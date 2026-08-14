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ЦСКА каза за звездата на Локо Пловдив

ЦСКА каза за звездата на Локо Пловдив

14 Август, 2026 10:59 806 4

  • валентин илиев-
  • футбол-
  • цска-
  • локомотив пловдив-
  • каталин иту

Това, че Иту е бил на мача не означава абсолютно нищо

ЦСКА каза за звездата на Локо Пловдив - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира след отстраняването на Макаби Тел Авив евентуалното привличането на Каталин Иту от Локомотив Пловдив.

"Когато Иту бъде официално футболист на ЦСКА, ще го обявим. Това, че Иту е бил на мача не означава абсолютно нищо. Винаги сме отворени за трансфер, стига да е подходящ профила и да отговаря на нивото на нашия отбор", сподели Илиев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Левски 1914

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    Коментиран от #3

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  • 2 00014

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    Какъв е този чобанин на снимката?

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  • 3 Ахааа

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    12:00 14.08.2026

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