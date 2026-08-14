ЦСКА каза за звездата на Локо Пловдив

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира след отстраняването на Макаби Тел Авив евентуалното привличането на Каталин Иту от Локомотив Пловдив.
"Когато Иту бъде официално футболист на ЦСКА, ще го обявим. Това, че Иту е бил на мача не означава абсолютно нищо. Винаги сме отворени за трансфер, стига да е подходящ профила и да отговаря на нивото на нашия отбор", сподели Илиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #3
11:04 14.08.2026
2 00014
11:27 14.08.2026
3 Ахааа
До коментар #1 от "Левски 1914":Тази година, за пръв път в един сезон- три български отбори срещу три гръцки отбори!
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