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Украйна: FPV дроновете остават ключово оръжие, Русия изпитва затруднения срещу тях
  Тема: Украйна

Украйна: FPV дроновете остават ключово оръжие, Русия изпитва затруднения срещу тях

12 Август, 2026 09:27, обновена 12 Август, 2026 09:26 1 217 37

  • украйна-
  • дронове-
  • русия-
  • оръжие

Командир от украинските Въздушно-десантни войски твърди, че Киев запазва предимство при безпилотните системи, а новите украински дронове ще могат да поразяват цели на над 3000 километра.

Украйна: FPV дроновете остават ключово оръжие, Русия изпитва затруднения срещу тях - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

FPV дроновете продължават да се утвърждават като едно от най-ефективните средства за прецизни удари на бойното поле. Това заяви капитан Антон Бобровски, командир на 199-та рота за обучение на специалисти по безпилотни системи към Учебния център на Въздушно-десантните войски на Украйна, в интервю за Укринформ, предава Фокус.

По думите му FPV дроновете са се превърнали в усъвършенствано средство за точкови атаки и тази тенденция ще се запази и занапред. Бобровски твърди, че руските сили изпитват сериозни затруднения при противодействието на украинските безпилотни системи.

Той посочва, че украинските дронове-бомбардировачи дават значително предимство на Киев и според него украинските сили превъзхождат Русия в този сегмент. В същото време признава, че и руската армия активно използва безпилотни технологии, от които украинската страна също извлича уроци.

Според Бобровски именно Украйна е променила правилата на съвременната война чрез масовото и иновативно използване на дронове. Той подчертава, че въпреки руските твърдения за превъзходство, Москва продължава да среща проблеми с осигуряването на достатъчно безпилотни системи.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ново поколение произведени в Украйна дронове ще може да поразява цели на разстояние над 3000 километра.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    26 3 Отговор
    Тия па гламаФци...!!!
    Па техните некадърни дронове изтепаха Румъния, Полша, България, Турция, ония мънечките пинчери, дека лаят от страх....
    За нас са опасни, не за Русия!!!

    Дайте пари на съюзникО, Урсулианци...!!!

    Коментиран от #3, #24

    09:30 12.08.2026

  • 2 Мира ботокса мисирката от новаТВ

    27 3 Отговор
    60 държави дават дронове и оръжие на украйна и Русия си напредва. Иначе зелю от план за победа мина на план за мир.

    Коментиран от #25

    09:31 12.08.2026

  • 3 стоян георгиев

    5 22 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да те трепа некадърник е най голямото възможно унижение.киев за три дена сега се промени във всичко е по план докато западна русия гори

    Коментиран от #28

    09:33 12.08.2026

  • 4 Специалист

    21 1 Отговор
    Стига писахте измишльотини.Ели Марийке разбираме че това ви е заплатата но бъдете обективни.Така ли ви учат в университета

    09:33 12.08.2026

  • 5 Що ревете тогаз

    16 1 Отговор
    пАбеждавайте. Влизайте в Москва
    Сутрин Пабед над Русия, вечер реве от нея.

    09:33 12.08.2026

  • 6 Мишки , паткани и тигри..

    22 2 Отговор
    "Трудности, бе? Руснаците преди 3 години правеха дронове, дето днес не вършат работа, ама вместо да хленчат, те вече ги замениха с нови – с изкуствен интелект, обсег над 100 км и реактивни двигатели, дето не могат да ги свалят. Украйна все още се опитва да ги брои, а руснаците вече мислят за следващото поколение. Западът пише за изтощение, а Русия произвежда оръжия, които променят правилата на играта. Трудности имат тези, които не могат да направят нищо друго, освен да повтарят едни и същи лъжи. Краят наближава – но не за Русия. За онези, които все още вярват, че могат да я спрат. Студът идва, дроновете идват, а истината – вече е тук. Гответе се за финала."

    09:35 12.08.2026

  • 7 УСПЕХ УКРАЙНА

    6 25 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    09:36 12.08.2026

  • 8 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    5 22 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    09:36 12.08.2026

  • 9 Не е вярно !!!!

    5 22 Отговор
    Руските граждани и градове поемат със телата си Украинските дронове със гордост и чест към Путин

    Рояците от Дронове биват посрещани със голи гърди от патриотичните Руки пехотинци

    За Руският войн е гордост да унищожи дрон със тялото си!!!

    Коментиран от #13, #15, #27

    09:36 12.08.2026

  • 10 Димяща ушанка

    4 23 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    09:36 12.08.2026

  • 11 Бай Трифон

    17 3 Отговор
    С дронове не се побеждава. Сухопътна войска в МАсква требен, но нЕма .... Колумбийците и те вече се дърпат. Що така, бе Миме?

    09:36 12.08.2026

  • 12 Орк на тротинетка

    6 21 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    09:36 12.08.2026

  • 13 Назмие Шабан

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Не е вярно !!!!":

    То и Алкайда са така

    09:37 12.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 МирО

    14 1 Отговор
    А за новите Руски противодронни разработки ????

    09:44 12.08.2026

  • 17 Чако

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Цеко":

    Цецкоооо! Сложил си си китка на ухото и мислиш да се хванеш на хорото!

    09:57 12.08.2026

  • 18 Мишел

    11 2 Отговор
    На всички ключови оръжия в тази война ключовете са в Русия, в Украйна са ключалките. Досега НатО не извади нито едно оръжие, с което Русия да не се справи.
    В Украйна от седмица ВСУ не могат да свалят нито от руските една балистични ракети, а от началото на войната нито една свръх- и хиперзвукова .

    10:04 12.08.2026

  • 19 бензинджиите с ракети

    2 9 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Коментиран от #23, #30

    10:05 12.08.2026

  • 20 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    2 13 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    Коментиран от #22

    10:06 12.08.2026

  • 21 Укротролюго, имаш скоротечен рак

    2 2 Отговор
    Укротролюго, имаш скоротечен рак с разсейки.

    10:29 12.08.2026

  • 22 Укротролюго, имаш скоротечен рак

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":

    Укротролюго, имаш скоротечен рак с разсейки.

    10:30 12.08.2026

  • 23 Укротролюго, имаш скоротечен рак

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "бензинджиите с ракети":

    Укротролюго, имаш скоротечен рак с разсейки.

    10:31 12.08.2026

  • 24 Антирашист 2679

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Рашистка пропаганда ! Стил да плашим нашите врагове .

    10:35 12.08.2026

  • 25 Антирашист 2681

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мира ботокса мисирката от новаТВ":

    60 държави казват на просия ТАКА НЕ МОЖЕ ! Това са методи на фашисти !

    Коментиран от #29

    10:37 12.08.2026

  • 26 Мишел

    4 1 Отговор
    Колко дрона имат ефекта на един Искандер, на един ФАБ 3000 итн.?

    10:41 12.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Недей пропуска ...

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    ...че те бяха в Киев ...и в Харков и след Истанбул се изтеглиха ...както винаги фашетата не спазиха договора.
    Нищо се , сега ще стане по трудния начин...честити ви 100 000 нови безработни в Германия.

    Коментиран от #31

    10:43 12.08.2026

  • 29 Баце.. .

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Антирашист 2681":

    ...сменяй дилъра, че много ти се изпържил мозъкът...ако изобщо си имал де.

    10:45 12.08.2026

  • 30 Антирашист 2683

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "бензинджиите с ракети":

    Изровил си стари лозунги на хитлер !

    10:46 12.08.2026

  • 31 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Недей пропуска ...":

    Те и немците бяха в москва и ленинград ама...

    10:50 12.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хайо

    1 1 Отговор
    Украйна бие с камъни ,русия с автомат .Дронове срещу ракети които не могат да се свалят .Голяма работа е Украйна й най вече западната пропаганда .

    11:10 12.08.2026

  • 34 Киев запазва предимство при безпилотни

    2 1 Отговор
    системи , а Русия има предимство В ОСТАНАЛИТЕ + ОНЕЗИ С АТОМИ ВЪТРЕ !И ДЕ Е КИРО НА КИРИЯ СЕ ПИТА В ЗАДАЧАТА ! А?

    11:23 12.08.2026

  • 35 АЛИ БЕГОВ

    2 1 Отговор
    КИЕВ ЗАПАЗВА ПРЕДИМСТВО ПРИ НА БАБА СИ РОЗОВИТЕ КЮЛОТИ !

    11:25 12.08.2026

  • 36 До последния руснас

    0 0 Отговор
    5 години уж великата безаналогова армия на Путлер лази из донбаската кал. Българската копейка предрича победи а те все не идват. Тази година взе здраво да гори и в блатата,да видим като опитат от собственото си лекарство ватенките колко ще им е хубаво.
    А диванните копейки ще продължават да громят Запада от вкъщи и ще предричат неминуема победа на милиционера геостратег.

    11:37 12.08.2026

  • 37 АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ

    0 0 Отговор
    ПУТИН МИ

    ЗВЪНИ.

    АЗИС ЕЛА ОТ КОНЦЕРТА НА КАБЗОН

    СПАСИ ПОЛОЖЕНИЕТО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    11:38 12.08.2026

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