Ден в Созопол струва между 18 и 80 евро

Един ден в разгара на летния сезон в Созопол може да струва на един турист от 18 до над 80 евро, без в тази сума да се включват разходите за нощувка и транспорт. Този широк диапазон е установен от онлайн платформата „Ние, потребителите“ след проверка на място в курортния град в началото на месец август. Анализът проследява обичайните дневни разходи за плаж, храна и развлечения, като акцентира върху възможността за личен избор на потребителите.
„Днес няма да говорим за скандални касови бележки по морето, за най-скъпото кафе или за таратора, които бързо могат да станат звезди в социалните мрежи. Ще направим нещо по-полезно. Ще прекараме един ден в Созопол – и то в разгара на лятото. Не за да кажем кое е евтино и кое – скъпо. А за да покажем, че през целия ден имаме избор. И именно той определя колко ще струва почивката ни“, казва Габриела Руменова, която е автор на проекта.
Изборът на туристите започва още със стъпването на пясъка. Свободните зони предлагат напълно безплатен престой за тези, които носят собствени плажни принадлежности. В платените участъци цените варират значително според локацията. На Централния плаж в Созопол наемът на чадър и шезлонг е по 3,58 евро за брой, а масичката струва 3 евро. На по-отдалечените плажове като „Каваците“ и „Смокиня“ цените могат да надхвърлят 50 евро за комплект от чадър и два шезлонга. От платформата обръщат внимание, че практиката плажните принадлежности да се отдават задължително в комбинация е нелоялна.
Разходите за вода и напитки на плажа също зависят от мястото на покупка. Минералната вода е най-изгодна в супермаркетите, където бутилка от 1,5 литра струва около 1,20 евро, докато поръчката от плажния бар излиза значително по-скъпо. Коктейлите в по-луксозните плажни зони могат да надхвърлят 8 евро. Сладоледът край морето обикновено се продава с надценка от 30 до 40 процента спрямо цените във вътрешността на страната.
Според данните на „Ние, потребителите“, сутрешното хранене може да бъде съвсем бюджетно. Кисело мляко с пресни плодове излиза около 1,60 евро, а тестените изделия от крайбрежните павилиони са между 1,20 и 2,50 евро. В заведение порция бъркани яйца със зеленчуци и натурален сок достига 7 евро. Цената на сутрешното капучино варира от 2,30 до 4 евро, в зависимост от това дали е взето за из път, или се консумира в заведение на самия плаж.
За обяд туристите могат да избират между павилиони за бързо хранене и класически ресторанти. По крайбрежната алея супите се предлагат за 3,50 до 4,30 евро, салатите са около 3,60 евро, а основните ястия на грамаж струват между 1,20 и 1,80 евро за 100 грама. В ресторантите цените се доближават до тези в големите градове – салатите са от 6 до 9,50 евро, а основните ястия започват от 8-9 евро. От платформата напомнят на туристите, че като клиенти на заведение имат право да ползват санитарния възел напълно безплатно.
Вечерята предлага сходно разнообразие. Готовата храна от топлите витрини на големите супермаркети струва под 1 евро за 100 грама, като след 21:00 часа някои обекти правят отстъпка до 50 процента. Бързата храна като дюнер или бургер варира между 3 и 8 евро. За тези, които предпочитат вечеря с гледка към морето, порция прясна риба с пържени картофи и чаша вино в заведение край пристанището излиза около 17,90 евро. Десертите при вечерната разходка струват между 2 и 6 евро.
Придвижването в самия курорт също предлага различни финансови варианти. Пътуването с откритото общинско автобусче до плажовете „Каваците“ и „Смокиня“ струва 1,50 евро в едната посока. Стандартната тарифа за такси е между 10 и 12 евро, но е възможна и договорка за споделено пътуване срещу 2 евро, ако автомобилът вече изпълнява курс в същата посока.
Цените за настаняване започват от 40 до 70 евро на вечер за квартира, докато нощувката в хотелски комплекс стартира от 50 евро и може да надхвърли 200 евро.
„Ако в края на деня направим равносметка, ще видим, че не един голям разход определя бюджета на почивката. Правят го десетките малки решения през деня: къде ще закусим, от къде ще си купим кафе, ще наемем ли чадър... Важното е да сме имали възможност да направим информиран избор и да не сме останали изненадани от сметката си, защото ваканцията не е състезание кой ще похарчи най-малко или най-много“, обобщава в анализа си Габриела Руменова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #5, #16, #24
10:12 14.08.2026
2 Аз съм мазохист!
Коментиран от #14
10:15 14.08.2026
3 Таратор 9 евро
Коментиран от #11
10:16 14.08.2026
4 Флипп
Коментиран от #17, #31
10:17 14.08.2026
5 Има грешка
До коментар #1 от "Гост":По-вероятно е да е от 180 до 800 €.
Коментиран от #7
10:21 14.08.2026
6 Риба
Коментиран от #20
10:22 14.08.2026
7 Гост
До коментар #5 от "Има грешка":Да, това звучи като реалност в момента.
10:22 14.08.2026
8 чудесно е
10:23 14.08.2026
9 Последния Софиянец
10:24 14.08.2026
10 Луд Скайуокър
10:26 14.08.2026
11 Хаха
До коментар #3 от "Таратор 9 евро":Спомням си как преди 19 години таратор струваше 1лв в Пловдив 🤣
10:26 14.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 много искарват по 150-200 евро на ден
Коментиран от #35
10:30 14.08.2026
14 Хи хи
До коментар #2 от "Аз съм мазохист!":Ние внасяме пресни вносни лъна, опаковаме ги и ги предлагаме с София. Добавяме и конски лиги с чесън ! Заповядайте, да ви е сладко !!
10:30 14.08.2026
15 Райдю
Коментиран от #23
10:30 14.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Про стачка
До коментар #4 от "Флипп":Някой да те кара насила да летиш на смърдящия шезлонг и под избелелия чадър ?
10:33 14.08.2026
18 Хи хи
До коментар #12 от "На баба ви хурката":Дано и тебе да те изхвърлят от работа и да си продадеш апартамента на соц цени по 5-10000 долара за целия ти апартамент !
10:34 14.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 газо
До коментар #6 от "Риба":4 евро приятел, бях там от 20 юли една седмица, освен ако са го намалили август, ама чак не ми се вярва.
10:36 14.08.2026
21 ама вие сериозно ли?
Коментиран от #28
10:36 14.08.2026
22 По курортите открай време
10:37 14.08.2026
23 Ти си
До коментар #15 от "Райдю":Колега , много страшни филми с морски катастрофи си гледал ........
10:39 14.08.2026
24 Али Гатор
До коментар #1 от "Гост":Когато с неможеш да четеш ще има да се чудиш още! Написано е много ясно че това е без разходи за нощувка и транспорт !
Чукча не читател Чукча писател
10:43 14.08.2026
25 на дедо жезъла
До коментар #12 от "На баба ви хурката":Днес е 14-ти.Още две седмици и сезона приключва.Остава само на регионално ниво.От 1-ви септември вече учениците се подготвят.Да напомня,че в много държави учебния процес започва утре,а в други от 1-ви септември.Без фанфари и безмислени букети които направиха цветарите милионери.Просто отиват на датата и започват да учат.Така,че сезона вече приключи без да е започнал.Дано и другата година да е все така.Да си опряват цените,пък тогава ще видим.
10:43 14.08.2026
26 наивните ганчо ганка не разбраха ли че
и се бутат на квартири и свободна консумация да ги тесларят
при положение че има много изгодни оферти за ол инклузив с вкл храна пиене басеин и плаж някъде тъй като доста чужденци не дойдоха зарди еврото щото е много скъпо тук
10:43 14.08.2026
27 Mарк
Ние(аз и жена ми) бяхме там в края на юли и понеже този път нямахме останали много средства(имахме други разходи) карахме съвсем скромно. Ето конкретни примери(на човек):
1. Кафе - от апарата(евтиния с хубаво кафе) - 40 цента.
2. Закуска кренвиршка - от пекарната - 2,50 - не е евтина, но кренвиршите им са собствено производство и са страхотни.
3. На централния плаж в Созопол( в стария град) свободната зона е веднага срещу стълбите и е широка. Чадъри и шезлонги не ползваме, влизаме за 30-40 минути във водата, след това се печем на плажните си хавлии още толкова и си тръгваме - тук нулев разход.
4. Разхождаме се в стария град - има чудесни църкви и параклиси, разход - по наша преценка
5. За обед и вечеря(понякога ги съчетавахме в едно ядене около 17-18ч) - пазарувахме готова храна от Билата - примерно карначета имаше хубави - 1 евро, кюфтета, кебапчета също, боб, леша и други готвени ястия. Вземахме си кенчета бира(на промоция - 50-60 цента) и ядки за вечерите.
6. Вечер сядахме на терасата с хубав изглед и си пиехме биричка с мезета. На заведения не сме ходили.
Не съм смятал точно колко сме похарчили, но не беше много...
10:44 14.08.2026
28 Али Гатор
До коментар #21 от "ама вие сериозно ли?":Още един Чукча !
Колега , ама чети и това под заглавието бе
10:44 14.08.2026
29 Цвете
10:48 14.08.2026
30 Летовник
10:50 14.08.2026
31 аааа
До коментар #4 от "Флипп":Не е вярно, 13 евро е комплекта на централния плаж. Но има и голяма свободна зона, така че няма никакъв проблрем. Плажове да искаш в и около Созопол. Плюс дпе знае две и двеста.
10:52 14.08.2026
32 Чети
10:53 14.08.2026
33 Созополски бастуни
Коментиран от #37
10:53 14.08.2026
34 Цвете
10:53 14.08.2026
35 Малеее
До коментар #13 от "много искарват по 150-200 евро на ден":колко си неграмотен?!
10:55 14.08.2026
36 Баба Гошка
10:57 14.08.2026
37 още по добре
До коментар #33 от "Созополски бастуни":цървули не ни трябват!
Коментиран от #38
11:01 14.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 за 18 евро в Созопол
11:57 14.08.2026