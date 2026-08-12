Украйна: FPV дроновете остават ключово оръжие, Русия изпитва затруднения срещу тях

FPV дроновете продължават да се утвърждават като едно от най-ефективните средства за прецизни удари на бойното поле. Това заяви капитан Антон Бобровски, командир на 199-та рота за обучение на специалисти по безпилотни системи към Учебния център на Въздушно-десантните войски на Украйна, в интервю за Укринформ, предава Фокус.

По думите му FPV дроновете са се превърнали в усъвършенствано средство за точкови атаки и тази тенденция ще се запази и занапред. Бобровски твърди, че руските сили изпитват сериозни затруднения при противодействието на украинските безпилотни системи.

Той посочва, че украинските дронове-бомбардировачи дават значително предимство на Киев и според него украинските сили превъзхождат Русия в този сегмент. В същото време признава, че и руската армия активно използва безпилотни технологии, от които украинската страна също извлича уроци.

Според Бобровски именно Украйна е променила правилата на съвременната война чрез масовото и иновативно използване на дронове. Той подчертава, че въпреки руските твърдения за превъзходство, Москва продължава да среща проблеми с осигуряването на достатъчно безпилотни системи.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ново поколение произведени в Украйна дронове ще може да поразява цели на разстояние над 3000 километра.