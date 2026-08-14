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Нивото на Дунав при Русе спадна с още 3 см

Нивото на Дунав при Русе спадна с още 3 см

14 Август, 2026 10:57 724 9

  • река дунав-
  • пресъхване-
  • батин

Вчера в района на Батин е заседнал самоходен плавателен съд във фарватера

Нивото на Дунав при Русе спадна с още 3 см - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”. Така отчетеното ниво е минус 121 см под условната нула.

В българския участък на реката ситуацията остава динамична, предава БГНЕС. При Ново село отново е отчетено повишение с 1 см, а при останалите водомерни постове понижението е с между 1 и 3 см.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

По информация на дирекция „Речен надзор” вчера в района на Батин е заседнал самоходен плавателен съд във фарватера. Поради тази причина, преминаването е силно ограничено. Днес в района ще отиде кораб, който ще се опита да помогне на заседналия плавателен съд.

Хидроложката обстановка остава усложнена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 решението е да се стесни реката

    0 2 Отговор
    2 километра ширина е много . реално малко по дълбока и широка до 100 метра е Ок . да я стеснят . един анализатор правещ анализи 10 години ще обвини ли климата , корабоплаването , туризма за спада . реално реката не се е съединила с подпочвените води . а се е пораширила . но е опасна за плуване на хора и е мръсна водата . а това не ми допада . и риболова не е на ниво . то досега с реката никой не се е занимавал . до 3 седмици ще видим . ще има още спадане на нивото .

    Коментиран от #9

    11:10 14.08.2026

  • 3 Хаха

    1 0 Отговор
    Във Виена няма спад на нивото на река Дунав.Значи шлюзовете са затворени и не пускат вода по течението.

    11:19 14.08.2026

  • 4 нивото ще се вдигне

    0 1 Отговор
    когато Дунав Русе вземе точки в Първа лига.

    11:22 14.08.2026

  • 5 господ ни помага

    0 1 Отговор
    Дунав ще ни спаси от ЕС.

    11:27 14.08.2026

  • 6 нов случай в БГ

    1 0 Отговор
    Кой открадна Дунав?

    Коментиран от #8

    11:28 14.08.2026

  • 7 по остарял начин измерват нивото

    1 0 Отговор
    а за речното корито няма грижа . не се почиства . има всякакви потънали гемии, дървета, трупове на кози и крави довлеени от течението . а флота е много стар и дълбоко загребва като преминава . няма хубави нови фериботи , големи мостове , плажове и лодки . както е известно никога не са обявили нивото да е станало много голямо . по хоризонт имаме един дето съобщава нивото на 4 езика . а както знаем да мериш реката, морето или езерото е глупаво .

    11:32 14.08.2026

  • 8 Наблюдател

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "нов случай в БГ":

    Двама душу са видяни с помпа да източват Дунава.
    Единият в бързината си е изтървал личната карта и на нея пишело Беширов. На помпата пишело "за Петров от Владимир Владимирович".

    11:36 14.08.2026

  • 9 От ЛОМ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "решението е да се стесни реката":

    А ти готов ли си да платиш подобна корекция на реката? Имаш ли представа колко ще струва?
    А какво ще стане когато Дунава почне да прелива? И като добавка - 100-те метра които предлагаш са мнооого, ама мнооого малък размер. Преди години украинците правеха едни композиции от шлепове. Три шлепа един до друг на ширина. Стандартната ширина на един шлеп е 11.4 метра. Зад тях още 2 пъти по три. Така огромнa композиция от 9 шлепа и завързани зад тях два мощни тласкача /кораби/ прекарваха товари по Дунав. Как мислиш биха се разминали две такива композиции в тясната река? Само едната композиция е с ширина над 34 метра.

    12:02 14.08.2026

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