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Рецепта на деня: Лютеница със сурови зеленчуци
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Лютеница със сурови зеленчуци

14 Август, 2026 10:05 865 6

  • лютеница-
  • зимнина-
  • буркани-
  • сурови зеленчуци-
  • какво да сготвя

Вкусна зимнина с аромат на лято

Рецепта на деня: Лютеница със сурови зеленчуци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • домати - 3 кг;
  • червени чушки - 2 кг;
  • патладжани - 1 кг;
  • моркови - 500 г;
  • чесън - 2 скилидки;
  • захар - 1 ч.ч.;
  • олио - 1 ч.ч.;
  • сол - 3 с.л.;
  • оцет - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Доматите, чушките, морковите и патладжаните се нарязват вечерта, преди да приготвите лютеницата, като нарязаните патладжани трябва да се поставят за 15 минути в подсолена вода, преди да започнете с приготвянето.

Нарязаните зеленчуци поставете в дълбока тенджера и добавете олиото, чесъна, захарта, солта и оцета. Оставете сместа да заври, докато течността не се изпари.

След това с помощта на пасатор направете сместа хомогенна, а накрая затворете в бурканчета. По желание може да стерилизирате, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 3 Отговор
    Да бяхте сложили снимка на капацитета по лютеницата, оня, кухоглавия ритнитопковец. 😂

    10:12 14.08.2026

  • 2 Това е фантастика!

    3 2 Отговор
    Ама моля, каква е тази деликатесна рецепта? Няма вече комунистически ТКЗС-та, има мързеливи и алчни фермери. Кой може да си позволи турски домати и червени чушки,
    патладжани от Македония,
    моркови и чесън от Китай? Само милионер, съдия, прокурор, депутат или някой друг от властимеещите или спечелил шестица от тото!

    Коментиран от #4

    10:15 14.08.2026

  • 3 Ти си

    1 0 Отговор
    Щом пипера и патладжана не са печени и няма кимион тигава не е лютеница а чатни ......

    10:16 14.08.2026

  • 4 Али Гатор

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това е фантастика!":

    В Метро се продава доматен пюре и такова от червени пиперки по-изгодно е отколкото да си купиш пресни зеленчуци а и по-малко работа е . И ако искаш да ти заприлича на купешка лютеница ръгай само моркови , картофено п.ре на прах а домате и пипер само по една лъжица пюре за аромат.

    10:23 14.08.2026

  • 5 Сурови

    2 3 Отговор
    Сурови какво ли значи след като са сварени. А патладжаните не правят ли ястието кьопоолу?

    10:26 14.08.2026

  • 6 Пецата

    2 0 Отговор
    Яжте ми дедовиа разбираш ли ако не щете лютеница 🤣

    10:40 14.08.2026