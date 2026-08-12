Пълнолетният, присъствал и на убийството на Георги, е бил от задържаните за побоя над непалци в Пловдив

Пълнолетният от двамата младежи, обвинени за побой над двама непалски граждани в Пловдив, е присъствал при убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Това стана ясно от думите на заместник-районния прокурор на Пловдив Пламен Пантов по време на брифинг.
Двамата младежи – на 18 и 17 години, са обвинени за причиняване на леки телесни повреди на двама граждани на Непал по хулигански подбуди. Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли в района на булевардите „Руски“ и „Шести септември“. Според прокуратурата те са нападнали без провокация двамата чужденци, като са им нанесли удари с ръце и крака по главата и тялото.
Връзката им с разследването за убийството на Георги Кузев е установена именно в хода на това разследване. При процесуално-следствени действия в телефона на единия от обвиняемите е открит видеозапис на побоя над непалските граждани. Разследващите са установили и контакти между двамата и непълнолетните, обвинени за убийството на Кузев.
На въпрос дали двамата са участвали в случая на Младежкия хълм, от прокуратурата уточниха, че не могат да коментират участието им, тъй като убийството се разследва от Окръжната прокуратура. Прокурорът обаче потвърди, че пълнолетният от двамата е присъствал при убийството на Георги.
„Относно участието им не мога да коментирам. Единият е присъствал“, заяви той. На уточняващ въпрос кой от двамата е бил на мястото, прокурорът посочи: „Пълнолетното лице.“
Той допълни, че към момента няма информация, която може да бъде публично съобщена, дали 18-годишният е участвал непосредствено в побоя над Георги.
Двамата младежи са задържани с прокурорско постановление – пълнолетният за срок до 72 часа, а непълнолетният – до 48 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда да им наложи постоянна мярка „задържане под стража“.
Двамата обвиняеми са се възползвали от правото си да не дават обяснения. Те не са изразили и съжаление за случилото се.
По случая има видеозаписи, които показват самото нападение над непалските граждани. Разследващите все още изясняват кой е заснел клиповете, кога са направени и как са били разпространени. Сигнал за нападението първоначално е подаден на телефон 112 от случайни граждани, а след това и от самите пострадали във Второ районно управление.
Към момента няма данни двамата младежи да са имали предишни криминални прояви или регистрации в полицията. Въпреки това прокуратурата проверява дали те не са свързани и с други подобни прояви.
„Разследването предстои да бъде разширено и в насока за други техни подобни прояви“, посочиха от прокуратурата. Проверява се дали преди нападението над непалските граждани двамата не са извършвали и други нападения.
Медицинската експертиза на пострадалите все още не е готова. По предварителни данни те са получили леки телесни повреди, но експертизата трябва да установи вида, степента и характера на уврежданията. От това ще зависи и дали обвинението срещу двамата ще бъде прецизирано или ще бъде повдигнато по-тежко обвинение.
В рамките на днешния ден прокуратурата ще внесе в Районния съд искане за постоянен арест на двамата обвиняеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Пич
За непалците силно одобрявам, за българина остро осъждам!!!
Не би било лошо да се формират групи за ремонт на алчни бизнесмени, които напълниха родината ни с чалми!!!
Коментиран от #11
09:24 12.08.2026
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6 Реалист
Коментиран от #9, #38
09:30 12.08.2026
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12 Тити на Кака
09:40 12.08.2026
13 бранди
09:45 12.08.2026
14 Айляк
Да, ама тва пълнолетното го заковаха и сега ще види отде изгрява слънцето.
Щом е доказано, че е присъствал, значи е взел дейно участие в убийството на кричимлията.
Нема се излага пред по-малките, я!
И накрая няма да се учудя, ако този 18-годишния обере пешкира за всичко.
А и без тва мисля, че той е раздавал най-много ритници от всички т.е. най-виновен е.
09:45 12.08.2026
15 д-р Захариев
09:45 12.08.2026
16 Тошко
09:48 12.08.2026
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20 Какво значение има
Що за извратени закони имаме, които едва ли не оправдават само присъствието?
На общата сникма всички правят фашисткия руски жест със свития юмрук и пречупения палец!
Всички са съучастници!
Малки фашисти от русофилски путинофилски семейства, фенове на Радев!
Коментиран от #32
10:05 12.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Атина Палада
10:06 12.08.2026
23 Как да поправим непоправимото
Засегнати са деца от заможни семейства, и не защото са били свидетели или жертви на домашно насилие, а защото родителите са задоволявали желанията на децата си, увлечени от модата, и са подценили силата на внушенията от виртуалните игри.
И като се добави всепозволеността, безнаказаността и безусловните права на децата, гарантирани от безумни закони и безмозъчните им автори, изненадата е фалшива...
Най-крехкото нещо е човешката психика. Когато ненормалното се представя за норма, насилниците и убийците се чувстват герои и споделят подвизите си в мрежата, която ги е вдъхновила и научила, че човешкият живот няма никаква стойност.
10:07 12.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Животът може да бие
10:12 12.08.2026
27 Дзак
10:16 12.08.2026
28 Голямата
До коментар #19 от "Мими Кучева🐕":Голямата работарка. Пише в сайтовете по цял ден.
10:19 12.08.2026
29 много активни са органите
щото са женски и винаги им се разминава което е премълчан факт тук
в бг се броят на пръсти затворничките и едва ли има с високи присъди за убийства
10:34 12.08.2026
30 ПРИСЪСТВАЛ
10:38 12.08.2026
31 д-р Захариев
Сега, като се замисля, се сещам за Остап Бендер, който казваше, че единствената бездна, в която можеш да падаш цял живот, е финансовата. Обаче греши. Моралната бездна е също толкова дълбока, и в нея човек може да пропада докато е жив, без да стигне дъното!!
10:40 12.08.2026
32 име
До коментар #20 от "Какво значение има":ПеПедофилчо, ти нещо май се засегна!?
10:40 12.08.2026
33 Кой ако не прокурора знае дали е
10:49 12.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Още след като половината ги пуснаха
10:53 12.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Значи пълнолетен седи и гледа
10:58 12.08.2026
38 Трябва да бъдат съдени
До коментар #6 от "Реалист":Тези които са вкарали в страната непалци индийци пакистанци уж за работна ръка но те са вече хиляди и това е етническо прочистване на България и промяна на етническия състав на населението което е най голямото престъпление извършено от олигарсите Чорбаджиите на България.
Коментиран от #40
11:06 12.08.2026
39 Внасянето на "работна ръка" само по
11:17 12.08.2026
40 Тъй ли
До коментар #38 от "Трябва да бъдат съдени":Циганите в България са над 2 милиона. А непалците са кротки, работливи хора. Дошли са да изкарат някое евро да изпратят на семействата си.
Коментиран от #42
11:22 12.08.2026
41 Покрай получилите разрешение
11:25 12.08.2026
42 2млн са и отказват да говорят български
До коментар #40 от "Тъй ли":А чорбаджиите внавят непалци това ли е решението , ти наред ли си защо промиваш мозъци. Не ми отговаряй !
11:30 12.08.2026
43 Роучително
11:39 12.08.2026