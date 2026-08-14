Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски и ЦСКА направиха нещо невиждано от 16 години

Левски и ЦСКА направиха нещо невиждано от 16 години

14 Август, 2026 09:59 1 141 5

  • цска-
  • левски-
  • футбол-
  • лига европа-
  • шампионска лига

Дори при отпадане в предстоящите плейофи Левски и ЦСКА имат гарантирани евромачове поне до Нова година

Левски и ЦСКА направиха нещо невиждано от 16 години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА елиминира Макаби Тел Авив и се класира за плейоф за място в основната фаза на Лига Европа, където ще мери сили с ОФИ Крит. Във вторник пък Левски подпечата продължаването си напред в Шампионската лига, отстранявайки Кайрат, като "сините" ще играят на плейоф с АЕК Атина.

Дори при отпадане в предстоящите плейофи Левски и ЦСКА имат гарантирани евромачове поне до Нова година. "Сините" си гарантираха място минимум в основната фаза на Лига Европа и ще играят мачове и след Нова година. ЦСКА пък ще се пренесе в Лигата на конференциите, ако не успее да преодолее ОФИ Крит.

Успехите на двата ни гранда напомниха за постижение отпреди 16 години. Тогава за последно Левски и ЦСКА играха в основната фаза на европейските клубни турнири. И докато в последните години Лудогорец беше най-активен от българските представители в надпреварите на Стария континент и постигна доста успехи, този път под светлината на прожекторите са "армейците" и "сините".


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор
    "Дори при отпадане..."
    ----
    Дори?!? 🤣 Оптимисти...😂

    10:05 14.08.2026

  • 2 ДА БЕЕЕ

    4 0 Отговор
    ВЕРНО ЧЕ НЕЩО НЕВИЖДАНО ОТ 16 Г. ТЕ ОТПАДАХА ОЩЕ НА ПЪРВИЯ КРЪГ ДАЙ БОЖЕ ДА ПРОДЪРЖАТ НАПРЕД

    10:10 14.08.2026

  • 3 Радвайте се на футбола

    7 3 Отговор
    Нека децата ни се радват и спортуват покрай футболистите.Нека се зарибяват в феърплей.За първи път виждам левскари да не са такива говеда.Веласкес велик.

    10:17 14.08.2026

  • 4 Левски 1914

    6 8 Отговор
    Армейци няма има ТИРЕЙЦИ ,Литекс не е цска.

    Коментиран от #5

    10:19 14.08.2026

  • 5 Сираков-вън

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Заради такива рогати индивиди ,не понасям отбора от края на града!

    11:29 14.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове