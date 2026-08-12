Украйна: FPV дроновете остават ключово оръжие, Русия изпитва затруднения срещу тях

FPV дроновете продължават да се утвърждават като едно от най-ефективните средства за прецизни удари на бойното поле. Това заяви капитан Антон Бобровски, командир на 199-та рота за обучение на специалисти по безпилотни системи към Учебния център на Въздушно-десантните войски на Украйна, в интервю за Укринформ, предава Фокус.
По думите му FPV дроновете са се превърнали в усъвършенствано средство за точкови атаки и тази тенденция ще се запази и занапред. Бобровски твърди, че руските сили изпитват сериозни затруднения при противодействието на украинските безпилотни системи.
Той посочва, че украинските дронове-бомбардировачи дават значително предимство на Киев и според него украинските сили превъзхождат Русия в този сегмент. В същото време признава, че и руската армия активно използва безпилотни технологии, от които украинската страна също извлича уроци.
Според Бобровски именно Украйна е променила правилата на съвременната война чрез масовото и иновативно използване на дронове. Той подчертава, че въпреки руските твърдения за превъзходство, Москва продължава да среща проблеми с осигуряването на достатъчно безпилотни системи.
По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ново поколение произведени в Украйна дронове ще може да поразява цели на разстояние над 3000 километра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Па техните некадърни дронове изтепаха Румъния, Полша, България, Турция, ония мънечките пинчери, дека лаят от страх....
За нас са опасни, не за Русия!!!
Дайте пари на съюзникО, Урсулианци...!!!
Коментиран от #3, #24
09:30 12.08.2026
2 Мира ботокса мисирката от новаТВ
Коментиран от #25
09:31 12.08.2026
3 стоян георгиев
До коментар #1 от "Пич":Да те трепа некадърник е най голямото възможно унижение.киев за три дена сега се промени във всичко е по план докато западна русия гори
Коментиран от #28
09:33 12.08.2026
4 Специалист
09:33 12.08.2026
5 Що ревете тогаз
Сутрин Пабед над Русия, вечер реве от нея.
09:33 12.08.2026
6 Мишки , паткани и тигри..
09:35 12.08.2026
7 УСПЕХ УКРАЙНА
09:36 12.08.2026
8 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
09:36 12.08.2026
9 Не е вярно !!!!
Рояците от Дронове биват посрещани със голи гърди от патриотичните Руки пехотинци
За Руският войн е гордост да унищожи дрон със тялото си!!!
Коментиран от #13, #15, #27
09:36 12.08.2026
10 Димяща ушанка
09:36 12.08.2026
11 Бай Трифон
09:36 12.08.2026
12 Орк на тротинетка
09:36 12.08.2026
13 Назмие Шабан
До коментар #9 от "Не е вярно !!!!":То и Алкайда са така
09:37 12.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 МирО
09:44 12.08.2026
17 Чако
До коментар #15 от "Цеко":Цецкоооо! Сложил си си китка на ухото и мислиш да се хванеш на хорото!
09:57 12.08.2026
18 Мишел
В Украйна от седмица ВСУ не могат да свалят нито от руските една балистични ракети, а от началото на войната нито една свръх- и хиперзвукова .
10:04 12.08.2026
19 бензинджиите с ракети
ну паГади
Коментиран от #23, #30
10:05 12.08.2026
20 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
Коментиран от #22
10:06 12.08.2026
21 Укротролюго, имаш скоротечен рак
10:29 12.08.2026
22 Укротролюго, имаш скоротечен рак
До коментар #20 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":Укротролюго, имаш скоротечен рак с разсейки.
10:30 12.08.2026
23 Укротролюго, имаш скоротечен рак
До коментар #19 от "бензинджиите с ракети":Укротролюго, имаш скоротечен рак с разсейки.
10:31 12.08.2026
24 Антирашист 2679
До коментар #1 от "Пич":Рашистка пропаганда ! Стил да плашим нашите врагове .
10:35 12.08.2026
25 Антирашист 2681
До коментар #2 от "Мира ботокса мисирката от новаТВ":60 държави казват на просия ТАКА НЕ МОЖЕ ! Това са методи на фашисти !
Коментиран от #29
10:37 12.08.2026
26 Мишел
10:41 12.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Недей пропуска ...
До коментар #3 от "стоян георгиев":...че те бяха в Киев ...и в Харков и след Истанбул се изтеглиха ...както винаги фашетата не спазиха договора.
Нищо се , сега ще стане по трудния начин...честити ви 100 000 нови безработни в Германия.
Коментиран от #31
10:43 12.08.2026
29 Баце.. .
До коментар #25 от "Антирашист 2681":...сменяй дилъра, че много ти се изпържил мозъкът...ако изобщо си имал де.
10:45 12.08.2026
30 Антирашист 2683
До коментар #19 от "бензинджиите с ракети":Изровил си стари лозунги на хитлер !
10:46 12.08.2026
31 стоян георгиев
До коментар #28 от "Недей пропуска ...":Те и немците бяха в москва и ленинград ама...
10:50 12.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хайо
11:10 12.08.2026
34 Киев запазва предимство при безпилотни
11:23 12.08.2026
35 АЛИ БЕГОВ
11:25 12.08.2026
36 До последния руснас
А диванните копейки ще продължават да громят Запада от вкъщи и ще предричат неминуема победа на милиционера геостратег.
11:37 12.08.2026
37 АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ
ЗВЪНИ.
АЗИС ЕЛА ОТ КОНЦЕРТА НА КАБЗОН
СПАСИ ПОЛОЖЕНИЕТО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
11:38 12.08.2026