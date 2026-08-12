Пълнолетният, присъствал и на убийството на Георги, е бил от задържаните за побоя над непалци в Пловдив

Пълнолетният от двамата младежи, обвинени за побой над двама непалски граждани в Пловдив, е присъствал при убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Това стана ясно от думите на заместник-районния прокурор на Пловдив Пламен Пантов по време на брифинг.

Двамата младежи – на 18 и 17 години, са обвинени за причиняване на леки телесни повреди на двама граждани на Непал по хулигански подбуди. Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли в района на булевардите „Руски“ и „Шести септември“. Според прокуратурата те са нападнали без провокация двамата чужденци, като са им нанесли удари с ръце и крака по главата и тялото.

Връзката им с разследването за убийството на Георги Кузев е установена именно в хода на това разследване. При процесуално-следствени действия в телефона на единия от обвиняемите е открит видеозапис на побоя над непалските граждани. Разследващите са установили и контакти между двамата и непълнолетните, обвинени за убийството на Кузев.

На въпрос дали двамата са участвали в случая на Младежкия хълм, от прокуратурата уточниха, че не могат да коментират участието им, тъй като убийството се разследва от Окръжната прокуратура. Прокурорът обаче потвърди, че пълнолетният от двамата е присъствал при убийството на Георги.

„Относно участието им не мога да коментирам. Единият е присъствал“, заяви той. На уточняващ въпрос кой от двамата е бил на мястото, прокурорът посочи: „Пълнолетното лице.“

Той допълни, че към момента няма информация, която може да бъде публично съобщена, дали 18-годишният е участвал непосредствено в побоя над Георги.

Двамата младежи са задържани с прокурорско постановление – пълнолетният за срок до 72 часа, а непълнолетният – до 48 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда да им наложи постоянна мярка „задържане под стража“.

Двамата обвиняеми са се възползвали от правото си да не дават обяснения. Те не са изразили и съжаление за случилото се.

По случая има видеозаписи, които показват самото нападение над непалските граждани. Разследващите все още изясняват кой е заснел клиповете, кога са направени и как са били разпространени. Сигнал за нападението първоначално е подаден на телефон 112 от случайни граждани, а след това и от самите пострадали във Второ районно управление.

Към момента няма данни двамата младежи да са имали предишни криминални прояви или регистрации в полицията. Въпреки това прокуратурата проверява дали те не са свързани и с други подобни прояви.

„Разследването предстои да бъде разширено и в насока за други техни подобни прояви“, посочиха от прокуратурата. Проверява се дали преди нападението над непалските граждани двамата не са извършвали и други нападения.

Медицинската експертиза на пострадалите все още не е готова. По предварителни данни те са получили леки телесни повреди, но експертизата трябва да установи вида, степента и характера на уврежданията. От това ще зависи и дали обвинението срещу двамата ще бъде прецизирано или ще бъде повдигнато по-тежко обвинение.

В рамките на днешния ден прокуратурата ще внесе в Районния съд искане за постоянен арест на двамата обвиняеми.