среща. На мястото обаче пристига група. Следват своеобразен „разпит“, унижаване, насилие и заснемане, а записите се превръщат в интернет съдържание. Не твърдя, че случилото се в Пловдив е организирано от подобна структура. Няма доказателства за такава организационна връзка. Но моделът заслужава сравнение.

– Защо?
– Защото по публично известните до момента данни и тук имаме интернет комуникация, представяне на момиче за по-малко, уговорена среща, група, която очаква човека, последвало продължително насилие и заснемане. След това виждаме групови фотографии и специфичен жест. Едно съвпадение може да бъде случайност. Две – също. Но когато започнат да се натрупват, разследването е длъжно поне да провери дали съществува общ източник на този модел на поведение.

– На снимката се вижда и знаме с орел. Свързано ли е то с Тесак?
– На този етап не бих направил такова твърдение. Знамето съдържа бял стилизиран орел върху червено поле с черни елементи. Подобна естетика има исторически паралели в различни крайнодесни среди, но не разполагаме с достатъчно доказателства, че конкретното знаме е официален символ на „Реструкт“, „Оккупай-педофиляй“ или организация, свързана с Тесак.
Жестът е едната следа. Знамето е друга. Те не трябва механично да бъдат съединявани.

– А как тълкувате присъствието на самия Георги на тези снимки?
– Именно тук трябва да бъдем най-внимателни. Ако на някой от оригиналните кадри действително се установи, че и Георги прави подобен жест, това поставя съвсем различен въпрос: бил ли е този знак познат в цялата компания, или в интернет средата, която тези хора са следвали? Но от една снимка не можем да заключим, че Георги е принадлежал към определена група или е споделял нечия идеология.
Още повече, ако кадърът е направен след началото на насилието. Човек, който е уплашен, наранен или поставен под натиск, може да изпълни каквото му бъде казано. Затова ключът не е една снимка. Ключът са по-старите публикации, телефоните, чат групите, историята на профилите и видеата, които тези младежи са гледали и споделяли преди убийството.

– Издържа ли според вас версията „ловяхме педофил“?
– Като юрист за мен тук има фундаментален проблем. Никой гражданин няма правото сам да обяви друг човек за престъпник, да организира капан, да го „съди“ и след това да изпълнява собствена присъда. Дори подозрението за престъпление не дава право на саморазправа.
А дали Георги действително е извършил нещо противоправно преди срещата, трябва да се установи чрез пълната оригинална комуникация, а не чрез избрани скрийншоти или твърденията на едната страна. Кой е започнал разговора? Каква възраст е посочена? Какво точно е написал Георги? Има ли изтрити съобщения? Имало ли е предварително намерение той да бъде нападнат независимо от съдържанието на разговора? Това са въпросите, които доказателствата трябва да разрешат.

– Тоест, основната тема може да се окаже по-голяма от конкретното убийство?
– Именно това ме тревожи. Разследването естествено трябва да установи кой какво е извършил и каква е индивидуалната му наказателна отговорност. Но има и втори въпрос: Как деца стигат до идеята, че могат да бъдат едновременно разследващи, съдии и палачи? Ако се установи, че са копирали интернет модел, жестове, символика и практики за „лов“ на хора, тогава трябва да говорим и за онлайн радикализацията на непълнолетни. Това вече е проблем, който не приключва с присъдите по едно дело.

– Какво според Вас трябва да проверят разследващите?
– Преди всичко цифровата следа. Не само комуникацията с Георги, а месеците преди убийството: групови чатове, последвани канали, Telegram групи, TikTok и други профили, търсения, споделяни видеа и изображения. Особено важно е дали характерният прегънат палец се появява в техни снимки отпреди срещата с Георги. Ако се появява системно, това вече би било значително по-сериозно основание да се изследва откъде е възприет. Същото важи за знамето: чие е, откъде е придобито и какво значение са му придавали самите хора, които позират с него.

– Накъде върви цялата случка като казус…
– На този етап „следата Тесак“ е хипотеза за проверка, а не установен факт. Но сходствата са достатъчно сериозни, за да не бъдат подминати. Ако имаме сходен жест, сходна идея за „лов“, сходен начин за примамване през интернет, групово „наказание“, заснемане и превръщане на насилието в съдържание, тогава трябва да зададем въпроса откъде идва този модел.

Защото най-страшният въпрос след убийството на Георги може да се окаже не само кой го е убил, а: Кой е научил тези деца, че имат право да бъдат съдии и палачи?

Като заключение бих добавил, че анализът ми разглежда публично достъпни изображения и информация. Посочените сходства със символика и практики, свързвани с Максим Марцинкевич – Тесак, не представляват доказателство за членство на обвиняемите в конкретна организация или за споделяне на определена идеология. Вината и фактическите обстоятелства по случая подлежат на установяване от компетентните органи и съд.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бай Тодар Живков

    108 15 Отговор
    По мое време немаше такива чудовища.
    Имаше ТВУ - трудово-възпитателни училища, тухларни и казарми.
    Имаше и студентски бригади. А сега има само лигльовци.
    Върнете всичко това и нещата ще се оправят!

    Коментиран от #17, #71, #87

    09:11 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    72 10 Отговор
    Кой пращаше неприлични смс на 14 годишната Сесил Каратанчева...

    Коментиран от #27

    09:11 10.08.2026

  • 7 Специалист

    89 8 Отговор
    Поредния велик анализатор си измисля.Младежта ни няма изградена ценностна система.Няма домашно възпитание няма морални норми чалга възпитание.Какво да очакваш.Автора спомни си историята Содом и Гомор не напразно са написани десетте божи заповеди.Никой не спазва нищо

    09:12 10.08.2026

  • 8 Ах Ох

    28 4 Отговор
    Гънчо гънчев, май май, а 🌈🤣🖕

    Коментиран от #105

    09:12 10.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    102 8 Отговор
    Да бе......!!! Руснаците са виновни, че родители - идиоти не са възпитали децата си!!! И освен че не са ги възпитали, не са ги и забелязвали!!!

    09:13 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Абе

    42 11 Отговор
    Е добре де, мое ли се казваш Гънчо Гънчев. Па и акъл да даваш.

    09:14 10.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чорбара

    15 26 Отговор

    До коментар #4 от "бай Тодар Живков":

    Я пак?
    Жоро павето, а ?

    Коментиран от #24, #28

    09:16 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хмхмхмхмх

    22 60 Отговор
    /....Максим Марцинкевич е една от най-известните фигури на руската неонацистка сцена..../ А такааа- руснаците що не си прочистят собствената неонацистка руска копчина вътре в русия, ами тръгнали да / прочистват./ Чуждата държава Украйна от квазинеонацисти, а...

    Коментиран от #46

    09:20 10.08.2026

  • 23 интересно убийство . парк, камери

    15 6 Отговор
    разхождат се разлини хора . хулигани . обикновено има и сот да обикаля. полиция обикаля . по малките са по глупави . убииците както и ботю обясни са с ниско чело, малък умствен капацитет , често са слабоумни или с много малко ай кю . има много групи за измами . търси ли някой връзка попада в капан . има и спец звено в полицията . с това се занимава . стават известни неща които не са нормални . хладнокръвнитв насилници и убийци са често срещани . алексей, божанов, загатото , ами има и петрохан . този клаушев е маниакален убиец . мутрите на морето .

    Коментиран от #117

    09:22 10.08.2026

  • 24 Бай Ху (By Who)

    38 5 Отговор

    До коментар #17 от "Чорбара":

    Жоро Павето не е тинейджър господине, а възрастен рецидивист.

    09:22 10.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт си ти,

    17 16 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    но факти не се доказаха !Защо Каратанчева не показа СМС , а започна да шикалкави ?

    09:22 10.08.2026

  • 28 Любопитен

    48 4 Отговор

    До коментар #17 от "Чорбара":

    И какво за Жоро павето? Осъден на смърт и екзекутиран. Днес са изнасилване получаваш условна присъда.

    Коментиран от #54, #56, #88

    09:23 10.08.2026

  • 29 елементарен е, Уотсън

    17 5 Отговор
    Гънчо бе, спри се...

    09:23 10.08.2026

  • 30 Стеф

    52 9 Отговор
    Знаех си!!! Не може да няма руска следа?!?
    Ето такива идиоти формират негативната медицина среда създаваща малолетни убиици?!?

    09:24 10.08.2026

  • 31 ха ха

    29 0 Отговор
    що не погледнете към нашето задкулисие което поръчва хора ? което налага присъди по измислици и ползва държавния апарат за саморазправи за да всява страх " е тоя как го смачкаха " , е какви да станат децата на ушаците като от малки изпълняват налудничави инструкции за да бъдат приобщени към идиотската система

    09:28 10.08.2026

  • 32 55555

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "1488":

    Особенно да подражава на Пирински пе,до,фи,л.!!!

    09:28 10.08.2026

  • 33 нннн

    31 2 Отговор
    Изсмукано от палеца. Да продължи на средния пръст.

    09:29 10.08.2026

  • 34 Никой

    14 17 Отговор
    Жеста с прегънат палец идва от русокото радикално движение " Оккупай педофиляй " създадено през 2011-2012 . Свития палец е маркер за принадлежност към така наречените " ловци Той служи за виртуаен подпис под организираните линчове . Младежи групи от България надлежно копират видеа на неонацисти руски банди . Следват стриктно схемата наричана в тези среди " сафари " или " примамка ".

    Коментиран от #64

    09:29 10.08.2026

  • 35 Всеки път като прочета подобен коментар

    24 1 Отговор
    и се чудя - колонизаторите ли са по-вредни или компрадорите?
    То пък и егати лалавите компрадори ни натресоваха - сульо, пульо, гънчи, мънчи

    09:30 10.08.2026

  • 36 за три дена

    25 2 Отговор
    За три дена три проблема с малолетни. Банско, Радомир и Пловдив. На българина винаги космите му пречат.

    Коментиран от #48

    09:30 10.08.2026

  • 37 Хмхмхмхмх

    26 2 Отговор
    /...Но има и втори въпрос: Как деца стигат до идеята, че могат да бъдат едновременно разследващи, съдии и палачи? ../ Търсете обичайните заподозрени- бг политици от всички политически партии. 240 от тях са законодателната власт в България, Те дадоха права на 16-17- годишните да са политически обвързани, Те им промиват мозъците с всякакви политически внушения и манипулации, Те ги насемат за платени протестъри, Те изпращат партийните адвокати да ги защитават в съдилищата и т.н.Да попитам- след като радев и сие използваха същата политическа методика, успяха ли да направят България държава с нулева корупция , успяха ли да овладеят цените в България, а...Лъжи, лъжи и само лъжи- но те са с цел омотване на глави на непълнолетните и провеждане на внушението , че на малолетните и непълнолетни извършители на престъпления- хулигански и други подбуди- никой нищо няма да им направи. Това важи и за наркоразпространение, и за палежи на политически централи и т.н.- всичко се командва от политиците

    09:31 10.08.2026

  • 38 хахаха

    47 7 Отговор
    Има си хас Русия да не е виновна:)
    А ето и фактите - тоя Тесак е убит в затвора преди 6 години, тогава организацията му се поема от Роман Железнов, по прякор „Зухел“, който по късно заедно с русофоба-педофил Олег Ляшко заминават за Украйна и се присъединяват към въоръжените сили на Украйна.

    09:33 10.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Рософобите

    32 5 Отговор
    От злоба че нормалните хора разбират , че Гейевропа е едно голямо зло , се чудят какво да измислят , оня боклук теото го измисли и почнаха да го повтарят .

    09:35 10.08.2026

  • 43 Гъдьо Гъдев

    38 2 Отговор
    Тези деца заслужават доживотен затвор без право на замяна. Конфискация на половината имущество на родителите и обществено порицание.

    Коментиран от #55, #68

    09:37 10.08.2026

  • 44 коко

    38 0 Отговор
    Вие кьорави ли сте толкова години че садистичното насилие е модерно за себеутвърждаване след младежта в България? Колко хора бяха пребити по спирките и парковете от такива глутници- никаква реакция на държавата -нищо страшно,игри на невинни дечица.Нужни са законодателни промени касаещи детската и римска безнаказаност. Добре ще е да има изправителни колонии,така няма да са проблем местата в затвора.

    09:40 10.08.2026

  • 45 Проверете за възможна връзка Банско-

    11 7 Отговор
    -Пловдив. Вероятно организирани неонацистки групи!

    09:41 10.08.2026

  • 46 Руснаците

    22 12 Отговор

    До коментар #22 от "Хмхмхмхмх":

    не са започнали военната операция за да прочистват укр.неонацисти, а за да защитят гражданите с руско самосъзнание, които бяха подложени на насилие

    09:41 10.08.2026

  • 47 Родителите на тези изверги

    32 0 Отговор
    са от чалга поколението от 90-те, тотално неграмотни.
    Вие какво поколение очаквате?

    09:44 10.08.2026

  • 48 Проблемите

    27 0 Отговор

    До коментар #36 от "за три дена":

    с малолетни е закономерна последица от разрушените морални норми в обществото и криворазбраната и натрапена демокрация

    09:45 10.08.2026

  • 49 Все по зле ще става

    18 1 Отговор
    Болна нация сме липсва внимание и контрол от страна на родителите всеки чака на училището а там нещата са още по зле няма респект към учителя но като погледнем какво простаци имаше и има в парламента нещата се изясняват правосъдието и то го няма никакво и тези млади хора нямат страх от нищо жалко за България

    Коментиран от #111

    09:54 10.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян георгиев

    30 4 Отговор
    Публикацията цели пак да се оплюва Русия,а умишлено не се споменава как свърши тоя Тесак ,както и,че неговите сподвижници отидоха в Украйна да се бият на страната на киевския режим.

    Коментиран от #101

    09:57 10.08.2026

  • 52 Нено

    6 20 Отговор
    Нищо чудно, че нашите нацисти са филиал на руските нацисти- тя цяла Русия се управлява от подобен.

    Коментиран от #61

    09:58 10.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Друг любопитен

    12 18 Отговор

    До коментар #28 от "Любопитен":

    Абе защо харесват социализма, а не отиват в Русия или в Северна Корея, а отиват на Запад и в САЩ?

    Коментиран от #69, #72

    10:00 10.08.2026

  • 55 Анализ

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гъдьо Гъдев":

    Има и по лесен начин, няма смисъл да ги хрантутим толкова години.

    10:02 10.08.2026

  • 56 Верно! Младежите ще получат по три

    18 1 Отговор

    До коментар #28 от "Любопитен":

    години понеже били под 16 години. То тук се пита в задачата те как разбраха че убитият е еди какъв си? Защото аз може да реша да се въоръжа с незаконно оръжие за случай, че някой келеш ме помисли за някой си и вземе решение, че може да раздава правосъдие по свое усмотрение. Такива по Бай Тошово време си бяха за Белене.

    10:03 10.08.2026

  • 57 Руски папагал

    8 20 Отговор
    Альоша, Альоша...!
    Тотема на руският окупатор стърчи над най старит град в Европа!
    Младите не искат да го гледат!
    Махнете го!

    10:03 10.08.2026

  • 58 ксежът

    17 6 Отговор
    Значи на жълтопаветната сган трябва да ви чупят лъжливите муцуни където ви видят. Лъжци. Няма да спрете да лъжете мръсба сган. Снимани с фашистко знаме, жълтопаветния лъжец му се привиждат руснаци. Хитлериско знаме се вее, а русия виждат макаците. Лукавия и псетата му лъжат кои колкото може, но Слава на Господ Иисус Христос все е напразно. Почнахте вече много да прекалявате и ще ви се случи най накрая случка дето я търсите. Няма да ви търпим много.

    Коментиран от #90

    10:04 10.08.2026

  • 59 Народен съд

    22 8 Отговор
    КАКТО И ДА ГО УСУКВАТЕ ,ИСТИНАТА Е,ЧЕ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ (ЦЕННОСТИ)СЛЕД 1989Г. ДЕБИЛИЗИРАХА ,ПОКВАРИХА И УНИЩОЖИХА НАШЕТО ОБЩЕСТВО И ТОВА НАЙ ВЕЧЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ПОДРАСТВАЩИТЕ.
    СМЯТАТЕ ЛИ ,ЧЕ ПО БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ ЕДИН 40 ГОДИШЕН МЪЖ ЩЕ ПОСМЕЕ ДА ТЪРСИ ИНТИМНА БЛИЗОСТ С МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ,ИЛИ,ЧЕ ШАЙКА НАПУШЕНИ КЕЛЕШИ ЩЕ ПРЕБИВАТ И ИЗМЪЧВАТ ДО СМЪРТ ЕДИН ЧОВЕК.
    ТОГАВА ИМАШЕ МОРАЛ ,УВАЖЕНИЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ ,НЯМАШЕ ДЖЕНЗИТА,ТИТ-ТОЦИ,ДРОГА ,ПЕДОФИЛИ И БЕЗАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ.

    Коментиран от #94

    10:04 10.08.2026

  • 60 Русия

    5 7 Отговор
    Абе не беше Украйна този път, аз съм, моят нацизъм е по-Велик от онези имитатори в село Киев

    10:04 10.08.2026

  • 61 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    9 5 Отговор

    До коментар #52 от "Нено":

    А ти розово шорошко еврЕоатлантичвско недоразумение си филиал на психодиспансера у Курило

    10:06 10.08.2026

  • 62 Стеф

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Защо?":

    Кого ще изметеш бе, дегенерат!

    10:06 10.08.2026

  • 63 не случайно, а символично

    2 4 Отговор
    Вижте как е избрано мястото само- Мпадежкия венерин хълм.

    Коментиран от #67

    10:06 10.08.2026

  • 64 Дърт Вейдър

    27 7 Отговор

    До коментар #34 от "Никой":

    А бе кривак , в България децата негледат руски сайтове както се опитват тук с тази статия да ни се внуши а англоезични !

    Коментиран от #79

    10:07 10.08.2026

  • 65 Наблюдател

    13 0 Отговор
    Проблемът е в нашите непълнолетни дегенерати. А дали са се вдъхновявали от руски неонацисти, възможно е. Ако разбираха и други езици, можеха да се вдъхновят от украински нацисти, от латиноамериканци, африканци или тук там оцелели племена човекоядци, те пък не ползват интернет. Та пак повтарям, проблемът е в нашите дегенерати, смятате ли, че затворът ще ги поправи, че ще изтрие от паметта им забавлението, което са си устроили? Или ще си останат изроди за цял живот, опасни за обществото?

    10:13 10.08.2026

  • 66 за 30 години

    13 0 Отговор
    преминахме през чалга, промиване на мозъци,премахване на морал и норми, мода- виж кой е баща ми, от 2 пола на 100 пола и промиваща ориентация и сега сме на фашизъм. Ако ги попитате , каква е фашистката философия, ще ви отговорят- знаме и пръст.И като се започне от оня първия, който викаше танковете, та до днес са само лизачи и подлоги, загубили всичко, но пълни с пари

    10:13 10.08.2026

  • 67 Името традиционно е Джендема

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "не случайно, а символично":

    Означава ад. Още по-символично.

    10:15 10.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 В Русия няма социализм, не го разбрахте

    7 12 Отговор

    До коментар #54 от "Друг любопитен":

    В Русия има олигархичен капитализъм, народ наследил робския манталитет на крепостните и върхушка, управляваща с някаква смесица от фашизъм и бандитизъм.

    10:19 10.08.2026

  • 70 Защо триете?

    7 21 Отговор
    Защо триете истинаат? Лъжа ли е, че извергите, изродите и чудовищата от Пловдив са руски неонацистки, което е видно и от символите им, и от свастиките по ръкавите им, и от татуировките по ръцете им? Защо триете истинаат, че те са поддръжници на "Руските" си братя, садисти и убице каот тях, ама то пък, наил вчера Кремъл "похвали" нашия фатмак и подлога на злодея Путин аз примерно" говореин, и той мълчи като пукал за чудовищното престъпление в Пловдив? Зяащо триете истината? А тя е, че чудовищата в Пловдив са руски неонацисти! Стига страх!

    Коментиран от #108

    10:22 10.08.2026

  • 71 Между другото

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Тодар Живков":

    Разните му там теслаци са отдавна по-руските затвори.
    А ние, демократичния запад, как ще постъпим?

    10:29 10.08.2026

  • 72 Защо

    5 13 Отговор

    До коментар #54 от "Друг любопитен":

    Поне не си купят Масквич ,руските човекоподобни

    10:33 10.08.2026

  • 73 Пример

    5 14 Отговор
    Нагледен пример за руский мир

    10:33 10.08.2026

  • 74 Бай той Толстой

    10 3 Отговор
    Путин е виновен 😁.Гънчо или Гунчо?Имате ли представа колко сте забавни с тия глупости?

    11:00 10.08.2026

  • 75 Верно ли бе

    5 5 Отговор
    Гънчо Гунчев с двете мозъчни гънки - експерт и специалист по всичко.

    11:00 10.08.2026

  • 76 Еволюция

    14 0 Отговор
    Нещата започват още от детската градина, когато госпожата пее чалга и скача по масите, няма диплома за учител става и директор....какви утрешни младежи е възпитала и възпитава!?

    11:01 10.08.2026

  • 77 Циник

    16 3 Отговор
    След като държавата ни от 35 години се управлява от децата и внуците на едновремешните ни фашисти защо се чудим, че и техните деца също са фашисти. Пресата, включително и Факти (макар и по-рядко) нямат проблем да публикуват фашистки изказвания; има цели публикации, които само това правят. Войната в Украйна отприщи нова вълна от БГ фашизъм, който вече е на само модерен ами се е направо мейнстрийм и се ползва с пълната подкрепа на Европа, самата която се фашизира все повече. Тя дефашизацията ще дойде със страшна сила, както винаги, ама тогава покрай сухото ще изгори и много сурово, уви.

    11:04 10.08.2026

  • 78 избирател

    4 1 Отговор
    къде е полицията къде е вътрешния министър или сега е време за море така ще е докато които трябва не започне да работи а не само доа чака заплата

    11:05 10.08.2026

  • 79 Гост

    3 14 Отговор

    До коментар #64 от "Дърт Вейдър":

    Ти не си Дърт Вейдър , а.дрът пръч! Децата гледат англоезични сайъове и отиват да карат ВМХ или скейт или да се учат да рапират или да играят хип-хоп и подобни. Има деца обаче коиъо гледат руски сайтове и си мислят, че да убиеш някого не е нещо кой знае какво! Пърч!

    Коментиран от #81, #97

    11:29 10.08.2026

  • 80 Щип

    10 4 Отговор
    Ееееее
    Измислихте я връзката с Русия!?
    Ма много се чудихте как да я нагласите бе хахаха бързайте защото спонсорите ще ви намалят наградата!
    А тази снимка можете да си я изфабрикувате и вие браво!!!

    11:44 10.08.2026

  • 81 Щип

    15 1 Отговор

    До коментар #79 от "Гост":

    Аха значи в западните сайтове само мед и масло , а в руските убииства и разврат браво и на теб!!!
    Рамбо е един такъв добричък само с молитви прави лошите добри ама не е само той те са цяла плеада ангели.
    Ужас много ценности много нещо, а на изток само тамнина!!!
    Промити мозъци сте без реална приценка преглеждайте се по-често на психо-доктор!

    11:50 10.08.2026

  • 82 кравария убер алез

    11 1 Отговор
    По твърдение на прокурора, младежите насред гаврата извадили знаме със свастика. Затова ли сега се опитват да измислят руска следа?

    11:51 10.08.2026

  • 83 Невежеството е виновно

    0 0 Отговор
    Тези същества са раздавали справедливост и са били с висок морал.Това са си мислели.Повечето насилници си мислят че правят нещо добро.

    12:06 10.08.2026

  • 84 Факти,които да обмислим

    7 1 Отговор
    "Тесак" в превод от руски език означава "сатър" - това е прякорът на този Марцинкевич, който впрочем вече не е сред живите.
    За него се знае, че е качил клип, на който се вижда, че коли котка. Знае се, че в последствие я е сготвил на супа и е почерпил с нея приятелите си. Като добавим и изявите му като ловец на педофили, стигаме до извода, че е популярен в България и си има последователи.
    Имал е неприятности със закона заради побои, които е нанасял на хора от бившите съветски републики, а също и на китайци и виетнамци.
    На погребението му, в последния му земен път са го изпратили около 4 000 човека, което внушава някои изводи.

    12:16 10.08.2026

  • 85 Григор

    8 3 Отговор
    Хайде-е-е, пак руснаците виновни! Били неонацисти! Неонацистите или по-простичко фашистите са в друга държава. Те имат свастики по униформите и знамената си. Задължително имат същите татуировки по вратовете и ръцете си. Имат и военни формирования: "Азов", "Айдар", "Десен сектор", "Днепър", "Донбас" и още една камара други. В Русия неистово мразят фашизма и фашистите, защото са дали над 20 милиона жертви. Само завършен идиот, като този адвокат може да твърди, че Русия е родина на неонацизма. Родина има, но не е Русия! Познайте коя е!

    Коментиран от #86

    12:24 10.08.2026

  • 86 Чудно

    3 5 Отговор

    До коментар #85 от "Григор":

    Каква е разликата между комунизм и фашизъм?

    12:30 10.08.2026

  • 87 Посмали, бай Тошо

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "бай Тодар Живков":

    По твое време в казармите имаше предостатъчно извращения и насилие, също и очудващо много самоубийства на млади войници, за част от които така и не се разбра дали наистина са самоубийства. А офицерите си питаха ушите и много-много не се трогваха.
    Знаеха се отделни случаи в някои ВУЗ-ове за самозабравили се членове на Факултетните комитети (ръководства на комсомола), които на 4 очи си искаха секс услуги от студентки, които са поискали да им подпишат документ за пътуване в чужбина например. Подобни безобразия си позволяваха и някои командири на студентски бригади. Такива случаи бяха рядкост, но ги имаше.
    Други подобни комсомолски шефове пък присвояваха пари в големи размери. Един такъв го начетоха с 3000 лв, дадени за спортни изяви, а той си ги беше присвоил. Това стана по времето, когато млад висшист започваше работа със 105 лв начална заплата, а един "Трабант" струваше 3700 лв. И каква беше санкцията за него? На следващата бригада не го включиха в Бригадирския щаб на целия университет, а го пратих да е заместник командир на една от бригадите по селата.Възложиха му интендантските функции и се наложи още в средата на бригадата да дойде да го посети жена му, която на следващия ден си замина с 5 големи сака, натъпкани с буркани сладко и конфитюри, с трайни колбаси, пакети брашно и ориз, бутилки олио. Остана 1 ден след приключването на бригадата уж за да оправя сметки, но останалите студенти знаеха от хазяите му, че е приготвил да си тръгне с повече продукти

    12:33 10.08.2026

  • 88 Минало незабравимо

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Любопитен":

    Не е вярно. Допреди няколко години Жоро Павето си беше жив и здрав, макар и много остарял. Имаше репортаж на тази тема. Друг е въпросът дали вината наистина беше негова. Защото в София масово се носеше слуха, че е по-вероятно деянията да са на сина на Някого. Не знам каква е истината. Малко дете бях, но помня коментарите, София беше настръхнала.

    12:37 10.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Причината

    4 5 Отговор

    До коментар #58 от "ксежът":

    Вместо да се пениш, сравни тяхното знаме с това на Тесак. В мрежата има предостатъчно снимки. Тук не става въпрос за писания на русофоби, а за достъпна информация. Такива хлапетии обикновено не владеят добре нито един западен език, но на руски се оправят, макар вече да не е задължителен предмет в училище. Затова копират "Реструкт", а не "Кръв и чест" или "Бяла сила".

    12:43 10.08.2026

  • 91 Цвете

    6 2 Отговор
    КАКВИ ПАЛЦИ И ПОКАЗАЛЦИ ????? УБИТ ЛИ Е БРУТАЛНО, УБИТ Е? ГАВРИЛИ ЛИ СА СЕ, ДА, ТОГАВА?! ДО ЕДИН В ЗАТВОРА. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ОТНЕМА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ. АКО ПРАВОСЪДИЕТО В БЪЛГАРИЯ БЕШЕ НА НИВО И СЕ СПАЗВАХА ЗАКОНИТЕ ,НАДАЛИ НЯКОЙ БИ СИ ПОЗВОЛИЛ ТАКАВА ГАВРА С ГЕОРГИ, КОГАТО ЗНАЕ, КАКВО ГО ЧАКА ИЛИ ЧАКАТ ,СЛЕД ДЕЯНИЕТО.ФАКТ ЛИ Е, ФАКТ Е.

    12:47 10.08.2026

  • 92 Едно време

    7 4 Отговор
    При комунизма нямаше с какво да снимаме.Такива извращения стоваха че в ТВУ места нямаше.Затвора за малолетни убиици в Бойчиновци,претъпкан.Повечето престъпления за пребити хора,неразкрити.В казармата да не казвам

    12:48 10.08.2026

  • 93 Цвете

    4 1 Отговор
    КАКВИ ПАЛЦИ И ПОКАЗАЛЦИ ????? УБИТ ЛИ Е БРУТАЛНО, УБИТ Е? ГАВРИЛИ ЛИ СА СЕ, ДА, ТОГАВА?! ДО ЕДИН В ЗАТВОРА. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ОТНЕМА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ. АКО ПРАВОСЪДИЕТО В БЪЛГАРИЯ БЕШЕ НА НИВО И СЕ СПАЗВАХА ЗАКОНИТЕ ,НАДАЛИ НЯКОЙ БИ СИ ПОЗВОЛИЛ ТАКАВА ГАВРА С ГЕОРГИ, КОГАТО ЗНАЕ, КАКВО ГО ЧАКА ИЛИ ЧАКАТ ,СЛЕД ДЕЯНИЕТО.ФАКТ ЛИ Е, ФАКТ Е.

    12:50 10.08.2026

  • 94 Не си информиран

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Народен съд":

    Идея си нямаш колко големци по Тошово време си имаха любовници гимназистки. Същото извращение беше актуално и в средите на шефовете от сферата на изкуството. И тогава имаше хиляди кандидатки за актриси и певици. Още докато бяха в гимназията, вече си търсеха покровители, които да ги вкарат във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) или поне да ги снимат във филм, или да ги уредят студентки в Естрадния отдел на Консерваторията. И чичаците се възползваха, а после си "плащаха" като включат мацето в масовката на някой филм. Късметлийките с най-много клиенти-уж-бъдещи-покровители, след гимназията успяваха да постъпят на работа в Киноцентъра като монтажистки, гардеробиерки и т.н.
    Любители на агнешко бяха и мнозина от онези, които по служба пътуваха на Запад и имаха долари - като започнеш от тираджиите и стигнеш до дипломатите.

    12:51 10.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Дърт Вейдър

    2 5 Отговор

    До коментар #79 от "Гост":

    Синко , явно си роден в средата на 70те - началото на 80те щом ми пишеш за BMX колела , скейбордове , хип хоп и рапиране и си нямаш и на представа какви са интересите на днешните тинейджери !
    Новите поколения имат съвсем други интереси и предпочитания които се разминават диаметрално с тези от твоето детство - ти на техните години не си имал интернет а може би и домашен телефон не сте имали а само черно-бял телевизия в хола и радио "Опера" в кухнята.
    С една дума си кухнята мухлясъл тиквеник който търси да се заяждаш необосновано с хората за са го забележат - (човек който зорлем търси някой да го напсува че да миряса).
    Много си зле синко.

    13:09 10.08.2026

  • 98 Демократ

    2 11 Отговор
    Плашещото е само едно че има хора които подържат Русия и комунизма и милеят за Тошо. Това е наистина притеснително.

    Коментиран от #109

    13:09 10.08.2026

  • 99 Мила

    5 1 Отговор
    Тези,които са се гаврили със момчето,са педофили и садисти,дано ги застигне същата участ,да им режат месо по меси и да им счупят главите,изроди.Заслужават смърт,след като са се гаврили така със човека.За съжаление има много като тези садисти,въпрос на време е да притрепят още хора.

    13:11 10.08.2026

  • 100 тесак месак

    0 3 Отговор
    чехите го ползваха за жена.групово.толкова за рушките бротушки

    13:17 10.08.2026

  • 101 Мокой

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Този Тесак и организациятя му са ликвидирани с идването на власт на Путин. Но това умишлено не се коментира.

    Коментиран от #104, #107

    13:22 10.08.2026

  • 102 Циник

    8 1 Отговор
    А между другото аз попрочетох за тоя Тесак. Че името му не е руско, а полско, е ясно от пръв поглед. А много от неговите съратници се бият за Украйна срещу Русия. Затова е толкова популярен сред нашите фашисти. Ама тук това няма да го прочетете, естествено.

    13:29 10.08.2026

  • 103 Гънчо

    3 1 Отговор
    Стига съчинения.

    13:31 10.08.2026

  • 104 Т.е.

    7 1 Отговор

    До коментар #101 от "Мокой":

    гаменчетата са поддръжници на укронацистчетата

    13:33 10.08.2026

  • 105 Ъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ах Ох":

    Гънчо Гънчев има две мозъчни гънки.

    13:35 10.08.2026

  • 106 Милена

    10 2 Отговор
    Невероятно!
    Убийците са израснали в европейска страна с европейски закони в съдебната власт, учили и възпитавани с новото европейско образование и, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ. пак руснаците са виновни!

    Без думи!

    Коментиран от #112

    13:41 10.08.2026

  • 107 Циник

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "Мокой":

    Именно, а много от хората му се бият за Украйна и то много преди 2022-ра. Ама за това никой не обича да говори.

    13:43 10.08.2026

  • 108 Ха ХаХа

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Защо триете?":

    Те гък не знаят на руски език .
    Знаят английски.
    Нали англичаните ни освободиха от турците

    13:44 10.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Янко

    1 1 Отговор
    Гънчо а какво ще кажеш за жеста на ватмана.Гут ли е да го научат децата

    14:17 10.08.2026

  • 111 Тъпото руско говедо

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Все по зле ще става":

    Трябват сурови закони, сурови наказания за всеки престъпник, пък бил той и путин.

    14:40 10.08.2026

  • 112 Голям майтап

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Милена":

    То и ислямските терористи също някои от тях са родени в свободните европейски страни, но са възпитани в радикален ислям и извършват терористични атаки, така и нашите русофили родени в България но възпитавани от родители русофили-боклуци... цял живот са им промивали мозъка с руски опорки е какво добро да излезе от завършен русофил, единствено и само боклук и плява.

    14:45 10.08.2026

  • 113 Тъпото руско говедо

    2 2 Отговор
    Русофилската сган как самоотвержено се е хвърлила да защитава българските русофилчета-изродчета-убийци, подражаващи на руските изроди неонацисти.
    Вие добре ли сте?

    14:48 10.08.2026

  • 114 Луди глупаци!

    2 0 Отговор
    Чак пък тесак? Не бих ходил толкова далече, за да търся подбудител на малките садистчета.
    Тук, в България, живее вдъхновителят, автор на книга, закупена и препоръчана от МОН -
    "Училище за ловци на педофили". Потърсете в нета, има голям интерес към автора Ален Симеонов, основател на НПО за борба с педофилите, от различни канали.

    Това как обяснява руското влияние?
    Подкрепата на МОН не е ли по- вдъхновяваща?

    15:40 10.08.2026

  • 115 Величко

    1 0 Отговор
    Дааа ... , оказва се , че пак проклетите руснаци са виновни ! Лично дедя Вова накара тези психопати да убиват !

    15:49 10.08.2026

  • 116 Анджело

    0 1 Отговор
    Браво на тези тийнейджъри!

    16:13 10.08.2026

  • 117 не е вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "интересно убийство . парк, камери":

    Тоя "парк" е едно от най долните места в плд

    16:42 10.08.2026