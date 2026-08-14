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Григор Димитров стартира участието си на Мастърса в Синсинати

Григор Димитров стартира участието си на Мастърса в Синсинати

14 Август, 2026 10:30 588 2

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Двубоят е поставен като втори в програмата на централния корт, където битките започват точно в 18:00 часа българско време

Григор Димитров стартира участието си на Мастърса в Синсинати - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира участието си на турнира от сериите Мастърс в Синсинати днес. Негов първи съперник в надпреварата е аржентинецът Себастиан Баес.

Двубоят е поставен като втори в програмата на централния корт, където битките започват точно в 18:00 часа българско време. Това гарантира изключително удобно време за родните фенове, които ще могат да проследят изявите на хасковлията.

Преди Димитров и Баес на корта ще излязат Каролина Плишкова и Сара Бейлек, след което ще дойде ред и на дългоочаквания сблъсък на първата ни ракета. Срещата е с огромно значение за българина, който участва в основната схема благодарение на "уайлд кард", предоставен му от организаторите, тъй като текущата му позиция в ранглистата не му осигуряваше директно класиране.


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