Григор Димитров стартира участието си на Мастърса в Синсинати

Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира участието си на турнира от сериите Мастърс в Синсинати днес. Негов първи съперник в надпреварата е аржентинецът Себастиан Баес.

Двубоят е поставен като втори в програмата на централния корт, където битките започват точно в 18:00 часа българско време. Това гарантира изключително удобно време за родните фенове, които ще могат да проследят изявите на хасковлията.

Преди Димитров и Баес на корта ще излязат Каролина Плишкова и Сара Бейлек, след което ще дойде ред и на дългоочаквания сблъсък на първата ни ракета. Срещата е с огромно значение за българина, който участва в основната схема благодарение на "уайлд кард", предоставен му от организаторите, тъй като текущата му позиция в ранглистата не му осигуряваше директно класиране.