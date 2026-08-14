Фронтменът на Muse Мат Белами подаде молба за развод след 7 години брак

Фронтменът на британската рок група Muse Мат Белами е подал молба за развод със съпругата си Ел Евънс след седем години брак. Музикантът е внесъл документите в съда в Лос Анджелис на 12 август 2026 г., като е посочил като причина за раздялата „непреодолими различия“.

Новината идва само два дни след седмата годишнина от сватбата им. Мат Белами и Ел Евънс сключиха брак на 10 август 2019 г. в Малибу, Калифорния. Двамата са заедно от 2015 г., след като се запознават покрай снимките на музикалния видеоклип на Muse към песента Mercy. През декември 2017 г. Белами предлага брак на Евънс по време на пътуване до Фиджи.

Мат Белами иска пълно попечителство над децата

Един от най-съществените детайли в съдебните документи е искането на 48-годишния музикант за пълно юридическо и физическо попечителство над двете деца на двойката – шестгодишната им дъщеря Ловела и двегодишния им син Джордж.

Според информацията на People Ел Евънс възнамерява да оспори искането за попечителство. Мат Белами е посочил още, че отношенията между двамата са уредени с предбрачно споразумение, което ще има значение и при решаването на финансовите въпроси около развода.

Page Six съобщава, че Евънс е определила развода като решение, до което се е стигнало след продължителни проблеми в брака, и е заявила намерението си да се бори за попечителството над децата.

Двойката се е разделила още през 2025 г.

Официалната молба за развод идва месеци след като стана ясно, че Мат Белами и Ел Евънс вече не живеят като семейство.

Самият вокалист на Muse потвърди през юни 2026 г., че раздялата е настъпила през лятото на 2025 г. По думите му тя е била предизвикана от поредица от „наистина неочаквани обстоятелства“, без той да разкрива конкретните причини. Белами призна, че ситуацията го е принудила да постави на първо място грижата за децата и осигуряването на стабилност в дома им.

Музикантът впоследствие насочил голяма част от емоциите около личната си криза към музиката, като описва творческия процес през този период като своеобразен начин за справяне с преживяното.

Мат Белами има и син от Кейт Хъдсън

Преди връзката си с Ел Евънс Мат Белами беше сгоден за холивудската актриса Кейт Хъдсън. Двамата бяха заедно между 2010 и 2014 г. и имат син – Бингам, роден през 2011 г. След раздялата Белами и Хъдсън запазиха добри отношения и споделено попечителство над него.

Мат Белами е вокалист, китарист и основен автор на песните на Muse, една от най-разпознаваемите британски рок групи през последните повече от две десетилетия. Бандата е известна с хитове като Supermassive Black Hole, Starlight, Uprising, Time Is Running Out и Madness.

Предстоящото бракоразводно дело между Белами и Евънс вероятно ще привлече допълнително внимание най-вече заради въпроса за попечителството над двете им малки деца.