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"Суверенитетът и юрисдикцията на Русия върху тези острови са безспорни”: Япония остро осъди посещението на Путин на спорните Курилски острови

"Суверенитетът и юрисдикцията на Русия върху тези острови са безспорни”: Япония остро осъди посещението на Путин на спорните Курилски острови

14 Август, 2026 11:09 1 287 98

  • курилски острови-
  • владимир путин-
  • мария захарова-
  • русия-
  • япония

След посещението на Путин на Курилските острови Русия отхвърли "неоснователните" критики от страна на Япония и осъди нейния "ревизионизъм"

"Суверенитетът и юрисдикцията на Русия върху тези острови са безспорни”: Япония остро осъди посещението на Путин на спорните Курилски острови - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин предприе вчера за първи път посещение на спорните Курилски острови, върху които Япония също предявява претенции. Това предизвика остра реакция от страна на японското правителство, предаде БТА.

Великобритания

Япония остро осъди посещението на Путин на спорните Курилски острови, пише в заглавие британският в. "Гардиън".

Японското правителство реагира гневно на първото посещение на Владимир Путин на спорните Курилски острови, върху които претенции имат както Токио, така и Москва.

Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика руския посланик Николай Ноздрев, а министър-председателката Санае Такаичи определи действията на Путин като "абсолютно неприемливи".

Известни в Япония като "Северните територии", а в Русия като "Южните Курили", островите бяха завзети от тогавашния Съветски съюз в последните дни на Втората световна война и оттогава са обект на спорове.

Съветският съюз обяви война на Япония през август 1945 г., когато Токио беше на път да капитулира, и спорът попречи на двете държави да подпишат официален мирен договор, отбелязва "Гардиън".

Такаичи заяви, че островите са "както исторически, така и съгласно международното право" част от Япония и определи посещението на руския лидер като "несъвместимо с последователната позиция на Япония" по отношение на тези територии.

Японската телевизия излъчи кадри от посещението на Путин на остров Еторофу, или Итуруп на руски, където той посети училище и болница, срещна се с местни жители и опита хайвер в преработвателен завод.

Освен стратегическото си значение, островната верига, състояща се от островите Еторофу, Кунашири, Шикотан и групата острови Хабомай, осигурява достъп до богати риболовни зони и ценни минерални залежи, посочва британското издание.

В сряда Путин посети близкия руски остров Сахалин, където инспектира учения на военноморските сили и заяви, че четирите спорни острова са признати като руски в международни документи.

Покойният японски министър-председател Шиндзо Абе беше постигнал споразумение с Путин по въпроса за териториите, в резултат на което бяха възобновени посещенията на японски граждани до семейните гробове и започнаха преговори за бъдещ мирен договор. Въпреки това руското нашествие в Украйна през 2022 г. накара Япония да наложи санкции срещу физически лица и организации, свързани с Москва, което влоши двустранните отношения.

В изявлението си в сряда руският президент похвали действията на Абе и определи наложените от Япония санкции като "необосновани".

"Япония е определила Русия като основен източник на заплаха. Бих искал да подчертая, че ние не заплашваме Япония. Напротив, тя има териториални претенции към нашата страна", заяви Путин.

Въпреки че това е първото посещение на Путин на островите, Дмитрий Медведев посети Кунашири през 2010 г., когато беше президент. Медведев беше широко възприеман като лоялен към Путин, който по това време беше министър-председател, отбелязва "Гардиън".

Франция

След посещението на Путин на Курилските острови Русия отхвърли "неоснователните" критики от страна на Япония и осъди нейния "ревизионизъм", извежда в заглавие френският в. "Фигаро".

"Категорично отхвърляме тези изявления, които смятаме за политически неуместни, обидни и, разбира се, юридически неоснователни", посочи в изявление говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Осъждайки "антируската политика, граничеща с враждебност" от страна на Токио, Захарова подчерта, че Курилските острови "са били предадени на (Русия) след края на Втората световна война, в съответствие със споразуменията със съюзническите сили и с Устава на ООН".

"Суверенитетът и юрисдикцията на Русия върху тези острови са безспорни", подчерта говорителката, като упрекна японските лидери, че "си позволяват нахално да определят […] кои региони в собствената си страна може или не може да посещава" руският президент.

"Почти 81 години след подписването от Япония през септември 1945 г. на акта за безусловна капитулация, Токио отново е обсебено от ревизионистки изказвания, целящи да оправдаят агресията му в Азия и да отправят абсурдни претенции срещу Русия", допълни Захарова. Тя също така упрекна Япония за подкрепата ѝ към Украйна и за налагането на санкции срещу Москва, следвайки примера на Запада, след началото на руското нашествие в тази страна, отбелязва "Фигаро".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    34 11 Отговор
    Западът предизвиква война и ще я получи.
    Мнения на военни анализатори.
    Западът не просто наблюдава – той активно предизвиква войната, за да задържи хегемонията си, докато Изтокът се издига. Причините са икономическата криза и загубата на контрол, а оръжията и санкциите не са защита на демокрацията, а опит за запазване на световното надмощие. Руснаците обаче няма да чакат танкове и пехота – първият им удар ще бъде в орбита. Техният план е да ослепят и оглушат Запада за секунди, като унищожат или заглушат сателитите за ранно оповестяване и навигация. Разполагат с електронното оръжие "Тобол", което заглушава GPS, системата "Калинка", насочена срещу Starlink, орбиталните сателити-убийци "Нивелир", ракетата "Нудол" и в краен случай – ядрен взрив в ниска орбита, способен да унищожи до 10 000 спътника. Ако този удар бъде нанесен, Западът ще води война без комуникация, без навигация, без интернет и без ранно предупреждение за ракетни атаки. Финансовата система ще рухне, армиите ще останат без координация, а цивилното общество ще изпадне в хаос. Западът смята, че контролира ситуацията, но истината е, че той няма да контролира нищо – той просто ще получи войната, която сам предизвика. Злобното куче на Путин, Северна Корея, вече е развързано. Аз като европейски гражданин трябва ли да се притеснявам за живота си и НАТО има ли план за това?

    ✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #10, #29, #33, #53

    11:10 14.08.2026

  • 2 Вижда се

    5 12 Отговор
    Ще бъде нешо многоходово.

    Коментиран от #20

    11:13 14.08.2026

  • 3 дцокас

    35 10 Отговор
    Владимир Путин и Русия, изритаха посланика на Британия. Изритаха го като мръсно псе. Извикаха и посланика на Япония и му казаха много да внимават какви ги говорят и правят за да не преговорят 2 световна война. Нищо чудно да го изгонят и изритат и него тия дни, Само в България мълчат за тези новини. Нищо не пишат по въпроса. Русия почна да раздава шутове на всички наглеци. Слава на Господ Иисус Христос, силна е Русия. Хич не ги бави ритник и да го няма. Мълчат като бити ...си.

    Коментиран от #21, #47

    11:14 14.08.2026

  • 4 Островите

    24 5 Отговор
    Са руски.япония дърва бъра

    11:15 14.08.2026

  • 5 КАШАТА Е ЗАБЪРКАНА ОТ ХРУШЧОВ

    23 2 Отговор
    КАКТО И ЗА КРИМ.ОБЕЩАЛ Е ДА ВЪРНЕ ДВА ОТ ОСТРОВИТЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА МИРЕН ДОГОВОР С ЯПОНИЯ.НО МЕЖДУВРЕМЕННО СА ГО МАХНАЛИ И СЕГА ЯПОНЦИТЕ СИ ТЪРСЯТ ОБЕЩАНОТО.АМА ЯДЕЦ

    Коментиран от #30

    11:15 14.08.2026

  • 6 име

    23 3 Отговор
    Къв е смисъла от това ежене и раздухване на ситуацията, освен статии за пълнеж? Да не очаквате с джафкане да стреснете Русия и да даде островите на импотентните япончета?

    Коментиран от #59

    11:15 14.08.2026

  • 7 не може да бъде

    21 2 Отговор
    Разбирам трагедията на японците -как да изразят позиция като всички позиции са им отнети от американците много отдавна ... имат право само да казват йес и да се кланят до пояс!?А с посещението си на Курилите Путин сложи точка на преговорите за тези острови -ясно е че това не може да е завинаги но за следващите 20 г. -със сигурност!?

    Коментиран от #60

    11:17 14.08.2026

  • 8 🇧🇬🇷🇺 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    17 2 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #61

    11:18 14.08.2026

  • 9 А ЛЕВА?

    4 4 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    Коментиран от #11, #15

    11:18 14.08.2026

  • 10 Баш Хайдутин и действащ комунист

    7 26 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Глупости ! Калинка, Балалаъки ,Тоболи и т.н. Руснаците ако имаха такава технология щяха да заглущат поне Украйнските дронове ! Ядрена сила бля бля бля .80 % от коментарите колко е силна Русия - БГ КОПЕЙКСТАН по зле от Пакистан с това нова мислене

    Коментиран от #12

    11:18 14.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ба бааааа

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    То за това нато и ес са пред разпад а зелю риве на умрело

    Коментиран от #37

    11:20 14.08.2026

  • 13 Аеееее

    8 1 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    Коментиран от #34

    11:20 14.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 6135

    34 2 Отговор
    "спорните Курилски острови, върху които претенции имат както Токио, така и Москва"

    Токио има претенции. Москва има острови.

    11:21 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аеееее

    2 14 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!

    Коментиран от #22, #24, #36

    11:24 14.08.2026

  • 19 ТихонХренников

    21 1 Отговор
    Аман от агресивни жени в политиката. Една била желязна лейди, друга - желязна гейша, всички железни - молдовки, финландки, датчанки, германки, италианки, желязна Мара, ... Е, Путин без много думи показа на Санае Такаичи къде и е мястото.

    Коментиран от #67

    11:24 14.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БАЦЕ ЕООД

    18 2 Отговор
    Я кажете кой пусна бомбите над Нагасаки и Хоришима?

    11:27 14.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ганя Путинофила

    6 14 Отговор
    А Украйна не "ревизионизъм".
    Нема по голем имбецил от рушляка.
    На 2-ро място е бг русодебила.

    Коментиран от #50, #51

    11:30 14.08.2026

  • 26 Бункерен ботокс

    3 14 Отговор
    АААА, светът е мой, аз съм велик!
    АААА,върнете ми островчетатааааа!
    Искам да си играйкам на императооооор, няма пъъък!

    Коментиран от #86

    11:30 14.08.2026

  • 27 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    6 14 Отговор

    До коментар #24 от "Ба бааааа":

    Щастливи,че не да се родили руснаци.

    Коментиран от #31, #35, #88

    11:31 14.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 От кого бре?

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    От руския многоходов ли, не ставай смешен.
    Или от теб? Заминавай да те видя диванен пос.ерко такъв!

    11:32 14.08.2026

  • 30 И Западът обуща на Горбачов

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "КАШАТА Е ЗАБЪРКАНА ОТ ХРУШЧОВ":

    Да не се разширява Нато на изток, но го докараха до Русия.

    11:32 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мдаа

    3 14 Отговор

    До коментар #24 от "Ба бааааа":

    Зелю направи КА путин за посмешище пред цял свят.
    5 години в бункер.
    Мдаа.

    11:33 14.08.2026

  • 33 Мъгла

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Не е ясно, с какво разполагат едните, другите, третите, но със сигурност вървят изпитания на неясното.

    11:33 14.08.2026

  • 34 Не може,

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Аеееее":

    правителството не дава. Може само копейдаци доброволци. Путин ви покани.

    Коментиран от #38

    11:34 14.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пепи Волгата

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Аеееее":

    Аз избрах еврото!

    11:34 14.08.2026

  • 37 Баш Хайдутин и действащ комунист

    2 11 Отговор

    До коментар #12 от "Ба бааааа":

    ЗА ДОЛАРА СЪЩОТО СЛУШАМ ОТ 20 ГОДИНИ НО ОЩЕ НЕ СЕ РАЗПАДНЪЛ ,БРИК МРиКс ала бал .Путин като лисицата ходи зад коча НО ,не падат .!..

    Коментиран от #41

    11:35 14.08.2026

  • 38 Тцк ......тцк

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Не може,":

    Организира безплатна екскурзия до фронта ти си с предимство

    Коментиран от #46

    11:35 14.08.2026

  • 39 КУРИЛИТЕ СА СИ РУСКИ!!!

    4 8 Отговор
    И все пак колко тъжно изглеждат днес тези острови в качеството си на руска територия, сравнено с останалите японски острови!!! Изобщо толкова богата на природни дадености страна като Русия, а толкова лошо стопанисва!

    Коментиран от #57, #82

    11:35 14.08.2026

  • 40 Робот

    3 10 Отговор
    Изтощената от кремълски мечтания Раша да си сяда на педофилското четирибуквие и да не се заяжда със самураи, че там работата не е майтап.
    Хаяско явно не е час.

    11:36 14.08.2026

  • 41 Селям Алейком

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Така ме посрещнаха тази сутрин на Фолксваген Волфсбург СЛАВА украина победи Германия без бой

    Коментиран от #64

    11:37 14.08.2026

  • 42 Мишел

    9 2 Отговор
    Курилите и остров Хокайдо са станали руски без война, даже местното население айни е било покръстено в православие в построени там църкви. Доста след това,огато японците пристигат , без война стават японски. След тежки битки през Втората световна война, Курилите стават отново руски и никой няма да може да промени това. Отнемане на територия на ядрени държави може да стане само с ядрена война, и не си заслужава

    Коментиран от #74

    11:37 14.08.2026

  • 43 Щатите действуват

    7 3 Отговор
    По правилно от Русия.
    Атомни бомби, бой и трепане.
    Затова японците ги обичат повече от руснаците.
    Щатите правят военни бази, окупират те и европейци и българи ги обичат.
    Ако руснаците не бяха смачкани немците, поляците щахахда са на сапун.
    Грешка на Сталин, освободи си СССР и не се занимавай с източно емропски боклуци.
    Да ги мачкат немците.
    Новите земи бяха немска, а не българска собственост.
    Като измекяри ни ги дадоха да ги управляваме и така освободихме 12 немски дивизии срещу СССР

    Коментиран от #48, #87

    11:38 14.08.2026

  • 44 Трол

    1 4 Отговор
    Тези острови са на г-н Тръмп.

    11:38 14.08.2026

  • 45 Кривоверен алкаш

    5 4 Отговор
    Крадем здраво няма 15 век,няма 21 век...гена си е ген...крадлив и войнолюбив..за това все още няма подписан мирен договор след ВСВ..заради тези острови...не се наяде на земя това крадливо руско племе.

    Коментиран от #70

    11:38 14.08.2026

  • 46 Не може,

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Тцк ......тцк":

    шеф ми е Радев, не ти, диванно копейдаче.
    Путин вика теб, не мен.
    Айде да те видя!

    Коментиран от #56, #63

    11:38 14.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Те ще се оправят,

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Щатите действуват":

    ти не.

    11:40 14.08.2026

  • 49 Мдаааа

    5 7 Отговор
    Тя Русия каквото превземе е все Руско. Но забравя, че руснаците са самооо 100 милиона. 50 милиона са какви ли не в Русия. А Китай и Индия са по милиард и половина. Европа е 650 милиона. Освен ракети и танкове Русия друго не знае. Но Рейгън ги съсипа набързо.

    11:40 14.08.2026

  • 50 Въх !

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ганя Путинофила":

    Турчолята що не сте първи ? Пак дискриминирани !

    11:40 14.08.2026

  • 51 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ганя Путинофила":

    Майка ти ве вози се у москвича на задната седалка с вдигнати крака

    11:40 14.08.2026

  • 52 Бизнес Инсайдър

    2 2 Отговор
    Вовата преди да го премести с небрежна усмивка го снима и изпрати снимка на японската премиерка -главна гейша .

    11:41 14.08.2026

  • 53 Пак са ви пуснали нета в Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    И Земята е плоска, нЪл тъй хампи?!

    11:42 14.08.2026

  • 54 Герги

    2 1 Отговор
    обяви вона на Япония през 1945 год...приказката.... на умряло куче нож вади...те са били пред капитулация ама как да оправдае краденето на Северните територии...

    11:42 14.08.2026

  • 55 бай Иван

    6 2 Отговор
    Абе вие нормални ли сте? Спорните Курилски острови. Кое им е спорното? А се опитайте да ги вземете, за да разберете колко са спорни?

    Коментиран от #68

    11:42 14.08.2026

  • 56 Ба бааааа

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Не може,":

    Тази война е на европидалите на зелю му требат войници

    Коментиран от #83

    11:43 14.08.2026

  • 57 МНОГО Е СКЪПО

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "КУРИЛИТЕ СА СИ РУСКИ!!!":

    ТИЯ СЕВЕРНИ И БЛАТИСТИ ТЕРИТОРИИ ДА ГИ ДЪРЖИШ УРБАНИЗИРАНИ.В СИБИР 70% ОТ ЕНЕРГИЯТА ОТИВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ.КЪДЕ Е КИРО НА КИРИЯ

    11:44 14.08.2026

  • 58 свидетел

    2 6 Отговор
    "Съветският съюз обяви война на Япония през август 1945 г., когато Токио беше на път да капитулира, и спорът попречи на двете държави да подпишат официален мирен договор, отбелязва "Гардиън". " - островът отново прави опит за пренаписване на историята !
    Япония капитулира след като Червената армия разпердушинва Квантунската армия в Манджурия и тя капитулира и се предава !!! в случая АБ не играят никаква роля !

    Коментиран от #94

    11:44 14.08.2026

  • 59 Хайо

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Чи тя, Раша, си е стресната по рождение. Все загниващ Запад бълнува. Шефът й живее в бункер.
    Къде повече?

    11:45 14.08.2026

  • 60 Хихи!

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "не може да бъде":

    Те ще се оправят, ти не.
    Копейдашките трагедии нийде ги няма.
    Винаги сте капо.

    11:46 14.08.2026

  • 61 Хайо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬🇷🇺 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Така е. В легендите и в сънищата ти.

    Коментиран от #65

    11:47 14.08.2026

  • 62 ШЕКСПИР

    3 2 Отговор
    СССР разби японската армия в Монголия, и като победител взе Курилите !!! Япония не може да изгони окупаторите САЩ от Окиванава с Русия се заяжда ????

    11:48 14.08.2026

  • 63 Ба бааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Не може,":

    Аз шеф немам пуделче страхливо

    11:48 14.08.2026

  • 64 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Селям Алейком":

    Мазно кайве на обяд Дюнер със Борш

    Коментиран от #72

    11:48 14.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "бай Иван":

    Договор?

    11:50 14.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Не ве

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Сериозно така ме посрещнаха няма как да ти снимам и ще се убедиш.Германия преключи

    11:51 14.08.2026

  • 73 Калега,

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Копейдак":

    а где караблик Мацква?

    11:51 14.08.2026

  • 74 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    В Курилите живеят корейци.

    11:52 14.08.2026

  • 75 Копейдак

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Копейдак":

    Тц, моя хата в краю, ничего не знаю (удугейска поговорка).

    11:53 14.08.2026

  • 76 ШЕКСПИР

    2 0 Отговор
    В Окинава има 50 000 армия на САЩ ,а японците мълчат и за атомните бомби !!!!

    11:53 14.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 грУЙО

    2 2 Отговор
    Ама островите не са спорни , те са БЕЗСПОРНО РУСКИ.

    11:54 14.08.2026

  • 79 На кой му пука

    2 2 Отговор
    Ек по точно Урсула ви натовари с деветдесет милиярда заем а тя си прибра тлъста комисионна а евроцървулите ще плащат слава украине

    11:55 14.08.2026

  • 80 гост

    2 0 Отговор
    Между 18 август и 5 септември 1945 г. (дори след като на 2 септември Япония вече е подписала капитулацията на кораба „Мисури“), съветските десантчици провеждат Курилската десантна операция.Те окупират целия архипелаг и изгонват цялото японско население (около 17 000 души) към Хокайдо.Сталин е имал планове да окупира и половината от най-северния основен японски остров – Хокайдо, но американският президент Хари Труман категорично му отказва и заплашва с военен сблъсък...крадлива нация.

    11:56 14.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Курилите са завладяни

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "КУРИЛИТЕ СА СИ РУСКИ!!!":

    през 08.1945г. от Сталин когато Япония капитулира след двете атомни бомби. До тогава никога не са били съветски. СССР е искал да окупира и големият северен остров Хокайдо и да прави Народна република Хокайдо на принципа на ГДР. Курилските острови са били японски и не са били част и от Руската империя преди 1917г.

    11:59 14.08.2026

  • 83 Може ли издание, брой и дата на фейка ти

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ба бааааа":

    Или те е шубе да си в руската родна армия? Така ли се отблагодаряваш на братушките си: като каниш хора в армията на врага им? Да не си възрожденски копейдак случайно? Да? Ясно.

    Обикновен неадекватник.

    Коментиран от #89, #91

    11:59 14.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    "Едрия" мъж от бункера и целия свят да има пак ще му е малко !
    Пробва търпението на цивилизования свят ,ще видим до кога ???Той на един фронт не може да навакса ,а на два или три ....
    САЩ сега няма да му изкарат войната !

    12:02 14.08.2026

  • 86 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Бункерен ботокс":

    Бункерен е зеления, Путин не е спрял да пътува.

    Коментиран от #98

    12:02 14.08.2026

  • 87 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Щатите действуват":

    САЩ удрят Хирошима и Нагасаки, градове без японски военни гарнизони, без ПВО, с изцяло мирно население, само да покажат своите нови оръжия.
    Днес САЩ не смеят да помислят за ядрен удар върху друга държава, защото не знаят откъде ще получат ядрен отговор. А както изчисли Пентагонът през 2023г. ,при ядрена война САЩ губят над 99% от населението си, т.е изчезват.

    12:02 14.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Мухахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Може ли издание, брой и дата на фейка ти":

    Аз съм служил в Русия три години а ти даже не си служил патенце

    Коментиран от #92, #95

    12:03 14.08.2026

  • 90 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Изтощената от кремълски мечтания Раша да си сяда на педофилското четирибуквие и да не се заяжда със самураи, че там работата не е майтап.
    Хаяско явно не е час.

    12:03 14.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Въпросът беше друг

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Мухахаха":

    Източник на фейка ти? И защо не служиш пак там. "Родина-мать зовет". Кви ги дръвчиш във вражеския ЕС?
    Айде, зачезвай, руски мародерино! Май не щеш рубли, искаш евраци?

    Коментиран от #93

    12:06 14.08.2026

  • 93 Пешо Волгата

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Въпросът беше друг":

    И аз, и аз искам! Евраци де!
    А кога ще връщаме лева?

    12:08 14.08.2026

  • 94 Как се

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "свидетел":

    разпердушиндва 1 мил армия за 3 седмици. Японците са вече капитулирали, двете атомни бомби са хвърлени и император Хирохито е прочел капитулацията по радиото. Квантунската армия просто се е предала, само няколко фанатизирани дивизии не се предават и са победени от 1,5 мил. съветска армия. Дадени са само 12 000 жертви от съветска страна. 500 000 военопленници от тази армия работят по сибирските лагери 5-6 години.

    Коментиран от #96

    12:09 14.08.2026

  • 95 Лошо, Седларов, лошо!.

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мухахаха":

    Службата във вражеска армия е национално предателство.
    Кой те дърпаше за езика.

    Коментиран от #97

    12:09 14.08.2026

  • 96 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Как се":

    Може ли дата, брой и източник на фейка ти?

    12:10 14.08.2026

  • 97 Аве г-н Седларов

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Лошо, Седларов, лошо!.":

    Аз живея в Русия чакай на Дунав идваме

    12:12 14.08.2026

  • 98 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ха ха ха":

    в сънищата ти. Още ли ли си удряш ч.кии пред портрета на педофила?
    Къпете се бре!

    12:12 14.08.2026