Бойко Ноев за взривовете край Трявна: Не е случаен инцидент, а умишлена атака

Бившият министър на отбраната Бойко Ноев смята, че взривовете в склада за боеприпаси на завода „Емко“ край Трявна не е случаен инцидент, а умишлена атака срещу оръжейната ни индустрия.
„Нещо е причинило тези взривове отвътре. Българската история на атентатите не оставя никакво съмнение, което да опровергае, че става дума за атака срещу оръжейната индустрия на България“, убеден е Ноев.
По думите му България е систематично най-атакуваната страна в Европа, припомняйки подобни взривове през годините и в други оръжейни заводи в страната.
Според него инцидентът край Трявна надхвърля възможностите на прокуратурата в Габрово и призова със случая да се заеме Националната следствена служба и Софийската градска прокуратура.
Бойко Ноев смята, че е крайно време да се извърши и дълбока реформа в прокуратурата и в ДАНС, за да може в бъдеще такива инциденти да не се случват. Според него именно заради бездействието на прокуратурата по останалите случаи с взривени складове у нас е основната причина тази история да продължава да се повтаря.
Бившият министър на отбраната коментира и темата с падналия дрон край Кардам. Той обвини българската държава, че досега е пренебрегвала тази опасност, дори след началото на войната в Украйна.
„Към днешна дата България не е способна да защитава въздушното си пространство под 3000 метра. Над 3000 м имаме ВВС, но нямаме средства за защита от дронове. Сега разбирам, че започват да се предприемат мерки в тази насока. Това е добре, защото в България има компании, в които се разработват антидронови системи“, обясни Ноев и призова правителството да включи страната ни в „Коалицията на желаещите“, тъй като „там е знанието, там е опитът“.
И посочи, че НАТО по никакъв начин не може да ни помогне с отблъскването на дроновете, защото – по негови думи – това си е наш проблем.
„Ако зависеше от НАТО, нямаше да падат дронове в Румъния и Полша, или край Кардам“, уточни бившият министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Коментиран от #33
09:00 12.08.2026
4 Тагарински
Коментиран от #17
09:00 12.08.2026
5 Паткан с предимство
09:00 12.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 много
09:02 12.08.2026
8 Факт
Коментиран от #39
09:02 12.08.2026
9 Още един продажник
09:02 12.08.2026
10 бушприт
09:02 12.08.2026
11 Кой измами българите
09:03 12.08.2026
12 Така е
Коментиран от #45, #56
09:03 12.08.2026
13 Тоню
...Над 3000 м имаме ВВС, но нямаме средства за защита от дронове. ..
Каква армия,каква авиация ,бре
09:03 12.08.2026
14 kоkорчо 💋🍌
09:03 12.08.2026
15 кажесд
09:04 12.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Путин може да се навърти
До коментар #4 от "Тагарински":Само ако Трявна се опразни от хора, на тяхно място докарат агенти, пътищата и въздушното пространство ги блокират и накрая вместо истинския, дойде да се навърта някой от двойниците. Всички знаем, че Путин е страхлив като мишка.
Коментиран от #25
09:07 12.08.2026
18 Ганю Балкански
Ноев- съгласен ли си с това,или не го асимилираш?????
09:08 12.08.2026
19 Този
09:09 12.08.2026
20 Русия ще победи
До коментар #16 от "Морски":Като изтрие Европа и Америка от лицето на земята! Обаче няма да дойде за нас, продажните мекерета, защото вече няма да ни има.
09:10 12.08.2026
21 Дебил
Коментиран от #41
09:13 12.08.2026
22 Оля
НоеФ! -я прочети и отговори честно на следното:
Кога България е имала 700 бойни изтребителя не на чертежи.
30000 танка 7 подводници и три милиона армия.
Хайде да те види г-н мининистър колко пипе имаш
09:13 12.08.2026
23 Силно
09:14 12.08.2026
24 той знае . ами голяма конкуренция има в
09:14 12.08.2026
25 Да бе да
До коментар #17 от "Путин може да се навърти":Като гледам твойте генерали Ноев, Тагарев, Запрянов колко са смели и свирепи като лъвове, ме хваща жал за противниковата армия.
09:16 12.08.2026
26 Питам
09:17 12.08.2026
27 Другарят
09:17 12.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Червени
09:20 12.08.2026
30 Олеся Зеленска
Кой създаде българската оръжейна промишленост, че сега да продаваме с врътки оръжие по цял свят.
И вземи да ни изброиш фалбите на Американската междукрация дет сега ни е окупирала, че нещо аз не ги виждам!
Няма как на един гладен и поруган народ, превърнат в мизерстващ клошар и бесродник да обясниш , че е щастлив и ще взима заплатите на тези проклети комисионери дето го обират ежедневно. Англосаксонските идеолози се мъчат да го обясняват на много народи по света неуспешно вече два века. Яли сме и им ядем попарата от 200 години
НоеФ,ти от кои си,бре- на списък при Галя от" Козяк" или при ония,другите😉 албионците
09:20 12.08.2026
31 Ха ха
Коментиран от #35
09:21 12.08.2026
32 българина
09:22 12.08.2026
33 Европеец
До коментар #3 от "Пич":Съгласен съм с коментара ти ..... В Бг територията всички досега управляващи са малоумници,,тия 37 години е пълна трагедия не само в отбраната.... Няма какво да коментирам Повече....
Коментиран от #49
09:23 12.08.2026
34 мдаааа
09:25 12.08.2026
35 Факт
До коментар #31 от "Ха ха":Бракува продукция, че инвентаризацията не излиза?
09:33 12.08.2026
36 щом е
09:33 12.08.2026
37 Чако
И не му ли идва в главата една мисъл, че взривовете може да са от конкуренти?
09:38 12.08.2026
38 Верно ли бе
09:42 12.08.2026
39 1001
До коментар #8 от "Факт":Дърт глупак е тоя!
09:42 12.08.2026
40 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
Ами как да имаме,като милиарди отидоха за златния кенеф и в чекмеджетата.
09:46 12.08.2026
41 Ази,
До коментар #21 от "Дебил":мисля че е виновен Ленин. 🤣
09:50 12.08.2026
42 Сигурно утре
09:53 12.08.2026
43 Не мога ,
Коментиран от #52
10:08 12.08.2026
44 Боруна Лом
10:10 12.08.2026
45 Питипуууци
До коментар #12 от "Така е":Злобар
10:11 12.08.2026
46 ШЕФА
10:11 12.08.2026
47 И този ли малък псевдо
10:18 12.08.2026
48 Пропуснали сте
10:22 12.08.2026
49 кви
До коментар #33 от "Европеец":малоумници, щом оправиха живота на внуците и на внуците си, бе! Но ти си цъкай глупости по форумите, доволен с други като теб и днес, че има хляб и лучец.......
Коментиран от #50
10:25 12.08.2026
50 Европеец
До коментар #49 от "кви":Това че се оправили животът на внуци и правнуци, не значи че не са малоумници.... Значи, че са корумпирани и са липса на елементарна отговорност за позициите които заемат.....
10:49 12.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Верно ли бе
До коментар #43 от "Не мога ,":Да , и държавата била длъжна да му ги пази и охранява , защото милиардерът нямал възможност ?
10:58 12.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Умников
Как може да каже, че "НАТО по никакъв начин не може да ни помогне с отблъскването на дроновете, защото – по негови думи – това си е наш проблем."
Щом и най-върлите натовци , започнаха да казват че НАТО е въздух под налягане - трябва час по-скоро да обявим неутралитет.
За какъв чеп ни набутаха тогава в НАТО???
Това не е решение на суверена, а жалка постъпка на едни намагнитени перосони!
Крайно време е , да се посочат имената на хората, принудително вкарали България в този военен съюз, защо от това само губим !
11:09 12.08.2026
56 Бежко
До коментар #12 от "Така е":Споко брат, никого не си засегнал!
Най-много да дойдат санитарите, и пак да те "успокояват". Но ти не се плаши - дерзай.
Громи гадовете с още по-голяма смелост!
И поглеждай под кревата, мисля че пак има един с петолъчка на каскета там!
11:13 12.08.2026
57 Г Р У
11:25 12.08.2026