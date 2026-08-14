"Суверенитетът и юрисдикцията на Русия върху тези острови са безспорни”: Япония остро осъди посещението на Путин на спорните Курилски острови

Руският президент Владимир Путин предприе вчера за първи път посещение на спорните Курилски острови, върху които Япония също предявява претенции. Това предизвика остра реакция от страна на японското правителство, предаде БТА.
Великобритания
Япония остро осъди посещението на Путин на спорните Курилски острови, пише в заглавие британският в. "Гардиън".
Японското правителство реагира гневно на първото посещение на Владимир Путин на спорните Курилски острови, върху които претенции имат както Токио, така и Москва.
Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика руския посланик Николай Ноздрев, а министър-председателката Санае Такаичи определи действията на Путин като "абсолютно неприемливи".
Известни в Япония като "Северните територии", а в Русия като "Южните Курили", островите бяха завзети от тогавашния Съветски съюз в последните дни на Втората световна война и оттогава са обект на спорове.
Съветският съюз обяви война на Япония през август 1945 г., когато Токио беше на път да капитулира, и спорът попречи на двете държави да подпишат официален мирен договор, отбелязва "Гардиън".
Такаичи заяви, че островите са "както исторически, така и съгласно международното право" част от Япония и определи посещението на руския лидер като "несъвместимо с последователната позиция на Япония" по отношение на тези територии.
Японската телевизия излъчи кадри от посещението на Путин на остров Еторофу, или Итуруп на руски, където той посети училище и болница, срещна се с местни жители и опита хайвер в преработвателен завод.
Освен стратегическото си значение, островната верига, състояща се от островите Еторофу, Кунашири, Шикотан и групата острови Хабомай, осигурява достъп до богати риболовни зони и ценни минерални залежи, посочва британското издание.
В сряда Путин посети близкия руски остров Сахалин, където инспектира учения на военноморските сили и заяви, че четирите спорни острова са признати като руски в международни документи.
Покойният японски министър-председател Шиндзо Абе беше постигнал споразумение с Путин по въпроса за териториите, в резултат на което бяха възобновени посещенията на японски граждани до семейните гробове и започнаха преговори за бъдещ мирен договор. Въпреки това руското нашествие в Украйна през 2022 г. накара Япония да наложи санкции срещу физически лица и организации, свързани с Москва, което влоши двустранните отношения.
В изявлението си в сряда руският президент похвали действията на Абе и определи наложените от Япония санкции като "необосновани".
"Япония е определила Русия като основен източник на заплаха. Бих искал да подчертая, че ние не заплашваме Япония. Напротив, тя има териториални претенции към нашата страна", заяви Путин.
Въпреки че това е първото посещение на Путин на островите, Дмитрий Медведев посети Кунашири през 2010 г., когато беше президент. Медведев беше широко възприеман като лоялен към Путин, който по това време беше министър-председател, отбелязва "Гардиън".
Франция
След посещението на Путин на Курилските острови Русия отхвърли "неоснователните" критики от страна на Япония и осъди нейния "ревизионизъм", извежда в заглавие френският в. "Фигаро".
"Категорично отхвърляме тези изявления, които смятаме за политически неуместни, обидни и, разбира се, юридически неоснователни", посочи в изявление говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.
Осъждайки "антируската политика, граничеща с враждебност" от страна на Токио, Захарова подчерта, че Курилските острови "са били предадени на (Русия) след края на Втората световна война, в съответствие със споразуменията със съюзническите сили и с Устава на ООН".
"Суверенитетът и юрисдикцията на Русия върху тези острови са безспорни", подчерта говорителката, като упрекна японските лидери, че "си позволяват нахално да определят […] кои региони в собствената си страна може или не може да посещава" руският президент.
"Почти 81 години след подписването от Япония през септември 1945 г. на акта за безусловна капитулация, Токио отново е обсебено от ревизионистки изказвания, целящи да оправдаят агресията му в Азия и да отправят абсурдни претенции срещу Русия", допълни Захарова. Тя също така упрекна Япония за подкрепата ѝ към Украйна и за налагането на санкции срещу Москва, следвайки примера на Запада, след началото на руското нашествие в тази страна, отбелязва "Фигаро".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
Мнения на военни анализатори.
Западът не просто наблюдава – той активно предизвиква войната, за да задържи хегемонията си, докато Изтокът се издига. Причините са икономическата криза и загубата на контрол, а оръжията и санкциите не са защита на демокрацията, а опит за запазване на световното надмощие. Руснаците обаче няма да чакат танкове и пехота – първият им удар ще бъде в орбита. Техният план е да ослепят и оглушат Запада за секунди, като унищожат или заглушат сателитите за ранно оповестяване и навигация. Разполагат с електронното оръжие "Тобол", което заглушава GPS, системата "Калинка", насочена срещу Starlink, орбиталните сателити-убийци "Нивелир", ракетата "Нудол" и в краен случай – ядрен взрив в ниска орбита, способен да унищожи до 10 000 спътника. Ако този удар бъде нанесен, Западът ще води война без комуникация, без навигация, без интернет и без ранно предупреждение за ракетни атаки. Финансовата система ще рухне, армиите ще останат без координация, а цивилното общество ще изпадне в хаос. Западът смята, че контролира ситуацията, но истината е, че той няма да контролира нищо – той просто ще получи войната, която сам предизвика. Злобното куче на Путин, Северна Корея, вече е развързано. Аз като европейски гражданин трябва ли да се притеснявам за живота си и НАТО има ли план за това?
✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
Коментиран от #10, #29, #33, #53
11:10 14.08.2026
2 Вижда се
Коментиран от #20
11:13 14.08.2026
3 дцокас
Коментиран от #21, #47
11:14 14.08.2026
4 Островите
11:15 14.08.2026
5 КАШАТА Е ЗАБЪРКАНА ОТ ХРУШЧОВ
Коментиран от #30
11:15 14.08.2026
6 име
Коментиран от #59
11:15 14.08.2026
7 не може да бъде
Коментиран от #60
11:17 14.08.2026
8 🇧🇬🇷🇺 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #61
11:18 14.08.2026
9 А ЛЕВА?
Коментиран от #11, #15
11:18 14.08.2026
10 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #1 от "КИБОРГ":Глупости ! Калинка, Балалаъки ,Тоболи и т.н. Руснаците ако имаха такава технология щяха да заглущат поне Украйнските дронове ! Ядрена сила бля бля бля .80 % от коментарите колко е силна Русия - БГ КОПЕЙКСТАН по зле от Пакистан с това нова мислене
Коментиран от #12
11:18 14.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ба бааааа
До коментар #10 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":То за това нато и ес са пред разпад а зелю риве на умрело
Коментиран от #37
11:20 14.08.2026
13 Аеееее
Коментиран от #34
11:20 14.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 6135
Токио има претенции. Москва има острови.
11:21 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аеееее
Коментиран от #22, #24, #36
11:24 14.08.2026
19 ТихонХренников
Коментиран от #67
11:24 14.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БАЦЕ ЕООД
11:27 14.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ганя Путинофила
Нема по голем имбецил от рушляка.
На 2-ро място е бг русодебила.
Коментиран от #50, #51
11:30 14.08.2026
26 Бункерен ботокс
АААА,върнете ми островчетатааааа!
Искам да си играйкам на императооооор, няма пъъък!
Коментиран от #86
11:30 14.08.2026
27 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
До коментар #24 от "Ба бааааа":Щастливи,че не да се родили руснаци.
Коментиран от #31, #35, #88
11:31 14.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 От кого бре?
До коментар #1 от "КИБОРГ":От руския многоходов ли, не ставай смешен.
Или от теб? Заминавай да те видя диванен пос.ерко такъв!
11:32 14.08.2026
30 И Западът обуща на Горбачов
До коментар #5 от "КАШАТА Е ЗАБЪРКАНА ОТ ХРУШЧОВ":Да не се разширява Нато на изток, но го докараха до Русия.
11:32 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мдаа
До коментар #24 от "Ба бааааа":Зелю направи КА путин за посмешище пред цял свят.
5 години в бункер.
Мдаа.
11:33 14.08.2026
33 Мъгла
До коментар #1 от "КИБОРГ":Не е ясно, с какво разполагат едните, другите, третите, но със сигурност вървят изпитания на неясното.
11:33 14.08.2026
34 Не може,
До коментар #13 от "Аеееее":правителството не дава. Може само копейдаци доброволци. Путин ви покани.
Коментиран от #38
11:34 14.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пепи Волгата
До коментар #18 от "Аеееее":Аз избрах еврото!
11:34 14.08.2026
37 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #12 от "Ба бааааа":ЗА ДОЛАРА СЪЩОТО СЛУШАМ ОТ 20 ГОДИНИ НО ОЩЕ НЕ СЕ РАЗПАДНЪЛ ,БРИК МРиКс ала бал .Путин като лисицата ходи зад коча НО ,не падат .!..
Коментиран от #41
11:35 14.08.2026
38 Тцк ......тцк
До коментар #34 от "Не може,":Организира безплатна екскурзия до фронта ти си с предимство
Коментиран от #46
11:35 14.08.2026
39 КУРИЛИТЕ СА СИ РУСКИ!!!
Коментиран от #57, #82
11:35 14.08.2026
40 Робот
Хаяско явно не е час.
11:36 14.08.2026
41 Селям Алейком
До коментар #37 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Така ме посрещнаха тази сутрин на Фолксваген Волфсбург СЛАВА украина победи Германия без бой
Коментиран от #64
11:37 14.08.2026
42 Мишел
Коментиран от #74
11:37 14.08.2026
43 Щатите действуват
Атомни бомби, бой и трепане.
Затова японците ги обичат повече от руснаците.
Щатите правят военни бази, окупират те и европейци и българи ги обичат.
Ако руснаците не бяха смачкани немците, поляците щахахда са на сапун.
Грешка на Сталин, освободи си СССР и не се занимавай с източно емропски боклуци.
Да ги мачкат немците.
Новите земи бяха немска, а не българска собственост.
Като измекяри ни ги дадоха да ги управляваме и така освободихме 12 немски дивизии срещу СССР
Коментиран от #48, #87
11:38 14.08.2026
44 Трол
11:38 14.08.2026
45 Кривоверен алкаш
Коментиран от #70
11:38 14.08.2026
46 Не може,
До коментар #38 от "Тцк ......тцк":шеф ми е Радев, не ти, диванно копейдаче.
Путин вика теб, не мен.
Айде да те видя!
Коментиран от #56, #63
11:38 14.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Те ще се оправят,
До коментар #43 от "Щатите действуват":ти не.
11:40 14.08.2026
49 Мдаааа
11:40 14.08.2026
50 Въх !
До коментар #25 от "Ганя Путинофила":Турчолята що не сте първи ? Пак дискриминирани !
11:40 14.08.2026
51 Ба бааааа
До коментар #25 от "Ганя Путинофила":Майка ти ве вози се у москвича на задната седалка с вдигнати крака
11:40 14.08.2026
52 Бизнес Инсайдър
11:41 14.08.2026
53 Пак са ви пуснали нета в Карлуково
До коментар #1 от "КИБОРГ":И Земята е плоска, нЪл тъй хампи?!
11:42 14.08.2026
54 Герги
11:42 14.08.2026
55 бай Иван
Коментиран от #68
11:42 14.08.2026
56 Ба бааааа
До коментар #46 от "Не може,":Тази война е на европидалите на зелю му требат войници
Коментиран от #83
11:43 14.08.2026
57 МНОГО Е СКЪПО
До коментар #39 от "КУРИЛИТЕ СА СИ РУСКИ!!!":ТИЯ СЕВЕРНИ И БЛАТИСТИ ТЕРИТОРИИ ДА ГИ ДЪРЖИШ УРБАНИЗИРАНИ.В СИБИР 70% ОТ ЕНЕРГИЯТА ОТИВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ.КЪДЕ Е КИРО НА КИРИЯ
11:44 14.08.2026
58 свидетел
Япония капитулира след като Червената армия разпердушинва Квантунската армия в Манджурия и тя капитулира и се предава !!! в случая АБ не играят никаква роля !
Коментиран от #94
11:44 14.08.2026
59 Хайо
До коментар #6 от "име":Чи тя, Раша, си е стресната по рождение. Все загниващ Запад бълнува. Шефът й живее в бункер.
Къде повече?
11:45 14.08.2026
60 Хихи!
До коментар #7 от "не може да бъде":Те ще се оправят, ти не.
Копейдашките трагедии нийде ги няма.
Винаги сте капо.
11:46 14.08.2026
61 Хайо
До коментар #8 от "🇧🇬🇷🇺 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Така е. В легендите и в сънищата ти.
Коментиран от #65
11:47 14.08.2026
62 ШЕКСПИР
11:48 14.08.2026
63 Ба бааааа
До коментар #46 от "Не може,":Аз шеф немам пуделче страхливо
11:48 14.08.2026
64 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #41 от "Селям Алейком":Мазно кайве на обяд Дюнер със Борш
Коментиран от #72
11:48 14.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ол1гофрен,
До коментар #55 от "бай Иван":Договор?
11:50 14.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Не ве
До коментар #64 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Сериозно така ме посрещнаха няма как да ти снимам и ще се убедиш.Германия преключи
11:51 14.08.2026
73 Калега,
До коментар #69 от "Копейдак":а где караблик Мацква?
11:51 14.08.2026
74 Ол1гофрен,
До коментар #42 от "Мишел":В Курилите живеят корейци.
11:52 14.08.2026
75 Копейдак
До коментар #69 от "Копейдак":Тц, моя хата в краю, ничего не знаю (удугейска поговорка).
11:53 14.08.2026
76 ШЕКСПИР
11:53 14.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 грУЙО
11:54 14.08.2026
79 На кой му пука
11:55 14.08.2026
80 гост
11:56 14.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Курилите са завладяни
До коментар #39 от "КУРИЛИТЕ СА СИ РУСКИ!!!":през 08.1945г. от Сталин когато Япония капитулира след двете атомни бомби. До тогава никога не са били съветски. СССР е искал да окупира и големият северен остров Хокайдо и да прави Народна република Хокайдо на принципа на ГДР. Курилските острови са били японски и не са били част и от Руската империя преди 1917г.
11:59 14.08.2026
83 Може ли издание, брой и дата на фейка ти
До коментар #56 от "Ба бааааа":Или те е шубе да си в руската родна армия? Така ли се отблагодаряваш на братушките си: като каниш хора в армията на врага им? Да не си възрожденски копейдак случайно? Да? Ясно.
Обикновен неадекватник.
Коментиран от #89, #91
11:59 14.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ОБЕКТИВНИЯ
Пробва търпението на цивилизования свят ,ще видим до кога ???Той на един фронт не може да навакса ,а на два или три ....
САЩ сега няма да му изкарат войната !
12:02 14.08.2026
86 Ха ха ха
До коментар #26 от "Бункерен ботокс":Бункерен е зеления, Путин не е спрял да пътува.
Коментиран от #98
12:02 14.08.2026
87 Мишел
До коментар #43 от "Щатите действуват":САЩ удрят Хирошима и Нагасаки, градове без японски военни гарнизони, без ПВО, с изцяло мирно население, само да покажат своите нови оръжия.
Днес САЩ не смеят да помислят за ядрен удар върху друга държава, защото не знаят откъде ще получат ядрен отговор. А както изчисли Пентагонът през 2023г. ,при ядрена война САЩ губят над 99% от населението си, т.е изчезват.
12:02 14.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Мухахаха
До коментар #83 от "Може ли издание, брой и дата на фейка ти":Аз съм служил в Русия три години а ти даже не си служил патенце
Коментиран от #92, #95
12:03 14.08.2026
90 Бай той Толстой
Хаяско явно не е час.
12:03 14.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Въпросът беше друг
До коментар #89 от "Мухахаха":Източник на фейка ти? И защо не служиш пак там. "Родина-мать зовет". Кви ги дръвчиш във вражеския ЕС?
Айде, зачезвай, руски мародерино! Май не щеш рубли, искаш евраци?
Коментиран от #93
12:06 14.08.2026
93 Пешо Волгата
До коментар #92 от "Въпросът беше друг":И аз, и аз искам! Евраци де!
А кога ще връщаме лева?
12:08 14.08.2026
94 Как се
До коментар #58 от "свидетел":разпердушиндва 1 мил армия за 3 седмици. Японците са вече капитулирали, двете атомни бомби са хвърлени и император Хирохито е прочел капитулацията по радиото. Квантунската армия просто се е предала, само няколко фанатизирани дивизии не се предават и са победени от 1,5 мил. съветска армия. Дадени са само 12 000 жертви от съветска страна. 500 000 военопленници от тази армия работят по сибирските лагери 5-6 години.
Коментиран от #96
12:09 14.08.2026
95 Лошо, Седларов, лошо!.
До коментар #89 от "Мухахаха":Службата във вражеска армия е национално предателство.
Кой те дърпаше за езика.
Коментиран от #97
12:09 14.08.2026
96 Хихи
До коментар #94 от "Как се":Може ли дата, брой и източник на фейка ти?
12:10 14.08.2026
97 Аве г-н Седларов
До коментар #95 от "Лошо, Седларов, лошо!.":Аз живея в Русия чакай на Дунав идваме
12:12 14.08.2026
98 Така е
До коментар #86 от "Ха ха ха":в сънищата ти. Още ли ли си удряш ч.кии пред портрета на педофила?
Къпете се бре!
12:12 14.08.2026