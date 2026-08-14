Левски и ЦСКА направиха нещо невиждано от 16 години

ЦСКА елиминира Макаби Тел Авив и се класира за плейоф за място в основната фаза на Лига Европа, където ще мери сили с ОФИ Крит. Във вторник пък Левски подпечата продължаването си напред в Шампионската лига, отстранявайки Кайрат, като "сините" ще играят на плейоф с АЕК Атина.

Дори при отпадане в предстоящите плейофи Левски и ЦСКА имат гарантирани евромачове поне до Нова година. "Сините" си гарантираха място минимум в основната фаза на Лига Европа и ще играят мачове и след Нова година. ЦСКА пък ще се пренесе в Лигата на конференциите, ако не успее да преодолее ОФИ Крит.

Успехите на двата ни гранда напомниха за постижение отпреди 16 години. Тогава за последно Левски и ЦСКА играха в основната фаза на европейските клубни турнири. И докато в последните години Лудогорец беше най-активен от българските представители в надпреварите на Стария континент и постигна доста успехи, този път под светлината на прожекторите са "армейците" и "сините".