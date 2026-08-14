Ден в Созопол струва между 18 и 80 евро

Един ден в разгара на летния сезон в Созопол може да струва на един турист от 18 до над 80 евро, без в тази сума да се включват разходите за нощувка и транспорт. Този широк диапазон е установен от онлайн платформата „Ние, потребителите“ след проверка на място в курортния град в началото на месец август. Анализът проследява обичайните дневни разходи за плаж, храна и развлечения, като акцентира върху възможността за личен избор на потребителите.

„Днес няма да говорим за скандални касови бележки по морето, за най-скъпото кафе или за таратора, които бързо могат да станат звезди в социалните мрежи. Ще направим нещо по-полезно. Ще прекараме един ден в Созопол – и то в разгара на лятото. Не за да кажем кое е евтино и кое – скъпо. А за да покажем, че през целия ден имаме избор. И именно той определя колко ще струва почивката ни“, казва Габриела Руменова, която е автор на проекта.

Изборът на туристите започва още със стъпването на пясъка. Свободните зони предлагат напълно безплатен престой за тези, които носят собствени плажни принадлежности. В платените участъци цените варират значително според локацията. На Централния плаж в Созопол наемът на чадър и шезлонг е по 3,58 евро за брой, а масичката струва 3 евро. На по-отдалечените плажове като „Каваците“ и „Смокиня“ цените могат да надхвърлят 50 евро за комплект от чадър и два шезлонга. От платформата обръщат внимание, че практиката плажните принадлежности да се отдават задължително в комбинация е нелоялна.

Разходите за вода и напитки на плажа също зависят от мястото на покупка. Минералната вода е най-изгодна в супермаркетите, където бутилка от 1,5 литра струва около 1,20 евро, докато поръчката от плажния бар излиза значително по-скъпо. Коктейлите в по-луксозните плажни зони могат да надхвърлят 8 евро. Сладоледът край морето обикновено се продава с надценка от 30 до 40 процента спрямо цените във вътрешността на страната.

Според данните на „Ние, потребителите“, сутрешното хранене може да бъде съвсем бюджетно. Кисело мляко с пресни плодове излиза около 1,60 евро, а тестените изделия от крайбрежните павилиони са между 1,20 и 2,50 евро. В заведение порция бъркани яйца със зеленчуци и натурален сок достига 7 евро. Цената на сутрешното капучино варира от 2,30 до 4 евро, в зависимост от това дали е взето за из път, или се консумира в заведение на самия плаж.

За обяд туристите могат да избират между павилиони за бързо хранене и класически ресторанти. По крайбрежната алея супите се предлагат за 3,50 до 4,30 евро, салатите са около 3,60 евро, а основните ястия на грамаж струват между 1,20 и 1,80 евро за 100 грама. В ресторантите цените се доближават до тези в големите градове – салатите са от 6 до 9,50 евро, а основните ястия започват от 8-9 евро. От платформата напомнят на туристите, че като клиенти на заведение имат право да ползват санитарния възел напълно безплатно.

Вечерята предлага сходно разнообразие. Готовата храна от топлите витрини на големите супермаркети струва под 1 евро за 100 грама, като след 21:00 часа някои обекти правят отстъпка до 50 процента. Бързата храна като дюнер или бургер варира между 3 и 8 евро. За тези, които предпочитат вечеря с гледка към морето, порция прясна риба с пържени картофи и чаша вино в заведение край пристанището излиза около 17,90 евро. Десертите при вечерната разходка струват между 2 и 6 евро.

Придвижването в самия курорт също предлага различни финансови варианти. Пътуването с откритото общинско автобусче до плажовете „Каваците“ и „Смокиня“ струва 1,50 евро в едната посока. Стандартната тарифа за такси е между 10 и 12 евро, но е възможна и договорка за споделено пътуване срещу 2 евро, ако автомобилът вече изпълнява курс в същата посока.

Цените за настаняване започват от 40 до 70 евро на вечер за квартира, докато нощувката в хотелски комплекс стартира от 50 евро и може да надхвърли 200 евро.

„Ако в края на деня направим равносметка, ще видим, че не един голям разход определя бюджета на почивката. Правят го десетките малки решения през деня: къде ще закусим, от къде ще си купим кафе, ще наемем ли чадър... Важното е да сме имали възможност да направим информиран избор и да не сме останали изненадани от сметката си, защото ваканцията не е състезание кой ще похарчи най-малко или най-много“, обобщава в анализа си Габриела Руменова.