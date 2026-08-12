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Бойко Ноев за взривовете край Трявна: Не е случаен инцидент, а умишлена атака

Бойко Ноев за взривовете край Трявна: Не е случаен инцидент, а умишлена атака

12 Август, 2026 08:56 2 095 57

  • бойко ноев-
  • взрив-
  • завод-
  • трявна

По думите му България е систематично най-атакуваната страна в Европа, припомняйки подобни взривове през годините и в други оръжейни заводи в страната

Бойко Ноев за взривовете край Трявна: Не е случаен инцидент, а умишлена атака - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на отбраната Бойко Ноев смята, че взривовете в склада за боеприпаси на завода „Емко“ край Трявна не е случаен инцидент, а умишлена атака срещу оръжейната ни индустрия.

„Нещо е причинило тези взривове отвътре. Българската история на атентатите не оставя никакво съмнение, което да опровергае, че става дума за атака срещу оръжейната индустрия на България“, убеден е Ноев.

По думите му България е систематично най-атакуваната страна в Европа, припомняйки подобни взривове през годините и в други оръжейни заводи в страната.

Според него инцидентът край Трявна надхвърля възможностите на прокуратурата в Габрово и призова със случая да се заеме Националната следствена служба и Софийската градска прокуратура.

Бойко Ноев смята, че е крайно време да се извърши и дълбока реформа в прокуратурата и в ДАНС, за да може в бъдеще такива инциденти да не се случват. Според него именно заради бездействието на прокуратурата по останалите случаи с взривени складове у нас е основната причина тази история да продължава да се повтаря.

Бившият министър на отбраната коментира и темата с падналия дрон край Кардам. Той обвини българската държава, че досега е пренебрегвала тази опасност, дори след началото на войната в Украйна.

„Към днешна дата България не е способна да защитава въздушното си пространство под 3000 метра. Над 3000 м имаме ВВС, но нямаме средства за защита от дронове. Сега разбирам, че започват да се предприемат мерки в тази насока. Това е добре, защото в България има компании, в които се разработват антидронови системи“, обясни Ноев и призова правителството да включи страната ни в „Коалицията на желаещите“, тъй като „там е знанието, там е опитът“.

И посочи, че НАТО по никакъв начин не може да ни помогне с отблъскването на дроновете, защото – по негови думи – това си е наш проблем.

„Ако зависеше от НАТО, нямаше да падат дронове в Румъния и Полша, или край Кардам“, уточни бившият министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    82 3 Отговор
    Все по голямо отвращение, смесено с учудване ме обхваща, когато видя що за идиоти и малоумници могат да бъдат инсталирани от Урсулианците, за да управляват България!!!

    Коментиран от #33

    09:00 12.08.2026

  • 4 Тагарински

    72 2 Отговор
    Видях Путин да се навърта наоколо с тежка раница.

    Коментиран от #17

    09:00 12.08.2026

  • 5 Паткан с предимство

    66 2 Отговор
    "Бойко Ноев пак ли се обади, бе? Тоз, дето като министър на отбраната не можа да опази складовете с боеприпаси и оръжията ни ги крадяха под носа му, сега ще ни обяснява коя е руска намеса. Брат, ти армията не успя да реформираш – 70% техника на хартия, ама негодна за бой – ами складове ще коментираш? Остави тия теории за руснаците и си гледай твоите експертни доклади, дето не видяха взривовете и при теб. Че като беше на власт – дето гърмяха складовете и тогава – пак ли руснаците бяха, или твоите хора пак спаха? Смешен тип, дето от 30 години се върти в политиката, ама единственото, което е военно, е мустакът му. Сега като му дадат микрофон – веднага вади руския шпионин. Абе, гледай си твоите генерали, Ноев, че като те погледна – повече приличаш на декоративен министър, отколкото на бранител на България."

    09:00 12.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 много

    41 1 Отговор
    интересна трактовка за смисъла на НАТО.

    09:02 12.08.2026

  • 8 Факт

    24 2 Отговор
    Стара лисица е този!

    Коментиран от #39

    09:02 12.08.2026

  • 9 Още един продажник

    52 2 Отговор
    Изказа компетентното си мнение. В момента тече разследване, достъпът до складовете на завода е бил ограничен. Хората, които работят там са проверени до девето коляно. Какви са тези конспиративни теории от бивш министър на отбраната? В желанието си да са отново във фокуса на прожекторите някой хора падат много ниско. Кой знае откъде му се плаща на този.

    09:02 12.08.2026

  • 10 бушприт

    7 20 Отговор
    взривовете в склада за боеприпаси на завода „Емко“ край Трявна не СА случаен инцидент, а са умишленна атака срещу оръжейната ни индустрия.

    09:02 12.08.2026

  • 11 Кой измами българите

    50 3 Отговор
    Ама нали НАТО ще ни брани и за това сме членове. Сего било наш проблем. Значи всичко е било заради комисионните и подкупите,да се изтъргува България пък после каквото дойде то си е наш проблем.Нали казвахте,че като влезем в нато ще сме супер мощна армия ,а какво излезе от над 2000 танка сега може да са останали 30 -50 кой знае. И наш проблем , да се пазим сами. Бива ли така да се лъже българския гласоподавател.

    09:03 12.08.2026

  • 12 Така е

    5 47 Отговор
    България е систематично най-атакуваната страна в Европа, Защото тук русофилите създават най-добри условия за руските агенти. Съжалявам, ако съм засегнал чувствата на глутницата тролове.

    Коментиран от #45, #56

    09:03 12.08.2026

  • 13 Тоню

    33 2 Отговор
    Не сме народ,а мърша щом ви търпим толкоз време
    ...Над 3000 м имаме ВВС, но нямаме средства за защита от дронове. ..
    Каква армия,каква авиация ,бре

    09:03 12.08.2026

  • 14 kоkорчо 💋🍌

    35 1 Отговор
    и за нивото на дунава и зАЕЦ Козлодуй е виновен НУ ПАГАДИ !!!!!! 🐺🐰

    09:03 12.08.2026

  • 15 кажесд

    40 2 Отговор
    "Бившият министър на отбраната Бойко Ноев ", досещате ли се българи защо сме на дъното??? Ами и тоя глупак е бил министър. И защо ни са прокуратура и служби дето харчат милиарди евро, след като имаме този глупак и сюрията им евро туземци??? Направо да ги питат тях кои е виновен за всичко и готово. Даже и тези глупаци не ни трябват, Русия и Владимир Путин е винаги според този глупак, в дъното на всяко събитие на Земята. Слава на Господ Иисус Христос сами показват кои от кои е по голям глупак. Не е необходимо да ги слушаш дори какви ги бръщолевят.

    09:04 12.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин може да се навърти

    6 22 Отговор

    До коментар #4 от "Тагарински":

    Само ако Трявна се опразни от хора, на тяхно място докарат агенти, пътищата и въздушното пространство ги блокират и накрая вместо истинския, дойде да се навърта някой от двойниците. Всички знаем, че Путин е страхлив като мишка.

    Коментиран от #25

    09:07 12.08.2026

  • 18 Ганю Балкански

    26 2 Отговор
    На русофоби,като наш Бойкьа, да им разясня- рсофобията е болест, но е и поквара, средство за кариера, «копейката» на психопати, шизофреници или хитри евроандрешковци, плащаща билет към вниманието на фрустрирана, малокалибрена публика с IQ на колорадски бръмбари.
    Ноев- съгласен ли си с това,или не го асимилираш?????

    09:08 12.08.2026

  • 19 Този

    24 2 Отговор
    Сигурно има кристална топка и оттам знае какво е станало

    09:09 12.08.2026

  • 20 Русия ще победи

    20 2 Отговор

    До коментар #16 от "Морски":

    Като изтрие Европа и Америка от лицето на земята! Обаче няма да дойде за нас, продажните мекерета, защото вече няма да ни има.

    09:10 12.08.2026

  • 21 Дебил

    27 1 Отговор
    И за слънчевото затъмнение е виновен Путин, нема ядове 🤣

    Коментиран от #41

    09:13 12.08.2026

  • 22 Оля

    22 2 Отговор
    До т.н бивш УЕНЕН министър НоеФ
    НоеФ! -я прочети и отговори честно на следното:
    Кога България е имала 700 бойни изтребителя не на чертежи.
     30000 танка 7 подводници и  три милиона армия.
    Хайде да те види г-н мининистър колко пипе имаш

    09:13 12.08.2026

  • 23 Силно

    23 2 Отговор
    противоречив в своята същност коментар, тип предположение. Последните два абзаца напълно обезсмисля съществуването на НАТО...

    09:14 12.08.2026

  • 24 той знае . ами голяма конкуренция има в

    18 2 Отговор
    бизнеса с бомби и патрони . Гебрев , арсеналите , емко и още десетки кръвопиици . печелят от войните и помпането на армиите с бомби . а сега за 10 палета с снаряди и бомби колко ли му е загубата . военното лоби го е яд . печели зад гърба на измрелите . бегейски мини имаха и в донбас в предали се украински фашаги и наемници . а по тиви се кълнат и отричат постоянно всичко . аз не печеля и не губя нищо . а бюджета не можа да се закърпи с продажбата на бомби .

    09:14 12.08.2026

  • 25 Да бе да

    27 2 Отговор

    До коментар #17 от "Путин може да се навърти":

    Като гледам твойте генерали Ноев, Тагарев, Запрянов колко са смели и свирепи като лъвове, ме хваща жал за противниковата армия.

    09:16 12.08.2026

  • 26 Питам

    23 1 Отговор
    Тези взривове само на Гебрев не ви ли миришат на застрахователна измама???

    09:17 12.08.2026

  • 27 Другарят

    21 1 Отговор
    и той се изока !

    09:17 12.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Червени

    16 0 Отговор
    селяндури , решили , че са значими , ръсят разни клишета и тъпни ! Жалка работа .

    09:20 12.08.2026

  • 30 Олеся Зеленска

    18 1 Отговор
    НоеФ! Я разясни на тук коментиращите:
    Кой създаде българската оръжейна промишленост, че сега да продаваме с врътки оръжие по цял свят.
    И вземи да ни изброиш фалбите на Американската междукрация дет сега ни е окупирала, че нещо аз не ги виждам!
    Няма как на един гладен и поруган народ, превърнат в мизерстващ клошар и бесродник да обясниш , че е щастлив и ще взима заплатите на тези проклети комисионери дето го обират ежедневно. Англосаксонските идеолози се мъчат да го обясняват на много народи по света неуспешно вече два века. Яли сме и им ядем попарата от 200 години
    НоеФ,ти от кои си,бре- на списък при Галя от" Козяк" или при ония,другите😉 албионците

    09:20 12.08.2026

  • 31 Ха ха

    22 2 Отговор
    Гебревия,мине не мине складовете и заводите му гърмят. Защо ли? 🤔

    Коментиран от #35

    09:21 12.08.2026

  • 32 българина

    9 1 Отговор
    такива само НС ги оправя, заради тях сме атакувани

    09:22 12.08.2026

  • 33 Европеец

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Съгласен съм с коментара ти ..... В Бг територията всички досега управляващи са малоумници,,тия 37 години е пълна трагедия не само в отбраната.... Няма какво да коментирам Повече....

    Коментиран от #49

    09:23 12.08.2026

  • 34 мдаааа

    16 2 Отговор
    И тоя жълтопаветен юрогей се изока... как чул, че една жена казала на пазара щото друга жена лично видяла около склада Путин с шише бензин и кибрит!!! И той бил сигурен, че тази патица е руска...

    09:25 12.08.2026

  • 35 Факт

    13 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ха":

    Бракува продукция, че инвентаризацията не излиза?

    09:33 12.08.2026

  • 36 щом е

    11 2 Отговор
    Бойко - не ми го хвалете!

    09:33 12.08.2026

  • 37 Чако

    13 2 Отговор
    И тоя лежейки на русофобията изкара до пенсия!
    И не му ли идва в главата една мисъл, че взривовете може да са от конкуренти?

    09:38 12.08.2026

  • 38 Верно ли бе

    14 2 Отговор
    " И посочи, че НАТО по никакъв начин не може да ни помогне с отблъскването на дроновете, защото – по негови думи – това си е наш проблем. " Епа тогава чий го дирим у туй безполезно и безпомощно НАТО ? Защо изобщо влязохме в него ?

    09:42 12.08.2026

  • 39 1001

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Дърт глупак е тоя!

    09:42 12.08.2026

  • 40 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    12 2 Отговор
    .."но нямаме средства за защита от дронове"
    Ами как да имаме,като милиарди отидоха за златния кенеф и в чекмеджетата.

    09:46 12.08.2026

  • 41 Ази,

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Дебил":

    мисля че е виновен Ленин. 🤣

    09:50 12.08.2026

  • 42 Сигурно утре

    10 2 Отговор
    От тримата велики русофоби остана да се изкаже само шаламандерчето.

    09:53 12.08.2026

  • 43 Не мога ,

    5 1 Отговор
    да съм сигурен ,има ли друга държава в Света в която часник да притежава ,складове и цехове за боеприпаси? Вие как мислете по въпроса?

    Коментиран от #52

    10:08 12.08.2026

  • 44 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    ОТПАДЪЦИ ГНУСНИ

    10:10 12.08.2026

  • 45 Питипуууци

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Злобар

    10:11 12.08.2026

  • 46 ШЕФА

    9 2 Отговор
    Ако престъпника Ноев беше вкаран преди години в затвора където му е мястото сега нямаше да му слушаме тъпотиите.

    10:11 12.08.2026

  • 47 И този ли малък псевдо

    7 2 Отговор
    експерт го изровиха да ръси мозък....аман от едни и същи деб..и..ли. 36 години преход....скрий се бе мунч...о

    10:18 12.08.2026

  • 48 Пропуснали сте

    4 2 Отговор
    Да напишете най-важното, което каза Ноев - руските служби са замесени във взривовете във военните заводи в България и нежеланието на прокуратурата да разследва поделение 29155 на ГРУ. Аз гледах интервюто днес.

    10:22 12.08.2026

  • 49 кви

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    малоумници, щом оправиха живота на внуците и на внуците си, бе! Но ти си цъкай глупости по форумите, доволен с други като теб и днес, че има хляб и лучец.......

    Коментиран от #50

    10:25 12.08.2026

  • 50 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "кви":

    Това че се оправили животът на внуци и правнуци, не значи че не са малоумници.... Значи, че са корумпирани и са липса на елементарна отговорност за позициите които заемат.....

    10:49 12.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Верно ли бе

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Не мога ,":

    Да , и държавата била длъжна да му ги пази и охранява , защото милиардерът нямал възможност ?

    10:58 12.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Умников

    2 0 Отговор
    Моля Ви , не ни го показвайте този елементарен човек,само небивалици говори.
    Как може да каже, че "НАТО по никакъв начин не може да ни помогне с отблъскването на дроновете, защото – по негови думи – това си е наш проблем."
    Щом и най-върлите натовци , започнаха да казват че НАТО е въздух под налягане - трябва час по-скоро да обявим неутралитет.
    За какъв чеп ни набутаха тогава в НАТО???
    Това не е решение на суверена, а жалка постъпка на едни намагнитени перосони!
    Крайно време е , да се посочат имената на хората, принудително вкарали България в този военен съюз, защо от това само губим !

    11:09 12.08.2026

  • 56 Бежко

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Споко брат, никого не си засегнал!
    Най-много да дойдат санитарите, и пак да те "успокояват". Но ти не се плаши - дерзай.
    Громи гадовете с още по-голяма смелост!
    И поглеждай под кревата, мисля че пак има един с петолъчка на каскета там!

    11:13 12.08.2026

  • 57 Г Р У

    1 0 Отговор
    МО ЛО Д€Ц бой кУ но €Ф, МО ЛО Д€Ц,НАШ ОЧ€НЬ $ТА РЫЙ ДВОЙ НОЙ А Г€ НТ!

    11:25 12.08.2026

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