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Унгария преразглежда сделката с „Росатом“ за разширяването на АЕЦ „Пакш“

Унгария преразглежда сделката с „Росатом“ за разширяването на АЕЦ „Пакш“

14 Август, 2026 10:59 851 23

  • аец-
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  • петер мадяр-
  • аец „пакш“

Петер Мадяр постави под съмнение проекта за новите реактори заради зависимостта от нивото на Дунав и забавянето на строителството

Унгария преразглежда сделката с „Росатом“ за разширяването на АЕЦ „Пакш“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Петер Мадяр постави под съмнение сделката, сключена от предшественика му Виктор Орбан с руската държавна ядрена компания „Росатом“ за разширяване на АЕЦ „Пакш“, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Продължителните горещини и сушата доведоха до рекордно ниско ниво на река Дунав, което сериозно ограничи производството на електроенергия от АЕЦ „Пакш“. Централата обичайно осигурява около една трета от електроенергията на страната, но в момента произвежда малко над 10% от обичайното си количество.

„Тези планове бяха одобрени въпреки факта, че по света вече не се изграждат атомни електроцентрали, които не работят със затворена охладителна система и са толкова зависими от околната среда“, заяви Мадяр.

„Росатом“ настоява, че строителството продължава по график

Главният изпълнителен директор на „Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че изграждането на двата нови реактора в „Пакш“ продължава по график, въпреки смяната на правителството в Унгария през април.

По думите му подготовката на бетонната основа за пети блок е завършена на над 80%, докато работата по шести блок също напредва и вече се произвеждат компоненти за реактора.

„Готови сме за диалог“, заяви Лихачов и добави, че „Росатом“ не е получил въпроси от новото унгарско правителство.

Мадяр оспори това твърдение само часове по-късно.

Според него първоначалният договор е предвиждал „Пакш II“ да бъде въведена в експлоатация още през 2024 г. Вместо това Унгария е похарчила около 1000 милиарда форинта, или приблизително 2,8 милиарда евро, за площадка, която по думите му в момента представлява основно складове и „две големи бетонни ями“.

„Не виждам особено как са спазили договора“, коментира унгарският премиер.

Правителството вече извършва цялостен преглед на проекта, включително на финансирането и системите за охлаждане.

Един от ключовите проекти на Орбан с Русия

Преразглеждането засяга една от знаковите сделки на Виктор Орбан с Москва. През 2014 г. той сключи споразумение с Русия за изграждането на два нови реактора в АЕЦ „Пакш“, като проектът предвиждаше до 10 милиарда евро руско държавно финансиране.

Две години по-късно Орбан определи споразумението като „сделката на века“.

Сътрудничеството в ядрената енергетика продължи и след руската инвазия в Украйна, въпреки санкциите на ЕС срещу Москва.

Мадяр, който отстрани от власт дългогодишния проруски премиер Орбан след изборите през април, сега поставя под въпрос както икономическата обоснованост на проекта, така и неговата техническа концепция.

Ниското ниво на Дунав създава проблеми за ядрените централи

Проблемите не засягат само Унгария. По-надолу по течението на Дунав Румъния спря втория и последен работещ реактор на АЕЦ „Черна вода“, след като нивото на реката падна прекалено ниско, за да осигури необходимото количество вода за охлаждане.

Случаят засилва дебата за устойчивостта на ядрените централи, които разчитат на големи количества речна вода за охлаждане, в условията на все по-чести периоди на екстремни горещини и суша.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спляив

    17 3 Отговор
    Русия строи в Унгария, а в същото време изгониха от Русия дипломата на Англия. Казаха му като мръсно псе да си събира багажа и да се маха. Изгониха го. А Орбан си прави АЕЦ и си е добре за унгарците. Слава на Господ Иисус Христос, много е силна Русия.

    Коментиран от #7

    11:05 14.08.2026

  • 2 Баш Хайдутин и действащ комунист

    14 3 Отговор
    Унгарците също ли искат да плащат неустойки по 500 милинкиии $ на месец!?!

    11:06 14.08.2026

  • 3 нннн

    14 3 Отговор
    И тия клекнаха на урсулитв.

    11:07 14.08.2026

  • 4 Гост

    17 3 Отговор
    Защо да сме само ние мауоумниците, които да си съсипем почти готова централа! Ще караме на перки и фотоволтации! Да живей зелената сделка!

    Коментиран от #18

    11:07 14.08.2026

  • 5 при унгарците

    11 2 Отговор
    ----„две големи бетонни ями“.-------
    съща оценка като гьола в Белене.

    11:08 14.08.2026

  • 6 ПЪЪЪЪЪЛНИ СЛУГИНАЖИ НА РОБОВЛАДЕЛЦИТЕ

    7 2 Отговор
    ВИЖДА СЕ ЧЕ ОСТАНАХА ДА БАЧКАТ САААМО СТРОЕНИТЕ ОТ ИМПЕРИЯТА АЕЦОВЕ НО ТВА НЕ Е ДОСТЪЧНО ЗА РОБИТЕ НА ЗАПАДАщите

    11:11 14.08.2026

  • 7 Баш Хайдутин и действащ комунист

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "спляив":

    Много силна ! Три днЯ ! Сигорно караш Москвичччч ,Лада самара ,Лада нива !
    Погледни от терасата паркирането автомори и т.н. не ми се оправдавай КОЛКО Е ВЕЛИК КИТАЙ ИЛИ МАРАТОНКАТА ВИЕТНАМ

    11:11 14.08.2026

  • 8 Мадяря Дунав му бил недостатъчен...

    12 2 Отговор
    Само да проектираш една АЕЦ са необходими 10 години. После идва строеж, който също трае толкова. А в днешно време който има ресурси, вода, климат и енергия, е подсигурен за вбъдеще. Който няма, е зависим и си плаща за всичко на брутални цени...ако му дадат.

    11:12 14.08.2026

  • 9 Росатом са

    17 2 Отговор
    "Айфонът" в построяването на АЕЦ-ове. Вижте и нашата в Козлодуй? Правена в "най-тъмното комунистическо" време и още си работи и работи.... А продажниците се кланят на САЩ да купуват от там блокове и ядреното гориво? Хем 10 пъти по-скъпо, хем е като самолетите им, НЕ летят... Ама при ядрените централи, ако има грешки, цената е астрономическа ... Чернобил. Кога ще се вразумите бе? Купувайте от най-добрите в света и оставете въздухарите да си се надуват и правят на велики. Унгария го е разбрала. Турция също сега строи руски АЕЦ-ове. Само ние купуваме отпадъци на огромни цени.

    11:13 14.08.2026

  • 10 Руските реактори са боклуци

    4 6 Отговор
    Да си инсталират американски, те работят без вода. И без уран. Но са скъпи.

    Коментиран от #12

    11:17 14.08.2026

  • 11 сноу

    5 2 Отговор
    Още е бозав келеша и си мисли, че вълната на палтото му расте на дървото...

    11:25 14.08.2026

  • 12 Ха-ха-ха

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Руските реактори са боклуци":

    Ама сигурен ли си? Русия вече има т.н. "реактори на бързи неутрони"! Тези "изстискват " всичката налична енергия от урана. За това те си вземат вече ОТРАБОТЕНИТЕ "пръчки" от клиентите и при тях вземат още енергия от тях. И за всички е добре! Клиентът няма да се чуди, къде да складира радиоактивни отпадъци, руснаците си го вземат след употребата му. Те още си ги използват при тях, така и те са на далавера. И за всичките е по-изгодно! А фащ? Едни Ф-16 от времето на баба ми не могат да направят да летят! Иран за няколко седмици им унищожи 25% от дроновете вече... САЩ вече загубиха първенството в много неща. Не живейте в миналото. Русия прави днес най-надеждните и изгодни АЕЦ-ве в света. Питайте специалиста, шефа на Пряка демокрация.

    11:26 14.08.2026

  • 13 Долу ЕС

    9 2 Отговор
    Когато имаш Посолство ставаш бананова република малко по малко! България и аше 6 реактора когато Турция ги беше гледала само по новините. Под вещото ръководство на Посолство ското ще стане обратното! Българите са идиоти!!!!

    Коментиран от #14

    11:29 14.08.2026

  • 14 Ама ние имахме

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Долу ЕС":

    И космонавти преди Турция. През 1982 г правихме електроника в България, която нито в Турция или в Гърция тогава изобщо можеха.
    Имахме ракети на въоръжение, за които турците настояха, да "нарежем", за да ни пуснат във "великото" Нато! И ние ги унищожихме, за да сме при тях!!! Е, сега се оказа, че пак сме в "клуба на лузерите"?

    11:35 14.08.2026

  • 15 Анонимен

    8 0 Отговор
    Както Бойко викаше един голям гьол, а досега централата в Белене вече щеше да се е изплатила, щяхме да сме избегнали кризите с тока и въглищата щяха вече да са пенсионирани.

    Коментиран от #23

    11:41 14.08.2026

  • 16 Когато нашата АЕЦ

    8 0 Отговор
    я проектираха и изграждаха руски специалисти,заедно с български такива,е мислено и за такива екстремни ситуации. На унгарците и мамилигите не са търсили руска помощ и за това сега духат таратора без да клатят краставиците. Нашата АЕЦ ако спре,ще е едва когато Дунав пресъхне и можеш да прешляпаш до мамалигарско без да си намокриш подметките.

    Коментиран от #22

    11:41 14.08.2026

  • 17 И тоя продажник

    8 0 Отговор
    бута нещата към унищожаване на проекта като в България за АЕЦ Белене! Сега щяхме да имаме централа за 8 милиарда, а сега спрягаме два реактора в Козлодуй за 40, за след 15-20 години! Натам върви и Унгария с продажник на власт!

    11:44 14.08.2026

  • 18 Забавен клоун

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Дупката на Белене е почти готова централа?

    Коментиран от #21

    11:45 14.08.2026

  • 19 Аха два реактора

    5 0 Отговор
    За 10 млрд....Ами вземете тогава 2 американски за по 20 млрд....Боко ако беше построил белене сега вече да сме го избили....говореше че 6 млрд били много

    11:47 14.08.2026

  • 20 Бай Пешо моториста

    2 0 Отговор
    Ще сърбате и вие таратор като България.

    11:48 14.08.2026

  • 21 Дупка е

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Забавен клоун":

    Щото слушаме ЕС и Америка....кой ни направи Козлодуй бе охлюв и за колко време

    11:49 14.08.2026

  • 22 Бай Пешо моториста

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Когато нашата АЕЦ":

    Моите поздравления, моите почитания. Бай Пешо моториста.

    11:51 14.08.2026

  • 23 Точно големия гьол,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    ни спасява в момента,заради него охладителите ни продължават да работят, а не като на маджарите и мамлигите безмозъчно строене.

    12:09 14.08.2026

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