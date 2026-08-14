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Ден в Созопол струва между 18 и 80 евро

Ден в Созопол струва между 18 и 80 евро

14 Август, 2026 10:11 1 166 39

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  • туристи

Изборът на туристите започва още със стъпването на пясъка

Ден в Созопол струва между 18 и 80 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един ден в разгара на летния сезон в Созопол може да струва на един турист от 18 до над 80 евро, без в тази сума да се включват разходите за нощувка и транспорт. Този широк диапазон е установен от онлайн платформата „Ние, потребителите“ след проверка на място в курортния град в началото на месец август. Анализът проследява обичайните дневни разходи за плаж, храна и развлечения, като акцентира върху възможността за личен избор на потребителите.

„Днес няма да говорим за скандални касови бележки по морето, за най-скъпото кафе или за таратора, които бързо могат да станат звезди в социалните мрежи. Ще направим нещо по-полезно. Ще прекараме един ден в Созопол – и то в разгара на лятото. Не за да кажем кое е евтино и кое – скъпо. А за да покажем, че през целия ден имаме избор. И именно той определя колко ще струва почивката ни“, казва Габриела Руменова, която е автор на проекта.

Изборът на туристите започва още със стъпването на пясъка. Свободните зони предлагат напълно безплатен престой за тези, които носят собствени плажни принадлежности. В платените участъци цените варират значително според локацията. На Централния плаж в Созопол наемът на чадър и шезлонг е по 3,58 евро за брой, а масичката струва 3 евро. На по-отдалечените плажове като „Каваците“ и „Смокиня“ цените могат да надхвърлят 50 евро за комплект от чадър и два шезлонга. От платформата обръщат внимание, че практиката плажните принадлежности да се отдават задължително в комбинация е нелоялна.

Разходите за вода и напитки на плажа също зависят от мястото на покупка. Минералната вода е най-изгодна в супермаркетите, където бутилка от 1,5 литра струва около 1,20 евро, докато поръчката от плажния бар излиза значително по-скъпо. Коктейлите в по-луксозните плажни зони могат да надхвърлят 8 евро. Сладоледът край морето обикновено се продава с надценка от 30 до 40 процента спрямо цените във вътрешността на страната.

Според данните на „Ние, потребителите“, сутрешното хранене може да бъде съвсем бюджетно. Кисело мляко с пресни плодове излиза около 1,60 евро, а тестените изделия от крайбрежните павилиони са между 1,20 и 2,50 евро. В заведение порция бъркани яйца със зеленчуци и натурален сок достига 7 евро. Цената на сутрешното капучино варира от 2,30 до 4 евро, в зависимост от това дали е взето за из път, или се консумира в заведение на самия плаж.

За обяд туристите могат да избират между павилиони за бързо хранене и класически ресторанти. По крайбрежната алея супите се предлагат за 3,50 до 4,30 евро, салатите са около 3,60 евро, а основните ястия на грамаж струват между 1,20 и 1,80 евро за 100 грама. В ресторантите цените се доближават до тези в големите градове – салатите са от 6 до 9,50 евро, а основните ястия започват от 8-9 евро. От платформата напомнят на туристите, че като клиенти на заведение имат право да ползват санитарния възел напълно безплатно.

Вечерята предлага сходно разнообразие. Готовата храна от топлите витрини на големите супермаркети струва под 1 евро за 100 грама, като след 21:00 часа някои обекти правят отстъпка до 50 процента. Бързата храна като дюнер или бургер варира между 3 и 8 евро. За тези, които предпочитат вечеря с гледка към морето, порция прясна риба с пържени картофи и чаша вино в заведение край пристанището излиза около 17,90 евро. Десертите при вечерната разходка струват между 2 и 6 евро.

Придвижването в самия курорт също предлага различни финансови варианти. Пътуването с откритото общинско автобусче до плажовете „Каваците“ и „Смокиня“ струва 1,50 евро в едната посока. Стандартната тарифа за такси е между 10 и 12 евро, но е възможна и договорка за споделено пътуване срещу 2 евро, ако автомобилът вече изпълнява курс в същата посока.

Цените за настаняване започват от 40 до 70 евро на вечер за квартира, докато нощувката в хотелски комплекс стартира от 50 евро и може да надхвърли 200 евро.

„Ако в края на деня направим равносметка, ще видим, че не един голям разход определя бюджета на почивката. Правят го десетките малки решения през деня: къде ще закусим, от къде ще си купим кафе, ще наемем ли чадър... Важното е да сме имали възможност да направим информиран избор и да не сме останали изненадани от сметката си, защото ваканцията не е състезание кой ще похарчи най-малко или най-много“, обобщава в анализа си Габриела Руменова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    21 1 Отговор
    Това платена новина ли е? Как разходи за нощувка и храна 3 пъти на ден + плаж ще струват 18 евро???

    Коментиран от #5, #16, #24

    10:12 14.08.2026

  • 2 Аз съм мазохист!

    15 2 Отговор
    Затова ходя само на нашето лайноморие!

    Коментиран от #14

    10:15 14.08.2026

  • 3 Таратор 9 евро

    18 2 Отговор
    Клюцам секи ден

    Коментиран от #11

    10:16 14.08.2026

  • 4 Флипп

    15 2 Отговор
    20 евро са два шезлонга и чадър

    Коментиран от #17, #31

    10:17 14.08.2026

  • 5 Има грешка

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    По-вероятно е да е от 180 до 800 €.

    Коментиран от #7

    10:21 14.08.2026

  • 6 Риба

    20 1 Отговор
    Ами, разходите за паркинг защо не се споменати? 3 евро на час за паркинга до пристанището....

    Коментиран от #20

    10:22 14.08.2026

  • 7 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Има грешка":

    Да, това звучи като реалност в момента.

    10:22 14.08.2026

  • 8 чудесно е

    21 0 Отговор
    за народ с масов месечен доход ололо 700 ойро

    10:23 14.08.2026

  • 9 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    200 процента надценка в хотелите спрямо миналата година.

    10:24 14.08.2026

  • 10 Луд Скайуокър

    12 1 Отговор
    Ненужна реклама на налето черноморие в края на сезона .

    10:26 14.08.2026

  • 11 Хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Таратор 9 евро":

    Спомням си как преди 19 години таратор струваше 1лв в Пловдив 🤣

    10:26 14.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 много искарват по 150-200 евро на ден

    4 6 Отговор
    а има и спестили или с огромни кредити на които не им пречи да поседят двайсетина дена . но всеки търси някакъв вид курорт . сега на едни не допата мьеченето и плетенето на езика на месните . легалите облечени в черно , мангасарците и намирисващите селяндури . в чужбина си заобиколен от чужда реч . няма въй . чалга няма . тук и чалгата се показва за разврат и корупция а по старите чалгарци са си безсрамници . сузанита , славчо и още десетина са втръснали с глупост е простотия .

    Коментиран от #35

    10:30 14.08.2026

  • 14 Хи хи

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм мазохист!":

    Ние внасяме пресни вносни лъна, опаковаме ги и ги предлагаме с София. Добавяме и конски лиги с чесън ! Заповядайте, да ви е сладко !!

    10:30 14.08.2026

  • 15 Райдю

    1 3 Отговор
    И кой измисли всички лодке от горе погледнати да са сини?За да са незабележими при претърсване от самолет или хеликоптер?За да се сливат с морето?Погледнете спасителните лодки на корабите как са боядисани-оранжеви.Имат и светлоотразителни ленти.Спасителните ризи и кръгове и те са оранжеви.

    Коментиран от #23

    10:30 14.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Про стачка

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Флипп":

    Някой да те кара насила да летиш на смърдящия шезлонг и под избелелия чадър ?

    10:33 14.08.2026

  • 18 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "На баба ви хурката":

    Дано и тебе да те изхвърлят от работа и да си продадеш апартамента на соц цени по 5-10000 долара за целия ти апартамент !

    10:34 14.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 газо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Риба":

    4 евро приятел, бях там от 20 юли една седмица, освен ако са го намалили август, ама чак не ми се вярва.

    10:36 14.08.2026

  • 21 ама вие сериозно ли?

    9 1 Отговор
    18€ ще ти струва ако спиш на някоя пейка и си купиш хляб от магазина може и един салам и толкова за 18€ в созопол!!!

    Коментиран от #28

    10:36 14.08.2026

  • 22 По курортите открай време

    8 0 Отговор
    са си били търгаши. И през соца си бяха същите. Тогава като нямаше пазарни цени, просто те лъжеха в сметката. Сега пък с еврото, дето и без това цените станаха двойни, морските се развихриха съвсем.

    10:37 14.08.2026

  • 23 Ти си

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Райдю":

    Колега , много страшни филми с морски катастрофи си гледал ........

    10:39 14.08.2026

  • 24 Али Гатор

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Когато с неможеш да четеш ще има да се чудиш още! Написано е много ясно че това е без разходи за нощувка и транспорт !
    Чукча не читател Чукча писател

    10:43 14.08.2026

  • 25 на дедо жезъла

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "На баба ви хурката":

    Днес е 14-ти.Още две седмици и сезона приключва.Остава само на регионално ниво.От 1-ви септември вече учениците се подготвят.Да напомня,че в много държави учебния процес започва утре,а в други от 1-ви септември.Без фанфари и безмислени букети които направиха цветарите милионери.Просто отиват на датата и започват да учат.Така,че сезона вече приключи без да е започнал.Дано и другата година да е все така.Да си опряват цените,пък тогава ще видим.

    10:43 14.08.2026

  • 26 наивните ганчо ганка не разбраха ли че

    4 3 Отговор
    созопол е най голямата тесларница по черноморието

    и се бутат на квартири и свободна консумация да ги тесларят
    при положение че има много изгодни оферти за ол инклузив с вкл храна пиене басеин и плаж някъде тъй като доста чужденци не дойдоха зарди еврото щото е много скъпо тук

    10:43 14.08.2026

  • 27 Mарк

    8 1 Отговор
    Всичко за морето е както си го направи човек. Разумният мъж знае 2 и 200.

    Ние(аз и жена ми) бяхме там в края на юли и понеже този път нямахме останали много средства(имахме други разходи) карахме съвсем скромно. Ето конкретни примери(на човек):

    1. Кафе - от апарата(евтиния с хубаво кафе) - 40 цента.
    2. Закуска кренвиршка - от пекарната - 2,50 - не е евтина, но кренвиршите им са собствено производство и са страхотни.
    3. На централния плаж в Созопол( в стария град) свободната зона е веднага срещу стълбите и е широка. Чадъри и шезлонги не ползваме, влизаме за 30-40 минути във водата, след това се печем на плажните си хавлии още толкова и си тръгваме - тук нулев разход.
    4. Разхождаме се в стария град - има чудесни църкви и параклиси, разход - по наша преценка

    5. За обед и вечеря(понякога ги съчетавахме в едно ядене около 17-18ч) - пазарувахме готова храна от Билата - примерно карначета имаше хубави - 1 евро, кюфтета, кебапчета също, боб, леша и други готвени ястия. Вземахме си кенчета бира(на промоция - 50-60 цента) и ядки за вечерите.

    6. Вечер сядахме на терасата с хубав изглед и си пиехме биричка с мезета. На заведения не сме ходили.

    Не съм смятал точно колко сме похарчили, но не беше много...

    10:44 14.08.2026

  • 28 Али Гатор

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "ама вие сериозно ли?":

    Още един Чукча !
    Колега , ама чети и това под заглавието бе

    10:44 14.08.2026

  • 29 Цвете

    3 1 Отговор
    ВЪПРОС, КОЛКО СТРУВАШЕ 1, 5 ЛИТЪР ВОДА ПРЕДИ ЕВРОТО? ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е ДНЕС НА ТАЗИ ЦЕНА? 1,20 ВОДА, ТАКА ЛИ БЕШЕ 2,40 ЛЕВА? ( ГОРЕ ДОЛУ)? НИКОГА НЕ Е БИЛА С ТАКАВА ЦЕНА, ТА ВСИЧКО Е СПЕКУЛА.МАСАТА НА ПЛАЖА ,ДОРИ И ЗА 8 ЧАСА Е СКЪПО, ЗАЩОТО ПОЛОВИНАТА СА СЧУПЕНИ.ТАКА ЧЕ НЕ Е МЯСТО ЗА ХВАЛЕНЕ ,А ЗА ДЕБЕЛА КОНСТАТАЦИЯ.ДА МИСЛЯТ СЕРИОЗНО С ГЛАВИТЕ СИ, КАКВИ ЦЕНИ ПРЕДЛАГАТ НА ТУРИСТИТЕ ??????

    10:48 14.08.2026

  • 30 Летовник

    4 1 Отговор
    Ако не ядете и пиете е още по- евтино.Ако спите на плажа,почивката ви излиза много тънко.Даже може да спестите.+ Бонус- чудесна ,чиста морска вода,полная с фееалии.Пей сърце!

    10:50 14.08.2026

  • 31 аааа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Флипп":

    Не е вярно, 13 евро е комплекта на централния плаж. Но има и голяма свободна зона, така че няма никакъв проблрем. Плажове да искаш в и около Созопол. Плюс дпе знае две и двеста.

    10:52 14.08.2026

  • 32 Чети

    2 1 Отговор
    преди да пишеш. Още в първото изречение пише:- ... "без в тази сума да се включват разходите за нощувка и транспорт."

    10:53 14.08.2026

  • 33 Созополски бастуни

    2 2 Отговор
    Кракът ми няма да стъпи на тая клоака

    Коментиран от #37

    10:53 14.08.2026

  • 34 Цвете

    3 0 Отговор
    ВЪПРОС, КОЛКО СТРУВАШЕ 1, 5 ЛИТЪР ВОДА ПРЕДИ ЕВРОТО? ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е ДНЕС НА ТАЗИ ЦЕНА? 1,20 ВОДА, ТАКА ЛИ БЕШЕ 2,40 ЛЕВА? ( ГОРЕ ДОЛУ)? НИКОГА НЕ Е БИЛА С ТАКАВА ЦЕНА, ТА ВСИЧКО Е СПЕКУЛА.МАСАТА НА ПЛАЖА ,ДОРИ И ЗА 8 ЧАСА Е СКЪПО, ЗАЩОТО ПОЛОВИНАТА СА СЧУПЕНИ.ТАКА ЧЕ НЕ Е МЯСТО ЗА ХВАЛЕНЕ ,А ЗА ДЕБЕЛА КОНСТАТАЦИЯ.ДА МИСЛЯТ СЕРИОЗНО С ГЛАВИТЕ СИ, КАКВИ ЦЕНИ ПРЕДЛАГАТ НА ТУРИСТИТЕ ?????? И КАК ЕДНА ЦАРЕВИЦА ПО БГ.ПЛАЖОВЕТЕ СЕ ПРОДАВА ПО 3,50 ЕВРО, ТОВА СА СИ 7 ЛЕВА? А НА МЕСТА СТРУВА И 5 ЕВРО, ЗАЩО? ГОЛЯМО КРАДЕНЕ ,НЕ Е ЛОГИЧНО.ТАКА ЛИ РАБОТИ ТЪРГОВИЯТА В БЪЛГАРИЯ ?????? ЕЙ, МИСЛЕТЕ, ЗАЩОТО ЩЕ НАСТЪПИ НАИСТИНА ОТЛИВ, АКО ПРОДЪЛЖАВАТ ТАКА.

    10:53 14.08.2026

  • 35 Малеее

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "много искарват по 150-200 евро на ден":

    колко си неграмотен?!

    10:55 14.08.2026

  • 36 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Жалки сте. Докато вие си броите евроцентовете за елементарни удоволствия, за почивка, за която спестявате месеци, нашите продажници отиват в КийвОтходнияКанал и бамм 20+ милиона евро безвъзмездна помощ от вашия джоб за мазззните укревреии да си купят частен остров. После отиват в туррция и баммм - всеки месец безвъзмездна помощ от вашия джоб за еррдоггана да има да си харчи. 15 години без клауза за прекратяване, освен ако им ги дадете авансово и на куп. Подарък газова концесийка - оо йессс. Подарък златна концесийка - дайте я насам. Подарък пътна концесийка - то се подразбира. 2 Ядрени реактора за добри отношения с просяцците на европа - с удоволствие. 10 години да им подаряваме електричество, орръъжие - така се прави. А вместо да ги изметете веднъж завинаги, им гласувате за новия спасител всеки път. Бройте 4 евро за капучино кат вий неудобно да им търсите сметка

    10:57 14.08.2026

  • 37 още по добре

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Созополски бастуни":

    цървули не ни трябват!

    Коментиран от #38

    11:01 14.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 за 18 евро в Созопол

    0 0 Отговор
    може да пиеш едно кафе със сода на някоя лафка

    11:57 14.08.2026

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