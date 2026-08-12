САЩ спасиха руските танкери: Украйна е спряла ударите по черноморско пристанище заради искане на Джей Ди Ванс

Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи изданието "Файненшъл таймс", като се позова на украински официални представители, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище.
Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник.
Атаките с дронове в Черно море са намалили с до една пета износа на петрол по „Каспийския тръбопроводен консорциум“ (CPC) през юли, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четири информирани източници. Нарушенията, свързани с войната между Русия и Украйна, са засегнали продажбите на Казахстан и на западни петролни компании, предаде БТА.
Обемите на товарене по „Каспийския тръбопроводен консорциум“ са били с над 20 на сто под планираното за юли ниво, достигайки около 1,2-1,3 млн. барела дневно, след като атаки с дронове край черноморския износен терминал са нарушили доставките, посочиха източниците.
Тръбопроводът транспортира суров петрол от Казахстан до руския черноморски терминал в Новоросийск и осигурява около 1,8 на сто от световните доставки на черно злато. Прекъсванията засилват опасенията за предлагането в момент, когато пазарите вече следят внимателно рисковете, свързани с конфликта в Близкия изток.
Работата на терминала на „Каспийския тръбопроводен консорциум“ е била многократно прекъсвана от средата на юли насам. Товаренето на петрол отново е било спряно в петък сутринта, след като за кратко е било възобновено в четвъртък, съобщиха два източника.
По данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler) и според два източника товаренето на суров петрол от Казахстан сорт CPC Blend е било средно около 1,1-1,2 млн. барела дневно от началото на август. Това показва, че износът остава под дори намаленото юлско равнище на фона на продължаващите прекъсвания.
Казахстан, който разчита в голяма степен на маршрута на тръбопровода за износа на своя петрол, е отчел спад на добива с 14 на сто през юли спрямо юни, според източниците. Сред големите западни петролни компании, работещи в Казахстан, са „Шеврон“ (Chevron) и „ЕксонМобил“ (ExxonMobil).
Руското външно министерство заяви, че украински сили са атакували петролни танкери по време на товарни операции на терминала на петролопровода и обвини Киев, че се опитва да дестабилизира световните петролни пазари.
Украйна засили ударите си срещу руска енергийна инфраструктура, но не е поела отговорност и не е коментирала атаките с дронове срещу съоръженията, които обработват предимно казахстански петрол.
„Каспийският тръбопроводен консорциум“ отказа коментар за обемите на товарене през юли и август и не е направил публично изявление относно последните прекъсвания.
Казахстан разполага с малко алтернативни експортни маршрути, които могат да заместят обемите през петролопровода - обичайно около 1,5-1,7 млн. барела дневно, което го превръща в ключов за петролния сектор и приходите на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #14
09:07 12.08.2026
2 СВО
09:08 12.08.2026
3 Дръпнаха ушите на англосаксите
Коментиран от #74
09:08 12.08.2026
4 Мишел
Коментиран от #34
09:09 12.08.2026
5 Хе хе...
сащ руските танкери ли спасяват, или шеврон и ексон?
Mиме?
Коментиран от #12, #52
09:10 12.08.2026
6 Пенчо
09:10 12.08.2026
7 Пич
Хахаха.....
Те руснаците им унищожиха всички пристанища и инфраструктура на укрофашистите, но.......... САЩ ги били спасили........!!!???
А бе, къде си мислите, че се намирате вие, с такива статии.......???!!!
В Германия ли си въобразявате, че пишете?!
Коментиран от #15, #64
09:11 12.08.2026
8 дцавсз
Коментиран от #11
09:13 12.08.2026
9 Никога САЩ не са оставяли Русия
Макар и бързо да забравя за тези Факти Русия
09:13 12.08.2026
10 Паткани и тигри
09:14 12.08.2026
11 Демократ
До коментар #8 от "дцавсз":Това с тия фашисти и русия която се борела против фашистите вече става смешно.
Коментиран от #18
09:15 12.08.2026
12 Няма смисъл
До коментар #5 от "Хе хе...":да задаваш този въпрос. С такава омраза към Русия се губи способността да се мисли.
09:17 12.08.2026
13 Кочо
09:17 12.08.2026
14 Кийп йор ...
До коментар #1 от "Дзак":хамериканците основно спасяват само своите ...меки части.. Това е най ценното, което имат
09:19 12.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Странно ми е
След помията, дето я бълва денонощно - сигурно сънува кошмари ...
09:20 12.08.2026
17 Само
09:20 12.08.2026
18 цфаесв
До коментар #11 от "Демократ":Смешно тие ама защото не си там при укра бандера фашистите, и не са те хванали в сафари и да те пратят да станеш на тор. За това викаш че ти е смешно. Не са ти убили жената и децата и не са те карали да празнуваш най големите касапи като герои. И си мислиш че е смешно. Ама не е хич смешно на над 2 милиона укра бандера фашисти дето са заровени в черни чували, за това че се хванаха на хорото на Бандерите. Смешно викаш??? Трябва да внимавате вие "демократите" да не умрете от смях. Като умреш и умираш. Не е чак толкова смешно.
09:21 12.08.2026
19 Инна
Причината за това е опасението на Вашингтон, че атаките на Киев срещу кораби близо до Новоросийск дестабилизират пазарите и увреждат американските компании Chevron и ExxonMobil.
На 31 юли, по време на телефонен разговор, Ванс поиска от Зеленски да спре обстрела на танкери, превозващи казахстански петрол. Оттогава, според вестника, Украйна не е атакувала танкери близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC).
Киев се съгласи с искането на администрацията на Тръмп, защото иска лиценз от САЩ за производство на ракети-прехващачи Patriot, съобщи източник, запознат със ситуацията, пред FT.
Въпросът за доставките на Patriot остава ключов за Украйна. По-рано украинският историк Марта Гавришко заяви, че Киев няма да получи лиценз от САЩ за производство на тези ракети. Тя посочи „легендарни проблеми с корупцията“ като причина. Предвид мащаба на корупцията, каза тя, възниква въпросът колко дълго класифицираните технологии на „Пейтриът“ ще останат в безопасност.
09:22 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Георги
09:23 12.08.2026
22 Доротея
09:23 12.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хумор сатира и забава
Коментиран от #29
09:29 12.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ОраКул🔮
До коментар #23 от "Специалист":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???
09:31 12.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 САЩ бранят доставките на
До коментар #24 от "Хумор сатира и забава":руски петрол за Нефтозавода в Бургас. Това верно е топ новина пичове
Коментиран от #31, #48
09:32 12.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Явно ета е сделката
До коментар #29 от "САЩ бранят доставките на":За да поемем американските самалйоти. Так, так !
09:34 12.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха ха ха
09:36 12.08.2026
34 Така е
До коментар #4 от "Мишел":Путин е наредил на Тръмп да се спрат всякакви украински удари по руски съоръжения. Всичко е точно!
09:38 12.08.2026
35 Тихо бе
До коментар #23 от "Специалист":Тъ по пи тек.Затваряй чофффката ,че смъди на руска сп е р ма.Тръбар не до кла тен.
09:39 12.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 По петролопровода от Казахстан
Коментиран от #73
09:43 12.08.2026
38 А САЩ защо се молят на Путин
Коментиран от #42
09:45 12.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Има няма 500 км
09:54 12.08.2026
41 Джей Ди Ванс
09:56 12.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 руззззНаци
Коментиран от #59
10:00 12.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Янко
Коментиран от #54
10:03 12.08.2026
46 блажени
До коментар #36 от "Всеки ден гари":такива като теб..Господ обича онеправданите и бедните..НО ще получите блага в другия свят..което пак съмнително..
10:05 12.08.2026
47 Историк
10:05 12.08.2026
48 бранят те доставките за Лукойл Бургас
До коментар #29 от "САЩ бранят доставките на":Ама не е безплатно нали? Реално аз на това рекет му викам, а за вас не знам. А кой го плаща? Ами ние българите го плащаме щото очевидно сме в ролята на момата
10:06 12.08.2026
49 Ъъъ
Не е било "искане", а си е било заповед със заплаха - или спираш, или те спираме!
10:06 12.08.2026
50 Рyснак
Надявам се, че всички са закусили, пили са хапчета за натиск, за да говорят за еврото и състоянието на пътищата?
10:07 12.08.2026
51 Нека некой лев направи
10:09 12.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дивайншадоу
Коментиран от #57
10:12 12.08.2026
54 САЩ брани руският
До коментар #45 от "Янко":"сенчест" флот от украинските пирати и терористи. Нали ти е написано ? А?
10:12 12.08.2026
55 Ха ха ха
10:13 12.08.2026
56 КуZю Пушилката от депото за скрап
До коментар #39 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК ПУТКЕР":Всяка вечер сънувам че съм ядрен самолетоносач 🙄
10:13 12.08.2026
57 Трам наш
До коментар #53 от "Дивайншадоу":То за тва трумпета каза тържествено че за ден ще спре войната щото всеки един укра е под контрол на вездесъщата сащ
10:15 12.08.2026
58 Чист рекет е това
10:16 12.08.2026
59 кравари и руz наци
До коментар #43 от "руззззНаци":Банда палави хлапаци
10:16 12.08.2026
60 Боко
10:18 12.08.2026
61 ВОВКА МАСОВКАТА
Пак показа какъв
Страхил Плъх е .
Наредил в целия Град
Всички прозорци
Да бъдат затворени
Всякакъв вид Тротинетки
Скутерчета да не се движат
Из Новоросийск
Докато прави Поредната МАСОВКА.
Страх го е от Народната Любов
Някой Негов Фен
Да не би да му види Сметката.
Хаха хахахахаха хахахахаха
10:19 12.08.2026
62 Американски ценности
10:21 12.08.2026
63 Т90
10:21 12.08.2026
64 Софиянец
До коментар #7 от "Пич":А Рос дебилите кой ще спаси?
10:22 12.08.2026
65 САЩ
СЕ ГАВРЯТ
СЪС КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР.
НЕ УДРЯЙТЕ
КОРАБИТЕ
А В СЪЩОТОТО ВРЕМЕ ПОПИЛЯХА
ЛУКОЙЛ ОТ САНКЦИИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
10:22 12.08.2026
66 млад еврас
10:22 12.08.2026
67 последната укра
10:23 12.08.2026
68 Укротролюго, имаш скоротечен рак
10:27 12.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 щети на американските компании
10:28 12.08.2026
71 Джей Ди Ванс - Оля
10:35 12.08.2026
72 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
КАК ОНЯ ДЕН
ПУТИН СИ ГОВОРЕШЕ
ЗА ОБСТАНОВКАТА НА ФРОНТА
СЪС ПОЛКОВНИК АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ.
ДАЖЕ ТЕЛЕФОНИЯ РАЗГОВОР
ГО ИЗЛЪЧИХА В НАЦИОНАЛЕН ЕФИР
ИМА ОБАЧЕ ЕДИН МАЛЪК НЮАНС.
ПОЛКОВНИК АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ.
Е УБИТ ПРЕЗ 2025 ГОДИНА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПУТИН ОБИЧА ДА СИ ГОВОРИ
ХОРА ОТ ОТВЪДНОТО.
ПЕТЪР 1
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА
АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПУТИН ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ГО
НАПРАВИХА ЗА РЕЗИЛ.
НЯМА ТАКЪВ ПОЗОР
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
10:35 12.08.2026
73 Казва ли ти някой
До коментар #37 от "По петролопровода от Казахстан":Може и на тройна цена даже да стига до Росенец. Хич даже няма да е изненадващо.
10:41 12.08.2026
74 Поправка
До коментар #3 от "Дръпнаха ушите на англосаксите":Съгласно публични данни, към момента САЩ са най-големия производител на петрол в света с 13 млн барела на ден, следващите (Русия, арабите и т.н.) са с 9. Американците изнасят около 3 м на ден.
Явно, драмата с Иран ги устройва…
Коментиран от #81
10:46 12.08.2026
75 az СВО Победа 81
Снощи Новороссийск отново беше атакуван от ВСУ.
Има убити цивилни, сред които и дете на 8 години.
Коментиран от #85
10:46 12.08.2026
76 Е да де и тук :
Разликата че този път не наглеят че Русия е отговорна .
"Украйна засили ударите си срещу руска енергийна инфраструктура, но не е поела отговорност и не е коментирала атаките с дронове срещу съоръженията, които обработват предимно казахстански петрол."
10:48 12.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ударили ууукрите
10:52 12.08.2026
79 Не е фейк пич
До коментар #77 от "Хи хи хи...":Но е адски гнусно. Хората умират а една шепа олигофрени си въртят схеми и забогатяват от страданието и смърта
10:54 12.08.2026
80 Хахахаха
10:54 12.08.2026
81 Стига лъга, шекел
До коментар #74 от "Поправка":Кравите произвеждат, ама и ВНАСЯТ 1/3 от потреблението си на петрол, хахахах
10:57 12.08.2026
82 простата истина
Коментиран от #89
10:59 12.08.2026
83 Въпрос
11:00 12.08.2026
84 последната укра
11:03 12.08.2026
85 И кво?
До коментар #75 от "az СВО Победа 81":Война е.
Коментиран от #92
11:03 12.08.2026
86 оня с коня
11:04 12.08.2026
87 Хайо
11:06 12.08.2026
88 С думи прости
11:06 12.08.2026
89 Йосиф Кобзон
До коментар #82 от "простата истина":При мен е истината.Приемам руснаци и всякакви русорасти във всякакъв вид опковки.
11:08 12.08.2026
90 Диви и щастливи ще сте сигурно
11:13 12.08.2026
91 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:20 12.08.2026
92 az СВО Победа 81
До коментар #85 от "И кво?":Има война и война....
Например маниерът на запада при водене на война е да не се церемони с цивилното население.Докато руснаците винаги са воювали и воюват с максимално пазене на цивилните.
11:24 12.08.2026