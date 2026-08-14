Нивото на Дунав при Русе спадна с още 3 см

Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”. Така отчетеното ниво е минус 121 см под условната нула.

В българския участък на реката ситуацията остава динамична, предава БГНЕС. При Ново село отново е отчетено повишение с 1 см, а при останалите водомерни постове понижението е с между 1 и 3 см.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

По информация на дирекция „Речен надзор” вчера в района на Батин е заседнал самоходен плавателен съд във фарватера. Поради тази причина, преминаването е силно ограничено. Днес в района ще отиде кораб, който ще се опита да помогне на заседналия плавателен съд.

Хидроложката обстановка остава усложнена.