САЩ спасиха руските танкери: Украйна е спряла ударите по черноморско пристанище заради искане на Джей Ди Ванс

Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи изданието "Файненшъл таймс", като се позова на украински официални представители, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище.

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Атаките с дронове в Черно море са намалили с до една пета износа на петрол по „Каспийския тръбопроводен консорциум“ (CPC) през юли, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четири информирани източници. Нарушенията, свързани с войната между Русия и Украйна, са засегнали продажбите на Казахстан и на западни петролни компании, предаде БТА.

Обемите на товарене по „Каспийския тръбопроводен консорциум“ са били с над 20 на сто под планираното за юли ниво, достигайки около 1,2-1,3 млн. барела дневно, след като атаки с дронове край черноморския износен терминал са нарушили доставките, посочиха източниците.

Тръбопроводът транспортира суров петрол от Казахстан до руския черноморски терминал в Новоросийск и осигурява около 1,8 на сто от световните доставки на черно злато. Прекъсванията засилват опасенията за предлагането в момент, когато пазарите вече следят внимателно рисковете, свързани с конфликта в Близкия изток.

Работата на терминала на „Каспийския тръбопроводен консорциум“ е била многократно прекъсвана от средата на юли насам. Товаренето на петрол отново е било спряно в петък сутринта, след като за кратко е било възобновено в четвъртък, съобщиха два източника.

По данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler) и според два източника товаренето на суров петрол от Казахстан сорт CPC Blend е било средно около 1,1-1,2 млн. барела дневно от началото на август. Това показва, че износът остава под дори намаленото юлско равнище на фона на продължаващите прекъсвания.

Казахстан, който разчита в голяма степен на маршрута на тръбопровода за износа на своя петрол, е отчел спад на добива с 14 на сто през юли спрямо юни, според източниците. Сред големите западни петролни компании, работещи в Казахстан, са „Шеврон“ (Chevron) и „ЕксонМобил“ (ExxonMobil).

Руското външно министерство заяви, че украински сили са атакували петролни танкери по време на товарни операции на терминала на петролопровода и обвини Киев, че се опитва да дестабилизира световните петролни пазари.

Украйна засили ударите си срещу руска енергийна инфраструктура, но не е поела отговорност и не е коментирала атаките с дронове срещу съоръженията, които обработват предимно казахстански петрол.

„Каспийският тръбопроводен консорциум“ отказа коментар за обемите на товарене през юли и август и не е направил публично изявление относно последните прекъсвания.

Казахстан разполага с малко алтернативни експортни маршрути, които могат да заместят обемите през петролопровода - обичайно около 1,5-1,7 млн. барела дневно, което го превръща в ключов за петролния сектор и приходите на страната.