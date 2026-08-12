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Пълнолетният, присъствал и на убийството на Георги, е бил от задържаните за побоя над непалци в Пловдив

Пълнолетният, присъствал и на убийството на Георги, е бил от задържаните за побоя над непалци в Пловдив

12 Август, 2026 09:20 1 504 43

  • убийство-
  • пловдив-
  • побой-
  • непалци

Двамата младежи – на 18 и 17 години, са обвинени за причиняване на леки телесни повреди на двама граждани на Непал по хулигански подбуди

Пълнолетният, присъствал и на убийството на Георги, е бил от задържаните за побоя над непалци в Пловдив - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пълнолетният от двамата младежи, обвинени за побой над двама непалски граждани в Пловдив, е присъствал при убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Това стана ясно от думите на заместник-районния прокурор на Пловдив Пламен Пантов по време на брифинг.

Двамата младежи – на 18 и 17 години, са обвинени за причиняване на леки телесни повреди на двама граждани на Непал по хулигански подбуди. Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли в района на булевардите „Руски“ и „Шести септември“. Според прокуратурата те са нападнали без провокация двамата чужденци, като са им нанесли удари с ръце и крака по главата и тялото.

Връзката им с разследването за убийството на Георги Кузев е установена именно в хода на това разследване. При процесуално-следствени действия в телефона на единия от обвиняемите е открит видеозапис на побоя над непалските граждани. Разследващите са установили и контакти между двамата и непълнолетните, обвинени за убийството на Кузев.

На въпрос дали двамата са участвали в случая на Младежкия хълм, от прокуратурата уточниха, че не могат да коментират участието им, тъй като убийството се разследва от Окръжната прокуратура. Прокурорът обаче потвърди, че пълнолетният от двамата е присъствал при убийството на Георги.

„Относно участието им не мога да коментирам. Единият е присъствал“, заяви той. На уточняващ въпрос кой от двамата е бил на мястото, прокурорът посочи: „Пълнолетното лице.“

Той допълни, че към момента няма информация, която може да бъде публично съобщена, дали 18-годишният е участвал непосредствено в побоя над Георги.

Двамата младежи са задържани с прокурорско постановление – пълнолетният за срок до 72 часа, а непълнолетният – до 48 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда да им наложи постоянна мярка „задържане под стража“.

Двамата обвиняеми са се възползвали от правото си да не дават обяснения. Те не са изразили и съжаление за случилото се.

По случая има видеозаписи, които показват самото нападение над непалските граждани. Разследващите все още изясняват кой е заснел клиповете, кога са направени и как са били разпространени. Сигнал за нападението първоначално е подаден на телефон 112 от случайни граждани, а след това и от самите пострадали във Второ районно управление.

Към момента няма данни двамата младежи да са имали предишни криминални прояви или регистрации в полицията. Въпреки това прокуратурата проверява дали те не са свързани и с други подобни прояви.

„Разследването предстои да бъде разширено и в насока за други техни подобни прояви“, посочиха от прокуратурата. Проверява се дали преди нападението над непалските граждани двамата не са извършвали и други нападения.

Медицинската експертиза на пострадалите все още не е готова. По предварителни данни те са получили леки телесни повреди, но експертизата трябва да установи вида, степента и характера на уврежданията. От това ще зависи и дали обвинението срещу двамата ще бъде прецизирано или ще бъде повдигнато по-тежко обвинение.

В рамките на днешния ден прокуратурата ще внесе в Районния съд искане за постоянен арест на двамата обвиняеми.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    11 25 Отговор
    Положението е черно - бяло!!!
    За непалците силно одобрявам, за българина остро осъждам!!!

    Не би било лошо да се формират групи за ремонт на алчни бизнесмени, които напълниха родината ни с чалми!!!

    Коментиран от #11

    09:24 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Реалист

    38 6 Отговор
    Необразован рецидивист.Непалците не са цигани,не са мюсюлмани а бедна но духовно богата планинска нация Сега в затвора ще получи каквото е търсел- среща и битка с реални цигани.И ще му е нужен много късмет за да се опази. девствен..

    Коментиран от #9, #38

    09:30 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити на Кака

    35 3 Отговор
    Никога не си общувал с непалци, пич. Едни от най-бедните , но и най-достойни хора на този свят - с къртовски труд оцеляват на това толкова сложно място, Непал. На малкия пръст не можем да им стъпим по трудолюбие и почтеност, пич.

    09:40 12.08.2026

  • 13 бранди

    7 7 Отговор
    А ми този явно това му е хобито бой и побой. Надявам се да си го получи по пълна програма и да търка наровете поне 20 години. Друг е въпросът, че непалци, филипинци и други джигитайци не им е мястото тук.

    09:45 12.08.2026

  • 14 Айляк

    10 4 Отговор
    Стар трик, чрез който непълнолетните стават виновни за всичко, щото ще получат минимални или никакви присъди, а пълнолетните "никога" не са били на местопрестъплението, щото ще гризнат големото дръвце.
    Да, ама тва пълнолетното го заковаха и сега ще види отде изгрява слънцето.
    Щом е доказано, че е присъствал, значи е взел дейно участие в убийството на кричимлията.
    Нема се излага пред по-малките, я!
    И накрая няма да се учудя, ако този 18-годишния обере пешкира за всичко.
    А и без тва мисля, че той е раздавал най-много ритници от всички т.е. най-виновен е.

    09:45 12.08.2026

  • 15 д-р Захариев

    15 2 Отговор
    Човешката жестокост може да се прояви в неподозирани размери, ако отговорността за това се поема от някой друг или още по-лошо, ако няма потърсена отговорност веднага и непосредствено след първите прояви на такава. Тези индивиди буквално са си играли на руска рулетка, а руската рулетка е една абсолютно безопасна игра, както могат да потвърдят всеки 5 от 6 участници.

    09:45 12.08.2026

  • 16 Тошко

    3 2 Отговор
    Z патриоти

    09:48 12.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Какво значение има

    9 6 Отговор
    дали си участвал в убийство или само си присъствал, без да окажеш помощ на жертвата и дори си снимал видеоклип?!

    Що за извратени закони имаме, които едва ли не оправдават само присъствието?

    На общата сникма всички правят фашисткия руски жест със свития юмрук и пречупения палец!
    Всички са съучастници!

    Малки фашисти от русофилски путинофилски семейства, фенове на Радев!

    Коментиран от #32

    10:05 12.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Атина Палада

    18 2 Отговор
    Всички , участвали на местопрестъплението, са убийци и трябва да бъдат съдени като убийци!

    10:06 12.08.2026

  • 23 Как да поправим непоправимото

    8 1 Отговор
    Поколение, възпитано от видеоигрите, свикнало с преследването и лова на човеци, с убийството като игра. Това са отровните, които децата са погълнали.
    Засегнати са деца от заможни семейства, и не защото са били свидетели или жертви на домашно насилие, а защото родителите са задоволявали желанията на децата си, увлечени от модата, и са подценили силата на внушенията от виртуалните игри.
    И като се добави всепозволеността, безнаказаността и безусловните права на децата, гарантирани от безумни закони и безмозъчните им автори, изненадата е фалшива...
    Най-крехкото нещо е човешката психика. Когато ненормалното се представя за норма, насилниците и убийците се чувстват герои и споделят подвизите си в мрежата, която ги е вдъхновила и научила, че човешкият живот няма никаква стойност.

    10:07 12.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Животът може да бие

    13 0 Отговор
    Който обича бой,получава бой.Тези младежи ще получат много бой.Животът ще ги бие от всякъде,с непозволени средства.Няма да знаят откъде ще им дойде, но ще им дойде.

    10:12 12.08.2026

  • 27 Дзак

    3 0 Отговор
    Характерно, че не изпитват вина!

    10:16 12.08.2026

  • 28 Голямата

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мими Кучева🐕":

    Голямата работарка. Пише в сайтовете по цял ден.

    10:19 12.08.2026

  • 29 много активни са органите

    5 0 Отговор
    и четвъртък двете кифли ще ги пуснат под домашен арест
    щото са женски и винаги им се разминава което е премълчан факт тук

    в бг се броят на пръсти затворничките и едва ли има с високи присъди за убийства

    10:34 12.08.2026

  • 30 ПРИСЪСТВАЛ

    5 0 Отговор
    Ако не беше бил непалци,нямаше да е участвал в убииството.Пълнолетно е детето.

    10:38 12.08.2026

  • 31 д-р Захариев

    2 0 Отговор
    Липсата на чувство за вина в подобни случаи е един от характерните признаци на психопатия, включващи хладнокръвие, манипулативност, липса на съчувствие и емоционална обеднялост. Личността на пациента е високо импулсивна, с дефицит на чувства на вина и съжаление за извършени вреди към другите, показва поведение, което нарушава социалните и етични норми, и има склонност към агресия, ако интересите му/й бъдат застрашени, без ярки и видими признаци на психотични разстройства, като халюцинации или параноя.
    Сега, като се замисля, се сещам за Остап Бендер, който казваше, че единствената бездна, в която можеш да падаш цял живот, е финансовата. Обаче греши. Моралната бездна е също толкова дълбока, и в нея човек може да пропада докато е жив, без да стигне дъното!!

    10:40 12.08.2026

  • 32 име

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Какво значение има":

    ПеПедофилчо, ти нещо май се засегна!?

    10:40 12.08.2026

  • 33 Кой ако не прокурора знае дали е

    1 0 Отговор
    Участвал или присъствал. Нещо пак взеха да хитруват. Щом е присъствал значи е участвал. Могъл е да се обади в полицията. То е било ясно че човека ще бъде убит. Убийци с убийци.

    10:49 12.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Още след като половината ги пуснаха

    5 0 Отговор
    И особено след като се разбра че пуснатия е 18 годишен се осъмних че нещо не е наред и че го прикриват за да не го осъдят. Как така ?!?

    10:53 12.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Значи пълнолетен седи и гледа

    4 0 Отговор
    Как пубертети убиват човек но не се обажда в полицията и си отива у тях да вечеря с близките си все едно нищо не е станало. Как е възможно това ?!?

    10:58 12.08.2026

  • 38 Трябва да бъдат съдени

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Тези които са вкарали в страната непалци индийци пакистанци уж за работна ръка но те са вече хиляди и това е етническо прочистване на България и промяна на етническия състав на населението което е най голямото престъпление извършено от олигарсите Чорбаджиите на България.

    Коментиран от #40

    11:06 12.08.2026

  • 39 Внасянето на "работна ръка" само по

    0 2 Отговор
    Себе си е расизъм спрямо самите хора. Освен че е национално престъпление срещу България. Ромите у нас се разхождат на спокойствие без да работят си живеят най спокойно , а те "внасят бангладешци и индуси и непалци" да работят за Майбах ?!?

    11:17 12.08.2026

  • 40 Тъй ли

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Трябва да бъдат съдени":

    Циганите в България са над 2 милиона. А непалците са кротки, работливи хора. Дошли са да изкарат някое евро да изпратят на семействата си.

    Коментиран от #42

    11:22 12.08.2026

  • 41 Покрай получилите разрешение

    0 0 Отговор
    Кой знае колко още хора са внесени в страната. Всеки който отиде по някаква причина по улиците или в търговските центрове и ще го види няма разминаване от цветнокожи хора половината родени в България които обаче отказват да говорят български правят се и те на филипинки . То е един етнически апокалипсис в нашата България особено в провинцията.

    11:25 12.08.2026

  • 42 2млн са и отказват да говорят български

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тъй ли":

    А чорбаджиите внавят непалци това ли е решението , ти наред ли си защо промиваш мозъци. Не ми отговаряй !

    11:30 12.08.2026

  • 43 Роучително

    0 0 Отговор
    Това трябва да помогне на децата да разберат че като навършат 18г. вече не може да си бият беззащитен за кеф.

    11:39 12.08.2026