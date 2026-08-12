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САЩ спасиха руските танкери: Украйна е спряла ударите по черноморско пристанище заради искане на Джей Ди Ванс
  Тема: Украйна

САЩ спасиха руските танкери: Украйна е спряла ударите по черноморско пристанище заради искане на Джей Ди Ванс

12 Август, 2026 09:05 2 679 92

  • русия-
  • джей ди ванс-
  • сащ-
  • украйна-
  • петрол-
  • танкери-
  • новоросийск-
  • черно море

Във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании

САЩ спасиха руските танкери: Украйна е спряла ударите по черноморско пристанище заради искане на Джей Ди Ванс - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи изданието "Файненшъл таймс", като се позова на украински официални представители, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище.

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Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник.

Атаките с дронове в Черно море са намалили с до една пета износа на петрол по „Каспийския тръбопроводен консорциум“ (CPC) през юли, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четири информирани източници. Нарушенията, свързани с войната между Русия и Украйна, са засегнали продажбите на Казахстан и на западни петролни компании, предаде БТА.

Обемите на товарене по „Каспийския тръбопроводен консорциум“ са били с над 20 на сто под планираното за юли ниво, достигайки около 1,2-1,3 млн. барела дневно, след като атаки с дронове край черноморския износен терминал са нарушили доставките, посочиха източниците.

Тръбопроводът транспортира суров петрол от Казахстан до руския черноморски терминал в Новоросийск и осигурява около 1,8 на сто от световните доставки на черно злато. Прекъсванията засилват опасенията за предлагането в момент, когато пазарите вече следят внимателно рисковете, свързани с конфликта в Близкия изток.

Работата на терминала на „Каспийския тръбопроводен консорциум“ е била многократно прекъсвана от средата на юли насам. Товаренето на петрол отново е било спряно в петък сутринта, след като за кратко е било възобновено в четвъртък, съобщиха два източника.

По данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler) и според два източника товаренето на суров петрол от Казахстан сорт CPC Blend е било средно около 1,1-1,2 млн. барела дневно от началото на август. Това показва, че износът остава под дори намаленото юлско равнище на фона на продължаващите прекъсвания.

Казахстан, който разчита в голяма степен на маршрута на тръбопровода за износа на своя петрол, е отчел спад на добива с 14 на сто през юли спрямо юни, според източниците. Сред големите западни петролни компании, работещи в Казахстан, са „Шеврон“ (Chevron) и „ЕксонМобил“ (ExxonMobil).

Руското външно министерство заяви, че украински сили са атакували петролни танкери по време на товарни операции на терминала на петролопровода и обвини Киев, че се опитва да дестабилизира световните петролни пазари.

Украйна засили ударите си срещу руска енергийна инфраструктура, но не е поела отговорност и не е коментирала атаките с дронове срещу съоръженията, които обработват предимно казахстански петрол.

„Каспийският тръбопроводен консорциум“ отказа коментар за обемите на товарене през юли и август и не е направил публично изявление относно последните прекъсвания.

Казахстан разполага с малко алтернативни експортни маршрути, които могат да заместят обемите през петролопровода - обичайно около 1,5-1,7 млн. барела дневно, което го превръща в ключов за петролния сектор и приходите на страната.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    27 6 Отговор
    Като са им дали база за атаки във вътрешността!

    Коментиран от #14

    09:07 12.08.2026

  • 2 СВО

    13 49 Отговор
    Украинците не знаят.Цяла нощ бомбят Новоросийск.

    09:08 12.08.2026

  • 3 Дръпнаха ушите на англосаксите

    61 8 Отговор
    защото САЩ остават без петрол, а търговията им трябва да продължи. Руски петрол трябва да се разпродаде в цяла Европа на тройни цени.

    Коментиран от #74

    09:08 12.08.2026

  • 4 Мишел

    53 6 Отговор
    Украйна била спряла ударите в Черно море, но Русия е утроила ударите в морето и в Украйна.

    Коментиран от #34

    09:09 12.08.2026

  • 5 Хе хе...

    86 3 Отговор
    И сега последно!
    сащ руските танкери ли спасяват, или шеврон и ексон?
    Mиме?

    Коментиран от #12, #52

    09:10 12.08.2026

  • 6 Пенчо

    61 7 Отговор
    Как няма да спрат!? Нали този нефт американците препродават!

    09:10 12.08.2026

  • 7 Пич

    67 11 Отговор
    Хахаха.....
    Хахаха.....

    Те руснаците им унищожиха всички пристанища и инфраструктура на укрофашистите, но.......... САЩ ги били спасили........!!!???

    А бе, къде си мислите, че се намирате вие, с такива статии.......???!!!
    В Германия ли си въобразявате, че пишете?!

    Коментиран от #15, #64

    09:11 12.08.2026

  • 8 дцавсз

    48 11 Отговор
    Русия начупи ушите на бандера фашистите и ги върна в каменната ера, а лъжците им се привижда САЩ??? Лъжци, САЩ да гледат как да избягат от Близкия Изток без да ги бият многа и да не се навъртат до Русия. Това е по вярно. Спрете да лъжете мисирки. Колкото повече лъжете толкова по ще затъвате в собствените си лъжи. Слава на Господ Иисус Христос Русия е силна.

    Коментиран от #11

    09:13 12.08.2026

  • 9 Никога САЩ не са оставяли Русия

    18 42 Отговор
    Винаги са ги хранили и защитавали в тежки моменти

    Макар и бързо да забравя за тези Факти Русия

    09:13 12.08.2026

  • 10 Паткани и тигри

    43 2 Отговор
    "Доброто трябва да победи, ама САЩ току-що показаха, че за тях добро значи когато ни изнася. Първо бият санкции, държат се като световни полицаи, ама като дойде петролът на прицел – веднага издават лицензи и спасяват руски танкери. Те не се бият с Русия – те се бият с джоба си. И като им притрябва гориво, изведнъж санкциите стават гъвкави, а принципите – за другите. Путин не трепва, не моли, не прави отстъпки – просто ги чака да се превият, и ето – те се превиха. От САЩ до Брюксел – всички са готови да си глътнат думите, щом мирише на долар. Доброто победи ли? Не, брат – победи алчността, както винаги. А Путин си седи и се смее, защото знае: колкото и да плюят, пак ще им трябва неговият петрол. Слабаци."

    09:14 12.08.2026

  • 11 Демократ

    11 34 Отговор

    До коментар #8 от "дцавсз":

    Това с тия фашисти и русия която се борела против фашистите вече става смешно.

    Коментиран от #18

    09:15 12.08.2026

  • 12 Няма смисъл

    38 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хе хе...":

    да задаваш този въпрос. С такава омраза към Русия се губи способността да се мисли.

    09:17 12.08.2026

  • 13 Кочо

    27 2 Отговор
    Ако има такова нещо, то е, защото усетиха дебелата хурка!

    09:17 12.08.2026

  • 14 Кийп йор ...

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    хамериканците основно спасяват само своите ...меки части.. Това е най ценното, което имат

    09:19 12.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Странно ми е

    35 2 Отговор
    Как си ляга, и как спи тази авторка.
    След помията, дето я бълва денонощно - сигурно сънува кошмари ...

    09:20 12.08.2026

  • 17 Само

    25 3 Отговор
    Джей Ди Ванс, защитава националните интереси на САЩ. Останалите в правителството на Тръмп са израелски подлоги включително и президента.

    09:20 12.08.2026

  • 18 цфаесв

    27 4 Отговор

    До коментар #11 от "Демократ":

    Смешно тие ама защото не си там при укра бандера фашистите, и не са те хванали в сафари и да те пратят да станеш на тор. За това викаш че ти е смешно. Не са ти убили жената и децата и не са те карали да празнуваш най големите касапи като герои. И си мислиш че е смешно. Ама не е хич смешно на над 2 милиона укра бандера фашисти дето са заровени в черни чували, за това че се хванаха на хорото на Бандерите. Смешно викаш??? Трябва да внимавате вие "демократите" да не умрете от смях. Като умреш и умираш. Не е чак толкова смешно.

    09:21 12.08.2026

  • 19 Инна

    22 1 Отговор
    FT:
    Причината за това е опасението на Вашингтон, че атаките на Киев срещу кораби близо до Новоросийск дестабилизират пазарите и увреждат американските компании Chevron и ExxonMobil.

    На 31 юли, по време на телефонен разговор, Ванс поиска от Зеленски да спре обстрела на танкери, превозващи казахстански петрол. Оттогава, според вестника, Украйна не е атакувала танкери близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC).

    Киев се съгласи с искането на администрацията на Тръмп, защото иска лиценз от САЩ за производство на ракети-прехващачи Patriot, съобщи източник, запознат със ситуацията, пред FT.

    Въпросът за доставките на Patriot остава ключов за Украйна. По-рано украинският историк Марта Гавришко заяви, че Киев няма да получи лиценз от САЩ за производство на тези ракети. Тя посочи „легендарни проблеми с корупцията“ като причина. Предвид мащаба на корупцията, каза тя, възниква въпросът колко дълго класифицираните технологии на „Пейтриът“ ще останат в безопасност.

    09:22 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Георги

    27 1 Отговор
    какво има да ги молят, цялото разузнаване и насочване се случва с натовска техника. Нали не мислите, че украинците имат сателити и системи стигащи 2000км?

    09:23 12.08.2026

  • 22 Доротея

    7 20 Отговор
    Ей, непросветени! Толкова ли не схванахте, че САЩ Русия са една държава! Винаги са се подкрепяли! То така се подарява цяла Аляска за 7 500 долара! Сбогом, Гринго имаш повече в дисагите на свя кон! Русия създаде САЩ, а те им се отрлатиха ! Винаги е имало симпатия между тях, с нищожни, временни изключения, при дементирали комунистически президенти! С Англия е друго нещо!

    09:23 12.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хумор сатира и забава

    21 1 Отговор
    Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакуват руски нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан през цяла Русия до руското черноморско пристанище Новоросийск.... хахахаха

    Коментиран от #29

    09:29 12.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ОраКул🔮

    5 23 Отговор

    До коментар #23 от "Специалист":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    09:31 12.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 САЩ бранят доставките на

    18 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хумор сатира и забава":

    руски петрол за Нефтозавода в Бургас. Това верно е топ новина пичове

    Коментиран от #31, #48

    09:32 12.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Явно ета е сделката

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "САЩ бранят доставките на":

    За да поемем американските самалйоти. Так, так !

    09:34 12.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ха ха

    18 1 Отговор
    истинско добро утро. Разсмяхте ме. Днес явно ще надминете себе си с пропагандата. Урсула е превела парите...

    09:36 12.08.2026

  • 34 Така е

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Путин е наредил на Тръмп да се спрат всякакви украински удари по руски съоръжения. Всичко е точно!

    09:38 12.08.2026

  • 35 Тихо бе

    1 14 Отговор

    До коментар #23 от "Специалист":

    Тъ по пи тек.Затваряй чофффката ,че смъди на руска сп е р ма.Тръбар не до кла тен.

    09:39 12.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 По петролопровода от Казахстан

    17 1 Отговор
    до черноморско пристанище Новоросийск надали и грам казахстански петрол реално има. Но тва не е от значение в случая. Важното е на Зелника да му се начука канчето и петрол до Росенец да стига. Братси руски, пазен от САЩ петрол. На ква цена ще е? Вероятно по 2 естествено...

    Коментиран от #73

    09:43 12.08.2026

  • 38 А САЩ защо се молят на Путин

    14 1 Отговор
    за петрол?

    Коментиран от #42

    09:45 12.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Има няма 500 км

    12 1 Отговор
    От черноморско пристанище Новоросийск до България и сега за посредника-охранител ще плащаме и ни идва двойно. Русия не губи, САЩ печели а кой го яде дебелия? А? Кой? И като му турнат и акциза и направо на българина ще му изкокнат очичките като на козичките ....

    09:54 12.08.2026

  • 41 Джей Ди Ванс

    9 0 Отговор
    Май е и спекулант. А?

    09:56 12.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 руззззНаци

    4 3 Отговор
    С такива "приятели", като диджея и тръмбо, врагове не ти трябват!

    Коментиран от #59

    10:00 12.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Янко

    6 0 Отговор
    Руските или турските танкери за по точно.

    Коментиран от #54

    10:03 12.08.2026

  • 46 блажени

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Всеки ден гари":

    такива като теб..Господ обича онеправданите и бедните..НО ще получите блага в другия свят..което пак съмнително..

    10:05 12.08.2026

  • 47 Историк

    1 11 Отговор
    Ако честния им приятел Путин спре войната като изтегли варварските си орди от Украйна, тези няма да има за какво да се тревожат. Защото те се тревожат само за бизнеса си, но съдбата на цял народ и държава не е бизнес. Като са толкова смели да накарат Путин да спре войната, а не жертвата Украйна, която се бори за оцеляването си. Жалки бандити в Белия дом.

    10:05 12.08.2026

  • 48 бранят те доставките за Лукойл Бургас

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "САЩ бранят доставките на":

    Ама не е безплатно нали? Реално аз на това рекет му викам, а за вас не знам. А кой го плаща? Ами ние българите го плащаме щото очевидно сме в ролята на момата

    10:06 12.08.2026

  • 49 Ъъъ

    10 0 Отговор
    "...заради искане на Джей Ди Ванс..."

    Не е било "искане", а си е било заповед със заплаха - или спираш, или те спираме!

    10:06 12.08.2026

  • 50 Рyснак

    7 0 Отговор
    Добро утро на всички българи.

    Надявам се, че всички са закусили, пили са хапчета за натиск, за да говорят за еврото и състоянието на пътищата?

    10:07 12.08.2026

  • 51 Нека некой лев направи

    8 0 Отговор
    ДжейДиту Ванс бре завистници. Тоя кокаин да не е без пари

    10:09 12.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дивайншадоу

    9 0 Отговор
    От САЩ реализират краткосрочни печалби от препродажба на петрол, но вече започнаха и от резервите си да продават. А това, че терористите в Украйна са под прякото командване на САЩ, не е тайна за никого.

    Коментиран от #57

    10:12 12.08.2026

  • 54 САЩ брани руският

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Янко":

    "сенчест" флот от украинските пирати и терористи. Нали ти е написано ? А?

    10:12 12.08.2026

  • 55 Ха ха ха

    1 7 Отговор
    Украйна нищо не е спряла. Тази нощ е имало удари по пристанището в Новоросийск.

    10:13 12.08.2026

  • 56 КуZю Пушилката от депото за скрап

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК ПУТКЕР":

    Всяка вечер сънувам че съм ядрен самолетоносач 🙄

    10:13 12.08.2026

  • 57 Трам наш

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дивайншадоу":

    То за тва трумпета каза тържествено че за ден ще спре войната щото всеки един укра е под контрол на вездесъщата сащ

    10:15 12.08.2026

  • 58 Чист рекет е това

    5 0 Отговор
    по всички дефиниции. Като мутрите на времето "на вход и изход" и те охраняват от себе си уж

    10:16 12.08.2026

  • 59 кравари и руz наци

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "руззззНаци":

    Банда палави хлапаци

    10:16 12.08.2026

  • 60 Боко

    0 0 Отговор
    “фактички” а мамата …!?

    10:18 12.08.2026

  • 61 ВОВКА МАСОВКАТА

    3 7 Отговор
    В Новоросийск
    Пак показа какъв
    Страхил Плъх е .

    Наредил в целия Град
    Всички прозорци
    Да бъдат затворени

    Всякакъв вид Тротинетки
    Скутерчета да не се движат
    Из Новоросийск
    Докато прави Поредната МАСОВКА.

    Страх го е от Народната Любов

    Някой Негов Фен
    Да не би да му види Сметката.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    10:19 12.08.2026

  • 62 Американски ценности

    6 0 Отговор
    и принципи. Паразити ! Криминални схемаджии кокошкари

    10:21 12.08.2026

  • 63 Т90

    6 2 Отговор
    Копаете дъното с тая пропаганда!

    10:21 12.08.2026

  • 64 Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    А Рос дебилите кой ще спаси?

    10:22 12.08.2026

  • 65 САЩ

    3 4 Отговор
    НАПРАВО ВЕЧЕ
    СЕ ГАВРЯТ
    СЪС КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР.

    НЕ УДРЯЙТЕ
    КОРАБИТЕ

    А В СЪЩОТОТО ВРЕМЕ ПОПИЛЯХА

    ЛУКОЙЛ ОТ САНКЦИИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    10:22 12.08.2026

  • 66 млад еврас

    7 0 Отговор
    Даааааа спират парите на краваря с тея удари, от там се товарят газ, нефт и други ембаргови ресурси дето краваря ги взема да ги продава на еврастите на двойна и тройна цена, дет са вика братска помощ хахахаха. Затова краваря е наредил да се спрат ударите.

    10:22 12.08.2026

  • 67 последната укра

    8 0 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    10:23 12.08.2026

  • 68 Укротролюго, имаш скоротечен рак

    2 3 Отговор
    Укротролюго, имаш скоротечен рак с разсейки.

    10:27 12.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 щети на американските компании

    3 1 Отговор
    в Черно море ! Ку-кууу ....Ванс си върти схемички за сметка на българите. Тва трябваше да е заглавието !

    10:28 12.08.2026

  • 71 Джей Ди Ванс - Оля

    4 0 Отговор
    е свободно мислеща жена с перфектен стайлинг и собствена идентичност

    10:35 12.08.2026

  • 72 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    5 2 Отговор
    НИКОЙ НИЩО НЕ КАЗВА

    КАК ОНЯ ДЕН

    ПУТИН СИ ГОВОРЕШЕ

    ЗА ОБСТАНОВКАТА НА ФРОНТА

    СЪС ПОЛКОВНИК АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ.

    ДАЖЕ ТЕЛЕФОНИЯ РАЗГОВОР
    ГО ИЗЛЪЧИХА В НАЦИОНАЛЕН ЕФИР

    ИМА ОБАЧЕ ЕДИН МАЛЪК НЮАНС.

    ПОЛКОВНИК АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ.

    Е УБИТ ПРЕЗ 2025 ГОДИНА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИН ОБИЧА ДА СИ ГОВОРИ

    ХОРА ОТ ОТВЪДНОТО.

    ПЕТЪР 1
    ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА

    АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИН ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ГО
    НАПРАВИХА ЗА РЕЗИЛ.
    НЯМА ТАКЪВ ПОЗОР

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    10:35 12.08.2026

  • 73 Казва ли ти някой

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "По петролопровода от Казахстан":

    Може и на тройна цена даже да стига до Росенец. Хич даже няма да е изненадващо.

    10:41 12.08.2026

  • 74 Поправка

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дръпнаха ушите на англосаксите":

    Съгласно публични данни, към момента САЩ са най-големия производител на петрол в света с 13 млн барела на ден, следващите (Русия, арабите и т.н.) са с 9. Американците изнасят около 3 м на ден.
    Явно, драмата с Иран ги устройва…

    Коментиран от #81

    10:46 12.08.2026

  • 75 az СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    За да разберете колко вярна е "новината":

    Снощи Новороссийск отново беше атакуван от ВСУ.

    Има убити цивилни, сред които и дете на 8 години.

    Коментиран от #85

    10:46 12.08.2026

  • 76 Е да де и тук :

    3 1 Отговор
    Същото като Северен поток 1 и 2.
    Разликата че този път не наглеят че Русия е отговорна .
    "Украйна засили ударите си срещу руска енергийна инфраструктура, но не е поела отговорност и не е коментирала атаките с дронове срещу съоръженията, които обработват предимно казахстански петрол."

    10:48 12.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ударили ууукрите

    3 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    10:52 12.08.2026

  • 79 Не е фейк пич

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Хи хи хи...":

    Но е адски гнусно. Хората умират а една шепа олигофрени си въртят схеми и забогатяват от страданието и смърта

    10:54 12.08.2026

  • 80 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Не мислете, че Украйна е спряла ударите само по желание на Ванс. Те може да са спрели ударите в размяна на нещо. Не може да имаш оръжие за поразяване при война и да спреш ударите, щот някой искал.

    10:54 12.08.2026

  • 81 Стига лъга, шекел

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Поправка":

    Кравите произвеждат, ама и ВНАСЯТ 1/3 от потреблението си на петрол, хахахах

    10:57 12.08.2026

  • 82 простата истина

    3 1 Отговор
    Даааааа спират парите на краваря с тея удари, от там се товарят газ, нефт и други ембаргови ресурси дето краваря ги взема да ги продава на еврастите на двойна и тройна цена, дет са вика братска помощ хахахаха. Затова краваря е наредил да се спрат ударите. САЩ на никого не помага, там са само пари и интереси.

    Коментиран от #89

    10:59 12.08.2026

  • 83 Въпрос

    3 1 Отговор
    Ако нацистите от майдана печелят войната защо смъркача пише писма до Путин , черноморският им флот е изчезнал безследно от морето и Kiiw гори от пет дни ?

    11:00 12.08.2026

  • 84 последната укра

    3 0 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    11:03 12.08.2026

  • 85 И кво?

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "az СВО Победа 81":

    Война е.

    Коментиран от #92

    11:03 12.08.2026

  • 86 оня с коня

    2 1 Отговор
    Русия като ДОКАЗАЛ СЕ Двуличник обвинява Киев за Дестабилизиране на световните Нефтени Пазари,но и Зъб не обелва за същата "Дейност " на Иран!

    11:04 12.08.2026

  • 87 Хайо

    0 0 Отговор
    Сащ спаси своите си кораби ,а не руските

    11:06 12.08.2026

  • 88 С думи прости

    2 0 Отговор
    Като оставим на страна Украйна.... Русия и САЩ ни надупиха нас. Руският петрол ще си идва до Бургас но на тройна цена пазен и "спасен" естествено от добрият и справедлив САЩ

    11:06 12.08.2026

  • 89 Йосиф Кобзон

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "простата истина":

    При мен е истината.Приемам руснаци и всякакви русорасти във всякакъв вид опковки.

    11:08 12.08.2026

  • 90 Диви и щастливи ще сте сигурно

    0 0 Отговор
    Ако заради украинските боклуци плажовете ни се залеят със петрол нали?

    11:13 12.08.2026

  • 91 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор
    Сега адер мадер Зимата ще има глад и едри въшки За възстановяване дума не може да става А тепърва започва пачангата

    11:20 12.08.2026

  • 92 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "И кво?":

    Има война и война....

    Например маниерът на запада при водене на война е да не се церемони с цивилното население.Докато руснаците винаги са воювали и воюват с максимално пазене на цивилните.

    11:24 12.08.2026