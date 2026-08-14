Рецепта на деня: Лютеница със сурови зеленчуци

Необходими продукти:
- домати - 3 кг;
- червени чушки - 2 кг;
- патладжани - 1 кг;
- моркови - 500 г;
- чесън - 2 скилидки;
- захар - 1 ч.ч.;
- олио - 1 ч.ч.;
- сол - 3 с.л.;
- оцет - 1 с.л.
Начин на приготвяне:
Доматите, чушките, морковите и патладжаните се нарязват вечерта, преди да приготвите лютеницата, като нарязаните патладжани трябва да се поставят за 15 минути в подсолена вода, преди да започнете с приготвянето.
Нарязаните зеленчуци поставете в дълбока тенджера и добавете олиото, чесъна, захарта, солта и оцета. Оставете сместа да заври, докато течността не се изпари.
След това с помощта на пасатор направете сместа хомогенна, а накрая затворете в бурканчета. По желание може да стерилизирате, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
10:12 14.08.2026
2 Това е фантастика!
патладжани от Македония,
моркови и чесън от Китай? Само милионер, съдия, прокурор, депутат или някой друг от властимеещите или спечелил шестица от тото!
Коментиран от #4
10:15 14.08.2026
3 Ти си
10:16 14.08.2026
4 Али Гатор
До коментар #2 от "Това е фантастика!":В Метро се продава доматен пюре и такова от червени пиперки по-изгодно е отколкото да си купиш пресни зеленчуци а и по-малко работа е . И ако искаш да ти заприлича на купешка лютеница ръгай само моркови , картофено п.ре на прах а домате и пипер само по една лъжица пюре за аромат.
10:23 14.08.2026
5 Сурови
10:26 14.08.2026
6 Пецата
10:40 14.08.2026