Унгария преразглежда сделката с „Росатом“ за разширяването на АЕЦ „Пакш“

Унгарският премиер Петер Мадяр постави под съмнение сделката, сключена от предшественика му Виктор Орбан с руската държавна ядрена компания „Росатом“ за разширяване на АЕЦ „Пакш“, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Продължителните горещини и сушата доведоха до рекордно ниско ниво на река Дунав, което сериозно ограничи производството на електроенергия от АЕЦ „Пакш“. Централата обичайно осигурява около една трета от електроенергията на страната, но в момента произвежда малко над 10% от обичайното си количество.

„Тези планове бяха одобрени въпреки факта, че по света вече не се изграждат атомни електроцентрали, които не работят със затворена охладителна система и са толкова зависими от околната среда“, заяви Мадяр.

„Росатом“ настоява, че строителството продължава по график

Главният изпълнителен директор на „Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че изграждането на двата нови реактора в „Пакш“ продължава по график, въпреки смяната на правителството в Унгария през април.

По думите му подготовката на бетонната основа за пети блок е завършена на над 80%, докато работата по шести блок също напредва и вече се произвеждат компоненти за реактора.

„Готови сме за диалог“, заяви Лихачов и добави, че „Росатом“ не е получил въпроси от новото унгарско правителство.

Мадяр оспори това твърдение само часове по-късно.

Според него първоначалният договор е предвиждал „Пакш II“ да бъде въведена в експлоатация още през 2024 г. Вместо това Унгария е похарчила около 1000 милиарда форинта, или приблизително 2,8 милиарда евро, за площадка, която по думите му в момента представлява основно складове и „две големи бетонни ями“.

„Не виждам особено как са спазили договора“, коментира унгарският премиер.

Правителството вече извършва цялостен преглед на проекта, включително на финансирането и системите за охлаждане.

Един от ключовите проекти на Орбан с Русия

Преразглеждането засяга една от знаковите сделки на Виктор Орбан с Москва. През 2014 г. той сключи споразумение с Русия за изграждането на два нови реактора в АЕЦ „Пакш“, като проектът предвиждаше до 10 милиарда евро руско държавно финансиране.

Две години по-късно Орбан определи споразумението като „сделката на века“.

Сътрудничеството в ядрената енергетика продължи и след руската инвазия в Украйна, въпреки санкциите на ЕС срещу Москва.

Мадяр, който отстрани от власт дългогодишния проруски премиер Орбан след изборите през април, сега поставя под въпрос както икономическата обоснованост на проекта, така и неговата техническа концепция.

Ниското ниво на Дунав създава проблеми за ядрените централи

Проблемите не засягат само Унгария. По-надолу по течението на Дунав Румъния спря втория и последен работещ реактор на АЕЦ „Черна вода“, след като нивото на реката падна прекалено ниско, за да осигури необходимото количество вода за охлаждане.

Случаят засилва дебата за устойчивостта на ядрените централи, които разчитат на големи количества речна вода за охлаждане, в условията на все по-чести периоди на екстремни горещини и суша.