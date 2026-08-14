Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналдо се завърна в Ал-Насър с тотално обновена визия

Роналдо се завърна в Ал-Насър с тотално обновена визия

14 Август, 2026 08:59 919 1

  • роналдо-
  • футбол-
  • ал насър-
  • визия

Нападателят, който вече е на 41 години, пристигна в тренировъчния център на саудитския шампион изрусен

Роналдо се завърна в Ал-Насър с тотално обновена визия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо отново е в Саудитска Арабия. Португалската мегазвезда се завърна в клубния си Ал-Насър и веднага предизвика фурор, но не само с присъствието си, а и с драстична промяна във външния си вид.

Нападателят, който вече е на 41 години, пристигна в тренировъчния център на саудитския шампион изрусен. Новината беше съобщена от самия клуб чрез публикация в социалните мрежи, която гласеше: „Вижте кой току-що пристигна в Ал-Насър“.

Промяната идва само два дни след като Роналдо сключи брак с дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес на частна церемония в Кашкайш, Португалия.

Завръщането на живата легенда на съвременния футбол се забави значително заради ангажиментите му с националния отбор на Португалия и последвалото възстановяване от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Поради тази причина той пропусна цялата предсезонна подготовка на своя тим.

Неговите сънародници, Жоао Феликс и новото попълнение Саму Коща, също отсъстваха от подготовката по същата причина, но се присъединиха към отбора няколко дни по-рано от Роналдо.

Първият официален двубой за Ал-Насър от новия сезон е насрочен за 15 август (събота), когато тимът посреща Ал-Фатех в мач от първия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Все още обаче остава загадка дали треньорският щаб ще пусне Роналдо в игра или ще му даде повече време за адаптация.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марокански кикбоксьор

    0 0 Отговор
    В много добра форма е Роналдо.

    09:40 14.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове