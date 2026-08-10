„Следата Тесак“ след бруталното убийство на Георги в Пловдив… Адвокат Гънчо Гънчев пред ФАКТИ

След бруталното убийство на Георги в Пловдив въпросите около случая вече надхвърлят конкретното престъпление. Публикувани снимки, необичаен жест с прегънат палец, символика и начинът, по който жертвата е била примамена чрез интернет, повдигат въпроса дали зад действията на младежите не стои модел на поведение, възприет от онлайн среди. Има ли сходства с практики, свързвани с руския неонацист Максим Марцинкевич – Тесак. Това само хипотеза ли е… Пред ФАКТИ говори адвокат Гънчо Гънчев.
– Адв. Гънчев, младежи убиват брутално мъж в Пловдив, защото се смятат за ловци на педофили. Как гледате на снимките, които се появиха след убийството?
– Първоначално, както вероятно много хора, възприех жестовете на част от присъстващите като обикновен „палец нагоре“. Когато обаче разгледахме увеличените изображения, се вижда нещо различно – палецът при някои от тях е характерно прегънат. И тук възникна въпросът дали това е случайност. При последваща проверка се оказа, че изключително сходен жест е свързван с Максим Марцинкевич, известен като Тесак. В руското интернет пространство той е познат като негов характерен или „фирмен“ жест. Това само по себе си не доказва абсолютно нищо за принадлежността на хората от снимката. Но когато го поставим до останалите обстоятелства, вече имаме основание поне да зададем въпроса.
– Какво всъщност означава този жест?
– Историята му е любопитна. Според разказите за самия Марцинкевич той не можел нормално да изправя палеца си заради стара травма на сухожилие. Така неговият „палец нагоре“ придобил характерната пречупена форма. Впоследствие негови последователи започнали съзнателно да го имитират и жестът постепенно се превърнал в разпознаваема препратка към Тесак. Тук трябва да сме много точни: няма надеждно основание да твърдим, че жестът представлява глава на орел, макар визуално действително да може да наподобява птичи профил. По-интересното е дали няколко души на една и съща снимка правят една и съща необичайна форма с палеца. Ако това се установи и върху техни по-стари фотографии, вече трудно бихме говорили за случайност.
– Кой е Тесак и защо тази връзка е толкова важна?
– Максим Марцинкевич е една от най-известните фигури на руската неонацистка сцена. Свързван е с „Формат 18“, „Реструкт“ и най-вече с проекта „Оккупай-педофиляй“. И точно тук започват притеснителните паралели. При този модел чрез интернет се установява контакт с набелязан човек. Използва се профил, представящ се за непълнолетен. Организира се среща. На мястото обаче пристига група. Следват своеобразен „разпит“, унижаване, насилие и заснемане, а записите се превръщат в интернет съдържание. Не твърдя, че случилото се в Пловдив е организирано от подобна структура. Няма доказателства за такава организационна връзка. Но моделът заслужава сравнение.
– Защо?
– Защото по публично известните до момента данни и тук имаме интернет комуникация, представяне на момиче за по-малко, уговорена среща, група, която очаква човека, последвало продължително насилие и заснемане. След това виждаме групови фотографии и специфичен жест. Едно съвпадение може да бъде случайност. Две – също. Но когато започнат да се натрупват, разследването е длъжно поне да провери дали съществува общ източник на този модел на поведение.
– На снимката се вижда и знаме с орел. Свързано ли е то с Тесак?
– На този етап не бих направил такова твърдение. Знамето съдържа бял стилизиран орел върху червено поле с черни елементи. Подобна естетика има исторически паралели в различни крайнодесни среди, но не разполагаме с достатъчно доказателства, че конкретното знаме е официален символ на „Реструкт“, „Оккупай-педофиляй“ или организация, свързана с Тесак.
Жестът е едната следа. Знамето е друга. Те не трябва механично да бъдат съединявани.
– А как тълкувате присъствието на самия Георги на тези снимки?
– Именно тук трябва да бъдем най-внимателни. Ако на някой от оригиналните кадри действително се установи, че и Георги прави подобен жест, това поставя съвсем различен въпрос: бил ли е този знак познат в цялата компания, или в интернет средата, която тези хора са следвали? Но от една снимка не можем да заключим, че Георги е принадлежал към определена група или е споделял нечия идеология.
Още повече, ако кадърът е направен след началото на насилието. Човек, който е уплашен, наранен или поставен под натиск, може да изпълни каквото му бъде казано. Затова ключът не е една снимка. Ключът са по-старите публикации, телефоните, чат групите, историята на профилите и видеата, които тези младежи са гледали и споделяли преди убийството.
– Издържа ли според вас версията „ловяхме педофил“?
– Като юрист за мен тук има фундаментален проблем. Никой гражданин няма правото сам да обяви друг човек за престъпник, да организира капан, да го „съди“ и след това да изпълнява собствена присъда. Дори подозрението за престъпление не дава право на саморазправа.
А дали Георги действително е извършил нещо противоправно преди срещата, трябва да се установи чрез пълната оригинална комуникация, а не чрез избрани скрийншоти или твърденията на едната страна. Кой е започнал разговора? Каква възраст е посочена? Какво точно е написал Георги? Има ли изтрити съобщения? Имало ли е предварително намерение той да бъде нападнат независимо от съдържанието на разговора? Това са въпросите, които доказателствата трябва да разрешат.
– Тоест, основната тема може да се окаже по-голяма от конкретното убийство?
– Именно това ме тревожи. Разследването естествено трябва да установи кой какво е извършил и каква е индивидуалната му наказателна отговорност. Но има и втори въпрос: Как деца стигат до идеята, че могат да бъдат едновременно разследващи, съдии и палачи? Ако се установи, че са копирали интернет модел, жестове, символика и практики за „лов“ на хора, тогава трябва да говорим и за онлайн радикализацията на непълнолетни. Това вече е проблем, който не приключва с присъдите по едно дело.
– Какво според Вас трябва да проверят разследващите?
– Преди всичко цифровата следа. Не само комуникацията с Георги, а месеците преди убийството: групови чатове, последвани канали, Telegram групи, TikTok и други профили, търсения, споделяни видеа и изображения. Особено важно е дали характерният прегънат палец се появява в техни снимки отпреди срещата с Георги. Ако се появява системно, това вече би било значително по-сериозно основание да се изследва откъде е възприет. Същото важи за знамето: чие е, откъде е придобито и какво значение са му придавали самите хора, които позират с него.
– Накъде върви цялата случка като казус…
– На този етап „следата Тесак“ е хипотеза за проверка, а не установен факт. Но сходствата са достатъчно сериозни, за да не бъдат подминати. Ако имаме сходен жест, сходна идея за „лов“, сходен начин за примамване през интернет, групово „наказание“, заснемане и превръщане на насилието в съдържание, тогава трябва да зададем въпроса откъде идва този модел.
Защото най-страшният въпрос след убийството на Георги може да се окаже не само кой го е убил, а: Кой е научил тези деца, че имат право да бъдат съдии и палачи?
Като заключение бих добавил, че анализът ми разглежда публично достъпни изображения и информация. Посочените сходства със символика и практики, свързвани с Максим Марцинкевич – Тесак, не представляват доказателство за членство на обвиняемите в конкретна организация или за споделяне на определена идеология. Вината и фактическите обстоятелства по случая подлежат на установяване от компетентните органи и съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 бай Тодар Живков
Имаше ТВУ - трудово-възпитателни училища, тухларни и казарми.
Имаше и студентски бригади. А сега има само лигльовци.
Върнете всичко това и нещата ще се оправят!
Коментиран от #17, #71, #87
09:11 10.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
Коментиран от #27
09:11 10.08.2026
7 Специалист
09:12 10.08.2026
8 Ах Ох
Коментиран от #105
09:12 10.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
09:13 10.08.2026
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14 Абе
09:14 10.08.2026
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17 Чорбара
До коментар #4 от "бай Тодар Живков":Я пак?
Жоро павето, а ?
Коментиран от #24, #28
09:16 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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22 Хмхмхмхмх
Коментиран от #46
09:20 10.08.2026
23 интересно убийство . парк, камери
Коментиран от #117
09:22 10.08.2026
24 Бай Ху (By Who)
До коментар #17 от "Чорбара":Жоро Павето не е тинейджър господине, а възрастен рецидивист.
09:22 10.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факт си ти,
До коментар #6 от "Факт":но факти не се доказаха !Защо Каратанчева не показа СМС , а започна да шикалкави ?
09:22 10.08.2026
28 Любопитен
До коментар #17 от "Чорбара":И какво за Жоро павето? Осъден на смърт и екзекутиран. Днес са изнасилване получаваш условна присъда.
Коментиран от #54, #56, #88
09:23 10.08.2026
29 елементарен е, Уотсън
09:23 10.08.2026
30 Стеф
Ето такива идиоти формират негативната медицина среда създаваща малолетни убиици?!?
09:24 10.08.2026
31 ха ха
09:28 10.08.2026
32 55555
До коментар #21 от "1488":Особенно да подражава на Пирински пе,до,фи,л.!!!
09:28 10.08.2026
33 нннн
09:29 10.08.2026
34 Никой
Коментиран от #64
09:29 10.08.2026
35 Всеки път като прочета подобен коментар
То пък и егати лалавите компрадори ни натресоваха - сульо, пульо, гънчи, мънчи
09:30 10.08.2026
36 за три дена
Коментиран от #48
09:30 10.08.2026
37 Хмхмхмхмх
09:31 10.08.2026
38 хахаха
А ето и фактите - тоя Тесак е убит в затвора преди 6 години, тогава организацията му се поема от Роман Железнов, по прякор „Зухел“, който по късно заедно с русофоба-педофил Олег Ляшко заминават за Украйна и се присъединяват към въоръжените сили на Украйна.
09:33 10.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Рософобите
09:35 10.08.2026
43 Гъдьо Гъдев
Коментиран от #55, #68
09:37 10.08.2026
44 коко
09:40 10.08.2026
45 Проверете за възможна връзка Банско-
09:41 10.08.2026
46 Руснаците
До коментар #22 от "Хмхмхмхмх":не са започнали военната операция за да прочистват укр.неонацисти, а за да защитят гражданите с руско самосъзнание, които бяха подложени на насилие
09:41 10.08.2026
47 Родителите на тези изверги
Вие какво поколение очаквате?
09:44 10.08.2026
48 Проблемите
До коментар #36 от "за три дена":с малолетни е закономерна последица от разрушените морални норми в обществото и криворазбраната и натрапена демокрация
09:45 10.08.2026
49 Все по зле ще става
Коментиран от #111
09:54 10.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян георгиев
Коментиран от #101
09:57 10.08.2026
52 Нено
Коментиран от #61
09:58 10.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Друг любопитен
До коментар #28 от "Любопитен":Абе защо харесват социализма, а не отиват в Русия или в Северна Корея, а отиват на Запад и в САЩ?
Коментиран от #69, #72
10:00 10.08.2026
55 Анализ
До коментар #43 от "Гъдьо Гъдев":Има и по лесен начин, няма смисъл да ги хрантутим толкова години.
10:02 10.08.2026
56 Верно! Младежите ще получат по три
До коментар #28 от "Любопитен":години понеже били под 16 години. То тук се пита в задачата те как разбраха че убитият е еди какъв си? Защото аз може да реша да се въоръжа с незаконно оръжие за случай, че някой келеш ме помисли за някой си и вземе решение, че може да раздава правосъдие по свое усмотрение. Такива по Бай Тошово време си бяха за Белене.
10:03 10.08.2026
57 Руски папагал
Тотема на руският окупатор стърчи над най старит град в Европа!
Младите не искат да го гледат!
Махнете го!
10:03 10.08.2026
58 ксежът
Коментиран от #90
10:04 10.08.2026
59 Народен съд
СМЯТАТЕ ЛИ ,ЧЕ ПО БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ ЕДИН 40 ГОДИШЕН МЪЖ ЩЕ ПОСМЕЕ ДА ТЪРСИ ИНТИМНА БЛИЗОСТ С МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ,ИЛИ,ЧЕ ШАЙКА НАПУШЕНИ КЕЛЕШИ ЩЕ ПРЕБИВАТ И ИЗМЪЧВАТ ДО СМЪРТ ЕДИН ЧОВЕК.
ТОГАВА ИМАШЕ МОРАЛ ,УВАЖЕНИЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ ,НЯМАШЕ ДЖЕНЗИТА,ТИТ-ТОЦИ,ДРОГА ,ПЕДОФИЛИ И БЕЗАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ.
Коментиран от #94
10:04 10.08.2026
60 Русия
10:04 10.08.2026
61 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #52 от "Нено":А ти розово шорошко еврЕоатлантичвско недоразумение си филиал на психодиспансера у Курило
10:06 10.08.2026
62 Стеф
До коментар #53 от "Защо?":Кого ще изметеш бе, дегенерат!
10:06 10.08.2026
63 не случайно, а символично
Коментиран от #67
10:06 10.08.2026
64 Дърт Вейдър
До коментар #34 от "Никой":А бе кривак , в България децата негледат руски сайтове както се опитват тук с тази статия да ни се внуши а англоезични !
Коментиран от #79
10:07 10.08.2026
65 Наблюдател
10:13 10.08.2026
66 за 30 години
10:13 10.08.2026
67 Името традиционно е Джендема
До коментар #63 от "не случайно, а символично":Означава ад. Още по-символично.
10:15 10.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 В Русия няма социализм, не го разбрахте
До коментар #54 от "Друг любопитен":В Русия има олигархичен капитализъм, народ наследил робския манталитет на крепостните и върхушка, управляваща с някаква смесица от фашизъм и бандитизъм.
10:19 10.08.2026
70 Защо триете?
Коментиран от #108
10:22 10.08.2026
71 Между другото
До коментар #4 от "бай Тодар Живков":Разните му там теслаци са отдавна по-руските затвори.
А ние, демократичния запад, как ще постъпим?
10:29 10.08.2026
72 Защо
До коментар #54 от "Друг любопитен":Поне не си купят Масквич ,руските човекоподобни
10:33 10.08.2026
73 Пример
10:33 10.08.2026
74 Бай той Толстой
11:00 10.08.2026
75 Верно ли бе
11:00 10.08.2026
76 Еволюция
11:01 10.08.2026
77 Циник
11:04 10.08.2026
78 избирател
11:05 10.08.2026
79 Гост
До коментар #64 от "Дърт Вейдър":Ти не си Дърт Вейдър , а.дрът пръч! Децата гледат англоезични сайъове и отиват да карат ВМХ или скейт или да се учат да рапират или да играят хип-хоп и подобни. Има деца обаче коиъо гледат руски сайтове и си мислят, че да убиеш някого не е нещо кой знае какво! Пърч!
Коментиран от #81, #97
11:29 10.08.2026
80 Щип
Измислихте я връзката с Русия!?
Ма много се чудихте как да я нагласите бе хахаха бързайте защото спонсорите ще ви намалят наградата!
А тази снимка можете да си я изфабрикувате и вие браво!!!
11:44 10.08.2026
81 Щип
До коментар #79 от "Гост":Аха значи в западните сайтове само мед и масло , а в руските убииства и разврат браво и на теб!!!
Рамбо е един такъв добричък само с молитви прави лошите добри ама не е само той те са цяла плеада ангели.
Ужас много ценности много нещо, а на изток само тамнина!!!
Промити мозъци сте без реална приценка преглеждайте се по-често на психо-доктор!
11:50 10.08.2026
82 кравария убер алез
11:51 10.08.2026
83 Невежеството е виновно
12:06 10.08.2026
84 Факти,които да обмислим
За него се знае, че е качил клип, на който се вижда, че коли котка. Знае се, че в последствие я е сготвил на супа и е почерпил с нея приятелите си. Като добавим и изявите му като ловец на педофили, стигаме до извода, че е популярен в България и си има последователи.
Имал е неприятности със закона заради побои, които е нанасял на хора от бившите съветски републики, а също и на китайци и виетнамци.
На погребението му, в последния му земен път са го изпратили около 4 000 човека, което внушава някои изводи.
12:16 10.08.2026
85 Григор
Коментиран от #86
12:24 10.08.2026
86 Чудно
До коментар #85 от "Григор":Каква е разликата между комунизм и фашизъм?
12:30 10.08.2026
87 Посмали, бай Тошо
До коментар #4 от "бай Тодар Живков":По твое време в казармите имаше предостатъчно извращения и насилие, също и очудващо много самоубийства на млади войници, за част от които така и не се разбра дали наистина са самоубийства. А офицерите си питаха ушите и много-много не се трогваха.
Знаеха се отделни случаи в някои ВУЗ-ове за самозабравили се членове на Факултетните комитети (ръководства на комсомола), които на 4 очи си искаха секс услуги от студентки, които са поискали да им подпишат документ за пътуване в чужбина например. Подобни безобразия си позволяваха и някои командири на студентски бригади. Такива случаи бяха рядкост, но ги имаше.
Други подобни комсомолски шефове пък присвояваха пари в големи размери. Един такъв го начетоха с 3000 лв, дадени за спортни изяви, а той си ги беше присвоил. Това стана по времето, когато млад висшист започваше работа със 105 лв начална заплата, а един "Трабант" струваше 3700 лв. И каква беше санкцията за него? На следващата бригада не го включиха в Бригадирския щаб на целия университет, а го пратих да е заместник командир на една от бригадите по селата.Възложиха му интендантските функции и се наложи още в средата на бригадата да дойде да го посети жена му, която на следващия ден си замина с 5 големи сака, натъпкани с буркани сладко и конфитюри, с трайни колбаси, пакети брашно и ориз, бутилки олио. Остана 1 ден след приключването на бригадата уж за да оправя сметки, но останалите студенти знаеха от хазяите му, че е приготвил да си тръгне с повече продукти
12:33 10.08.2026
88 Минало незабравимо
До коментар #28 от "Любопитен":Не е вярно. Допреди няколко години Жоро Павето си беше жив и здрав, макар и много остарял. Имаше репортаж на тази тема. Друг е въпросът дали вината наистина беше негова. Защото в София масово се носеше слуха, че е по-вероятно деянията да са на сина на Някого. Не знам каква е истината. Малко дете бях, но помня коментарите, София беше настръхнала.
12:37 10.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Причината
До коментар #58 от "ксежът":Вместо да се пениш, сравни тяхното знаме с това на Тесак. В мрежата има предостатъчно снимки. Тук не става въпрос за писания на русофоби, а за достъпна информация. Такива хлапетии обикновено не владеят добре нито един западен език, но на руски се оправят, макар вече да не е задължителен предмет в училище. Затова копират "Реструкт", а не "Кръв и чест" или "Бяла сила".
12:43 10.08.2026
91 Цвете
12:47 10.08.2026
92 Едно време
12:48 10.08.2026
93 Цвете
12:50 10.08.2026
94 Не си информиран
До коментар #59 от "Народен съд":Идея си нямаш колко големци по Тошово време си имаха любовници гимназистки. Същото извращение беше актуално и в средите на шефовете от сферата на изкуството. И тогава имаше хиляди кандидатки за актриси и певици. Още докато бяха в гимназията, вече си търсеха покровители, които да ги вкарат във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) или поне да ги снимат във филм, или да ги уредят студентки в Естрадния отдел на Консерваторията. И чичаците се възползваха, а после си "плащаха" като включат мацето в масовката на някой филм. Късметлийките с най-много клиенти-уж-бъдещи-покровители, след гимназията успяваха да постъпят на работа в Киноцентъра като монтажистки, гардеробиерки и т.н.
Любители на агнешко бяха и мнозина от онези, които по служба пътуваха на Запад и имаха долари - като започнеш от тираджиите и стигнеш до дипломатите.
12:51 10.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Дърт Вейдър
До коментар #79 от "Гост":Синко , явно си роден в средата на 70те - началото на 80те щом ми пишеш за BMX колела , скейбордове , хип хоп и рапиране и си нямаш и на представа какви са интересите на днешните тинейджери !
Новите поколения имат съвсем други интереси и предпочитания които се разминават диаметрално с тези от твоето детство - ти на техните години не си имал интернет а може би и домашен телефон не сте имали а само черно-бял телевизия в хола и радио "Опера" в кухнята.
С една дума си кухнята мухлясъл тиквеник който търси да се заяждаш необосновано с хората за са го забележат - (човек който зорлем търси някой да го напсува че да миряса).
Много си зле синко.
13:09 10.08.2026
98 Демократ
Коментиран от #109
13:09 10.08.2026
99 Мила
13:11 10.08.2026
100 тесак месак
13:17 10.08.2026
101 Мокой
До коментар #51 от "стоян георгиев":Този Тесак и организациятя му са ликвидирани с идването на власт на Путин. Но това умишлено не се коментира.
Коментиран от #104, #107
13:22 10.08.2026
102 Циник
13:29 10.08.2026
103 Гънчо
13:31 10.08.2026
104 Т.е.
До коментар #101 от "Мокой":гаменчетата са поддръжници на укронацистчетата
13:33 10.08.2026
105 Ъхъ
До коментар #8 от "Ах Ох":Гънчо Гънчев има две мозъчни гънки.
13:35 10.08.2026
106 Милена
Убийците са израснали в европейска страна с европейски закони в съдебната власт, учили и възпитавани с новото европейско образование и, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ. пак руснаците са виновни!
Без думи!
Коментиран от #112
13:41 10.08.2026
107 Циник
До коментар #101 от "Мокой":Именно, а много от хората му се бият за Украйна и то много преди 2022-ра. Ама за това никой не обича да говори.
13:43 10.08.2026
108 Ха ХаХа
До коментар #70 от "Защо триете?":Те гък не знаят на руски език .
Знаят английски.
Нали англичаните ни освободиха от турците
13:44 10.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Янко
14:17 10.08.2026
111 Тъпото руско говедо
До коментар #49 от "Все по зле ще става":Трябват сурови закони, сурови наказания за всеки престъпник, пък бил той и путин.
14:40 10.08.2026
112 Голям майтап
До коментар #106 от "Милена":То и ислямските терористи също някои от тях са родени в свободните европейски страни, но са възпитани в радикален ислям и извършват терористични атаки, така и нашите русофили родени в България но възпитавани от родители русофили-боклуци... цял живот са им промивали мозъка с руски опорки е какво добро да излезе от завършен русофил, единствено и само боклук и плява.
14:45 10.08.2026
113 Тъпото руско говедо
Вие добре ли сте?
14:48 10.08.2026
114 Луди глупаци!
Тук, в България, живее вдъхновителят, автор на книга, закупена и препоръчана от МОН -
"Училище за ловци на педофили". Потърсете в нета, има голям интерес към автора Ален Симеонов, основател на НПО за борба с педофилите, от различни канали.
Това как обяснява руското влияние?
Подкрепата на МОН не е ли по- вдъхновяваща?
15:40 10.08.2026
115 Величко
15:49 10.08.2026
116 Анджело
16:13 10.08.2026
117 не е вярно
До коментар #23 от "интересно убийство . парк, камери":Тоя "парк" е едно от най долните места в плд
16:42 10.08.2026