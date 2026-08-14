Унгария преразглежда сделката с „Росатом“ за разширяването на АЕЦ „Пакш“

Унгарският премиер Петер Мадяр постави под съмнение сделката, сключена от предшественика му Виктор Орбан с руската държавна ядрена компания „Росатом“ за разширяване на АЕЦ „Пакш“, съобщава „Политико“, предава News.bg.
Продължителните горещини и сушата доведоха до рекордно ниско ниво на река Дунав, което сериозно ограничи производството на електроенергия от АЕЦ „Пакш“. Централата обичайно осигурява около една трета от електроенергията на страната, но в момента произвежда малко над 10% от обичайното си количество.
„Тези планове бяха одобрени въпреки факта, че по света вече не се изграждат атомни електроцентрали, които не работят със затворена охладителна система и са толкова зависими от околната среда“, заяви Мадяр.
„Росатом“ настоява, че строителството продължава по график
Главният изпълнителен директор на „Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че изграждането на двата нови реактора в „Пакш“ продължава по график, въпреки смяната на правителството в Унгария през април.
По думите му подготовката на бетонната основа за пети блок е завършена на над 80%, докато работата по шести блок също напредва и вече се произвеждат компоненти за реактора.
„Готови сме за диалог“, заяви Лихачов и добави, че „Росатом“ не е получил въпроси от новото унгарско правителство.
Мадяр оспори това твърдение само часове по-късно.
Според него първоначалният договор е предвиждал „Пакш II“ да бъде въведена в експлоатация още през 2024 г. Вместо това Унгария е похарчила около 1000 милиарда форинта, или приблизително 2,8 милиарда евро, за площадка, която по думите му в момента представлява основно складове и „две големи бетонни ями“.
„Не виждам особено как са спазили договора“, коментира унгарският премиер.
Правителството вече извършва цялостен преглед на проекта, включително на финансирането и системите за охлаждане.
Един от ключовите проекти на Орбан с Русия
Преразглеждането засяга една от знаковите сделки на Виктор Орбан с Москва. През 2014 г. той сключи споразумение с Русия за изграждането на два нови реактора в АЕЦ „Пакш“, като проектът предвиждаше до 10 милиарда евро руско държавно финансиране.
Две години по-късно Орбан определи споразумението като „сделката на века“.
Сътрудничеството в ядрената енергетика продължи и след руската инвазия в Украйна, въпреки санкциите на ЕС срещу Москва.
Мадяр, който отстрани от власт дългогодишния проруски премиер Орбан след изборите през април, сега поставя под въпрос както икономическата обоснованост на проекта, така и неговата техническа концепция.
Ниското ниво на Дунав създава проблеми за ядрените централи
Проблемите не засягат само Унгария. По-надолу по течението на Дунав Румъния спря втория и последен работещ реактор на АЕЦ „Черна вода“, след като нивото на реката падна прекалено ниско, за да осигури необходимото количество вода за охлаждане.
Случаят засилва дебата за устойчивостта на ядрените централи, които разчитат на големи количества речна вода за охлаждане, в условията на все по-чести периоди на екстремни горещини и суша.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 спляив
Коментиран от #7
11:05 14.08.2026
2 Баш Хайдутин и действащ комунист
11:06 14.08.2026
3 нннн
11:07 14.08.2026
4 Гост
Коментиран от #18
11:07 14.08.2026
5 при унгарците
съща оценка като гьола в Белене.
11:08 14.08.2026
6 ПЪЪЪЪЪЛНИ СЛУГИНАЖИ НА РОБОВЛАДЕЛЦИТЕ
11:11 14.08.2026
7 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #1 от "спляив":Много силна ! Три днЯ ! Сигорно караш Москвичччч ,Лада самара ,Лада нива !
Погледни от терасата паркирането автомори и т.н. не ми се оправдавай КОЛКО Е ВЕЛИК КИТАЙ ИЛИ МАРАТОНКАТА ВИЕТНАМ
11:11 14.08.2026
8 Мадяря Дунав му бил недостатъчен...
11:12 14.08.2026
9 Росатом са
11:13 14.08.2026
10 Руските реактори са боклуци
Коментиран от #12
11:17 14.08.2026
11 сноу
11:25 14.08.2026
12 Ха-ха-ха
До коментар #10 от "Руските реактори са боклуци":Ама сигурен ли си? Русия вече има т.н. "реактори на бързи неутрони"! Тези "изстискват " всичката налична енергия от урана. За това те си вземат вече ОТРАБОТЕНИТЕ "пръчки" от клиентите и при тях вземат още енергия от тях. И за всички е добре! Клиентът няма да се чуди, къде да складира радиоактивни отпадъци, руснаците си го вземат след употребата му. Те още си ги използват при тях, така и те са на далавера. И за всичките е по-изгодно! А фащ? Едни Ф-16 от времето на баба ми не могат да направят да летят! Иран за няколко седмици им унищожи 25% от дроновете вече... САЩ вече загубиха първенството в много неща. Не живейте в миналото. Русия прави днес най-надеждните и изгодни АЕЦ-ве в света. Питайте специалиста, шефа на Пряка демокрация.
11:26 14.08.2026
13 Долу ЕС
Коментиран от #14
11:29 14.08.2026
14 Ама ние имахме
До коментар #13 от "Долу ЕС":И космонавти преди Турция. През 1982 г правихме електроника в България, която нито в Турция или в Гърция тогава изобщо можеха.
Имахме ракети на въоръжение, за които турците настояха, да "нарежем", за да ни пуснат във "великото" Нато! И ние ги унищожихме, за да сме при тях!!! Е, сега се оказа, че пак сме в "клуба на лузерите"?
11:35 14.08.2026
15 Анонимен
Коментиран от #23
11:41 14.08.2026
16 Когато нашата АЕЦ
Коментиран от #22
11:41 14.08.2026
17 И тоя продажник
11:44 14.08.2026
18 Забавен клоун
До коментар #4 от "Гост":Дупката на Белене е почти готова централа?
Коментиран от #21
11:45 14.08.2026
19 Аха два реактора
11:47 14.08.2026
20 Бай Пешо моториста
11:48 14.08.2026
21 Дупка е
До коментар #18 от "Забавен клоун":Щото слушаме ЕС и Америка....кой ни направи Козлодуй бе охлюв и за колко време
11:49 14.08.2026
22 Бай Пешо моториста
До коментар #16 от "Когато нашата АЕЦ":Моите поздравления, моите почитания. Бай Пешо моториста.
11:51 14.08.2026
23 Точно големия гьол,
До коментар #15 от "Анонимен":ни спасява в момента,заради него охладителите ни продължават да работят, а не като на маджарите и мамлигите безмозъчно строене.
12:09 14.08.2026