Нивото на Дунав при Русе спадна с още 3 см

Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”. Така отчетеното ниво е минус 121 см под условната нула.
В българския участък на реката ситуацията остава динамична, предава БГНЕС. При Ново село отново е отчетено повишение с 1 см, а при останалите водомерни постове понижението е с между 1 и 3 см.
Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.
По информация на дирекция „Речен надзор” вчера в района на Батин е заседнал самоходен плавателен съд във фарватера. Поради тази причина, преминаването е силно ограничено. Днес в района ще отиде кораб, който ще се опита да помогне на заседналия плавателен съд.
Хидроложката обстановка остава усложнена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 решението е да се стесни реката
Коментиран от #9
11:10 14.08.2026
3 Хаха
11:19 14.08.2026
4 нивото ще се вдигне
11:22 14.08.2026
5 господ ни помага
11:27 14.08.2026
6 нов случай в БГ
Коментиран от #8
11:28 14.08.2026
7 по остарял начин измерват нивото
11:32 14.08.2026
8 Наблюдател
До коментар #6 от "нов случай в БГ":Двама душу са видяни с помпа да източват Дунава.
Единият в бързината си е изтървал личната карта и на нея пишело Беширов. На помпата пишело "за Петров от Владимир Владимирович".
11:36 14.08.2026
9 От ЛОМ
До коментар #2 от "решението е да се стесни реката":А ти готов ли си да платиш подобна корекция на реката? Имаш ли представа колко ще струва?
А какво ще стане когато Дунава почне да прелива? И като добавка - 100-те метра които предлагаш са мнооого, ама мнооого малък размер. Преди години украинците правеха едни композиции от шлепове. Три шлепа един до друг на ширина. Стандартната ширина на един шлеп е 11.4 метра. Зад тях още 2 пъти по три. Така огромнa композиция от 9 шлепа и завързани зад тях два мощни тласкача /кораби/ прекарваха товари по Дунав. Как мислиш биха се разминали две такива композиции в тясната река? Само едната композиция е с ширина над 34 метра.
12:02 14.08.2026