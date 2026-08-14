Арсенал и Манчестър Сити спорят за Къмюнити Шилд в неделя

Настоящият шампион на Англия Арсенал и носителят на ФА Къп Манчестър Сити се изправят един срещу друг в неделя, 16 август 2026 г., от 17:00 ч. българско време, на стадион „Милениум“ (Принсипалити Стейдиъм) в Кардиф, Уелс.

Мачът за Къмюнити Шилд е преместен извън традиционния си дом „Уембли“ поради провеждането на мащабното турне на поп звездата The Weeknd в Лондон. Този двубой официално ще открие новия футболен сезон в Англия и предлага директен сблъсък между двата най-доминиращи отбора в страната през последните години.

Подготовката: Световното първенство обърка плановете

Лятната подготовка на двата гранда бе сериозно белязана от изминалото Световно първенство през 2026 г. Голяма част от основните футболисти се завърнаха в лагерите на клубовете си едва през август, което принуди мениджърите да заложат на експериментални състави в контролите.

Арсенал: „Артилеристите“ записаха смесени резултати по време на предсезонните си мачове. Те започнаха ударно с победа с 4:1 над Жирона, но последваха поражения от Реал Бетис и Борусия Дортмунд. В последната си проверка тимът на Микел Артета завърши 1:1 с италианския Комо на „Емирейтс“ (победа с дузпи), където дебют направи голямата нова покупка Бруно Гимараеш.

Манчестър Сити: При „гражданите“ лятото премина под знака на огромната промяна на мениджърския пост. Пеп Гуардиола напусна клуба след 10 исторически години. На негово място застана бившият му асистент Енцо Мареска, който пристигна след престой в Челси. По време на подготовката Мареска веднага започна да налага своята тактическа постройка 3-2-2-3, демонстрирана и в контролата срещу Интер, завършила при голямо териториално превъзходство.

Трансфери и промени: Милиони за нови звезди

Трансферният прозорец в Англия остава изключително динамичен, като и двата тима направиха сериозни структурни корекции в съставите си.

Арсенал привлече халфа Бруно Гимараеш от Нюкасъл, който вече тренира с отбора и се очаква да попадне в групата за мача. Към тима се присъединиха още защитникът Пиеро Инкапие от Байер Леверкузен и вратарят Илан Мелие от Лийдс. В същото време Лондон напуснаха Леандро Тросард (Бешикташ), Якуб Кивиор (Порто) и Кристиан Норгард (Евертън). Клубът обаче има проблеми в защита, тъй като звездата Уилям Салиба е с контузия и ще отсъства няколко месеца, което накара Артета да търси нов бранител в лицето на Езри Конса или Джарел Куанса.

Манчестър Сити счупи рекордите, плащайки £116 милиона за Елиът Андерсън от Нотингам Форест, който трябва да замени напусналия като свободен агент Бернардо Силва (преминал в Реал Мадрид). Наред с него пристигнаха младите таланти Матис Деторбе и Жереми Монга. „Гражданите“ се разделиха още с Джон Стоунс (Интер) и Натан Аке (Фенербахче). Голямата въпросителна пред Мареска е бъдещето на капитана Родри, към когото има сериозен интерес от Барселона и Реал Мадрид. Крилото Савиньо пък пропусна последните тренировки на Сити поради болест, докато Тотнъм преговаря за неговия трансфер.

Очаквания преди дербито

Арсенал влиза в мача с по-голяма сработеност и шампионско самочувствие, след като през миналия сезон най-накрая прекъсна доминацията на Сити и спечели Висшата лига за първи път от 22 години насам. Мениджърът Микел Артета се стреми към втора поредна титла.

От друга страна, Енцо Мареска е изправен пред тежък лидерски тест. С напускането на лидери като Силва, Стоунс и Аке, капитанската лента най-вероятно ще бъде поверена на Рубен Диаш, тъй като голмайсторът Ерлинг Холанд предпочита да се концентрира изцяло върху головете на терена.