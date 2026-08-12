Бойко Ноев за взривовете край Трявна: Не е случаен инцидент, а умишлена атака

Бившият министър на отбраната Бойко Ноев смята, че взривовете в склада за боеприпаси на завода „Емко“ край Трявна не е случаен инцидент, а умишлена атака срещу оръжейната ни индустрия.

„Нещо е причинило тези взривове отвътре. Българската история на атентатите не оставя никакво съмнение, което да опровергае, че става дума за атака срещу оръжейната индустрия на България“, убеден е Ноев.

По думите му България е систематично най-атакуваната страна в Европа, припомняйки подобни взривове през годините и в други оръжейни заводи в страната.

Според него инцидентът край Трявна надхвърля възможностите на прокуратурата в Габрово и призова със случая да се заеме Националната следствена служба и Софийската градска прокуратура.

Бойко Ноев смята, че е крайно време да се извърши и дълбока реформа в прокуратурата и в ДАНС, за да може в бъдеще такива инциденти да не се случват. Според него именно заради бездействието на прокуратурата по останалите случаи с взривени складове у нас е основната причина тази история да продължава да се повтаря.

Бившият министър на отбраната коментира и темата с падналия дрон край Кардам. Той обвини българската държава, че досега е пренебрегвала тази опасност, дори след началото на войната в Украйна.

„Към днешна дата България не е способна да защитава въздушното си пространство под 3000 метра. Над 3000 м имаме ВВС, но нямаме средства за защита от дронове. Сега разбирам, че започват да се предприемат мерки в тази насока. Това е добре, защото в България има компании, в които се разработват антидронови системи“, обясни Ноев и призова правителството да включи страната ни в „Коалицията на желаещите“, тъй като „там е знанието, там е опитът“.

И посочи, че НАТО по никакъв начин не може да ни помогне с отблъскването на дроновете, защото – по негови думи – това си е наш проблем.

„Ако зависеше от НАТО, нямаше да падат дронове в Румъния и Полша, или край Кардам“, уточни бившият министър.